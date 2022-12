Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Razer Naga Chroma capaces: la mejor revisión sobre Razer Naga Chroma Ordenadores personales Los 30 mejores Razer Naga Chroma capaces: la mejor revisión sobre Razer Naga Chroma 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Razer Naga Trinity - Ratón Gaming MOBA/MMO (3 Placas Laterales Intercambiables, Sensor Óptico de 5G de 16 000 PPP, hasta 19 Botones Programables) Negro € 119.99

Amazon.es Features 3 placas laterales intercambiables: Transforma tu ratón para adaptarlo a tu forma de juego con las placas laterales para configuraciones de 2, 7 y 12 botones, cada botón está diseñado para sobresalir y así no te equivoques al pulsar, también ofrece información táctil y auditiva para que estés seguro de cada acción

Hasta 19 botones programables: Gracias a sus 19 botones programables puedes disfrutar de numerosas posibilidades, independientemente de si vas a asignar solo loscomandos básicos o todos los objetos, los hechizos y el resto de comandos que necesites para el juego

Diseño óptimizado para diestros: Razer Naga Trinity está diseñado con formato óptimizado para diestros, y así lanzar hechizos hasta altas horas de la madrugada, además de ser tan cómodo como para poder jugar durante horas, los botones están cuidadosamente colocados, por lo que es fácil acceder a ellos y accionarlos

Powered by Razer Chroma: Accede a toda una gama de 16,8 millones de colores y personaliza tu ratón Razer Naga Trinity de formamoderna para que combine con tus transformaciones y tonos

Switches mecánicos de Razer ganadores de varios premios: Equipado con los galardonados switches mecánicos RazerTM, Razer Naga Trinity ofrece una durabilidad pionera de hasta 50 millones de clics para vencer siempre a tus oponentes

Razer DeathAdder Chroma - Ratón (Mano Derecha, Óptico, USB, 10000 dpi, Negro) € 168.53 in stock 2 new from €149.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features perfectamente diseñado para encajar cómodamente debajo de la palma de la mano, la forma ergonómica del croma Razer DeathAdder ofrece a los jugadores la experiencia de juego más cómoda del mundo, especialmente durante la mayoría de las pruebas de las batallas.

el croma razer deathadder está equipado con un sensor óptico 10,000dpi. que es capaz de velocidades de movimiento del ratón de hasta 200 pulgadas por segundo y 50g de aceleración.

si su juego a gran velocidad o bajas, el croma deathadder siempre responderá en pantalla con exigentes de precisión y la fluidez orgánica sólo es posible con un sensor óptico.

sensor del razer deathadder de croma también es capaz de rastrear eje z hasta un mínimo de 1 mm en la mayoría de superficies, incluyendo tableros de mesa de vidrio. esto es perfecto para los jugadores bajo sentido que quieren ajustar el seguimiento en corte tan pronto como se levantan los ratones.

iluminación de croma con 16,8 millones de opciones de color personalizable sea que esté en el estado de ánimo para el azul eléctrico, rosa pastel, o la firma Razer verde, ahora se puede iluminar su Razer DeathAdder de croma rueda de desplazamiento y el logotipo de Razer de la manera que desee.

Razer Naga X - Ratón Gaming MMO con 16 botones programables, interruptores ópticos del ratón (sensor óptico 5G, Chroma RGB, cable Speedflex) Negro € 99.99

Amazon.es Features 16 botones programables: Ya estés asignando lo básico o yendo a muerte con las macros adecuadas, ten todos los comandos que necesitas al alcance de la mano y disfruta de un grado de control ajustado a cada situación

Diseño ergonómico de peso medio de 85 g: Sube tu juego de nivel con sus 12 botones programables y un diseño natural y cómodo al agarre y al uso, gracias a la posición de la cuadrícula de control programable y al perfil de su diseño ergonómico

Switch óptico para ratón Razer de 2-a generación: Cada click se acciona a 0.2 ms y sin desactivación de rebote para que tengas una ejecución rápida y limpia de hasta 70 millones de clicks, un diseño más resistente y rápido que elimina los problemas derivados de hacer doble click sin querer

