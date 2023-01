Inicio » Top News Los 30 mejores Plato De Garras Para Torno De Madera capaces: la mejor revisión sobre Plato De Garras Para Torno De Madera Top News Los 30 mejores Plato De Garras Para Torno De Madera capaces: la mejor revisión sobre Plato De Garras Para Torno De Madera 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Plato De Garras Para Torno De Madera?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Plato De Garras Para Torno De Madera del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Mophorn 2500 RPM Plato de 4 Garras para Tornos de Metal 125 mm Mandril de Mordaza para Torno con Rosca M33 Torno Chuck para Carpintería € 159.99 in stock 1 new from €159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Calidad: El cuerpo del mandril del torno está hecho de acero endurecido de calidad, que tiene alta resistencia y tenacidad, es duradero bajo presión y tiene una larga vida útil.

Alta Precisión: Este mandril de 4 mordazas tiene una función de auto-centrado, que no requiere calibración durante la instalación, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia del trabajo. Transmisión de engranaje cónico de bloqueo diseñada con precisión y una resistencia extraordinariamente suave, mejorando el mandril de precisión.

Mordazas de Alto Rendimiento: Cada mordaza se puede ajustar al centro con una excelente fuerza de sujeción, lo que aumenta la flexibilidad del portabrocas de torno de madera y también puede contener la mayoría de las formas de piezas de trabajo.

Accesorios Completos: Un conjunto completo de mandriles de torno, que incluye un engranaje cónico, varias mordazas y un conjunto de herramientas de instalación, dos mangas de deformación, lo que brinda una gran comodidad para su operación.

Aplicación Amplia: Este portabrocas de engranaje cónico tiene un adaptador de tornillo universal, que es adecuado para tornos comunes, amoladoras, fresadoras, máquinas de perforación y accesorios para máquinas herramientas, accesorios para máquinas de carpintería y otros accesorios para máquinas herramienta.

VEVOR Torno de Madera Mandril de 4 Pulgadas Accesorio de Torno de Madera Autocentrante Chuck de Torno con Conjunto de Accesorios € 181.98 in stock 1 new from €181.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura de Acero Premium: El cuerpo de Chuck está hecho de hierro fundido de calidad. Todas las guías y superficies de apoyo están mecanizadas con precisión para un mejor rendimiento. Las piezas endebles están diseñadas específicamente mediante un proceso de enfriamiento para mejorar la durabilidad.

Amplio Rango de Sujeción: Cada mordaza se puede ajustar por separado al centro con una fuerza de agarre superior. Rango de sujeción de la mordaza delantera: 1,8-2,5 pulgadas/45-63 mm. Rango de sujeción de la mordaza trasera: 2,4-3,1 pulgadas/60-78 mm.

Mandril de Alto Rendimiento: Las mordazas del mandril del torno de madera y las tres mordazas son autocentrantes, la precisión de alineación es menor o igual a 0,002 "/ 0,05 mm y no se requiere ningún ajuste después de la instalación. El diseño de alta precisión del engranaje cónico del mandril garantiza la precisión de la operación del mandril.

Operación sin Esfuerzo: El mandril del torno tiene una función de centrado automático, por lo que no es necesario calibrarlo repetidamente durante la instalación. Este juego completo de portabrocas para torno incluye dos juegos de mordazas y un juego de herramientas de instalación, que brindan mucha comodidad a su operación y le ahorran más tiempo.

Amplia Aplicación: Adecuado para tornos generales, amoladoras, fresadoras, perforadoras, accesorios de máquinas, accesorios de maquinaria para trabajar la madera y otras máquinas herramienta y accesorios.

HYY-YY Torno Plato de Garras, de Metal de 3 mordazas 125 mm Diámetro Manual de autocentrado for Madera Torno Chuck Set de Accesorios for la máquina del Torno K11-125 € 172.86 in stock 1 new from €172.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔It tiene una alta precisión de centrado, así como una amplia gama de sujeción.

diámetro ✔125mm, el mandril está hecho para torno máquinas herramientas.

diseño ✔3-mandíbula, autocentrado, ampliamente utilizado para el trabajo de la madera torno.

✔The mandril compacto es pequeño volumen, fácil de utilizar.

✔100% nuevo y de alta calidad.

