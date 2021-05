Inicio » Paquete de productos Los 30 mejores Pinypon Mix Is Max capaces: la mejor revisión sobre Pinypon Mix Is Max Paquete de productos Los 30 mejores Pinypon Mix Is Max capaces: la mejor revisión sobre Pinypon Mix Is Max 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Pinypon Cubo Mix Is MAX con 5 Figuras (Famosa 700013810) € 21.19 in stock 13 new from €18.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para jugar a mezclar y crear un montón de figuras con Pinypon

Cubo con 5 diferentes figuras de Pinypon, 4 chicas y 1 chico

Incluye más de 50 piezas y accesorios que permiten crear un sinfín de diferentes combinaciones de figuras

Las figuras vienen desmontadas para poder crear tus figuras Pinypon a tu gusto

El cubo sirve para guardar todas las piezas y también permite llevarlo y jugar donde quieras

Famosa pinypon-cabezon-mix-max-con-3-figuras € 41.81

€ 32.99 in stock 4 new from €32.99

1 used from €28.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pinypon MIx is Max con 3 Figuras de la nieve.

Con asa de transporte para poder llevar tu colección de figuras de la nieve.

Pinypon Super Centro Comercial (700014261) + Edición Limitada Cubo Mix Is MAX Vamprincesas, Color Surtido (700014263) € 139.90

€ 118.23 in stock 1 new from €118.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Product 1: El super centro comercial es el playset más grande y completo de pinypon, con tres plantas llenas de establecimientos y diversión; incluye 4 figuritas pinypon: 1 pinypon, 2 niños y una mascota

Product 1: Sistema de megafonía real para poder dar avisos generales y un soporte para poder poner tu smartphone y que sirva de pantalla publicitaria

Product 1: Las puertas del centro comercial se abrirán solas al girar la figura pinypon; en la primera planta encontrarás una fashion shop con falditas y espejo mágico

Product 1: En la segunda planta se encuentra la peluquería; una zona de ocio para mascotas y escaparate de tienda de juguetes que se ilumina con luces de colores

Product 2: Una forma muy divertida de coleccionar y guardar todas las figuritas de Pinypon dentro de este original contenedor READ Los 30 mejores Tp-Link Hs100 capaces: la mejor revisión sobre Tp-Link Hs100

Pinypon Mix & Match Neon Party - Contenedor con 5 Figuras exclusivas, de 4 a 8 años (Famosa 700015210) € 39.85 in stock 12 new from €36.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Por primera vez, el contenedor mix es max tiene los dos característicos moñitos de pinypon decorados como auténticas bolas de discoteca

Dentro del contenedor está la nueva colección; una edición limitada de las 5 figuras neon party; el look más fashion de este año

Podrás guardar las figuras y las diferentes piezas en los distintos compartimentos del contenedor

El contenedor permite llevar tu colección de pinypon a donde quieras jugar: caben hasta 20 figuras

Ordénalos, llévalos allí donde quieras y juega con ellos en todo momento; sus medidas son 30 x 18 x 24 cm

Pinypon- CuboMix and Match de 10 Figuras niñas a Partir de 4 años (Famosa 700015656) € 34.95

€ 28.86 in stock 5 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubo grande con 10 diferentes figuras de pinypon

Hay 9 figuras de chicas y 1 de chico

Incluye más de 90 accesorios; que permiten crear un sinfín de diferentes combinaciones

Las figuras vienen desmontadas para poder crear tus figuras pinypon a tu gusto

Pinypon Action - Pack de 5 Figuras (Famosa 700014490) € 19.95

€ 11.95 in stock 23 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 5 figuritas pinypon action con los personajes favoritos de los niños

Policía, superhéroe, científico, ladrón y aventurero

Incluye muchos pequeños accesorios para cada personaje

Al ser figuras combinables mix is max podrán convertirse en lo que tú quieras

Sus medidas son 7 cm de alto, 4,5 cm de ancho y 4 cm de profundidad

Pinypon - Pack de 3 Princesas (Famosa 700014094) € 14.99

€ 10.89 in stock 24 new from €10.89

1 used from €10.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 3 mágicas Princesas Pinypon con pequeños accesorios

Cada figura mide unos 7 cm aprox y está decorada con purpurina

Estas figuritas son el complemente ideal para otros juguetes de Pinypon como el Palacio de Princesas o la Casa de Los Cuentos