Sensor óptico adecuado Razer 5G: Su sensor óptico de 18 000 PPP asegura que se registre hasta el movimiento más ínfimo del ratón, lo que te proporciona un nivel de precisión elevado a la hora de lanzar hechizos y activar habilidades

Con tecnología Razer Chroma RGB: Con 16.8 millones de colores y una amplia gama de efectos, sincroniza el ratón con el resto de tu estación de combate y disfruta de una adecuada inversión, ya que puede reaccionar de manera dinámica a los más de 150 juegos integrados READ Los 30 mejores Adaptador Micro Sd capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Micro Sd

Razer Naga Pro - Ratón inalámbrico modular para juegos para juegos MMO, MOBA o FPS con paneles laterales intercambiables (HyperSpeed ​​Wireless, 19 + 1 botones programables) € 169.99

Amazon.es Features 3 placas laterales intercambiables para configuraciones de botones personalizadas: Con los módulos de 2, 6 y 12 botones, que se pueden poner con facilidad para cubrir todas tus necesidades de jugabilidad, cada botón ofrece una activación sonora para que cada pulsación sea satisfactoria.

Tecnología Razer HyperSpeed Wireless para una conexión más rápida que con un ratón con cable: Con una latencia extremadamente baja, salto de frecuencia fluido y hasta 100 horas de duración de la batería, el Razer Naga Pro tiene una conexión tan rápida e impecable que es normal que pensases que va por cable.

(19+1) botones programables para un mayor control: Ya estés asignando lo básico o yendo a muerte con las macros avanzadas, ten todos los comandos que necesitas al alcance de la mano y disfruta de un grado de control ajustado a cada situación.

Sensor óptico Razer Focus+ de 20 000 PPP para una precisión de vanguardia: Con el uso de las nuevas funciones inteligentes, como la sincronización de movimiento y el rastreo asimétrico, nuestro sensor rastrea tu movimiento a la perfección y sin retrasos, lo que te permite una respuesta inmediata y una precisión píxel a píxel.

Switches ópticos para ratón Razer para un accionamiento a la velocidad de la luz: Cada click se acciona a 0,2 ms y sin desactivación de rebote para que tengas una ejecución rápida y limpia de hasta 70 millones de clicks, un diseño más resistente y rápido que elimina los problemas derivados de hacer doble click sin querer.

Razer Ratón Naga X con Cable MMO para Videojuegos: Sensor óptico de 16 K dpi - Interruptor óptico Razer de 2ª generación - Iluminación Chroma RGB (Reacondicionado) € 79.50 in stock 1 new from €79.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El fabricante de periféricos de juegos más vendido en los Estados Unidos: Source - The NPD Group, Inc., U.S. Retail Tracking Service, Gaming Designed: teclados, ratones, auriculares de PC y micrófonos de PC, basado en ventas en dólares, enero de 2017 a junio de 2020 combinados.

Más rápido que los interruptores mecánicos tradicionales: los nuevos interruptores de ratón óptico Razer de segunda generación utilizan accionamiento basado en haz de luz, pulsando el botón de registro a la velocidad de la luz

Sensor óptico de alta precisión de 16.000 DPI 5G: ofrece ajuste de sensibilidad sobre la marcha a través de botones DPI dedicados (reprogramables) para juegos

16 botones programables: permite remapear botones y asignar funciones macro complejas a través de Razer Synapse

Iluminación RGB Chroma inmersiva y personalizable: soporta 16,8 millones de colores con perfiles preestablecidos incluidos; se sincroniza con el juego y los periféricos habilitados para Razer Chroma y productos Philips Hue

Amazon.es Features Base de carga magnética con iluminación RGB de estado de carga: Cuando se está cargando, tanto el ratón como la base se iluminan para mostrar el nivel de batería: desde completo (verde) a medio (amarillo) o bajo (roja), la base también te avisa cuando la carga está baja, aunque estés usando el ratón

