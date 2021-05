Inicio » Top News Los 30 mejores Ramos De Flores Secas capaces: la mejor revisión sobre Ramos De Flores Secas Top News Los 30 mejores Ramos De Flores Secas capaces: la mejor revisión sobre Ramos De Flores Secas 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Lavanda Experience, Ramo de Flores Naturales con Lavanda Preservada, Camomila y Flores Secas de Cultivo Ecológico, Elaboración Artesanal y de Primera Calidad. € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elaborado de manera 100% artesanal por nuestros maestros floristas. Nuestra lavanda es una de las variedades más aromáticas y procede de cultivo ecológico de la cuenca mediterránea española.

Compuesto por 100-120 ramitas y medidas aproximadas 40 cm de altura y de 12 a 15 cm de diámetro superior. No necesitan mantenimiento ni agua. Tu ramo llegará en una caja de cartón protegido con un envoltorio de papel kraft.

Edición especial: Al delicado aroma y vivo color natural de nuestra popular lavanda le hemos añadido, camomila, paniculata y siempreviva para que puedas llevar a tu casa un pedacito de nuestros campos. Gracias a nuestra exclusiva técnica de conservación permanecerá intacto durante mucho tiempo.

Realza cualquier espacio. Dale un aire mediterráneo a tu terraza, decora tu mesa o simplemente cuélgalo boca abajo del techo o pared. Ideal como arreglo floral para tu casa o lugar de trabajo. Añade un toque diferente a la decoración de tu hogar o negocio con este ramo y crea un espacio de armonía, acogedor. Perfecto también como obsequio, decoración en celebraciones especiales o como original ramo de flores de novia.

¿Estás buscando un regalo? Siempre es buen momento para regalar estas flores preservadas que harán la delicia de quien las reciba. ¿Y por qué no? Regálate este ramo de flores a domicilio.

CoolCrafts Ramos de Lavanda Seca, 100 Ramitas de Lavanda Seca Natural, Flores Secas Decoración del Hogar Ramos de Boda € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavanda: Selección de flores de lavanda de alta calidad, secadas naturalmente, conservando la belleza y el olor originales de la lavanda, un ramo de lavanda ligeramente perfumado para una fragancia fina.

Ramo de lavanda azul 100% natural, se utiliza para decoración. Este ramo de lavanda puede tener lugar como un excelente elemento decorativo en la casa, del que emanan sutiles aromas de lavanda.

Perfecto para la decoración del hogar, decoración de bodas, decoración de fiestas, exudando el aroma y la atmósfera retro.

Algunos cogollos pueden caerse durante el envío, lo cual es un fenómeno normal que no afecta la belleza de sus ramos de lavanda. Viene con una pequeña bolsa vacía para colocar los cogollos de lavanda.

Nuestro servicio: Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le brindaremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas.

DWANCE Flores Secas Rosas Flores Secas Hoja Eucalipto Naturales Decoracion Ramos de Flores Secas Flores Ramas Pequeñas para Decorar Casa Bodas Amarillo € 14.69 in stock 3 new from €14.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tamaño del ramo de flores secas es de aproximadamente 43 cm * 25 cm. Hay alrededor de 6 tipos de plantas, incluidas rosas amarillas, piñas y algodón en el ramo. El estilo general es muy completo y cálido. Dado que las plantas son puramente naturales, la cantidad de flores en cada ramo no será exactamente la misma, pero la diferencia no es grande.

Cada planta del ramo se seca de forma natural sin teñir, es puramente natural e inofensiva para el cuerpo humano. Los ramos de flores naturales secados al aire están envueltos en papel kraft y se ven muy artísticos y delicados.

Dado que las plantas se secan al aire de forma natural, conservarán el olor original de las plantas. Este es un fenómeno natural, así que no se preocupe. Las flores secadas al aire son muy frágiles, no se recomienda desarmarlas por separado para evitar que se destruyan las plantas.

Los ramos de flores secas se pueden utilizar para diversas decoraciones, como dormitorios, salas de estar, balcones, etc., y también se pueden utilizar para bodas y festivales. Los ramos de flores secas se pueden almacenar para siempre. Guarde los ramos en un ambiente seco.

El ramo puede exprimirse durante el transporte, ajuste la forma del ramo manualmente. Las diminutas semillas del ramo pueden caerse. Este es un fenómeno natural, pero no afecta la apariencia. No dude en comprarlo.Trate de no quitar el papel kraft del embalaje para evitar que el ramo se extienda.

N/A/a Flores secas Naturales Rosas secas de algodón, de Margaritas Ramo de Flores, Flores Coloridas para la Novia, Boda, florero, decoración de arreglo - Rosa € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Artístico: flores naturales secas naturalmente, pétalos claros, lo que significa elegante. Deja que el arte de la naturaleza decore tu vida, haga tu hogar más cómodo y hermoso.

Uso a largo plazo: las flores secas tienen una vida útil más larga que las flores normales, sin miedo al frío y al calor graves y a los bajos requisitos para el medio ambiente. Gracias a la artesanía manual, puede estar seguro de que puede disfrutar del soplo natural de flores secas durante mucho tiempo.

