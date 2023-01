Inicio » Paquete de productos Los 30 mejores Pintura Facial Blanca capaces: la mejor revisión sobre Pintura Facial Blanca Paquete de productos Los 30 mejores Pintura Facial Blanca capaces: la mejor revisión sobre Pintura Facial Blanca 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pintura Facial Blanca?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pintura Facial Blanca del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Snazaroo - Pintura facial y corporal, 18 ml, color blanco, profesional a base de agua, pastilla de aquacolor individual para adultos, niños y efectos especiales € 7.19

Amazon.es Features No mancha y es fácil de limpiar y de mezclar, te dará un color rico y una cobertura ideal. Hay una variedad de colores en el la gama, lo que te ayuda a crear cualquier personaje y diseño

Ideal para cualquier ocasión: para pintacaras, cosplay, bellypaint... Snazaroo es ideal tanto para profesionales como para principiantes y te permite lograr cualquier diseño de pintura facial y corporal con confianza

Fácilmente lavable: las pinturas faciales de Snazaroo están altamente pigmentadas y son a base de agua lo que hace que sean tan fáciles de quitar como de poner. Simplemente quítalo con agua tibia y jabón

Confiable y seguro: con 30 años de experiencia, aseguramos la calidad de cada producto a través de pruebas periódicas realizadas por dermatólogos independientes y expertos en toxicología

Fabricado en el Reino Unido: todas las pinturas faciales se desarrollan con ingredientes mejorados que cumplen con los más altos estándares de calidad y cumplen con las estrictas normas de la UE y la FDA

Snazaroo - Pintura facial Clown, 50 ml, color blanco € 7.25 in stock 1 new from €7.25

Amazon.es Features Un maquillaje cremoso a base de agua que se puede aplicar sin agua para una cobertura máxima. Perfecto como base para muchos diseños. Disponible en frascos de 50 ml y 250 ml

SEGURO PARA LA PIEL: las pinturas faciales Snazaroo están especialmente formuladas para ser amigables hasta con la piel más delicada y no tienen fragancias. Todas las pinturas faciales Snazaroo han sido revisadas por un dermatólogo independiente y toxicólogos profesionales. Todas las pinturas faciales Snazaroo se fabrican utilizando solo ingredientes que cumplen totalmente con las regulaciones de juguetes y cosméticos de la UE y la FDA y no son tóxicas, no contienen parabenos ni fragancias.

FÁCIL DE APLICAR Y ELIMINAR: las pinturas faciales Snazaroo son todas a base de agua. Usa un pincel o una esponja para aplicarlo suavemente sobre la piel. Cuando hayas terminado, simplemente retíralo con agua tibia y jabón o toallitas faciales; no hay necesidad de frotar o de utilizar esponjas ásperas.

FABRICACIÓN HIGÉNICA: desde 1989, los productos Snazaroo se fabrican con orgullo en Inglaterra. Estamos siguiendo la orientación más actualizada de organizaciones de salud locales y globales y hemos actuado maximizando los estándares de higiene y control de calidad en nuestra fábrica. Desde la selección de ingredientes hasta la fabricación y el envasado, nuestras pinturas faciales se someten a los controles de higiene más estrictos. Los procesos automatizados significan que cuando rompes el sello de higiene, eres la primera persona que ha tocado nuestra pintura.

VERSÁTIL: con una amplia gama de 54 colores en tres texturas (mate, brillante y metálico), las pinturas faciales Snazaroo son las favoritas entre padres, cosplayers, asistentes a convenciones, artistas, pintores faciales profesionales y maquilladores. Se pueden usar en cumpleaños, carnavales, eventos escolares, Halloween, festivales, eventos deportivos o para teatro. Consulta nuestras reseñas. Cara o cuerpo, de día o de noche, Snazaroo lo tiene cubierto.

Snazaroo pintura facial y corporal - Color Blanco 18ml + Color Negro 18ml a base de agua, pastilla de aguacolor individual para adultos, niños y efectos especiales € 14.03 in stock 1 new from €14.03 Consultar precio en Amazon

DISBACANAL Barra Maquillaje Blanca con aplicador € 1.48 in stock 1 new from €1.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edad: Adulto

Sexo: Unisex

Celebraciones: Ferias Romanas

Color: Blanco

Tipo de envase: Barra

Eulenspiegel - Pintura Facial de 3 a 99 años € 9.45 in stock 3 new from €9.45

Amazon.es Features Blanco

Color para los rostros de payaso

Contenido: 50 ml

Autor Juegos: Götz, Markus

liuer Pinturas Cara Hallowee Pintura Facial Maquillaje al Agua con 4 Formas de Plantilla Pinturas Cara para Halloween Fiestas Cosplay € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features 【Colores brillantes y vivos】- la paleta de pintura profesional para la cara y el cuerpo tiene 15 colores que incluyen gris fluorescente, negro, rojo, naranja fluorescente, amarillo, rosa, rosa fluorescente, púrpura, azul aqua fluorescente, azul, verde, gris oscuro, café y blanco .

【Fácil de aplicar y limpiar】 - La paleta de pintura facial es a base de agua, por lo que la limpieza es tan rápida y fácil como limpiar la pintura facial con una toallita húmeda o una toallita jabonosa.

