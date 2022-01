Inicio » Top News Los 30 mejores Radio Bmw E46 capaces: la mejor revisión sobre Radio Bmw E46 Top News Los 30 mejores Radio Bmw E46 capaces: la mejor revisión sobre Radio Bmw E46 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Radio Bmw E46?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Radio Bmw E46 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



AWESAFE Android 10.0 [2GB+32GB] Radio Coche para BMW E46/Rover 75/MG ZT con Pantalla Táctil 9 Pulgadas, Autoradio con Bluetooth/GPS/FM/RDS/USB/RCA, Apoyo Mandos Volante, Mirrorlink y Aparcamiento € 248.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Radio Android 10 para BMW E46】La radio con sistema Android 10 y pantalla táctil de 9 pulgadas para BMW E46, Para sedán (1998-2005), para Coupe/Convertible(1999-2006), para Touring(1999-2005), para Hatchback(2000-2004), para M3 (2000-2006); Para Rover 75 (1999-2005); Para MG ZT (2001-2005). Las dimesiones son: 115mm*248mm. Consulte las dimensiones antes de la compra por favor.

【NOTA】1. Si el conector de la radio de su coche tiene 17 pin y 4 de ellos son vacíos, no es compatible con esta radio. 2. Si su coche tiene un amplificador de sonido, necesita el cable extensión aparte. 3. Si su coche tiene un enchufe de fibra óptica(enchufe azul y blanco), la interfaz se romperá después de la instalación. Si le importa, no la compre.

【Autoradio con GPS navegador】La radio tiene el mapa preinstalado para Europa, que le permite navegar sin la conexión de Internet. ¡También puede descargar otras aplicaciones de navegación a través de WiFi y usarlas en línea¡ Es incluido la antena de GPS. Puede conectarla y poner el módulo cerca de la parabrisa para que se coja señal bien.

【Disfruta de su viaje con reproductor de multimedia】1. Puede sintonizar la radio por FM/AM/RDS. 2. Con la función de Bluetooth y Mirror Link, puede escuchar música o hacer llamadas directamente por la radio. (sirve para todos los teléfonos Android y iOS) 3. Tiene memoria de RAM 2GB y ROM 32 GB y admite WiFi, puede escuchar música o ver vídeo en línea por Wifi.

【Mantener mandos del volante】Puede controlar el multimedia por varias vías: la pantalla táctil sensible/botones básicos en el panel/mandos del volante(matiene los mandos originales de su coche). Pero esta radio no apoyo la función de control de voz. Si su coche lo tiene, se perderá después de la instalación.

SWTNVIN Android 10 Coche Audio Cabezal estéreo se Adapta a BMW E46 M3 Rover 75 MG ZT Reproductor de DVD Radio 7 Pulgadas HD Pantalla táctil navegación GPS con Bluetooth WiFi Volante Control 2GB+32GB € 309.99

€ 299.99 in stock 1 new from €299.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Function:Android 10.0 operating system, with 2GB RAM and 32GB ROM on board run smoothly and navigate the apps in faster, easier and more intelligent way.

DSP Sound Feature:Exclusive equipment for car enthusiasts,let you enjoy VIP sound effects in different locations according to your preference, At the same time, adjust the Highest Possible Frequency and Lowest Possible Frequency according to your personal preference, etc.

The head unit comes with multi-functions: Car Logo Customized, Live Wallpaper, 1024*600 High Resolution, 1080P Video Player, Multi-touch Screen, All Audio/Video Formats, FM Transmitter, AM RDS radio, Hands-free Calling, USB Support, Subwoofer Output, Aux Input & Output etc.Auto radio support online and offline map,you can download online GPS apps like Waze, Sygic, Google and other apps in Google Play Store, or use preinstalled offline map.

Support Split Screen Mode: Via the split screen mode you can run two apps side by side on the screen, such as viewing the navigation map and having the audio playback information displayed at the same time. This eliminates the need to switch between different applications. A switch from full screen to split screen mode can be achieved with just one single swipe on the display.

Applicable Models & Years:Fits for BMW E46 4-door Sedan (1998-2005), E46 2-door Coupe (1999-2006),E46 2-door Convertible (1999-2006), E46 5- door Touring (1999-2005) , E46 3-door Hatchback (2000-2004), E46 M3 (2000-2006) , For Rover 75 (1999-2005), MG ZT (2001-2005)

NVGOTEV 9 Pulgadas Android 10 Autoradio 1 DIN Estéreo de Coche para BMW E46 M3 Rover 75 MG ZT Sedan Soporte AHD Cámara de Vista Trasera GPS Radio Audio Video Bluetooth Am PM WiFi SWC DSP Dab+,2+32GB € 299.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Android 10.0 y modelos aplicables】Pantalla táctil de 9 pulgada, alta resolución 1024×600, Quad-core Cortex-A7,2+32G, Sin DVD.Adecuado para BMW E46 M3 2000-2006,BMW E46 4-door Sedan 1998-2005,BMW Rover 75 1999-2005,BMW MG ZT 2001-2005,BMW E46 2-door Coupe 1999-2006,BMW E46 5-door Touring 1999-2005,BMW E46 3-door Hatchback 2000-2004.E46 2-door convertible 1999-2006

【Bluetooth / GPS / SWC / TPMS】Admite conexión Bluetooth, el teléfono Bluetooth puede liberar tus manos y hacer que tu conducción sea más segura; admite mapas en línea / fuera de línea, a través de WiFi conexión, puede usar el GPS en línea en cualquier momento. Admite el control del volante y la monitorización de la presión de los neumáticos (interfaz USB)

【Carautoplay/MirrorLink/salida AV/DSP/cámara HD】Admite Carautoplay (interfaz USB), admite Mirrorlink de la mayoría de los teléfonos Android; admite salida AV, como TVBOX o reposacabezas para automóvil; versión mejorada DSP, haz que tu música sea más Texture;Admite la cámara de visión trasera HD, más allá de los productos ordinarios,Aclare la imagen de la vista posterior.(La cámara retrovisora HD no está incluida), admite la mayoría de la cámara original del automóvil.

