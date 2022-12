Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores razer kraken pro v2 capaces: la mejor revisión sobre razer kraken pro v2 Ordenadores personales Los 30 mejores razer kraken pro v2 capaces: la mejor revisión sobre razer kraken pro v2 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

Almohadillas de alta calidad compatibles con Razer Kraken Pro V2 (ovaladas). También compatible con RAZER KRAKEN 7.1 V2. Piel de proteína | Espuma suave de alta densidad | Fácil instalación € 25.23 in stock 1 new from €25.23

Amazon.es Features Compatibilidad: estas almohadillas son compatibles solo con los auriculares Kraken Pro V2 y Kraken 7.1 V2. Estas almohadillas son ovaladas y se consideran una actualización a las almohadillas redondas originales de Kraken 7.1 V2.

Revive y refresca tus auriculares: tus auriculares Kraken Pro V2 te han proporcionado innumerables horas de diversión de juego. Es hora de ayudarlos, por lo que pueden volver al juego.

Diseño y calidad: estas almohadillas están diseñadas con cuero de proteína de alta calidad y espuma suave de alta densidad para que tu experiencia de juego pueda volver a la genialidad.

Instalación rápida y fácil: se incluyen instrucciones detalladas escritas (idioma español no garantizado), y puedes ver una guía de vídeo paso a paso para hacer que el proceso sea sedoso y suave. Echa un vistazo al vídeo en YouTube, busca "AHG Razer Kraken 7.1 Ear Pad Installation"

Contenido de la caja: Este paquete incluye dos almohadillas compatibles con auriculares Kraken Pro V2.

Amazon.es Features Compatibilidad: estas almohadillas son compatibles solo para Razer Kraken Pro V2 - Oval (RC30-02050400-R3M1) auriculares de juego. Son ovaladas, no redondas. (No es compatible con Razer Kraken V2 cojín redondo auriculares y otras serie)

Pinza de gel integrada: puedes jugar durante horas sin que te sientas caliente de otros auriculares.

Sonido endurecido: espuma de memoria con cobertura completa diseñada para mejorar el bloqueo de ruido proporciona una experiencia de audición perfecta.

Fácil instalación: fácil de instalar y usar, se puede encontrar vídeo tutorial en Youtube.

Advertencia: cada almohadilla para los oídos es inspeccionada a fondo para detectar defectos. Garantía de devolución del dinero de 30 días.

Amazon.es Features DIAFRAGMAS DE TITANIO DE 50 MM RAZER TRIFORCE: Nuestro diseño , con diafragmas con revestimiento de titanio para una nitidez añadida, divide el diafragma en 3 partes para la afinación de los agudos, los medios y los graves

MICRÓFONO CARDIOIDE RAZER HYPERCLEAR: El micrófono flexible, que ofrece captación de voz y cancelación de ruido, tiene una cubierta de micrófono optimizada que adopta un diseño más abierto para obstrucción mínima.

CANCELACIÓN PASIVA DE RUIDO MODERNA: Ya sea el clamor de la multitud o el zumbido de tu equipo, podrás aislarte del ruido con los auriculares cerrados que cubren por completo las orejas, gracias a las almohadillas afelpadas

ALMOHADILLAS DE ESPUMA SUAVE TRANSPIRABLE: Envueltos en cuero sintético afelpado, la densidad y firmeza optimizada de la espuma reducen considerablemente la fuerza de fijación a la cabeza y orejas, por lo que te sentirás menos cansado al jugar a un torneo durante todo el día

COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA: Los auriculares funcionan con PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos móviles, lo que te proporciona una ventaja de audio que ralla lo injusto en prácticamente todas las plataformas

Amazon.es Features Razer HyperSense: Al convertir en tiempo real las señales de sonido en vibraciones, los auriculares proporcionan una retroalimentación táctil desde dentro de cada auricular, con un nivel de intensidad que se puede controlar con un cómodo botón integrado.

Diafragmas de titanio de 50 mm Razer TriForce: Nuestro diafragma de tres partes patentado potencia agudos, medios y graves y nítidos, proporcionando así una experiencia de escucha más dinámica y una mayor inmersión.

