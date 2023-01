Inicio » Juguete Los 30 mejores Puzzle New York capaces: la mejor revisión sobre Puzzle New York Juguete Los 30 mejores Puzzle New York capaces: la mejor revisión sobre Puzzle New York 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

Clementoni - Puzzle 13200 piezas paisaje Ciudad Nueva York Skyline, Puzzle adulto New York (38009) € 81.99 in stock 24 new from €79.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imágenes únicas, calidad de impresión y la precisión del troquelado

Una vez montado, el puzzle mide 291,4x134,4cm

Ideal para tú y tu niño

Un diseño imponente con un acabado brillante

Puede ayudar a los niños a desarrollar la atención y la coordinación mano-ojo

Clementoni - Puzzle 1000 piezas paisaje ciudad Nueva York Skyline, Puzzle adulto New York (39366) € 15.99

€ 11.99 in stock 26 new from €5.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panorama del puente de Brooklyn en Nueva York

Elegante línea de puzles hecha en Italia

Hecho con materiales reciclables

Marca: Clementoni

Clementoni Pingüinos De Madagascar Puzzle 2000 Piezas New York, Color (32544) € 19.98

€ 17.90 in stock 24 new from €11.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puzzle adulto 2000 piezas, con láminas de alta calidad de impresión, y troquelado preciso, colección paisajes

Un Puzzle de vívidos colores, y alta calidad, para poderlo montar y desmontar cuantas veces se desee

Favorece la concentración y las habilidades manuales

Hecho en Italia

Clementoni - Puzzle 1000 piezas panorámico paisaje ciudad El Puente de Brooklyn, Nueva York, Puzzle adulto New York (39434) € 15.99

€ 10.29 in stock 28 new from €9.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puzzle adulto 1000 piezas panorámico, con láminas de alta calidad de impresión, y troquelado preciso

Un Puzzle de vívidos colores, y alta calidad, para poderlo montar y desmontar cuantas veces se desee

Favorece la concentración y las habilidades manuales

Hecho en Italia

Educa - Almuerzo en Nueva York | Puzzle de 1500 Piezas. Medida aproximada una vez montado: 85 x 60 cm | Incluye cola FIX PUZZLE para colgarlo una vez finalizado el montaje | +14 años (16009) € 17.99

€ 13.35 in stock 49 new from €10.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de piezas: 1500. Medida aproximada una vez montado: 85 x 60 cm.

Incluye la cola especial FIX PUZZLE para poder colgar el puzzle una vez finalizado el montaje.

Alta calidad de materiales y encaje óptimo de las piezas. Producto respetuoso con el medioambiente.

Creando puzzles desde 1967. Educa es sinónimo de calidad y experiencia.

Nuestros puzzles adultos desde 500 piezas se recomiendan a partir de 14 años.

Educa - Times Square, New York ´Neon´, Puzzle 1000 Piezas Que Brilla en la Oscuridad, Medida aproximada 68 x 48 cm, Incluye Fix Puzzle para Poder pegarlo al finalizarlo, A Partir de 14 años (18499) € 17.99

€ 16.14 in stock 28 new from €11.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de piezas: 1000. Medida aproximada una vez montado: 68 x 48 cm.

Incluye la cola especial FIX PUZZLE para poder colgar el puzzle una vez finalizado el montaje.

Alta calidad de materiales y encaje óptimo de las piezas. Producto respetuoso con el medioambiente.

Creando puzzles desde 1967. Educa es sinónimo de calidad y experiencia.

Nuestros puzzles adultos desde 500 piezas se recomiendan a partir de 14 años.