Forma completa de la Flor: las flores de dired natural se secan al aire de forma natural. Cada planta ha sido cuidadosamente seleccionada. Las piñas son de color intenso y brillante. Se utilizan para embellecer tu vida de muebles. Es retro y de moda, y tiene un ambiente elegante de la naturaleza.

Decoración amplia: la combinación sin pretensión de flores secas se puede utilizar como Ramos para decorar el hogar, escaparates, estudios, salas de estar o como materiales de bricolaje y accesorios de fotografía.

Cada flor seca mide unos 40 cm de alto. Puede recortar la longitud del ramo seco de acuerdo a sus necesidades reales para satisfacer sus diferentes necesidades de decoración. READ Los 30 mejores Hilo Desbrozadora 4Mm capaces: la mejor revisión sobre Hilo Desbrozadora 4Mm

HUAESIN 3Pcs Ramo de Flores Secas Naturales Blanca Rama Algodon Artificial Flores Artificiales Blancas Decoracion para Jarrones Hogar Bodas Fiestas Mesa Cocina Escritorio Restaurante 53cm € 16.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El ramo flores artificiales algodon son simples y hermosas, estilo country único, combinadas perfectamente con cualquier jarrón, y el rizoma se puede cortar para adaptarse a diferentes tamaños.

Cada paquete contiene 3 pcs flor seca algodon, cada tallo contiene diez cabezas de flores, vívidas y naturales, Se ve elegante y añaden un decoración perfecto para su sala de estar, ventana.

La cabeza de la flor artificial algodon está hecha de flor de algodón natural y las ramas están hechas de alambre de hierro envuelto en papel kraft, con una longutud total de 53cm.

Los flores secas blancas son no tóxicas e inofensivas, adecuados para la decoración de bodas, decoración del hogar, decoración de fiestas, decoración de ramo, nunca se desvanecen.

La ramo algodon seco se combinan perfectamente en sus estantes, mesas de salón, mesas de café, armarios, escritorios, cocinas, alféizares de ventanas, pasillos y cualquier otro lugar

XHXSTORE Ramo de Flores Naturales Margaritas y Flores Secas Gypsophile para Decoración Jarrone Ramo de Novia Arreglo Floral para fFiestas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El ramo de margaritas secas es perfecto para decorar tu cabaña y hacer que cada habitación esté llena de vida.

La flor de Margarita y Gypsophila que se ha secado naturalmente conserva su belleza original y nunca se desvanecerá. No es necesario regar, te trae la decoración más libre de preocupaciones.

El juego de flores secas no es solo su elección para decorar la habitación, también puede cortar flores libremente, hacer álbumes de recortes, invitaciones, ramilletes y otras manualidades.

Puede utilizar periódicos, papel kraft, etc. para envolver la flor seca de bricolaje para hacer arreglos florales para sus familiares y amigos, o puede poner los ramos secos en un jarrón como decoración.

El producto contiene un ramo de flores secas, el tamaño es 45cm, la combinación de gerbera y aliento de bebé es suficiente para traerte un ramo de ramos de flores que harán brillar tus ojos!

HUAESIN 30pcs Ramo de Flores Secas Decoracion Pequeñas Bolas de Craspedia Secas Amarilla Flor Seca Natural para Manualidades Ramo de Boda Hogar Jarrones Mesa Fiesta Navidad Otoño Diametro 2cm € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalos de la naturaleza: Flores secas naturales pequeñas, adoptado bolas de oro frescas, y seca a mano, bien hechas. Se pueden usar como decoración del hogar, ramo de novia, ramillete de novios, flores secas invitación, etc.

Flor seca manualidades perfecto: Amarillo suave, fresco, lindo, delicado, cuando se combina con margaritas blancas, baby breath, flores secas lavanda y otras, crean un ambiente cálido y romántico.

Tallo alto: Ramillete flores secas decoracion, mide de 40 cm de largo, podria colcado en un jarron. El tallo seco se puede cortar a voluntad, para que se pueda colocar en una canasta, botella de vidrio o como regalo.

Embalaje: Recibirás 30 piezas de flores artificiales amarillas, bien embaladas, con el estilo retro, ★★★ Nota: esta flor en sí tiene una pelusa gris, que no es un fenómeno de moho o polvo. (si quieres un mejor efecto de relleno, se recomienda que compres más).

Flor eterna: Como un bouquet flores secas, lejos del lugar húmedo, puede conservarse bien, ponla en su escritorio, gabinete, mesa de comedor, dormitorio, el amarillo brillante no se desvanecerá, año tras año para usted trae belleza para disfrutar.

HUAESIN 30 Tallos Flores Secas Naturales Pequeñas, Bolas de Craspedia Naranja Ramo Flor Seca Artificial Decoracion para Hogar Boda Fiesta Jarrones Arregalos Florales Mesa Balcon Terraza Damajuana € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Flor seca natural decoracion: Flor seca naranja de alta calidad, secadas artificialmente, la cabeza en forma de flor se asemeja a fresas, pequeñas y lindas, ideales para bodas, festivales y decoración del hogar.

