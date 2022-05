Inicio » Cocina Los 30 mejores Pulsera Polar M400 capaces: la mejor revisión sobre Pulsera Polar M400 Cocina Los 30 mejores Pulsera Polar M400 capaces: la mejor revisión sobre Pulsera Polar M400 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

kwmobile Pulsera Compatible con Polar M400 / M430 - Correa para Reloj Inteligente Silicona TPU Negro € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIONALIDAD: Protege tu reloj de actividad de la suciedad y los arañazos, con esta pulsera flexible y resistente hecha de suave TPU y silicona. Ideal para tener pulseras de recambio para hacer deporte o para uso diario.

TAMAÑO REGULABLE: La correa para pulsera de actividad tiene un tamaño aproximado de: 16 - 24 CM y su cierre con enganche como el de un reloj. Se incluye un destornillador en el envío para el montaje.

COMPATIBLE CON: Polar M400 / M430. IMPORTANTE: Debido a que que los modelos pueden diferir ligeramente en su construcción, recomendamos retirar de forma segura cualquier pieza de plástico del rastreador fitness antes de montar el brazalete.

FÁCIL DE COLOCAR: Es muy sencillo insertar el brazalete de recambio en tu reloj deportivo, contador de pasos o smartwatch.

COLOR: Con la banda de repuesto podrás cambiar el diseño de tu Polar M400 / M430 siempre que te apetezca. Atraerás todas las miradas.

TUSITA Correa para Polar M400 / M430 - Banda de Silicona de Repuesto - Accesorios de Reloj Inteligente GPS € 11.90

€ 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Personaliza tu reloj inteligente】Compatible con Polar M400 / M430 GPS Reloj. Una banda de repuesto para smartwatch. Puede ocurrir en deportes u ocasiones casuales, lo cual es fácil de combinar con su ropa de estilo diferente, lo que lo convierte en una estrella de la moda en las fiestas. NOTA: El reloj inteligente NO está incluido.

【Maravillosa experiencia de usuario】Gracias al material de silicona, esta banda es extremadamente suave y se envuelve alrededor de su muñeca sin problemas. No sientes nada obstaculizando tu muñeca. Con el recubrimiento especial, es amigable con la piel, hipoalergénico y se siente cómodo. Si se ensucia, simplemente puede limpiarlo con un paño húmedo. Será renovado nuevamente. En comparación con otros tipos de correas, que es más conveniente para usted para mantener la correa.

【Experimenta los brazaletes de la más alta calidad】Las bandas TUSITA están hechas de silicona de grado alimenticio aprobada por la FDA de la más alta calidad. Aunque suaves y suaves en su piel, las bandas mantienen su durabilidad y se mantienen fuertes en la naturaleza. Poseen una resistencia que es suficiente para soportar entornos hostiles y, en última instancia, permanecen intactos. Una vez que pruebe las correas de reloj TUSITA, no querrá ninguna otra correa de reloj.

【Duradero y seguro】Los resistentes adaptadores de acero inoxidable y el cierre de hebilla mantienen su costoso reloj inteligente estable en su mano. El cierre de hebilla es mucho más seguro que el cierre magnético, elástico o de gancho y bucle. La banda es muy fácil de instalar y quitar de la misma manera que las bandas originales de Smart Watch.

【Super Servicio al Cliente】 Soporte de garantía de primer nivel sin ningún costo adicional. Servicio al cliente rápido y de fácil acceso para resolver sus problemas en 24 horas. Aviso: "TUSITA GO" es el distribuidor exclusivo que está autorizado para vender este producto TUSITA, NO solicite este producto a otros vendedores falsificados. READ Los 30 mejores Maquina De Palomitas capaces: la mejor revisión sobre Maquina De Palomitas

Kokymaker Reemplazo Correa Ajustable para Polar M400 / M430 Reloj Pulsera de Repuesto Banda de Deportes Correa de Silicona (negro) € 10.89 in stock 1 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5 colores para elegir: personaliza tu reloj GPS Polar M400 / M430 para que se adapte a tu estado de ánimo y estilo diario.

Material: silicona suave y elástica de alta calidad, segura y respetuosa con el medio ambiente; no irrita la piel humana. Asegure una sensación cómoda y transpirable.