【Seguro y suave para pieles sensibles】 - El conjunto de pintura facial utiliza colores de pintura facial activados por agua y es adecuado para niños y adultos con piel sensible. Estamos utilizando solo ingredientes de maquillaje de grado cosmético que no son tóxicos, hipoalergénicos, cumplen con la FDA y no contienen fragancias.

【Varias aplicaciones】 - Ideal para muchos usos, incluyendo escuela, iglesia, fiestas, festivales, carnavales, fiestas de cumpleaños, cosplay, disfraces, fx, camuflaje militar, militar, embarazo del vientre, deportes, representaciones teatrales, juegos de roles, maquillaje, unicornio o cualquier personaje de tipo superhéroe ficticio y Halloween!

【Compra 100% libre de riesgo】- estamos tan seguros de la calidad de nuestras pinturas faciales que, si tiene algún problema, nos complace proporcionarle un reembolso o reemplazo sin preguntas. READ Los 30 mejores Story Of Seasons capaces: la mejor revisión sobre Story Of Seasons

Eulenspiegel - Maquillaje Profesional Aqua, 20 ml / 30 g, Color Blanco (181003) € 8.86

€ 7.58 in stock 5 new from €7.58

Amazon.es Features Los colores son intensos, tener una alta opacidad, dar la piel la capacidad de respirar y adaptarse de manera óptima el perfil de la piel

La pintura cosmética hidrosoluble se seca rápidamente y puede eliminar fácilmente con agua y jabón; es fácil de aplicar con pincel o una esponja

No contienen perfumes, son sin gluten y se producen sin la adición de un filtro UV riesgo para la salud; esto reduce sustancialmente el riesgo de las alergias tan cotidianas hoy en día

Todos los colores de maquillaje profesional de Eulenspiegel se producen de acuerdo con el Reglamento sobre cosméticos, también cumplen con la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Tamaño: 20 ml / 30 g - suficiente para aproximadamente 50 caras o 1,5 cuerpos

Snazaroo - Pintura facial y corporal, 18 ml, color blanco nacarado, profesional a base de agua, pastilla de aquacolor individual para adultos, niños y efectos especiales € 7.80 in stock 1 new from €7.80

lenbest Set de Pintura Cara Infantil, Pintura Facial 17 Colores, Mayor Capacidad Blanco y Negro, con 1 Folleto Tutorial Pintado, 28 Plantillas y 4 Pinceles, 2 Brillos, para Fiestas/Carnaval/Halloween € 20.99

Amazon.es Features 17 colores diferentes, blanco y negro más-La pintura facial tiene una variedad absolutamente rica de colores, hay 17 colores disponibles y puede usar más blanco y negro. No se preocupe por la falta de blanco y negro. El brillo dorado hace que su maquillaje brille y luzca hermoso.

Libro de pintura fácil de aprender-Libro de texto de pintura fácil de aprender - El libro de texto tiene 15 estilos de maquillaje diferentes para aprender, los colores que debe usar y 3 pasos para facilitar el dibujo cuando está pintando Es adecuado tanto para adultos como para niños.

Seguro y suave-El juego de pinturas faciales Lenbest utiliza pinturas faciales activadas por agua. No tóxito. No dañará a su piel, es seguro para usted mismo y su pequeños.

Adecuado para todo tipo de actividades- ¡Puedes usarlo para fiestas de cumpleaños, eventos escolares, fiestas de maquillaje de Halloween, festivales, representaciones teatrales, fiestas de maquillaje de disfraces o personajes de cosplay! Con este kit de maquillaje, puede crear diseños entretenidos con nuestro detallado libro de texto de pintura, incluso si no es un maquillador profesional.

Secado rápido, fácil de limpiar-Nuestra pintura se seca muy rápido y es divertida al instante, puede durar muchas horas. Ofrecemos un conjunto completo de herramientas de pintura para que esté satisfecho con la pintura o la limpieza. Nuestro certificado de producto está completo.

Snazaroo - Pintura Facial y Corporal, Mini Kit para Principiantes, 14 Piezas + Pintura Facial Clown, 50 ml, Color Blanco € 47.94 in stock 1 new from €47.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: IDEAL PARA DISFRAZAR: 1 kit de maquillaje perfecto para cumpleaños, dar el toque final a tus disfraces y fiestas de niños! Contiene 6 Colores, 1 Gel con purpurina, 3 Pinceles y 2 Esponjas.

producto 1: MÁS SEGURO PARA LA PIEL : conforme a los reglamentos UE y UU.EE sobre productos cosméticos, el maquillaje Snazaroo ha sido concebido sin perfume y es apto incluso para las pieles más sensibles.

producto 1: CONSEJOS DE USO: moje su maquillaje con una esponja o 1 pincel, apliquélo sobre la piel húmeda y cree el motivo de su preferencia. ¡A los niños les encantará!

producto 1: CONCEBIDO A BASE DE AGUA: no tóxico, el maquillaje Snazaroo es apto a los niños a partir de 3 años. A base de agua, se aclara fácilmente con agua jabonosa.

producto 2: Un maquillaje cremoso a base de agua que se puede aplicar sin agua para una cobertura máxima. Perfecto como base para muchos diseños. Disponible en frascos de 50 ml y 250 ml

Pintura facial y corporal, 30g x 2 piezas, Set de Maquillaje de Fiesta, Pintura facial para disfraces, Blanco + amarillo € 19.30 in stock 1 new from €19.30

Amazon.es Features Alta capacidad: la pintura incluye 2 colores diferentes, cada color es 30 g, que puede satisfacer sus necesidades de maquillaje. Nuestro kit de pintura facial a base de agua es respetuoso con el medio ambiente y no tóxico, lo que hace que nuestra pintura sea adecuada para niños y adultos.