THX Spatial Audio: Gracias a nuestro sonido envolvente 7.1 avanzado, podrás disfrutar de un sonido realista que optimiza el diseño de audio del juego para que puedas oír todo como si estuvieses en el corazón de la acción.

Tejido híbrido y almohadillas de espuma viscoelástica afelpada: Los auriculares se ajustan a la perfección y no solo te proporcionan una comodidad y un aislamiento de sonido superiores, sino que también te permiten sentir una retroalimentación háptica total desde sus diafragmas para disfrutar de la inmersión definitiva.

Micrófono cardioide Razer HyperClear extraíble: Asegúrate de que te escuchen alto y claro con un micrófono optimizado para suprimir el ruido ambiente y ofrecer una captura de voz mejorada mientras juegas. READ Los 30 mejores Lector Dni Electrónico capaces: la mejor revisión sobre Lector Dni Electrónico

Amazon.es Features Tecnología HyperSense: Siente cada impacto del juego; los auriculares Razer Nari Ultimate cuentan con la tecnología Hypersense que recoge las señales de audio y utiliza las vibraciones para brindar una retroalimentación táctil

THX Spatial Audio: El THX Spatial Audio supera las barreras de los canales de audio envolvente 5.1 y 7.1 conocidas hasta ahora y logra reproducir un audio de posición a 360° para disfrutar de una experiencia más natural y realista y además

Almohadillas de gel refrigerantes: A diferencia de los auriculares convencionales, las almohadillas de gel refrigerantes reducen el calor mientras que la espuma viscoelástica de alta densidad y la piel sintética

Banda de sujeción autoajustable con auriculares giratorios: La banda de sujeción autoajustable con auriculares giratorios está diseñada para ofrecer un ajuste total que se adapte a tu cabeza a la optimización

Audio inalámbrico de 2.4 GHz: Consigue un audio para juegos sin retardos y de alta fidelidad con la tecnología inalámbrica de 2.4 GHz Un transmisor USB inalámbrico con tecnología plug-and-play que te permite disfrutar de un rango inalámbrico de hasta 12 metros sin problemas de desconexión

Amazon.es Features Diseño ligero de 285 g para maratones de juego: Diseñados para ser ligeros, con un peso de solo 285 g, te permitirán disfrutar de un audio de calidad adecuada mientras juegas durante horas sin sentir el peso de tus auriculares

Diafragmas de 40 mm Razer TriForce para un rendimiento de audio de calidad: Nuestro diseño divide el diafragma en 3 partes para la afinación de los agudos, los medios y los graves, lo que produce un audio más nítido y vibrante con agudos más ricos y graves más potentes

Micrófono cardioide Razer HyperClear para una captura de voz mejorada: Con un patrón de captación mejorado que asegura más voz y menos ruido al disminuir hacia el fondo y los laterales del micrófono, con el punto óptimo colocado en la boca gracias al diseño plegable del micrófono

Almohadillas híbridas de espuma viscoelástica y tela para una comodidad transpirable y duradera: Envueltas en una combinación de tela transpirable y piel sintética afelpada, las gruesas almohadillas de espuma viscoelástica ofrecen un ajuste perfecto para asegura una comodidad constante duren lo que duren las partidas

Sonido envolvente 7.1 para una experiencia de audio posicional exacta: Aumenta tu nivel de concentración y no dejes que nada se escape a tus oídos con el audio posicional exacto, que te permite localizar intuitivamente de dónde viene cada sonido. Solo disponible para Windows 10 de 64 bits

Amazon.es Features Diafragmas de titanio de 50 mm Razer TriForce Para un audio potente y realista: Nuestro diafragma de tres partes patentado potencia agudos, medios y graves excepcionales y nítidos, proporcionando así una experiencia de escucha más dinámica y una mayor inmersión.

THX Spatial Audio Para un sonido posicional realista: Gracias a nuestro sonido envolvente 7.1 avanzado, podrás disfrutar de un sonido realista que optimiza el diseño de audio del juego para que puedas oír todo como si estuvieses en el corazón de la acción.