Holzstar - Plato 4 garras Ø 100 mm - Juego 1 € 109.72 in stock 7 new from €100.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100mm diámetro

Juego 1

Fácil de usar

Este producto fue creado con atención al detalle, para que el usuario pueda sentir la calidad óptima desde el primer segundo

VEVOR Torno de Madera Mandril 4 Pulgadas Accesorio de Torno de Madera Autocentrante Chuck de Torno con Conjunto de Accesorios € 181.99 in stock 1 new from €181.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad Prémium: El cuerpo del mandril está hecho de acero de calidad. Todas las guías y superficies de apoyo están mecanizadas con precisión para un mejor rendimiento. Tiene alta resistencia y tenacidad, resistencia a la compresión y durabilidad, y larga vida útil.

Mordazas de Alto Rendimiento: La mordaza del mandril está hecha de acero endurecido. 4 pulgadas cada mordaza se puede ajustar al centro con una fuerza de agarre superior, lo que mejora la flexibilidad del mandril, también se puede realizar la sujeción de piezas de trabajo con la mayoría de las formas. Rango de sujeción de garras redondas: 2"/55 - 4"/100 mm. Rango de soporte de garra redonda: 3,4"/71 - 4,8"/121 mm.

Pulido de Alta Precisión: Con una superficie lisa, el mandril del torno se fresa mediante la habilidad de fresado de precios para una alta precisión y exactitud. Nuestro mandril para torno de mordazas tiene una función de centrado automático, por lo que no es necesario calibrarlo repetidamente durante la instalación.

Accesorios Completos: Este juego completo de portabrocas para torno incluye dos juegos de mordazas y un juego de herramientas de instalación, dos manguitos de deformación, que aportan mucha comodidad a su operación.

Amplia aplicación: aplicable a tornos generales, amoladoras, fresadoras, perforadoras y accesorios para máquinas, accesorios para maquinaria de carpintería y otras máquinas herramienta y accesorios.

HYY-AA Torno Plato de Garras, de Metal de 3 mordazas de autocentrado Manual de Madera TurningLathe de Trabajo Conjunto de Chuck Accesorios Torno Máquina K11-130 € 182.19 in stock 1 new from €182.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro ✔130mm, el mandril está hecho para torno máquinas herramientas.

diseño ✔3-mandíbula, autocentrado, ampliamente utilizado para tornos.

✔The mandril compacto es pequeño volumen, fácil de utilizar.

✔It tiene una alta precisión de centrado, así como una amplia gama de sujeción.

✔100% nuevo y de alta calidad.

Mophorn Mandril de Torno de Madera 3,75 pulgadas, Portabrocas de Torno Autocentrante, Accesorio de Torno de Madera Autocentrante Chuck de Torno Juego de Mandriles para Tornos de 3,75 pulgadas € 169.99 in stock 1 new from €169.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad Premium: El cuerpo del mandril está hecho de acero de calidad. Todas las guías y superficies de apoyo están mecanizadas con precisión para un mejor rendimiento. Tiene alta resistencia y tenacidad, resistencia a la compresión y durabilidad, y larga vida útil.

Mordazas de Alto Rendimiento: La mordaza del mandril está hecha de acero endurecido. Cada mordaza de 3,75 pulgadas se puede ajustar al centro con una fuerza de agarre superior, lo que mejora la flexibilidad del mandril, también se puede realizar la sujeción de piezas de trabajo con la mayoría de las formas. Rango de sujeción de garras redondas: 1,7"/45 - 2,4"/60 mm. Rango de soporte de garra redonda: 2,5"/63 - 3,1"/78 mm.

Pulido de Alta Precisión: Con una superficie lisa, el mandril del torno se fresa mediante la habilidad de fresado de precios para una alta precisión y exactitud. Nuestro mandril para torno de mordazas tiene una función de centrado automático, por lo que no es necesario calibrarlo repetidamente durante la instalación.

Accesorios Completos: Este conjunto completo de portabrocas para torno incluye un engranaje cónico, varias mordazas y un conjunto de herramientas de instalación, dos manguitos de deformación, que brindan mucha comodidad para su operación.

Amplia Aplicación: Es aplicable al torno general, amoladora, fresadora, perforadora y accesorios para máquinas, accesorios para maquinaria de carpintería y otras máquinas herramienta y accesorios.