Diferentes funciones: tiene un fuerte poder para colorear, color brillante, más colorante uniforme, no fácil de desvanecer, más duradero y más conveniente para limpiar. Se puede usar en el cabello, la cara, el cuerpo, etc., lo que hace que su proceso de pintura sea más fácil y divertido.

Fácil de usar y aplicar: agregue unas gotas de agua al color deseado para hacer que la superficie sea suave y pastada, aplíquela uniformemente en la cara o el cuerpo, dibuje un patrón que le guste y déjelo secar. Los colores son fáciles de quitar con agua jabonosa o toallitas.

Ocasiones aplicables: ideal para fiestas de Halloween, cumpleaños, día de los eventos muertos, Navidad, cosplay, o justo cuando necesita una actividad divertida y sencilla en casa. Puedes hacerte divertido lo mira fácilmente.

Edad aplicable: niños mayores de 3 años (NOTA: Por favor, tenga una prueba de la piel antes de usar). Si un principiante, un profesional de pintura facial, o un niño con sueños de pintura facial, hacer que los diseños divertidos sea sencillo.

UCANBE - Pintura corporal y facial profesional, 15 colores FX, paleta de maquillaje, no tóxica, hipoalergénica, segura para adultos, ideal para Halloween, cosplay, fiestas de disfraces y festivales € 12.99 in stock 4 new from €12.99

Amazon.es Features Pintura en aceite profesional de 15 colores: funciona excepcionalmente bien para todos los aspectos de la pintura facial y corporal como trabajos con líneas, trabajo de base, mezcla y capas. La pintura facial se aplica suavemente y tiene una buena cobertura que puede satisfacer las necesidades tanto del maquillador facial profesional como de principiantes.

Colores vivos: a través de tu creatividad, puedes mezclar los colores para crear varios colores y crear un aspecto único en tu piel, que durará mucho tiempo. Es impermeable y siempre mantendrá los colores vibrantes. Te permite disfrutar de tus fiestas sin problemas.

Contenido seguro: Todos los ingredientes son de laboratorio: el contenido es hipoalergénico, resistente, no tóxico, de calidad alimentaria. No irrita la piel, lo que lo convierte en una gran opción para pintar a adultos.

Más diversión: Puedes reunir a personas (amigos/familias) en una cálida fiesta de pintura facial y disfrutar de más diversión. Es perfecta para fiestas de cumpleaños, festivales, Halloween y maquillaje para representaciones, etc. Puede satisfacer tus necesidades en diferentes ocasiones.

Piel sin manchas: Los colores se secan muy rápido y se pueden limpiar fácilmente con aceite de oliva o desmaquillante profesional waterproof.

AiTodos® Pinturas Cara, Pintura Facial, Pinturas Cara para Niños/Adultos, Seguridad no Tóxica - Halloween, Fiestas de Carnaval, Pascua de Resurrección y Otra Fiestas € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【¿Cómo se Usa?】Aplique agua y pintura en la cara y el cuerpo con un pincel o esponja para activar el polvo comprimido y ajustarlo a la consistencia deseada.

【A Base de Agua - Lava Fácil】Rico en pigmentos, acabado brillante fácil de aplicar suave, secado rápido, amplia cobertura. La pintura sin manchas también se lava fácilmente con jabón suave y agua caliente.

【No Tóxico y Seguro】Acabado lavable de alta calidad para adultos, profesionales y principiantes. La fórmula es semisuave, activada por agua, húmeda y libre de grasa. El kit de acabado para niños es hipoalergénico, libre de éster de nipagina y no tóxico

【Regalo】Nuestra pintura es muy bueno, Puede ser utilizado por niños y adultos, especialmente en fiestas, por lo que puede ser utilizado como un regalo para otros.

Paleta de delineador de ojos activada por agua de 8 colores, delineador de ojos mate, pintura corporal blanca fluorescente con brillo UV, maquillaje de delineador de color de pintura facial de neón02 € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features Delineador de ojos a base de agua: 6 pasteles pueden brillar bajo luz ultravioleta/negra, no es resistente al agua (la paleta 01 tiene 4 colores brillantes, la paleta 02 tiene 2 colores brillantes). El delineador de ojos se aplica suavemente y se seca bastante rápido y es fácil de quitar con agua tibia jabonosa o toallitas.

Cómo usar: Método 1: aplique una cantidad de agua (no demasiado) en la torta de color, revuelva la torta de color con el cepillo que viene, luego comience a usarla en el área que desee. Método 2: humedecer el pincel para mezclar la pintura directamente en la sartén facilita el control de la opacidad

No tóxico: no picará, agrietará ni irritará la piel. Aviso: como con todos los cosméticos, recomendamos que se realice una pequeña prueba de parche en la piel antes de aplicar, ya que la piel de cada persona es diferente.

Traje para muchas ocasiones: la paleta de delineador de ojos de color mate se puede usar para ojos, cara y cuerpo. Apto para bailes elegantes, fiestas, Halloween, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Día de San Valentín, Club, Eventos, etc.

