Los 30 mejores Regalos De Comunion Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Regalos De Comunion Para Niños

Luz Nocturna Altavoz Bluetooth, Gingbiss Lámpara Táctil Que Cambia de Color, Luz de Noche RGB Regulable, Reloj Despertador Digital, Regalos para Adolescentes € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫ 【Multifunción 5 en 1】 Luz de noche táctil, altavoz Bluetooth 4.2 HiFi, reloj despertador digital, reproductor de MP3, llamadas manos libres. El altavoz Bluetooth compatible con todos los dispositivos Bluetooth, admite tarjeta TF, tarjeta SD, entrada de video AUX, función de llamada. Todo lo que necesitas está todo en la cajita

♫ 【【7 tonos y atenuación de 3 velocidades】 7 colores opcionales, la luz cambia de color según el volumen y el ritmo. El brillo en 3 niveles es ajustable con el diseño del sensor táctil, la luz nocturna led caliente puede crear un ambiente cómodo para usted.

♫ 【Calidad de sonido excepcional】 Altavoz Bluetooth con woofer de alta potencia, Unidad de altavoz independiente, Diseño de sala de caracteres sellada. No importa la conexión Bluetooth, la reproducción de MP3 o la conexión AUX, disfrutará de un sonido impresionante. Maravilloso para niños, adultos, fiestas, yoga, dormitorio, camping y actividades al aire libre.

♫ 【Suficiente potencia para trabajar】 Altavoz Bluetooth inalámbrico recargable con batería de litio incorporada de 2400 mAh, lectura y tiempo de iluminación extremadamente largos. Fácil carga a través del cable USB con 6-10 horas de tiempo de carga. Su diseño multifuncional creativo y moderno lo convierte en la mejor opción de regalo en muchas ocasiones, como yoga, fiesta, camping.

♫ 【Garantía Garantía de servicio】 Garantizamos la entrega dentro de los 7 días. Compre un interruptor de cortina WiFi con confianza con una garantía de devolución de dinero del 100%. Debido a que confiamos en la calidad de nuestros productos, si tiene un problema, reemplácelo de forma gratuita. Garantía de calidad, garantía de 2 años, servicio al cliente las 24 horas y soporte por correo electrónico.

LolaPix Cojín Regalo comunión. Regalos comunión Personalizados con Nombre y Texto. Cojín Personalizado. Varios diseños. NIÑO Moreno € 20.97 in stock 1 new from €20.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La técnica empleada para transferir la imagen al cojín regalo comunión es la sublimación. Mediante este sistema la imagen queda integrada, de manera que forma parte del tejido. A diferencia de otras técnicas, la imagen no se percibe al tacto y no pierde color con el paso del tiempo.

Nuestro cojín regalo comunión está impreso hasta la costura por las dos caras. No quedan margenes blancos sin impresión. Está confeccionado en tejido de satén muy suave y confortable de poliéster 170 gr/m² de la mejor calidad, y con la máxima resistencia al frote y al lavado. Es apto para lavadora y plancha. Se recomienda el lavado en frio.

Nuestro cojín regalo comunión incluye el relleno, y es desenfundable con cremallera en el lateral.

El cojín regalo comunión está disponible en varias medidas que van desde los 30cm hasta los 65cm.

El cojín regalo comunión está confeccionado a mano en España.

Smartwatch Niños - MP3 Música 14 Juegos Niños Reloj Inteligente llamada Chat de Voz SOS linterna Cámara Vídeo Digital Pantalla Táctil HD Deporte Reloj de Pulsera Digital Para Niños De 4-12 Años (Azul) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Llamada bidireccional y llamada de emergencia SOS】: Los padres pueden llamar a sus hijos utilizando relojes inteligentes para niños. El reloj puede realizar y recibir llamadas. Guarde el número SOS en el reloj y podrá ver el botón SOS directamente en el reloj. Entonces, si elige SOS como contacto de emergencia, recibirá un mensaje de llamada perdida para recordárselo.

【Música y cámara】: Los relojes inteligentes tienen funciones de cámara y reproductor de MP3. Los niños pueden disfrutar de la música a través de la memoria incorporada en el reloj del teléfono. También puedes hacer fotos. PD: Siempre que intente descargar canciones al reloj, apague el reloj.

【Funciones principales de Gaming Smart Watch】: llamadas telefónicas, cámara, juegos, música, video, reproductor, calculadora, linterna, despertador, cinco idiomas y más.

【Función de juego de reloj: el reloj tiene 14 juegos integrados que los niños pueden usar para relajarse y mejorar su inteligencia. El reloj también tiene una función de video que los niños pueden usar para grabar cosas hermosas.

【Fácil de usar】: El reloj no necesita estar conectado a Internet, no hay configuraciones APN o APN. Mucha comodidad. Con la tarjeta SIM 2G, el reloj agrega llamadas y funciones SOS.

Gafas Realidad Virtual Niños + Juego Educativo Idiomas [ Regalo Original ] Aprende inglés, francés, etc. Juguete niño y niña 5 6 7 8 9 10 11 12 años - Gafas virtuales 3D - Cumpleaños - Navidad - VR € 54.00 in stock 1 new from €54.00

2 used from €44.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [VIDEOJUEGO HEROMASK IDIOMAS] → Pulsa el botón y lanza rayos láser. ¡Los niños aprenderán idiomas divirtiéndose como nunca! Busca videos de Heromask Languages en internet. Podéis aprender: inglés, francés, alemán, español, italiano y chino.

→ Juegos educativos multipremiados que logran que niños y niñas de 5 hasta 12 años se sorprendan. Por ello, otros clientes suelen comprar Heromask Languages como regalo original de cumpleaños, primera comunión, Navidad o Reyes Magos. ¡Juégalo en familia!