Con tecnología Razer Chroma RGB: Personalízala con 16,8 millones de colores y una amplia gama de efectos para elegir, y sincronízala con tu configuración para que puedas disfrutar de los efectos de iluminación dinámicos que se activan al jugar a los más de 150 títulos integrados

Base antideslizante inspirada en las patas de un lagarto: La base tiene una parte inferior adherente que proporciona un gran grado de agarre para asegurar que nunca se vuelque, si bien es lo suficientemente sutil como para no dejar marcas del adhesivo en el escritorio

Disfruta de funciones de iluminación Razer Chroma RGB avanzadas a través de Chroma Studio

Sincroniza tus efectos de iluminación en todos los dispositivos compatibles con Razer Synapse

Amazon.es Features 17 botones completamente programables; esquema idóneo para realizar acciones frecuentes y ejecutar macros complejas en los MMO y MOBA

Sistema de control Key Slider patentado; reposicione los 12 botones laterales para que se ajusten óptimamente a su mano

Sensor óptico de 18.000 ppp nativos; equipado con un sensor personalizado PixArt PMW3391, ajustable en incrementos de resolución de 1 ppp, para un seguimiento personalizable y muy preciso

Estructura resistente; los conmutadores Omron con capacidad de hasta 50 millones de clics, la rueda de desplazamiento resistente y el cable trenzado del SCIMITAR RGB ELITE

Forma cómoda y contorneada; diseñado para adaptarse a los contornos de su palma, sin importar el tamaño de su mano o el estilo de agarre, con un reposadedos en el lado derecho para optimizar el soporte

Razer Mamba Elite- Ratón para juegos , Ratón Gaming con 9 botones mecánicos programables, sensor óptico con 16.000 ppp e iluminación Chroma RGB, Negro € 99.99

Amazon.es Features Sensor óptico Razer 5: Con el sensor óptico Razer 5G con 16.000 DPI reales, disfruta de un estándar de precisión y velocidad; con una precisión de resolución del 99.4 %, podrás mantenerte sobre tu objetivo incluso durante una acción intensa

Con zonas ampliadas de iluminación Razer Chroma: Personalízalo con efectos de iluminación animados preestablecidos o crea los tuyos propios con un amplio espectro de 16.8 millones de color

Switches mecánicos Razer para ratón: Diseñados para ofrecer esa injusta ventaja, los switches mecánicos Razer para ratón están optimizados para tiempos de respuesta de juego rápidos con una durabilidad extendida de hasta 50 millones de clics

Ergonomía con agarres laterales optimizados: El Razer Mamba Elite se caracteriza por su ergonomía con agarres laterales para una adecuada comodidad; juega durante horas con menos tensión en la palma de la mano y los dedos al accionar los botones, y elimina los puntos de arrastre innecesarios

9 botones programables: Expande tu arsenal de control con 9 botones programables, incluida la rueda de desplazamiento con clic de inclinación; puedes configurar los botones de manera individual para que realicen tus acciones preferidas a través de Razer Synapse 3

Razer Viper Ultimate con estación de carga - Ratón Gaming Inalámbrico (Ambidiestro, con 69 g de Peso, Cable Speedflex, Sensor Óptico 5G, RGB Chroma) Negro € 169.99

Amazon.es Features DISEÑO LIGERO DE 74 G - Disfruta de un control más rápido y fluido con un ratón inalámbrico ligero diseñado para esports. Con un peso total de 74 g, no compromete la robustez de su diseño ambidiestro.

Los modelos Quartz y Mercury pesan 78 g (2,75 oz) - Ratón inalámbrico gaming para esports ligero y fiable de 74 g: el Razer Viper Ultimate incluye un sensor óptico de 20 000 PPP idóneo para los jugadores más serios y ofrece un peso ligero sin necesidad de agujeros en el diseño

Peso ligero de 74 g - Diseñado para deportes electrónicos para un movimiento más rápido y controlado: El ratón Razer Viper Ultimate es el ratón inalámbrico para juegos más ligero, que además aprovecha todo su potencial con su diseño ambidiestro real. Su peso óptimo está diseñado para un control más rápido y suave.