Paquete incluido: 1 paquete, 8 colores/paquete, paleta de delineador de ojos a base de agua con pincel delineador de ojos cada paleta

Moon Glow - Pintura corporal y facial intensa de neón UV – Blanco 12 ml € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Amazon.es Features Producto genuino Moon Glow.

¡Brillante, con color neón bajo luz natural, produce un increíble brillo bajo iluminación UV/luz negra!

Es fácil de aplicar, se seca rápidamente, y es fácil de quitar con agua y jabón

Dermatológicamente probado, no toxico, ajustados a EU1223/2009.

Hecho en el Reino Unido.

Snazaroo, paleta de pintura facial aguacolor, 8 colores, surtidos, base agua, fácil de aplicar y retirar, hipoalergénico) € 49.80

Amazon.es Features IDEAL PARA DISFRAZAR: 1 kit de maquillaje perfecto para cumpleaños, dar el toque final a tus disfraces y fiestas de niños! Contiene 8 colores.

MÁS SEGURO PARA LA PIEL : conforme a los reglamentos UE y UU.EE sobre productos cosméticos, el maquillaje Snazaroo ha sido concebido sin perfume y es apto incluso para las pieles más sensibles.

CONSEJOS DE USO: moje su maquillaje con una esponja o 1 pincel, apliquélo sobre la piel húmeda y cree el motivo de su preferencia. ¡A los niños les encantará!

CONCEBIDO A BASE DE AGUA: no tóxico, el maquillaje Snazaroo es apto a los niños a partir de 3 años. A base de agua, se aclara fácilmente con agua jabonosa.

UNA MARCA FESTIVA PARA SUS NIÑOS: con su gama de maquillaje hipoalergénico Snazaroo acompañará a sus niños durante todas sus fiestas.

Snazaroo, Pintura Facial, Rojo Brillante, 18ml-Blister € 7.08 in stock 1 new from €7.08

Amazon.es Features LA MÁS ALTA CALIDAD: las pinturas para cara y cuerpo Snazaroo se fabrican con ingredientes de grado cosmético. Contienen pigmentos fuertes para brindarte una cobertura total y colores vibrantes que te durarán todo el día. Pastilla de color individual de 18ml.

SEGURO PARA LA PIEL: las pinturas faciales Snazaroo están especialmente formuladas para ser amigables hasta con la piel más delicada y no tienen fragancias. Todas las pinturas faciales Snazaroo han sido revisadas por un dermatólogo independiente y toxicólogos profesionales. Todas las pinturas faciales Snazaroo se fabrican utilizando solo ingredientes que cumplen totalmente con las regulaciones de juguetes y cosméticos de la UE y la FDA y no son tóxicas, no contienen parabenos ni fragancias.

FÁCIL DE APLICAR Y ELIMINAR: las pinturas faciales Snazaroo son todas a base de agua. Añade unas gotas de agua al color deseado y luego usa un pincel o una esponja para aplicarlo suavemente sobre la piel. Cuando hayas terminado, simplemente retíralo con agua tibia y jabón o toallitas faciales; no hay necesidad de frotar o de utilizar esponjas ásperas.

FABRICACIÓN HIGÉNICA: desde 1989, los productos Snazaroo se fabrican con orgullo en Inglaterra. Estamos siguiendo la orientación más actualizada de organizaciones de salud locales y globales y hemos actuado maximizando los estándares de higiene y control de calidad en nuestra fábrica. Desde la selección de ingredientes hasta la fabricación y el envasado, nuestras pinturas faciales se someten a los controles de higiene más estrictos. Los procesos automatizados significan que cuando rompes el sello de higiene, eres la primera persona que ha tocado nuestra pintura

VERSÁTIL: con una amplia gama de 54 colores en tres texturas (mate, brillante y metálico), las pinturas faciales Snazaroo son las favoritas entre padres, cosplayers, asistentes a convenciones, artistas, pintores faciales profesionales y maquilladores. Se pueden usar en cumpleaños, carnavales, eventos escolares, Halloween, festivales, eventos deportivos o para teatro. Consulta nuestras reseñas. Cara o cuerpo, de día o de noche, Snazaroo lo tiene cubierto. READ Los 30 mejores Munchkin Miracle 360 capaces: la mejor revisión sobre Munchkin Miracle 360

Chennyfun Set de Pintura Cara Infantil, Pintura Facial 17 Colores, Mayor Capacidad Blanco y Negro, con 1 Folleto Tutorial Pintado y 4 Pinceles, 2 Brillos para Halloween/Navidad/Cosplay de Maquillaje € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features ★【Perfecto Set de Pintura Cara Ninos】 Nuestro kit de pintura facial fue diseñado especialmente para niños y adultos, hay 17 pinturas faciales y corporales de colores, varios plantillas reutilizables y 3 pinceles de arte profesionales en paleta, que te permitirán experimentar la diversión de pintar como más te guste.

★【Brillante y llamativo】El conjunto pintado tiene colores suaves y proporciona una excelente cobertura de color. Agregue unas gotas de agua del color deseado para suavizar y pegar la superficie, y luego use un cepillo para extenderlo uniformemente sobre la piel para mostrar perfectamente el arte de la cara.