[GAFAS VIRTUALES HEROMASK] → Nuevo modelo con botón mecánico mejorado (no necesita pilas). Te sorprenderá la calidad del acabado de los materiales de este nuevo modelo. Visor con ajuste interpupilar (válidas tanto para los ojos de los niños como de los adultos).

→ Las gafas 3D pueden ser usadas por toda la familia para ver videos o jugar a otros juegos de realidad virtual.

️ [SOPORTE TÉCNICO] → Todos los iPhone desde el modelo 6S son compatibles con la realidad virtual. Si tienes un Android o un modelo de iPhone más antiguo, ¡puede variar! Escríbenos un WhatsApp y nuestro equipo de soporte confirmará enseguida si tu dispositivo es o no compatible. ¡Compra con seguridad!

FIYAPOO 3D VR Gafas de Realidad Virtual, VR Glasses Visión Panorámico 360 Grado Película 3D Juego Immersivo para Móviles 4.7-6.6 Pulgada (Gafas VR con Auriculares) € 38.99

€ 33.14 in stock 1 new from €33.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Vista de auriculares 3D VR】: estar cerca del mar y ver el agua del mar; imagina el viento que sopla sobre tu cara. Nuestro campo de visión 3D te hace sentir como un verdadero surfista, no como un espectador. Equilibra la inmersión y la claridad de visión al mismo tiempo que le brinda la mejor vista de realidad virtual para ver videos de 360 ​​grados. Te traerá la mejor experiencia.

★ 【Amplia compatibilidad】: los auriculares VR pueden ser compatibles con todos los teléfonos inteligentes Android y Apple de entre 4,7 "y 6,53"inch. Busque "VR" en la App Store, instálelo en su teléfono, use el casco de realidad virtual y ajuste la diadema, PD y OD para obtener el mejor efecto de visualización en 3D, puede disfrutar de la diversión de videos y juegos de realidad virtual.

★ 【Auriculares estéreo de alta fidelidad】: equipados con auriculares estéreo de alta calidad y tecnología de sonido de fase 3D, le brindan una experiencia auditiva inmersiva tridimensional, un buen aislamiento de sonido y graves fuertes le permiten distinguir la posición según el sonido, lo que le brinda una experiencia inmersiva real al jugar juegos y ver películas (solo dispositivos compatibles con conectores de 3,5 mm).

★ 【Diseño cómodo】: las correas y auriculares ajustables en forma de T, adecuados para una variedad de cabezas, no lo cansarán de usar durante mucho tiempo. La máscara hecha de cuero PU suave y transpirable, fácil de limpiar y cómoda de llevar.

★ 【Amplio ángulo de visión y lente ajustable】: uso de material PMMA de grado óptico SLR japonés y diseño de enfoque corto, ángulo de visión amplio de 100 °, más cercano a la perspectiva real de los ojos humanos. Ajuste independiente de la lente doble y ayuda a las personas con miopía de menos de 600 cm a ajustar la distancia de la pupila según sus necesidades READ Los 30 mejores Cuerda Guitarra Española capaces: la mejor revisión sobre Cuerda Guitarra Española

BONNYCO Bolígrafo Tinta Invisible y Libreta Pack x 16 Cumpleaños Niños Colegio, Detalles Cumpleaños Infantiles o Relleno Piñata | Regalos para Niños en Comunión y Boda € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK x 16 Nuestro Top Secret Pack incluye 16 sets de un bolígrafo de tinta invisible con luz UV de 13 cm con pilas incluidas y un pequeño bloc de 8,5 x 9,7 cm. Hay un total de 8 rotuladores mágicos con el exterior de diferentes colores: rojo, amarillo, naranja verde, azul, rosa, violeta y fucsia. La tinta transparente es del mismo color para todos

SUPER DIVERTIDOS Con los bolígrafos mágicos los niños podrán escribir en las libretas sus frases o dibujos más secretos que sólo podrán ser descubiertos al aplicar la luz ultravioleta del bolígrafo sobre ellos. Regalos para cumpleaños muy baratos para impresionar a niños y niñas

JUGUETE INOFENSIVO CON CERTIFICADO Producto con certificado Europeo CE siendo seguro para su utilización por niños mayores de 3 años. Su tinta no es tóxica y puede ser utilizada en papel, telas, paredes... incluso en la piel. ¡A los niños les encantará pintarse!

DETALLES ORIGINALES PARA NIÑOS Cada set de bolígrafo espía y bloc de notas viene en una bolsita individual con cierre zip por lo que son perfectos como regalitos de fiesta para cumpleaños infantil, relleno de piñata, relleno de calendario de adviento, detalles de comunión para invitados, bodas, finalización del curso académico en el colegio, Navidad y otros eventos

MOMENTOS DE CREATIVIDAD Un regalo ideal, divertido y diferente para niños y niñas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años que proporcionará muchos momentos de creatividad y diversión. Se pueden realizar juegos como el escape room, en busca del tesoro, adivinanzas, juego de detectives, tatuajes en la piel... ¡Los niños se lo pasarán muy bien durante horas!

Camara Fotos Infantil - Cámara Fotos Niños con Pantalla Grande de 3,5 Pulgadas 1080P HD 12MP Incorporada Tarjeta SD de 32GB USB Recargable Cámara Digital Selfie Niñas Niños Cumpleaños Navidad Regalos € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2021 Mejor cámara para niños mejorada】Esta cámara digital para niños tiene doble cámara, pantalla grande de 3,5 pulgadas, selfie está disponible y puede tomar hasta Video, y la nueva versión mejoró en gran medida la definición de las fotos más claras. (HD 1080p / 720p de vídeo y 8MP / 5MP / 3MP fotos.) Se aumentará la creatividad de su hijo y grabar cada momento desde la perspectiva de su hijo.