Clementoni - Puzzle 1500 piezas paisaje New York, puzzle adulto Nueva York (31810) € 21.99

€ 16.09 in stock 30 new from €5.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puzzle adulto 1500 piezas, con láminas de alta calidad de impresión, y troquelado preciso

Un Puzzle de vívidos colores, y alta calidad, para poderlo montar y desmontar cuantas veces se desee

Favorece la concentración y las habilidades manuales

Hecho en Italia

Clementoni - Puzzle 3000 piezas paisaje Nueva York, puzzle adulto New York (33546) € 25.83

€ 21.37 in stock 24 new from €17.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puzzle adulto 3000 piezas, con láminas de alta calidad de impresión, y troquelado preciso, colección paisajes

Un Puzzle de vívidos colores, y alta calidad, para poderlo montar y desmontar cuantas veces se desee

Favorece la concentración y las habilidades manuales

Hecho en Italia

Clementoni - Puzzle 500 piezas paisaje Nueva York, Puzzle adulto New York (35038) € 13.99

€ 9.50 in stock 23 new from €6.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una visión panorámica de Nueva York

Desarrolla habilidades de observación, lógica y destreza

Para pasar un momento con amigos o familia

Marca: Clementoni

New York. Puzzle € 24.99

€ 20.31 in stock 7 new from €20.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Comienza a difundir las noticias

Rompecabezas de 2000 piezas con la silueta de Nueva York por la noche

Piezas variadas

De los renombrados fabricantes de rompecabezas Schmidt Spiele

Rompecabezas de alta calidad

Ravensburger Puzzle 1000 Piezas, New York, Colección Beautiful Skylines, Puzzle para Adultos, Puzzle Nueva York, Rompecabezas Ravensburger de Calidad € 16.45

€ 12.95 in stock 29 new from €11.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Toda la calidad Ravensburger en un óptimo puzzle 1000 piezas, puzzle para adultos, de 70 x 50 cm, un rompecabeza de gran calidad que presenta imágenes únicas

Esta colección contiene puzzle de paisajes, fotografías y rompecabezas de ciudades como Londres, Dubai, Nueva York, Barcelona; los rompecabezas Ravensburger ofrecen una amplia selección de imágenes dedicadas a los amantes del relax, los viajes, y la atención al detalle

Los puzzle Ravensburger se fabrican con la tecnología Soft Click de la más alta calidad, que garantiza la solidez y el ajuste óptimo, haciendo que cada pieza sea única

Los Ravensburger puzzle desarrollan la concentración y la memoria; Los puzzle son una forma estupenda de relajarse solo o con amigos, un regalo original para quienes buscan pasatiempos creativos y una decoración especial de habitaciones y paredes

Colecciona otros Ravensburger Puzzle de 1000 piezas y descubre todas las líneas de rompecabezas, desde puzzle Arte hasta personajes de fantasía, desde puzzle Disney hasta puzzle imposible, y mucho más

Educa - Times Square, Nueva York Puzzle, 1000 Piezas, Multicolor (15525) € 12.99

€ 9.99 in stock 35 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de piezas: 1.000, medida aproximada una vez montado: 68 x 48

Serie Genuine

Alta calidad de materiales y encaje óptimo de las piezas; producto respetuoso con el medioambiente

Incluye la cola especial FIX PUZZLE para poder colgar el puzzle una vez finalizado el montaje

Edad recomendada: a partir de 14 años

Trefl-1500 Piezas, Cartón Más Grueso, Bio, EKO, Nueva, EEUU, Paisaje Urbano, Entretenimiento para Adultos Y Niños Mayores De 12 Años, Color uft puzzle cityscape: manhattan, new york, usa, 1500 (26189) € 18.99 in stock 2 new from €10.21

4 used from €13.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Trefl Prime UFT Puzzle 1500 elementos, ideal para los aficionados a los rompecabezas, este rompecabezas tiene formas irregulares especiales, ¡hecho con el cartón más grueso!

La imagen completa mide 850 x 580 mm e ilustra Manhattan en la ciudad de Nueva York. Puede moverlo, enrollarlo, rotarlo y combinarlo con otros rompecabezas Prime UFT del mismo tamaño en un gran collage.

El producto está certificado FSC. Todas las piezas de plástico utilizadas para envasar el producto son compostables y biodegradables.

Gran entrenamiento de la memoria, desarrollo de las habilidades manuales, ejercicio de la concentración, paciencia y percepción.

Un regalo único para los entusiastas de los rompecabezas, adultos y niños mayores de 12 años.

