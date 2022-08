Inicio » Joyería Los 30 mejores pulseras para hombres capaces: la mejor revisión sobre pulseras para hombres Joyería Los 30 mejores pulseras para hombres capaces: la mejor revisión sobre pulseras para hombres 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de pulseras para hombres?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ pulseras para hombres del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Tommy Hilfiger Jewelry Pulsera para Hombre de Silicona - 2790240S



Amazon.es Features Acero inoxidable con silicona negro

Longitud: 19.5 cm

Bandera de Tommy esmaltada en el cierre

Cierre: magnético

MILACOLATO 26 Piezas Tejidas Pulsera de Cuero Trenzado para Hombres Mujeres Cordones de Cáñamo Cuentas de Madera Brazaletes de Puño Ajustable



Amazon.es Features CONJUNTOS DE PULSERAS: 6 Juego de brazaletes de cuero trenzado trenzados ajustables de estilo tribal vintage en un juego que incluye cuero tejido, cordones de cáñamo y cuentas de madera. Los diferentes colores y estilos pueden adaptarse a su uso diario fácilmente.

CONJUNTOS DE PULSERAS AJUSTABLES - 7.6-11 Pulgadas de longitud ajustable, adecuado para la mayoría de las muñecas de las personas, diseño de cordón elástico, fácil de poner o quitar. Mayor tiempo de uso.

PULSERAS MÚLTIPLES: 26 piezas de pulseras clásicas y elegantes en total, hay muchas maneras de combinar estas pulseras. Puedes combinarlas en diferentes conjuntos, en tu propio estilo favorito. Muestra tu estándar estético.

GRAN CONJUNTO DE REGALOS: una buena opción para cualquier regalo, ocasión especial, un gran regalo para su amado novio, esposo o simplemente como sorpresa para algunos amigos varones que se enamoraron. Elija un día especial para enviarle, cumpleaños, aniversario, día de San Valentín o El día que sea memorable.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN 100% DEL DINERO EN 365 días Y ENVÍO GRATIS. En caso de cualquier insatisfacción, puede obtener un reembolso completo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros, le responderemos dentro de las 24 horas.

Pulsera hombre Legado, en cuero pu y acero inoxidable, brazalete vikingo chico negra combinable con anillo pendiente collar colgante o tobillera muñequera personalizable (BLACK 21,5)



Amazon.es Features → CALIDAD - Esta Pulsera de cuero hombre es un complemento perfecto para tu chico, los materiales de nuestras pulseras cuero, han sido seleccionadas para realizar estas joyas exclusivas, los materiales hacen de esta pieza un complemento único, rechaza pulseras personalizadas baratas y luce tus nuevas piezas de joyería hombre con collar hombre acero inoxidable o anillos hombre, nuestra pulsera mujer y de hombre combina muy bien con collar mujer y colgante hombre.

→ AJUSTABLE - Cada color está disponible en dos medidas: 19,5 PEQUEÑA y 21,5 GRANDE, y en tres colores: pulsera negra, pulsera plata y pulsera oro, para que puedas elegir la más adecuada, aun así es fácilmente ajustable en tamaño a gusto de cada persona, gracias a su moderno sistema de ajuste de medida y cierre, este brazalete hombre de estilo brazalete vikingo que combina con pulsera tobillera hombre y anillos hombre acero inoxidable, es muy ligero y el cierre es totalmente seguro.

→ MODERNO DISEÑO - Esta pulsera cuero hombre es una pequeña obras de arte en joyería, con un toque diferenciador, es un complemento ideal para colgantes de cuerda y complementos de estilo náutico o anclas, es apto para llevar con pendientes aro hombre, pulsera cuero hombre y pulsera España hombre. Pulsera tobillera hombre y es perfecta como pulseras día del padre. Combina con Anillo hombre, pulseras personalizadas plata, pulsera hombre cuero y pulsera cuero mujer.

→ GRABABLE - Convierte tu pulsera hombre acero inoxidable en tu pulsera cuero hombre personalizada, graba las piezas metálicas de acero inoxidable fácilmente, pulseras personalizadas con nombre o fecha, combina tu pulsera LEGADO, con pulsera plata hombre y cualquier estilo de ropa. Esta pulsera doble une la pulsera de cuerda hombre con las pulseras hombre cuero acero inoxidable. Tu nueva pulsera cuero hombre o pulsera cuero mujer es fácilmente grabable, y presume de tu pulsera grabada.