【Función de pantalla dividida】 El modo de pantalla dividida le permite ejecutar dos aplicaciones una al lado de la otra en la pantalla, por ejemplo. B. mostrar el mapa de navegación y mostrar información de reproducción de audio al mismo tiempo. Esto significa que ya no tendrá que cambiar entre diferentes aplicaciones. El cambio del modo de pantalla completa al modo de pantalla dividida se puede hacer con un solo deslizamiento en la pantalla.

【Ventas directas de fábrica y garantía de calidad】Relación calidad-precio de alta calidad, las ventas directas de fábrica están más garantizadas. A partir de la fecha de compra, disfrutará de una garantía de un año. Si no está seguro de si su automóvil es adecuado para este dispositivo o si tiene alguna pregunta técnica, no dude en contactarnos por correo electrónico. Será respondido dentro de las 24 horas. READ Advertencia importante de los expertos: ¿Qué hacer si uno de los volcanes de Turquía entra en erupción?

ERISIN 7 Pulgadas Android 10.0 Estéreo de Automóvil para BMW 3 Series E46 M3 Rover75 MG ZT Soporte GPS Sat Nav Carplay Android Auto DSP Bluetooth WiFi Dab + TPMS 8-Core 4GB RAM + 64GB ROM € 295.29

€ 274.25 in stock 1 new from €274.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Estéreo de coche de 7 pulgadas con decodificador Can-Bus, pantalla táctil capacitiva. Sistema operativo: Google Android 10.0; CPU: Octa-Core, Rockchips PX5 1512MHz Cortex A53; Salida de audio: 4 * 45 W; Resolución de pantalla: 1024 * 600; RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, admite 2 tarjetas extendidas / 4 memorias USB de hasta 6 * 128 GB.

2.Esta unidad se ajustará al siguiente modelo de automóvil: BMW 3 Series E46 1998-2001 con conector antiguo de 17 pines, BMW 3 Series E46 2002-2006 con nuevo conector de 40 pines, BMW M3 1998-2006 y BMW E46 3er 318320 325, Rover 75 1999 ~ 2004 y MG ZT 2001 ~ 2004. El tamaño del panel frontal de este estéreo es 248 mm (ancho superior) * 118 mm (alto) * 246 mm (ancho inferior), verifique el tamaño de su tablero antes de comprar para evitar errores.

3.Amplia gama de funciones: Carplay / Android auto incorporado, Sistema de amplificador DSP, Internet WiFi y soporte de Internet 3G / 4G externo, Soporte de función manos libres Bluetooth y Bluetooth A2DP, Soporte de navegación en línea de Google Maps y navegación de mapas fuera de línea de Android, Función OBD (Torque Pro), sintonizador de radio con RDS, sistema DVR para automóvil integrado y sistema DAB +, DVB-T / T2, AVIN, entrada de cámara de visión trasera y control del volante

4.Qué es más: admite pantalla dividida, admite reproductor multimedia Android, Google Play Store, entretenimiento y comunicación en línea, admite videos 1080P, obtén acceso a miles de aplicaciones, juegos en Google Play Store, mantente conectado a través de Twitter, Facebook y otros servicios , Live Wallpaper, DIY Wallpaper, Ajuste de colores de luz del panel de soporte, se pueden elegir muchos colores RGB

5.Lista de paquetes: 1 * Estéreo para automóvil, 1 * Manual del usuario en inglés, 1 * Cable AV RCA, 1 * Cable adaptador de 40 pines a 17 pines, 1 * SWC y otro cable de control, 1 * Cable de micrófono externo, 1 * Cable USB OTG , 1 * Antena GPS, 1 * Antena WiFi, 1 * Instalar accesorios

JOYX Android 10 Autoradio Compatible para BMW E46 M3 3 Series(1998-2005) - Gratis Canbus Cámara Trasera - [2G+32G] - 1 DIN 9 Pulgada - Apoyo Dab 4G WLAN Bluetooth5.0 MirrorLink Carplay Google Volante € 227.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ANDROID 10 SISTEMA 】 Basado en el sistema operativo Android 10 - 2GB Ram / 32GB Rom - Potente procesador Quad-Core Cortex A7 - 1.8GHz, Potencia máxima: 4 x 45 Watts. puede disfrutar de un funcionamiento más rápido y estable, más aplicaciones instaladas y almacenamiento de archivos que otras autoradio.▲ REGALO: Cámara trasera | Micrófono externo | Canbus

【MODELOS DE COCHE APLICABLES】 Perfectamente compatible con BMW E46 / M3 / 3 series(1998-2005),La dimensión es: 228mm(8.98") x 135mm(5.31") x 243mm(9.57"), puede verificar si la dimensión es similar al estéreo de su automóvil, en caso afirmativo, el producto se ajustaría a su automóvil,si no está seguro si el producto se ajusta a su automóvil, contáctenos con una foto del tablero: [email protected]

【BLUETOOTH 5.0 & PANTALLA DIVIDIDA】 BT del teléfono para acceder a Internet, capacidad para transmitir canciones y hacer llamadas manos libres. Admite agenda telefónica, transmisión de audio, ▲ Ejecute dos aplicaciones una al lado de la otra. Puede usar Spotify u otra aplicación mientras navega

【MULTIFUCCIÓN】 Sistema de navegación GPS (Soporte de navegación en línea y fuera de línea) | Bluetooth 5.0 | Pantalla dividida | Mejor WiFi | Recepción de radio AM FM RDS | Radio DAB + (ASIN: B083Q7YG4F) | Tarjeta de memoria USB y MicroSD (hasta 500GB) | Control del volante | Reproducción de video Full HD 1080P | Función de salida AV | Compatible con Carplay y Android Auto (ASIN: B086W6ZD74) | MirrorLink compatible con iOS o Android.