【Multi-función & 32GB de Alta Capacidad】Las nuevas cámaras y videocámaras para niños vienen con más funciones, basadas en la captura de fotos original, la grabación de vídeo, la reproducción, el aumento de disparos en ráfaga, el temporizador automático, 4 filtros clásicos, 12 lindos marcos de dibujos animados, 12 idiomas disponibles.Que pueden permitir a sus hijos desarrollar su imaginación y mejorar su inteligencia. Cada cámara para niños incorpora una tarjeta micro SD de 32 GB.

【Material Seguro & Cubierta a Prueba de Golpes】Esta cámara digital para niños está fabricada con materiales no tóxicos respetuosos con el medio ambiente y material suave. Carcasa protectora a prueba de golpes, duradera y segura para los niños. Pequeño y ligero, fácil de llevar, puede disparar en cualquier lugar.

【Batería recargable de larga duración en espera】 Esta cámara de vídeo para niños tiene una batería de litio recargable incorporada de 1000mAh, el tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas y puede tomar fotos durante 2-4 horas. Así que su hijo no tiene que preocuparse por quedarse sin batería, podría ser recargado por el cable USB con el ordenador u otros dispositivos con un puerto USB. Sólo tiene que abrir la llave del interruptor, entonces puede disfrutar de la diversión de tomar la foto

【Garantía de satisfacción del 100% & grandes regalos】Nuestra cámara para niños es el regalo perfecto para cumpleaños, vacaciones, Navidad, Acción de Gracias y cualquier otra ocasión especial. Destinado a las edades de 3 a 10 años. ITSHINY Kids Camera admite 30 días de devolución del dinero y 12 meses de garantía y servicio de atención al cliente gratuito de por vida. Un equipo de servicio post-venta calificado, 7 días/ 24 horas sirviendo para usted.

Linkax 3D LED Luz de noche Ilusión óptica Lámpara de mesa Luz iluminación 7 colores de control remoto con Acrílico Plano & ABS Base & Cargador usb € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Iluminación 3D especial】Esta lámpara óptica Illusion 3D es en realidad una lámpara que utiliza solamente un pedazo fino de 4m m de acrílico diseñado wireframe, y hace que este efecto 3D se ilumine, no los objetos 3D.

【Dos modos de control】Puede presionar el interruptor táctil o el control remoto para cambiar el color que desea mostrar.

【Hermosas luces de colores】Esta 3D LED luz de noche se puede cambiar en siete colores y hacer que su habitación se ve muy especial y personalidad. Usted puede tener la luz fija en un color o parpadeo; o usted puede tener que cambiar automáticamente entre los siete colores en tres modos diferentes.

【Dos fuente de alimentación】Esta luz nocturna obtiene su poder desde un cable USB (incluido) o 3 pilas AA (no incluidas), que le permiten iluminar la luz fantástica más fácilmente.

【Luz perfecta para la decoración】Será regalos agradables para los niños o cualquier aficionados al fútbol, y también puede ser como luz decorativa a poner en el dormitorio, sala de niños, sala de estar, bar, tienda, cafetería, restaurante, etc.

Winnes GPS Reloj Smartwatch para Niños, Impermeable GPS Rastreador Reloj Anti-Perdida de Teléfonos SOS, - Regalo para para Niños Niña 3-12 € 47.99 in stock 3 new from €45.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ 【Nuevo Smartwatch Niños】: Actualice el reloj inteligente para niños, con nivel internacional a prueba de agua y polvo. 2 Color Mint Blue y Light Pink son más brillantes que los modelos anteriores. GPS incorporado + LBS 2 formas de localización GPS más poderosas que los modos LBS individuales. Cámara incorporada, linterna, llamada bidireccional, chat de voz, rastreador de ejercicios, podómetro, linterna nocturna, cámara remota, reloj, juego de matemáticas, etc.

【GPS+LBS - Rastreador de ubicación de 2 vías】: El posicionamiento en modo GPS & LBS 2 integrado por nuestro reloj inteligente para niños significa triple seguridad para los niños. Cuando esté al aire libre o en un buen lugar de señal, el error del rastreador de GPS será menor a 60 metros / 240 pies. Le permite permanecer conectado, ya sea que su hijo esté dentro o fuera de un edificio. El reloj puede rastrear y ubicar la posición de su hijo por GPS, LBS.

【Llamada de Emergencia SOS】: Presione la tecla SOS durante 3 segundos en cualquier modelo. Los padres pueden estar configurando tres números para la llamada de emergencia SOS; llamará a los 3 números telefónicos SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Cuando está en peligro, su hijo puede usar este smartwatch de marcado rápido para informarle, gracias a una función intuitiva SOS.

【 Track Rastreador de Actividad】: Este reloj para niños puede ser un rastreador de estado físico de salud, los padres pueden verificar los pasos, la distancia, las calorías y las tiradas de sueño de su hijo, simplemente encienda el podómetro en la aplicación. Además, puede configurar alarmas en la APLICACIÓN para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer. * Cambie el recuento de pasos en la aplicación-Salud.

【Modo de Clase】: Cuando los niños en la escuela o en la clase, los padres no necesitan preocuparse por el reloj, se molestarán en estudiar. Los padres pueden establecer 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función prohibirá todas las funciones como llamada, juego, cámara, linterna. Apoyo 2G Micro SIM Card. Le recomendamos comprar: Vodafone (Airtel), Movistar, Jazzinternet, Orange,etc.Cualquier problema, por favor envíe un correo electrónico a: [email protected]

Baztoy UFO Mini Drone, RC Helicopteros Teledirigidos & Control de Mano de 360° Rotación con Luces LED, Juguete Volador Mini Dron Juguete para Niños 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Años Regalos Cumpleaños € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Control Manual y Teledirigida UFO Drone】 Este dron está equipado con 3 sensores infrarrojos. Simplemente coloque su mano cerca del avión y volará en la dirección que usted desee. Al mismo tiempo, este es también un avión de control remoto, equipado con una función de control remoto de 2,4 GHz, que puede alcanzar una distancia de control remoto de hasta 30 metros. Los diferentes métodos de uso aportan más diversión.