→ REGALO PERFECTO - Esta pulsera hombre cuero o brazalete hombre, es una gran idea del regalo de cumpleaños o puede ser tu pulsera día del padre y viene empaquetado en una caja elegante. No te olvides de la GARANTIA - Si lo quieres cambiar por cualquier motivo, dispones de 120 días para hacerlo, la garantía garantiza la devolución solo a vendedores autorizados. * Nota: Solo se garantiza que el cliente recibirá lo que aparece publicado al adquirirlo a través del vendedor AADOMM. READ Los 30 mejores Collares Largos Mujer capaces: la mejor revisión sobre Collares Largos Mujer

Armani Exchange Pulsera para hombre con cuentas de piedras semipreciosas azules, AXG0058001



Amazon.es Features Medidas: longitud interior: 185-235 mm; tamaño identificación: 18 נ8 mm

Material principal: piedras semipreciosas

Color principal: azul

Cierre: deslizante

Engaste: otro engaste

Lotus LS1935-2/1 D4JLS1935-2-1 - Pulsera de acero inoxidable para hombre, color plateado



Amazon.es Features Pulsera Lotus Style para hombre de la colección Lotus Style Men in Black.

Elegante combinación de acero y otros materiales. Diseños estilosos para él y ella, para cualquier ocasión.

Las pulseras tienen una longitud de aprox. 21,5 cm.

Encontrará una gran selección de preciosas joyas en SilberDream.

Se entrega en embalaje original de Lotus-Style para joyas.

Tommy Hilfiger, Brazalete Pulsera 2790309

€ 49.73 in stock 3 new from €49.73

2 used from €41.46



Amazon.es Features Pulsera plana trenzada y ajustable en piel

Acero inoxidable con piel trenzada marrón

Longitud: 19 - 20.5 cm

Decorada con bandera de Tommy Hilfiger esmaltada

Cierre: gancho ajustable

Lotus Brazalete Pulsera LS2060-2/1 LS2060-2/1, Multicolor

€ 26.10 in stock 5 new from €26.10

1 used from €25.32



Amazon.es Features LOTUS Modelo Pulsera LS2060-2/1

Brazalete para Hombre

La marca ofrece una amplia selección de joyas de calidad

Un diseño refinado y una mano de obra particular

Lotus Style Pulsera modelo LS1832-2/4 de la colección Urban Man en acero para caballero, Plata

€ 26.10 in stock 8 new from €26.10

1 used from €25.32



Amazon.es Features Lotus Style Pulsera modelo LS1832-2/4 de la colección Urban Man en acero para caballero

Pulsera para hombre - Viceroy 6097P09011



Amazon.es Features Part Number 6097P09011 Model 75-6097P09011

Flintronic Pulsera Hombre, Cubana de Acero Inoxidable Pulsera, Plata Antigua/Plata de Color Pulsera, Pulsera Pareja Novio, 10mm de Ancho Plateado con Caja de Regalo



Amazon.es Features [Salud y seguridad] Dimensiones: ancho 10 mm, largo 21 cm. Pulsera cubana hecha a mano, impermeable, anticorrosión, antialérgica, sin níquel, sin plomo. Adecuado para las necesidades de la mayoría de las personas. (Debido a la medición manual, hay un error de aproximadamente 0,5 CM-1 CM)

【DISEÑO PERFECTO】 Las pulseras hombre acero inoxidable masculina se puede abrir y cerrar fácilmente. La hebilla resistente garantiza una experiencia de uso cómoda.

【DISEÑO DE CAJA DE REGALO EXQUISITO】 Recibirás una caja de regalo exquisita y de alta gama gratis. Al ser la primera opción para uso personal como regalo, puede proporcionar no solo el precio más favorable, sino también la más alta calidad.