Flores secas decoracion pequeñas: Envuélvalo con un periódico, póngalo en un jarrón o combínelo con flores secas como lavanda y gypsophila, y póngalo en su escritorio o mesita de noche para ganar la diversión de la vida.

2 ramo de flores secas naturales: un total de 30pcs, el diámetro de la cabeza es de aproximadamente 3cm y la longitud de toda la rama es de 43 cm. Si desea crear un efecto rico, se recomienda que compre más.

Flor eterna: Lad flores secas pequeñas son más natural que las flores de plástico y más eterna que las flores reales. Se destacan entre los amantes de las flores con su apariencia natural y comodidad sin cuidado.

Ámbito de aplicación: Siga la tendencia de la tendencia, agregue esta craspedia seca a su dormitorio, sala de estar, mesa de comedor, cocina, ampliamente utilizadas en cafeterías, librerías.

HUAESIN 100Pcs Flores Secas Naturales Ramo Trigo Seco Espigas de Trigo Secas Dcoracion Hierba de Trigo Artificial Flor Artificial para Jarrones Hogar Boda Fiesta Oficina Balcon Interior Exterior € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espigas artificiales naturales, maduro, grueso y dorado, con un aroma fresca que se ve impresionante en un florero, envolviendolo con una cinta o hilo de yute, es una decoración hogareña atractiva que crea un estilo cálido y cómodo .

La rama trigo tienen un buen significado y son muy adecuadas para bodas. Como el tocado de la novia, el ramilllete, trigo y el lirio juntos, simbolizando la belleza de cien años.

¡La flor seca trigo se balancea como una ola dorada en el viento! ¡Como buena decoración para primavera, verano, otoño e invierno! Amarillo dorado del sol, proporciona un ambiente al aire libre durante todo el año.

El ramo trigo natural está decorado con tintes naturales, y el tiempo de retención de color es largo, y la sensación general es elegante y simple. Adecuado para invitaciones de boda, arreglos florales, Navidad, noche, decoración de bodega

Obtendrá 100pcs ramo flores secas trigo, cada una de aproximadamente 40cm de largo. Puede remojarse durante 8 a 12 horas y luego usarse para tejer una variedad de decoraciones, como coronas de trigo tejidas colgadas en la pared.

XHXSTORE 100PCS Flores Secas Naturales RamoTrigo Seco para Jarrón/Mesa/Hogar/Balcón/Florero de boda/ Fiesta/Otoño-50CM € 11.99

€ 8.69 in stock 2 new from €8.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tallo de trigo: las espigas de trigo natural y las flores secas se secan naturalmente al aire. Cada planta ha sido cuidadosamente seleccionada. Las espigas de trigo son colores llenos y brillantes, que se utilizan para embellecer la vida de sus muebles. Es retro y moderno, y tiene un aire rústico de la naturaleza.

Decoración extensa: el trigo seco natural sin pretensiones se puede usar como ramos de flores para decorar hogares, escaparates, estudios, salas de estar, y también se puede usar como materiales de artesanía y accesorios de fotografía.

Tamaño: Hay 100 trigo de boda en total, un manojo por 50 piezas, dos racimos en total, cada mazorca mide aproximadamente 50 cm de largo. Puede cortar la longitud de las espigas de trigo secas según sus necesidades reales. Para satisfacer sus diferentes necesidades de decoración.

Uso a largo plazo: las flores secas en jarrón pueden durar más que las flores normales. No le temen al frío y al calor extremos y no tienen altos requisitos ambientales. Con la artesanía manual, puede estar seguro de que podrá disfrutar del ambiente natural y rural del trigo durante mucho tiempo.

Un poco de consejos: el crecimiento ecológico original, cada trigo artificial deco tiene sus propias características, los detalles de tamaño serán ligeramente diferentes. Es precisamente por su diferencia que nos aporta varios colores y belleza únicos.

Ramo Lavanda preservada.Extra Larga 50-60 cm.Lavanda preservada producción Nacional.Ramo de 120 Tallos Aprox. Flores secas liofilizadas, Lavanda Flor eterna. Ramo de Novia, Boda.Ramo Silvestre € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ramo lavanda preservada 50-60 cm, 100 gramos de peso aproximadmente 120 ramitas de lavanda.Ideal decoración boho chic

No necesitan mantenimiento ni agua. Evitar la luz directa del sol

Cultivo ecológico elaborado en España. 100% nacional.

Combina perfectamente con la paniculata preservada, el trigo y otras flores secas

Larga duración y aroma persistente. El proceso de preservación la hace resistente, no se caen sus hojas al ser manipulada

DWANCE Flores Secas Rosas Flores Eucalipto Flores Secas Rojas Naturales Ramos de Flores Secas Hoja Ramas Pequeñas Naturales Decoracion para Casa Bodas € 19.29 in stock 2 new from €19.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tamaño del ramo de flores secas es de aproximadamente 43 cm * 25 cm. Hay alrededor de cuatro plantas además de las pequeñas rosas rojas en el ramo. Todo el ramo se ve muy regordete y en capas. Dado que las plantas son puramente naturales, la cantidad de flores en cada ramo no será exactamente la misma, pero la diferencia no es grande.