VEVOR Mandril de Torno de 100?mm, con 2 Juegos de Mandíbulas, Mandril de Torno de Metal, con 3 Mordazas Autocentrante, Mandril del Torno de Centrado Automático, para Todo Tipo de Tornos de Uso General € 62.99 in stock 2 new from €62.99

1 used from €52.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Calidad: El cuerpo del mandril del torno está hecho de acero endurecido de alta calidad y la prueba de dureza de las mordazas y guías es HRC 58-62. Tiene alta resistencia y tenacidad, resistencia a la compresión y durabilidad, y larga vida útil.

Alta Precisión: Las mordazas del mandril del torno de metal y las tres mordazas son autocentrantes, la precisión de alineación es menor o igual a 0,002 "/ 0,05 mm y no se requiere ajuste después de la instalación. El diseño de alta precisión del engranaje cónico del mandril garantiza la precisión de la operación del mandril.

2 Juegos de Mordazas: Este mandril incluye dos juegos de mordazas internas y externas. Diámetro exterior: 100 mm / 3,94". El rango de sujeción de este portabrocas es de 0,078" / 2 mm - 3,54" / 90 mm, que es adecuado para sujetar una variedad de piezas industriales.

Velocidad de Sujeción Rápida: El mandril del torno tiene una función de centrado automático, por lo que no es necesario calibrarlo repetidamente durante la instalación. Solo necesita instalarse en el orden correcto, lo cual es simple, rápido y conveniente.

Alta Adaptabilidad: Este mandril de desplazamiento es altamente adaptable y se puede usar con la misma serie de mordazas, lo cual es adecuado para una variedad de piezas, como ejes colgantes, discos, triángulos equiláteros, etc

VEVOR Torno de Madera Mandril de 4 Pulgadas 4 Mordazas Autocentrantes 2 Manguito de Deformación Chuck de Torno € 167.99 in stock 2 new from €162.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura de Acero Prémium: El cuerpo de Chuck está hecho de hierro fundido de calidad. Todas las guías y superficies de apoyo están mecanizadas con precisión para un mejor rendimiento. Las piezas endebles están diseñadas específicamente mediante un proceso de enfriamiento para mejorar la durabilidad.

Amplio Rango de Sujeción: Cada mordaza se puede ajustar por separado al centro con una fuerza de agarre superior. Rango de sujeción de la mordaza delantera: 0,3-1,8 pulgadas/6-45 mm. Rango de sujeción de la mordaza trasera: 2,6-4 pulgadas/65-100 mm.

Mandril de Alto Rendimiento: Las mordazas del mandril del torno de madera y las tres mordazas son autocentrantes, la precisión de alineación es menor o igual a 0,002 "/ 0,05 mm y no se requiere ningún ajuste después de la instalación. El diseño de alta precisión del engranaje cónico del mandril garantiza la precisión de la operación del mandril.

Operación sin Esfuerzo: El mandril del torno tiene una función de centrado automático, por lo que no es necesario calibrarlo repetidamente durante la instalación. Este juego completo de portabrocas para torno incluye dos juegos de mordazas y un juego de herramientas de instalación, que brindan mucha comodidad a su operación y le ahorran más tiempo.

Amplia Aplicación: Adecuado para tornos generales, amoladoras, fresadoras, perforadoras, accesorios de máquinas, accesorios de maquinaria para trabajar la madera y otras máquinas herramienta y accesorios.

Juego de 4 platos de mordazas autocentrantes, mandriles de sujeción M33 para tornos de madera € 210.00 in stock 1 new from €210.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mandril autocentrante de 4 mordazas para vástago redondo y cuadrado

Mordazas de cola de milano intercambiables, mordazas escalonadas y mordazas de agarre internas y externas

Torno plano intercambiable con pernos de pie múltiples cortos y largos

Diámetro del portabrocas: 3-3/4"

Si tienes algún problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Vamos a utilizarlo en 24 horas.