Adecuado para muchas ocasiones: una variedad de colores populares para mujeres, hombres, niños y niñas, personalice su reloj para que se adapte a su estado de ánimo y atuendos diarios.

Selección de estilo de moda: las mejoras de diseño perfectas y los pasadores de liberación rápida mejorados le permiten deshacerse y abrir rápida y fácilmente.

El paquete incluye: 1 correa de silicona de repuesto (sin reloj), 1 herramienta de 2 pines.

Kokymaker Reloj Pulsera de Repuesto reemplazo Correa Ajustable para Polar M400 / M430 Banda de Deportes Correa de Silicona (azul) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 colores para elegir: personaliza tu reloj GPS Polar M400 / M430 para que se adapte a tu estado de ánimo y estilo diario.

Material: silicona suave y elástica de alta calidad, segura y respetuosa con el medio ambiente; no irrita la piel humana. Asegure una sensación cómoda y transpirable.

Adecuado para muchas ocasiones: una variedad de colores populares para mujeres, hombres, niños y niñas, personalice su reloj para que se adapte a su estado de ánimo y atuendos diarios.

Selección de estilo de moda: las mejoras de diseño perfectas y los pasadores de liberación rápida mejorados le permiten deshacerse y abrir rápida y fácilmente.

El paquete incluye: 1 correa de silicona de repuesto (sin reloj), 1 herramienta de 2 pines.

kwmobile Pulsera Compatible con Polar M400 / M430 - Brazalete de Silicona y TPU Camouflage Gris Oscuro/Negro/Gris Claro € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño regulable: La correa tiene un tamaño aproximado de 14 - 20 CM y viene con un cierre como el de un reloj. Se incluye un destornillador en el envío para el ensamblado.

Funcional: Protege tu smartwatch de la suciedad y los arañazos, con esta correa flexible y resistente hecha de silicona TPU. Utilízala para hacer deporte, en la oficina y mientras duermes.

COMPATIBLE CON: Polar M400 / M430. IMPORTANTE: Debido a que que los modelos pueden diferir ligeramente en su construcción, recomendamos retirar de forma segura cualquier pieza de plástico del rastreador fitness antes de montar el brazalete.

OCULTO: Con este diseño de camuflaje harás que tu dispositivo tenga un aspecto militar muy atractivo. ¡Pasará desapercibido!

Fácil: Es muy sencillo insertar tu contador de calorías o podómetro en la pulsera de recambio. Colócalo antes de ir al gimnasio o hacer cualquier otro ejercicio.

WEINISITE Ajustables Repuesto Pulseras para Polar M400/Polar M430(Negro) € 12.90 in stock 2 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para Polar M400/Polar M430

Bajo el reemplazo pulsera,sin Rastreador

Longitud: 145.5mm + 90.9mm (Se adapta a la muñeca para 5.91 "-8.46")

The size can be adjusted according to the individual circumstances of the wrist

El paquete incluye: 1 * pulsera Para Polar M400/Polar M430

RongYooo WIIKAI Compatible con Polar M400/M430 Correas para Relojes, Correa de Pulsera de Reemplazo.(Azul Oscuro) € 12.90 in stock 1 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adopte un material de silicona seguro, ambiental y de alta calidad.

El bucle es de aleación de zinc fundido a presión y la superficie está electrodepositada y rociada. Todos los materiales adoptados son inofensivos para la piel humana, seguros y ecológicos, y no son alérgicos.

Diseño de muñeca de forma ergonómica, resistente y duradero, moderadamente suave y cómodo de llevar

Resistente al desgaste, a altas temperaturas, dimensionalmente estable, no tóxico, inodoro, suave, sin grietas, no irritante para la piel

Nueva apariencia, bella y elegante.

Tiggo Correa para POLAR m400/m430,Bandas De Correa Repuesto,Correas Reloj, Silicona Reloj Recambio Brazalete Correa Repuesto Strap Wristband para Polar m400/m430 Accessories (blanco) € 9.99

€ 5.09 in stock 1 new from €5.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Modelos compatibles: correa de reloj de repuesto compatible con POLAR m400/m430 . Paquete de 1 correas de repuesto solamente, no incluye dispositivo.

