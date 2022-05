Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Puntas Destornillador Electrico capaces: la mejor revisión sobre Puntas Destornillador Electrico Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Puntas Destornillador Electrico capaces: la mejor revisión sobre Puntas Destornillador Electrico 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bosch Mini X-line - Set de 25 unidades para atornillar

€ 12.39
€ 10.95

1 used from €10.73

Amazon.es Features Veinticuatro puntas de atornillar para los cinco tipos de tornillos importantes; tienen los tamaños más importantes para todos los trabajos de fijación en la casa y el garaje (25 y 50 mm de longitud)

Soporte universal magnético para un cambio rápido de las puntas de atornillar y una buena sujeción del tornillo en la punta

Todo listo y a mano, práctico depósito de plástico con una buena disposición de los accesorios que contiene

Apropiadas para todas las marcas de herramientas eléctricas y destornilladores manuales

Bosch Professional Set de 43 unidades Punta de atornillar Extra Hard (Cruceta, Pozidriv, T-bit, TH-, S-Bit, Accesorios taladros rotativos y atornilladores)

€ 41.14
€ 20.94

Amazon.es Features El set de 43 unidades profesional para atornillar contiene puntas de acero modificado S2 para ofrecer una dureza superior a la media; es apto para atornilladores eléctricos de Bosch y de otros fabricantes; contiene una amplia variedad de puntas para todo tipo de tornillos y trabajos de atornillado

Con soporte universal de cambio rápido y soporte univesal magnético, así como puntas con vástago hexagonal

Llave de vaso con imán permanente para tornillos hexagonales (6, 8, 10 mm); longitud: 48-50 mm

Suministro (longitud 35 mm): PH1, (2x) PH2, PH3, PZ1, (2x) PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, (2x) T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, (2x) T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

Suministro (longitud 75 mm): PH2, PZ2, SL6, T15, T20, T25

Mannesmann 29896 - Juego de puntas de destornillador, 122 piezas

€ 19.50
€ 13.60

Amazon.es Features Juego de puntas de destornillador y tornillos de 122 piezas

Puntas de destornillador de acero al cromo-vanadio

En cartucho de plástico práctico

Garantía de 10 años READ Los 30 mejores Caja Fuerte Camufladas capaces: la mejor revisión sobre Caja Fuerte Camufladas

Bosch Set de puntas de 21 piezas Rosa (con soporte de puntas universal, mosquetón, accesorio para destornilladores eléctricos)

€ 12.28
€ 7.23

1 used from €6.72

Amazon.es Features Incluye:1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x SL4, 1x SL5.5, 1x SL5.5, 1x SL6.5, 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6

Soporte universal magnético: El soporte magnético mantiene las puntas de atornillar de forma segura en su sitio mientras se utiliza

Amplia gama de aplicaciones: El set de puntas de atornillar contiene puntas adecuadas para enroscar los tornillos con cabezas más utilizadas con Phillips, Pozidriv, Torx y hexagonales

Rápido acceso a las puntas: Gracias al robusto mosquetón, el set de puntas se puede enganchar a los pantalones, manteniendo las puntas siempre al alcance para un acceso rápido y fácil

Compatibilidad universal: Las puntas cuentan con un vástago hexagonal de ¼" y son compatibles con taladros y destornilladores de todas las marcas, incluidas DeWalt, Makita, Black + Decker y otras

Mannesmann - M29732 - Juego de puntas de destornillador, 32 piezas, con puntas especiales

Amazon.es Features Garantía de 10 años

Certificado con VP

32 piezas

todas las puntas miden 75 mm

Juego de puntas de destornillador de cabeza hexagonal 6 piezas de 100 mm de largo H2.5 H3 H4 H5 H6 H8 Punta de destornillador magnético 1/4"Vástago hexagonal

Amazon.es Features 【Puntas de destornillador de alta calidad】- estas puntas de destornillador de cabeza hexagonal están hechas de material de acero S2 de alta calidad que es duradero, resistente a los golpes y resistente, un material comúnmente utilizado en hardware

【Juego de brocas de cabeza hexagonal magnética】- magnético y se puede fijar firmemente en destornilladores

【Puntas de destornillador de opción múltiple】 - 6 tamaños diferentes para satisfacer sus variados requisitos

【Juego de puntas de destornillador versátiles】 - Apto para destornilladores eléctricos, destornilladores manuales, taladros eléctricos, taladros neumáticos, etc.