EuroGraphics - Rompecabezas, 1000 Piezas (EG60000657) € 20.53 in stock 6 new from €17.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eurographics Puzzle 1000 Pc - New York Yellow Cab

Educa - Manhattan al Atardecer, Puzzle de 3.000 Piezas, Medida aproximada 120 x 85 cm, Incluye Servicio de Pieza perdida hasta agotar existencias, A Partir de 14 años (18508) € 30.99

€ 23.68 in stock 34 new from €21.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de piezas: 3.000, medida aproximada una vez montado: 120 x 85 cm

Producto respetuoso con el medioambiente.

Alta calidad de materiales y encaje óptimo de las piezas.

Incluye la cola especial FIX PUZZLE para poder colgar el puzzle una vez finalizado el montaje.

Edad recomendada: a partir de 14 años.

Lais Puzzle Nueva York 500 Piezas € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nueva York

Puzzle

500

Ravensburger Erwachsenenpuzzle - Flat Iron Building, New York, 3000 Piezas Jigsaw Puzzle, 17075 € 79.43

€ 42.22 in stock 4 new from €42.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Construido entre 1901 y 1903, este icónico edificio triangular se encuentra en el cruce entre Broadway y Fifth Avenue en Nueva York. Originalmente llamado Fuller Building, los New Yorkers siempre lo llamaban Flatiron y finalmente se convirtió en el nombre oficial del edificio. Un regalo perfecto de Nueva York o recuerdo americano

Marca de rompecabezas más vendida en todo el mundo: con más de 1 millón de puzzles vendidos, nuestros puzzles son un regalo ideal para mujeres, un gran regalo para hombres

Nuestros rompecabezas de 3000 piezas están fabricados con una calidad premium y miden 121 x 80 cm cuando se completan. Ideal para adultos y rompecabezas ideales para niños a partir de 12 años.

Nuestros rompecabezas utilizan un cartón extragrueso único combinado con nuestro papel de lino fino para crear una imagen de rompecabezas sin deslumbramiento y ofrecerte la mejor experiencia posible.

Puzzling positivo: desde los momentos divertidos de la familia junto con los beneficios para la salud a largo plazo y los momentos conscientes cotidianos, hay tantos positivos sobre el humilde Jigsaw. Son un gran regalo de cumpleaños o Navidad

Clementoni - Puzzle de 1000 Piezas, Panorama, diseño New York: Brooklyn Bridge (392094) € 20.95 in stock 2 new from €20.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imágenes únicas, calidad de impresión y la precisión del troquelado

Elegante línea de puzzles hecha en Italia

Siempre sensibles a los problemas ecológicos, los puzzles Clementoni están hechos con materiales reciclables

Educa - Paris, Dominic Davison. Puzzle de 1000 Piezas. Medida aproximada una Vez montado: 68 x 48 cm. Incluye Cola Fix Puzzle para colgarlo una Vez finalizado el Montaje. +14 años (19019) € 12.70 in stock 30 new from €9.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de piezas: 1000. Medida aproximada una vez montado: 68 x 48 cm.

Incluye la cola especial FIX PUZZLE para poder colgar el puzzle una vez finalizado el montaje.

Alta calidad de materiales y encaje óptimo de las piezas. Producto respetuoso con el medioambiente.

Creando puzzles desde 1967. Educa es sinónimo de calidad y experiencia.

Nuestros puzzles adultos desde 500 piezas se recomiendan a partir de 14 años.

Schmidt Spiele New York Puzzle - Rompecabezas (Puzzle rompecabezas, Ciudad, Niños y adultos, New York, Niño/niña, 12 año(s)) € 29.18 in stock 10 new from €26.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 58189 Model SCH-58189 Is Adult Product Language Holandés

Ravensburger Puzzle, Flowers in New York, Puzzle 300 Piezas, Línea Puzzle Moment, Puzzle Adultos, Rompecabeza de Calidad € 9.95 in stock 18 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La serie Puzzle Moments de Ravensburger ofrece inolvidables momentos de relax, la duración breve de alrededor de 40 minutos es óptimo para quien quiera divertirse y disfrutar de una pausa relajante

Las 300 piezas que componen este puzzle pueden montarse rápidamente y son ideales para un descanso del trabajo, del estudio o para un momento de relax

Las piezas del puzzle presentan una gran variedad de formas y se elaboran con la mejor calidad Ravensburger

Los Puzzles Moments son ideales para los apasionados de los puzzles, para los expertos en relajación y para quien quiera cambiar su rutina cotidiana de siempre

