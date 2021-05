Inicio » Varios Los 30 mejores Porras Extensibles Defensa Personal capaces: la mejor revisión sobre Porras Extensibles Defensa Personal Varios Los 30 mejores Porras Extensibles Defensa Personal capaces: la mejor revisión sobre Porras Extensibles Defensa Personal 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Porras Extensibles Defensa Personal?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Porras Extensibles Defensa Personal del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Vega Holster Porta-Defensa para BASTÓN Extensible (21”) Fabricado EN POLIMERO, Regulable EN Altura, Sistema Giratorio Manual, Clip DE RETENCIÓN, (Defensa NO INCLUIDA) € 24.00 in stock 3 new from €13.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

3 Secciones Barra Palo Extensible € 17.88 in stock 1 new from €17.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Opening Length: 26 inches, closed length: 9.6 inches, weight: 1.37 pounds.

2.WIDELY UESAGE: night fishing, security, transportation, family, travel, camping and other places. This is a very useful outdoor self protection tool for wallets or cars.

3.HIGH MATERIAL:Wear-resistant and anti- slip titanium steel material, avoid collision noise. It is suitable for people of different heights. It can be attached to a backpack after telescopic folding, making it convenient to carry.

4.Extend 3 stage: The three-stage device blocks resistance to ergonomic design and practical storage methods. It is a powerful tool for self escaping danger, and it can also protect the family well.

5.SAFE DESIGE:The non-slip handle design improves the safety and comfort of outdoor sports. Shockproof canes help protect joints and prevent injury.You also can better respond to emergencies.

Soporte Extensible para Barra Vega 8VP60 de 21"en polímero Moldeado por inyección, con Lazo Giratorio (Negro) € 22.49

€ 20.99 in stock 5 new from €17.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte Extensible para Barra Vega 8VP60 de 21"en polímero Moldeado por inyección, con Lazo Giratorio (Negro)

Bastón Policial Extensible € 19.95

€ 18.95 in stock 5 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2012-02-03T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 225 Publication Date 2012-02-03T00:00:01Z

Winomo - Puntero telescópico extensible € 8.59

€ 7.89 in stock 2 new from €7.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: negro; material: Acero inoxidable, esponja. Longitud: 17 cm.

Longitud alargado: aprox. 1 m. Longitud plegado: aprox. 20 cm. Longitud del mango: aprox. 13 cm.

Esponja cómoda, resistente a todo, no se tambalea.

Adecuado para la pizarra tradicional, pizarra eléctrica, no daña la pantalla.

Duradero, portátil, extensible y retráctil. Cabezal de contacto intercambiable de fieltro.

UEETEK Mano retráctil extensible puntero puntero telescópico presentador mano aula pizarra Pointer negro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este modelo robusto fuerte proporciona impacto extra con un largo puntero extra larga 39 pulgadas. Es ideal para educación o capacitación curso de instrucción. Estirando un completo 39 pulgadas permite al usuario ser más parte de una presentación. Puede presentar información para reforzar los conocimientos de los estudiantes en el tema

Esponja cómoda manija, robusto cuando completamente abierto, no frágil

Conveniente para la tradicional pizarra, pizarra eléctrica, no va a dañar la pantalla.

Material: acero inoxidable y esponja

Longitud de Extention: aprox. 1m/39,37 ''; Longitud de constricción: aprox. 20cm/7,87 ''; Longitud de la manija: aprox. 13cm/5,11 ''; Longitud de la correa: 17cm/6,69 '' READ Los 30 mejores Guantes Calefactables Moto capaces: la mejor revisión sobre Guantes Calefactables Moto

Bastón Policial Extensible € 22.00

€ 20.90 in stock 5 new from €20.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2019-01-16T00:00:01Z Edition First Language Español Number Of Pages 148 Publication Date 2012-11-21T00:00:01Z

Barra de extensión multifunción para bastón de senderismo, aleación de aluminio, 17,8 cm € 12.50 in stock 1 new from €12.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La superficie está equipada con una textura antideslizante para evitar deslizamientos.

Poste de extensión ensamblado: ajuste la longitud del poste de extensión según sus necesidades personales.

Ajuste de la longitud de la barra de extensión a sus necesidades personales. También se puede utilizar como mango o palanca.

Plegable y portátil: se puede plegar en la bolsa de almacenamiento.

