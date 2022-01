Inicio » Top News Los 30 mejores Pinzas Cocodrilo Electronica capaces: la mejor revisión sobre Pinzas Cocodrilo Electronica Top News Los 30 mejores Pinzas Cocodrilo Electronica capaces: la mejor revisión sobre Pinzas Cocodrilo Electronica 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pinzas Cocodrilo Electronica?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pinzas Cocodrilo Electronica del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Movilideas - 10 Cables con Pinzas de Cocodrilo para Pruebas - Test 50 cm € 4.90 in stock 1 new from €4.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 Cables de 50cm con pinzas de cocodrilo en ambos extremos

5 colores: verde, amarillo, rojo, blanco, negro

Pinzas con funda de vinilo

Pinzas de cocodrilo aisladas (10 pares, acero, enchapado en niquel), color rojo y negro € 5.69 in stock 2 new from €5.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ancho (parte mas ancha): Approx.1 / 2 pulgadas (12 mm)

Ancho (parte mas estrecha): Aprox. 0.16 pulgadas (4 mm)

Color: Negro y rojo

10 pares de pinzas de cocodrilo con manguitos aislantes

GTIWUNG 60Pcs Crocodile Clip, Pinzas de Clip de Cocodrilo, Clip Alligator Alligator Pinzas de Prueba de Metal Prueba por Electricista Trabajo, Clip de Metal Batería Pinzas de Pinza de Cocodrilo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pinzas de cocodrilo: estas pinzas de cocodrilo son resistentes al óxido y a la corrosión, antioxidantes, muy duraderas para un uso prolongado. El mango de plástico con colores rojo negro para que sea fácil de distinguir; El clip sin asa tiene un orificio de 4 mm para insertar el cable.

Alta calidad: todas las pinzas de cocodrilo están hechas de material metálico de alta calidad, tienen buena conductividad eléctrica, con niquelado en la superficie, que sean suaves y no dañen el cable; Las manos de plástico están aisladas para protegerlo de lesiones.

Multifunción: son versátiles y adecuados para el hogar, uso automotriz, perfecto para un dispositivo de manos de ayuda de soldadura de bricolaje, herramienta de soldadura doméstica y herramienta de prueba eléctrica.

Resistente y resistente: cada pinza de cocodrilo con resorte crudo tiene una buena mordida sólida, se sujetan firmemente y se usan a largo plazo sin deformación.

El paquete incluye: En este juego, incluye 3 pinzas de cocodrilo de 51 mm / 2.0 '' con un total de 60 piezas empaquetadas en una caja de plástico. Son 20 piezas de una sola mano con mano de plástico, 10 piezas de doble asa con mano de plástico, 30 piezas de una sola mano sin tapa, todo lo que necesita en un juego, cantidad suficiente para su uso.

ELEGOO 30pcs Alligator Clip Wire Test Leads Set con Pinzas de Cocodrilo Cable de Puente de Doble Final de 50cm para Arduino € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ Los cables de prueba codificados por colores: verde, amarillo, rojo, blanco, negro (cada color 6pcs), perfecto para proyectos electrónicos Arduino.

√ Alambre de prueba de cobre revestido de aluminio de 47,5 cm con aislamiento pesado de calibre 28.

√ Abrazaderas de cocodrilo en ambos extremos de cada cable de prueba (No están soldadas pero pueden ser).

√ Abrazaderas de cocodrilo cubiertas de PVC con fuerte resorte.

√ Los clips sujetadores sujetan firmemente para conducir de manera segura la electricidad. READ La primera detección de nanoerupciones en el Sol podría aclarar un misterio centenario - VTM.cz

SODIAL(R) 10 x Pinzas de Cocodrilo Sonda de Prueba Metal Mango Plastico 50mm € 5.20 in stock 3 new from €5.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nombre del producto: Pinza de Cocodrilo

Material: plastico, metal

Color: Negro, Rojo, Plateado

Tamano total (cada uno): 50 x 28 x 8 mm / 2 "x 1.1" x 0.3 "(L * W * T)

Ancho Abierto de Mandibula: 15mm / 0.59 "(maximo)

YuCool - Juego de 60 pinzas de cocodrilo (35 mm, revestimiento de níquel, cubierta protectora de aislamiento, para pruebas de laboratorio), color plateado € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran paquete: el paquete incluye 60 clips de cocodrilo de 35 mm, cada uno para 30 piezas, todos vienen con cubiertas de aislamiento protector gruesas.