Cada planta del ramo se seca de forma natural sin teñir, es puramente natural e inofensiva para el cuerpo humano. Los ramos de flores naturales secados al aire están envueltos en papel kraft y se ven muy artísticos y hermosos.El embalaje exterior está envuelto por una caja para dar doble protección.

Los ramos de flores secas se pueden utilizar para diversas decoraciones, como dormitorios, salas de estar, balcones, etc., y también se pueden utilizar para bodas y festivales. Los ramos de flores secas se pueden almacenar para siempre. Guarde los ramos en un ambiente seco.

Dado que las plantas se secan al aire de forma natural, conservarán el olor original de las plantas. Este es un fenómeno natural, así que no se preocupe. Las flores secadas al aire son muy frágiles, no se recomienda desarmarlas por separado para evitar que se destruyan las plantas.

El ramo puede exprimirse durante el transporte, ajuste la forma del ramo manualmente. Las diminutas semillas del ramo pueden caerse. Este es un fenómeno natural, pero no afecta la apariencia. No dude en comprarlo.

Nbrand - Ramo de flores secas naturales para bebé, soplado, flores secas, arreglos de gypsophile, centro de mesa para jardín, casa, decoración de fiesta € 14.47 in stock 1 new from €14.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arreglos de flores secas Decora maravillosamente tu evento rústico con este conjunto.

Flores secas naturales para flor. No necesitas pasar tiempo o energía para cuidarlas.

Ramo de flores secas. Ideal para la decoración del hogar, un bonito regalo para tus amigos.

Flores de gypsophila. Se puede colocar sobre la mesa con un florero. Añade un placer natural a la habitación o la mesa sin necesidad de mantenimiento.

Flores conservadas. El ramo seco es muy natural y nunca se decolora.

DWANCE 2 Pcs Ramo de Flores Secas de Natural Algodón con Cáscara de algodón DIY Tallos de algodón Flores Secas para Decoración del Hogar Bodas Fiestas Oficinas Restaurantes € 17.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El flor artificial algodon es simple y hermoso, con un estilo rústico único, y se puede combinar perfectamente con varios jarrones. Se puede utilizar para hacer bricolaje floral con otras plantas que te gusten para hacer ramos decorativos.

Cada paquete contiene 2pcs ramos de algodón, la longitud de los ramos es 47cm, con algodón natural y conchas de algodón, hay alrededor de 7 cabezas de algodón, el tamaño es 6cm, hojas de material PE , vívidas y naturales

Nuestros flor seca algodon está hecho de algodón natural de alta calidad, que no es tóxico e inofensivo. Las ramas están hechas de alambre de hierro envuelto en papel kraft, y más duraderas, y la longitud se puede ajustar según sea necesario.

Los ramos algodon secos se pueden usar para decoración de bodas, decoración del hogar, decoración de banquetes, se pueden colocar en su estantería, gabinete, escritorio, alféizar de la ventana, pasillo, etc

El significado del algodón es esperanza, eternidad y reunión. Enviar ramo flores artificiales algodon representa una muy buena bendición. Puede hacer un ramo de bricolaje con otras flores secas. Es un regalo de para familiares y amigos

Foliner Ramas De Eucalipto Eucalipto Natural Seco Ramo De Flores Secas Ramo Eterno Seco Natural Hojas Decoración para Vacaciones, Fiesta, Boda, Jardín, Hogar (30-50 Cm) € 9.86 in stock READ Los 30 mejores Alfombra Infantil Niña capaces: la mejor revisión sobre Alfombra Infantil Niña 1 new from €9.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lenguaje de la flor de eucalipto: ¡hojas de eucalipto 100% naturales (flores secas de eucalipto)! El lenguaje de las flores de eucalipto significa un regalo de la naturaleza que trae la felicidad eterna.

Tamaño del artículo: la longitud de la flor de eucalipto es de aproximadamente 30-50 cm. El tallo se puede ajustar y cortar fácilmente al tamaño deseado, y se puede adaptar a su ambiente de vida.

Único y duradero: las flores de eucalipto eternas se pueden almacenar durante al menos 3 años. Las flores secas están hechas de plantas naturales. Cada ramo de flores es único. Las flores secas reales tienen una durabilidad eterna y no tienen una composición química como las flores artificiales.

Decoración de flores secas: Si recibe flores secas, puede ponerlas en un jarrón como decoración. Es ideal para estampados florales, decoraciones de fiestas y celebraciones de bodas, y también la mejor opción para regalos navideños.

Consejos de mantenimiento: no lo coloque en un ambiente húmedo. Debe colocarse en una habitación bien ventilada para su mantenimiento. Evite la luz solar directa durante mucho tiempo. Puede usar un secador de pelo para soplar el polvo.

DWANCE 3 Pcs Ramo de Flores Secas Tallos de Algodón Natural con Hojas de Eucalipto Rama de Flores Artificiales para Decoración del Hogar Habitaciones Oficinas Fiestas Bodas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El flor artificial algodon es de color fresco, textura de hoja clara, realistas y llenos de vitalidad. Las ramas y hojas son densas y no se caen fácilmente.