【SWC & WIFI & 4G】Controle esta unidad principal usando los botones en el volante del vehículo. Aumente la seguridad y la usabilidad controlando el dispositivo en el volante. Cree un punto de acceso WiFi con su teléfono inteligente o compre un dongle 4G. Vea películas en línea y navegue por el sitio web sin preocupaciones.

SWTNVIN Built-in Dab+ Autolink Radio de Coche Estéreo GPS Navi Fits for BMW E46 M3 Rover 75 MG ZT Bluetooth 5.0 Unidad Principal 7 Pulgada HD Touch Screen En el Tablero SWC DVD FM SD RDS TPMS € 249.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Función】Sistema operativo: Wince 6.0, Resolución: 800 x 480, CPU: LY 8288H para una respuesta más rápida y un rendimiento más estable, pantalla digital: pantalla táctil HD de 7 pulgadas con RAM de 256 MB libre, tarjeta de 16 GB a bordo funciona sin problemas y navegar las aplicaciones más rápidas, más fáciles e inteligentes.Fácil instalación sin cables en el coche. Soporte directo de la Conectores originales, gestión de cables optimizada, CAN-BUS integrado, plug & play sin adaptador.

【Bluetooth/SWC】1.Bluetooth 5.0 ofrece los beneficios de una mayor velocidad y una distancia de transmisión más larga, los usuarios pueden obtener una mejor experiencia en cuanto a calidad de sonido, estabilidad de conexión, bajo consumo de energía y emparejamiento inteligente. 2. Control del volante, los conductores pueden utilizar la función original del control del volante, puedes ajustar el volumen, cambiar canales, saltar canciones, hacer y colgar llamadas y mucho más.

【DAB +/GPS integrado】1.DAB+ está incluido no necesitas comprar un adaptador adicional. Además, hay muchas más estaciones DAB para elegir. Esta radio se ha instalado con la aplicación DAB+. Solo tienes que conectar la antena externa DAB+ del parabrisas para obtener señales DAB+. 2. Esta radio de coche integrada es un mapa europeo preinstalado (compatible con el sistema de navegación sin conexión IGO). Visualización del menú principal, fotos/vídeos, navegación GPS compatible con HD 1080P.

【Función de enlace automático integrado】adecuado para teléfonos inteligentes iOS y Android con sistema inteligente. Con Antolink hace que las aplicaciones grandes de iconos sean fáciles de usar y podrás controlar la navegación, la música y mucho más fácilmente como encender un intermitente. AutoLink ha sido diseñado para la máxima interoperabilidad entre una variedad de coches y teléfonos inteligentes, haciendo que la conducción en red sea más fácil, segura y agradable.

【Modelos y años aplicables】Fits for BMW E46 4 porte Sedan (1998-2005), E46 2-porte Coupe (1999-2006), E46 2-porte Convertible (1999-2006), E46 5 porte Touring (1999-2005), E4. 6 3 porte Hatchback (2000-2004), E46 M3 (2000-2006), per Rover 75 (1999-2005), MG ZT (2001-2005)

N / A BOOYES for BMW E46 Rover 75 MG ZT Android 10.0 Car Radio Stereo GPS 7" Car DVD Player Car Auto Play/TPMS/OBD/Dab/Mirror Link € 279.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos aplicables: Para BMW E46 Sedan de 4 puertas (1998-2005), Para BMW E46 Coupe de 2 puertas (1999-2006), Para BMW E46 Convertible de 2 puertas (1999-2006), Para BMW E46 Touring de 5 puertas ( 1999-2005), para BMW E46 3 puertas Hatchback (2000-2004), para BMW E46 M3 (2000-2006), para Rover 75 (1999-2005), para MG ZT (2001-2005).

Desarrollado por el último sistema operativo Android 10.0: Módulo de radio estándar para automóvil: ST7708 Fuerte capacidad antiinterferente, buena recepción de señal de radio. Chip amplificador de potencia: IC 7388 Efectos de audio potentes y de alta fidelidad. Procesador de CPU: 1.2GHz * 4 Core ARM Cortex-A7 procesador 16GB ROM 2GB RAM La memoria DDR3 de alta capacidad le ofrece la mejor y más fluida experiencia.

Características: llamada / música Bluetooth, guía de voz, GPS, mapa en línea / mapa fuera de línea para navegación, wifi / 4G / 3G, pantalla multitáctil, puerto USB incorporado, RDS, micrófono incorporado, reproductor de DVD, pantalla de alta definición , elección de varios idiomas, control del volante, espejo de pantalla, cámara de marcha atrás, DVR, OBD, TPMS, DAB

Función Carplay: una forma inteligente de usar su teléfono en el automóvil: conecte su teléfono a la radio de su automóvil a través del puerto USB y disfrute de las fantásticas funciones, videos y música en su teléfono. No se necesita ningún dispositivo de seguridad adicional para el automóvil.

Nota: Si su vehículo tiene DSP (procesamiento de señal digital) u otro sistema de amplificador externo (JBL, BOSE, Harman Kardon, etc.) instalado, necesita desviar estos amplificadores con un cable de extensión adicional, que no está incluido en el paquete.

IYING Android 10 Radio para automóvil CarPlay Autoradio para BMW E46 M3 Rover 75 MG ZT Pantalla IPS de 9 Pulgadas Am FM RDS Radio WiFi Bluetooth Audio Estéreo para automóvil con navegación GPS € 259.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Android 10.0 Car Multimedia Player】 con 2GB RAM y 32GB ROM, pantalla táctil IPS de 9 pulgadas con alta resolución 1024 * 600P, disfrute de una experiencia de usuario fluida y receptiva.