Tamaño: tamaño total: 35 x 8 x 6 mm (largo x ancho x alto). Ancho abierto de la mandíbula: 8 mm (máximo). Color: plateado.

Alta calidad: hecho de material de metal de alta calidad, tiene buena conductividad eléctrica, la funda de aislamiento hace que sea más seguro y cómodo de usar.

Bocadura sólida: cada pinza de cocodrilo con resorte crudo tiene una buena mordida sólida, sujeción firme, uso a largo plazo sin deformación, resistente y duradero.

Amplia aplicación: se puede utilizar como abrazaderas en miniatura para sujetar piezas juntas y herramienta de prueba eléctrica. Ideal para laboratorios de física escolares, uso doméstico y automotriz.

Senven®(20 cables de prueba, 10 pinzas de cocodrilo) Alligator Clip Wire Test Leads Set con Pinzas de Cocodrilo Cable de Puente de Doble Final de - 52 cm / 20.5 pulgadas - 5 colores € 8.62 in stock 1 new from €8.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ※ El kit incluye (línea de prueba de 20 piezas + 10 pinzas de cocodrilo de repuesto): línea de prueba de 20 piezas: 4x negro / 4x rojo / 4x amarillo / 4x verde / 4x blanco, 10 piezas de clip de cocodrilo de repuesto: 2x negro / 2x rojo / 2x amarillo / 2x amarillo / 2x blanco, cada uno de 52 cm / 20.5 pulgadas de largo, adecuado para la mayoría de los proyectos electrónicos livianos, fácil de usar y usar.

※ Force Fuerza de sujeción suficiente y cubierta protectora: resorte fuerte y conexión fuerte El clip de cocodrilo aislado de doble extremo tiene suficiente fuerza de sujeción para fijarse firmemente en la mayoría de los trabajos. El clip aislante se puede deslizar de manera flexible hacia adelante y hacia atrás para ajustar la exposición del clip. Ideal para la instalación rápida de circuitos o equipos de prueba.

※ Excelente color: 5 cables de prueba de color pueden rastrear fácilmente los cables al probar múltiples objetos, lo que le ayuda a distinguirse visualmente entre sí

※ Proceso de conexión robusta: el cable está firmemente engarzado en el clip, adecuado para el circuito de puente y el reemplazo o prueba temporal del circuito

※ Ampliamente utilizado: el alambre de cuero de cocodrilo es adecuado para la mayoría de los productos electrónicos ligeros, como experimentos científicos, enseñanza de ciencias escolares, pruebas de prototipos o de conmutación a prueba de fallos y diagnóstico de enclavamiento. (La tienda tiene más productos de apoyo, si es necesario, haga clic para entrar en la compra)

Senven 60pcs cocodrilo Clip+20pcs manga aislante, pinzas prueba cocodrilo de cocodrilo Prueba de electricista, pinza de aislamiento de metal pinza de clip de cocodrilo € 8.32 in stock 1 new from €8.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ※ El material del clip / mango de cocodrilo es respetuoso con el medio ambiente, no es fácil de desvanecer, resistente al desgaste, brillante.

※ El tornillo de las pinzas de cocodrilo que se adhiere al cable, ideal para usar en cables de prueba.

※ Clips Las pinzas de cocodrilo se pueden usar en trabajos de prueba eléctricos o de laboratorio, son útiles para conectar componentes a los cables.

※ Clip Pinza de cocodrilo: longitud 35mm. Tornillo de fijación para cable.

※ El paquete incluye: 60 pinzas de cocodrilo + 20 fundas aislantes(La tienda tiene más productos de soporte, si es necesario, haga clic para ingresar a la compra.)

GZGXKJ 30 Piezas Negro Rojo Pinzas de Cocodrilo Metal de 35 mm con Cubierta Protectora de Man-go de Aislamiento Para Línea de Prueba Eléctrica de Cocodrilo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pinzas prueba multimetro Es una excelente pieza de recambio. La funda de PVC aislada e ignífuga le permite usar esta pinza de cocodrilo de manera segura sin tener que comprar otros accesorios. La funda de goma también puede proteger los cables conectados al clip de metal.

Pinzas cocodrilo bateria: La longitud de 35 mm/1.37in ,28mm/1.1in,mandíbula (máx. ): 7 mm/0.27in.