★Material de silicona premium: material saludable y agradable al tacto, hecho de silicona suave y transpirable, suave y estéticamente se adapta a la ergonomía, perfecto para deportes, trabajo y atuendo en la vida cotidiana. Material duradero de primera calidad que puede evitar la irritación de la piel.

★Transpirable: los agujeros en la correa hacen que sea más cómodo de llevar y hace que tu piel respire libremente. El diseño de orificios de ventilación hace que sea fresco y seco después de sudar durante los deportes.

★Tamaño: tpara muñecas de 16.5 a 24 cm de circunferencia, la longitud es de 145.5 mm.

★El paquete incluye: 1 correas de repuesto para el rastreador de actividad Luxe (no incluye dispositivo). Ofrecemos un servicio sin preocupaciones. Nos responsabilizamos de nuestros productos. Si tienes alguna pregunta o problema por el uso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Haremos todo lo posible para rectificar el asunto.

Correa de repuesto de silicona para reloj Polar M400/M430 € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Especialmente diseñado para el reloj inteligente Polar M400 / M430 GPS Sports SmartWatch.

2. El estilo conciso mejora tu imagen.

3. Silicona de alta calidad, suave y cómoda de llevar.

4. Fácil de instalar y quitar. & Nbsp;

5. Vista de pantalla completa, acceso completo a todos los botones y funciones.

Funda de Silicona para Polar M400 M430, Funda Protectora de Silicona Suave Kokymaker (Negro) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Encaja a la perfección en para POLAR M400 M430. Proteje perfectamente

Queda bien estéticamente y además protege de arañazos la pantalla del reloj.

Diseño delgado y liviano, acceso a todos los controles, botones.Muchos hermosos colores para elegir.

Fabricación de TPU plásticos,Fácil de instalar y quitar, borde de protección completo. Cubierta de parachoques protectora de plástico duro de alta calidad para su reloj.

Esta es solo la correa del reloj, no con el reloj, tenga en cuenta.

Correa de repuesto de silicona para reloj Polar M400 M430 GPS Running Smart Sports Watch Correa de muñeca con herramientas (rojo) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para el reloj inteligente deportivo Polar M400/M430 GPS.

Silicona premium, suave y cómodo.

El estilo conciso y moderno embellece tu imagen.

Fácil de poner y quitar, fácil de poner y quitar.

Visualización de pantalla completa, acceso completo a todos los botones y características.

Huabao Correa Compatible con Polar M400 / M430,Ajustable Silicona Deportiva Band Repuesto Pulsera para Polar M400 / M430 Reloj Inteligente (Negro + Gris) € 12.90 in stock 1 new from €12.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta correa de silicona compatible con Polar M400 / M430 reloj. (el reloj NO está incluido)

El material está hecho de silicona suave y transpirable, perfecto para deportes, trabajo y vestimenta en la vida diaria. El material premium duradero puede prevenir la irritación de la piel.

Tamaño: se ajusta a la muñeca de 4.7"-8.2"(120mm-210mm). El tamaño se puede ajustar de acuerdo con las circunstancias de la muñeca individual.

Varios colores para su elección, siéntase libre de elegir todos los colores que le gusten para vestir su reloj.

Nota: compruebe cuidadosamente el modelo de correa correspondiente antes de comprar para asegurarse de que esta correa sea adecuada para su reloj. Puede contactarnos si tiene alguna pregunta con nuestro producto. Haremos todo lo posible para que tenga una feliz experiencia de compra. READ Los 30 mejores La Gran Ola De Kanagawa capaces: la mejor revisión sobre La Gran Ola De Kanagawa

Correa Compatible con Polar M400/M430, Negra Silicona Correa para Polar M400/M430 € 11.93

€ 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Varíe su reloj deportivo favorito: la pulsera es fácil de cambiar y en el volumen de suministro se incluyen una herramienta y dos barras de resorte.

Material de alta calidad: hecho de silicona, que es suave, flexible y confortable para la piel, así como de acero inoxidable, hipoalergénico y sin níquel.