Switches ópticos para ratones Razer para un accionamiento a la velocidad de la luz: Cada clic que haces se realiza a la velocidad de la luz, sin desactivación de rebote, por lo que siempre serás el primero en apretar el gatillo. Los switches también duran hasta 70 millones de clics.

Hasta 70 horas de duración de la batería para jugar sin interrupciones: Una eficiencia energética inalámbrica mejorada hace que funcione a un rendimiento máximo durante hasta 70 horas seguidas: cárgalo una vez a la semana para disfrutar de 10 horas de juego diario.

Razer Abyssus Essential: Sensor óptico de 7.200 ppp verdaderos - 3 botones de hiperrespuesta - Accionado por Razer Chroma - Ratón de juego ergonómico ambidiestro € 49.99

Amazon.es Features Sensor óptico de 7 200 ppp reales para una precisión digna de competición: Con un sensor óptico de 7 200 DPI reales y un rastreo de 220 pulgadas por segundo (IPS), el ratón Razer Abyssus Essential ofrece una ventaja competitiva con una precisión y una exactitud optimas

Diseño ergonómico ambidiestro concebido para la comodidad: Siguiendo el amplio legado de Razer Abyssus, el ratón cuenta con un diseño ergonómico ambidiestro que proporciona una comodidad duradera incluso durante largas horas de juego intenso. Su cuerpo ligero también lo hace optimo para movimientos rápidos, sobre todo para juegos RTS y FPS

Tecnología Razer Chroma con 16,8 millones de colores personalizables: Juega con estilo con su impresionante iluminación inferior con tecnología Razer Chroma,Elige entre más de 16,8 millones de opciones de color o efectos de iluminación predefinidos y observa cómo tu ratón cobra vida

Sincronización de colores en dispositivos interconectados compatibles con Razer Chroma: Descubre cómo tus dispositivos se iluminan perfectamente al unísono con la sincronización de colores en dispositivos interconectados compatibles con Razer Chroma, fácilmente personalizable y configurable con Razer Synapse 3,beta

Durabilidad de hasta 10 millones de pulsacionespara jugar de manera fiable durante horas: Cuando acumulas una cantidad de APM en juegos trepidantes, la durabilidad es muy importante. Con una vida útil de hasta 10 millones de clics, podrás sacar el máximo partido a las horas de juego

Amazon.es Features ❖ El Mouse gamer óptico Redragon M908 está diseñado con hasta 12400 DPI y 5 niveles de DPI ajustables que satisfacen sus múltiples necesidades, así sea para trabajo cotidiano o jugar. El radio de sondeo de hasta 1000 Hz y la aceleración 30G con sensor de alta precisión Pixart PMW3327 le da una mayor ventaja sobre la competencia.

❖ RETROILUMINACIÓN RGB Y BOTONES PROGRAMABLES. 16.8 millones de opciones de color LED RGB (La retroiluminación LED puede ser deshabilitada). 18 botones programables, 5 perfiles de memoria cada una con un color de luz dedicado para una rápida identificación. Viene con conjunto de ajuste de peso de 8 piezas (2.4g x8), haciendo que sea fácil cambiar el peso para adaptarse a sus juegos.

❖COMODIDAD Y PRECISIÓN EN SUS MANOS. ¡El mouse gamer Redragon M908 es un accesorio para computadora esencial para los gamers diseñado para sus agresivas manos! ¡Se asombrará con la inigualable comodidad y precisión real de nuestro mouse gamer profesional para ordenadores de escritorio y laptops!

❖ DISEÑO DE GAMA ALTA. El Mouse Redragon M908 dispone de 7 botones y 12 botones laterales programables para MMOs. Los paneles inferiores acolchados resistentes y suaves TEFLON ofrecen el mejor control para sus juegos. El cable de fibra tejida de 6 pies con conector USB chapado en oro asegura una mayor durabilidad.