【Práctico juego de brocas de cabeza hexagonal】 - Gran accesorio para ti

Juego de puntas de destornillador Bosch de 32 piezas con codificación de colores

€ 18.09
€ 13.00

Amazon.es Features Juego de puntas de destornillador con puntas de destornillador codificadas por colores, adecuado para todas las tareas comunes de atornillado e instalación

31 puntas de destornillador con codificación de colores L = 25 mm (PH 1/2/2/3, PZ 1/2/2/3, S 3/4/5/6, HEX 3/4/5/6, T 10/15/20/20/25/27/30/40, Th 10/15/20/25/27/30/40), 1 soporte universal de cambio rápido

Puntas codificadas por colores para una visión general rápida y un acceso más rápido a la broca correcta

Adecuado para todas las marcas de herramientas eléctricas y destornilladores manuales

Dimensiones: 130 x 67 x 45 mm

Meister 3385430 - Juego de puntas de destornillador con adaptador (130 piezas, cromo vanadio)

Free shipping Consultar precio en Amazon

El paquete contiene 130 piezas de acero cromo vanadio

Ofrece una selección de brocas estándar para manualidades diarias

Las piezas vienen en una caja de plástico para el transporte

KWB GERMANY GMBH 118490 - Bit box con puntas de 32 piezas, acero al cromo-vanadio

Amazon.es Features Herramienta de calidad profesional

Peso del producto: 296 gramos

Ideal para uso intensivo

Con clip para cinturón práctico

En caja de plástico de alta calidad

Mesee Juego de 12 puntas de destornillador de estrella de 1/4 pulgadas, acero S2, vástago hexagonal, círculo magnético, Phillips, juego de destornilladores, accesorios, longitud de 50 mm

Amazon.es Features Aleación de acero S2: nuestras puntas de destornillador están hechas de aleación de acero inoxidable S2 resistente y dura en un tratamiento de superficie de níquel chapado en plata.

Tipo de cabeza: cabeza cruzada. Diámetro del vástago hexagonal: 6,35 mm. Longitud total: 50 mm.

12 tamaños diferentes: 1.6PH00, 2PH0, 2.5PH0, 3PH1, 3.5PH1, 4PH1, 4.5PH1, 5PH1, 4PH2, 4.5PH2, 5PH2, 6PH2.

Puntas de destornillador magnéticas fuertes con magnetismo y resistencia antideslizante, puede aspirar fácilmente los tornillos y causar menos esfuerzo en la instalación

Adecuado para destornilladores eléctricos, destornilladores manuales, taladros, taladros, etc. Perfecto para electricistas, mecánicos, reparación e instalación de muebles.

Juego de puntas de destornillador magnético de punta plana y punta ranurada 6 piezas de acero de aleación S2 de 50 mm 2.0-6.0mm Puntas de destornillador de vástago hexagonal de 0.25"

€ 8.19
€ 6.69

Amazon.es Features PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE MATERIAL PREMIUM:las puntas de destornillador de punta ranurada están hechas de acero de aleación S2, que es un material comúnmente utilizado en hardware.

BROCAS DE DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA MAGNÉTICA:Las brocas magnéticas se pueden fijar firmemente en destornilladores.

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE PUNTA RANURADA DE 6 TAMAÑOS:6 tamaños por juego a un precio asequible pueden satisfacer sus necesidades.

BROCAS DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE APLICACIÓN AMPLIA:esas brocas son magnéticas que se pueden fijar firmemente en destornilladores, aptas para destornilladores eléctricos, destornilladores manuales, taladros eléctricos, taladros neumáticos, etc.