Duradero en el uso diario y también se usa para ambientes hostiles al aire libre.

DEPICE - Kubotán (para Entrenamiento, Plano), Color Negro € 12.18 in stock 1 new from €12.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud: 14 cm

Solo pesa 65 g.

Agarre estriado para manejo antideslizante.

Con anillo para fijar al llavero.

100% legal

COLOR TREE Estuche Pistolas de Baton de plástico Extensible Funda telescópica rotatorio de 360 Grados € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El soporte fijo de plástico está diseñado para uso profesional.

Permite un dibujo muy rápido del bastón.

El bastón puede ser girado 360 grados con 16 posiciones de bloqueo. El bastón se fijaba constantemente en la vaina.

Llevar el bastón en posición cercana o expandida posiblemente.

La hebilla de sujeción especial permite que se ajuste al cinturón con una sola mano sin desabrochar el cinturón.

Bastones de Trekking de Metal € 25.99 in stock 1 new from €25.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diseño del mango antideslizante mejora la seguridad y la comodidad de los deportes al aire libre. Las barras antivibración ayudan a proteger las articulaciones y prevenir lesiones. Este producto solo es apto para adultos.

APERTURA Y CIERRE RÁPIDO: El palo se extiende con un movimiento rápido de la mano y se fija en esta posición. Para cerrar, golpee la punta del palo en el suelo o en un objeto duro.

El equipo de tres etapas evita conflictos con el diseño ergonómico y los métodos de almacenamiento convenientes. Es una herramienta poderosa para hacer frente a emergencias y también puede proteger bien a las familias.

APLICACIONES: Es ampliamente utilizado en pesca nocturna, viajes, hogar, montañismo, camping y otras actividades. Se puede colgar del cinturón o guardar en una mochila.

El patrón del producto está impreso en el producto, busque HAOYUGO. Productos adquiridos a través de otros canales. No somos responsables. Garantía 100% de calidad de nuestros productos. Embalaje: 1 * bastón de trekking

Irypulse Single Bastones de Senderismo Ultraligero Durable Clase de Aviación Aluminio Antichoque Telescópica Ajustable Excursión/Escalada, Trekking de Bastón Hombre Mujer Niños -Plateado T € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Fuerte ligero y Antichoque]: Fabricado en aluminio liviano y duradero de clase aeronáutica, puede soportar una presión vertical de 60 kg y solo pesa 300 g cada uno. Cuerpo de material absorbente de impactos con muelles antichoque empotrado para reducir el impacto y hacer más cómodo el trekking.

[Altura Ajustable]: Diseño telescópico de altura ajustable, los bastones se extienden de 50 cm a 110 cm con un ajuste de bloqueo de giro fácil.

[Empuñadura ergonómica]: Diseño de agarre en T, el diseño ergonómico del mango antideslizante proporciona un agarre muy firme y cómodo. Agarre de espuma extra para manos sudorosas. Viene con correa de muñeca ajustable, por lo que no soltará el bastón accidentalmente.

[Punta de carburo para todo terreno]: El extremo extremo del carburo duro es duradero,resistente al calor, resistente a los ácidos y resistente a la corrosión. Cada poste también viene con una tapa de goma antideslizante extraíble y un canastillo de barro / nieve. Se puede usar a gran altitud y en clima frío.

[Mejora el rendimiento]: Una herramienta esencial para Trekking, Caminar, Excursionismo, Mochilero, Alpinismo. Ayude a aumentar su velocidad promedio, ofrezca un mejor equilibrio y reduzca la fatiga. Fácil de llevar en su mochila. Adecuado para hombres y mujeres.

SAFE DEFENSE Spray Anti-Agresión V1.8 REDimpact 40 ML Gel € 17.95 in stock 3 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

SUNMAY Alarma Personal, 5 Piezas 140DB Alarma Seguridad Autodefensa con Luz LED Llaveros para Mujeres, Niños, Ancianos, Turno nocturno € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤SÚPER RUIDOSO 140DB - La alarma personal con 140db súper ruidosos, lo protege cuando está en peligro o necesita ayuda, la poderosa sirena tiene una fuerte penetración que puede llamar la atención de la gente incluso a gran distancia. El sonido de la alarma es muy fuerte, por favor no lo pongas por tus oídos.

