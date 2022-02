Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Reglas De Costura Patronaje capaces: la mejor revisión sobre Reglas De Costura Patronaje Productos de oficina Los 30 mejores Reglas De Costura Patronaje capaces: la mejor revisión sobre Reglas De Costura Patronaje 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Reglas De Costura Patronaje?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Reglas De Costura Patronaje del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Regla de moda para ropa, 6 piezas, regla métrica francesa, de plástico, con forma de curva, para costura y diseño de patrón de costura, plantilla de dibujo, regla de corte multiusos € 11.99

Amazon.es Features Varios estilos: 4 estilos diversos: 6 estilos incluidos, regla triangular, regla media redonda, regla multifunción y regla de coma, puede satisfacer tus diferentes estilos de necesidad, regla triangular, regla semicircular, regla multifunción y regla de coma, puede satisfacer tus diferentes necesidades

Fácil de usar: estas plantillas de dibujo están diseñadas con claridad, por lo que puedes ver la escala más claramente, y estas reglas tienen muchas funciones, fáciles de usar

Material: la regla está hecha de material plástico duradero, que es transparente, duradero, de alta precisión, buena flexibilidad. Es fácil para nosotros dibujar fotos en papel.

Unidad de medición: está en medidas métricas, (1 pulgada = 2,54 cm); herramienta de plantilla de costura de alta calidad

Para el diseñador de moda: el juego de reglas multiestilo y multifunción está diseñado para estudiantes, diseñadores, creadores de patrones y sastre, puedes elegir hacerlo tú mismo

PIONIN Conjunto de 7 Piezas Regla métrica Francesa, Recortadora de Ropa Curva de plástico Regla de Costura Adecuada para Costura Confección Patrón Diseño Dibujo Elaboración de Plantillas € 11.97

Amazon.es Features Herramienta esencial: la regla es una herramienta indispensable para diseñadores de moda y modelos. También es ideal para gráficos, ilustradores u otros que tienen que dibujar o cortar líneas lisas y curvadas.

Varios estilos: 6 estilos diferentes, regla triangular, regla semicircular, regla multifunción y regla de coma pueden satisfacer sus diferentes necesidades.

Material: la regla se compone de material plástico resistente, que es transparente, duradero, de alta precisión y buena flexibilidad. Es fácil para nosotros dibujar imágenes sobre papel.

Medida: se trata de mediciones métricas. (1 pulgada = 2,54 cm); herramienta de costura de alta calidad. Detalle de líneas y clara, alta precisión. Es la herramienta ideal para la fabricación manual de placas de corte.

Para diseñadores de moda: Multi-Style y Multifunktiontions-Lineal-Set está diseñado para estudiantes, diseñadores, Pattern Maker y Tailor. Puedes elegir tú mismo.

Reglas métricas francesas de plástico en forma de curva para costura y diseño de patrón de costura, múltiples finalidades (4 unidades) € 10.99

Amazon.es Features Diferentes estilos: 4 estilos incluidos, regla triangular, regla semicircular, regla multifunción y regla curva, para satisfacer las diferentes necesidades.

Tamaño: 4 reglas francesas de costura, que incluyen: Regla triangular de 3220 aprox. 20,3 x 11 cm (alto x ancho), regla curva de 3231 aprox. 28,5 x 14 cm (alto x ancho), regla semicircular de 6460 aprox. 24,5 x 14 cm (alto x ancho), regla semicircular de 6401 aprox. 25,4 x 12,7 cm (alto x ancho).

Material: la regla está hecha de material plástico duradero, transparente, de alta precisión y buena flexibilidad. Es fácil dibujar imágenes en papel.

Unidad de medición: Unidades de medida métricas. 1 pulgada = 2,54 cm; utensilio de plantilla de costura de alta calidad.