VÁSTAGO HEXAGONAL VÁSTAGOS HEXAGONALES DESTORNILLADORES:Tipo de vástago: hexágono de 6.35 mm/0.25 pulgadas.

Mostop Juego de brocas combinadas, brocas de titanio y puntas de destornillador eléctrico, herramienta de perforación de acero de alta velocidad de 1,5 mm a 6,5 mm, para metal, acero, madera, plástico

Amazon.es Features Juego de brocas combinadas: el juego de brocas incluye 2 brocas de estilo, brocas de titanio y puntas de destornillador eléctrico. El juego de brocas helicoidales de titanio incluye 13 piezas: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm. El juego de puntas de destornillador eléctrico incluye 10 puntas planas y cruzadas.

Extremadamente resistente al calor: las brocas helicoidales deben utilizarse y operarse a 1500 RPM o superior para una máxima eficiencia. El vástago recto permite una sujeción firme y un centrado preciso, ajuste para portabrocas estándar y portabrocas redondas normales.

Material de alta calidad: estas brocas de cobalto M35 están hechas con el mejor acero de alta velocidad y puntas de destornillador eléctrico están hechas de acero #45 de alta calidad, que son ideales para un tratamiento térmico óptimo y resistencia al desgaste para una durabilidad a largo plazo.

Excelente diseño: las brocas helicoidales diseñadas con mango hexagonal son antideslizantes, estables. El centro de posicionamiento automático mejora la precisión y la eficiencia. Las puntas de destornillador eléctrico son multifuncionales, capaces de satisfacer diferentes necesidades.

Amplia aplicación: adecuado para biselar varios materiales suaves, como madera, tablero de fibra, tablero de partículas, madera contrachapada, plástico y tablero de PVC.

Mannesmann - Juego de puntas, 100 piezas

Amazon.es Features Juego de puntas de 25 mm

Incluye 100 piezas

Hecho de acero al cromo vanadio

Se suministra en un cartucho de plástico

Bosch Professional 35 unidades Set de HSS Brocas y Puntas de atornillar (Impact Control, Pick and Click, Accesorios Atornilladores de Impacto)

Amazon.es Features Set de brocas y puntas de atornillar Pick and Click Impact Control HSS de 35 piezas

Contiene puntas robustas, óptimas para aplicaciones de altas prestaciones

El acero modificado S2 y un proceso de tratamiento térmico proporcionan resistencia

Las brocas fresadas con precisión cuentan con una espiral recubierta de óxido para un menor desgaste

Puntas de destornillador magnético PZ/PH -12 piezas de destornillador magnético S-2 puntas de destornillador eléctrico de acero PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3

Amazon.es Features Amplia aplicación: puede reparar fácilmente teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, cámaras, gafas, relojes y juguetes con estas puntas de destornillador.

Material de alta calidad: está hecho de aleación/material S2 de alta calidad, que es resistente al desgaste, duradero y a prueba de óxido.

Mango: El agarre antideslizante es estable y se puede operar fácilmente.

Diseño magnético: estas puntas de destornillador tienen un diseño magnético, por lo que puede instalarlas fácilmente en el mango del destornillador.

Diseño compacto: Mini destornillador para trabajar en espacios reducidos.

Dewalt DT70555T-QZ DT70555T-QZ-Juego de 25 Puntas IMPACT TORSION Ph2 25mm, Único

Amazon.es Features DEWALT DT70555T-QZ - Juego de 25 Puntas IMPACT TORSION Ph2 25mm

Diseñados para los profesionales y las altas demandas

Duraderos y robustos

STANLEY 1-13-902 - Juego puntas destornilladores 60 piezas

Amazon.es Features Contenido: ISO 1173 y DIN 3126

Ranurado: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5 y 8 mm

Soporte de punta magnética: 60 mm

Hi-Spec Juego de Puntas de Impacto para Taladro Destornillador de 44 Piezas. Brocas para Herramientas Eléctrica con Cuerpo Hex Ideales para Atornillar y Destornillar. Incluye Maletin de Almacenamiento

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Puntas de Gran Impacto】El juego de Puntas de Impacto Hi-Spec de 44 Piezas es el accesorio ideal para llevar acabo de manera rapida y eficiente esos trabajos de atornillado, mantenimiento, reparacion, y bricolaje en el hogar, oficinal, y taller.