Las figuritas Pinypon estimulan la diverisón y creatividad porque puedes intercambiarles todo: la ropa, el pelo, y los accesorios hasta crear tu propio Pinypon: Mix is Max

Edad recomendada: a partir de 4 años

Pinypon - Pack de 6 Figuras bebés (Famosa 700014086) € 21.95

€ 18.80 in stock 18 new from €14.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de la familia Pinypon al completo

Pack de 6 figuras: 2 papis Pinypon, 1 niño, 2 bebés y la mascota de la familia: también incluye pequeños accesorios

La figura de Pinypon mide 7 cm; los niños miden 4,3 cm y el bebé mide 3,5 cm

Las figuritas Pinypon estimulan la diverisón y creatividad porque puedes intercambiarles todo: la ropa, el pelo, y los accesorios hasta crear tu propio Pinypon: ¡Mix is Max

Edad recomendada: a partir de 4 años

Pinypon - Estrella y Unicornio Volador, color/modelo Surtido, 32 Pequeños Accesorios (Famosa 700014082) € 14.99

€ 10.89 in stock 26 new from €10.89

1 used from €10.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uncornio volador y figurita de Pinypon Estrella con decoración secreta

La decoración secreta sólo se puede ver con La Estrella Mágica de Pinypon cuando ilumina con su luz especial

El unicornio tiene un mecanismo manual para mover las alas

El unicornio mide 10 x 12 x 13 cm y la figura de Pinypon mide unos 7 cm aprox: ambas figuras vienen decoradas con purpurina

El pack incluye un total de 32 pequeños accesorios para el Pinypon y para el Unicornio

Pinypon - Cole (Famosa 700014102) € 24.95

€ 24.14 in stock 37 new from €23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertido cole de Pinypon con una clase, un laboratorio de ciencias y una zona de recreo con fuente de agua

Este cole está equipado con la mesa de la profe, 2 pupitres, pizarra, esqueleto de un cuerpo Pinypon y pequeños accesorios para dar clases de ciencias, música y arte

En lado exterior del cole tiene una cancha de baloncesto y un columpio

Incluye 3 figuritas Pinypon: la profesora (mide 7 cm) y sus 2 alumnos (miden 4,3 cm)

Edad recomendada: a partir de 4 años

Pinypon - La Casa Encantada de Brujitas, con 1 figurita de Bruja, para niños y niñas de 4 a 8 años (Famosa 700014711) € 29.95 in stock 17 new from €29.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Casa Encantada de Pinypon es el mágico hogar donde viven la brujita Halia y su murciélaga Lola

Esta casa tiene muchos secretos; el caldero se ilumina y transforma objetos en oro; una fantasma aguarda tras la puerta del armario; hay una ruleta de ingredientes mágicos para completar las pócimas y varias diferentes trampas mágicas

La mesita oculta una bola de cristal para adivinar el futuro

El juguete incluye la casa; 1 figura de la bruja Halia; 1 figura del murciélago Lola y muchos accesorios para hacer mágicas pócimas

Las figuras y accesorios de Pinypon; además de ser muy divertidos; son ideales para el desarrollo de la motricidad fina; imaginación y el aprendizaje de vocabulario; recomendados a partir de 4 años

Pinypon Ambulancia de Mascotas, muñeca y Accesorios (Famosa 700012751) € 29.95 in stock 23 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡SOS! La ambulancia de Pinypon tiene de todo para rescatar y tratar a las mascotas

Tiene sirena con sonidos y luces y un equipo de rayos X

Con muchos accesorios médicos: estetoscopio, silla de ruedas, collarín etc

Con distintas escayolas para curar las patas, alas y orejas rotas

Con la figura de la Doctora Pinypon y una mascota enferma

Pinypon - Happy Pin, con 5 figuritas, niños y niñas de 4 a 8 años (Famosa 700014710) € 14.95

€ 9.90 in stock 13 new from €9.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack sopresa de Pinypon, en una bonita caja, ideal para regalar

Contiene 5 figuras en total; incluye 3 figuras de Pinypon de 7 cm y 2 bebés

Hay espacio en la caja para escribir el nombre del niño o de de la niña

El juguete incluye 3 figuras de Pinypon; 2 bebés de Pinypon y otros accesorios pequeños

Las figuras de Pinypon; además de ser muy divertidas; son ideales para el desarrollo de la motricidad fina; imaginación y el aprendizaje de vocabulario; recomendadas a partir de 4 años

Pinypon - Burguer (Famosa 700014344) € 29.90 in stock 19 new from €27.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El divertido Burger de Pinypon tiene todo lo que tiene un restaurante de verdad