Con tecnología Razer Chroma RGB Para una personalización mayor: Accede a 16,8 millones de colores y un paquete de efectos de iluminación, aplica tus ajustes preferidos y observa cómo funciona fluidamente con más de 150 juegos y 500 dispositivos en más de 50 empresas asociadas.

Almohadillas de espuma viscoelástica y piel sintética afelpada Para una comodidad y un aislamiento de ruido durante todo el día: Los auriculares se ajustan a la perfección y te proporcionan una comodidad y un aislamiento de sonido superiores, permitiéndote así jugar durante horas en una completa y continua inmersión.

Micrófono cardioide Razer HyperClear extraíble para una captura de voz nítida cuando lo necesites: Asegúrate de que te escuchen alto y claro con un micrófono optimizado para suprimir el ruido ambiente y ofrecer una captura de voz mejorada mientras juegas.

Amazon.es Features CONTROLADORES OPTIMIZADOS DE 50 MM: Ofrece un amplio paisaje sonoro, desde las sutiles pisadas que se acercan a ti desde atrás a las explosiones de batalla que acaban contigo

ALMOHADILLAS DE GEL REFRIGERANTES: Las almohadillas de gel refrigerante reducen el calor, mientras que la combinación de suave tejido y piel sintética proporciona comodidad y aislamiento acústico óptimo; su diseño ovalado garantiza que se ajustarán a tus orejas con comodidad

MICRÓFONO RETRÁCTIL UNIDIRECCIONAL: El micrófono unidireccional ofrece una comunicación cristalina con tu equipo; es retráctil y flexible, lo que te permite sacarlo del auricular cuando te haga falta y ajustar la proximidad y la posición

ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE BAUXITA CON UN ACOLCHADO MÁS GRUESO: Peso ligero, duradero y flexible; el acolchado de la diadema alivia la presión sobre la cabeza, para que los auriculares resulten aún más ligeros

COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA: Compite en tu PC, PS4, Xbox One, Switch y dispositivos móviles con el conector combinado de 3.5 mm minijack

Amazon.es Features Rueda inclinable Razer HyperScroll: Desplázate con rapidez gracias a la rueda de desplazamiento que gira libremente hasta que la pares o cambia al modo dentado para una mayor precisión y una respuesta satisfactoria ideal para cambiar de armas o habilidades.

13 zonas de iluminación Chroma con retroiluminación completa: Personaliza cada zona eligiendo entre más de 16,8 millones de colores e innumerables efectos de iluminación y experimenta una mayor inmersión mientras reaccionan dinámicamente con más de 150 juegos integrados en Chroma.

Forma ergonómica icónica con 10+1 botones programables: La silueta característica del ratón, favorita de millones de usuarios en todo el mundo, admite perfectamente diferentes agarres, mientras que sus numerosos botones de fácil acceso permiten una combinación infinita de comandos y macros.

Sensor óptico Razer Focus Pro de 30 000 PPP: El nuevo sensor de Razer ofrece un rendimiento de seguimiento impecable en una mayor variedad de superficies, incluido el cristal, e incluye funciones inteligentes para mejorar la puntería y el control.

Tecnología Razer HyperSpeed Wireless: Disfruta del juego ultrasensible con velocidades un 25 % más rápidas que con otras tecnologías inalámbricas. Mejora la tasa de sondeo a 4 KHz reales con la base para ratón pro Razer o el dongle inalámbrico HyperPolling (se venden por separado).

Amazon.es Features OREJAS DE GATO CON TECNOLOGÍA RAZER CHROMA: Gracias a los 16.8 millones de colores, una gama de efectos y los auriculares luminosos, además de la iluminación en las orejas de gato, puedes personalizar estos auriculares a tu gusto para lograr un estilo único para cada ocasión

ILUMINACIÓN CON RSPUESTA AL STREAMING: Que reacciona a tu público Potencia al máximo tus dotes escénicas con una iluminación que responde a los emotes de tu público, las alertas y los avisos; personaliza exactamente qué colores y efectos se utilizan con la aplicación Streamer Companion (Compañero de streaming)

MICRÓFONO CON CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO: Para lograr la óptima captación de la voz