【Funciona con Carplay inalámbrico / cableado】 La forma más inteligente, segura y divertida de usar su iPhone en el automóvil. CarPlay ofrece a los usuarios de iPhone una forma increíblemente intuitiva de hacer llamadas, usar Maps, escuchar música y acceder a los mensajes con solo una palabra o un toque.

【Admite Android Auto con cable】 Disfrute de una conectividad y un control perfectos de su teléfono inteligente Android en el automóvil. Android Auto te permite hacer llamadas telefónicas, navegar con Google Maps, escuchar música.

【Conexión WiFi】 Módulo WiFi incorporado, fácil de conectar WiFi o punto de acceso de su teléfono, puede descargar muchas aplicaciones de Google Play Store y disfrutar navegando por Internet.

【Radio AM / FM RDS y función Bluetooth】 Con radio AM / FM RDS, puede escuchar estaciones de música, transmisiones de noticias, etc. Módulo Bluetooth incorporado, compatible con llamadas manos libres Bluetooth y reproductor de música Bluetooth.

ERISIN 8.8 Pulgadas Android 10.0 Estéreo de Automóvil para BMW Serie 3 E46 Rover 75 M3 MG ZT Soporte GPS Sat Nav Carplay Android Auto DSP Bluetooth WiFi Dab + TPMS 8-Core 4GB RAM + 64GB ROM € 308.75

€ 290.41 in stock 1 new from €290.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Estéreo para automóvil de 8.8 pulgadas con decodificador Can-Bus, pantalla táctil capacitiva. Sistema operativo: Google Android 10.0; CPU: Octa-Core, Rockchips PX5 1512MHz Cortex A53; Salida de audio: 4 * 45 W; Resolución de pantalla: 1280 * 480; RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, admite 1 tarjeta extendida / 2 memorias USB de hasta 3 * 128 GB.

2.Esta unidad se ajustará al siguiente modelo de automóvil: BMW Serie 3 E46 1998-2001 con conector antiguo de 17 pines, BMW Serie 3 E46 2002-2006 con conector nuevo de 40 pines, BMW M3 1998-2006 y BMW E46 3er 318 320 325, Rover 75 1999 ~ 2004 y MG ZT 2001 ~ 2004. El tamaño del panel frontal de este estéreo es de 248 mm (ancho superior) * 118 mm (alto) * 246 mm (ancho inferior), verifique el tamaño del tablero antes de comprar para evitar errores.

3.Amplia gama de funciones: Carplay incorporado / Android automático, Sistema de amplificador DSP, Internet WiFi y soporte externo a Internet 3G / 4G, Soporte de función manos libres Bluetooth y Bluetooth A2DP, Soporte de navegación en línea de Google Maps y navegación de mapas fuera de línea de Android, Función OBD (Torque Pro), sintonizador de radio con RDS, sistema DVR para automóvil incorporado y sistema DAB +, DVB-T / T2, entrada de cámara de visión trasera y control del volante

4. Lo que es más: admite pantalla dividida, dos estilos de interfaz de usuario, admite reproductor multimedia Android, Google Play Store, entretenimiento y comunicación en línea, admite videos 1080P, reproductor de medios de audio / video / foto, obtén acceso a miles de aplicaciones, juegos en Google Play Store, manténgase conectado a través de Twitter, Facebook ... y otros servicios, Live Wallpaper, DIY Wallpaper

5. Lista de paquetes: 1 * Car Stereo, 1 * Manual del usuario en inglés, 1 * Cable de salida RCA AV, 1 * Cable de entrada RCA AV, 1 * Cable de entrada de cámara RCA de vista frontal y trasera, 1 * Adaptador de antena de radio Din a Fakra Cable, 1 * Adaptador de antena de radio Din a ISO, 1 * Cable de alimentación con conector de 40 pines, 1*Cable de alimentación con conector de 17 pines,1*Caja decodificadora Canbus especial,1*Cable de conexión USB y micrófono,1*Antena GPS,1*Instalar Guarniciones

Estéreo del automóvil, ZLTOOPAI para BMW E46 Rover 75 MG ZT Reproductor de DVD con Radio de Pantalla táctil multitáctil HD de 7"HD Radio con Tarjeta de Mapa Gratis Cámara de visión Trasera € 219.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos compatibles: Para BMW E46 4 puertas Sedan (1998-2005), Para BMW E46 2 puertas Coupe (1999-2006), Para BMW E46 2 puertas Convertible (1999-2006), Para BMW E46 5 puertas Touring ( 1999-2005), para BMW E46 Hatchback de 3 puertas (2000-2004), para BMW E46 M3 (2000-2006), para Rover 75 (1999-2005), para MG ZT (2001-2005).

Funciones compatibles: Admite control del volante y CANBUS, Soporte RDS, Salida de subwoofer y opción en varios idiomas. Admite bluetooth para llamadas y música con manos libres.

La cámara de marcha atrás gratuita, la tarjeta de 8 GB gratuita con el mapa precargado y las herramientas de extracción gratuitas vendrán con la unidad principal.

Compatibilidad con Mirror Link con el teléfono Android: al usar las aplicaciones de conexión fácil, debe usar su cable de carga USB para conectar su teléfono con el puerto USB de esta unidad. puede duplicar el enlace de la pantalla del teléfono inteligente Android conectado, como el menú principal, fotos / videos, mapas de navegación en línea. También puede controlar el teléfono inteligente Android conectado en esta unidad.