Holzstar - Plato 4 garras Ø 150 mm € 63.68 in stock 5 new from €58.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100mm diámetro

Altamente eficiente

Fácil de usar

Este producto fue creado con atención al detalle, para que el usuario pueda sentir la calidad óptima desde el primer segundo

Un equilibrio adecuado entre las necesidades del cliente y un merecido mimo

Mophorn Torno de Madera Mandril de 4 Pulgadas 4 Mordazas Autocentrantes 2 Manguito de Deformación Chuck de Torno € 159.99 in stock 1 new from €159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura de Acero Prémium: El cuerpo de Chuck está hecho de hierro fundido de calidad. Todas las guías y superficies de apoyo están mecanizadas con precisión para un mejor rendimiento. Las piezas endebles están diseñadas específicamente mediante un proceso de enfriamiento para mejorar la durabilidad.

Amplio Rango de Sujeción: Cada mordaza se puede ajustar por separado al centro con una fuerza de agarre superior. Rango de sujeción de la mordaza delantera: 0,3-1,8 pulgadas/6-45 mm. Rango de sujeción de la mordaza trasera: 2,6-4 pulgadas/65-100 mm.

Mandril de Alto Rendimiento: Las mordazas del mandril del torno de madera y las tres mordazas son autocentrantes, la precisión de alineación es menor o igual a 0,002 "/ 0,05 mm y no se requiere ningún ajuste después de la instalación. El diseño de alta precisión del engranaje cónico del mandril garantiza la precisión de la operación del mandril.

Operación sin Esfuerzo: El mandril del torno tiene una función de centrado automático, por lo que no es necesario calibrarlo repetidamente durante la instalación. Este juego completo de portabrocas para torno incluye dos juegos de mordazas y un juego de herramientas de instalación, que brindan mucha comodidad a su operación y le ahorran más tiempo.

Amplia Aplicación: Adecuado para tornos generales, amoladoras, fresadoras, perforadoras, accesorios de máquinas, accesorios de maquinaria para trabajar la madera y otras máquinas herramienta y accesorios.

Plato de torno 90 o 120 o 200 mm con mandril con tornillo M33 torno de madera, Durchmesser:120 mm € 54.90 in stock 1 new from €54.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conector hembra de 33 M (acoplador) con rosca tono 3.5 incluye tornillos de uso

Proxxon 27026 - Plato de 3 mordazas para el torno DB 250, utilizable para una sujeción concéntrica € 51.99

€ 49.50 in stock 5 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para el torno dB 250

Para una sujeción concéntrica

Caja de 1

Brand: PROXXON

HYY-YY Platos de torno, 1Pc 3 garras Diseño K01-63 / M_14 alta precisión de centrado manual de auto-centrado Chuck Torno Compatible with trabajar la madera Medidor de máquinas herramientas € 67.32 in stock 1 new from €67.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mandril compacto es pequeño volumen, fácil de utilizar.

Tiene una alta precisión de centrado, así como una amplia gama de sujeción.

100 nuevo y de alta calidad.

diseño de 3 mordazas, autocentrado, ampliamente utilizado para el trabajo de la madera torno.

Mophorn Torno de Madera Mandril 4 Pulgadas Accesorio de Torno de Madera Autocentrante Chuck de Torno con Conjunto de Accesorios € 189.99 in stock 1 new from €189.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad Prémium: El cuerpo del mandril está hecho de acero de calidad. Todas las guías y superficies de apoyo están mecanizadas con precisión para un mejor rendimiento. Tiene alta resistencia y tenacidad, resistencia a la compresión y durabilidad, y larga vida útil.

Mordazas de Alto Rendimiento: La mordaza del mandril está hecha de acero endurecido. 4 pulgadas cada mordaza se puede ajustar al centro con una fuerza de agarre superior, lo que mejora la flexibilidad del mandril, también se puede realizar la sujeción de piezas de trabajo con la mayoría de las formas. Rango de sujeción de garras redondas: 2"/55 - 4"/100 mm. Rango de soporte de garra redonda: 3,4"/71 - 4,8"/121 mm.

Pulido de Alta Precisión: Con una superficie lisa, el mandril del torno se fresa mediante la habilidad de fresado de precios para una alta precisión y exactitud. Nuestro mandril para torno de mordazas tiene una función de centrado automático, por lo que no es necesario calibrarlo repetidamente durante la instalación.

Accesorios Completos: Este juego completo de portabrocas para torno incluye dos juegos de mordazas y un juego de herramientas de instalación, dos manguitos de deformación, que aportan mucha comodidad a su operación.