THX SPATIAL AUDIO: Audio Para un sonido posicionalmente preciso Experimenta un sonido envolvente: 7.1 THX Spatial Audio para disfrutar de un audio posicional preciso y la inmersión de sonido en cualquier forma de entretenimiento: desde juegos intensos hasta películas épicas; solo disponible para Windows 10 de 64 bits

Diseñados para lograr comodidad y durabilidad, con almohadillas de gel refrigerante que te harán sentir genial durante largas horas de uso y una estructura de aluminio de bauxita que garantiza la máxima durabilidad y un peso reducido

Amazon.es Features Razer TriForce Titanium 50mm Drivers for high-end audio performance: With titanium-coated diaphragms for added clarity, our new, cutting-edge proprietary design divides the driver into 3 parts for the individual tuning of highs, mids, and lows—producing brighter, clearer audio with richer highs and more powerful lows.

Razer HyperClear Cardioid Mic with USB Sound Card for enhanced voice capture and advanced mic controls: Tuned to have a more focused voice pickup area, get the most out of the headset’s removable mic with a USB sound card that lets you tweak and improve your voice output even further via Razer Synapse.

Advanced passive noise cancellation for uninterrupted focus: From cheering crowds to the hum of your rig, shut noise out with special closed earcups that full cover your ears, aided by plush cushions that form a perfect seal for greater sound isolation.

Ultra-soft breathable memory foam ear cushions for premium comfort: Wrapped in plush leatherette, the foam’s improved density greatly reduces the headset’s clamping force, while a breathable fabric minimizes sweat and heat build-up generated by skin contact.

THX Spatial Audio pinpoint positional accuracy for greater immersion and competitive gaming: Stay on top of your opponents’ movements and gain valuable map knowledge with next-gen surround sound that optimizes the game’s sound design to bring you true-to-life acoustics.

Amazon.es Features OREJAS DE GATO CON TECNOLOGÍA RAZER CHROMA: Gracias a los 16.8 millones de colores, una gama de efectos y los auriculares luminosos, además de la iluminación en las orejas de gato, puedes personalizar estos auriculares a tu gusto para lograr un estilo único para cada ocasión

ILUMINACIÓN CON RSPUESTA AL STREAMING: Que reacciona a tu público Potencia al máximo tus dotes escénicas con una iluminación que responde a los emotes de tu público, las alertas y los avisos; personaliza exactamente qué colores y efectos se utilizan con la aplicación Streamer Companion (Compañero de streaming)

MICRÓFONO CON CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO: Para lograr la óptima captación de la voz

THX SPATIAL AUDIO: Audio Para un sonido posicionalmente preciso Experimenta un sonido envolvente: 7.1 THX Spatial Audio para disfrutar de un audio posicional preciso y la inmersión de sonido en cualquier forma de entretenimiento: desde juegos intensos hasta películas épicas; solo disponible para Windows 10 de 64 bits

Diseñados para lograr comodidad y durabilidad, con almohadillas de gel refrigerante que te harán sentir genial durante largas horas de uso y una estructura de aluminio de bauxita que garantiza la máxima durabilidad y un peso reducido

Amazon.es Features DIAFRAGMAS DE 50 MM RAZER TRIFORCE: Los Razer Kaira X incluyen diafragmas que pueden sintonizar agudos, medios y graves por separado, lo que produce un sonido más brillante y nítido con agudos más ricos y graves más potentes.

MICRÓFONO CARDIOIDE RAZER HYPERCLEAR: El micrófono plegable cuenta con recubrimiento mejorado y una captura de voz que anula el sonido procedente de los laterales y de la parte posterior, así como control de micrófono y equilibrio juego-chat para garantizar niveles óptimos.

Almohadillas FlowKnit de espuma viscoelástica transpirable: Su tejido transpirable minimiza la acumulación de calor y sudor, mientras que la densidad mejorada de la espuma suave reduce enormemente la presión que ejercen los auriculares, para ofrecer un soporte cómodo durante las maratones de juego.

Botón de silenciar micrófono: Está situado debajo del auricular izquierdo, lo que te permite activar y desactivar fácilmente el micrófono cardioide Razer HyperClear.