Nota: Si su vehículo tiene instalado el sistema de navegación o amplificador de fábrica (JBL, BOSE, Harman Kardon, etc.), no es compatible. Pero puede omitir estos amplificadores con un cable de extensión adicional. READ Los 30 mejores Contacto Amazon Atencion Al Cliente Telefono capaces: la mejor revisión sobre Contacto Amazon Atencion Al Cliente Telefono

Android 10 DVD Player GPS Navigation OS Quad Core 1024 * 600 HD Touchscreen Car Radio for BMW 3 Series E46 M3 318 320 325 330 335 € 289.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema operativo Android 10 más rápido y sensible. 2GB RAM; CPU: QUAD CORE ARM A7 4*1.2 GHz. Función completa de Android: Google Play Store para una variedad de aplicaciones; búsqueda de voz de Google; fácil de conectar WiFi y Hospot para Internet; Mirror-link diversión completa, etc. Diseño de botones: botones SRC con función de interruptor para radio, música, vídeo.

Compatible con pantalla TPMS (dispositivo adicional requerido); radio DAB+ (dispositivo adicional requerido); cámara frontal USB (dispositivo adicional requerido); entrada de caja DVB-T (dispositivo extra requerido), pantalla táctil, salida de subwoofer, función de control del volante, GPS, Bluetooth integrado para llamadas de teléfono manos libres, cámara de entrada para cámara inversa (dispositivo extra necesario).

Ajuste: BMW Serie 3: 1998 a 2001-E46 (conector BMW de 17 pines) BMW Serie 3: 2002 a 2006-E46 (nuevo conector de 40 pines) BMW 318/320/325/330/335/M3(1998-2006).

Si su vehículo tiene el sistema de navegación o amplificador de fábrica (JBL, BOSE, Harman Kardon, etc.). instalado, no es compatible. Pero usted puede eludir este amplificador con cable de extensión adicional (por favor póngase en contacto con nosotros para comprar juntos si es necesario).

Soporte multilongitud: Inglés/Chino/ruso/turco/francés/alemán/italiano/español/portugués/hebreo/árabe/pulido.

Autoradio Coche Radio 7 Pulgadas Compatible con BMW E46 M3 Rover 75 MG ZT Sedan Touring GPS CD Reproductor de DVD Pantalla Táctil Bluetooth Video USB SD Controles del Volante EU Map+Cámara de Reversa € 252.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos de autoradio aplicables: Compatible con BMW E46 M3 2000-2006,Compatible con BMW E46 Sedán de 4 puertas 1998-2005,Compatible con BMW Rover 75 1999-2005,Compatible con BMW MG ZT 2001-2005,Compatible con BMW E46 Coupe de 2 puertas 1999-2006,Compatible con BMW E46 Touring de 5 puertas 1999-2005,Compatible con BMW E46 3 puertas Hatchback 2000-2004.

Información de radio: sistema Wince 6.0, arranque rápido, fácil de operar, plug and play; pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas, resolución de pantalla de 800 * 480, cargador de DVD incorporado.

Bluetooth: modelo bluetooth incorporado para manos libres / reproductor de música / control del volante / OBD / CANBUS / salida de subwoofer.

GPS & DAB: tarjeta de mapa preinstalada (incluida), puerto USB incorporado / ranura Micro SD; aplicación DAB + incorporada (caja DAB + no incluida), radio RDS, radio AM / FM.

Garantía: garantía de 12 meses para la unidad principal. Admite la función de espejo del teléfono móvil Android, admite cámara de marcha atrás (incluida), admite micrófono externo (incluido).

Freeauto Para BMW E46/320/325 Quad Core 7 "Android 8.1 Estéreo Pantalla multitáctil Radio CD Reproductor de DVD GPS Pantalla de video Duplicación OBD2 Wifi CANbus € 249.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos y años aplicables: BMW 3 Series E46 / 320/325 (1998-2006), Rover 75 (1999-2005), MG ZT (1999-2006). Si el automóvil original con pantalla TFT, debe usar una extensión de 6 metros Cable, conector de amplificador de fibra. Aquí está el enlace: https://www.amazon.es/dp/B071XCPHB2

Android 8.1: Sistema operativo de 64 bits. Quad Core: procesador de CPU de 32 bits. 1024 * 600: Mejora visual superior. 1080P: Super-Clear Video.

Android 8.1 OS, RK3188 CPU Cortex A9 Quad Core a 1.6GHz, pantalla táctil capacitiva HD 1024 * 600, DDR3 2GB RAM, memoria interna de 32GB, GPU Mali 400MP, en el sistema de navegación en el tablero.

Reproductor de DVD para automóvil en el tablero con Bluetooth con manos libres, función de espejo de pantalla, radio FM AM, reproductor de video Full HD 1080P, navegación GPS, USB / SD, control del volante, entrada AUX, entrada de cámara de respaldo, subwoofer y 9 ecualizadores, WiFi incorporado, soporte OBD2 Car Diagnose, Google Play Store.

OBD2: Diagnosticar el estado de su coche. Screen Mirroring: Smartphone Entertainment Sharing. WiFi incorporado: acceso a internet cómodamente. Navegación GPS: puede descargar aplicaciones de GPS en línea como Waze, Sygic, Google y otras aplicaciones en Google Play Store, u obtener una fuente de mapas sin conexión de los proveedores de mapas para usar la navegación por satélite.