【REGALO PERFECTO】 Pulseras de estilo cubano para hombre y mujer, plata antigua clásica, masculinidad de estilo hip-hop y punk, son accesorios perfectos para chaquetas vaqueras y chaquetas de cuero. Las exquisitas cajas de regalo de alta gama son opciones ideales para conmemoraciones de viajes, promociones publicitarias, aniversarios o celebraciones navideñas, aniversarios.

【PULSERA CLÁSICA】La pulsera hombre acero cubana clásica cubana para hombre, hecha de una gruesa pulsera cubana y equipada con una hebilla duradera.

SILBON Pack 10 Pulseras Para Hombre Talla Única

Amazon.es Features Pack de nuestras pulseras de temporada, se incluyen todos los modelos disponibles realizadas en jacquard para que las puedas combinar a tu gusto.

Lotus Style Pulsera modelo LS1832-2/5 de la colección Urban Man en acero para caballero

€ 26.10 in stock 10 new from €26.10



Amazon.es Features Lotus Style Pulsera modelo LS1832-2/5 de la colección Urban Man en acero para caballero

Fossil Pulsera para Hombre JF03008793



Amazon.es Features Esta pulsera de poliéster ajustable posee cuentas de hematita, piedras de lava negra y acero inoxidable con cierre deslizante

Material: piedras semipreciosas

Color: negro

Medidas: 170~250 mm

Se presenta en caja de regalo Fossil

Thajaling Pulsera de cuero ancha negra de plata antigua cabeza de lobo patrón pulseras Vintage Cuff, Cuero



Amazon.es Features Material: piel sintética y titanio, pulsera de cuero con un elemento de diseño elegante de plata antigua: cabeza de lobo.

Tamaño: ancho: 4 cm, longitud: 27 cm. La pulsera se puede ajustar de 17,5 a 22,5 cm, se adapta a la mayoría de muñecas.

No toques el agua cuando la pulsera esté puesta. Quítate la pulsera de piel sintética durante el baño o en la cocina.

Gran opción de regalo para ocasiones especiales como cumpleaños, graduación, aniversario, boda, Navidad, Pascua.

Servicio posventa: garantía de devolución de dinero de 90 días o cambio; estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia de compra.

WIND PASSION - Pulsera Magnetica para Hombre y Mujer | Pulseras Marineras Hechas a Mano con Cuerda Nautica Trenzada | Brazalete Surfero Paracord con Cierre Magnético



Amazon.es Features LA MAS ALTA CALIDAD - Las pulseras de cuerda están hechos de la soga náutica de la mas alta calidad y los sujetadores magnéticos de acero inoxidable de alto grado.

HECHO A MANO A LA PERFECCIÓN - Nuestros brazaletes doblemente cosidos están hechos cuidadosamente a mano en Europa. Una combinación de simplicidad y moda que crea un diseño atractivo a la vista.

PULSERA PARA TODOS - El brazalete unisex fácil de poner es perfecto para personas que tienen un estilo de vida activo o para una postura formal. El brazalete se vera tanto atractivo visualmente y duradero.

DISEÑO DE CIERRE UNICO - El sujetador magnético a prueba de agua esta hecho de acero inoxidable y mantiene el brazalete seguro en tu muñeca sin importar por donde vayas.

CONTROL DE CALIDAD - Cada uno de los componentes de nuestro producto y técnicas y de trabajo manual han pasado un estricto proceso de selección de control de calidad READ Los 30 mejores Pendientes Mujer Plata Pequeños capaces: la mejor revisión sobre Pendientes Mujer Plata Pequeños

Aucuu 4 Pulseras de Cuentas, 8mm Pulsera de Piedra Natural , Pulsera de Cuentas Redondas, Alivio del Estrés, Ansiedad, Pulsera de Piedra Volcánica Ajustable para Hombres y Mujeres



Amazon.es Features Piedra natural: nuestra pulsera de piedra natural está hecha de piedra natural de 8 mm que no contiene vidrio y no es fácil de irrompible. No es artificial, plástico o sintético. Cada cuenta es cuidadosamente seleccionada, molida y pulida en un esfuerzo por crear un temperamento único y refinado. La sensación fresca de la pulsera puede calmar tu ansiedad.