Ajuste perfecto: la pulsera de repuesto encaja perfectamente con el reloj deportivo. La longitud es ajustable y se adapta a una circunferencia de muñeca de 175-235 mm.

Brazalete deportivo ideal: el brazalete es duradero, resistente al agua y a la temperatura, y los numerosos orificios permiten que la piel respire y el agua se escurra fácilmente. Perfecto para todas las aventuras activas como caminar, correr y nadar.

Volumen de suministro: 1 correa de reloj y 3 herramientas (el reloj no está incluido).

Accesorio Reemplazo de Liberación Rápida Banda de Reloj de Silicona Suave Pulsera de Correa Deportiva para M400 / M430 GPS Reloj smartwatch (blanco) € 9.89 in stock 1 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste perfecto para el reloj deportivo con GPS M400 / M430.Longitud: 145.5mm + 90.9mm. Se adapta a 5.91 "-8.46" mu?eca para hombres y mujeres.

Silicona de primera calidad, uso suave y cómodo. Con una sensación táctil cómoda en la mu?eca, simple pero atractiva, se ve fantástica y brinda una apariencia profesional agradable en cualquier ocasión.

Hecho de silicona refinada, este brazalete es suave, flexible y amigable con la piel.

El estilo conciso y de moda embellece su imagen. Garantice una sensación cómoda y transpirable.

Fácil instalación: Instalación fácil y directa y eliminación de un botón.

Huabao Correa de Reloj Compatible con Polar M400, Ajustable Pulsera Silicona Deportiva Band Repuesto Pulsera para Polar M400 (Negro) € 10.90 in stock 1 new from €10.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta correa de silicona para Polar M400 (el reloj inteligente NO está incluido).

El material está hecho de silicona suave y transpirable, perfecto para deportes, trabajo y vestimenta en la vida diaria. El material premium duradero puede prevenir la irritación de la piel.

Tamaño: se ajusta a la muñeca de 4.7"-8.2"(120mm-210mm). El tamaño se puede ajustar de acuerdo con las circunstancias de la muñeca individual.

Varios colores para su elección, siéntase libre de elegir todos los colores que le gusten para vestir su reloj.

Nota: compruebe cuidadosamente el modelo de correa correspondiente antes de comprar para asegurarse de que esta correa sea adecuada para su reloj. Puede contactarnos si tiene alguna pregunta con nuestro producto. Haremos todo lo posible para que tenga una feliz experiencia de compra.

D2D Correa de Silicona Negra para Reloj Pin y Herramienta para Polar M400 M430 € 18.65 in stock 1 new from €18.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con reloj deportivo inteligente Polar M400 GPS o Polar M430 GPS.

Una herramienta adicional para un fácil montaje y quitar las barras de resorte de la correa del reloj y la correa.

Correa de silicona TPU en negro es flexible, impermeable y duradera.

Modelado por compresión, resistente y duradero.

Protege el reloj inteligente de arañazos y desgaste.

Correa de repuesto para reloj inteligente Polar M400/M430 GPS, unisex, ajustable, de silicona suave, accesorio para Polar M400/M430, color negro € 19.13 in stock 2 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: silicona suave y flexible de alta calidad, segura y respetuosa con el medio ambiente; sin irritación en la piel humana. Garantiza una sensación cómoda y transpirable.

Fácil instalación: liberación rápida que se bloquea en la interfaz de tu reloj de forma precisa y segura. Fácil de poner y quitar.

6 colores disponibles: personaliza tu reloj Polar M400/M430 GPS para que coincida con tu estado de ánimo y estilo diario.

El estilo de moda embellece tu imagen: el color variado y encantador personaliza tu pulsera para adaptarse a tu estado de ánimo y trajes en la vida cotidiana con esta nueva elección de color.

El paquete incluye: 1 correa de silicona de repuesto para reloj (reloj no incluido), 1 herramienta de 2 pines, pantalla completa, acceso completo a todos los botones y funciones.

KINKUUN Correas para relojes Compatible con Polar M400 M430 Pulseras de repuesto.Correa de Reloj.(rojo) € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricación precisa de moldes para crear detalles perfectos del producto.

Materiales de alta calidad, duraderos, no fáciles de sudar.