Cada paquete contiene 3pcs ramo flores artificiales algodon, la longitud del ramo es 46.5cm, cada algodón tiene 4 cabezas de flores, el tamaño de la cabeza de la flor es 7.5cm y está equipado con hojas de eucalipto hechas de plástico, vívidas y naturales, es la mejor opción para la decoración.

Nuestros flor seca algodon está hecho de algodón natural de alta calidad, que no es tóxico e inofensivo. Las ramas están hechas de alambre de hierro envuelto en papel kraft. El alambre de hierro puede garantizar que las ramas sean rectas y más duraderas, y la longitud se puede ajustar según sea necesario.

El ramo de algodón seco se puede usar para decoración de bodas, decoración del hogar, decoración de banquetes, colocarlo en su estantería, mesa de café, gabinete, escritorio, alféizar de la ventana, pasillo, etc., y nunca se desvanecerá.

El significado del algodon es esperanza, eternidad y reunión. Enviar ramo algodon seco representa una muy buena bendición y es un regalo de alta calidad para familiares y amigos en días festivos, fiestas y bodas.

Famibay Flores Artificiales Rosas de Seda 2 Piezas de Rosas Ramo de Novia para Centro de Mesa Decoración € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rosas flores flasas material: seda rosas flores, apariencia real-like y rosas fresco

Ramo de rosas tamaño: 27cm de altura, 2 piezas rosas flores ramo de novia cada paquete

Rosas flores artificiales una buena selección para fiestas, ramos de boda, propuesta de matrimonio o festival regal,hogar centro de mesa decoration

Ramos de rosas de colores frescos hogar boda cálido y romántico

Jarrones excluido. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos.

LUOWAN Pampas Secas, 55-60 cm Flores Secas Naturales para Jarrones, Ramo Decoración del Hogar, Ramos de Pampa, Phragmito Comunis, Pampa Grass Decoración de Boda Jardín Hogar (30 Piezas) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de calidad】estas flores secas decorativas están compuestas de hierba de pampa 100% natural y de alta calidad.no tóxicas e inofensivas, 30 tallos, punta de flor de aprox. 20~30 cm y longitud total aprox. 55~60 cm. Cada hierba de Pampas es cuidadosamente seleccionada por nosotros y se seca suavemente después de la cosecha. Mantuvimos el color original y las plumas estaban llenas y uniformes.

【Decoración perfecta】 las flores secas de hierba de Pampas son ideales para salón, dormitorio, despacho, rama, jarrón de mesa, decoración de mármol, pero también muy adecuadas para bodas, decoración de flores y primavera. Exquisito regalo para el Día de la Madre, San Valentín, cumpleaños y otras ocasiones especiales.

【BRICOLAJE DIVERTIDO】Nuestra hierba de la pampa tiene tallos particularmente largos, puedes acortar la longitud de las flores secas según tus necesidades. Es la mejor opción para arreglos florales. Apto para cualquier florero. El hermoso arreglo floral se ve fresco y natural. Combina las flores con tu familia y amigos para promover la amistad entre ti y ti.

【Durabilidad de más largos】Después de un tratamiento especial, no se marchitará. Se puede utilizar continuamente durante más de un año sin restricciones estacionales, no se decolora. Práctico y fácil de obtener hermosos paisajes sin necesidad de regar ni fertilizar.

【Nota agradable】La decoración de la hierba de pampa es muy natural, puede perder plumas al sacudirse, no se preocupe, esto es normal. Por lo tanto, ten cuidado al tocarlo y moverlo.Después de recibir el paquete, puede colocar la hierba de pampa al sol durante 2-3 días para que quede más esponjosa.

XHXSTORE 6pcs Ramo de Flores Secas Naturales Flores Seca Eucalipto y Craspedia secas para San Valentín Jarrones Hogar Bodas Fiestas Mesa arreglo Floral Manualidades € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿100% natural: Lovers Dried Flower Jarrón se recoge a mano, se selecciona de plantas reales y se seca de forma natural sin ningún ingrediente añadido, conservando la belleza original de las flores.

✿ Hermosa decoración: ramo de flores secas naturales muy adecuado para la decoración del hogar, decoración de tiendas, decoración de cajas de regalo, accesorios fotográficos y decoración de paredes con fotos, también adecuado para la decoración de la sala de estar y el comedor. comedor o sala de estudio, brindándole un ambiente cálido y confortable.

✿ DIY: estas flores secas de bricolaje son muy buenas plantas hechas a mano. Puedes hacer varios ramos de flores de otras flores. También puede hacer cajas de regalo y tarjetas a mano, luego combinar nuestras flores secas para crear una artesanía perfecta.

✿ Sin cuidado: elija entre flores secas para bodas de alta calidad y utilice excelentes técnicas de procesamiento para mantener la apariencia más original y la belleza natural de las flores. ¡Cree siempre un ambiente relajante y no tendrá que preocuparse por los problemas de riego!