❤DISEÑO MODERNO Y PORTÁTIL - El diseño pequeño y moderno con llavero, por lo que apenas llamaría la atención a los atacantes o intrusos. Se puede unir a bolsas de mujer, mochilas, mochilas escolares, maletas, llaves, cinturones para perros, etc. Incluso puede tomar la alarma cuando se encuentre en el avión o tenga vacaciones.

❤FÁCIL DE USAR - tire del pasador del gatillo cuando ocurra un peligro, la alarma sonará muy fuerte. Le ayuda a pedir ayuda en una emergencia y disuadir a los atacantes. Enchufe el perno, la alarma se detendrá inmediatamente.

❤LINTERNA LED DE EMERGENCIA - Linterna Led incorporada para una iluminación rápida cuando camina en la oscuridad o encuentra bocallaves.

❤MEJOR ELECCIÓN DE REGALO - Juego de 5 alarmas en diferentes colores, cada una envuelta individualmente. Esta alarma personal será el regalo más considerado para mayores, niños, amigos y seres queridos. Le ofrecemos una garantía de devolución del 100% del dinero y un servicio al cliente amigable.

Asuthink Nunchakus de Cuerda para Artes Marciales, Nunchakus de gomaespuma Martial Art Sticks Espuma de Seguridad Nunchakus para niños, Adultos y Principiantes € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: nunchakus está hecho de un excelente material de protección ambiental, el material de PVC se utiliza en el interior y el material de esponja ambiental en el exterior.

Diseño de espuma de seguridad: la espuma de artes marciales cubre los palos con espuma gruesa para proteger a los principiantes de golpes, más ligero y seguridad para proteger tu mano, no te molestes a ti mismo y a otros de nuevo, los niños pueden usarlo fácilmente como juguete, ya que este artículo es lo suficientemente seguro.

Características: Estos nunchucks cuentan con un conector de cuerda en lugar de cadena metálica y giratorio. Esto reduce el riesgo de lesiones al eliminar todos los elementos metálicos duros. Puede entrenar sin temor a lesionarse. Mayor seguridad para usted y para quienes lo rodean.

Beneficios del Entrenamiento Nunchaku: Mejora la flexibilidad, coordinación y agilidad del cuerpo. Desarrollo del cerebro derecho, para estimular el potencial.

Regalo especial para niños: tal vez tu hijo quiera ser un maestro de Kung Fu, entonces puede que necesite que los niños entrenen artes marciales. Ideal tanto para adultos como para niños.

EMAGEREN Boligrafo Tactico Multifuncional Bolígrafo Autodefensa Boli Defensa Personal Bolígrafo Táctico Militar con 6 Piezas Recambios de Pluma para Escribir herramienta Emergente y Regalo - Negro € 17.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño ergonómico】La punta de rompevidrios integrada está hecha de acero templado y está diseñada para ayudarlo a evitar problemas. La tapa frontal grande oculta una punta de bolígrafo estándar que es compatible con los repuestos Parker o los recambios Fisher Space Pen. El cuerpo está hecho de robusto aluminio fresado.

【 Aplicación de aplicación amplia】Es perfecto para bomberos, cazadores, pescadores, estudiantes, maestros, trabajadores de oficina, etc. Y la MEJOR pluma táctica EDC para defensa personal, supervivencia, escritura, fractura, talla o uso diario.

【 Defensa Autodefensa】Este bolígrafo táctico te da una ventaja irregular en el momento más importante. Permite una autodefensa rápida, fácil y legal en caso de emergencia. Estrecho y lo suficientemente pequeño como para caber en su mano, el bolígrafo táctico tiene una punta afilada y un aspecto clásico que lo convierte en un arma de defensa personal efectiva, profesional y discreta.

【Dispositivo todo en uno】El boligrafo tactico militar se puede utilizar para defensa propia, ideal para acampar al aire libre y en defensa propia. Este bolígrafo táctico combina abrebotellas, borde dentado, llave Allen, rompevidrios. Es una pluma multifuncional

【Facil para cambiar】 -El pasador se gira en sentido antihorario para reemplazar el cable, evitando que el pasador se retire accidentalmente cuando se desenrosca la tapa. Entregamos este 1 bolígrafo táctico con 4 recargas tácticas para uso a largo plazo, muy fácil de reemplazar.