★【Pigmentos de Alta Calidad】 Pintura Cara & 17 colores, color brillante, alta saturación, capacidad de coloración fuerte, brillo lindo fácil de presentar y buen efecto de pintura.no tóxico natural, adecuado para niños. Sin embargo, dado que la piel de cada persona es diferente, se recomienda probar primero el color a pequeña escala.(Nota: este producto es aceitoso, por lo que tarda más en secarse).

★【Fácil de usar y quitar】 Crea un color facial a base de agua, que se puede secar rápidamente, puede seguir manteniendo un maquillaje perfecto y es muy fácil de limpiar. Al limpiar, solo se quitan con agua jabonosa o utilizar toallitas de cara suaves. Nota: Este producto solo se utiliza para pintar caras. Está prohibido su uso en ropa, muebles, paredes, suelos, etc. Causará dificultad en la limpieza y provocará En una perdida.

★【Aplicable a Varios Eventos】Este traje de pintura facial es muy adecuado para cualquier evento especial, como Halloween, fiestas de cumpleaños, fiestas de disfraces, Navidad, modelado de maquillaje nupcial, enseñanza de maquillaje, pintura navideña, etc. Un gran regalo para niños y adultos. Comuníquese con el vendedor si el producto está dañado debido al transporte.

Snazaroo kit de pintura facial, maquillaje fiesta “Arcoíris” € 13.97

Amazon.es Features IDEAL PARA DISFRAZAR: 1 kit de maquillaje perfecto para cumpleaños, dar el toque final a tus disfraces y fiestas de niños! Contiene 8 colores, 1 Pincel y 1 esponja.

MÁS SEGURO PARA LA PIEL : conforme a los reglamentos UE y UU.EE sobre productos cosméticos, el maquillaje Snazaroo ha sido concebido sin perfume y es apto incluso para las pieles más sensibles.

CONSEJOS DE USO: moje su maquillaje con una esponja o 1 pincel, apliquélo sobre la piel húmeda y cree el motivo de su preferencia. ¡A los niños les encantará!

CONCEBIDO A BASE DE AGUA: no tóxico, el maquillaje Snazaroo es apto a los niños a partir de 3 años. A base de agua, se aclara fácilmente con agua jabonosa.

UNA MARCA FESTIVA PARA SUS NIÑOS: con su gama de maquillaje hipoalergénico Snazaroo acompañará a sus niños durante todas sus fiestas.

Moon Terror - Barra/Crayones de Pintura Facial de Halloween para la Cara y el Cuerpo - 3.5g - ¡Crea fácilmente diseños espeluznantes como un profesional! - Negro Medianoche € 9.99 in stock 5 new from €9.99

Amazon.es Features DESTÁCATE - Crea diseños espeluznantes u obras de arte intrincadas con nuestros crayones faciales y corporales - ¡ideal tanto para niños como para adultos!

FÓRMULA - Contiene pigmentos para una cobertura excepcional, que te permiten crear diseños en 6 espeluznantes colores.

VERSÁTIL - Sé un vampiro, un fantasma, un esqueleto, una bruja, una calabaza, un monstruo u otra criatura - ¡el único límite es tu imaginación!

FÁCIL DE ELIMINAR - Súper fácil de quitar, simplemente limpia la piel con una toallita desmaquillante regular.

ACERCA DE NOSOTROS - Todos los productos cosméticos y de efectos especiales de Moon Terror se fabrican con orgullo en el Reino Unido. Cosméticamente certificados y veganos; cumplen con las regulaciones cosméticas de EU1223/2009, FDA (US), Health Canada, ASEAN y NICNAS (Australia). Ninguno de nuestros productos ha sido probado en animales.

AOMIG Pinturas Cara para Niños, 10 Colores Seguridad No Tóxica Crayones Pintura Cara, Pintura Corporal y Facial para Barriga Embarazada, Pinturas Maquillaje Halloween Festival Fiesta Cosplay € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features 【KIT DE CRAYONES DE 10 COLORES CON BOTÓN】 El juego de crayones pintura cara y cuerpo tiene 10 colores brillantes, lo que le permite crear su propio trabajo ideal en la cara. Y tiene botón para ajustar la longitud como quieras.

【SEGURO Y NO TÓXICO】 El juego de pinturas cara para niños es suave y agradable para la piel, sin fragancia, no tóxico e inofensivo, suave y no irritante para la piel. Es adecuado para niños, adultos y mujeres embarazadas de todas las edades. Nota: Como con todos los productos cosméticos, para evitar la irritación de la piel, recomendamos una pequeña prueba cutánea antes de su uso.

【FÁCIL ELIMINACIÓN】Nuestro kit de pintura facial para niños viene en una fórmula soluble, por lo que se limpia fácilmente, simplemente aplique jabón en la superficie y masajee suavemente durante unos 20 segundos. Luego lave toda el área con agua tibia, limpie su cara con toallas secas.

【MULTIUSOS】 Los pintacaras infantil se pueden aplicar no solo en la cara, sino también en el cuerpo. Es muy adecuado para cualquier evento especial, como el Día del Niño, Halloween, fiestas de cumpleaños, fiestas de disfraces, Navidad, competiciones deportivas, etc.

【REGALO IDEAL】 La mejor opción para pintura facial y pintura corporal. Los juegos de pintura cara niños que los niños jueguen y se comuniquen con amigos y mejoren sus habilidades sociales. El juego de pintura facial para niños es perfecto para regalos del día de los niños, regalos de cumpleaños, regalos de Halloween, regalos de Navidad.