La serie Puzzle Moments incluye muchos motivos modernos y de moda que aumentan las ganas de relajarse y concederse pequeños descansos en la vida diaria

Ravensburger Retro New York Puzzle - Rompecabezas (Puzzle rompecabezas, Ciudad, Niños y adultos, Niño/niña, 14 año(s), 500 mm) , color/modelo surtido € 12.95 in stock 1 new from €12.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escapa de la vida cotidiana y descubre el mundo del puzle Ravensburger con sus fascinantes diseños

A partir de 14 años

1000 piezas

Formato: 50 x 70 cm

New York Puzzle Company - Harry Potter Sirius toma vuelo - Rompecabezas de 1000 piezas € 29.10 in stock 1 new from €29.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sirius Takes Flight - Ilustración de Harry Potter por la artista Marie Grand-Pré

Rompecabezas de 1000 piezas

Tamaño del rompecabezas terminado: 19.25 x 26.625 pulgadas

Fabricado en Estados Unidos

Edad recomendada: a partir de 13 años

Jumbo- Hudson Bridge, New York, Puzzle de 1000 Piezas (618569) € 11.63 in stock 1 new from €11.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puzzle de 1000 piezas

Panorámico

Desarrolla la creatividad

Brandsseller Central Park New York - Puzzle (1000 piezas) € 15.80 in stock 1 new from €15.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los rompecabezas son una actividad ideal para concentrarse, concentrarse y relajarse.

1000 piezas de calidad prémium que se pueden unir perfectamente

Una vez terminado, el puzzle tiene un formato de aprox. 68,3 x 48 cm

Un regalo ideal para casi cualquier ocasión

Recomendado a partir de 9 años READ Los 30 mejores Disfraces Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Disfraces Para Niños

Eurographics - Rompecabezas, 1000 Piezas (EG60000662) € 25.99 in stock 6 new from €20.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eurographics Puzzle 1000 Pc - Brooklyn Bridge, New York City

Educa - Serie Citypuzzle, Puzzle 200 Piezas, Nueva York (18472) € 12.50 in stock 2 new from €12.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de piezas: 200, medida aproximada una vez montado: 40 x 28

Serie Citypuzzle Originales paisajes urbanos para un público adulto más amplio; ilustraciones de Carlo Stanga

Alta calidad de materiales y encaje óptimo de las piezas; producto respetuoso con el medioambiente

Incluye lámina guía con la imagen y cola especial FIX PUZZLE para poder colgar el puzzle una vez finalizado el montaje

Edad recomendada: de 6 a 8 años

UNIDRAGON Rompecabezas Originales de Madera - New-York por la Mañana, 125 Piezas, Pequeño 23 x 16 cm, Bonito Paquete de Regalo, Forma Única, Mejor Regalo para Adultos y Niños € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE ROMPECABEZAS TEMÁTICOS DE LA NATURALEZA - ¡Disfruta de un momento relajante con el rompecabezas! Disponibles en 3 tamaños, nuestros rompecabezas de madera están formados por piezas con forma de animales del bosque y árboles.

COLORES Y DETALLES MAGNÍFICOS: nuestro producto cuenta con una gran calidad de impresión y piezas intrincadas cortadas con láser. Cuando su rompecabezas de madera esté completo, puede colgarlo en la sala de estar como una decoración elegante.

DIVERSIÓN PARA TODAS LAS EDADES - Deje que sus hijos entrenen sus habilidades para resolver problemas y pensar con este rompecabezas de madera, o utilícelo como una forma de aliviar el estrés después de un largo día de trabajo. ¡Es genial para toda la familia!

UN REGALO QUE A TODOS LE ENCANTARÁ: ¿Está buscando un regalo de cumpleaños o de vacaciones pensativo? ¡Estos rompecabezas únicos de madera son la elección perfecta! Ofrezca a sus seres queridos horas de entretenimiento.

SATISFACCIÓN ASEGURADA - ¡Compre con confianza! Cada compra está respaldada por nuestra Garantía de devolución de dinero de 30 días. Si faltan piezas o están dañadas, comuníquese con nosotros para obtener un reembolso completo o un reemplazo.