Para diseñadores de moda: El juego de reglas multiestilo y multifunción está diseñado para estudiantes, diseñadores, patronistas y sastre. Puedes hacerlo tu mismo. READ Los 30 mejores Lapices De Colores Profesional capaces: la mejor revisión sobre Lapices De Colores Profesional

OfficeTree Regla Patchwork - Regla Costura Patronaje - Regla de Patchwork para Manualidades de Costura (30x15) € 9.99

Amazon.es Features TALENTO UNIVERSAL - Regla para Patchwork de OfficeTree se Puede Utilizar de Forma Universal con Trabajos de Costura, de Manualidades,

PRECISO - Reglas Patchwork Centímetros Especificaciones de Centímetros y Ángulos para un Corte Preciso, ideal para Patchwork y Acolchado Profesiona

BIEN PENSADO - Reglas para Patchwork Marcas de 2 Centímetros de Color y Cuadrícula Amarilla Clara para una Buena Legibilidad en Materiales Oscuros

UNA GRAN FACILIDAD - Regla para Costura Simplifica el Corte Limpio de la Tela y el Papel sin Deshilacharse, Adecuado para Cúter y Cortadoras Rotativas.

CALIDAD PREMIUM - Reglas de Patchwork de OfficeTree Consiste de Material Acrílico Robusto y de alta Calidad para una Larga Duración y Disfrute de Nuestro Producto.

9 Piezas de Regla Métrica Francesa Regla Transparente Biselada Regla de Medida en Forma de Curva de Plástico Juego de Regla de Costura de DIY para Coser Manualidades de Confección, 9 Estilos € 22.99

Amazon.es Features Rango de tamaño: el conjunto de reglas métricas francesas varía de 7 a 12 pulgadas de largo, el ancho es de entre 3,7 a 5,8 pulgadas

Varios estilos: se le ofrecen 9 estilos diferentes, que incluyen una regla triangular, una regla de media caña, una regla de ángulo recto en L cuadrado, una regla multifunción, una regla de coma, etc. medición de demandas

Amplias aplicaciones: estas reglas de costura de plástico se pueden aplicar para dibujar, cortar y diseñar otras prendas, herramientas prácticas de plantillas de confección para artistas, estudiantes, diseñadores, creadores de patrones, sastres, etc., lo harán disfrutar de la diversión del bricolaje y brindarle un agradable usando experiencia

Material: el conjunto de regla transparente biselado está hecho de plástico de calidad, duradero y no tóxico, liviano y cómodo de transportar, puede servirle durante mucho tiempo

Contenido del paquete: recibirá 1 pieza de regla triangular, 1 pieza de regla de coma, 2 piezas de regla semicircular, 2 piezas de regla multifunción, 1 pieza de regla de ángulo recto en L cuadrado, 2 piezas de reglas transparentes biseladas en 2 longitudes diferentes, suficientes para usar

La Canilla ® - Regla Curva Francesa de Costura Confección y Patronaje de 58CM Modista y Sastrería Profesional y Transparente € 20.99

Amazon.es Features HERRAMIENTA ESENCIAL: la regla curva es un accesorio de costura imprescindible para diseñadores de moda, patronistas, modistas y también muy útil para diseño gráfico y dibujo técnico para trazar líneas curvas.

CALIDAD PREMIUM: la regla de La Canilla está hecha de un material de plástico PVC altamente resistente, flexible y transparente que te permitirá trabajar adecuadamente. Tiene una longitud de 58cm y un grosor de 1.2mm.

COSTURA PROFESIONAL: podrás crear diseños y patrones totalmente profesionales, de forma muy cómoda y sencilla.

MANUAL DE INSTRUCCIONES: incluye un código QR que te dirigirá a un manual con ilustraciones para aprender a usar la regla para realizar patrones.

↩️ PRODUCTO OFICIAL: nuestro objetivo es obtener la máxima satisfacción de los clientes. Si tienes cualquier duda acerca del producto contacta con nosotros para poder ayudarte.