ZOPALY 19 Colores Pinturas Cara para Niños, Set de Pintura Cara Infantil, Mayor Capacidad Blanco y Negro, Pintura Facial con 30 Plantillas, 1 Folleto Tutorial Pintado, para Halloween/Carnaval/Fiestas € 21.99

Amazon.es Features 【Kit de Pintura Facial Gran Capacidad】Kids Face Paint tiene 19 colores para que elijas, y el blanco y el negro tienen una mayor capacidad. Contiene 1 pintura de arcoiris, 2 peine de tiza para el pelo, 2 polvos de brillo, 3 pinceles, 2 esponjas, 1 libro tutorial de pintura facial, 30 plantillas reutilizables. ¡El kit de maquillaje perfecto para poner el toque final a tus disfraces y fiestas de niños.

【Ingredientes Seguros y Suaves】ZOPALY Pintura para niños es un cosmético profesional seguro y de alta calidad, ingredientes cumplen la norma de la FDA. Nuestros Kits de Maquillaje para Niños son No tóxicos, Hipoalergénicos. Seguro y suave para pieles sensibles. Dado que la piel de cada persona es diferente, se recomienda hacer una prueba de alergia en un área pequeña antes de usar.

【Fácil de Aplicar y Limpiar】Topcoat y set de maquillaje corporal es completamente a base de agua, basta con humedecer el pincel o dejar caer un poco de agua para ablandar la superficie de la Pintura de Maquillaje, sumergirlo y aplicarlo en el rostro, puede durar muchas horas. Cuanta menos agua se use más intenso sale el color. Fácil de quitar con toallitas húmedas o con agua y jabón.

【Plantillas y Tutoriales de Pintura】Tutoriales de dibujo fáciles de aprender. El libro de maquillaje proporciona 5 estilos de maquillaje diferentes para que aprendas, incluidos los colores que debes usar y 3 pasos. Puede seguir los pasos dados en el tutorial para dibujar. Es fácil de aprender y te da más inspiración. 30 plantillas proporcionan más patrones, fáciles de pegar y despegar, también reutilizables.

【Aplicable a Varios Eventos】Completo kit de pinturas de caras para los carnavales, fiesta de cumpleaños, Halloween, Navidad, Semana Santa, juegos de roles, eventos deportivos, o para pasar una tarde entretenida con los niños. Incluso los pintores no profesionales pueden crear diseños interesantes. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos.

Lictin Pinturas Cara y Corporales-26 Colores + 10 Cepillos, Pintura Facial Corporales Seguro y Saludable Pintura Facial Lavable para Halloween € 19.99

Amazon.es Features Juego todo en uno: el kit de pintura facial Lictin incluye 26 pinturas faciales de colores vivos, 10 pinceles de maquillaje y 30 plantillas reutilizables.Las plantillas contienen más de cien patrones diferentes, extremadamente amigables para los principiantes, que ayudan a crear fácilmente una variedad de hermosos gráficos. (Nota: este producto está especialmente diseñado para pintar cara y cuerpo. Está prohibido usar en ropa, muebles, paredes, pisos u otros lugares).

Seguro para la piel: las pinturas faciales y corporales activadas con agua Licin están hechas de ingredientes de grado cosmético, no tóxicos, sin parabenos ni fragancias, lo suficientemente suaves incluso para pieles sensibles, se eliminan fácilmente con agua jabonosa o una pequeña cantidad de desmaquillador. (Nota: se recomienda una prueba de alergia antes de usar).

Fácil de operar: su textura húmeda y semisuave brinda una cobertura sólida más rica que el maquillaje común. Simplemente agregue unas gotas de agua del color deseado para suavizar y pegar la superficie, y luego use nuestros pinceles para esparcirlo uniformemente sobre la piel para mostrar perfectamente el arte de la cara.

Uso versátil: la Lictin Pinturas Cara y Corporales profesional es adecuada para crear looks locos para asombrar o asustar a tus amigos. Perfecto para Halloween, cosplay, fiestas de disfraces, espectáculos infantiles, carnavales, bromas diarias o cualquier otro arte de maquillaje especial. También actúa como una idea de regalo para niños y adultos.

Libere su imaginación: con el juego de maquillaje profesional de efectos especiales Lictin, puede mezclar colores para pintar varios looks únicos con colores intensos en su piel. No pierdas la oportunidad de divertirte con tu familia y amigos. ¡Definitivamente apreciarás estos alegres recuerdos!

Pintura Facial y Corporal, Pinturas Cara para Niños Halloween, Kit de Pintura Facial Profesional, Pintura Facial, Body Painting para Niños Halloween Fiestas Cosplay Semana Santa, Blanco + Negro € 26.58 in stock 1 new from €26.58

Amazon.es Features ✪ [Pintura Corporal en Blanco y Negro] Ideal para fiestas de Halloween, fiestas de disfraces y otros eventos, las pinturas faciales de Halloween están diseñadas con pintura en blanco y negro, perfectas para disfrazarse de calaveras, payasos y fantasmas.

✪ [Syotable para Todas las Pieles] Adecuado para niños y adultos de todo tipo de piel, el juego de pintura facial está hecho con ingredientes de maquillaje seguros y de alta calidad que son vívidos, duraderos, no se secan ni se agrietan.