【Complemento Ideal】Las Puntas de impacto Hi-Spec son el complemento ideal para tu destornillador / atornilladro electrico o taladro de impacto.

【Material Correcto】El juego de puntas de impacto Hi-Spec esta fabricado con Metal de alta resistencia para soportar las altas temperaturas y fuerte friccion entre metales de alta dureza.

【Diseñado para el Impacto】Cuerpo de 0,25mm / 1/4” en forma hexagonal para un intercambio rápido y seguro. Puntas de precisión disenadas para adaptarse a las especificaciones de las tuercas y tornillos. Manufacturadas en acero bajo alta precion, su ductilidad las provee con la capacidad de ser flexibles bajo gran estrés.

【Amplio Rango de Accesorios】Abra el estuche y eliga entre 43 piezas de puntas de impacto disponibles. 25mm Philips: PH#1, 1, 2, 2, 3, 3; Planas SL3, 4, 5, 5.5, 6, 6mm; Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3; SQ1, 2, 2, 3; HEX H3, 4, 5, 6; Torx T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; 50mm Philips: PH1, 2, 3; Slotted SL4, 5, 5.5, 6mm; Square SQ#2; 75mm Philips PH#2; Vasos de 6, 8mm; Extensión Flexible; Conector de vasos.

Wolfcraft 1386000 - Caja de puntas de seguridad combinadas, 31 pzas. en caja metálica. Puntas 25 mm: hembra cuadrada interior, Phillips, hexágono interior con agujero, Torx con agujero; Puntas 50 mm: Tri-Wing, Torq, Spanner, Torx con agujero; destornillador manual

Amazon.es Features Ofrece la solución adecuada para la reparación de dispositivos eléctricos en el campo de la mecánica y la mecánica de precisión

Contiene los trozos correspondientes de tornillos especiales disponibles en el mercado para equipos eléctricos y construcción de modelos

La caja metálica de alta calidad ofrece una clara opción de almacenamiento para destornilladores manuales y brocas

Los bits de seguridad son de alta calidad aleados y protegidos contra la herrumbre

La goma antideslizante garantiza un atornillado sin esfuerzo

Atornillador Eléctrico, Kiprim Destornillador Inalámbrico Recargable de 33 puntas, Atornillar y Destornillar Tornillos, USB y LED, Mini Destornillador con Batería de 1,3 Ah, 4 Nm y 10 Nm

€ 30.98
€ 26.33

Amazon.es Features Transmisión》 El destornillador eléctrico de 4V está equipado con una transmisión de tres velocidades. El par máximo del manual es 10 NB y el par máximo del eléctrico es 4 NB. Puede completar fácilmente el trabajo diario de atornillado, incluso pequeños trabajos de perforación. Adelante / Reversa》 Admite rotación hacia adelante o hacia atrás, con un motor controlado con precisión que puede atornillar y desenroscar fácilmente los tornillos.

Destornillador manual con funciones potentes》 Un destornillador eléctrico ergonómico equivale al tamaño de un destornillador manual. Es compacto, ligero, pequeño, potente y lleno de vitalidad. Esta es una herramienta ideal para la portabilidad y el almacenamiento. Con el exclusivo eje hexagonal extendido flexible, puede trabajar en los espacios más reducidos.

Resistente y fácil de cargar》 Fuente de alimentación de iones de litio recargable de 1300 mAh incorporada, rendimiento duradero y larga vida útil. Puede acomodar un cable de carga USB tipo C, por lo que puede conectarlo a cualquier puerto para cargar en cualquier lugar.

Magnético 》 28 brocas y un soporte para brocas son magnéticos, por lo que es fácil levantar los tornillos y evitar que se caigan. Está equipado con dos brocas y un bastidor de extensión de brocas para pequeñas operaciones de perforación y para trabajar en espacios reducidos. [Luces de trabajo LED dobles] Dos luces LED pueden proporcionar iluminación para un trabajo más preciso en la oscuridad. Es una buena ayuda para identificar y reparar cortes de energía accidentales en el hogar.