JOYX Android 10 Autoradio Compatible para BMW E46 / M3 / 3 Series(1998-2005) - Gratis Canbus Cámara Trasera - [2G+32G] - 2 DIN 8 Pulgada - Apoyo Dab 4G WLAN Bluetooth MirrorLink Carplay Google Volante € 227.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ANDROID 10 SISTEMA 】 Basado en el sistema operativo Android 10 - 2GB Ram / 32GB Rom - Potente procesador Quad-Core Cortex A7 - 1.8GHz, Potencia máxima: 4 x 45 Watts. puede disfrutar de un funcionamiento más rápido y estable, más aplicaciones instaladas y almacenamiento de archivos que otras autoradio.▲ REGALO: Cámara trasera | Canbus

【MODELOS DE COCHE APLICABLES】 Perfectamente compatible con BMW E46 / M3 / 3 series(1998-2005),La dimensión es: 228mm(8.98") x 135mm(5.31") x 243mm(9.57"), puede verificar si la dimensión es similar al estéreo de su automóvil, en caso afirmativo, el producto se ajustaría a su automóvil,si no está seguro si el producto se ajusta a su automóvil, contáctenos con una foto del tablero: [email protected]

【GPS & PANTALLA DIVIDIDA】Módulo GPS incorporado y GPS ANT externo, puede usar mapas en línea y fuera de línea. Admite Google Map / Waze / HERE WeGo / IGO, etc. ▲ El modo de pantalla dividida le permite ejecutar dos aplicaciones una al lado de la otra. Puede usar Spotify u otra aplicación mientras navega

【MULTIFUCCIÓN】 Bluetooth manos libres / transmisión multimedia, | Pantalla dividida | Mejor WiFi | Recepción de radio AM FM RDS | Radio DAB + (ASIN: B083Q7YG4F) | Tarjeta de memoria USB y MicroSD (hasta 256 GB) | Reproducción de video Full HD 1080P | Función de salida AV | MirrorLink compatible con iOS o Android | Admite Carplay y Android Auto (ASIN: B086W6ZD74).

【SWC & WIFI & 4G】Controle esta unidad principal usando los botones en el volante del vehículo. Aumente la seguridad y la usabilidad controlando el dispositivo en el volante. Cree un punto de acceso WiFi con su teléfono inteligente o compre un dongle 4G. Vea películas en línea y navegue por el sitio web sin preocupaciones.

CARAV 11-011-3-67 1-DIN Marco de plástico para Radio para 3-Series (E46) 1998-2005 € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features para BMW 3-Series (E46) 1998-2005

1-DIN, 182 x 53mm

Marco de radio 2 DIN para BMW E46 2DIN € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de montaje 2DIN para BMW Serie 3 E46.

Año de fabricación 1998-2005.

Contenido del envío: 1 marco 2 DIN negro.

ANKEWAY Android 9,1 Radio de Coche 2 DIN Car Stereo 7 Pulgadas 1080P HD Pantalla Táctil+Llamadas Manos Libres Bluetooth+WiFi+Navegación GPS+Cámara de Visión Trasera+USB Doble+Reproductor de Internet € 149.99

€ 127.49 in stock 1 new from €127.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Hardware y Sistema】: Android 9.1 + Navegación GPS + Radio FM + Cámara de visión trasera (incluida). ANKEWAY 2021 Car Multimedia Internet Platform (1G RAM / 16G ROM / 12V / 2 DIN) que le permite usar cualquier aplicación como Google Maps, YouTube, FB, Spotify, etc. Datos de navegación GPS europeos, 18 estaciones FM preestablecidas. La profunda personalización y el sistema optimizado funcionan sin problemas y son fáciles de usar, lo que hace que su viaje sea seguro, divertido y conveniente.

【Pantalla Táctil Capacitiva HD de 7 Pulgadas】: Pantalla táctil capacitiva HD 1080P de 7 pulgadas. Pantalla táctil capacitiva en vidrio templado con borde curvo 2.5D con alta sensibilidad, alta definición, alta transparencia. Video de cámara de marcha atrás HD, video de conducción HD, HD película, YouTube, etc.

【Conexión y Control】: Admite Bluetooth / WiFi / Mirror Link (Easy Connection) / Control del volante (SWC). Al conectar su teléfono móvil a través de Bluetooth, puede realizar llamadas con manos libres y reproducir música de forma inalámbrica. Conecte y guarde el punto de acceso Wi-Fi para acceder a Internet. A través de la aplicación "Easy Connection", puede proyectar la pantalla del teléfono en la pantalla de la radio. Conexión fácil HD 1080P (enlace espejo) para Android e iOS.

【Entrada / Salida / Configuración Multimedia】: Entrada: USB (dual) / MIC (incorporado) / Grabador de Conducción / Cámara de Visión Trasera (cámara de visión trasera incluida). Salida Video / Audio: Salida de audio subwoofer 4x60W. Se pueden configurar varios efectos de sonido y estilos de música, como pop, rock, jazz, etc. Este sistema de radio Android de 7 pulgadas tiene logotipos integrados para casi todos los automóviles como logotipos de inicio.

【Servicio y Soporte Técnico】: Elija productos genuinos y rechace las falsificaciones. Todos los productos ANKEWAY solo se venden en las tiendas ANKEWAYUK. el idioma de este sistema de radio Android incluye: inglés / francés / italiano / alemán / español / portugués / chino / japonés, casi todos los idiomas. Se recomienda que los usuarios contraten a un electricista profesional para realizar el cableado, la instalación y las pruebas de acuerdo con el manual del usuario provisto por nosotros.

CARAV 11-498-3-67 2-DIN Marco de plástico para Radio Adaptador Dash rodeado Trim Kit de instalación € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features para BMW 3-Series (E46) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2-DIN, 179 x 105mm

Cable AUX para Coche BMW 16:9 CD para Autoradio BMW E46 E39 E53 Conector Mini ISO Jack Hembra 3.5mm € 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con este cable, su automóvil puede tener la función AUX, con la que puede conectar una fuente de audio como un teléfono inteligente iOS, un dispositivo Android o un reproductor MP3, el cable Autoradio es compatible para bmw.

El cable auxiliar tiene una entrada de conector macho y está equipado con blindaje contra posibles perturbaciones electromagnéticas y un revestimiento muy resistente al desgaste y al desgarro. En YOUTUBE hay varias instrucciones para ver. Compatible con los siguientes modelos, tales como: para BMW E46 E39 E53.