【Función Giratoria de 360°】 Este juguete volador no solo puede volar hacia adelante y hacia atrás de manera flexible, sino que también tiene una función de rotación de 360°, con solo presionar el botón del control remoto. Puede controlar el dron con gestos y realizar varios movimientos de vuelo acrobáticos misteriosos, como girar rápidamente, navegar, flotar, etc.

【2.4GHz y Función de Detección Automática】 La tecnología de control remoto de 2.4GHz asegura que varios aviones OVNI no interfieran entre sí cuando se usan al mismo tiempo. Con sensores infrarrojos de alta precisión, el dron puede detectar obstáculos automáticamente y volar de forma excelente en la dirección opuesta durante el vuelo, lo que garantiza una experiencia de vuelo más segura y suave.

【Durable y Seguro】 Este dron de manos libres está hecho de resina ABS no tóxica, ecológica y de alta calidad, que es liviana, flexible y resistente a los choques. Con una carcasa con forma de OVNI única y la hélice colocada dentro del dron, es más seguro y confiable de usar, no se preocupe por lastimar a los niños y las paredes con las hélices.

【Los Mejores Regalos para Niños】 Nuestro dron ovni mejorado es el mejor regalo para cumpleaños, Navidad y el día de los niños. El mejor juguete drone para niños mayores de 3 años, también es un juguete drone tipo ovni util para regalo para que los adultos jueguen con los niños.

HOWAF 12 Piezas Bolsas con cordón de fútbol Bolsa Regalo Cumpleaños Escolar Bolsas Tela no Tejida para niños Regalo Fiestas Infantiles fútbol cumpleaños de niños € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【BOLSOS DE FÚTBOL PARA NIÑOS】Los bolsos de favores de suministros para fiestas de fútbol están disponibles en 4 diseños para cada conjunto. perfecto como regalo para la fiesta de cumpleaños de los niños, actividades de manualidades, suministros para fiestas de cumpleaños de fútbol, ​​fiestas escolares, campamentos, gimnasia, fiesta de Halloween, etc.

【TAMAÑO PERFECTO】 La fiesta de fútbol favorece las bolsas con cordón para adolescentes, mide 13.38 "x10.63", es lo suficientemente grande como para llevar un par de zapatos, botellas, ropa de gimnasia, algunos libros. Regalos perfectos para la fiesta de cumpleaños

【DISEÑO LINDO DE FÚTBOL】: Las mochilas con cordón de suministros para fiestas de fútbol son lindas y geniales. Se puede usar como bolsas de dulces, bolsas de golosinas, bolsas de regalos y artesanías, bolsas de regalos, bolsas perfectas para guardar una variedad de golosinas y pequeños regalos, como galletas, dulces, juguetes pequeños.

【BOLSA DE CADENA DE ALTA CALIDAD PARA NIÑOS】 Bolsa de fiesta de fútbol con cordón reutilizable: ¡un gran reemplazo para bolsas de plástico y papel! Hecho de tela no tejida, resistente y liviana, presenta un cierre con cordón que se puede usar como mochila liviana para facilitar su transporte.

【Servicio 100% satisfecho】 Nos comprometemos a proporcionar un servicio 100% satisfecho para todos nuestros productos, cualquier problema, envíenos un correo electrónico para obtener un reembolso o reemplazo.

Grupo Erik Editores Regalo de Comunión Niño Original, Cartón, Azul, 30x40x8 cm € 34.95 in stock 2 new from €34.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo de comunión original- este completo pack de comunión color Azul viene con todos los detalles para hacer de él un regalo muy especial, viene empaquetado con una caja decorada

Pack para todos los recuerdos- contiene álbum de fotos de comunión, libreta de firmas o notas, divertidas pegatinas, 10 marcos de fotos, complementos como washi tape, bolígrafos, perforadora, clips

Recuerdo de comunión- pack no sólo para el día de la ceremonia, es un regalo que se puede utilizar siempre, consulta las fotos, escribe notas o utiliza cualquiera de sus complementos más adelante

Diseño original- pack de calidad premium, fabricado con materiales de altas calidades y con acabados cuidados. Los productos vienen presentados en caja decorada de 8x30x40 cm, un regalo completo

Úsalo como más te guste- este regalo de comunión para niño te permite multitud de posibilidades, álbum de fotos, libro de firmas o ayudarte con decoración del evento colgando fotos enmarcadas READ Los 30 mejores Pie De Guitarra capaces: la mejor revisión sobre Pie De Guitarra

TECBOSS Pluma de Impresión 3D, Pluma 3D con Pantalla LCD, 8 Velocidades Ajustables Lápiz 3D Compatibles PLA e ABS Filamentos, Cumpleaños y Navidad para Niños y Adultos € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ragalo Ideal】ES un diseño más simple y elegante. Este lapiz de impresion 3D Inteligente inspira la imaginación espacial de los niños. Es fácil de usar lo recomiendo como herramienta para potenciar la creatividad y otras habilidades artísticas o de visión del espacio. Es un regalo ideal para sus hijos y adolescentes.