✿Paquete: El paquete contiene 1 ramo de flores artificiales para exteriores, la altura es de aproximadamente XXcm. Si desea una mejor decoración, se recomienda comprar más cantidad para crear el arreglo floral perfecto.

XHXSTORE 30pcs Ramo Flores Secas Blanca Pampas Secas Flor Seca Natural para Jarrones Boda Hogar Fiesta Phragmites Communis Interior Exterior € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Chic Wedding Decor】 la forma de decorar tus bodas bohemias con pasto de pampa. Perfecto para centros de mesa de boda, arco de boda, cenador para vestir un hermoso telón de fondo de mesa de boda.

【Material natural】 Hierba de pampa seca, natural e inofensiva. Estas hierbas altas de la pampa son muy sedosas. Parece plumas, nunca se desvanecen y nunca se caen.

【Exhibiciones perfectas】 La caña orgánica de flores secas agregaría calidez y sol para rellenos de jarrones, coronas de puertas, arreglos florales elegantes, ramo de flores silvestres, mesa, sala de estar.

【Consejos para ti】 Ponerse al sol durante unas horas, Artificial Communis Phragmites pronto estará más lleno. La pluma cae fácilmente cuando se agita con fuerza, es una característica natural, tenga cuidado de comprar si le importa.

【Tamaño y cantidad】 Longitud total: aproximadamente 45 cm Paquete: 30 tallos / piezas de hierba de pampa artificial. Marrón. Una sola barra complementa perfectamente la decoración moderna agregando pelusa y textura.

XHXSTORE Flores Secas Naturales Rosas Ramo Flores Gypsophila y Margarita para 0ficina Arreglo Floral Fotografía Boda Florero € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Decoración perfecta: el diseño estilo Harajuku de las flores secas despierta tu vida. Use hierba de amante, aliento de bebé, pequeñas margaritas, bolas doradas y rosas rosadas. Añade un ambiente romántico a la vida.

Sin mantenimiento: Dry Flower Deco es diferente de la flor real, que es difícil de limpiar y organizar, simplemente extiéndala en la escena que desee.

Tamaño: El Festival de las Flores Secas mide entre 40 y 45 cm de altura. La colocación agrupada hace que no se extienda en el jarrón, y es hermosa y generosa. Conserva el aspecto original y la belleza natural de las flores.

Regalos de la naturaleza: pétalos de flores secas utiliza flores frescas deshidratadas para hacer flores secas. Se utiliza como decoración de bricolaje, arreglo floral, ramo de boda, etc.

Escenas para usar: hermosas flores de boda secas no se desvanecen. Puede ponerlo en el escritorio, armario, mesa de comedor, dormitorio, etc. para decoración.

Ramo Lavanda preservada Color Fucsia.Extra Largo 50-60 cm.Lavanda preservada producción Nacional.Ramo de 100 Gramos Aprox. Flores secas, Ramo de Novia, Boda.Ramo Silvestre € 15.30 in stock 1 new from €15.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ramo lavanda preservada 50-60 cm, 100 gramos de peso aproximadmente 120 ramitas de lavanda.Ideal decoración boho chic

No necesitan mantenimiento ni agua. Evitar la luz directa del sol

Cultivo ecológico elaborado en España. 100% nacional.

Combina perfectamente con la paniculata preservada, el trigo y otras flores secas

Larga duración y aroma persistente. El proceso de preservación la hace resistente, no se caen sus hojas al ser manipulada. Manipularlo delicadamente.

Bumen 30 /50Piezas Pampas Secas, 50 cm Flores Secas Naturales para Jarrones, Ramo marrón Boho decoración hogar Dormitorio Sala de Estar balcón Boda fotografía decoración de Mesa € 6.39 in stock 2 new from €6.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales naturales】 Flores secas 100% naturales e inofensivas. Estos pastos altos de la pampa son particularmente suaves. Parece plumas y huele. Los pequeños racimos de hierba de la pampa nunca se marchitarán ni caerán. Decoraciones para todo el año, como coronas de primavera, bodas boho, decoraciones de granjas, Navidad y otras fiestas.已经品牌备案:Snakell,如跟卖后果自负

[Decoración elegante para bodas / cumpleaños] Una manera increíble de decorar una boda bohemia con hierba de pradera marrón esponjosa. El enfoque perfecto de la boda, el ramo de novia, el arco de la boda, el cenador octogonal o el fondo de la mesa principal de la boda. Las pampas como plumas traen una boda bohemia romántica y encantadora.

[Actualiza tu espacio] Se ve fresco y natural. Las elegantes flores de caña se pueden arreglar en jarrones, coronas navideñas, coronas de puertas, arreglos florales elegantes, ramos de flores silvestres, temas de playa, colocados junto a la mesa, sala de estar, flores silvestres, repisa de la chimenea, campo Como decoración de ambiente, casa de campo, decoración de comedor. El regalo perfecto para la decoración del hogar.