Quite la funda de goma de PVC de la pinza de cocodrilo, luego conecte el cable al metal y finalmente instale la funda de goma de nuevo, y podrá comenzar a usarla. El clip de metal se puede conectar a cualquier aparato o circuito eléctrico.

Pinzas cocodrilo electronica colores:negro,rojo,Este juego viene con un total de 30 pinzas de cocodrilo.

Las pinzas de cocodrilo se utilizan a menudo en los laboratorios de física de las escuelas para ensamblar circuitos de forma rápida y económica. También se pueden utilizar para pruebas de corriente, conexión de circuitos, etc. en circuitos de bricolaje. Son útiles para conectar componentes a fuentes de energía.

PeakTech MKS-10 - Puntas de medición con Pinzas de cocodrilo € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este juego de puntas de medición para todos los cables de medición disponibles en el mercado con casquillos de seguridad de 4 mm se ha desarrollado para poder medir con precisión incluso los componentes más pequeños

Este juego de puntas de medición también incluye las pinzas de cocodrilo correspondientes, de modo que es posible fijar las puntas de medición al componente que se va a medir

Al utilizar las puntas de prueba sin las pinzas de cocodrilo, se garantiza una categoría de sobretensión de CAT I 1000 V

Mediante el uso de las pinzas de cocodrilo, es posible una aplicación de la categoría de sobretensión CAT III

BIGtec Tercera mano con lupa, mecánica de precisión para soldar con pinzas de cocodrilo intercambiables. € 9.79 in stock 1 new from €9.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ayuda de soldadura con 8 articulaciones esféricas, 2 pinzas de cocodrilo y una lupa/lente para un aumento óptimo. Base de hierro fundido resistente a la inclinación para un agarre estable y seguro.

La herramienta ideal – trabajos de soldadura, soldadura, artesanía, mecánica de precisión, joyas, hobby, artesanía, reparación, dispositivos electrónicos y componentes, piezas pequeñas, aficionados, modelistas, talleres, artistas, trabajos con sensación de dedos.

trabajos de precisión, ayuda de montaje, ayuda en combinación con las estaciones de soldadura, juego de soldadura, soporte de piezas de trabajo, trabajos de filigrana, instalación de instalación, soldadura.

Gracias a las dos pinzas tendrás las manos libres y también podrás trabajar las piezas más pequeñas con tranquilidad y conciencia.

Articulaciones esféricas ajustables con tuercas de mariposa, pinzas de cocodrilo, pinzas de fijación para fijar y fijar, lente de aumento para el zoom de visión cercana. Las pinzas de cocodrilo se pueden cambiar fácilmente.

DollaTek 30Pcs Puntas de Prueba con Pinzas de cocodrilo Juego Pinzas de Prueba con Aislamiento Pinzas de Doble Punta, 19.7 Pulgadas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cables de prueba con pinzas de cocodrilo ajustadas: el color de las líneas de prueba de 30 líneas es rojo, verde, amarillo, negro, blanco (6 piezas de cada color) y cada longitud es de 19,7 pulgadas, el cable es de 24 AWG

Fuerza de sujeción adecuada y cubierta protegida: el fuerte gancho de resorte se sostiene sólidamente para la mayoría de los trabajos, los clips aislados son flexibles para deslizarse hacia adelante y hacia atrás para ajustar la exposición del clip

Color distinguible: los cables de prueba de 5 colores son útiles para realizar un seguimiento de los cables cuando se prueban varias cosas, lo que ayuda a distinguir entre ellos visualmente

Mano de obra sólida: el cable está engarzado de forma segura en los clips, funciona bien para los circuitos de puente y realiza cambios o pruebas de circuitos temporales

Ampliamente las aplicaciones: los cables de cocodrilo son prácticos para la mayoría de los trabajos electrónicos ligeros, como experimentos, pruebas de prototipos, creación de prototipos o diagnóstico de interruptores de seguridad defectuosos

Pinzas Cocodrilo Electronica,Qiundar 100 Pcs Clips Cocodrilo in Metal Alligator Clips para el Trabajo de Prueba Eléctrica € 16.17 in stock 1 new from €16.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad】- Estas pinzas de cocodrilo están hechas de metal de alta calidad, la superficie está niquelada, no se oxida ni se corroe, y es respetuosa con el medio ambiente, no se decolora fácilmente, es resistente al desgaste y brillante.