Amplia aplicación: aplicable a tornos generales, amoladoras, fresadoras, perforadoras y accesorios para máquinas, accesorios para maquinaria de carpintería y otras máquinas herramienta y accesorios.

Mophorn Mandril de Torno Autocentrante 125 mm, Torno de Mandril Autocentrante de 4 Mordazas, Fresado de Rectificadoras Internas y Externas Accesorios de Torno de Herramienta para Máquinas de Soldar € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Construcción de Primera Calidad: El cuerpo del plato de torno autocentrante está hecho de hierro fundido de calidad que es fuerte y robusto. Varias pruebas rigurosas de calidad lo han demostrado. El plato del torno es resistente a la oxidación, a la corrosión y al deslizamiento.

Mandril de Alto Rendimiento: Diámetro: 5 pulgadas / 125 mm; Rango de sujeción: 0,098"-4,33" / 2,5-110 mm; Rango de atascamiento: 1,5"-5" / 38-125 mm. El plato de torno de 4 garras viene con dos juegos de garras -interior y exterior- para ampliar su rango de sujeción, y le permite manejar una amplia variedad de tamaños de material.

Alta Precisión y Eficiencia: La pieza del torno autocentrante contiene un delicado engranaje cónico y engranajes de piñón. Contribuyen a un progreso de procesamiento preciso, con una tolerancia de ≤0,003 pulgadas / 0,07 mm.

Fácil de Manejar: El mandril del mini torno es fácil de usar girando la llave ergonómica del mandril en T (incluida en el paquete). Al reducirse el tiempo de cambio y ajuste, su torno puede trabajar con mayor eficiencia.

Aplicación Versátil: El plato de torno de metal se aplica ampliamente a los tornos de metal para el torneado general de ejes y algunos materiales más delicados. Sería la elección perfecta para su máquina de torno.

11423 Güde - Alimento para cuatro mordazas (ajustable descentralizadamente, M18) € 33.71 in stock 2 new from €33.71

1 used from €30.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Forro de 4 mordazas ajustable descentralizadamente de alta calidad

✔ Adecuado para todas las máquinas de torneado con una rosca métrica (M18)

✔ Gracias a sus mandíbulas ajustables descentralizadamente, el alimento de cuatro mordazas es ideal para procesar contornos irregulares y asimétricos.

✔ Diámetro de la mandíbula: 150 mm

✔ Peso: 2,32 kg

Holzstar - Plato de garras 4-mordazas Profi-SET € 49.32 in stock 2 new from €49.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4-mordazas

Profi-set

Fácil de usar

Este producto fue creado con atención al detalle, para que el usuario pueda sentir la calidad óptima desde el primer segundo

Un equilibrio adecuado entre las necesidades del cliente y un merecido mimo

Torno Accesorios Nueva Z011 Platos de torno de aleación de zinc de 3 garras Chuck Chuck abrazadera de accesorios pieza de torno for mini metal Torno Chuck Tratamiento de la madera para trabajo del met € 35.39 in stock 1 new from €35.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: aleación de zinc

Modelo: Z011

Peso: 178 g / 6,3 oz

Diámetro exterior: 12-65mm / 0.5-2.6inch

Diámetro interior: 1.8-56mm / 0.1-2.2inch

Mophorn Mandril de Torno Autocentrante 160 mm, Torno de Mandril Autocentrante de 3 Mordazas de 6" Fresado de Rectificadoras Internas y Externas, Accesorios de Torno de Herramienta € 95.99 in stock 1 new from €95.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Calidad: El cuerpo del mandril del torno está hecho de acero endurecido de alta calidad y la prueba de dureza de las mordazas y guías es HRC 58-62. Tiene alta resistencia y tenacidad, resistencia a la compresión y durabilidad, y larga vida útil.

Alta Precisión: Las mordazas del mandril del torno de madera y las tres mordazas son autocentrantes, la precisión de alineación es menor o igual a 0,002 "/ 0,05 mm y no se requiere ajuste después de la instalación. El diseño de alta precisión del engranaje cónico del mandril garantiza la precisión de la operación del mandril.