【Material Saludable】 Compatible con filamentos Abs y Pla. Puede soportar dos modos: Fila 1.75mm y Filamento abs.El bolígrafo de impresión 3D inteligente está hecho de materiales aptos para la piel. Sin olor extraño. Muy seguro y saludable para sus familiares.

【Facil Usar y Manejar】Nuestro 3D pen viene con un manual de instrucciones en inglés,español. No le preocupe leer. Se puede usar esto en papel.Soporta dibuja en 3 colores simultáneamente. Puede cargar filamentos de 3 colores al mismo tiempo y dibujar tus ilustraciones rápidamente. Completa la misma obra. Puede ahorrar el 60% del tiempo comparación con el otros.

【Pantalla LCD】Tiene pantalla LCD en la que podemos ajustar la velocidad y la temperatura.Se puede ver claramente.Puede ajustar la temperatura y la velocidad arbitrariamente de acuerdo con el modelo que desea crear. Solo tiene que manjar botón de temperatura "" "" y botón de velocidad al lado del Pluma.

【Ganratia 12 Meses】Se viene con un adaptador de corriente para que se pueda conectar el USB con energía móvil para dibujar cuando viaje o llevar afuera con sus familiares.Tenemos una garantía de 12 meses. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos,ustedes pueden preguntar cuando quieran. Le responderemos dentro de 24 horas.

Lacoste Reloj Análogo clásico para Niños de Cuarzo con Correa en Silicona 2030002 € 59.00

€ 50.32 in stock 2 new from €50.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Movimiento de cuarzo

Material de la correa: silicona

Segunda mano colorida

Números fáciles de leer

Resistencia al agua 5 ATM

Baztoy Balón Fútbol Flotant, Recargable Pelota Futbol con Protectores de Espuma Suave y Luces LED, Balones Futbol Juguete Niños 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Años, Air Power Soccer para Regalos Cumpleaños € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚽【Versión mejorada del balón de fútbol flotante con baterías recargables】 - Nuestro balón de fútbol flotante tiene la nueva función de recarga, por lo que no hay necesidad de instalar y reemplazar las pilas. Ahorra dinero y es ecológica! Con su poderoso motor interno, puede brindar un buen rendimiento y horas de diversión. Pensado para niños hasta 3 años de edad.

⚽【Juego de fútbol seguro con diversión ilimitada】 - Nuestro balón flotante está hecho de material plástico de calidad Premium, atóxico y no provocará lastimaduras a los niños. Su diseño de bordes redondeados con protección de espuma, cuidará los pies de los pequeños, muebles y paredes. Una opción genial para jugar fútbol con seguridad dentro de la casa.

⚽【Fútbol flotante con luces LED de colores】- Combina el hockey con el fútbol en un solo balón. Esto permite que los niños puedan jugar al fútbol flotante tanto dentro como fuera de la casa de diversas maneras. Equipado con luces LED de todos los colores, tanto las luces rojas como azules siempre brillan en la oscuridad, lo que provoca la atención de los niños, brindando más diversión y alegría.

⚽【Balón flotante de un tamaño ideal】 - El tamaño es justo, ni muy grande ni muy pequeño. Perfecto para varios jugadores o para jugar individualmente. Un poderoso ventilador permite flotar y planear a lo largo de las superficies planas, perfecto para pisos de madera, linóleo, pisos flotantes y hasta alfombras o moquetas de pelo corto, o en exterior en el pasto del jardín.

⚽【El balón perfecto para regalar】 - Es un regalo perfecto tanto para niños como para niñas. Este novedoso balón flotante no solamente permite un juego interactivo entre padres y niños, sino también entre amigos o incluso con mascotas. Una excelente opción como regalo de cumpleaños, Navidad o fiestas.

Pluma de Impresión 3D, GIANTARM Pluma 3D con Pantalla LCD,filamento PLA de 12 Colores, Temperatura Ajustable/Velocidad, Boquilla Intercambiable, Juego de lápices de impresión 3D como Regalo Creativo € 39.99 in stock 1 new from €39.99

1 used from €26.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀Juego completo de iniciación para principiantes: además del lápiz 3D, los accesorios también incluyen los correspondientes accesorios. 12 colores de 120 pies de filamento se puede utilizar inmediatamente. Se suministra con una plantilla imprimible: las plantillas 2D sobre papel o bajo cristal, lo que permite que los niños y los principiantes puedan empezar a trabajar rápidamente para que pueda disfrutar de gráficos pequeños y significativos.

✿Regalo creativo para niños y adultos: juego de lápices 3D como regalo creativo para ti mismo, niños a partir de 8 años, adultos, artistas, aficionados, aficionados. Diviértete con este lápiz 3D: con el lápiz 3D puedes crear diseños creativos sin imaginación.

❤Fácil de usar y seguro para niños: el lápiz de impresión 3D se adapta bien a la mano y es muy fácil de usar. Adecuado para principiantes y experimentados artistas/entusiastas de la impresión 3D. Diseño seguro para los niños: si no se utiliza durante 3 minutos, el lápiz cambia al modo de espera.

✮ Pantalla LCD, control con un solo botón y temperatura ajustable/velocidad: 3 modos de temperatura/velocidad ajustables (modo PA: 180 °C – 200 °C; modo ABS: 200 °C – 220 °C).

❀Fácil de limpiar y desmontar: boquilla de lápiz fácil de quitar y cambiar: gire la carcasa negra contra el sentido de las agujas del reloj y retire la carcasa.