❖ LA ELECCIÓN DE LOS HARDCORE GAMERS – ¡Así esté apuntando, rebanando o atacando, un mouse gamer profesional es su mejor arma! El mouse será su acompañante ideal. Perfectamente compatible con los sistemas Windows 2000/ME/XP/03/VISTA/7/8/10 para el modo programable y Mac OS para un uso normal. No hay un CD de software incluido 【DESCARGAR CONTROLADOR : http://redrn.me/impactdriver 】 READ Los 30 mejores Ssd 480Gb Kingston capaces: la mejor revisión sobre Ssd 480Gb Kingston

Amazon.es Features Peso: 363 g

Dimensiones: 15,2 x 20,3 x 6,4 cm

Modelo: RZ07-03110100-R3M1

Color: Negro

El estuche de viaje para mouse inalámbrico para juegos cuenta con una innovadora bolsa con red que es perfecta para guardar el cable del mouse, el adaptador inalámbrico y otros accesorios pequeños.

Apto para Logitech G402 / G502 / G602, Razer DeathAdder Chroma / Naga / Mamba y más.

Dimensiones del producto: 5,51 x 3,74 x 2,75 pulgadas (14 x 9,5 x 7 cm)

Contenido del paquete: Estuche de viaje para mouse X 1

Razer Naga Pro - Ratón inalámbrico Modular para Juegos + Chroma Mouse Dock € 189.98 in stock 1 new from €189.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Base de carga magnética con iluminación RGB de estado de carga: Cuando se está cargando, tanto el ratón como la base se iluminan para mostrar el nivel de batería: desde completo (verde) a medio (amarillo) o bajo (roja). La base también te avisa cuando la carga está baja, aunque estés usando el ratón.

Con tecnología Razer Chroma RGB: Personalízala con 16,8 millones de colores y una amplia gama de efectos para elegir, y sincronízala con tu configuración para que puedas disfrutar de los efectos de iluminación dinámicos que se activan al jugar a los más de 150 títulos integrados.

Base antideslizante inspirada en las patas de un lagarto: La base tiene una parte inferior adherente que proporciona un alto grado de agarre para garantizar que nunca se vuelque, si bien es lo suficientemente sutil como para no dejar marcas del adhesivo en el escritorio.

3 placas laterales intercambiables: Con los módulos de 2, 6 y 12 botones, que se pueden poner con facilidad para cubrir todas tus necesidades de jugabilidad, cada botón ofrece una activación sonora para que cada pulsación sea satisfactoria.

Tecnología Razer HyperSpeed Wireless: Con una latencia extremadamente baja, salto de frecuencia fluido y hasta 100 horas de duración de la batería, el Razer Naga Pro tiene una conexión tan rápida e impecable que es normal que pensases que va por cable.

Práctica base para el hogar: simplemente coloca el ratón Razer en el muelle, siempre cargado y listo para llevar cualquier aventura.

Base de carga de repuesto para el hogar y los viajes. Ocupa muy poco espacio, solo 2.5 x 2.5 x 1.5 pulgadas.

La base de carga Razer Powerplay no se caerá fácilmente del escritorio o la mesita de noche, función antideslizante que no se pega en una posición y deja residuos.

Siempre listo. La base de carga inalámbrica continua Powerplay hace que la carga de ratones inalámbricos Razer Mouse DeathAdder V2 Pro, Naga Pro, Viper Ultimate y Basilisk Ultimate sea más fácil que nunca. Después de un día en la playa o una gran noche fuera, simplemente coloca tu mouse en la base de carga cuando llegues a casa o viajas y tenlo listo para usar.