Garantía y contenido del paquete》 En Kiprim creemos en nuestros productos. Sin embargo, si tiene alguna pregunta, ofrecemos una garantía de 24 meses y un servicio al cliente de por vida. El paquete contiene 1 destornillador eléctrico ES2, 28 brocas magnéticas, 1 portabrocas para brocas, 1 broca PH1 50 mm, 1 eje hexagonal con extensión flexible, 2 brocas HSS, 1 maletín de transporte, 1 instrucciones de uso, 1 cable tipo C

Bosch Professional 260925C147 Set De 43 Puntas Para Atornillar Y Llaves De Vaso Accesorios Para Taladro

Amazon.es Features Potente rendimiento dureza optimizada gracias al acero modificado s2 y al proceso de tratamiento térmico optimizado

Fácil manejo puntas codificadas por colores para identificar rápidamente el tipo de punta que se necesita en cada momento

Set para trabajos de atornillado en general con taladros atornilladores y destornilladores

Contenido ph1, ph2 (2x), ph3, pz1, pz2 (2x), pz3, sl3, sl4, sl5, sl6, h3, h4, h5, h6, t10, t15, t20 (2x), t25, t27, t30, t40, th10, th15, th20 (2x), th25, th27, th30, th40, ph2, pz2, sl6, t15, t20, t25, llave de vaso con imán permanente para tornillos hexagonales (6 mm, 8 mm, 10 mm), soporte universal imantado, soporte universal de cambio rápido

5pcs 50m m PH2 Puntas de Destornillador Juego de Cabezas de Destornillador Puntas de Cruz de Destornillador Recubierto de Titanio Antideslizante 1/4 pulgadas Hex Caña

Amazon.es Features Los taladros de destornillador están hechos de material de acero de alta calidad que es duradero y resistente, un material de uso común en el hardware

Fuerte magnético, buena ejecución, alta precisión. cada borde puede ser fijado con precisión los tornillos, sin daños en el tornillo y la cabeza del destornillador

Estas brocas de destornillador son antideslizantes que pueden evitar que se resbale de los tornillos

La superficie es acabada por el revestimiento titanium que da a pedazos una dureza alta y un color hermoso

Esos pedacitos caben para los destornilladores eléctricos, destornilladores de la mano, taladros eléctricos, taladros de aire y así sucesivamente

Destornillador Eléctrico, HUWDER de Atornillador con 36 Puntas, 2000mAh Destornilladores Inalámbrico Bateria con par de Apriete Ajustable 5 Nm y 10 Nm, con Luz LED, Cable de Carga USB

Amazon.es Features [Atornillador Bateria Potente] La velocidad máxima del destornillador eléctrico es de 360 rpm (sin carga) y el par es de 5 Nm (automático) y 10 Nm (manual). El destornillador eléctrico precision tiene un botón que se puede aflojar y el otro se puede apretar y puede completar fácilmente el trabajo diario de atornillado, incluso pequeñas operaciones de perforación.

[36 Juego Completo de Accesorios] El destornillador eléctrico está equipado con 34 tipos de cabezas de tornillo y varillas de extensión. Las brocas de diferentes tamaños se pueden adaptar a diferentes escenarios, y las varillas de extensión son adecuadas para varios ángulos. Puede utilizar un herramientas bricolaje para instalar juguetes para niños, montaje de muebles, bricolaje manual y otros usos diarios.

[Carga USB y Batería de Larga Duración] El destornillador eléctrico precision se puede cargar a través de la interfaz USB, lo cual es muy conveniente. Además, el atornillador batería viene con una batería de litio de 2000 mAh, que se puede usar durante 200 minutos y el tiempo de carga es de solo 1 hora. Se incluye un cable de carga USB en el paquete, por lo que puede usarlo sin preocupaciones

[Diseño Razonable] El destornillador eléctrico pequeño tiene dos luces LED para proporcionar iluminación y trabajar con mayor precisión en la oscuridad. Es un buen ayudante para alinear con precisión la ubicación que se va a reparar y los cortes de energía inesperados en el hogar. El mo del atornillador eléctrico tiene un diseño ergonómico y está hecho de silicona antideslizante, que es cómoda y segura de usar.