Control deslizante de volumen: El control integrado en los auriculares te ofrece la comodidad de poder ajustar los niveles de audio sin tener que trastear con ningún ajuste del sistema o del programa. READ Los 30 mejores Auriculares Xbox One capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Xbox One

Amazon.es Features Conectividad Wireless USB tipo C multiplataforma: con una conexión superrápida de 2,4 GHz, disfruta de un audio sin interrupciones tanto si estás jugando en casa como si has salido con tu teléfono, y cambia entre dispositivos con facilidad gracias al versátil dongle USB tipo C con expansor para USB tipo A.

Diseño ergonómico de 250 g: Diseñada para maratones de juego, pero lo suficientemente portátil para tus trayectos diarios, su estructura ligera cuenta con almohadillas de espuma viscoelástica y auriculares giratorios para un ajuste perfecto y cómodo.

Diafragmas de 40mm Razer TriForce: Nuestro diafragma de tres partes patentado potencia agudos, medios y graves excepcionales y nítidos, proporcionando así una mayor inmersión en el juego y una experiencia de escucha de vídeos y música más dinámica.

Micrófono cardioide Razer HyperClear extraíble: Aunque el micrófono está optimizado para suprimir el ruido ambiente y ofrecer una captura de voz mejorada durante el juego, también se puede extraer fácilmente para hacer que los auriculares sean más cómodos de llevar y de usar con el móvil.

Controles integrados en los auriculares: Disfruta de un control sin esfuerzo de tu música, vídeos y llamadas gracias a los botones de fácil acceso situados en la parte inferior de los auriculares de los Razer Barracuda X.

Amazon.es Features DISEÑO LIGERO DE 74 G - Disfruta de un control más rápido y fluido con un ratón inalámbrico ligero diseñado para esports. Con un peso total de 74 g, no compromete la robustez de su diseño ambidiestro.

Los modelos Quartz y Mercury pesan 78 g (2,75 oz) - Ratón inalámbrico gaming para esports ligero y fiable de 74 g: el Razer Viper Ultimate incluye un sensor óptico de 20 000 PPP idóneo para los jugadores más serios y ofrece un peso ligero sin necesidad de agujeros en el diseño

Peso ligero de 74 g - Diseñado para deportes electrónicos para un movimiento más rápido y controlado: El ratón Razer Viper Ultimate es el ratón inalámbrico para juegos más ligero, que además aprovecha todo su potencial con su diseño ambidiestro real. Su peso óptimo está diseñado para un control más rápido y suave.

Switches ópticos para ratones Razer para un accionamiento a la velocidad de la luz: Cada clic que haces se realiza a la velocidad de la luz, sin desactivación de rebote, por lo que siempre serás el primero en apretar el gatillo. Los switches también duran hasta 70 millones de clics.

Hasta 70 horas de duración de la batería para jugar sin interrupciones: Una eficiencia energética inalámbrica mejorada hace que funcione a un rendimiento máximo durante hasta 70 horas seguidas: cárgalo una vez a la semana para disfrutar de 10 horas de juego diario.

Amazon.es Features Controladores de cámara doble de hyper x para una mayor distinción y menos distorsiones

Reconocida comodidad exclusiva de HyperX

Estructura de aluminio resistente con diadema ampliada

Cable trenzado extraíble con control de audio integrado, con certificación discord y team speak

Cable trenzado extraíble con control de audio integrado, micrófono con cancelación de ruido extraíble

Amazon.es Features Diafragmas de titanio de 50 mm razer triforce: con diafragmas recubiertos de titanio para una nitidez extra, nuestros innovadores diafragmas pueden sintonizar agudos, medios y graves por separado, lo que produce un sonido óptimo y nítido con agudos más ricos y graves más potentes

Micrófono supercardioide razer hyperclear: con un rechazo de ruido lateral y trasero óptimo, el micrófono extraíble de 9.9 mm cuenta también con una frecuencia baja de respuesta sensible, así como control de micrófono y equilibrio juego-chat para asegurar niveles óptimos

Micrófono móvil dedicado: hay un segundo micrófono oculto en los auriculares que funciona sin el micrófono cardioide hyperclear, muy útil para cuando tengas que hablar mientras te desplazas, ya sea para juegos en línea o para responder llamadas