✪ [Aplicaciones Amplias] Perfecto para Halloween, cosplay, disfraces, bailes de graduación y teatro, la pintura facial de Halloween es adecuada para todo tipo de fiestas temáticas, brindando una cobertura completa y colores vibrantes.

✪ [Fácil de Aplicar y Limpiar] Fácil de usar, aplicar sobre la piel con esponja, brocha o con la punta de los dedos; Retire el maquillaje con aceite de limpieza profesional/aceite de oliva, limpie con una toalla de papel, enjuague con un limpiador facial y agua.

✪ [Usos Múltiples] La fórmula amigable es perfecta para una variedad de aplicaciones de pintura facial y corporal, para fiestas temáticas divertidas, carnavales, bailes elegantes, Halloween y otras ocasiones para maquillaje artístico o efectos especiales de escenario.

BioKidd Kit de Pintura Facial para Niños para Pieles Sensibles No Tóxicas, Set de Pinturas Faciales Corporales Naturales Ecologicas al Agua - Halloween Royal Party, 10 Colores para Pintar la Cara € 28.90 in stock 1 new from €28.90

Amazon.es Features COMPOSICIÓN NATURAL, SEGURA PARA LOS NIÑOS – hecho de materias primas naturales y biocertificadas. Cera de abejas + Arcilla + Pigmentos de aceite mineral. Certificado, hipoalergénico. Probado dermatológicamente.

10 x 10ml PINTURAS NATURALES – azul, verde, rosa, violeta, oro, naranja, blanco, negro, plata, amarillo. Con esta cantidad de colores, puedes pintar más de 50 caras, ¡dependiendo de los dibujos que elijas!

FÁCIL DE LAVAR, FÁCIL DE APLICAR – Para quitar la pintura de la cara, usa un paño humedecido con agua tibia o simplemente agua tibia. Nuestras pinturas se secan rápidamente (2-3 minutos) y se mantienen bien en la piel, no manchan. ¡Tienen una consistencia cremosa y no necesitan agua extra! ¡Abre el tarro y pinta! Es por eso que son tan fáciles de usar también por los niños más pequeños: ¡se puede pintar incluso con los deditos pequeños!

CREADAS PARA DIVERSOS EVENTOS – ya sean juegos deportivos, presentaciones en el escenario, Halloween o una fiesta de cumpleaños, carnaval, ¡la diversión está garantizada!

FABRICADAS EN LA UNIÓN EUROPEA - todas las materias primas provienen de los países de la UE, las pinturas se producen en Letonia. Su producción y pruebas se llevan a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, con observación de los principios de la Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). READ Los 30 mejores Sandisk Extreme Pro 64Gb capaces: la mejor revisión sobre Sandisk Extreme Pro 64Gb

Lictin 43 Peças Pintura Facial de La Copa del Mundo-Pintura Corporal,Pintura Arte Corporal UV Luz Preta Fluorescente, Maquilhagem de Arte Florescente cor Maquilhagem para Fiesta,Halloween, Carnaval € 19.88

Amazon.es Features Fato fluorescente perfeito: 8 15 ml * pintura à base de água, 6 * tubo redondo cor fluorescente UV, 2 * ouro e brilho prateado, também obterá 3 * gizes fluorescentes, 4 pincéis, 20 * autocolantes Adequado para uso com amigos, familiares e crianças.

Cor não tóxica: este revestimento fluorescente de neon LICTIN não contém produtos químicos nocivos, não é tóxico e é seguro. Mas de qualquer maneira, queremos que você teste em sua pele primeiro. Os ingredientes solúveis em água são facilmente lavados com água. No entanto, deve ter em conta que a cor do tubo redondo 6 * é oleosa, o que fará com que a sua maquilhagem tenha melhor aparência, mas não é fácil limpar as roupas.

Luz ultravioleta brilhante: brilham intensamente sob luz ultravioleta, de dia ou de noite e são brilhantes cores neon durante o dia. Você receberá 8 cores neon fluorescentes vibrantes, rosa, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, branco e vermelho grande. Dê vitalidade a todas as festas.

Acessórios de festa ideais para todas as ocasiões: halloween,aniversários, boates, festivais, concertos, festas e qualquer lugar com iluminação UV.

Compra sin riesgo: nuestro principal objetivo es ofrecer el mejor servicio al cliente posible. Por eso ofrecemos una garantía total de devolución del dinero por las tintas UV que cumplan sus expectativas.

ACWOO Pinturas Cara para Niños, 26 Colores Seguridad No Tóxica Pintacaras Infantil, Pintura Corporal y Facial para Barriga Embarazada, Kit Maquillaje Halloween Festival Fiesta Cosplay adultos y niños € 20.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 【PINTURA FACIAL DE 26 COLORES】 Contiene 26 colores de pintura facial y corporal, 10 pinceles y 30 plantillas maquillaje halloween diferentes. Cualquier combinación de diferentes colores puede obtener un nuevo color, puedes hacerlo tú mismo a voluntad, te sorprenderá gratamente obtener un nuevo color.

【SEGURIDAD DE USO】 La pinturas cara para niños halloween está hecha de materiales de alta calidad, hipoalergénicos, amigables con la piel, suaves y no irritantes. También puede mantener la elasticidad facial y resistir el agrietamiento. Es seguro y suave para la piel sensible y es muy adecuado para niños o adultos con piel sensible.

