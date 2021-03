Los 30 mejores Piscina Infantil Hinchable capaces: la mejor revisión sobre Piscina Infantil Hinchable

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Piscina Infantil Hinchable?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Piscina Infantil Hinchable del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Intex-57135NP Dinoland Play Center-Centro de juegos acuático hinchable, modelo surtido (con y sin volcán), multicolor, 333x229x112 cm-280 Litros (57135NP) € 69.95

€ 45.82 in stock 7 new from €45.82

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Modelo surtido: con y sin volcán

Tobogán hinchable con base acolchada y barreras laterales, figuras hinchables en forma de dinosaurio, anillas hinchables, rociador de agua y bolas de colores

Incorpora 6 bolas de colores variados para jugar a deslizarlas o a pasarlas por el arco del dino y 2 anillas hinchables para jugar a encestarlas

Fabricado en vinilo resistente, el arco central tiene un pulverizador de agua coon conexión a manguera de jardín, incluye tapón de drenaje y kit de reparación

El centro de juegos soporta un peso máximo de 81 kg y está diseñado para su uso en exterior por niños mayores de 3 años

Intex 57444NP - Centro juegos hinchable dinosaurio 249 x 191 x 109 cm, 272 litros € 49.95

€ 39.95 in stock 5 new from €25.55

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Centro de juegos hinchable para agua con forma de dinosaurio

Medidas de 249 x 191 x 109 cm y capacidad para 216 litros de agua

La piscina hinchable está fabricada de vinilo resistente, diseñada para 3 niños y soporta un peso de 80 kg

El centro de juegos dispone un tobogán con base acolchada para amortiguar la bajada de los niños

Incorpora: 6 bolas de PE blando que al apretarlas se deforman y vuelven a su estado normal en unos segundos

Intex 57453NP - Centro juegos hinchable arcoiris 297 x 193 x 135 cm, 206 y 175 litros € 64.95

€ 59.99 in stock 5 new from €59.81

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Centro de juegos hinchable con forma circular y un arco iris, medidas de 297 x 193 x 135 cm

2 piscinas: una grande con capacidad para 201 litros de agua y otra más pequeña de 227 litros de agua (tiene más altura que la grande)

Incluye un tobogán con base acolchada para amortiguar la bajada

Incorpora: 6 bolas de PE blanco que al apretarlas se deforman y vuelven a su estado normal en unos segundos para jugar y 4 anillos hinchables

El aro superior dispone de pulverizador de agua con conexión y adaptador a manguera de jardín READ La decisión sobre la independencia de Boudou estaba en manos del mismo juez que lo había puesto bajo arresto domiciliario

Intex 57122NP - Piscina hinchable castillo & flor 122 x 122 cm 74 litros € 19.95 in stock 6 new from €19.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable Intex para bebé con forma de castillo, tiene unas medidas de 122 x 122 cm y capacidad para 74 litros/agua

La piscina está cubierta y proporciona sombra parcial, así como también protege del sol

Incorpora una flor hinchable extraíble

El hinchable está diseñado para ser utilizado por bebés entre 1 a 3 años de edad

Incluye kit de parches para reparar pequeños poros o pinchazos

Intex 58924NP - Piscina 3 aros bebé Sunset, 86 x 25cm, 68L € 5.95 in stock 14 new from €5.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable Intex infantil

Medidas: 86x25 cm y 68 litros de capacidad de agua

Fabricada de vinilo, tiene 3 aros de diferente color cada uno: rosa, amarillo y azul

El suelo de la piscina Intex es hinchable para mayor comodidad del niño, incluye kit de parches

La piscina está diseñada para que sea utilizada por bebés entre 1 a 3 años de edad

Intex 57403NP - Piscina hinchable rectangular 166 x 100 x 25 cm, 90 litros € 11.95 in stock 10 new from €11.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable Intex rectangular de la línea SmallPools, medidas: 166 x 100 x 25 cm y capacidad para 90 litros/agua

Piscina desmontable de forma rectangular fabricada con vinilo resistente, de color azul y blanca

La base de la piscina es acolchada para mayor comodidad, óptima para instalarla en terrazas o en patios