El tamaño de la abertura es el adecuado, que se adapta perfectamente al cuerpo del reloj.

Materiales seguros y respetuosos con el medio ambiente, seguros e inofensivos para la piel humana.

Proceso de producción superior, sin decoloración, más resistente a la suciedad.

KINOEHOO Correas para relojes Compatible con Polar M400 M430 Pulseras de repuesto.Correas para relojesde siliCompatible cona.(Verde) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Polar M400 M430

Material cómodo: hecho de material flexible y duradero, cómodo de llevar, ecológico y seguro para la piel humana.

Diseño perfecto Los pasadores de liberación rápida mejorados y mejorados le permiten realizar una regulación rápida y conveniente de quitar y encender.

Ocasiones múltiples: varias opciones de colores populares para mujeres, hombres, niños y niñas, personalice su reloj para que se adapte a su estado de ánimo y atuendo en la vida diaria

Garantía de un año: Si tiene algún problema, CONTÁCTENOS sin dudarlo.

kdjsic Correa de muñeca de Silicona para Reloj Inteligente para Polar M400 M430, Pulsera de Reloj Inteligente de Repuesto cómodo y Transpirable € 12.71 in stock 1 new from €12.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Diseñado para Polar M400

Reloj inteligente deportivo M430 GPS.

2.Silicona Premium, uso suave y cómodo.

3.El estilo conciso y de moda embellece tu imagen.

4. Encaje hacia adentro y hacia afuera, fácil de instalar y quitar.

LOKEKE Correa de silicona de repuesto para reloj Polar M400 GPS, para reloj Polar M400 GPS y Polar M430, unisex, GPS, para correr, color blanco € 16.77 in stock 1 new from €16.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La correa de silicona de repuesto se adapta perfectamente al reloj Polar M400 GPS y Polar M430 Unisex Adulto GPS Running Watch.

Correa polar M400 ajustable para todo el mundo, talla única para hombres, mujeres, niños, niñas y casi, no te preocupes por tu talla.

La correa Polar M430 utiliza material de silicona suave de la mejor calidad, protege tu Polar M400/M300 de la suciedad y los arañazos y segura mientras corres, perfecta experiencia de uso.

Hay 3 colores para la correa de repuesto del reloj Polar M400 Gps a elegir: negro, azul y blanco.

Lokeke ofrece nuestros productos de la mejor calidad y el mejor servicio a todos los clientes. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Correa de silicona Meiruo para reloj inteligente GPS Polar M400/Polar M430, azul € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla única.

Especialmente diseñado para reloj GPS Polar M400/M430.

Fácil de instalar y quitar.

Estilo conciso y abstracto que le añade color a tu imagen.

El tamaño se puede ajustar de acuerdo a la muñeca de cada persona.

Greatangle-UK Correa de Repuesto de Reloj Inteligente de Silicona Patrón Oficial Hebilla Negra Pulsera de Repuesto Deportiva para Polar M400 / M430 Negro 22 * ​​3,5 cm € 4.99 in stock 1 new from €4.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Cómoda y fácil de instalar: la correa de reloj es muy cómoda de usar y fácil de instalar.

2. Estabilidad: la correa del reloj se ajusta al tamaño de su muñeca para garantizar la estabilidad y seguridad del reloj, lo cual no es un problema en la mayoría de los deportes.

3. Resistente al agua: la correa del reloj está hecha de gel de sílice, que es impermeable y resistente al desgaste, no le teme a la lluvia ni a las salpicaduras.

4. Tamaño apropiado: Dependiendo del ancho de la correa y del tamaño del reloj, se ajustará a la mayoría de hombres y mujeres.