Tiene muchos accesorios y detalles, incluyendo cajitas para los menús, bandejas para llevar la comida y dispensador de helados

Es un "Burger auto" - con barrera para los pedidos desde el coche

Con asa para llevarlo fácilmente donde quieras

Incluye una figura de la camarera Pinypon

Pinypon - Carroza de Cenicienta (Famosa 700014090) € 19.95

€ 11.20 in stock 16 new from €11.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de Pinypon Cenicienta y carroza mágica con divertida forma de calabaza: mide 13 cm x 18 cm x 18 cm

Incluye varios pequeños accesorios

La figurita de Pinypon mide 7 cm y la carroza 13 x 18 x 18 cm aprox

Las figuritas Pinypon estimulan la diverisón y creatividad porque puedes intercambiarles todo: la ropa, el pelo, y los accesorios hasta crear tu propio Pinypon: ¡Mix is Max

Edad recomendada: a partir de 4 años

Pinypon Magic Secret Code - Gran Figura de 30cm Sorpresa para niños y niñas de 4 a 8 años (Famosa 700015075) € 54.95

€ 52.10 in stock 32 new from €47.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Déjate sorprender por esta súper PinyPon Magic Secret Code y con todas las sorpresas y secretos que tiene en el interior. Descubre las sorpresas que hay en los compartimentos secretos siguiendo las pistas que te proporcionarán la lupa mágica, el mapa y las pegatinas

En el interior del Pinypon Magic Secret Code hay escondida una figura súper exclusiva que puede ser: perla, oro o diamante rosa; hay tres diferentes, ¡pero es una sorpresa!

El pelo de Pinypon se transforma en una lámpara de noche. Tiene diferentes colores de luz para elegir y se mantiene encendido durante 30 minutos

Incluye 1 figura gigante de 30 cm y varios accesorios

Además de su claro fin lúdico, Pinypon sirve a los niños y niñas para desarrollar su imaginación y sociabilidad. Edad recomendada: a partir de 4 años READ Los 30 mejores La Joya De La Serpiente capaces: la mejor revisión sobre La Joya De La Serpiente

Famosa Pinypon Mix is MAX Figura con Accesorios 700014951 € 6.54 in stock 2 new from €2.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 700014951

Enchantimals, Muñeca con mascota Hawna Husky y Whipped Cream (Mattel GJX37) € 16.99

€ 13.75 in stock 8 new from €15.57

1 used from €13.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Haz tu pedido en el puesto de chocolate caliente de Hawna Husky y Whipped Cream de Enchantimals!

Los gofres esponjosos y ligeros son su especialidad: solo tienes que amasar la masa, colocarla en la gofrera, cerrarla firmemente y abrirla.

Sirve el gofre en un plato junto a una taza de chocolate, sirope de arce y otros accesorios que incentivarán divertidas historias.

Para divertirse a la moda, Hawna Husky lleva una falda con adornos de pelito y unos zapatos fantásticos extraíbles.

Las niñas disfrutarán del vínculo especial que une a estas mejores amigas de Enchantimals.

PLAYMOBIL: THE MOVIE Food Truck Del, a Partir de 5 Años (70075) , color/modelo surtido € 44.99

€ 36.40 in stock 48 new from €23.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diversión para los pequeños aficionados a la gran pantalla; PLAYMOBIL: THE MOVIE Food Truck Del con camión equipado y muchas otras piezas individuales para jugar

Marla con chaqueta universitaria, ventana lateral con bisagras, cajas clasificadoras y caja de utensilios para guardar accesorios, etc., a juego con: PLAYMOBIL: THE MOVIE Charlie (70073)

Juego de figuras para niños a partir de 5 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL: THE MOVIE Food Truck Del, Juego de 110 piezas con manual de instrucciones: 1 Camión food truck, 2 figuras, 107 accesorios

Pinypon - Purpurinizador De Estrellas (Famosa 700014264) € 24.95

€ 19.99 in stock 23 new from €18.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Purpurinizador para decorar de purpurina tus figuras y accesorios Pinypon

Introduce una parte de figura o accesorio tras aplicar el pegamento, aprieta el botón repetidamente, y WOW, salen purpurinizadas

Incluye un perchero con faldas para decorar y cambiar a tus figuras de modelito y un espejo tocador que podrás colocar en el mirador del playset y purpurina

Juega con la figura Mix is Max Star que viene incluida para decorar y crear infinidad de historias en el mundo mágico