La piscina hinchable y rectangular está diseñada para ser utilizada por 2 niños a partir de 2 años de edad (bajo supervisión)

Incluye kit de parches para reparar pequeños poros o pinchazos

Intex 57106NP - Piscina hinchable colores con base hinchable 61 x 22 cm, 33 litros, 1 unidad [modelos surtidos] € 3.95 in stock 11 new from €3.50

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable Intex infantil con forma circular y 4 cámaras de aire para mayor seguridad

Medidas 61x22 cm con capacidad para 33 litros/agua

La piscina está fabricada de vinilo resistente y la base, de color blanca, es acolchada para mayor confort

La piscina tiene 3 aros independientes con ilustraciones

Uso recomendado de 1 a 3 años

Mafiti Piscina Inflable Infantil. Piscina de Agua para niños, Material plástico Ideal para bebés y niños y niñas pequeños. Tamaño 110 x 30 cm € 8.51 in stock 1 new from €8.51

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Diversión segura】 La piscina infantil Kiddie Swiming proporciona una gran diversión durante el calor del verano en un entorno seguro y controlado. Los niños pueden aprender los movimientos básicos de natación al mismo tiempo que se divierten

【Tamaño adecuado】 Tiene un tamaño adecuado para hasta dos niños pqueños. Medidas: 110 x 30cm.

【Fácil de almacenar】 Una vez finalizado el verano puede almacenar fácilmente su piscina desinflñándola y dejándola secar. O puede usarla como arenero, u otros usos, para que los niños sigan aprendiento y jugando.

【Contenido del paquete】 El paquete incluye una piscina inflable pequeña de agua para niños y una tarjeta de instrucciones de uso (no incluye bomba de inflado). Le brindamos un servicio al cliente. Cualquier problema durante el uso, envíe un mensaje al equipo de soporte para ayudarlo a resolverlo rápidamente y con el menor inconveniente para usted.

DODOT Bebé-Seco - Pañales Talla 4 (9-14 kg), 256 Pañales, El Unico Pañal Con Canales De Aire € 53.69 in stock 4 new from €53.47

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hasta 12h de protección anti-fugas

Triple Sistema de Protección Anti-fugas para prevenir las fugas donde más se producen

Pañal con Flexi-Tiras para un ajuste cómodo alrededor de la cintura

Capa Ultra Seca, que absorbe instantáneamente el pipí gracias a la tecnología absorbente única de Dodot

Doble Barrera de Protección que ayuda a prevenir las fugas de pipí en los laterales

Intex 57161NP - Centro de juegos aventura acuática en la jungla € 67.95

€ 64.70 in stock 7 new from €64.70 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Centro de juegos para agua con diseño de animales y plantas propios de la jungla

Contiene varios juegos con elementos hinchables y accesorios

Mide 257x 216 x84 cm y está compuesto de 2 piscinas ,pequeña 57 l y grande 493 l

Tiene un tobogán, un aspersor y un tapón de drenaje para cuando se quiera vaciar

Se recomienda a partir de los 3 años de edad y soporta un peso máximo de 81 kg

INTEX-57100NP Piscina infantil hinchable cuadrada, colores aleatorios, 86 x 86 x 25 cm, 1 unidad € 15.00 in stock 14 new from €10.37 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable para niños con medidas 86x86x25 cm, es de forma cuadrada y fabricada en vinilo resistente con suelo hinchable suave para mayor comodidad

Diseño lateral formado por dos aros hinchables, piscina disponible en dos modelos surtidos: rosa o verde lima

Tiene capacidad para 57 litros (17 cm de alto) y está recomendada para bebés de entre 1 y 3 años, uso recomendado bajo supervisión de un adulto

Para inflar y desinflar más rápido la piscina es aconsejable utilizar un hinchador manual o eléctrico (se venden aparte)

La piscina incluye kit con parche para reparar pequeños poros o pinchazos en la lona

Intex 58448NP - Piscina Hinchable Sandía € 14.95 in stock 16 new from €10.89

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Esta piscina hinchable de diseño sandía Intex es de vinilo resistente y tiene 3 aros hinchables que imitan a la fruta