Herramientas de costura, 5 estilos de costura, curva francesa, regla métrica, medida para coser, confección, diseño de patrones, plantilla de dibujo flexible para ropa de bricolaje € 11.89

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 La regla de medida en forma de curva está hecha de material plástico ambiental, liviana, flexible y duradera, no es fácil de romper, con cuerpo transparente y escala de alta precisión, la regla de costura para tela es perfecta para medir y dibujar imágenes.

【5 estilos diferentes】 El kit de reglas y curvas de costura contiene 5 reglas de estilos diferentes, que incluyen 1x regla de coma, 1x regla triangular, 1x regla multifunción, 1x regla de media caña, 1x regla de curva de forma variable. Herramientas de plantilla de confección con varias funciones que podrían satisfacer sus diferentes demandas de medición y costura.

【Ocasión de aplicación】 La regla de curva francesa para coser se puede usar ampliamente para planchar, dibujar, cortar, acolchar, proyectos de costura. La regla curva para coser es una excelente herramienta para diseñadores, sastres, estudiantes, costureros principiantes y creadores de patrones.

【Paquete de producto】 El paquete de regla de curva francesa para hacer patrones contiene 4 estilos de curva francesa. La regla de patrón utiliza medidas métricas (1 pulgada = 2,54 cm).

【Satisfacción garantizada】 Nuestros productos vienen con garantía de por vida. Prestamos gran atención a la experiencia y los sentimientos del cliente. No dude en contactarnos si tiene algún problema con las reglas transparentes biseladas, le brindaremos un servicio al cliente amigable.

Fajeda 229 - Regla Encerado Plástico Fajeda, 100cm € 7.81

Medida: 100cm.

Fabricada en plástico imitando madera.

Graduada.

Con empuñadura.

LTXDJ Regla métrica francesa DIY herramientas de costura, Profesional accesorios de regla y guías Kit para diseñadores y sastres 13 para costura patrón de costura DIY ropa € 43.09

Amazon.es Features MATERIALES DE CALIDAD --- La báscula está hecha de plástico resistente, transparente, duradero, preciso y flexible. Podemos hacer fácilmente dibujos en papel.

BUENA RESISTENCIA --- La regla de la máquina de coser tiene buena resistencia y puede soportar curvas de 90 grados y tomar medidas claras según se requiera.

UNIDADES DE MEDIDA --- La escala de costura está diseñada en centímetros y pulgadas, con dimensiones métricas y una herramienta de alta calidad para el stencil.

HERRAMIENTA DE PRECISIÓN --- Alta precisión, líneas finas y claras, herramienta ideal para hacer tablas de corte manual

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES --- Ampliamente utilizado por estudiantes, diseñadores, patronistas y sastres para el dibujo, corte, patronaje y otros diseños de prendas, puedes elegir de este juego de reglas de bricolaje.

Regla de costura y patronaje. Sisometro nº 1 (41 cm.) € 16.95

Amazon.es Features Plantilla de sastre, sisometro nº 1, fabricada en metracrilato largo real 42 cm. Grosor 3 mm.

LOREMYI - Juego de reglas de costura y sastrería, regla curva francesa, de plástico € 38.49

Amazon.es Features Escala incorporada. Línea detallada y clara, de alta precisión, no se desgasta fácilmente. Es la herramienta ideal para cortar de manera manual.

Buena tenacidad: las reglas de costura poseen una buena tenacidad, soportan una curva de 90 grados, miden claramente de acuerdo a tus necesidades.

Aplicaciones: juego adecuado para dibujar, cortar, hacer planchas y otros diseños de ropa, ideal para diseñadores, patronistas y sastres.

Unidad de medida: las reglas de costura están diseñadas con la unidad de medida en centímetros y pulgadas, esta tiene medidas métricas.

Duradero: el juego de reglas de sastre está hecho de materiales de plástico de alta calidad, son duraderos, resistentes, resistentes al desgaste y ecológicos.