Decora tu playset con los accesorios conectables que vienen incluidos, hay más de 10! Sus medidas son 41 cm de alto, 18 cm de ancho y 7 cm de profundidad

Pinypon - Tienda De Chuches (Famosa 700014076) € 14.95

€ 13.94 in stock 22 new from €10.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertido escenario de una tienda de chuches Pinypon con una máquina para hacer helados, batidos y muchos dulces como piruletas y gominolas

La tienda mide 24 cm x 12 cm x 12 cm

Incluye 1 figura de la dependienta Pinypon y una niña: as figuras miden 7 cm y 4,3 cm

Las figuritas Pinypon estimulan la diverisón y creatividad porque puedes intercambiarles todo: la ropa, el pelo, y los accesorios hasta crear tu propio Pinypon: ¡Mix is Max

Edad recomendada: a partir de 4 años

Pinypon- Maxi Box Contenedor, Color Rubia, única (Famosa 700014085) € 37.99 in stock 1 new from €37.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertido contenedor con forma de un cabezón Pinypon

Es ideal para guardar tu colección de figuras Pinypon y sus accesorios

Tiene capacidad para guardar unas 20 figuras aproximadamente

El contenedor mide 20x20x20 cm y tiene asa para llevarlo a cualquier parte

Las figuritas Pinypon estimulan la diverisón y creatividad porque puedes intercambiarles todo: la ropa, el pelo, y los accesorios hasta crear tu propio Pinypon: ¡Mix is Max

Pinypon - Queens Castle, Castillo de Las Reinas, a Partir de 4 años (Famosa 700015574) € 24.99 in stock 29 new from €24.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El castillo de las reinas de pinypon tiene diferentes estancias para jugar e incluye muchos accesorios

Viene con un trono majestuoso con decoraciones cambiantes; tocador con espejo mágico; mesita de jardín y un sofá para la azotea

El castillo tiene asa y las paredes se cierran formando un precioso maletín para llevarlo a todas partes, es el compañero para los viajes

Incluye una figura de aura; la queen pinypon con mágico cetro, capa y pelo mix and match para combinar con otras reinas

Con muchos pequeños accesorios

Cámara Digital para Niños Juguetes de Niña Regalos para Niños Pantalla HD de 2 Pulgadas 1080P Tarjeta de 32GB TF Regalos de Juguete para Niños de 3 a 12 años de Niños y Niñas Cumpleaños (rosa) € 25.86 in stock 1 new from €25.86

1 used from €21.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♒Pantalla IPS de 2 pulgadas y tarjeta TF de 32 GB: Equipado con pantalla IPS de 2 pulgadas para mostrar imágenes realistas. Lente de 5 megapíxeles con gran angular de 100 grados, puede satisfacer la demanda de niños. La tarjeta TF de 32 GB puede almacenar más de 1000 fotos.

♒USB recargable y transferencia de datos USB:Carga con un cable USB Batería de ,Ya no tiene que preocuparse por reemplazar la batería.. Se puede conectar con la computadora (Windows, Mac) para transferir archivos.

♒Múltiples juegos y moldes divertidos: Cinco filtros, quince marcos de fotos, disparos en espejo, disparos triples, disparos a intervalos. Puede estimular la creatividad de los niños y capturar todos los momentos maravillosos. Equipado con 5 juegos de rompecabezas incluyen Gluttonous Snake, Sokoban, etc. Un gran regalo para que los niños exploren el mundo y graben su infancia.

♒Portátil y fácil de operar:La cámara para niños con cordón es compacta y liviana. Al salir, los niños pueden guardarlo en sus bolsillos o alrededor de sus cuellos. Distribución de botones razonable, UI simple, los niños pueden comenzar fácilmente.

♒Regalo adecuado para niños: Esta cámara no solo puede estimular la creatividad de los niños, sino también brindarles diversión. Esta cámara está especialmente diseñada para niños y niñas mayores de 5 años y tiene una batería recargable incorporada, para que los niños puedan ser creativos sin importar dónde se encuentren. Una cámara rentable es el mejor regalo para los niños.

Harry Potter - Cápsulas Mágicas Serie 1, caja sorpresa coleccionable con una figura personaje de la saga de películas harry potter, Para niños a partir de 5 años, modelo aleatorio, FAMOSA (700015842) € 12.95 in stock 14 new from €11.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada caja sorpresa incluye una figura aleatoria con hasta 7 accesorios con pistas para descubrir tu personaje antes de abrirlo.