Las dimensiones de la sandía hinchable son de 168 x 38 cm y su vinilo tiene un grosor de 0,23 mm

Con el hinchable lleno hasta la capacidad recomendada de 581 litros, el nivel del agua llega hasta los 23 cm de altura

Para mayor seguridad, la piscina infantil recomienda a partir de los 2 años, siempre bajo la supervisión de un adulto

Contiene parche de reparación para arreglar posibles pinchazos o poros en la piscina hinchable infantil

Intex 57162NP - Centro de juegos acuático con motivos de pesca € 53.35 in stock 13 new from €41.70

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El centro de juegos mide 188 x 218 x 99 cm y su vinilo tiene un grosor de 0.28 mm

Tiene palmera con aspersor, caña de pescar y 2 peces hinchables, juego de bolas, 6 pelotas de colores y tobogán

La piscina tiene capacidad de 182 litros, el nivel del agua llega hasta 13 cm

Se recomienda a partir de los 3 años de edad, soporta un peso máximo de 81 kg

Contiene parche de reparación para arreglar posibles pinchazos o poros

Intex 57165NP - Centro de Juegos Cocodrilo con Tobogán € 39.95 in stock 13 new from €39.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina con capacidad para 160 litros de agua (llenar hasta los 12 cm), medidas: 201 x 17 x 84 cm, soporta hasta 54 Kg de peso

Recomendado para niños mayores de 2 años, instalar en espacios exteriores como la terraza o el patio

Incluye 1 tobogán con alfombra acolchada, 1 cocodrilo, 1 sombrilla con forma de seta, 1 cubo de pescar hinchable y 1 mini flotador de pato

Tiene 1 aspersor de cocodrilo con conexión a manguera del jardín y 1 tapón de desagüe para vaciar el agua de la piscina

Fabricado en PVC resistente de acabado transparente, tiene 13 cámaras de aire e incluye 1 parche de reparación para pequeños pinchazos o fugas

Intex 57471NP - Piscina hinchable acuario, 159 x 159 x 50 cm, 340 litros € 29.95 in stock 7 new from €27.61

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable Intex de la línea Sea Aquarium, tiene una capacidad para 340 litros de agua

Las medidas de la piscina con temática de Acuario son 159 x 50 cm

Las ilustraciones de la piscina son animales y plantas marinas grabadas en toda la lona exterior de la piscina Intex, el interior es de color blanco

La piscina hinchable y cuadrada con terminación redondeada está fabricada con vinilo resistente

La piscina tiene tapón de drenaje para un fácil llenado y vaciado, incluye un kit de parches para reparar pequeños poros o pinchazos

Intex 57160NP - Centro de juegos agua Happy Dino € 54.95

€ 51.75 in stock 4 new from €44.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El centro de juegos acuático dinosaurios Intex tiene 2 piscinas y mide 259x 165 x 107 cm

En los laterales hay 2 aspersores, conexión a manguera de jardín y tapón de desagüe para el vaciado

Incluye una anilla hinchable para jugar a encestarla y tobogán con base acolchada

Se recomienda a partir de 3 años, peso máx 54 kg y la capacidad total de agua es de 234 litros ,piscina pequeña 65 l, piscina grande 169 l

Contiene parche de reparación para arreglar posibles poros o pinchazos en la lona READ Soso es nuestro primer paparazzi. ¡Finalmente se fue! ..

Bestway 53052 - Piscina Hinchable Infantil Acuario 239x206x86 cm con Tobogán € 47.65 in stock 5 new from €47.65 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tiene unas medidas de 239x206x86 cm y soporta hasta 45 kg de peso

Se debe conectar a manguera de jardín y tiene una capacidad de 308 litros

La palmera rociará agua sobre los niños para divertirse

Incluye además un delfín, 2 peces payaso y un pulpo con 2 anillas hinchables

Intex 57149NP - Centro de juegos hinchable Candy Zone 295 x 191 x 130 cm € 67.95 in stock 15 new from €58.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Centro de juegos hinchable de Intex Candy Zone; medidas: 295 x 191 x 130 cm; 2 piscinas: 206 litros/agua (grande) y 168 litros/agua (pequeña)