【Contenido del Paquete】- Incluye 100 pinzas de cocodrilo, suficientes para que las uses durante mucho tiempo.

【Buena Conductividad】 - Alta elasticidad, mordida cercana de la boca de cocodrilo, buena conductividad.

【Ampliamente Utilizado】- Nuestras pinzas de cocodrilo le brindan múltiples usos. Ampliamente utilizado en equipos de gama alta y media, como fuentes de alimentación, electrónica y audio. También se aplican a trabajos de pruebas eléctricas o de laboratorio, y se pueden utilizar para conectar componentes a cables. También se puede utilizar en los campos de la artesanía / hobby / técnico.

【Servicio】 - Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con nosotros, ¡gracias!

FamilyMall - 1 conjunto de cables multifunción para multímetro (con pinzas de cocodrilo) € 9.40 in stock 4 new from €9.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Digital multifunción multímetro Sonda de prueba Cables / Pinzas cocodrilo.

A través de la función de proximidad, puede combinación de diferentes propósitos.

Longitud del cable: 90cm

Cantidad: 1 Set (16 piezas)

Incluye 1 x Cables multifunción multímetro Sonda de prueba digital / Alligator Clip (16 piezas) READ Los 30 mejores Cristales A Medida capaces: la mejor revisión sobre Cristales A Medida

CABLEPELADO Pinza de cocodrilo 45 mm Negro € 1.97 in stock 2 new from €1.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida de 45 mm

Color del producto es negro

Material/Cubierta de pvc

Senven 40Pcs Crocodile Clip, Clip Alligator Alligator Pinzas de prueba de metal Prueba por electricista Trabajo, Clip de aislamiento de metal Batería Pinzas de pinza de cocodrilo. € 9.62 in stock 1 new from €9.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ※ Material ambiental El material de la pinza de cocodrilo / mango de metal es ecológico, no es fácil de desvanecer, usar, aislar.

※ La pinza de cocodrilo con la cubierta aislante unida al cable es muy adecuada para la línea de prueba.

※ Clips Las pinzas de cocodrilo se pueden usar para pruebas eléctricas o de laboratorio, y son muy útiles para conectar componentes a cables.

※ Longitud de las pinzas cocodrilo: Mediano: 53 mm, Pequeño: 34 mm, Conexión de cable fija con cubierta aislante.

※ Range Rango de suministro: 20 pinzas de cocodrilo medianas + 20 pinzas de cocodrilo pequeñas.(La tienda tiene más productos de soporte, si es necesario, haga clic para ingresar a la compra.)

DollaTek Kits de Cables de Prueba, Cables de Prueba de multímetro Digital electrónico P1300D con Pinzas de cocodrilo Juego de Puntas de sonda reemplazables € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El conector banana del cable de prueba está hecho de material de cobre de alta calidad, que es más conductivo y duradero.

Cable de 1 metro de largo, más cómodo de usar.

El kit está equipado con más tipos de conectores, más potentes.

Las puntas de prueba de calidad garantizan conexiones eficientes y estables y resultados de medición precisos.

La carcasa exterior del producto está hecha de plástico ABS, que es duradero y tiene un mejor agarre.

Pinza cocodrilo 45 mm rojo, Cablepelado € 1.97 in stock 2 new from €1.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Rojo

dafuhao 2 Pinzas de Cocodrilo Eléctricas 1000A Clips de Cocodrilo Eléctricos con Mango de Plástico Clips de Cocodrilo Eléctricos para Cables de Batería de Coche para Cargador de Vehículo € 14.89 in stock 1 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Abrazaderas de Batería de Cocodrilo de Calidad: El conductor de las pinzas de cocodrilo es de acero niquelado, el soporte está hecho de material gomoso para garantizar un agarre firme durante la operación y el fuerte diámetro de apertura del resorte permite que las pinzas sujeten objetos firmemente y no se resbalen fuera.

Muchos de Ellos: Obtienes 2 abrazaderas de pinza de cocodrilo de 1000 A amperios en dos colores diferentes, rojo y negro, así como 2 extremos de cable para engarzar, 2 tornillos y 2 tuercas.

Altamente Adaptable: Las pinzas de cocodrilo tienen entradas de conductor de 12V, 24V y 36V; la corriente máxima admitida es inferior a 1000 amperios.