Almohadillas de espuma viscoeslástica transpirable: gracias a su tejido, que no atrapa el calor, los auriculares resultan muy cómodos, y la diadema acolchada ofrece incluso óptima comodidad para que te mantengas en plena forma durante las maratones de juego

Botón de sincronización de ecualización y xbox: toca dos veces para alternar entre los 4 ajustes de ecualización, como el modo fps, que óptimiza el audio del juego, por ejemplo, los pasos del enemigo, y el modo graves, que amplifica los sonidos de baja frecuencia; mantén pulsado una vez para conectar los auriculares a la consola

Amazon.es Features El optimo diseño ergonómico de su clase: A través de innumerables prototipos y pruebas, nuestros científicos y diseñadores de ergonomía han creado la estructura más cómoda y ligera posible que te permite ofrecer tu optimo juego y durante más tiempo

Switches ópticos para ratón Razer: Cada clic se acciona a la velocidad de la luz, sin desactivación de rebote, así que siempre serás el primero en apretar el gatillo, además los switches duran hasta 70 millones de clics

Sensor óptico Razer Focus+ 20K: Su sensor óptico de 20 000 PPP te asegura de que se registra hasta el movimiento más ínfimo, lo que te proporciona una precisión muy aguda para esos disparos ganadores y maniobras elusivas

Cable Razer Speedflex: Con una optima flexibilidad y un arrastre mínimo para realizar movimientos sin obstáculos, permitiéndote un control fluido en tus partidas

5 perfiles de memoria integrada: Guarda hasta 5 configuraciones de perfiles en la memoria integrada y lleva tus ajustes donde quieras para estar siempre listo para competir con tus controles favoritos

Amazon.es Features Compatibilidad: las almohadillas auriculares para Razer Kraken 7.1 V2 y Razer Kraken Pro V2, con tamaño:4,33 x 3,93 x1,02 pulgadas (110 x 100 x 26 mm) (¡Por favor, compruebe el modelo y la dimensión de sus auriculares antes de comprar!)

Originalidad: nuestras almohadillas para los oídos están hechas de espuma viscoelástica de alta densidad y cuero proteico de alta calidad, que pueden sellar perfectamente sus oídos y brindarle un excelente aislamiento del ruido y bajos mejorados.

Protección perfecta: La antipolvo de primera calidad puede evitar que el polvo entre en los auriculares Razer Kraken 7.1 V2 y Razer Kraken Pro V2, evitar que el componente electrónico se ensucie.

Buena comodidad: las almohadillas para RRazer Kraken 7.1 V2 / Razer Kraken Pro V2 están hechas de cuero de proteína de alta calidad, suave y cómodo, transpirable, absorbente y duradero.

Fácil de instalar: simplemente retire los accesorios antiguos e instale el nuevo cojín, puede Repuesto almohadillas razer kraken con el poste de montaje dentro del auricular.

Amazon.es Features Compatible con Razer Kraken Pro V2, Kraken 7.1 V2, Kraken 7.1 Chroma V2, Kraken Stormtrooper Limited Edition, Kraken Pro V2 Pewdiepie Edition, auriculares.

Cuero de proteína y material de tela de fibra suave con gel de enfriamiento infundido para mayor comodidad, espuma de memoria para mejorar el bloqueo de ruido. Las almohadillas vienen con el anillo de clip de plástico, fácil de reemplazar sus almohadillas viejas

Dimensiones del producto: 11 X 10 X 2.5 cm

Contenido del paquete: almohadilla de repuesto X 2

Geekria SureFit: 100% de devolución de dinero si no está en forma

Amazon.es Features ➤ Almohadillas de repuesto compatibles con auriculares de espuma viscoelástica Razer Kraken 7.1 V2/Kraken V2/Kraken Pro V2.

La espuma viscoelástica es suave y cómoda, con una elasticidad lenta, cómoda y transpirable, y el sellado es perfecto.

➤El diseño sobre la oreja reduce la presión de los oídos y te permite sumergirte completamente en la música.