5. Peso ligero: esta correa de reloj reemplazable está hecha de silicona, que es liviana y no carga la muñeca. READ Los 30 mejores Rejilla Para Horno capaces: la mejor revisión sobre Rejilla Para Horno

vhbw Brazalete, Correa TPE Compatible con Polar M400, M430 smartwatch - 9.0 + 14.5 cm Gris € 7.49 in stock 1 new from €7.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Correa de elastómero termoplástico (TPE) para su reloj inteligente

Longitud: 9.0 + 14.5 cm - Máxima flexibilidad y comodidad al llevar su smartwatch o reloj fitness

Cambio fácil, ajuste preciso & material duradero para la realización de deportes | Repare o personalice la correa de su reloj o medidor de actividad

Esta correa con colores y diseños actuales es un gadget de moda | Cierre seguro para una sujeción firme | Accesorios perfectos para relojes

Contenido del envío: 1x correa, 1x herramienta | Accesorios para su medidor de actividad y smartwatch - De vhbw

Correa para Reloj,Correa de Silicona para Reloj Polar M400 M430, Repuesto Ajustable con Herramientas,Correa de Silicona de Repuesto Ajustable para Reloj € 10.56 in stock 1 new from €10.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿✿ Especialmente diseñado Compatible para Polar M400 / M430 GPS Sports Smart Watch.

✿✿ El estilo conciso embellece tu imagen.

✿✿ Silicona premium, uso suave y cómodo.

✿✿ Encajar y sacar, fácil de instalar y quitar.

✿✿ Vista de pantalla completa, acceso completo a todos los botones y funciones.

Hotaluyt Deportes Correa de Silicona Reloj Pulsera de Repuesto Banda de reemplazo Correa Ajustable para Polar M400 / M430 € 11.29 in stock 1 new from €11.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Hotaluyt051155 Color Rojo

Saisiyiky Accesorio Reemplazo de Liberación Rápida Banda de Reloj de Silicona Suave Pulsera de Correa Deportiva para M400 / M430 GPS Reloj smartwatch(Rojo) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste perfecto para el reloj deportivo con GPS M400 / M430.Longitud: 145.5mm + 90.9mm. Se adapta a 5.91 "-8.46" mu?eca para hombres y mujeres.

Silicona de primera calidad, uso suave y cómodo. Con una sensación táctil cómoda en la mu?eca, simple pero atractiva, se ve fantástica y brinda una apariencia profesional agradable en cualquier ocasión.

Hecho de silicona refinada, este brazalete es suave, flexible y amigable con la piel.

El estilo conciso y de moda embellece su imagen. Garantice una sensación cómoda y transpirable.

Fácil instalación: Instalación fácil y directa y eliminación de un botón.

Shieranlee Correa para Polar M400 / M430 - Banda de Silicona de Repuesto - Accesorios de Reloj Inteligente GPS € 9.98 in stock 1 new from €9.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible with Polar M400 / M430 GPS Watch. A replacement band for smartwatch. It could occur in sports or casual occasions, which is Easy to match your different style clothes, making you a fashion star at parties. NOTE: The Smart Watch is NOT included.

SOFT MATERIAL: TPU silicone strap in black is flexible, waterproof and durable; protects smart watch from scratches and wear and tear

ADJUSTABLE: Band measures approx. 16 - 24 cm and can be adjusted with the buckle. Provides perfect fit for running, jogging, biking and other activities

NEW LOOK: Personalize your activity tracker with these straps in different colors or use the bracelets as replacement bands

NOTE: Silicone watch strap does NOT include fitness tracker

WEINISITE Silicona Ajustable Reemplazo Pulsera Para Polar M400/M430 GPS reloj (negro) € 11.90 in stock 1 new from €11.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para Polar M400/M430

El tamaño se puede ajustar según la circunstancia de la muñeca individual

La suavidad es moderada, desgaste muy comodo

Empaquetado incluido: 1 * pulsera + 1 * herramienta

Este es un producto de terceros

Eeneme Correa de silicona para reloj de pulsera, compatible con Polar M400/M430, con herramientas de recambio, deportiva, suave, accesorio de repuesto € 11.54 in stock 1 new from €11.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material prémium: nuestra pulsera está hecha de material de silicona de alta calidad.

Modelos compatibles: las correas de repuesto son totalmente compatibles para Polar M400 / M430. (No incluye relojes).

Tamaño ajustable: esta correa se adapta a la mayoría de muñecas de adultos, es ligera y duradera, con diseño poroso y se adapta a diferentes tipos de muñecas.

Tire de la correa y ajuste perfectamente a la muñeca. No hay necesidad de quitar la cadena.

El paquete incluye: 1 correa de reloj con herramientas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros, le responderemos dentro de las 24 horas.