Album de mi primera comunion azul € 11.99

€ 11.39 in stock 5 new from €11.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2018-04-05T00:00:01Z Edition 1 Language Español Number Of Pages 48 Publication Date 2018-04-05T00:00:01Z

Mopec- Pulsera de Cordón Trenzado con Medalla de ángel. Detalles primera comunión. Pack 4 Unidades, Color marrón (1) , color/modelo surtido € 20.65

€ 18.76 in stock 2 new from €18.76

2 used from €16.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Ajustable ideal como detalles invitados Primera Comunión

Se sirven surtidas en dos colores, camel y marrón

Perfectas para entregar a las invitadas en bodas y eventos

Diseño protegido de la marca Mopec

WeddingTree 48 Pompas de Jabon Boda Colorido - Pomperos Boda - con Mango en Forma de Corazón para Bodas, Bautizos, Cumpleaños, San Valentín u Otras Celebraciones € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOVE IS IN THE AIR – Pompas de jabón originales de WeddingTree para pompas de jabón iridiscentes, brillantes y con una forma perfecta

ENCANTADOR – 48 Pompas de Agua vasos transparentes, recargables, listos para usar, con asas en forma de corazón. Tamaño de la ampolla individual: aprox. 10,5 x 1 cm con 5 ml de jabón líquido

LA FELICIDAD DE LA GENTE - Es una bella sorpresa regalos para dar en cumpleaños y entretiene a grandes y pequeños. Ideal también como decoración de mesa para sus fiestas

FOTO SUEÑO - Pompero Boda Puntales ideales para bodas, para un ambiente fabuloso durante el día más hermoso de tu vida

¡ARROJAR ARROZ ERA HOY EN DÍA (y está prohibido en muchos lugares)! - Nuestras Pomperos para Bodas no necesitan ser barridas y no se pierden en el pelo

Lote de 25 Yoyos de Madera Natural Partituki. Idea Genial para Regalos Cumpleaños Niños Clase, Comuniones, Bodas… € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lote de 25 Yoyos de Madera Natural. Un detalle divertido que gustará a niños de todas las edades. Cada yoyo va en una bolsita individual. Con Certificado CE.

Idea genial como regalos para invitados de fiestas infantiles. En colegios, guarderías, cumpleaños, comuniones, piñatas, Navidad...

Satisfacción Asegurada. Garantía de devolución del dinero de 60 días si no cumple tus expectativas.

Mejoran la Destreza. Este tipo de juegos mejoran la destreza manual y la coordinación, además de ser un divertido pasatiempo.

Original y Saludable. Regalo ideal para no obsequiar dulces y chuches: fascina a niños y niñas de diversas edades y a sus padres y madres.

YENISEY Relojes para Niños - Música Smartwatch para Niños Niña Game Watch (Tarjeta SD de 1GB incluida Pantalla táctil Relojes Inteligentes con Llamada Juego Cámara Música (Rosa) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ Watch Reloj inteligente para niños: este reloj inteligente para niños está disponible en tres colores ; Una pantalla táctil HD a prueba de radiación, el cinturón es de silicona comestible y material inastillable. Las características incorporadas incluyen reproductor de MP3, 7 juegos, 5 idiomas, 3 despertadores, calculadora, teclado de marcación. Además, hay un modo de no molestar (no afecta la clase de su hijo, pero puede usar SOS) y ofrecemos una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita.

Llamadas bidireccionales: los relojes inteligentes para niños tienen llamadas de voz ultra claras, los padres pueden contactar a los niños en cualquier momento y en cualquier lugar, los contactos pueden almacenar 10 números. Los nombres de los contactos se pueden editar. Si no necesita funciones de llamada, no necesita comprar una tarjeta SIM. Otras funciones también funcionan sin tarjeta SIM.

Function Función SOS del reloj inteligente para niños: use el reloj inteligente para niños como ayuda de emergencia cuando esté en peligro. El niño puede usar el botón SOS en este reloj inteligente. La alarma SOS de un toque se puede notificar a los padres lo antes posible, el botón SOS en el reloj inteligente durante 3 segundos o Marque el valor predeterminado: configure el número hasta que alguien responda la llamada.

Smart Watch: proporciona una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita. La tarjeta SD está integrada en el interior del reloj. Al descargar música, inserte la tarjeta SD y guarde la música en la tarjeta SD, que puede encontrar en Música. Puede cargar música a su computadora a través de un lector de tarjetas SD. Al mismo tiempo, nuestros relojes también tienen una función de grabación que se puede usar para grabar cosas que los niños suelen olvidar. (Sugerencia: el reloj solo admite archivos * .mp3.)

Tarjeta SIM recomendada para reloj infantil: el reloj puede hablar en ambas direcciones, puede usar la tarjeta SIM. Si necesita la función de llamada, la función de llamada requiere una tarjeta SIM. Necesitas comprar uno. Para España, recomendamos usar SIMYO / Vodafone / Orange. Nuestro producto tiene Garantía de Calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros siempre que haya algún problema con el reloj después de haberlo comprado. Ofrecemos a los compradores una solución satisfactoria.

Herefun Helicóptero Vuelo Juguete, 15 Piezas Arrow Rocket Copters con Luz LED con Elástico Elastic Powered Sling Shot Heli, Regalo Divertido y Elástico € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duradero: Este juguete volador es conveniente y seguro, puede reutilizarse y es seguro para su hijo. Ven y juega con tu hijo!

Luz LED: Luces LED incorporadas, se ven muy hermosas por la noche, creo que te gustará.

Fácil de Usar: La energía cinética utiliza una banda elástica para almacenar energía durante el proceso de estiramiento y la convierte en energía cinética cuando se dispara el tiro y arroja una honda al objetivo.

Interesante: Los maravillosos juguetes voladores te permiten disfrutar de tu tiempo feliz y jugar para todas las edades.

Multipropósito: Como un juguete divertido, crea un juego genial para niños o adultos. Adecuado para actividades grupales como actividades en el campus, fiestas de cumpleaños, parques, piscinas, jardines, campamentos, etc.