La Canilla ® - Juego de Reglas Curvas para Costura y Patronaje Francesa (Plantilla Burmester) Manualidades, Modista y Escolar € 8.99

Amazon.es Features ✅ 3 en 1: Pack de 3 Reglas para todo tipo de trabajos de Costura, Patrones, Sastrería, DIY, Diseño de Ropa...

✅ Incluye 3 tipos de Reglas de Medición para crear formas curvas perfectas e increíbles, sólo posibles con este tipo de herramienta. Grosor de las reglas 3mm.

✅ Corte y Confección: válidas para proyectos varios, especialmente para diseños técnicos

✅Herramienta ideal como accesorio de coser, estudiantes de diseño y profesionales.

✅GARANTÍA: proporcionamos total garantía de calidad, producto original La Canilla .

Mengger 11Pcs Reglas de costura patronaje curvas profesional centímetros blandas plástico reglas manualidades herramientas de medida conjunto cinta métrica costura € 18.99

Amazon.es Features 【Diferentes estilos】 5 estilos, regla triangular, regla cuadrada, regla de botón, regla de coma, tablero de curva y 6 medidas de cinta al azar. Puede satisfacer sus diferentes necesidades.

【Alta calidad】 La regla está hecha de plástico duradero, transparente, duradero, altamente preciso y flexible. Dibujar en papel es fácil para nosotros.

【Borrar escala】 El cuadrado está marcado con una escala. Es transparente, sin obstáculos y marca los números de forma clara y precisa. Es fácil de transportar y tiene líneas claras, lo que es muy adecuado para el corte manual de planchas de impresión.

【Unidad de medida】 en unidades métricas. (1 pulgada = 2.54 cm); herramienta de plantilla de costura de alta calidad

【Multipropósito】 Para los diseñadores de moda, los trajes de regla multifunción y multifunción son adecuados para estudiantes, diseñadores, constructores de modelos y sastres. READ Los 30 mejores Carton Pluma Adhesivo capaces: la mejor revisión sobre Carton Pluma Adhesivo

Ideas patch&quilt - Regla curva francesa (plástico flexible) - C9382 € 15.80

Amazon.es Features Regla curva francesa, Una inestimable ayuda para dibujar, diseñar, escalar y añadir márgenes de costura en patrones. Es un accesorio muy versátil, tanto para diseñadores profesionales como para modistas o alumnos.

Material objeto: Plástico

GRAPHOPLEX - Regla de costura japonesa (50 cm) € 13.80

Amazon.es Features Regla de costura transparente para mayor visibilidad con marcado rojo.

Es perfecta para el trazado de patronaje, la medición de los redondeados, las abrazaderas y etc.

La regla es muy flexible para seguir la curvatura de los tejidos.

Grosor: 1 mm, ancho = 60 mm, largo = 50 cm.

¡Un imprescindible para la costura!

La Canilla ® - Regla para Patchwork Regla Universal 60x16 cm Regla Profesional Acrílico de Costura, Acolchado, Quilting, Patronaje y Base de Corte Transparente con Guías, Marcas Rectas y Ángulos € 22.99

Amazon.es Features ✅ ALTA PRECISIÓN: la regla transparente de La Canilla está especialmente diseñada para realizar medidas y cortes precisos gracias a sus marcas en centímetros milímetros y grados (30º, 45º y 60º).

✅ APLICACIONES: ideal para todo tipo de proyectos de Patchwork, Quilting y Acolchado, Costura, Patronaje y Manualidades. El material transparente permite ver el trabajo que estás realizando a través de la regla.

✅ PROFESIONAL: consigue resultados totalmente profesionales gracias a la gran precisión que otorgan las marcas en centímetros, milímetros y ángulos. La regla se desliza suavemente para posicionarla en el material a cortar o medir y se adhiere perfectamente al presionarla.