Material: vinilo extra resistente y grosor 0.30 mm; incluye tapón de drenaje

Tobogán: no extraíble, rampa y base acolchada, ancho zona de lanzamiento: 45 cm y altura: 52 cm

Arco con pulverizador de agua; ancho interior del arco: 65 cm y altura interior: 75 cm

Accesorios: 2 piruletas extraíbles (40 cm diám. y 70 cm altura), 2 rampas para lanzar bolas; 6 pelotas (7 cm diám.) y juego de 3 arcos (no extraíbles)

Piscina Hinchable Infantil con Canastas Baloncesto Bestway Basketball 254x168x102 cm € 35.95

€ 34.99 in stock 8 new from €34.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye dos pelotas hinchables para que los niños encesten

Está fabricada con vinilo resistente

Puedes vaciarla de forma sencilla gracias a la válvula de drenaje

Tiene unas medidas de 254x168x102 cm y una capacidad de 636 litros

Intex 57482NP - Piscina hinchable My Sea Friends 163 x 107 x 46 cm 230 litros , color/modelo surtido € 23.95

€ 22.77 in stock 5 new from €18.80

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable Intex de la línea My Sea Friends, las medidas de la piscina circular son 163 x 107 x 46 cm

Fabricada con material vinílico muy resistente y duradero tiene una capacidad para 230 litros de agua

La piscina es de color azul y blanca y en el fondo de la piscina lleva ilustraciones de animales marinos de colores: un pez y un pulpo

Dispone de tapón de drenaje para un fácil vaciado, incluye kit de parches para reparar pequeños poros o pinchazos

La piscina está diseñada para un uso de 2 niños a partir de 3 años

Bestway 51116 - Piscina Hinchable Infantil Bañera Bebé 86x86x25 cm € 14.31 in stock 9 new from €12.87 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Práctico diseño – Esta bañera de viaje es para desplazamientos y vacaciones con niños pequeños

Modelo seguro – Para un uso seguro, la piscina infantil es estable incluso sin esterilla antideslizante

Tamaño adecuado– Cuadrada y compacta, esta piscina hinchable para bebés es para usarla en la ducha

El envío incluye – Bañera para bebé hinchable Up, In & Over de Bestway y un parche de reparación autoadhesivo, edades recomendadas: de 0 a 3 años, material: vinilo, medidas: 86 x 86 x 25 cm, blanco

Bestway 54005 - Piscina Hinchable Infantil Blue Rectangular 201x150x51 cm € 31.20 in stock 4 new from €28.86 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Los más pequeños de la casa se lo pasarán en grande con esta piscina

Recomendada para niños a partir de 6 años.

El contenido máximo de agua es de 450 litros

Su estructura está formado por dos anillos iguales que aportan robustez

Se vacía de forma rápida con la válvula de drenaje

Intex 57124NP - Piscina hinchable Caracol 145 x 102 x 74 cm, 53 litros € 14.95 in stock 11 new from €14.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable Intex infantil con forma de caracol; medidas: 145 x 102 x 74 cm y altura borde interior: 14 cm; capacidad: 53 litros/agua

La piscina está fabricada en vinilo extraresistente con grosor de 0.25 mm e incorpora parasol para proteger a los niños de los rayos UVA

Suelo acolchado para evitar golpes durante las caídas y ventana en la parte trasera

No es aconsejable instalar directamente la piscina hinchable sobre césped (colocar un tapiz para evitar punciones en la lona)

Diseñada para ser utilizada por ninos entre 1 y 3 años; incluye kit de parches para reparar pequeños pinchazos o poros en la piscina

Duerer Piscina Hinchable Rectangular Piscina Infantil Inflable, Piscina Familiar En El Patio Trasero, Fiesta AcuáTica De Verano, Exterior, JardíN, Adultos, Juego Simple - 241cm x 142cm x 56cm € 95.99 in stock 2 new from €95.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Piscina familiar】la piscina familiar para el hogar se produce utilizando materiales libres de BPA que. Las piscinas inflables de gran capacidad se adaptan a una familia con 3-5 para disfrutar de una fiesta en la piscina en verano. La piscina familiar inflable tiene una variedad de tamaños para elegir.