➤Interesante bricolaje: puede cortar la longitud de las flores secas en cualquier tamaño. Hemos preparado exquisitos manjares confeccionados para usted, que incluyen 3 cantidades, dos colores, pradera de pradera seca y caña. Si es necesario, puede hacer arreglos de flores secas con sus amigos o familiares usted mismo, lo que será muy creativo y estimulará el interés y la creatividad de los niños.

Logística rápida: puede elegir la logística que se puede entregar dentro de los 15 a 20 días para satisfacer rápidamente sus necesidades y recibir paquetes más rápido.

WILDOR® - Hierba de Pampas [blanco, 70 cm] - Flores secas extra esponjosas con embalaje seguro - Decoración para salón - Decoración Boho Deko - Ramo de flores secas (blanco, 20) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [EXTREM FLUFFIG]: la excelente calidad de la hierba de Pampas garantiza que la flor seca se mantenga especialmente esponjosa sin ningún cuidado adicional. Simplemente colócala y disfruta

[Mango extralargo]: con una longitud de 70 cm, nuestra hierba de Pampas es mucho más larga que la competencia. Si es demasiado largo, un corte de tijeras es suficiente para personalizar los tallos.

[Embalaje seguro de papel: gracias al amoroso embalaje, la Pampas viene sin dañar, incluso respetuoso con el medio ambiente y sin plástico

[Olor neutral]: mediante un proceso especial, al teñir el Pampas no produce un olor químico desagradable, por lo tanto, el ramo de flores secas es perfecto como decoración de habitaciones

[100 % de satisfacción garantizada]: la satisfacción de nuestros clientes es lo más importante. Por lo tanto, si no estás completamente satisfecho, puedes devolverlo en un plazo de 60 días y te reembolsaremos el precio completo – sin contradicción. Añade ahora tu hierba de Pampas al carrito de la compra READ Los 30 mejores Set De Cuchillos De Cocina capaces: la mejor revisión sobre Set De Cuchillos De Cocina

HUAESIN 2pcs Bouquet Flores Secas con Rama Eucalipto Seca Cabeza de Algodon y Craspedia Ramo de Flores Secas Naturales Decoracion para Jarrón Boda Fiesta Cocina Casa Hogar Cafetería € 13.69

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ramos mixtos: Cada ramo incluye dos ramas de eucalipto artificial, una rama de algodón, una craspedia globosa y una piña seca. Funciona muy bien como material de arreglo floral de bricolaje para su propia creación.

Natural de materiales: Flores de alta calidad seleccionadas artificialmente, que se producen mediante secado natural al aire y deshidratación. Son inofensivos y se pueden colocar de forma segura en la habitación como flores secas decoración.

EMBALAJE ÚNICO: Cada ramo de flor seca natural viene con un bolso transparente, que es agradable y simple. Además de ser un reemplazo del jarrón, también se puede usar como almacenamiento o como papel de regalo para que sea más fácil de transportar.

Estilo simple: Las flores secas decorativas son muy simples y naturales en general. Se pueden combinar con una variedad de estilos de diseño, resaltando el estilo simple y natural de adentro hacia afuera.

Gama de decoración: Muy indicada como regalo para enamorados, familiares o amigos. Las flores secas naturales se pueden utilizar para decorar la sala de estar, el dormitorio, la oficina, el hotel, la cafetería, el restaurante, el jardín, el alféizar de la ventana, etc.

Pampas secas decoración Grandes 50cm - Contiene 50 Unidades de Plumas decoración Pampa - Flores Artificiales Decoracion jarrones largas - Ramas secas Decorativas € 24.90 in stock 1 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDIDAS: Contiene 50 piezas de pampas secas artificiales de 50-60cm.

COMPOSICIÓN: 100 % poliéster (100 % reciclado), Plástico de polietileno Limpiar con un paño seco.

SIEMPRE FRESCO: Es como tener un ramo de flores siempre fresco sin el coste y las molestias de cambiarlo a diario. Las flores son tan realistas que casi se pueden oler. Como hay una amplia variedad de modelos, te resultará fácil renovarle el look.

EFECTO REAL: Esta planta artificial de bambú logra conseguir un efecto muy similar a la palmera natural. Sus acabados son de gran calidad y apenas notarás su composición sintética.

DECORA TU CASA: Dale un estilo especial y sofisticado a tu hogar con esta pampas artificiales decorativas, aportando un toque de elegancia realmente diferente a lo que tenías.

TooGet Flores de Lavanda Natural, Fragante Ramo de Lavanda Seca 100 Se Deriva de 40-45cm de Largo, Flores Decorativas Ramo de Flores para La Decoración del Hogar, Regalo, Boda o Cualquier Ocasión € 21.00

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye 100 paquetes de lavanda seca de tallos, pesa aproximadamente 225g, mide entre 40 y 45 cm, elegante papel de regalo de cinta y papel de regalo envejecido, bolsa de lavanda gratis como regalo.

Seleccionando flores de lavanda de alta calidad, adoptando tecnología de procesamiento exquisita, para mantener el aspecto más primitivo y la belleza natural de las flores.

La lavanda natural, símbolo del amor, también puede ayudar a dormir, refrescar su mente, la fragancia de larga duración, el aroma floral puede durar más de 1 a 2 años y el olor se desvanece con el tiempo, ideal para la aromaterapia.