Tamaño ajustable: cada cuenta es de aproximadamente 8 mm y el rango ajustable de la pulsera es de aproximadamente 18 + 8 cm. El cordón trenzado se puede ajustar y estirar para adaptarse al tamaño de muñeca de cada persona. La fuerte resistencia permite que la pulsera sea adecuada para todos sin estar demasiado suelta en muñecas más pequeñas o demasiado apretada en muñecas más grandes.

Unisex: la pulsera de cuentas pulida a mano utiliza un diseño clásico y materiales naturales que son adecuados para todo tipo de piel. Seleccionamos cuidadosamente piedras preciosas neutrales para adaptarse a cada hombre o mujer para un estilo único. Las pulseras de piedra natural 100% pura pueden traer diferentes colores, incluso buena suerte y energía positiva a la vida diaria de todos.

Regalo ideal: esta pulsera única y exquisita de piedras preciosas viene con una bonita caja de regalo para hacer que tu regalo sea más considerado. Es adecuado para regalos en varias ocasiones como Navidad, día de San Valentín, aniversario, cumpleaños, etc. Puedes creer absolutamente que será un regalo único y significativo para familiares, amigos, amantes o para ti mismo.

Servicio de calidad: te ofrecemos 100% de satisfacción. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico. Responderemos a tus preguntas rápidamente. (Nota: debido a que es una piedra preciosa natural, es difícil garantizar el mismo patrón de cada piedra preciosa. La pulsera recibida puede ser ligeramente diferente de la imagen)

Yggdrasil Pulsera de acero inoxidable para hombre y mujer, brazalete con diseño de árbol mundial de la vida



Amazon.es Features Brazalete de acero inoxidable con estilo clásico para hombre y mujer.

Material: acero inoxidable. Peso aproximado: 22,7 gr.

Ancho: 1,3 cm. Diámetro: 6,2 cm.

La pulsera viene en una bolsa de terciopelo de la marca, que la protege durante el transporte, y es perfecta como regalo.

Consejos de mantenimiento: protege el revestimiento del agua, la humedad, la corrosión, la contaminación y los golpes.

Flongo Pulsera de Cuero Hombre Mujer, Pulsera para Hombre, Pulsera Infinito de Hombre, Diseño Elegante Brazalete Charms, Ajustable de Uso a Diario, 7 Colores Disponibles, Original Regalo para San Valentín



Amazon.es Features ♥【Materiales de pulseras para hombre】: Acero inoxidable y cuero de alta calidad. Puede usarlo con confianza y no dañará su piel. Pulsera elegante y cómodo para llevar.

♥【Tamaño de pulseras de cuero】Longitud total * Anchura: 9.1"(230mm)*0.31"(8mm) Mímima L: 6.9"(175mm), Máxima L: 8.3"(210mm).

♥【Diseño exquisito y uso】: El diseño único de la pulsera para hombre hace que la pulsera sea exquisita y se puede usar en muchas ocasiones, como banquetes, fiestas de cumpleaños y reuniones de amigos.

♥【Embalaje exquisito】: Esta pulsera de cuero para hombre viene con una bolsita negra terciopelo de regalo "Flongo", Buen regalo para su amor, perfecto para Navidad /San Valentín/ Acción de Gracias.

♥【Buen regalo】: Estas pulseras de hombre son perfectas para Navidad /San Valentín/ Acción de Gracias. Es pulsera de moda para diferentes estilos y ocasiones.

Pulsera Fina para Hombres y Mujeres con Cierre de Mosquetón Hecha a Mano - Joyería Marítima para Surfistas - Pulsera de Tela Minimalista - 100% Impermeable y Ajustable (Esmeralda Verde Negro)



Amazon.es Features Made by Nami Bisuterías surferas hechas a mano - ¡Para tu outfit de playa y festival!

CALIDAD HECHA A MANO » Nuestra discreta pulsera con mosquetón está hecha de una banda especial micro cord, fabricada exclusivamente en los Estados Unidos. Esta banda ofrece una gran comodidad de uso gracias a una háptica óptima (sin roces y sin puntos de presión), la cual resulta ultra resistente y duradera (similar al Paracord).

100% IMPERMEABLE » ve a hacer surf, a practicar snowboard o a ducharte con él, llévalo siempre puesto :)CTIVA

AJUSTABLE » las pulseras de surfista se pueden ajustar individualmente mediante la técnica del nudo corredizo. Nuestra bisutería se adaptan a mujeres, hombres y niños por igual.