Tacobear 12 Piezas Pulsera Amistad Pulsera Niña Pulsera Unicornio Pulseras de Cuerda Trenzada Brazalete Joyería Niña Regalo de Cumpleaños de Fiesta (Estilo de Mezcla de Animales) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño lindo diferente: Viene con 12 piezas de joyería de pulsera en rosa de diferentes estilos, incluyendo unicorn owl butterfly cat elephant Eye Devac's Bracelets, etc. Se pueden combinar con diferentes estilos de uso. Gran regalo para tu niña y sus amigas. Serie de moda casual.

Buen material: artesanía fina, brazalete de cuerda trenzada con adornos de formas de animales lindos, hermosos y atractivos que no dañarán la piel de los niños.

Característica ajustable: tire de la cuerda ajustable para que se ajuste a la muñeca de los niños, adecuada para la mayoría de los niños y adolescentes.

Regalo de San Valentín: Regalo perfecto para cumpleaños de niños, fiestas de fiestas de unicornio, Año Nuevo, Navidad, Día de Acción de Gracias, reuniones familiares, bodas, recompensas de juegos, rendimiento escolar, etc. No solo por diversión, sino que también puede combinar con diferentes estilos de vestimenta y un atuendo perfecto para las niñas.

Servicio postventa: tendrá 12 pulseras de amistad para niñas por una compra, compruebe todos los artículos cuando reciba su paquete. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de estas lindas pulseras de animales, no dude en contactarnos.

Cámara Digital para Niños 1080P HD Videocámara de Acción Recargable Video Subacuático Festival de Cumpleaños a Prueba Agua Regalo de Juguete para Niños Niñas con LCD 2.0 Pantalla y Tarjeta SD de 32GB € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MEJOR CÁMARA PARA NIÑOS ACTUALIZADA EN 】 Nuevas actualizaciones de la cámara para niños Gofunly: con videos FHD 1080p / 30fps y fotos brillantes de 12MP, capturando así los momentos más memorables. Pantalla grande a color de 2.0 "para una calidad de imagen más clara, Admite 10 efectos de foto de marco integrados diferentes y 8 efectos de espejo distorsionantes y 4 filtros de video, Es un regalo muy adecuado para niños de 3 a 12 años en fiestas de cumpleaños y vacaciones de Navidad.

【MODOS DE FOTOGRAFÍA DE MODA】 Las cámaras tomarán bellas imágenes automáticamente con el temporizador 5S / 10S y la función de disparo continuo, diversas selecciones para que los niños personalicen su propia felicidad. La tarjeta de memoria extra de 32G permite almacenar miles de fotos.

【UNA AVENTURA IMPRESIONANTE】 Con un estuche resistente al agua IP68, la cámara de video impermeable para niños captura imágenes asombrosas hasta 30 metros (100 pies) bajo el agua. Es ideal para playas, buceo, natación, snorkel, surf y mucho más. Con mango de silicona y soporte para trípode para un uso seguro. La funda de silicona a prueba de niños proporciona una protección completa, que es lo suficientemente duradera como para soportar caídas y vueltas.

【CÁMARA DE JUGUETE DE LARGA DURACIÓN】 Batería de iones de litio recargable de 3,7 V incorporada, grabación continua de 90 minutos de 1080P a 30 fps, lejos de quedarse sin energía al capturar momentos impresionantes. Admite tarjeta SD de clase 32GB (incluida), primero formatee su tarjeta SD antes de usarla.

【SERVICIO AL CLIENTE POSTVENTA】 La cámara para niños viene con un reembolso de 30 días y un servicio de 12 meses. Ofrecemos servicio al cliente gratuito de por vida. Contáctanos si hay algún problema con la cámara y estaremos encantados de ayudarte. La satisfacción del cliente es nuestro objetivo. READ Los 30 mejores Funda Tablet Huawei Mediapad T5 capaces: la mejor revisión sobre Funda Tablet Huawei Mediapad T5

12 monederos de comunion niño,monederos infantiles,ideal detalles comunion para invitados niños-Trapecio € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Atractivo diseño: Con el dibujo de un niño rezando,es un monedero infantil de dibujo comunión niño y un forma de trapecio, perfecto recuerdos de comunión para invitados,muy simbólicos,nuevo, unico, precioso y elegante,nunca fuera de estilo.

★Tamaño Perfecto: El tamaño,Aprox.10,5x10cm, es pequeño y ligera.Fácil de llevar, solo póngalo en la mochila, bolso,bolsa de cosméticos, etc.se puede poner tarjetas de crédito, se puede utilizar para colocar las piezas de moneda, billetes,DNI, las llaves, auriculares,las tarjetas, etc. Es especialmente apta para quien guarda muchas cosas, mantenlos bien organizados y ultra prácticos.

★Económico y Práctico: Lo conseguirás a un precio muy económico, los monederos baratos,tanto, que te sorprenderá. Podrás elegir muchos modelos para todos los invitados y también diferenciar para cada uno: un detalle de comunión para los hombres, un obsequio para las mujeres y un regalito para los niños.

★Duradero y Lindo:Material de cuero PU, toca suave, se pueden usar durante mucho tiempo,con las costuras muy bien cosidas. La cremallera es lisa y suave,miles de veces resisten apertura y cierre. Asegúrese de que los artículos no se pierdan.El borde no es fácil de romper, resistente al desgaste y duradero.

★Incluye: 12 monederos , 6x blancos+6 x beige o 12 x beige, es aleatorio.