Pinzas de Cocodrilo Versátiles: Las pinzas de cocodrilo aisladas son ideales para equipos de soldadura de bricolaje, herramientas de soldadura domésticas y herramientas de prueba eléctricas. Son adecuados para conectar componentes a cables y están diseñados para aplicaciones de administración de baterías y cargadores de baterías de automoción o de ocio.

Ampliamente Utilizado: Estas pinzas de cocodrilo para batería de automóvil son de alta calidad y se pueden usar bien en los postes laterales. Car Alligator Clips es ideal para una variedad de proyectos eléctricos, como probadores de voltaje, baterías de automóviles y camiones.

umiten 10pcs Kit de ESD Pinzas antiestática Set de pinzas de precisión, no magnético pinzas de acero inoxidable multiestándar perfecto para laboratorio electrónica, joyas, belleza y trabajo detallado € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Pinzas multifunción】 -- Un juego completo de 10 pinzas de precisión diferentes de alta calidad para todo tipo de trabajos finos y detallados, excelente para electrónica, joyas y otras manualidades finas, trabajos médicos y de laboratorio, depilación cosmética y mucho más.

★ 【Diseño antiestático y antideslizante】-- El revestimiento disipador electrostático (ESD) ayuda a proteger los componentes electrónicos delicados de daños estáticos. Acabado de superficie negro mate que proporciona un excelente manejo antideslizante. Mecanizado de precisión para una alineación exacta y un agarre perfecto en las puntas.

★【Acero inoxidable de alta calidad】-- El mango de las pinzas está hecho de acero inoxidable más fino, y a través de tratamiento térmico y endurecimiento hacen que las pinzas sean de alta elasticidad. Y las pinzas no son magnéticas y resistentes a la mayoría de ácidos y otros agentes corrosivos. Cada pinza tiene una funda protectora de plástico para evitar dañar la punta de estas pinzas.

★【Bolsa de almacenamiento portátil】-- Viene con una bolsa de almacenamiento, el paquete incluye 10 pinzas de acero inoxidable antiestáticas ESD. Cada pinza de acero inoxidable tiene un protector de plástico adecuado, que ofrece una protección completa para estas pinzas y más fácil almacenamiento y transporte.

CESFONJER 16 Piezas de Pinzas de Cocodrilo, Pinzas para Cables de Batería, Juego de Pinzas de Cocodrilo de Hardware a Granel para el Circuito de Pruebas Eléctricas € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Nuestros clips para batería de automóvil son fáciles de usar con características portátiles, livianas, seguras y confiables. Ideal para automóviles, vehículos, automóviles, etc.

★Perfecto para pruebas, reparaciones, reemplazos, proyectos científicos y para hacer sus propios cables de puente de bajo voltaje.

★Surtido de clips suministrado en un contenedor de plástico compacto para un fácil almacenamiento.

★80 mm × 2P, 50 mm × 2P, 15 mm × 4P, 10 mm × 4P, 8 mm × 4P

★Los conductores de las mandíbulas de cocodrilo están hechos de acero enchapado en níquel para un contacto y rendimiento óptimos. Los soportes están hechos de material de goma para garantizar una sujeción segura cuando están en acción.

20pcs 28 mm pinza de cocodrilo de metal cocodrilo pinza eléctrica para la prueba de medidor de sonda, negro, rojo € 8.99 in stock 3 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las abrazaderas mentales están hechas de material de hierro niquelado, buena conductividad eléctrica

Las mangas están hechas de PVC de alta calidad, ignífugo de alto grado, ecológico y no tóxico

Viene en total 20 piezas de clips de cocodrilo que pueden satisfacer sus necesidades básicas de uso diario

Las pinzas de cocodrilo se utilizan con frecuencia en los laboratorios de física escolar para ensamblar circuitos de forma rápida y económica. Son útiles para conectar componentes a cables.

Excelentes piezas de repuesto para reparar cables rotos en equipos de prueba y cargadores o crear sus propios cables de salto de bajo voltaje

10pcs 50cm Cocodrilo Cable Alambre Clips de Dos Extremos Pinzas para Prueba € 4.78 in stock 7 new from €4.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Nuevo y de alta calidad

Cables codificados por color permiten probar los circuitos sin cruzar los alambres o causar cortocircuitos

Ideal para hacer conexiones temporales mientras que la construcción y prueba de equipos electrónicos

Se puede utilizar como cables de puente de baja tensión

Clip Max. apertura es de aproximadamente 1 cm.