El cable AUX mide aproximadamente 150 cm de largo y tiene un conector hembra de 3.5 mm como el conector para auriculares. El blindaje del cable es fundamental. Esta característica lo protege de las perturbaciones electromagnéticas. El cable no se puede usar si tiene un USB o NAVIGATOR estándar.

Antes de comprar el cable, le recomendamos que mire la lista en la segunda imagen de la galería. Lea atentamente la compatibilidad e incompatibilidad del producto con los modelos de radio y modelos de automóviles enumerados en la descripción.

IMPORTANTE: El cable para la venta solo puede usarse si al presionar el botón CD o SRC o MEDIA aparece el mensaje AUX en la pantalla. NO deben tener BLUE & ME o USB MEDIA PLAYER. Los modelos compatibles también muestran AUX antes de comprar el producto, así que verifique la función AUX antes de comprar.

Cable de extensión Quadlock de 6,5m Compatible con BMW 3 E46, 5 E39, X5 E53 (incluida la extensión de Antena en DIN, I-Bus y Cable de Antena) € 54.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable de extensión para conversión Original BMW Professional Navigation> Radio de actualización

Compatibilidad: BMW 3 E46 2001 - 2005 Solo para Navigation Professional 16:9, sin DSP | 5 E39 2000-2004 | X5 E53 2001-2006 Navigation Professional 16:9 solamente, sin DSP

Permite la conexión de la parte original de la radio desde la cajuela hacia el eje de la radio

Fácil instalación gracias al I-bus integrado y al cable de control de antena

Obtienes: Juego de cables 6,5m | envío rápido | servicio amable

XOMAX XM-70BA Radio de Coche con Android 10 Adecuado para BMW I Quad Core, 2GB RAM, 32GB ROM I GPS I Soporte WiFi, 3G, 4G, Dab+, OBD2 I Bluetooth I 7" Pantalla Táctil I DVD, CD, USB, SD, RDS € 239.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para: BMW 3 Serie E46 318/320/325/330/335: 1998-2001 (17-Pin) BMW 3 Serie E46 318/320/325/330/335: 2002-2006 (40-Pin), BMW M3 Serie: 1998-2001 (17-Pin), BMW M3 Serie: 2002-2006 (40-Pin), Rover 75: (1999-2004), MG ZT (2001-2004)

NAVIGATION online App incluye + Soporte WiFi + Sistema operativo Android 10 + Soporte Marketplace

18 cm (7") de pantalla táctil + pantalla ancha de alta definición 16:09 (HD) con 1024 x 600 píxeles + Mirroring de pantalla con teléfono inteligente Android a través de USB / WLAN y teléfono inteligente iOS solo a través de WLAN

Bluetooth manos libres con importación agenda y reproducir música de forma inalámbrica desde el dispositivo Bluetooth a través de A2DP + Almacenamiento interno 32GB + 4x puerto USB (hasta 2TB!) + 2x Ranura para tarjetas SD (hasta 256 GB!​​) + MP3, WMA, AVI, MPEG4 etc + DVD y de CD

Norma DIN uno (1DIN) + Cámara de visión trasera IN, Subwoofer OUT, Mando a distancia del volante + Volumen de entrega: antena GPS y WiFi, CANBUS READ 27 de diciembre de 2020 - Qué día festivo hoy, carteles y cumpleaños que no se pueden hacer hoy - UNIAN

CAMECHO Bluetooth Car Estéreo 2 DIN 7 '' Pantalla táctil Reproductor MP5 Radio FM iOS/Android Teléfono Enlace de Espejo con Puerto AUX/Dual USB/SD + Control del Volante € 76.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño del artículo 178 * 102 * 64 mm, radio din car diseñada. Pantalla táctil de 7 pulgadas. Doble USB (un frente para lectura de datos, uno trasero para cargar el teléfono), con puerto de entrada de tarjeta AUX / SD / TF. Soporte de audio de entrada y salida, video de entrada. Subwoofer de apoyo conectar

Función IOS / Android Phones Mirror Link: al conectarse a través del cable de datos USB original, puede reflejar la pantalla del teléfono en el dispositivo. IOS admite la proyección unidireccional del teléfono móvil a la máquina. Android es compatible con el control de dos vías.

Bluetooth 4.2 Función de radio FM: radio FM con estéreo de alta calidad, que puede buscar canales de forma totalmente automática, de forma semiautomática y de ajuste precisoiautomatic way and acurate adjustment way

Apoyar la entrada de la cámara de visión trasera (La cámara no está incluida) Cuando tire de la marcha atrás, la unidad principal entrará en el modo de estacionamiento para mostrar la imagen de la vista trasera de la cámara.

Función de aprendizaje del control remoto del volante: incluye un control del volante (sin baterías), soporte para cambiar al modo de enlace de espejo. Si su automóvil tiene un control original del volante, puede configurar las funciones que necesita, más convenientes.

AERZETIX: Marco adaptador 1DIN cubierta plástica moldeado para el cambio de autoradio original con un radio estándar del coche vehículos automóvil € 11.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco adaptador para autoradio 1 DIN.

Color: Negro.

Marco para la radio del coche de Audioproject A163, color negro € 5.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco para la radio del coche. Marco de montaje de color negro.

Compatible con: Para BMW serie 3 (E46) 03/1998 a 02/2005/sedán.

Para BMW serie 3 (E46) 10/1999 a 06/2005; cupé + Touring.

Para BMW serie 3 (E46) 03/2000 a 02/2007; cabrio.

Para BMW serie 3 (E46) 06/2001 a 12/2004; Compact.