Briquet Électronique Double Arc Cigare USB Briquet Electronique Plasma € 16.98 in stock 1 new from €16.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Recargable sin llama] La batería interna de iones de litio elimina la necesidad de combustible líquido, y se puede recargar fácilmente a través de cualquier puerto USB utilizando el cable incluido. También se puede utilizar en todas las altitudes sin necesidad de ajustar la entrada de oxígeno.

[Resistente al agua y duradero] flotante, impermeable con cubierta sellada y cierre de bloqueo; carcasa de aleación de zinc ABS resistente a los impactos, llama resistente al viento puede soportar vientos de hasta 129 km/h.

Uso amplio y práctico: el encendedor eléctrico impermeable enciende una llama incluso en condiciones húmedas. El encendedor compacto es muy fácil de transportar, ideal para velas de cigarrillos, pipa de cigarrillos, caza, mochileros y senderismo.

Seguridad y sencillo: fácil de empezar con un simple botón de operación, tiene un práctico indicador azul que se ilumina cuando está en uso y una función de seguridad de 10 segundos.

[Hasta 12 meses de garantía! El paquete incluye: 1 encendedor impermeable de doble arco, 1 cable USB, 1 cordón de muñeca de paracaídas, 1 manual (idioma español no garantizado). READ Los 30 mejores Cinta De Correr Cecotec capaces: la mejor revisión sobre Cinta De Correr Cecotec

morpilot Linterna Táctica y UV 2 en 1, Linterna LED 500LM, Linterna Militar, Luz UV con 4 Modos, Zoom IN/out, 395nm, Aluminio, Anti-caída, Impermeable IPX4, 3 Baterías Incluidas € 19.99

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LINTERNA UV 2 EN 1 ACTUALIZADA: No solo es una linterna de mano sino tambien una linterna ultravioleta. Los modos de 500LM con la luz máxima de 350m se usan en camping, senderismo, caza. Y la linterna UV de 395NM es una herramienta esencial para la detección de manchas, aplicación de la ley, medicina forense, inspecciones postales, aduanas, etc.

MATERIAL DE ALUMINIO Y 3 BATERÍAS AAA INCLUIDAS: La linterna está hecha de material de grado aeronáutico, y es Impermeable IPX4 y anti-caída. Tambien se incluyen 3 baterías AAA, lo que facilita su uso

LINTERNA UV DE DISEÑO DE Zoom IN / OUT: Gracias al ajuste del campo de visión, más fácil de detectar la mancha de orina de la alfombra local, los escorpiones, la moneda de autenticación, la licencia de conducir, las tarjetas de identificación oficial, los pasaportes

LINTERNA DE 4 MODOS: Brillo alto, brillo medio, estroboscópico, ultravioleta(azul). Presione a fondo el interruptor de cola para encenderlo, presione el interruptor a la mitad para seleccionar el modo de operación

LO QUE OBTENDRÁ: 1x Morpilot Linterna 2 en 1, 3x Baterías AAA

18 en 1 Kit de Supervivencia Bolsa Molle de Supervivencia Bolsa de Herramientas Multifuncional con Manta de Emergencia Equipo de Supervivencia de Emergencia para Viajar Caminar Acampar al Aire € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【18 en 1 BOLSA de HERRAMIENTAS】 Este kit de supervivencia contiene en total 18 piezas de articulos que cualquier entusiasta de supervivencia o al aire libre podría necesitar. Incluye: pulsera de supervivencia * 2, manta de emergencia * 2, pedernales, trajeta multiusos, brújula / termómetro, linterna, silbato, cuchillo plegable, mini luz, mosquetón, sierra de alambre, espejo de señal, bolígrafo táctico y bolsa molle.