CABLEPELADO Cable alimentacion 5V USB Macho a Pinzas de cocodrilo 1 Metro € 4.50 in stock 3 new from €4.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conector 1: pinzas de cocodrilo

Conector 2: USB tipo A macho

Tamaño: 100 cm

Voltaje: 5 VDC

Cocodrilo Clips Eléctrico Aislado Cable Multímetro Conductores de Prueba Caimán Doble Punta Cable Probador de Voltaje (0.5 Metros/Rojo y Negro) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÁCIL DE USAR: el probador de voltaje de clip de cocodrilo se puede colocar y conectar fácilmente. Fácil de instalar y usar.

ESPECIFICACIONES: el ancho máximo que abren las pinzas de cocodrilo es de 10 mm. Tensión nominal: 30 V CA 60 V CC. Longitud: 0.5M de color rojo y negro.

USO UNIVERSAL: este cable de prueba de cocodrilos multímetro digital Keple es adecuado para multímetros, probadores, fuentes de alimentación y se utiliza en todas las aplicaciones electrónicas, como trabajos de pruebas eléctricas, circuitos, ensamblajes, etc.

GARANTÍA DE CALIDAD: la pinza de cocodrilo de doble extremo está completamente aislada con las botas de plástico de aislamiento cubiertas, por lo que es seguro de usar.

APLICACIONES AMPLIAS: los cables de cocodrilo son útiles para la mayoría de los trabajos de electrónica ligera, como experimentos, pruebas, prototipos o diagnóstico de interruptores de seguridad defectuosos.

Pinzas Cocodrilo - 4 Piezas 1m Dual El Doble Termino Puntas De Prueba Caiman Pinzas Cocodrilo Cable € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete que incluye: 4 piezas de pinzas de cocodrilo de cocodrilo de doble extremo Juego de cables de cable de prueba 15A 1M para pruebas eléctricas

Plomo grueso y flexible: cable de prueba resistente al pliegue grueso con núcleo de cobre sólido. Tensión máxima de 1000 V y amperaje máximo de 15 A. No demasiado. Solo bien.

Diámetro del cable de silicona: 4 mm; Longitud del cable: 3 pies / 39 "/ 1 metro; Longitud total del cable: 100 cm

Seguro : Estos son cables de prueba de alta calidad para pruebas eléctricas moderadas. con los clips resistentes y los extremos apretados, es muy seguro durante el uso

Aplicado ampliamente: los clips hacen que sea más fácil agarrar la batería que está tratando de leer, permite la prueba con manos libres, ideal para espacios remotos. El ancho para pinzas de prueba de cocodrilo lo suficientemente robusto como para ser útil para probar circuitos en sus autos, camionetas y motocicletas antiguas, etc. READ Los 30 mejores Usb Otg Tipo C capaces: la mejor revisión sobre Usb Otg Tipo C

Ajustables Terceras Manos Reparación de Soldadura Herramienta (Clip de pellizco de 5 cm) (2 Manos) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guarde su espacio de trabajo: las manos que ayudan a soldar son una abrazadera en el tipo de banco o mesa, no ocupa su espacio de mesa de trabajo adicional. Se adapta a cualquier banco de hasta 1,97 pulgadas de grosor

Dos brazos flexibles inusuales: 295 mm Dos manos amigables flexibles, tubo de unión universal, que se coloca fácilmente donde lo desee

Pinzas de cocodrilo giratorias extraíbles: las abrazaderas de cocodrilo eficientes pueden sostener su proyecto y girar 360 grados, estas abrazaderas de cocodrilo están aisladas y no rayan. Los clips de tacto suave se sujetan sin rayar ni pellizcar, pueden sujetar placas de circuito, cables, motores y más

Diseño simple para una fácil operación: perfecto para soldar alambre, tableros de computadora, aficionados a las manualidades, reparación de joyas finas, ayuda a enhebrar agujas, ¡te evita quemarte los dedos! Los brazos flexibles le permiten aplicar presión a sus partes. Si necesita un par de manos adicionales (¡o tres!) Para ayudar con un trabajo delicado y detallado, apreciará estas herramientas profesionales

Garantía de devolución de dinero de 30 días Garantía de 2 años: LITEBEE 100% satisfacción del cliente es nuestra búsqueda incesante. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra herramienta de soldadura de tercera mano, no dude en ponerse en contacto con nuestros servicios posventa, todos los problemas se resolverán oportunamente

KAIWEETS KET01 8 Piezas Cables de Multímetro, Juego de Cable de Prueba de 4mm con Sondas de prueba, Mini Ganchos y Pinzas de Cocodrilo, CAT III 1000V & CAT IV 600V para Polimetro, Pinza Amperímetrica € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NIVEL DE SEGURIDAD Y PRECISA: los cables de prueba proporciona resultados de prueba seguros y precisos en mediciones. Es calificado por CAT III 1000V y CAT IV 600V, 10A . se adapta perfectamente a todo tipo de multímetros como pinzas amperimétricas, multímetros digitales, etc.