❤️ NUESTRO SERVICIO » Tu satisfacción es importante para nosotros. Si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarte. Respondemos en 24 horas 🙂

Made by Nami Pulsera Boho Surfer para Mujer y Hombre - Accesorios para Fiestas y de Playa - Hechos a Mano - 100% Resistente al Agua y Ajustable (Set de 3#2)



Amazon.es Features Made by Nami Bisuterías surferas hechas a mano - ¡Para tu outfit de playa y festival!

100% HECHO A MANO » lo fabricamos todo a mano y prestamos atención a los materiales de alta calidad. Todos nuestros productos están libres de níquel y, por tanto, son especialmente respetuosos con la piel. Las Tobilleras et pulseras están hechas de algodón 100% sostenible y son especialmente cómodas de llevar: ¡sin rozaduras, sin roces y sin puntos de presión!

100% IMPERMEABLE » ve a hacer surf, a practicar snowboard o a ducharte con él, llévalo siempre puesto 🙂

AJUSTABLE » nuestra bisutería de surfista se pueden ajustar individualmente mediante la técnica del nudo corredizo. Las correas se adaptan a mujeres, hombres y niños por igual.

❤️ NUESTRO SERVICIO » tu satisfacción es importante para nosotros. Si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarte. Respondemos en 24 horas 🙂

Pulsera para hombre étnica Zen Thurcolas con cuentas turquesas reconstituido rojas y cuentas de Buda tibetano plateado



Amazon.es Features Color Plata, Rojo Is Adult Product

Vendopolis Pack DE 2 Pulsera DE Cuero con Trenzado EN Hilo Bandera DE ESPAÑA con Cierre METALICO SE Puede ADAPTAR A Medida

Amazon.es Features Pulsera de cuero autentica piel con diseño de bandera España realizado en hilo

Elaborado en piel de vacuno.

Cierre metalico

Dimensiones Largo: 24 cm ( Se puede acortar )

Pulsera de cuero negro para hombres, estilo vikingo con vegvisir, brújula nórdica con runas



Amazon.es Features Material: piel sintética y aleación. Pulsera clásica de estilo punk con elementos piratas vintage.

Medidas: Ancho: 4 cm. Longitud: 27 cm. La pulsera se puede ajustar de 17,5 a 22,5 cm; se adapta a la mayoría de muñecas.

No toques el agua cuando lleves la pulsera. Quítate la pulsera de piel sintética durante el baño o en la cocina.

Gran opción de regalo para ocasiones especiales, como cumpleaños, graduación, aniversario, bodas, Navidad o Pascua.

Made by Nami Pulsera Boho Surfer Set de 2 con Perlas - Mujer y Hombre- Accesorios para Fiestas y Playa - Hechos a Mano - Resistente al Agua y Ajustable - Pulseras Amistad (Ojo de Tigre & Safari)



Amazon.es Features Made by Nami Bisuterías surferas hechas a mano - ¡Para tu outfit de playa y festival!

100% HECHO A MANO » lo fabricamos todo a mano y prestamos atención a los materiales de alta calidad. Todos nuestros productos están libres de níquel y, por tanto, son especialmente respetuosos con la piel. Las Tobilleras et pulseras están hechas de algodón 100% sostenible y son especialmente cómodas de llevar: ¡sin rozaduras, sin roces y sin puntos de presión!

100% IMPERMEABLE » ve a hacer surf, a practicar snowboard o a ducharte con él, llévalo siempre puesto 🙂

AJUSTABLE » nuestra bisutería de surfista se pueden ajustar individualmente mediante la técnica del nudo corredizo. Las correas se adaptan a mujeres, hombres y niños por igual.

❤️ NUESTRO SERVICIO » tu satisfacción es importante para nosotros. Si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarte. Respondemos en 24 horas 🙂 READ Los 30 mejores joyas para mujer capaces: la mejor revisión sobre joyas para mujer

Pulsera hombre personalizada, nombres familia, apta para veganos, cordón algodón, día del padre

Amazon.es Features personalizada, ajustable, veganos

Pulsera vikinga marrón lobo Fenrir - Pulsera nórdica vintage talismán - Pulsera gótica para celta pagana Cosplay, Cuero



Amazon.es Features Material: piel sintética y titanio, pulsera de cuero con un elemento de diseño elegante: patrón de lobo.