【Seguro y duradero】Hecho con materiales de alta calidad, que tienen un grosor de 0. 4 mm, la piscina inflable es dos veces más gruesa que la mayoría en el mercado, lo que reduce el riesgo de pinchazos y garantiza una larga vida útil. El parche de reparación adicional y el material de PVC incluido en el paquete ayudan a prolongar la vida útil.

【Estructura fuerte y estable】Viene con 3 cámaras de aire individuales, cada una con una válvula de escape de flujo libre y de entrada doble que pueden soportar el peso y evitar fugas de aire o agua., ​por lo que la piscina siempre está lista para divertirse.

【Fácil de usar】infle en 3-4 minutos con una bomba eléctrica (no incluida), 2 válvulas de agua duplican la velocidad de drenaje. el tubo de drenaje vertical de 90 ° puede facilitar la salida del agua.

【Piscina de usos múltiples】Las piscinas de salón familiar engrosadas no solo se pueden usar como piscina, sino también como piscina de bolas, arenero, estanque de pesca, piscina de juguetes.esta es una opción ideal para jueguen en interiores y exteriores.

BESTWAY 54009 - Piscina Hinchable Infantil Rectangular 305x183x56 cm € 37.95

€ 32.68 in stock 4 new from €32.68 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diversión en familia con esta piscina rectangular hinchable

Paredes blandas para que los niños jueguen con seguridad

Tiene una capacidad de 1.161 litros

La estructura de la piscina está formada por tres anillos iguales para dar estabilidad

Desmontarlo es muy fácil con la válvula de drenaje fácil con la que podrás vaciar la piscina y guardarla de forma sencilla

VOXON Piscina Hinchable, Piscina Niños y Familia, 250x180x55cm Piscina Grande de Jardín, PVC, Durable y Seguro para Niños, Adultos, Familias, Parque Acuatico € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PISCINA FAMILIAR GRANDE: El tamaño grande de 580L y tres capas permite entrar a una familia numerosa, proporcionando una fiesta en la piscina para padres e hijos. Y esta piscina inflable se puede utilizar tanto en exteriores como en interiores. Como una piscina con bolas en el interior, los niños pueden aprender a nadar y jugar con algunos juguetes de bolas.

DISEÑO DE PISCINA Y ASPERSOR 2 EN 1: Esta piscina inflable está equipada con un aspersor para niños, los niños pueden divertirse más jugando con agua cuando el agua sale a chorros. Este juguete de verano crea océanos de aventuras para los niños y la familia.

DISEÑO EXCLUSIVO DE DESBLOQUEO Y DRENAJE: El diseño exclusivo de desbordamiento mantiene el nivel de agua seguro para evitar el desbordamiento; La válvula de agua curva incorporada duplica la velocidad de drenaje, mientras evita que el tapón de agua en el drenaje bloquee la válvula de agua debido a la presión del agua y afecte el drenaje.

3 CÁMARAS DE AIRE INDIVIDUALES Y VÁLVULA DE AIRE DOBLE: diseño de cámaras de aire estables: la piscina inflable tiene 3 cámaras de aire independientes, y cada una tiene entradas de aire dobles y válvulas de escape libres para evitar que el aire y el agua penetren; Inflar en 3-4 minutos con bomba eléctrica (no incluida).