【ACTUALIZADO - MÁS SEGURIDAD Y PRÁCTICA】 Material Antioxidante, durable; Brújula de temperatura de grado militar; Pulsera paracord 5-EN-1 con brújula integrada, pedernales, cuchillo de emergencia y silbato

【ROMPER EL VIDRIO DEL COCHE EN LA EMERGENCIA Y LA SEÑAL A LOS RESCATADORES】 Se prepara un bolígrafo táctico para romper el cristal del automóvil en caso de emergencia, también se puede usar para la autodefensa y la escritura normal. el silbido que se factura de aleación de aluminio genera un sonido tan fuerte como 120db, Double Tube con un diseño de alta frecuencia se puede escuchar desde lejos, ayuda a que los socorristas lo encuentren más fácilmente

【SE ENCAJA EN MOCHILA, LIGERO, MATERIAL DURADERO IMPERMEABLE.】 Las dimensiones de nuestra bolsa de supervivencia profesional son 4.1 x 1.8 x 6.3 pulgadas. Este último kit es lo suficientemente compacto para que quepa fácilmente en su mochila y automóvil

【REGALO PERFECTO】 Es necesario para acampar, caminar, aventuras, sobrevivir y en situaciones de emergencia. A su esposo o hermano le parecerá genial como regalo de cumpleaños o como relleno de calcetines. Y también puede desarrollar la capacidad del niño para sobrevivir con el equipo de excursionismo y campamento para niños. Dando una sorpresa a tu cariño.

Pulsera de supervivencia con silbato, cuerda, mechero, rasqueta para aire libre (negro y verde) € 4.50 in stock 2 new from €4.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud del pulsera: Aprox 22,9 cm (hebilla cerrado)

23 cm Pulsera es para un Max 19 cm Muñeca, si su muñeca es pequeño, puede ser generoso cortado

Silbato en la hebilla con rascador y feuersteinstab

Rascador también puede ser utilizado como cuchillo

El WebBand pulsera se puede ajustar Man rápida como 4 M cuerda de 3,5 m

mengger telescópica de Poste de Bandera 4 Piezas Mástil de Bandera Acero Extensible Plegable portátil guía de Viaje Banner Mano retráctil Extensible Puntero € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】 El mástil telescópico está hecho de una resistente caja de acero inoxidable y una empuñadura de espuma con una correa de nylon.

【Fácil de transportar】 Cada asta de bandera está equipada con una correa de nylon. Se puede usar o colgar en la muñeca para evitar que se caiga.

【Antideslizante】 Una empuñadura ergonómica de espuma para una operación fácil y cómoda.

【Amplia gama de aplicaciones】 para guías turísticos, guías turísticos, agencias de viajes, campamentos, actividades al aire libre, logotipos de equipos, desfiles, capacitación de empresas, capacitación de maestros

【El paquete incluye】 asta de bandera de viaje x 4 (el color de la bandera es una entrega aleatoria)

morpilot Navaja y Linterna Táctica Set, Cuchillo Supervivencia, Navaja Caza Pesca 85mm, Acero Inoxidble, Linterna Militar de 5 Modos, 500LM, Impermeable IPX4, Portátil € 16.99 in stock 3 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NAVAJA DE 4 FUNCIONES: Abridor de botella - botón de cristal - cortador de la correa del coche - cuchila

MATERIAL DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD: La linterna hecha de aluminio aeroespacial grado. Es IPX4 impermeable y anti-caída. La hoja de navaja está manufacturada con acero inoxidable de alta calidad, es muy afilada

5 MODOS DE LA LINTERNA: Alto - Medio - Bajo - Estrobo - SOS. Pulse el interruptor de cola profundamente para encenderlo, pulse el interruptor de la mitad de profundidad para seleccionar el modo. Alimentado por batería

PORTÁTIL Y ANTIDESLIZANTE: Las ambas tienen un diseño de clip de la pluma y portátil para acampar, senderismo, caza, equitación, pesca, emergencias y así sucesivamente

LO QUE OBTENDRÁ: 1x Morpilot Navaja, 1x Linterna, 1x Manuel de Instrucciones.

ProCase Cinturón Pistolera Oculta, Pretina Elástica Ajustable Neopreno para Arma de Fuego, Correa de Cintura de Pistolete para Hombres y Mujers -Negro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de neopreno de calidad, elástico y lo suficientemente cómodo para llevar la banda directamente contra la piel; El interior transpirable, no más molestia de sudor cuando corres, haces deportes u otras actividades

Cinturón flexible y regulable se adapta a hasta cintura de 44"/111 cm (Mida las caderas o el vientre, no el tamaño del pantalón); Apto para mujeres y hombres en diferentes formas y tamaños

Pistolera elástica de nivel quirúrgico es compatible con la moyoría de las pistolas en el mercado, tales como Glock 17, 19, 38 special, 40 auto y 45 ACP etc. También cuenta con 2 bolsillos de munición para cargador de repuesto y otros accesorios