✅ FÁCIL DE USAR: las marcas impresas en dos colores te permitirán medir y cortar de manera fácil y precisa tus labores diferenciando perfectamente materiales claros y oscuros. ¡Escoge el color que más te guste y mejor se adapte a tus proyectos!

✅ CALIDAD PREMIUM: fabricada en material acrílico altamente resistente para trabajar con cutters rotativos y herramientas de corte de todo tipo para tejidos y telas profesionales.

Regla, herramienta de medición, barra de madera para sastrería, profesional, longitud 100 cm, 1 m, ideal para trabajos de costura, patchwork, Homemade, para medir con facilidad sus tejidos. € 38.00 € 29.50

€ 29.50 in stock 2 new from €29.50

Amazon.es Features Herramienta de medida ideal para trabajos de costura

Material: madera con los extremos reforzados de metal

Tamaño: 2 x 2 x 100 cm

Metrica diseñada a espejo en dos lados opuestos del metro

Regla rígida y muy resistente

Prym 611318 - Regla para acolchar € 22.04

Amazon.es Features Regla universal de Omnigrid.

Regla oblonga con escala en cm.

Para longitudes de hasta 45 cm.

Tamaño: 10 x 45 cm.

Fácil de usar: ¡todo artesano necesita esto!

Elan Regla Patchwork 30 x 15 cm, Reglas de Costura, Reglas de Patronaje, Regla Costura, Accesorios Patchwork, Reglas de Patchwork, Regla de Acrilico, Reglas Patchwork, Regla 30 cm, Regla 15 cm € 10.95

Amazon.es Features VER A TRAVÉS - La regla para acolchar Elan tiene una superficie transparente, que le permite ver fácilmente la regla para acolchar. Lo que le permite ver fácilmente lo que está cortando. Esto lo hace perfecto para quilters creativos y es ideal como regla de corte y confección.

CALIDAD - La regla patchwork de 30 cm x 15 cm está hecha de fibras sintéticas para proporcionar una regla dura, fuerte y transparente. Una buena opción para acolchar, coser, vestir y otras artesanías.

LEGIBILIDAD - La regla de costura Elan se proporciona con patrones legibles y pantallas de escala precisas. Las líneas de la cuadrícula son amarillas, esto facilita completar un proyecto exacto perfectamente.

MÉTRICO - Las reglas de patronaje tienen una escala métrica. La regla de patchwork Elan ahora disponible en 30 cm x 15 cm, es ideal en combinación con un cortador giratorio y una alfombrilla de corte autorreparable de primera calidad.

LIMPIEZA RÁPIDA - Si la reglas de costura patronaje está sucia, no hay problema. Es fácil de limpiar con agua tibia.

ARTEZA Regla acrílica para Costura y patronaje | Líneas de cuadrícula en Dos Colores | Regla de Patchwork | Tamaño 6 x 6 € 7.89

Amazon.es Features Medidas de la regla para almazuelas:15 x 15 cm.

Líneas de cuadrícula con diseño patentado en doble color para mayor claridad en telas claras y oscuras.

Cuadrícula precisa con espacio para costuras de 1,27 cm.

El sistema de ángulos ambidiestro asegura un corte preciso con ambas manos, izquierda y derecha.

Hecha en acrílico cortado con láser y diseñada para colchas, costuras y manualidades.

Samfox Reglas De Costura Patronaje Reglas De Costura Regla de Costura Plástico L-Cuadrado Regla de Clasificación de Prendas Regla de Medida de Costura para Corte y Confección(5808) € 9.59

La regla de costura está hecha de material plástico de alta calidad, duradero para un uso prolongado.

El cuerpo de la regla L-Square está provisto de graduaciones marcadas con números, claras y precisas.

Detalles de línea claros, herramienta ideal para corte manual, fabricación de planchas.

Multifunción, adecuado para dibujar, cortar, planchar y otros diseños de ropa.