➤La espuma viscoelástica garantiza una alta calidad de audio; la ventilación hace que tu oído esté libre de sudor durante mucho tiempo.

➤ Servicio de atención al cliente: si tienes alguna pregunta sobre el producto o cualquier problema sobre el paquete que recibes, puedes ponerte en contacto con nosotros. No escatimaremos esfuerzos para encontrar todas las soluciones para hacer frente a tu pregunta. Gracias de antemano por tu apoyo a la tienda FromCloud.

Amazon.es Features ✔Dispositivo compatible: Estas almohadillas solo son compatibles con los auriculares Razer Kraken 7.1 V2/Razer Kraken Pro V2/Razer Kraken V2 para juegos de los Razer Kraken V2. Estos son ovalados, no redondeados. (No apto para auriculares Razer Kraken y otras series).

✔Fácil de instalar y cómodo: solo te lleva minutos en tu auricular y se ajusta perfectamente a los auriculares. Hecho de espuma viscoelástica cómoda y de alta calidad, cubierta de piel proteica; especialmente diseñado para mantenerte cómodo al escuchar música, jugar y desplazarte. Se puede llevar con ellos durante horas de escucha cómoda.

✔ Perfumación de sonido superior – Espuma de memoria de alta calidad, aislamiento de ruido decente. Úsalos diariamente para horas de música y juegos, proporciona una experiencia de sonido impresionante y vívida y experiencia de juego personalizada.

✔Paquete: solo almohadillas de repuesto, no incluyen auriculares. Nota: asegúrate de que tu tipo de auriculares antes de comprar.

✔ Garantía de un año. Si tienes cualquier questin con tu almohadilla de repuesto Razer Kraken, por favor, siéntase libre de contactar con nosotros, haremos todo lo posible para ayudarte. READ Los 30 mejores corsair void pro capaces: la mejor revisión sobre corsair void pro

Amazon.es Features No necesita herramientas. Se ajusta sobre la diadema original y se cierra con cremallera. No es necesario quitar la diadema original.

Se puede utilizar para cubrir tu diadema desgastada o protegerla de arañazos.

Este producto es compatible con los auriculares Razêr Kraken ProV2, 7.1V2, 7.1, Ultimate Gaming.

Dimensiones del producto: 25,5 x 11 cm, color: negro

Contenido del paquete: 1 diadema para auriculares

Amazon.es Features Modelos compatibles: este puede ser compatible con varios modelos de auriculares Razer Kraken Pro V2, Kraken 7.1 V2, Kraken 7.1 Chroma V2, Kraken Stormtrooper Limited Edition, Kraken Pro V2 Pewdiepie Edition (no aplicable a Razer Kraken Pro V1 series).

Material superior: utilizado en piel de proteína de alta calidad, espuma viscoelástica suave. Puede bloquear mejor el ruido externo y proporcionar una experiencia de escucha perfecta.

Fácil instalación: fácil de instalar y usar, solo tarda unos minutos de su valioso tiempo en instalarlo en sus auriculares, y se ajustará perfectamente al auricular.

Paquete a juego: 2 almohadillas para orejas (solo almohadillas para auriculares, excluyendo auriculares).

Servicio posventa: si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, Adhiper te proporcionará una garantía de 12 meses sin preocupaciones y un servicio de atención al cliente satisfactorio las 24 horas.

Amazon.es Features Compatibilidad: ¡Se adapta perfectamente a los auriculares Kraken Pro V2, Kraken 7.1 V2, Kraken Stormtrooper! Confirma el modelo de tus auriculares antes de comprar.

MANTENGA SUS OÍDOS FRÍOS: El gel de enfriamiento suave se agrega debajo de la capa superior de tela (tela transpirable Ice Silk) de las almohadillas, absorbiendo el sudor en los días de verano y manteniendo sus oídos frescos después de un largo tiempo de uso.

Sonido mejorado: sus antiguas almohadillas afectan negativamente la calidad del sonido de sus auriculares. Le prometemos que inmediatamente sentirá la diferencia tan pronto como se los ponga, lo que hará que sus auriculares vuelvan a ser nuevos.