Razer Naga Trinity MMO - Ratón (mano derecha, Óptico, USB, 16000 DPI, 120 g, Negro, Verde) € 203.49 in stock 2 new from €203.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador USB para cámara

ROG SPATHA X - Ratón Gaming Inalámbrico (conectividad por cable y RF de 2,4 GHz, soporte de carga, 12 botones programables, 19 000 DPI, interruptores intercambiables, ROG Paracord y Aura Sync) - Negro € 123.99

Más versatilidad: Conexión por cable y RF de 2,4 GHz

Sensor óptico de 19.000 ppi y una tasa de sondeo de 1000 Hz tanto en el modo de 2,4 GHz como por cable

Hasta 67 horas de autonomía en modo inalámbrico (RGB desactivado)

Interruptores intercambiables para personalizar los clics y prolongar la vida útil del ratón

Rueda digital multifunción y teclas multimedia: Configúralas para pausar, reproducir, saltar y retocar todo, desde el brillo hasta el volumen: la comodidad definitiva para que disfrutes del entretenimiento

Con tecnología Razer Chroma RGB: Con 16,8 millones de colores y una amplia gama de efectos a elegir, puedes personalizar el teclado y disfrutar de mayor inmersión con efectos de iluminación dinámicos que se desencadenan al jugar con los títulos integrados en Chroma

Reposamuñecas ergonómico de piel sintética suave: El apoyo almohadillado se acopla de forma magnética al teclado y se alinea optimamente para descargar la presión de las muñecas, para que te sientas menos cansado cuando juegas durante mucho tiempo

Teclas totalmente programables: Haz que tu ejecución y el juego sean más eficientes al mapear las funciones que quieras con Razer Synapse 3 y ajusta el teclado para que se adecúe a tu estilo de juego al crear y guardar perfiles y macros .

Razer DeathAdder V2 Pro - Ratón Gaming inalámbrico ergonómico (interruptores ópticos, enfoque óptico + sensor de 20K, memoria integrada, programable) Negro € 149.99

Amazon.es Features Tecnología Razer HyperSpeed Wireless: Gracias a una transmisión de alta velocidad, una latencia muy baja y un cambio fluido de frecuencia en los entornos con más ruido, ni te darás cuenta de que estás jugando con un ratón inalámbrico.

Sensor óptico Razer Focus+ de 20 000 PPP: Con el uso de las nuevas funciones inteligentes, como la sincronización de movimiento y el rastreo asimétrico, nuestro sensor rastrea tu movimiento a la perfección y sin retrasos, lo que te permite una respuesta inmediata y una precisión píxel a píxel.

Switches ópticos para ratón Razer: Cada click se acciona a 0,2 ms y sin desactivación de rebote para que tengas una ejecución rápida y limpia de hasta 70 millones de clicks, un diseño más resistente y rápido que elimina los problemas derivados de hacer doble click sin querer.

70 horas de duración de batería (Razer HyperSpeed): Gracias al beneficio de la conectividad dual, puedes aprovechar hasta 120 horas de duración de la batería en el modo Bluetooth, o hasta 70 horas de rendimiento ultrarrápido cuando cambias a Razer HyperSpeed Wireless.

Diseño ergonómico de 88 g: Sin perder de vista su diseño con la mejor ergonomía de su clase, lo hemos redefinido más aún para ofrecer mejor comodidad y agarre, lo que te permite aprovechar los mejores niveles de rendimiento mientras compites.

Razer BlackWidow V3 (Green Switch) - Teclado mecánico para juegos Premium, teclado mecánico, (iluminación cromática RGB, teclas multimedia) - Teclado Español - Negro € 159.99

Amazon.es Features Switches mecánicos verdes Razer para una ejecución precisa con una sensación de click al tacto: Siente y oye la respuesta de cada pulsación de tecla, con un diseño clásico que ofrece un accionamiento optimizado y puntos de reinicio para disfrutar de un mejor rendimiento al jugar.

Switch con armazón transparente para una iluminación Razer Chroma RGB más brillante: Su diseño totalmente transparente permite mostrar la verdadera luminosidad de lo que Razer Chroma RGB es capaz de hacer: desde personalizaciones de luz intensa hasta una mayor inmersión, gracias a su reacción dinámica a más de 150 juegos integrados.