2 Juegos de Mordazas: Este mandril incluye dos juegos de mordazas internas y externas. El rango de sujeción de este mandril está entre 0,12"/3 mm - 6,3"/160 mm, lo que es adecuado para sujetar una variedad de piezas industriales.

Velocidad de Sujeción Rápida: El mandril del torno tiene una función de centrado automático, por lo que no es necesario calibrarlo repetidamente durante la instalación. Solo necesita instalarse en el orden correcto, lo cual es simple, rápido y conveniente.

Alta Adaptabilidad: Este mandril de desplazamiento es altamente adaptable y se puede usar con la misma serie de mordazas, lo cual es adecuado para una variedad de piezas, como ejes colgantes, discos, triángulos equiláteros, etc.

Husuper MX-125 4- Mandril de Mandíbula para Máquina de Torneado Torno M33, Mandíbula para Torno de Madera de Alta Resistencia Adaptabilidad y Precisión Mandril para Torno de Madera 45 mm - 98 mm € 149.09 in stock 1 new from €149.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Calidad: El cuerpo del mandril está hecho de acero de calidad. Todas las guías y superficies de apoyo están mecanizadas con precisión para un mejor rendimiento. Tiene alta resistencia y tenacidad, resistencia a la compresión y durabilidad, y larga vida útil.

Alta Precisión: Este portabrocas de 4 mordazas tiene una función de autocentrado, que no requiere calibración durante la instalación, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia del trabajo. Transmisión de engranajes cónicos de bloqueo diseñada con precisión y una fuerza extraordinaria suave, mejorando el mandril de precisión. Rango de sujeción de garra redonda: 2,75"/70 - 5"/127 mm. Rango de soporte de garra redonda: 2,8"/86 - 5,8"/147 mm.

Mordazas de Alto Rendimiento: Cada mordaza de 5 pulgadas se puede ajustar al centro con una excelente fuerza de sujeción, lo que aumenta la flexibilidad del portabrocas para torno de madera y también puede sujetar la mayoría de las formas de las piezas de trabajo.

Accesorios Completos: Un juego completo de mandriles de torno, que incluye un engranaje cónico, varias mordazas y un juego de herramientas de instalación, dos manguitos de deformación, lo que brinda una gran comodidad a su operación.

Amplia Aplicación: Este mandril de engranajes cónicos tiene un adaptador de tornillo universal, que es adecuado para tornos, amoladoras, fresadoras, taladradoras y accesorios para máquinas herramienta, accesorios para máquinas de carpintería y otros accesorios para máquinas herramienta.

Telituny Mandril de Tres mandíbulas - Mini Torno de aleación de Zinc Mandril de Tres mandíbulas M12 * 1 Mandril de Mano Taladro eléctrico Varilla de conexión Herramienta eléctrica € 36.09 in stock 2 new from €36.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación: diseño de tres mordazas, centrado automático, ampliamente utilizado en tornos para carpintería.

Función: alta resistencia, alta dureza, tamaño pequeño, cómodo de llevar.

Precisión: tiene una mayor precisión de centrado y un mayor rango de sujeción.

Material: material de aleación de zinc, buena resistencia a la corrosión, no es fácil de oxidar.

Tamaño compacto: el portabrocas compacto es de tamaño pequeño y fácil de usar.

Jadeshay 3-Jaw Chuck autocentrado Torno Chuck Z011 de aleación de Zinc de 3 Garras Chuck Abrazadera Accesorio for Mini Metal Torno € 24.49 in stock 2 new from €24.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad - mandriles giratorios están hechos de materiales de alta calidad para la resistencia al desgaste y durabilidad.

Tamaño pequeño - Diseño de tres mandíbula, pequeño y fácil de usar. Necesita accesorios para emparejar.

Ventajas - Sujeción tiene una alta precisión de centrado y una amplia gama de sujeción.

Fiable y práctica - de alta calidad mandriles de tres mordazas han sido ampliamente utilizados.

Aplicación - Auto-centrado, utilizado principalmente para accesorios de máquinas herramienta.

Mophorn 1 Pieza Portabrocas Torno 8" 3 Mordazas Autocentrantes Mordaza Reversible K11-200 € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Calidad: El cuerpo del mandril del torno está hecho de acero endurecido de alta calidad y la prueba de dureza de las mordazas y guías es HRC58-62. Tiene alta resistencia y tenacidad, resistencia a la compresión y durabilidad, y larga vida útil.