Diseño ambidiestro práctico, la banda se puede rotarse de izquierda a derecha, tanto los zurdos como los diestros podrían alcanzar fácilmente tu pistola sin ningún problema

Llevar discreto bajo diferentes circunstancias en cualquier vestido, puedes regular la posición de la pistolera a tu gusto cuando sales a correr o trabajas en el campo

2pcs Mano retráctil extensible puntero puntero telescópico presentador mano aula pizarra Pointer,Punteros Presentaciones, Profesores Telescópicas Puntero para Sala Oficina, Punteros de Enseñanza € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: mango de esponja de alta densidad, suave, cómodo, excelente sensación de la mano y antideslizante, no es fácil de deslizar de la mano cuando se usa.

Cabezal de contacto de fieltro reemplazable: adecuado para la pizarra tradicional y la pizarra eléctrica, no dañará la pantalla con el extremo frontal de fieltro suave.

Tamaño: Aprox.95.5cm / 37.5 ''. Longitud de constricción: aprox.20.5cm / 8.0 ''. Longitud del mango: aprox.12cm / 4.7 ''. Longitud de la correa: 16cm / 6.29 ''.

Punta telescópica: punteros extensibles de 7 secciones, retráctiles, duraderos, fáciles de transportar y almacenar. Diseño de orificio de cuerda trasera, viene con cordón de algodón, puede ser portátil o colgar, colgando de su muñeca para evitar que se caiga, fácil de transportar.

Gran instrumento para la enseñanza: el puntero es un puntero de enseñanza de pizarra eléctrica telescópica profesional y un mástil de guía, especialmente para quienes les gusta caminar mientras dan clases, trabajan en la pizarra tradicional, pizarra eléctrica, PPT, pantalla grande, es un puntero ideal para el curso educativo o de capacitación escolar instrucción.

CONDOR 191029-001 Baton Pouch OD € 22.95 in stock 2 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para emitir estándar porras policiales ampliable

Se adapta a hasta 66 cm (26 ") bastón extensible

Gancho y bucle de apertura ajustable

Apertura de porras desplegados

Un 15,2 cm (6 ") modstrap incluida Peso:.. 80g Baton no incluido

Llavero de Defensa YaptheS Autodefensa llavero autodefensa del palillo de kubaton llavero de aluminio táctico Kubotan llavero de aluminio anti-lobo, los anillos de Aviación Negro hermoso € 3.15 in stock 4 new from €3.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number SamGreatWorld Color Style 11

Portátil Motosierra de Mano con Mango de Paracord Plegable Sierra de Acero Inoxidable Para Ramas Y Pequeños ÁRboles Supervivencia Camping Jardin (24inch-11 dientes) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Portable Sierra De Cadena Con Paracord Multiusos Mango: la motosierra es de peso ligero, versátil y flexible.¡24 pulgadas de cadena puede ser doblado dentro de 4 pulgadas y un peso total de sólo 0.44bls, lo toma tan conveniente como teniendo un telefono de la celula!Más emocionante es su genial paracod manejar, puede desatar y ampliar al máximo de 275 cm a alcanzar altas ramas u otras situaciones de emergencia.Ideal para senderismo, camping, emergencias, simple patio de trabajo y siempre que us

✔MÁS RÁPido La Velocidad De Corte Y Ahorro Mucho Esfuerzo: con once de corte afilado de hojas de Sierra, la Sierra de supervivencia portátil puede cortar a traves de la madera de pequeñas ramas de grandes troncos de árboles en segundos y cortes en la cabeza las ramas con facilidad, la motosierra enlaces crear firme pero flexible flexible movimiento bidireccional, Lo que ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.

✔MÁS Durable Y MÁS Salvaje Sobrevivientes Gare: hecho de grado industrial de cadena de acero tratada con calor para la durabilidad de larga duracion, con asas y auto limpieza Paracord super fuerte estilo dientes cortantes.Nunca se preocupe por obstaculizar por la razon de baja eficiencia de corte. Viene con un conveniente y compacto Belt Loop bolsa para almacenar Mano sierra de cadena.Es genial para poner en sus bolsillos, bolsas o colgar en el cinturon.Definitivamente ser útil para tus necesida

✔El regalo Perfecto Con Un Mulpitle Usos - El Universal Sierra de mano ideal para diferentes situaciones de salvajes, además de material de alta calidad, portátil de tamaño de bolsillo y un aspecto fresco.¡Qué mejor opcion como un regalo fresco para los campistas, cazadores, excursionistas, mochileros y cualquier amante de la naturaleza!