Lote de 20 Llaveros Bolígrafo + Linterna - Colores Surtidos - Detalles bodas Prácticos Originales € 15.99

€ 15.45 in stock 2 new from €15.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lote de 20 Llaveros Bolígrafo + Linterna - Colores Surtidos - Detalles bodas Prácticos Originales

1 Led. Pilas Botón Incluidas Boligrafo con linterna led integrada. De original diseño, con cuerpo en suave acabado metalizado de variados colores y capucha con mosquetón. En tinta azul y con pilas de botón incluidas.

Añade las Cantidad de Lotes que necesites al hacer tú pedido ahora! Disponemos de Stock!

En Stock Entrega Inmediata en 24-48 Horas!

Visita nuestro escaparate DetallesBBC en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

Mi primera comunión (Album de recuerdos) € 12.95

€ 12.30 in stock 12 new from €12.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2020-01-02T00:00:01Z Edition 1 Language Español Number Of Pages 40 Publication Date 2020-01-02T00:00:01Z

AR Regalos Cojín de Lentejuelas Mi Primera Comunión – Regalos para Comunión Originales – Recordatorio de Comunión para Niño – Color Azul € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresión en alta calidad. Impresión por sublimación, la imagen se integra en el propio cojín. Con esta técnica garantizamos una calidad premium, los colores permanecen vivos e intensos durante toda su vida útil.

El cojín personalizado incluye el relleno, por lo que no debes preocuparte en comprarlo por separado. Cuenta con las medidas habituales de 40x40, por tanto es válido como cojín decorativo para sofá o cojín de cama decorativo. Un complemento ideal para la decoración del hogar.

Es un regalo ideal como recordatorio de la comunión. Una fantástica idea para regalar como detalle a un niño en la fecha de su primera comunión. Se puede personalizar con los datos de la comunión y se encuentra disponible en varios colores.

Un regalo original como recuerdo de comunión para niño. Regala un práctico cojín personalizado, los cojines decorativos son perfectos para adornar cualquier habitación. Colecciona un cojín original para la primera comunión y dale un toque de color a cualquier estancia.

Crea un regalo personalizado diseñado para la persona a la que quieras regalar, disfruta de una experiencia personal, única y exclusiva. Le encantará recibir un detalle tan exclusivo pensado por y para esta persona.

GPTOYS Air Football, Juguete Flotante de fútbol para niños con luz LED y Parachoques de Espuma, Juego de Juguete para Interiores y Exteriores para niños Juguetes niños 3-12 años € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚽ Hockey y fútbol de aire todo en uno: Incluye 2 porterías, 2 palos de hockey, 1 x hockey flotante, 1 x fútbol de suspensión y fútbol de aire inflable, 1 x cable de carga USB, 1 x bomba de aire manual que incluye diferentes balones de fútbol. En este conjunto, su familia puede disfrutar de diferentes modos de juego al mismo tiempo. Los niños pueden experimentar la estimulación y la emoción del hockey o el fútbol en diferentes lugares y disfrutar de horas de entretenimiento.

⚽Tecnología de sujeción y deslizamiento fácil: la tecnología de suspensión neumática, que es generada por ventiladores potentes y la función de rotación rápida incorporada, soporta la pelota de hockey y el balón de fútbol flotante, para que pueda deslizarse fácilmente sobre cualquier superficie lisa.

⚽ Diseño de borde suave de espuma y fácil de instalar: equipado con la última espuma de parachoques suave con bordes redondeados, transferencia perfecta de manera suave y rápida debido a su ligera elasticidad, no solo puede evitar daños o rayones en las paredes o muebles, el palo de hockey ajustable está hecho de seguro, seguro y duradero. El palo de hockey ajustable se puede montar o desmontar fácilmente y es adecuado para niños de todas las edades.

⚽Para jugar en interiores y exteriores. En combinación con los estilos de juego de fútbol, ​​hockey y bolos, puede elegir diferentes lugares de juego y reglas de juego en interiores y exteriores, para que los niños puedan sentir la diversión de los juegos de pelota y la alegría del deporte. USB recargable para fútbol flotante, 3 pilas AAA para pelota de hockey (batería no incluida), bomba de aire manual para fútbol de aire.

⚽Un juguete ideal para niños. La mejor opción para regalos de cumpleaños para niños y niñas o regalos de Navidad. Es un gran juego para la interacción entre padres e hijos y un juego independiente para niños. ¡Dale a tus hijos un compañero de deportes! Ejercita tu cuerpo y relaja tus ojos. Si por alguna razón hay un problema, comuníquese con nuestro equipo para encontrar una solución.

Natuce 18 PCS Peonza trompo, Juguetes para niños, Juego de peonzas, Peonzas de Madera de Colores, Creativo Juguete, Regalos para Comuniones, Niños, Niñas, Fiesta cumpleaños favores - 4 * 4 * 4 cm € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Seguro y saludable: hecho de excelente madera y pintura, seguro, no tóxico e inodoro. No dañan la salud de los niños.

❤Especificación: 16 piezas de madera Spinning tops. Cada peonza es de 4 cm, 4 cm y 4 cm de largo, ancho y alto respectivamente. Se proporcionan 6 colores.

❤Portátil: tamaño para que los niños sostengan en la mano o se metan en el bolsillo para sacar y jugar, ejercitar la capacidad de coordinación de los niños con las manos, los ojos y el cerebro. Ideal para niños de 2-10 años.

❤Regalo: Este colorido juego de tapas giratorias de madera se puede utilizar como regalo de agradecimiento para los niños fiesta de cumpleaños / bautizo / fiesta de graduación. Super lindo conjunto de tapas de madera, ideal para los niños favores de la fiesta.

❤Muchos usos: Ideal como favores de fiesta para niños, llenador de bolsos para fiestas, premios para niños, suministros para fiestas, llenadores de bolsos para fiestas, accesorios para decoraciones de fiestas para cumpleaños / Navidad / Pascua / Halloween, etc.