Pack reglas de patronaje + puntímetro € 59.95

Amazon.es Features Pack de reglas de patronaje profesional.

Cartabón sastre con curva, sable, regla de curvas y puntímetro.

Reglas fabricadas en metacrilato transparente de 4 mm de grosor.

Todas las reglas con curvas especiales tanto para sisa como para cadera. Puntímetro para patronaje y costura con diferentes medidas, realizado en metacrilato.

Compre por calidad y seguridad la marca Rustiluz.

Regla de costura. Cartabón sastre 60 * 30 cm. Con curva - Regla de patronaje (sastrería y modistería) € 33.95

Amazon.es Features Cartabon sastre 60*30 cm. c/ curva cadera y sisa interior. Metacrilato 4 mm. Grosor

OfficeTree Regla Patchwork - Regla Costura Patronaje - Regla de Patchwork para Manualidades de Costura (15x15) € 7.49

Amazon.es Features TALENTO UNIVERSAL - Regla para Patchwork de OfficeTree se Puede Utilizar de Forma Universal con Trabajos de Costura, de Manualidades,

PRECISO - Reglas Patchwork Centímetros Especificaciones de Centímetros y Ángulos para un Corte Preciso, ideal para Patchwork y Acolchado Profesiona

BIEN PENSADO - Reglas para Patchwork Marcas de 2 Centímetros de Color y Cuadrícula Amarilla Clara para una Buena Legibilidad en Materiales Oscuros

UNA GRAN FACILIDAD - Regla para Costura Simplifica el Corte Limpio de la Tela y el Papel sin Deshilacharse, Adecuado para Cúter y Cortadoras Rotativas.

CALIDAD PREMIUM - Reglas de Patchwork de OfficeTree Consiste de Material Acrílico Robusto y de alta Calidad para una Larga Duración y Disfrute de Nuestro Producto.

Multifunción 6501 Plástico Curva francesa Regla de costura Medida Regla de sastre Confección de ropa Regla de curva de 360 ​​grados Herramientas - Transparente € 3.73

Regla de ropa versátil, regla de ajuste de curva de clasificación y otras funciones.

Ampliamente utilizado en la industria de la confección profesional.

Con líneas integradas de diseño a escala.

Curva de 360 ​​grados, dureza, super buena. Una herramienta esencial para el diseñador profesional.

La Canilla ® - Regla para Patchwork Regla Universal 30x15 cm Regla Profesional Acrílico de Costura, Acolchado, Quilting, Patronaje y Base de Corte Transparente con Guías y Marcas Rectas y Ángulos € 11.99

Amazon.es Features ✅ ALTA PRECISIÓN: la regla transparente de La Canilla está especialmente diseñada para realizar medidas y cortes precisos gracias a sus marcas en centímetros milímetros y grados (30º, 45º y 60º).

✅ APLICACIONES: ideal para todo tipo de proyectos de Patchwork, Quilting y Acolchado, Costura, Patronaje y Manualidades. El material transparente permite ver el trabajo que estás realizando a través de la regla.

✅ PROFESIONAL: consigue resultados totalmente profesionales gracias a la gran precisión que otorgan las marcas en centímetros, milímetros y ángulos. La regla se desliza suavemente para posicionarla en el material a cortar o medir y se adhiere perfectamente al presionarla.

✅ FÁCIL DE USAR: las marcas impresas en dos colores te permitirán medir y cortar de manera fácil y precisa tus labores diferenciando perfectamente materiales claros y oscuros. ¡Escoge el color que más te guste y mejor se adapte a tus proyectos!