✔Comprar 3 Save 10% + 1 Año De Garantia - Amamos a nuestros clientes y queremos que nos ama demasiado.Si usted compra 3 de skyocean bolsillo motosierra inmediatamente puede ahorrar el 10%.¡Comprar para un amigo o amaste uno y guardar juntos!Para todos skyocean productos que prometió 30 dias de devolucion de dinero, 1 año garantia de reemplazo y rápido servicio de cliente amistoso en 24 horas READ Los 30 mejores Soldador De Plastico capaces: la mejor revisión sobre Soldador De Plastico

Puntero Extensible Para Maestros,Mano Retráctil Extensible Puntero Puntero Telescópico Presentador Mano Aula Pizarra Pointer Negro € 7.89 in stock 1 new from €7.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Fabricado en acero inoxidable, duradero, portátil, expandible, con diseño de orificio de cuerda, con cordón de algodón, se puede llevar o colgar, colgar en la muñeca para evitar que se caiga.

Tamaño: La longitud de contracción es de aproximadamente. 21 cm / 8.3 pulgadas, longitud de extensión aproximadamente. 100 cm / 39 pulgadas, la longitud del mango es de aproximadamente 13 cm / 1.1 pulgadas. El cordón es de aproximadamente 18 cm / 7 pulgadas de largo.

Junta de fieltro estirable: adecuada para pizarras tradicionales y pizarras eléctricas, no dañará la pantalla debido a la parte frontal del fieltro suave.

Mango anticongelante antideslizante: el puntero retráctil de enseñanza tiene una excelente sensación, es resistente y cómodo, y es firme y completamente agitado cuando está completamente abierto.

Amplia gama de aplicaciones: adecuado para maestros, guías turísticos, entrenadores, personal de ventas, comandantes, explica a los miembros y señala información clave de manera efectiva durante la presentación o la enseñanza.

Police Use of Force, Tasers and Other Less-Lethal Weapons € 13.92 in stock 4 new from €13.92

1 used from €13.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 2724433597798 Model 2724433597798 Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 28 Publication Date 2014-08-02T00:00:01Z

TAOCOCO 2pcs Bastón de Senderismo Plegable 7075 Bastón de Trekking de Aluminio, Bastón de Trekking Plegable Ajustable Ultraligero/Agarre EVA/Viajes de Mochilero € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⛺【Hecho de aleación de aluminio 7075 resistente】 - El bastón está hecho de aleación ligera 7075 y tiene una de las mayores resistencias comúnmente utilizadas en la aviación. Los bastones de trekking 7075 de aluminio de TAOCOCO son más resistentes al estrés y al impacto que el carbono, lo que causa dolor en las articulaciones y los músculos y evita caídas al reducir drásticamente el equilibrio

⛺【Ajustable】: el bastón tiene un sistema de plegado único y fácil de usar, por lo que puede doblar o extender rápidamente el bastón de 40 cm a 135 cm para personas de diferentes tamaños. Ajuste muy rápido mediante un mecanismo de sujeción externo.

⛺【Ergonómico】: un mango ergonómico hecho de espuma EVA de alta densidad que se adapta a la forma de la mano. La espuma también absorbe el sudor de tus manos y te ayuda a mantener tus bastones más apretados. Pulsera ajustable transpirable para mayor seguridad y soporte en la posición de la mano.

⛺【Aplicable a la mayoría de los terrenos】: la punta está hecha de acero de tungsteno y es especialmente adecuada para la mayoría de los terrenos. La robusta punta de goma suprime el ruido en pisos duros y evita el desgaste de la punta de metal. Varias tablas son adecuadas para arena, barro y nieve para evitar que los bastones de trekking caigan en la nieve o caigan en las grietas.

⛺【Estable y Duradero】: Este bastón de Trekking Puede reducir la presión sobre los hombros y los codos. La punta está hecha de acero de tungsteno, Buen agarre en terrenos rocosos casi desiguales, ya que puede sujetarse en casi todas las superficies y es muy resistente al desgaste.