COMPATIBLE UNIVERSAL: con 3 pares conectores diferentes que se pueden reemplazar según la necesidad: Sondas de prueba, Mini Ganchos, Pinzas de Cocodrilo hace que los cables de prueba puedan satisfacer diferentes necesidades de prueba. Tiene apretones de mano suave y cómodo y está equipado con una cubierta protectora a las cables de prueba.

ALTA CALIDAD: este estuche de cables de prueba está hecho de silicona con doble aislamiento que es duradero, no tóxico, que se puede garantizar una buena estanqueidad y seguridad. Utilizamos materiales de alta calidad para garantizar que los cables de prueba sean duraderos, flexibles y resistentes a la congelación y al calor. Está super blando y puede soportar bajas temperaturas de -68 ℉, no será rígido después de 24 horas en el refrigerador; no se pondrá rígi

NÚCLEO DEL CABLE: Compuesto por 105 piezas de cables de cobre de 0.001 mm e hilo de nylon, le da a los cables de prueba una excelente resistencia a la tracción y resistencia a la flexión. Buena baja resistencia, buena conductividad eléctrica, es un buen ayudante para electricistas y reparadores de productos electrónicos.

CONTENIDOS Y SERVICIO: En la paquete incluyen: 2 X Cables de prueba, 2 X Sondas de prueba, 2 X Mini Ganchos, 2 X Pinzas de Cocodrilo. No dude en contactarnos si tiene alguna duda.

Senven 3 sets - cables de prueba de conector banana de 4 mm, Pinza de gancho de prueba, línea de prueba de clip de cocodrilo de doble cabezal, kit de línea de prueba de multímetro. € 10.92 in stock 1 new from €10.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ※ Este kit contiene 3 juegos de arneses 1M: clip de gancho de prueba de conector banana, conector de banana de prueba de clip de cocodrilo, cable de prueba de clip de cocodrilo de doble cabezal.

※ El conector mini gancho del conector tipo banana de 4 mm es adecuado para conectar el multímetro al circuito de ranura, lo que es conveniente para verificar el circuito en el plan de prueba. La línea de prueba de la pinza de cocodrilo: el cable está firmemente engarzado en el terminal, adecuado para reemplazo de puente, intercambio temporal. El cable de prueba de pinza de cocodrilo se puede utilizar en pruebas eléctricas o de laboratorio

※ Componentes electrónicos perfectos para probar componentes electrónicos con multímetros y otros instrumentos, fáciles de conectar a tomas universales de multímetro digital estándar, ideales para uso en laboratorios, tiendas de servicio, escuelas, hogares e industrias.

※ Test La prueba de circuito perfecta, la manija antideslizante mejora el manejo, es fácil de usar, la solución de problemas eléctricos es extremadamente conveniente y la electrónica automotriz puede resolver problemas en una emergencia.

※ (La tienda tiene más productos de soporte, si es necesario, haga clic para ingresar a la compra.)

RUNCCI-YUN 4mm Conector Banana, 4mmConector Altavoces,Conector de Terminal del Altavoz del, para Altavoces de Alambre, Placa de Pared y Jack de Audio+pinzas de cocodrilo aisladas € 9.68 in stock 1 new from €9.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Garantiza una conexión más estrictas de la Binding Post de un cable de altavoz del altavoz o el receptor de audio.

★Tornillo Ajuste conector, asegurar el cable en el adaptador, sin necesidad de soldar.

★ Alta calidad material: plástico y metal chapado en oro.

★El paquete incluye5 pares y 5 pares cable altavoz 4 mm Banana Plugs+5 pares pinzas de cocodrilo aisladas

★Una gran herramienta para usar en los equipos de audio, industrial, instrumento de prueba y prueba de automóvil.