Alta Precisión: Las mordazas del mandril del torno de madera y las tres mordazas son autocentrantes, la precisión de alineación es menor o igual a 0,002 "/ 0,05 mm y no se requiere ajuste después de la instalación. El diseño de alta precisión del engranaje cónico del mandril garantiza la precisión de la operación del mandril.

Mordazas de Mandril de Mordaza Doble: La mordaza interna tiene forma de L positiva y la mordaza externa tiene forma de L invertida. El rango de sujeción de este mandril está entre 0,16"/4 mm - 7,87"/200 mm, lo que es adecuado para sujetar una variedad de piezas industriales.

Velocidad de Sujeción Rápida: El mandril de torno de 3 mordazas tiene una función de centrado automático, por lo que no es necesario calibrarlo repetidamente durante la instalación. Solo necesita instalarse en el orden correcto, lo cual es simple, rápido y conveniente.

Alta Adaptabilidad: Los tornillos accesorios hacen que el mandril de desplazamiento sea muy adaptable y se puede utilizar con la misma serie de mordazas que el mandril. Este portabrocas para torno eléctrico es adecuado para sujetar varias piezas, como ejes colgantes, discos, triángulos equiláteros, etc.

VEVOR 4- Mandril de Mandíbula para Máquina de Torneado Torno M33 MX-125, Mandíbula para Torno de Madera de Alta Resistencia Adaptabilidad y Precisión € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Calidad: El cuerpo del mandril está hecho de acero de calidad. Todas las guías y superficies de apoyo están mecanizadas con precisión para un mejor rendimiento. Tiene alta resistencia y tenacidad, resistencia a la compresión y durabilidad, y larga vida útil.

Alta Precisión: Este portabrocas de 4 mordazas tiene una función de autocentrado, que no requiere calibración durante la instalación, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia del trabajo. Transmisión de engranajes cónicos de bloqueo diseñada con precisión y una fuerza extraordinaria suave, mejorando el mandril de precisión. Rango de sujeción de garra redonda: 2,75"/70 - 5"/127 mm. Rango de soporte de garra redonda: 2,8"/86 - 5,8"/147 mm.

Mordazas de Alto Rendimiento: Cada mordaza de 5 pulgadas se puede ajustar al centro con una excelente fuerza de sujeción, lo que aumenta la flexibilidad del portabrocas para torno de madera y también puede sujetar la mayoría de las formas de las piezas de trabajo.

Accesorios Completos: Un juego completo de mandriles de torno, que incluye un engranaje cónico, varias mordazas y un juego de herramientas de instalación, dos manguitos de deformación, lo que brinda una gran comodidad a su operación.

Amplia Aplicación: Este mandril de engranajes cónicos tiene un adaptador de tornillo universal, que es adecuado para tornos, amoladoras, fresadoras, taladradoras y accesorios para máquinas herramienta, accesorios para máquinas de carpintería y otros accesorios para máquinas herramienta. READ Los 30 mejores Grapas Cesped Artificial capaces: la mejor revisión sobre Grapas Cesped Artificial

Mandril de torno de 4 mordazas, Mandril de torno de aleación de zinc Abrazadera de mandril de rosca M12 de 4 mordazas, Mandril de torno de madera de 4 mordazas Z001A € 45.25 in stock 2 new from €45.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】 Hecho de material de alta calidad, resistente al desgaste, fuerte y duradero.

【Diseño de 4 mordazas】 Diseño de 4 mordazas, tamaño compacto, fácil de usar.

【Se utiliza para】 Se utiliza principalmente para mini tornos de metal.

【Potente abrazadera a Tiene una gran área de sujeción. El mandril de torno de 4 mordazas proporciona una fuerza de agarre increíble una vez apretado, nunca aflojará el agarre en el proyecto.

【Compatibilidad】 Cuenta con una rosca M12 * 1 para compatibilidad con la mayoría de los tornos para madera del mercado.