Tamaño: ancho: 4 cm; longitud: 26,5 cm. La pulsera se puede ajustar de 18 a 22,5 cm, se adapta a la mayoría de muñecas.

Gran opción de regalo para ocasiones especiales como cumpleaños, graduación, aniversario, boda, Navidad, Pascua.

No toques el agua cuando la pulsera esté puesta. Quítate la pulsera de piel sintética durante el baño o en la cocina.

Servicio posventa: garantía de devolución de dinero de 90 días o cambio; estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia de compra.

WIND PASSION - Pulsera de Cuerda Nautica para Hombre y Mujer | Brazalete Hilo Paracord Trenzada | Pulseras Surf Hechas a Mano perfectamente Ajustables



Amazon.es Features DE LA MÁS ALTA CALIDAD - Diseñado y hecho a mano en Europa. Bonitos Pulseras hechos de cuerda de navegación de la más alta calidad; Está empaquetado en una caja de tapa dura de calidad suprema;

BISUTERÍA ÚNICA – Productos están hechos con amor y pasión por el viento. Nosotros combinamos simplicidad con la funcionalidad y la moda; Accesorios Wind Passion están hechos de materiales de alta calidad usados en navegación de yate y vela hecho en Europa;

BONITO PULSERA NAUTICA PARA TODOS – El pulsera trenzada es perfecto para gente que vive en la ciudad, que tiene estilo de vida activo, que está activa socialmente, y que aprecia los trabajos artesanos. Perfecto para el uso de ambos – hombres y mujeres;

DISEÑO SOFISTICADO & FACIL DE LLEVAR – El pulsera ajustable para cualquier talla estirando el nudo de navegación. A diferencia de brazaletes metálicos que son duros para tu piel y pueden causar irritación, estos brazaletes son tan suaves y cómodos que tú puedes llevarlos 24/7 sin incluso notarlo;

IDEA ÚNICA DE REGALO – Quieres dar un bonito regalo a la gente que quieres? Esta es la mejor opción. No importa quien reciba éste gran regalo, ya sea hombre o mujer, un navegador real o no, puedes estar seguro que estos pulseras nautica obtendrán la mejor impresión!

Made by Nami Pulsera Boho Surfer Set de 2 para Mujer y Hombre - Accesorios para Fiestas y de Playa - Hechos a Mano - 100% Resistente al Agua y Ajustable (Rojo y azul)



Amazon.es Features Made by Nami Bisuterías surferas hechas a mano - ¡Para tu outfit de playa y festival!

100% HECHO A MANO » lo fabricamos todo a mano y prestamos atención a los materiales de alta calidad. Todos nuestros productos están libres de níquel y, por tanto, son especialmente respetuosos con la piel. Las Tobilleras et pulseras están hechas de algodón 100% sostenible y son especialmente cómodas de llevar: ¡sin rozaduras, sin roces y sin puntos de presión!

100% IMPERMEABLE » ve a hacer surf, a practicar snowboard o a ducharte con él, llévalo siempre puesto 🙂

AJUSTABLE » nuestra bisutería de surfista se pueden ajustar individualmente mediante la técnica del nudo corredizo. Las correas se adaptan a mujeres, hombres y niños por igual.

❤️ NUESTRO SERVICIO » tu satisfacción es importante para nosotros. Si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarte. Respondemos en 24 horas 🙂

Lotus Hombre acero inoxidable



Amazon.es Features Cierre: clip.

Ancho:1,15 cm.

Metal: acero.

Fossil Pulsera para Hombre JF03183040

€ 62.40 in stock 9 new from €55.10



Amazon.es Features Pulsera de hombre FOSSIL

Longitud 20 cm + 1,5 cm de ampliación

Cierre con botón a presión

Pulsera de piel negra con cuentas de acero inoxidable y 4 cuerdas, 2 de ellas trenzadas

Incluye instrucciones de cuidado y lata de diseño de Fossil