SEGURA Y DURADERA: hecha de PVC de 0.4 mm, es un 50% más gruesa que la mayoría del mercado, lo que reduce el riesgo de pinchazos y garantiza una larga vida útil. Los niños pueden jugar con confianza porque nuestra piscina tiene una altura de retención de agua segura y obtuvo las certificaciones EN71, CPSIA, CPC, ASTM. READ Los 30 mejores Cuerda Para Saltar capaces: la mejor revisión sobre Cuerda Para Saltar

LETOMY Piscina Inflable para Bebés, Hinchable Infantil, Pequeña Tigre Naranja Splash Pool para Niños, Aspersor de Juego con Fondo de Burbuja Inflable de Doble Capa para Jardín/Piscina/Playa € 20.68

€ 15.59 in stock 1 new from €15.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina para Bebés con Sombra de Tigre Naranja - Nuestra Piscina Inflable para Bebés tiene toldos y rociadores únicos para proteger a su bebé de la luz solar directa y hacerlo más fresco en los calurosos días de verano. ¡Este verano, la primera opción de los niños geniales, también puede experimentar más diversión en casa, llévelo al patio trasero, al jardín, a la piscina familiar, para crear un hermoso parque infantil para sus hijos!

Válvulas de Aire Exclusivas y Tapón de Drenaje Inferior - La Hinchable Infantil para bebés con dosel utiliza un diseño mejorado de válvula de aire, que es más hermética que otras válvulas de aire y más conveniente para inflar o desinflar. ¡Simplemente infle las 3 boquillas de aire durante unos minutos y conecte la manguera para configurar la Piscina Inflable para Bebés! El tapón de drenaje inferior puede hacer que liberar agua sea más conveniente. No es necesario levantarla con la mano.

Parte Inferior de Burbuja Inflable de Doble Capa - A diferencia de otras piscinas tradicionales de sombra para bebés, esta Piscina Inflable para Bebé pequeños tiene una base de cojín inflable de dos capas, que no solo protege los pequeños pies del bebé, permite que los niños se sienten, trepen y caminen a voluntad, y haz que el tiempo de juego sea divertido todo el verano.

Deje que los Bebés Disfruten de Seguro y Divertido - La altura recomendada de columna de agua es de 30 - 40 cm que bebés pueden jugar de manera más segura.La altura del cojín de almacenamiento de agua no es alta, lo que puede evitar que los niños se ahoguen. Para garantizar la seguridad de su hijo, Juega bajo la supervisión de un adulto.

Centro de Juegos de Bebé - Además de proporcionar mucha diversión acuática para que los niños jueguen en los días soleados de verano, también encontrará que es un centro de actividades multifuncionales para juegos de bebés que se puede usar como piscina para mascotas, piscina de playa para bebés, piscina pelotas para bebés, etc. . .¡Proporcione un verano rico e interesante para los niños!

Intex 58439NP - Piscina hinchable 3 aros círculos 147 x 33 cm, 330 litros € 11.95 in stock 11 new from €9.49

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina infantil hinchable Intex línea Cool Dots, medidas 147 x 33 cm, capacidad para 330 litros

Formato redondo con tres aros hinchables, fabricada en vinilo resistente de alta calidad

La piscina cuenta con 3 cámaras de aire con doble válvula para garantizar la seguridad y estabilidad del hinchable

Diseño en fondo blanco con manchas de diferentes colores y aro de color amarillo

Incluye un kit de reparación con parche para posibles pinchazos, poros o rozaduras, recomendado a partir de 2 años

KG KitGarden - Piscina Hinchable Rectangular 660 litros, 260x175x51cm, Azul/Transparente, Pool 262TAZ € 35.29 in stock 2 new from €34.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piscina rectangular hinchable: capacidad 660 litros

Material: lona sintética de alta resistencia

Diseño con dos cámaras de aire para un rápido inflado y desinflado

Incluye tapón de drenaje para facilitar el desague y un parche de repuesto.

Ideal para niños mayores de 6 años

Intex 58415NP - Piscina infantil Winnie the Pooh € 11.95 in stock 8 new from €11.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Refréscate con winnie the pooh y sus amigos en esta piscina de 109 x 102 x 71 cm fabricada con vinilo resistente de un groso de 0.25 mm

La piscina hinchable tiene el suelo acolchado y un parasol acanalado con ilustraciones de los personajes disney

El hinchable es hexagonal con capacidad para 41 litros, con la piscina llena el nivel del agua llega a los 12 cm

Por seguridad, se recomienda su uso desde 1 año hasta los 3 años, siempre bajo la supervisión de un adulto

Incluye parche de reparación para arreglar posibles poros o pinchazos en el hinchable