Bonita y comoda. No fácilmente enmohecido, Perfecto para decorar salas de estar, comedores o estudios, también es perfecto para decorar oficinas, bodas.

Aviso: Las flores secas se caerán un poco durante el parto, lo que es un fenómeno normal. Le adjuntaremos una bolsa de lavanda para que la recoja, puede ponerla en su armario o colgarla.

De Ramas de eucalipto secas Flores secas Recoge Tallos Verdes Hojas de eucalipto Natural para arreglos Florales Boda decrocación de Escritorio € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * Flores secas de eucalipto 100% reales, 3-5 ramas, 15,7 pulgadas de largo, se pueden combinar con varios jarrones

* Use tallos de eucalipto reales que secamos para asegurarnos de que mantengan su aspecto natural por más tiempo.

* Estas ramas frescas de eucalipto son el complemento ideal para la decoración de bodas, fiestas, casas, restaurantes, oficinas, balcones, jardines y en cualquier otro lugar donde desee agregar un toque de naturaleza.

* La hermosa flor de eucalipto seca puede ser una gran decoración, ya sea en su sala de estar, dormitorio, oficina, cocina, baño, jardín, mesa de comedor, estantería, puede volverse más hermosa gracias a ella.

* Nota: Debido a que es una flor de eucalipto real, no necesita mantenimiento especial ni riego, lo que ahorra tiempo y energía, pero puede haber algunas pequeñas manchas en las hojas y algunas hojas marchitas. Solo córtalo, compra con cuidado

Wisolt 30 Piezas Hierba de Pampas Seca Natural Penacho de Hierba de caña Ramo de Flores secas Plantas Phragmites para arreglos de Boda y decoración del hogar (Rosa) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL NATURAL: nuestro ramo de hierba de pampas seca natural se ve lleno y se ve suave como plumas. Está hecho de material natural puro sin ningún olor extraño, no tóxico y ecológico. Después de un tratamiento especial, los pastos secos de la pampa no son fáciles de decolorar y marchitar, y pueden durar varios años.

TAMAÑO Y COLOR: la longitud total es de entre 57-60 cm / 22,4-23,6 pulgadas, la longitud de la pluma es de aproximadamente 30 cm / 11,8 pulgadas y la longitud del tallo es de aproximadamente 27 cm / 10,6 pulgadas. Hay tres variantes de color: blanco, rosa y natural, elige el color que más te guste. Vale la pena mencionar que diferentes combinaciones de colores pueden crear mejores efectos visuales.

OCASIONES APLICABLES: este ramo de estilo boho se ve fresco y natural, y tiene una amplia gama de usos, perfecto para bodas bohemias porque representa el romance, la belleza y la moda. Además, también es una gran decoración para sala de estar, comedor, sala de estudio, oficinas, restaurantes, cafés, hoteles, librerías, etc.

Haz tu propio ramo de hierba de pampas: el tallo de hierba de pampas natural se puede cortar al tamaño que necesites para adaptarse a tu jarrón, por supuesto, se puede combinar con otras flores para hacer que el ramo sea más distintivo. Poner tu ramo de bricolaje en la sala de estar puede mostrar tu personalidad y creo que atraerá las miradas de tus invitados.

EL PAQUETE CONTIENE: cada caja contiene 30 pastos de pampas secos naturales del mismo color. Una pequeña parte de los penachos de juncos pueden caerse o exprimirse durante el largo envío internacional. Después de abrir el paquete, colóquelos al sol durante unas horas o sople las plumas con un secador de pelo para que se vean llenas nuevamente.

HUAESIN Ramo de Flores Secas Naturales, Flores Girasoles Decoracion con Gypsophila Paniculata Bouquet Flor Seca para Jarrones Boda Mesa Hogar Fiesta Habitacion Damajuana € 12.69 in stock 1 new from €12.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hermosa bouquet flores secas, lo hacemos cuidadosamente para usted. Tres grandes girasoles naranjas se combinan con las clásicas grass pequeñas. El exterior está envuelto en papel de periódico y puede usarlo directamente.

La flor seca natural es una tendencia popular en la decoración del hogar en los últimos años. Son más fáciles de almacenar que las flores frescas y más realistas que las flores de plástico. Si bien le brindan un verdadero disfrute, prolongan la vida de las flores.

Colóque los flores secas decoracion en una canasta de bambú o cuélguelo en la pared para crear una decoración rústica. Es muy utilizado en salas de estar, cocinas, estudios, dormitorios, cafeterías, escritorios, etc.

El tamaño de nuestras flores secas decorativas es de aproximadamente 40 * 13 cm. Si el producto que recibe está ligeramente exprimido, puede usar un secador de pelo para restaurar su estado esponjoso (las flores secas son muy frágiles, si el empaque está dañado, contáctenos a tiempo)

El embalaje único permite colocarlo o colgarlo solo o combinado con otras flores secas para una combinación de bricolaje, que es muy adecuado para decorar lugares de trabajo y espacios de vida, como cafés, dormitorios y estanterías.