[Embalaje Exquisito y Servicio Perfecto] Todas las piezas están perfectamente clasificadas y empaquetadas en una caja. Ofrecemos 1 año de garantía y 30 días de garantía de devolución de dinero. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, comuníquese con nosotros y le responderemos en un plazo de 24 horas. READ Los 30 mejores Candado Patinete Eléctrico capaces: la mejor revisión sobre Candado Patinete Eléctrico

Porta-Puntas de destornillador de Profundidad Ajustable Con 12 Piezas de destornillador Cruzado Ph2

€ 20.19
€ 18.70

Amazon.es Features Limitador de profundidad de tornillo para pladur, piso, tablero de madera, madera contrachapada, tablero de densidad, etc.

Material de acero al cromo vanadio, alta resistencia y larga vida útil.

Trabaje con brocas de 6,35 mm de diámetro de vástago, el imán incorporado facilita la operación.

Diseño antideslizante moleteado, no fácil de deslizar, cómodo de usar.

Equipado con un resorte para ajustar la profundidad del orificio del tornillo de manera flexible.

DeWalt DT71572-QZ - Juego de accesorios de herramientas eléctricas

Amazon.es Features De 45 piezas

Inc. portapuntas magnético

Inc. guiar la manga

Inc. Socket límite magnética

Bosch Professional 35x Set Pick and Click para taladrar y atornillar (Impact Control, Accesorios para Taladro Atornillador) - Amazon Edition

Amazon.es Features El set para taladrar y atornillar adaptable ofrece las herramientas correctas para el ámbito de trabajo correspondiente; se pueden sustituir las puntas según sea necesario para mezclar los sets y ajustarlos

Sistema de un solo clic: acoplamiento seguro de los vástagos de las puntas en las ranuras de clic o una sencilla presión del pestillo de desbloqueo para retirarlas y cambiarlas

Las puntas de impacto Impact Control son muy robustas y no se rompen, al disponer de una zona de torsión ampliada para resistir el uso con atornilladores potentes; las puntas de doble cara tienen a su vez dos cabezales que se pueden utilizar para perforar, es decir, duran el doble que las puntas convencionales

Todas las puntas tienen un vástago hexagonal exterior de ¼" y son compatibles con taladros atornilladores, taladros y atornilladores de batería

Las brocas multiuso HEX-9 MultiConstruction permiten taladrar casi todos los materiales como hormigón, mampostería, cerámica blanda, madera, metal.; o materiales multicapa

Bosch 2 607 001 752 - Set de 3 puntas de atornillar extraduras (PH) - PH1; PH2; PH3; 25 mm (pack de 3)

Amazon.es Features Paquete de puntas de destornillador

Contiene 3 piezas

Versión extra dura

Calidad adecuada del producto garantizada por el fabricante

FTVOGUE Juego de 5 puntas de destornillador PH2 con cabeza cruzada magnética de acero S 2 para tornillos de paneles de yeso vástago de 1/4 "(color mezclado)

Amazon.es Features Hecho de acero de aleación S 2 de alta resistencia, estas puntas de destornillador son muy duraderas

Las puntas de destornillador tienen un fuerte magnetismo y atraerán tornillos y sujetan los tornillos firmemente

Estas puntas de destornillador tienen un collar que actúa como una parada, evitando que la broca siga la cabeza del tornillo en el panel de yeso, una vez que el collar entra en contacto con la piel del yeso, la broca no puede continuar más

Con vástago hexagonal de 1/4 pulgadas, son ampliamente utilizados en muchos taladros eléctricos o taladros inalámbricos

Utilizando estas puntas de destornillador, la cabeza del tornillo de yeso se estirará y hará hoyuelos la piel del yeso, pero no la romperá