Instalación impecable: nuestras almohadillas para los oídos modeladas con precisión se adaptan perfectamente a la base de sus auriculares. Todo el proceso de instalación se completará en unos minutos.

CONTINUAMOS desarrollando almohadillas ergonómicas y más profesionales. Por favor contáctenos en cualquier momento si hay algún problema con su compra.

Amazon.es Features Estado: nuevo.

Color: gris.

Cantidad: 1 par de almohadillas para los oídos.

Compatible con los auriculares Razer Kraken Pro V2 V 2 Quartz Edition.

Recibirás: 1 par de almohadillas para los oídos.

Amazon.es Features Razer HyperSense Para una retroalimentación sensorial táctil y una mayor inmersión: Convirtiendo las señales de sonido en vibraciones en tiempo real, los auriculares te permiten sentir físicamente los efectos de los sonidos del juego en el momento en que suceden, como si estuvieras en el propio mundo del juego.

Diafragmas de titanio de 50 mm Razer TriForce Para un audio potente y realista: Nuestro diafragma de tres partes patentado potencia agudos, medios y graves excepcionales y nítidos que no enturbia el sonido, proporcionando así una experiencia de escucha más dinámica y una mayor inmersión.

THX Spatial Audio Para un sonido posicional realista: Gracias a nuestro sonido envolvente 7.1 avanzado, podrás disfrutar de un sonido realista que optimiza el diseño de audio del juego para que puedas oír todo como si estuvieses en el corazón de la acción.

Tecnología Razer HyperSpeed Wireless Para una experiencia inmersiva sin interrupciones: La conexión inalámbrica de 2,4 GHz líder en la industria de los auriculares te garantizará un audio de latencia baja sin pérdidas que se sincroniza a la perfección con los visuales del juego para que nunca tengas que sufrir una interrupción en la inmersión.

Almohadillas de espuma viscoelástica de piel sintética y tejido híbrido Comodidad duradera optimizada para la tecnología háptica: Los auriculares se ajustan a la perfección y no solo te proporcionan una comodidad y un aislamiento de sonido superiores, sino que también te permiten sentir una retroalimentación háptica total desde sus diafragmas para disfrutar de la inmersión definitiva.

Amazon.es Features Alta elasticidad, hecho de material de piel de proteína.

Producto de alta calidad

Almohadilla de repuesto cómoda para auriculares.

Está especialmente diseñado para auriculares Razer Kraken 7.1

Reemplazo ideal para tu almohadilla de haz de cabeza de auriculares perdidos o rotos.

Amazon.es Features Almohadillas de repuesto fabricadas con espuma viscoelástica de alta calidad y terciopelo.

Reemplaza tus almohadillas desgastadas / fundas para los oídos / almohadillas para los oídos.

Dale a tus auriculares una nueva almohadilla. Haz que sea un nuevo aspecto.

Duradero y duradero, almohadilla de calidad hecha para orejas. Compatible con almohadillas Razer KrakenStormtrooperEdition, KrakenProV2PewDiePieLimitedEdition, Razer KrakenProV2, Kraken7.1V2, Kraken7.1ChromaV2.

También se adapta a otras marcas y modelos, comprueba las dimensiones de tus auriculares.

Amazon.es Features Dimensiones máximas de los auriculares compatibles (interior): 22 x 19,5 x 13,5 cm

Carcasa ultra rígida diseñada que protege contra caídas, impactos o golpes.

El bolsillo interno de malla almacena convenientemente cables, cargadores, amplificadores, almohadillas para los oídos, adaptadores y otros accesorios.

Compatible con Razer PewDiePieKrakenProV2, Megalodon, ManO'War7.1USB, KrakenXboxOne, KrakenUSB, KrakenProV2, KrakenProUSB, KrakenNeon, KrakenMOBILE, Kraken7.1V2USB, Kraken7.1USB, Kraken ElectraV2, Chimaera5.1, Carcharia5.1, Carcharia5.1. as, BlackSharkV. 2X, BlackSharkV2Pro, BlackSharkV2, BlackSharkV2.

Si la funda no se ajusta o se rompe dentro de un año, Geekria reemplazará o reembolsará. Sin preguntas.