Sound-way Kit Montaje Autoradio, Marco 1 DIN Radio de Coche, Cable Adaptador Conector ISO, Adaptador Antena, Compatible con BMW Serie 3 E46, E36 € 25.90

1 used from €20.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 1 DIN

Color: negro

Accesorios incluidos: 2x cables adaptador conector ISO, adaptador antena, adaptador antena fakra

Compatible con: BMW 3 SERIES ( E46 / E36 ) de 1998 a 2007

Autoradio Bluetooth, CENXINY FM 4x65W Radio Para Coche Llamadas Manos Libres Control Remoto Radio stéreo de Coche con Reproductor de MP3 USB y Bluetooth 4.2, soporte IOS y teléfono Android € 29.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Micrófono Incorporado】La radio coche bluetooth viene con un micrófono para conversaciones con manos libres y transmisión de audio. Soporta iOS y Android. Tamaño del producto 7.4 × 5.9 × 2.3 pulgadas. Nota: Nuestra radio de automóvil es solo para los autos de 12V, no para los autos de 24V más grandes.

【Sintonizador FM】260 vatios de potencia (4x65W), el sintonizador FM capta fácilmente cualquier estación de radio. Frecuencia de radio: 87.5 MHz - 108 MHz, se pueden memorizar 12 estaciones. Si el enchufe de alimentación del estéreo de automóvil bluetooth no está desconectado, la estación se guardará.

【Conectividad】La radio para cochel puede conectar sus dispositivos externos a través de la entrada USB o AUX. Puerto de carga USB 2.1A, 50% más rápido que otros.

【Formatos de Audio】Compatible con MP3, WMA, WAV, FLAC. Este reproductor de MP3 estéreo para automóvil puede reproducir música almacenada en la tarjeta TF, la capacidad máxima de 32 GB. El ecualizador le permite elegir entre 3 preajustes: Pop, Rock o Clásico.

【Interfaz ISO】La radio estéreo de coche 1 Din se adapta a muchos vehículos. Controla el volumen hacia arriba / abajo y reproduce / pausa con el control remoto inalámbrico.

Adapter Universe Marco de montaje para radio de coche, doble DIN para BMW Serie 3 (E46) € 18.03

1 used from €15.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil instalación de una nueva radio en tu BMW. Fácil instalación gracias a las dimensiones DIN

Compatible con BMW Serie 3 E46 año 1998-2005

Tamaño total (ancho x alto x profundidad): aprox. 24,6 x 12 x 3 cm. Dimensiones del compartimento de radio (ancho x alto): aprox. 17,5 x 10 cm

Color: negro

Contenido del envío: 1 embellecedor de radio 2DIN para BMW

Kalakass CCD impermeable de la visión noctur Cámara de visión trasera del coche para X1 X3 X5 X6 E70 E71 E72 E84 E53 E39 E46 E60 E90 E88 E91 € 49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para coche BMW X1 X3 X5 X6 E70 E71 E72 E84 E53 E39 E46 E60 E90 E88 E91

Tiene un angulo de visión de 135º V /110°H, Impermeable IP365,Resolución de primera calidad y amplio ángulo de visión. Nos dará un amplio campo de visión para aparcar

La cámara puede protegerle del accidente o del peligro, porque con esta puede saber todo lo que ocurrió a su alrededor

Corresponde a cualquier cámara trasera con salida de vídeo RCA. Adecuado para cualquier radio del monitor y del coche con entrada de vídeo RCA

La visión nocturna de Diseño y Alta Definición: incluso se puede ver muy claro en la noche o en un oscuro subterráneo Garaje, 420 líneas de TV Resolución, Sistema de TV NTSC Apoyo

CARAV 12-003 ISO Adapter Cable. Radio Adapter € 7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features para CARAV 12-003 ISO adapter cable. RADIO ADAPTER for BMW 3-Serie Compact 1994-2000, (E30) 1985-1992, (E36) 1990-1998, (E46) 1998-2003; 5-Serie (E34) 1988-1996, (E39) 1995-2000; 7-Serie 1977-2001; 8-Serie 1989-1999; X5 (E56) 2000-2001; Z3 1996-2001; Z8 2000-2001 / LAND ROVER Defender 2 2001+; Discovery 2 2001-2004; Freelander 2001-2003 / ROVER (25) 2000+; (45), (75) 1999+ / MINI 2000-2006

1 DIN 7 Pulgadas 1080P Reproductor de Radio estéreo para automóvil Soporte de Pantalla táctil LCD Función de Enlace de Espejo Manos Libres Bluetooth € 118.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Función múltiple] 1: admite la función Mirror Link + función de reloj + función de silencio + función Bluetooth + función AUX IN + control del volante + función de advertencia de video; 2: puede soportar Android Phone Mirror Link (sistema Android versión 4.0-8.0).

【Pantalla HD grande】 La resolución de la pantalla es de 800 x 480, que es una definición relativamente alta para la pantalla táctil de 7 pulgadas que es suficiente para ver películas. Enlace a auriculares con Bluetooth, asegúrese de no interrumpir el controlador.

【Múltiples formatos】 Se reproducirán la mayoría de los formatos de audio: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE. Y admite formatos de video como RM, RMVB, MP4, FLV, MKV, 3GP, AVI, ASF, SWFMP1, MP2.

【Dos modos】 Con una ranura para tarjeta SD y un puerto USB 2.0, admite tarjeta SD (no incluida) de hasta 64G, el puerto de tarjeta admite tarjeta SD de hasta 8G. Necesitamos usar nuestro cable original para conectar, de lo contrario la radio no se encenderá correctamente.

【Control remoto】Control remoto apagado Apague con la función de almacenamiento automático de memoria en modo radio, SD o USB. Con un control remoto para cambiar el volumen, las canciones, los modos, etc. Incluso si responde o pausa las llamadas a través de este. con luz LED de fondo de 7 colores.