Vive la experiencia de unboxing de tus personajes favoritos de las famosas películas de Harry Potter. Abre los compartimentos y descubre de manera divertida qué mascota tiene o qué hechizo usa el personaje que te ha tocado.

Descubre a qué casa de Hogwarts pertenece tu minifigura: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.

Hasta 10 figuras diferentes, con una figura de edición limitada de Harry Potter jugando al Quidditch en su escoba.

Los posibles personajes son: Harry Potter, Severus Snape, Draco Malfoy, Ron Weasley, Hermione Granger, Luna Lovegood, Cedric Diggory, Ginny Weasley, Cho Chang READ Los 30 mejores Nancy 1001 Peinados capaces: la mejor revisión sobre Nancy 1001 Peinados

Enchantimals-Naddie Narwhal y Sword Muñeca con Mascota, multicolor (Mattel GJX41) € 9.99

€ 8.95 in stock 10 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Descubre la magia de la amistad y la naturaleza con estos adorables personajes de Enchantimals!

La muñeca Naddie Narwhal (15,24 cm) viene con una figura de Sword, siempre están juntos y, ¡hasta se parecen!

Para que te diviertas todavía más, Naddie Narwhal viene vestida con una falda de sirena extraíble y sandalias. ​

Ella y Sword incluyen detalles increíbles para estimular el juego creativo, como cuernos hechos con diente de narval y aletas.

Las más pequeñas disfrutarán del vínculo especial que une a estas dos superamigas. ​

Pinypon-Niños y Bebés, Pack A (Famosa 700014032) € 7.00 in stock 7 new from €7.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de dos bebés y un niño Pinypon

Tambien incluye algunos pequeños accesorios

La figura del niño Pinypon mide 4,3 centímetros aprox

La figura del bebé Pinypon mide 3,5 centímetros aprox

Recomendado a partir de 4 años

Star Ibaby - Casa de Muñecas con Familia y mobiliario Modelo Duplex. € 64.95 in stock 2 new from €64.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CASA DE MUÑECAS DE LUJO DUPLEX. Esta lujosa y espaciosa casa de muñecas, es el sueño de toda niña, ofreciendo 3 pisos, 5 habitaciones. Está fabricada con madera de alta calidad.

DISEÑA TU PROPIO HOGAR. Deja que la imaginación de los niños vuele con el pack de piezas de muebles y la familia de muñecos incluidos! Los niños explorarán de manera creativa, las distintas posibilidades de jugar en la sala, cocina, baño, habitación, y terraza.

MONTAJE SENCILLO Y DIVERTIDO. Olvídese de los dolores de cabeza con los montajes complicados, y juegue inmediatamente! Nuestras casas de muñecas vienen con instrucciones paso por paso para un montaje más fácil. Monte la casa Usted mismo para sorprender a los pequeños , o comparta con ellos esta divertida actividad.

UN REGALO SIN EDAD. Regale a su hijo la primera casa de muñecas! Niños de todas las edades se divertirán con este juguete. Es un regalo perfecto para Navidad, cumpleaños o cualquier momento..

CONTRUIDO PARA DURAR. Fue ideado pensando en el niño. Nuestra estructura de madera resistente, está pensada para largas horas de juego. Los detalles terminados finamente a mano, van perfectamente con cualquier muñeca o juguete

FEBER Figura Pinypon Bruja Catia, Famosa 700014709-84107, Naranja € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El producto es multicolor

Es un compañero de juego adecuado para los niños

El paquete incluye un tarjeta de puntos Pinypon

Edad mínima recomendada (por el fabricante): 36 meses - 8 años

Producto adecuado para regalar o coleccionar

Pinypon - Granja Divertida (Famosa 700014260) € 39.95

€ 36.13 in stock 13 new from €36.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Granja pinypon con 11 figuritas pinypon y muchos accesorios para crear infinitas historias y mezclar sin parar

En la parte de abajo encontrarás el establo y el corral; en la parte de arriba está la vivienda de los granjeros pinypon con su gallinero para la gallina y los pollitos

Los pollitos están a punto de salir de su cascarón, así que habrá que vigilar la incubadora y también alimentar a los terneritos

Juega con los animalitos y después de un largo día en la granja acuesta a las ovejitas en su cuna; incluye un árbol manzano del que podrás coger sabrosas manzanas

Sus medidas son 31 cm de alto, 28 cm de ancho y 12 m de profundidad