Teclas de ABS de doble inyección para resistir el uso intenso: Gracias al proceso de moldeado de doble inyección para garantizar que no se desgasten las etiquetas, las teclas también cuentan con paredes extragruesas capaces de soportar un uso constante.

Rueda digital multifunción y tecla multimedia para un control práctico: Configúralas para pausar, reproducir, saltar y retocar todo, desde el brillo hasta el volumen: la comodidad definitiva para que disfrutes del entretenimiento.

Reposamuñecas ergonómico para disfrutar de una comodidad duradera mientras juegas: El apoyo robusto se alinea a la perfección para descargar la presión de las muñecas, de forma que te sientas menos cansado cuando juegas durante mucho tiempo.

Amazon.es Features Increíblemente preciso: auténtico sensor óptico 16000 dpi 5 g. Hasta 443 pulgadas por segundo (ips) con una precisión de resolución del 99,4%

Factor de forma ergonómica: perfectamente diseñado para adaptarse a una experiencia de juego más cómoda

razer Interruptor mecánico: duradero hasta 50 millones de clics

Alimentado por Razer Chrome: 16,8 millones de opciones de color personalizables. Personaliza la rueda de desplazamiento y el logotipo Razer

Tecnología de conectividad: USB; Sistema operativo: Windows

[APTO PARA TODOS LOS ESTILOS] Ideal para el juego, se adapta a todos los estilos, incluso para los zurdos. El cable de tela trenzada permite un mejor movimiento y no obstaculiza los movimientos. El diseño soft-touch y la conformación del ratón se adaptan perfectamente a la palma de la mano y permiten un agarre confortable y cómodo, también para larga sesiones de juego

[COMPATIBILIDAD UNIVERSAL] ¡Utiliza Avenger con cualquier dispositivo! El ratón está optimizado para el uso en todos los PCs con Windows, Linux y Mac, pero no sólo: también disfrútalo en las consolas como PS4, Playstation 4 Pro/Slim, PS5, PS3 o en XBOX One/ serie S/X/360

[CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS] 124x76x41mm, 139 gr, Aceleración: 8g, Polling Rate: 125 HZ, Image Processing: 4200 FPS, DPI ajustable: 800/1600/2400/3200

[AMAZON EXCLUSIVE - VANGUARDIA DEL JUEGO EUROPEO] La pasión y la competencia del equipo totalmente italiano de DR1TECH garantizan productos tecnológicamente avanzados con un diseño moderno y llamativo. La línea DR1TECH está dedicada a todos los jugadores, desde los principiantes que quieren comenzar su carrera en línea hasta los jugadores más expertos que esperan algo más de sus dispositivos. En caso de preguntas o imprevistos contáctenos y resolveremos cualquier necesidad en el menor tiempo posible READ Los 30 mejores Pantalla Pc 24 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Pantalla Pc 24 Pulgadas

Cinta de agarre antideslizante: diseño autoadhesivo: asegura una mejor adherencia a las superficies para una colocación segura a largo plazo, la base tiene una parte inferior pegajosa que le da una increíble cantidad de agarre para garantizar que nunca se caiga, pero es lo suficientemente suave como para no dejar marcas pegajosas en tu escritorio.

Micro puerto utilizado para conectar el ordenador para requisitos de receptor y carga, adaptado a una variedad de ratones inalámbricos.

Base magnética con estado de carga para una conexión más rápida que los ratones con cable

Viene con sólo un cargador, no incluye ratón, no incluye cable.