✅ CALIDAD PREMIUM: fabricada en material acrílico altamente resistente para trabajar con cutters rotativos y herramientas de corte de todo tipo para tejidos y telas profesionales. READ Los 30 mejores Fundas De Plastico capaces: la mejor revisión sobre Fundas De Plastico

4PCS Reglas de costura diseño de moda, Reglas de ilustración de moda, Juego de reglas de plantilla de dibujo de moda Diseño de patrones humanoides de costura € 17.89

Amazon.es Features 【Plantilla de humanoide precisa】 La plantilla se basa en el maniquí estereoscópico de ropa estándar como prototipo, la proporción de la plantilla de forma humana está coordinada y las líneas son precisas. tamaño de cada parte. Nota: Patente de diseño de producto.

【Mejore la eficiencia del trabajo】 Estas reglas de ilustración de moda eran una herramienta común para que los diseñadores de moda dibujaran dibujos de estilo en su trabajo. El concepto de diseño de esta regla es ahorrar tiempo al diseñador cuando el diseñador necesita dibujos en borrador.

【Manual en inglés】 El producto tiene un manual introductorio (en inglés) que le enseña a dibujar algunos dibujos, pero no puede enseñarle a usarlo poco a poco. Se aplica a los conocimientos básicos en el diseño de ropa.

【¿Por qué necesito la regla de plantilla? New Para nuevos diseñadores; puede ayudarlo a dibujar una proporción del mapa de estilo, la simetría izquierda y derecha, el dibujo del manuscrito está limpio y la estructura del estilo es clara. Para diseñador profesional; puede ayudarlo a ahorrar tiempo para dibujar el borrador, mejorar la eficiencia del trabajo.

【Satisfacción 100% garantizada】 Independientemente de las preguntas que tenga, nos comprometemos a GARANTÍA SIN PROBLEMAS DE 1 AÑO con reemplazo o devolución de dinero en nuestras reglas de ilustración de moda EXTCCT para usted, un servicio amigable estará allí para usted.

Regla de Costura,Reglas Métricas Francesas de Plástico Regla para Hacer Patrones Regla para Ropa para Confección Diseño de Patrones Ropa Bricolaje € 8.99

Amazon.es Features Material: hecho de material plástico duradero, que es transparente, duradero, de alta precisión, delgado y suave, no rígido, buena elasticidad.

Tamaño: 42cm

Fácil de leer: estas plantillas de dibujo están diseñadas con claridad, para que pueda ver la escala con mayor claridad.

Alta precisión: detalle de línea y herramienta clara e ideal para la fabricación manual de placas de corte

Amplia aplicación: ampliamente utilizado para dibujar, cortar, planchar y otros diseños de ropa para estudiantes, diseñadores, creadores de patrones y sastres, puede elegir este juego de reglas para bricolaje.

Regla métrica francesa DIY herramientas de costura, regla curva medida para costura patrón de costura DIY ropa, accesorios de regla y guías Kit para diseñadores y sastres 6 € 13.59

Amazon.es Features Material: la regla métrica está hecha de plástico de alta calidad. Delgada y resistente, duradera y precisa, buena flexibilidad, tu herramienta de medición de costura ideal.

【Amplio uso】Esta regla ampliamente utilizada para dibujar, cortar y otros diseños de ropa de bricolaje, muy adecuada para diseñadores, creadores de patrones y sastres, también se puede utilizar para estudiantes y medidas de oficina.

Fácil de usar: la regla es pequeña y portátil, plantilla clara, líneas delicadas, fácil de usar, puedes medir fácilmente el tamaño de tu ropa simplemente poniendo una regla.

【Mediciones métricas】El método de regla que utiliza medición métrica, hace que las medidas sean más específicas y precisas. Las líneas finas y las características versátiles hacen que sea una herramienta ideal para la fabricación de placas de corte manual.

El paquete incluye: hay dos tipos de reglas métricas para que elijas, la primera tiene 4 estilos de costura y la segunda tiene 6 herramientas de medición de ropa.

Prym 611499 Acrylic Dressmaker Ruler 601/2 x 241/2 cm Mark Uniform/Recurring Spacing € 32.59

Amazon.es Features Transparente.

Regla de sastre.

24 x 60 cm.