Mophorn Mandril de Torno Autocentrante 160 mm, Mandriles para Tornos de Acción Simple de 4 Mordazas de 4,92" (125 mm), Fresado de Rectificadoras Internas y Externas Accesorios de Torno de Herramientas € 94.99 in stock 1 new from €94.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Premium: Diámetro: 125 mm (4,92 pulgadas). El mini portabrocas de 4 mordazas está hecho de hierro fundido que ha pasado rigurosas pruebas de calidad. Por lo tanto, es rígido y duradero.

Juego de Mordazas Reversibles: El mandril de torno está equipado con tres mordazas escalonadas hacia adentro que pueden moverse hacia adentro o afuera para contener materias primas de diferentes formas.

Flexibilidad Mejorada: La llave del portabrocas T de la parte del torno permite la instalación de varias piezas de trabajo. Y la operación fácil reduce el tiempo de cambio para su conveniencia.

de Alta Precisión: El mandril de torno de 4 mordazas funciona con precisión, soportando una tolerancia de ≤ 0,07 mm (0,003 pulgadas) para garantizar un procesamiento de metal satisfactorio.

Versatilidad Observable: Este portabrocas tiene una construcción compacta. Es adecuado para la instalación en un portabrocas de torno de metal y para sujetar piezas de trabajo de varias formas.

2500 RPM Plato De 4 Garras Para Tornos De Metal 100 Mm Mandril De Mordaza Para Torno Con Rosca M33 Torno Chuck Para Carpintería € 230.99 in stock 1 new from €230.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: el cuerpo del mandril del torno está hecho de acero endurecido de alta calidad, que tiene alta resistencia y tenacidad, es duradero bajo presión y tiene una larga vida útil.

ALTA PRECISIÓN: este mandril de 4 mordazas tiene una función de autocentrado, que no requiere calibración durante la instalación, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia del trabajo. Transmisión de engranajes cónicos de bloqueo de ingeniería de precisión y una fuerza extraordinaria suave, que mejora el mandril de precisión.

ACCESORIOS COMPLETOS: 1 x mandril; 2 x llave en T; 1 x tornillo para madera; 1 x postquemador El mandril compacto es de alta resistencia y dureza, de tamaño pequeño, tiene una alta precisión de centrado y un amplio rango de sujeción.

POR FAVOR, ELIJA LA CONEXIÓN: M33x3.5, Conexión especial: 1 pulgada -1 / 8TPI.4-diseño de mordaza y autocentrado, se usa ampliamente para tornos de carpintería, para procesamiento de metales no feroces, no matales como plásticos, etc. en.

RENDIMIENTO SUPERIOR: Cada mordaza es ajustable y reversible de forma independiente. Independientemente ajustable desde el centro. Las piezas heridas se han fabricado especialmente con disuasión para garantizar una mayor durabilidad y durabilidad.

Husuper K12-125 Mandril de Torno Autocentrante, Portabrocas de Torno Autocentrante de 4 Mordazas 125 mm, 2,5-110 mm Fresado de Rectificadoras Internas y Externas Accesorios de Torno de Herramienta € 96.99 in stock 1 new from €96.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Construcción de Primera Calidad: El cuerpo del plato de torno autocentrante está hecho de hierro fundido de calidad que es fuerte y robusto. Varias pruebas rigurosas de calidad lo han demostrado. El plato del torno es resistente a la oxidación, a la corrosión y al deslizamiento.

Mandril de Alto Rendimiento: Diámetro: 5 pulgadas / 125 mm; Rango de sujeción: 0,098"-4,33" / 2,5-110 mm; Rango de atascamiento: 1,5"-5" / 38-125 mm. El plato de torno de 4 garras viene con dos juegos de garras -interior y exterior- para ampliar su rango de sujeción, y le permite manejar una amplia variedad de tamaños de material.

Alta Precisión y Eficiencia: La pieza del torno autocentrante contiene un delicado engranaje cónico y engranajes de piñón. Contribuyen a un progreso de procesamiento preciso, con una tolerancia de ≤0,003 pulgadas / 0,07 mm.

Fácil de Manejar: El mandril del mini torno es fácil de usar girando la llave ergonómica del mandril en T (incluida en el paquete). Al reducirse el tiempo de cambio y ajuste, su torno puede trabajar con mayor eficiencia.

Aplicación Versátil: El plato de torno de metal se aplica ampliamente a los tornos de metal para el torneado general de ejes y algunos materiales más delicados. Sería la elección perfecta para su máquina de torno.