【FÁCIL DE USAR】 Esta es una maquillaje paleta pintura, no acuosa y fácil de usar. Simplemente aplíquelo uniformemente sobre la superficie de la piel. Una vez terminada la fiesta, puedes lavarla con pañuelos húmedos o jabón. (Nota: este producto es aceitoso, por lo que tarda más en secarse).

【30 PLANTILLAS DE PINTURA】 Contiene 30 plantillas de pintura facial, que pueden estimular la imaginación y la creatividad de los niños, cumplir con los requisitos de crear diferentes pinturas en la cara o el cuerpo y dejar que sus hijos disfruten de la diversión de la creatividad.

【USO AMPLIO】 Este juego de pintacaras infantil es muy adecuado para cualquier evento especial, como Halloween, fiestas de cumpleaños, fiestas de disfraces, Navidad, maquillaje SFX, etc. Es un gran regalo para niños y adultos.

Kit de Pintura Facial de Halloween en Blanco Y Negro, Pintura Corporal Altamente Pigmentada para la Cara, Tatuajes Temporales, Pintura Cosmética Adecuada para Mujeres, Hombres, Fiestas de Cosplay Diy € 16.70 in stock 2 new from €16.70

Amazon.es Features PINTURAS EN BLANCO Y NEGRO: este juego contiene pintura en blanco y negro, que es perfecta para disfraces de fiesta de Halloween para hombres y mujeres, y también se puede usar para maquillar personajes de cine y televisión.

ALTAMENTE PIGMENTADO: El pigmento es altamente pigmentado y apto para capas, adecuado para una variedad de aplicaciones de pintura facial y corporal.

FÁCIL DE PINTAR: esta pintura facial es fácil de pintar y se puede aplicar fácilmente sobre la piel con una esponja, un cepillo o con la punta de los dedos.

CONVENIENTE PARA QUITAR: La pintura facial también es fácil de quitar, se puede quitar limpiamente con un desmaquillador.

USO AMPLIO: el juego de pintura es ideal para fiestas temáticas divertidas, carnavales, bailes elegantes, halloween y otras ocasiones, se puede usar para maquillaje artístico o efectos especiales de escenario.

ACWOO Pinturas Cara para Niños, 20 Colores Seguridad No Tóxica Pintacaras Infantil, Pintura Corporal y Facial para Barriga Embarazada, Kit Maquillaje Halloween Festival Fiesta Cosplay adultos y niños € 14.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 【PINTURA FACIAL DE 20 COLORES】 Contiene 20 colores de pintura cara, cualquier combinación de diferentes colores puede obtener un nuevo color, puedes hacerlo tú mismo a voluntad, te sorprenderá gratamente obtener un nuevo color.

【SEGURIDAD DE USO】 La pintura facial está hecha de materiales de alta calidad, hipoalergénicos, amigables con la piel, suaves y no irritantes. También puede mantener la elasticidad facial y resistir el agrietamiento. Es seguro y suave para la piel sensible y es muy adecuado para niños o adultos con piel sensible.

【FÁCIL DE USAR】 Esta es una pintura corporal, no acuosa y fácil de usar. Simplemente aplíquelo uniformemente sobre la superficie de la piel. Una vez terminada la fiesta, puedes lavarla con pañuelos húmedos o jabón. (Nota: este producto es aceitoso, por lo que tarda más en secarse).

【USO AMPLIO】 Este juego de pinturas cara para niños es muy adecuado para cualquier evento especial, como Halloween, fiestas de cumpleaños, fiestas de disfraces, Navidad, maquillaje SFX, etc.

【REGALO IDEAL】 Un regalo ideal para niños o tu amigo, que lo necesita para vestirse para representaciones teatrales o cosplay de festivales. Disfruten el divertido momento feliz juntos.

OOTSR 24Pz Plantilla de Pinturas Cara para Niños Adulto, Plantilla de Pintura Facial Halloween Reutilizable para Fiestas de Maquillaje Carnaval € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Lo que obtendrá: venga con plantillas de pintura facial de 24 piezas con varios patrones. Atractivo y elegante, satisfaga sus necesidades diarias de uso y reemplazo, perfecto para Halloween o fiestas infantiles.

Tamaño: Estas plantillas de cara miden alrededor de 5,75"x2,95" (14,6x7,5 cm). Apto para niños y adultos en general, puede elegir según sus necesidades reales.

Suave y duradero: Estas plantillas de arte corporal están hechas de PET de calidad, confiables y resistentes, no son fáciles de romper. Puede usar fácilmente estas plantillas para pintar en su cara o cuerpo, obtendrá una pintura facial atractiva incluso si no tiene experiencia en pintura facial.

Varios estilos: Estas plantillas de pintura facial vienen en 24 estilos diferentes, que incluyen textura animal, tigre, araña, unicornio, sirena, flor, corona, dulces, cicatrices, etc. Se pueden combinar la cantidad suficiente y los estilos en varias combinaciones.

Amplia aplicación: Estas plantillas faciales son ideales para crear tipos de fiestas de maquillaje, disfraces, actuaciones escolares e iglesias, fiestas, cosplay de Halloween y otras ocasiones, crearán un efecto novedoso y atractivo.