Razer DeathAdder Essential - Ratón Gaming con sensor óptico, 6400 DPI (5 botones programables, interruptores mecánicos, agarres laterales de goma), Negro € 39.99

Amazon.es Features Gran resistencia en un ratón de juegos diseñado para durar: El Razer DeathAdder Essential cuenta con una gran durabilidad para mantener un alto rendimiento de calidad que aguante las intensas sesiones de juego, sus 5 botones Hyperesponse se han probado en el laboratorio para asegurar una durabilidad de hasta 10 millones de clics para asegurar que el Razer DeathAdder Essential es el ratón más resistente

Paqueteage Dimensiones: 99.0 L x 50.0 H x 99.0 W (millimeters)

Producto de calidad

Material duradero

Amazon.es Features Paqueteage Weight: 1.15 kilograms

Paqueteage Dimensiones: 4.0 L x 48.8 H x 20.0 W (centimeters)

Muy conveniente

Fácil de usar

Amazon.es Features Teclas de juego retroiluminadas individualmente. Con iluminación premium por tecla que ofrece una mayor profundidad de personalización RGB, cada pulsación que hagas en el Razer Cynosa V2 también es silenciosa y acolchada, por lo que es muy cómodo de usar durante largas horas de juego.

Alimentado por RAZER CHROMA RGB Personaliza este teclado RGB para juegos con más de 16,8 millones de colores y un conjunto de efectos para elegir. Disfruta de una mayor inmersión con efectos de iluminación dinámicos que se producen mientras juegas en más de 150 títulos integrados en Chroma como Fortnite, Apex Legends, Warframe y mucho más.

Teclas totalmente programables juega de forma más eficiente mapeando tus comandos a través de Razer Synapse 3, y ajusta este teclado RGB para adaptarse a tu estilo de juego creando y guardando perfiles y macros únicos.

Teclas multimedia específicas: Configúrelas para pausar, reproducir, saltar y ajustar todo, desde el brillo hasta el volumen, la máxima comodidad mientras disfrutas de tu entretenimiento.

Opciones de enrutamiento de cables diseñadas con ranuras que te permiten meter perfectamente el cable y alimentarlo en 3 direcciones, por lo que puedes mantener tu escritorio libre de desorden y desorden.

Viene con 2 juegos

Fácil de instalar

Reduce la fricción entre el ratón y la alfombrilla del ratón

Proporciona una experiencia de deslizamiento más suave / aumenta el seguimiento

【Velocidad y Control para Ganar】 Superficie suave con microtextura para un seguimiento rápido y una precisión letal en juegos FPS y Moba. Su excelente agarre inferior lo ancla en su lugar para que puedas deslizar y detenerte con control absoluto para estilos de juego rápidos y controlados.

【Ilumina tu Campo de Batalla en 360 °】 14 modos de iluminación de inmersión RGB, 7 luces estáticas que incluyen rojo, verde, azul, morado, cian, amarillo, blanco, 5 luces dinámicas + 2 modos de luces circulantes LED. La fibra superbrillante con efectos dinámicos es el mejor regalo para los jugadores.

【Mejora la Experiencia de Juego】 Con un grosor de 5 mm, podría ayudar a amortiguar las muñecas y reducir la fatiga al perseguir al enemigo. Las costuras protectoras a lo largo de sus bordes evitan que se estire o deforme su forma que podría resultar de un juego intenso.

【Gran Espacio para Jugar】 La superficie vertical de 800 x 300 mm amplió el área de juego para reducir la necesidad de levantar y reposicionar el mouse entre deslizamientos. Tiene un seguimiento preciso para todo tipo de ratones con cable, inalámbricos, ópticos y mecánicos.

Base magnética con iluminación RGB de estado de carga: proporciona indicación visual del estado de carga, como rojo para batería baja y verde para la carga

Patas de gecko antideslizantes: aseguran una mejor adherencia a las superficies para una colocación segura a largo plazo

Alimentado por Razer Chroma: ofrece una integración completa sin esfuerzo con títulos de juego populares y sincronizaciones con hardware Razer, Philips HUE y equipo de más de 30 socios

Compatibilidad: diseñado para trabajar con DeathAdder V2 Pro, Naga Pro, Viper Ultimate y Basilisk Ultimate

Viene con un codificador y un pie de ratón.

Este codificador puede funcionar para otros ratones, como Mamba 5G Chroma/Naga Epic Chroma/NAGA HEX v2.

