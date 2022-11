Inicio » Electrónica Los 30 mejores Pilas De Reloj capaces: la mejor revisión sobre Pilas De Reloj Electrónica Los 30 mejores Pilas De Reloj capaces: la mejor revisión sobre Pilas De Reloj 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Arcas 12755000 Alkaline Surtido de Pilas de botón, 50 Piezas, Cromo

Amazon.es Features Visión de conjunto

Cubre las aplicaciones más comunes

La mezcla adecuada para el hogar y el trabajo

Las aplicaciones incluyen relojes, juegos, calculadoras y otros

MAXELL SR626SW - 377 - Pila de Óxido de Plata - PACK DE 10 UNIDADES

Amazon.es Features Voltaje: 1.55 V

Peso: 0,4 g (1 cada uno)

Capacidad: 28 mAh

Tamaño (Diámetro x grosor): 0,68 x 0.26 cm

ABSINA Paquete de 24 Pilas de botón alcalinas y de Litio - 2X AG1 / 2X AG3 / 4X AG4 / 4X AG10 / 4X AG13 / 2X CR2016 / 2X CR2025 / 4X CR2032 - Pila de Boton de 1,5V y 3V - Pilas de Boton

Amazon.es Features El JUEGO DE PILAS DE BOTÓN con mayor durabilidad, rendimiento fiable y máxima capacidad contiene las pilas de botón de litio y alcalinas más populares

IDEAL PARA llaves de coche, abridores de puertas de garaje, generadores TAN, balanzas, relojes, juguetes para niños, calculadoras, mandos a distancia, podómetros, luces de llaves, velas de té LED, calibradores y mucho más

USO - Gracias a su resistencia a la temperatura de -10°C a +50°C, la pila de botón es ideal para una amplia gama de aplicaciones en condiciones extremas

ALMACENAMIENTO - Las pilas ABSINA tienen una vida útil de hasta 5 años, por lo que pueden utilizarse posteriormente sin problemas

EL ENVIO contiene 2x AG 1 / 2x AG 3 / 4x AG 4 / 4x AG 10 / 4x AG 13 / 2x CR 2016 / 2x CR 2025 / 4x CR 2032 - pilas alcalinas de 1,5 voltios y de litio de 3 voltios

LiCB SR626SW - Pilas botón para reloj (20 unidades, 377 AG4, pilas SR 626SW V377, 1,5 V, LR626)

Amazon.es Features Profesional y fiable: en LiCB nos hemos concentrado en pilas durante 13 años desde 2006. La pila botón SR6260SW LR66 de 1,5 V ha sido probada bajo estrictos estándares de control de calidad. Con certificación CE y RoHS. Las pilas de botón de clase A 626SW garantizan una vida útil más larga de la pila

Seguridad y carcasa hermética: La carcasa hermética es esencial para la capacidad de almacenamiento y la seguridad de los dispositivos. Las pilas SR626SW nuevas tienen una vida útil de aprox. 3 años. Nuestras 20 pilas alcalinas 626SW están empaquetadas por separado y a prueba de fugas, lo que garantiza un almacenamiento fácil y seguro

Duraderas y económicas: las pilas LiCB SR626SW ofrecen un rendimiento de alta calidad en una variedad de dispositivos electrónicos. Nuestras pilas LiCB no presentan fugas durante el uso ni tampoco después de permanecer tres años en un dispositivo. Las pilas especiales, duraderas y fiables de LiCB encuentran una amplia gama de aplicaciones como, por ejemplo, en básculas de cocina, juguetes para niños, linternas, calculadoras, mandos a distancia, lectores electrónicos, termómetros digitales, cámaras, relojes, gafas 3D, llaves de coche, etc.

Denominación: 20 pilas de botón SR626SW. Denominación alternativa del artículo: SR626SW, 377, 626, SR626, LR66, LR626, AG4, 377A, 626SW

Pack de 12 Pilas AG4 1.5V Tipo Botón de Litio, LR626, LR66, 177, GP77A, 377, SR626W, ST626SW

Amazon.es Features Pack 12 Pilas

Modelo de la Pila: AG4

Compartimentos Individualizados para la Perfecta Conservación de las Pilas

En Blister de Cartón-Plástico

Paquete 40 Batería de botón de batería alcalina Celular LR44 AG13 Paquete de 40 baterías

€ 6.62 in stock 1 new from €6.62

Amazon.es Features Usado para relojes, relojes, velas LED, bolígrafos electrónicos

Alkaline LR44 AG13 1.5v batería

80 mAH; La orden incluye: 10pcs / cardx4 = 40pcs totalmente

Baterías equivalentes: AG13 / LR44 / 357 / SR44 / A76

SR626SW Pila de Botón de 1,5 V AG4 32 Pilas de Reloj Equivalentes a LR626,377,377A,V377,LR66,SR626SW,626SW【3 Años de Garantía】

Amazon.es Features "La batería de botón profesional y confiable SR6260SW ha sido probada bajo estrictos estándares de control de calidad. Después de la certificación de seguridad CE y ROHS. La batería SR626SW Tipo A puede garantizar una mayor duración de la batería y una mayor vida útil.

Seguro y sin fugas: el gabinete hermético es muy importante para la capacidad de almacenamiento y la seguridad del dispositivo. Las 32 baterías alcalinas están empaquetadas individualmente y no hay fugas durante el período de garantía de 3 años, lo que garantiza un almacenamiento fácil y seguro.

Compatibilidad múltiple: equivalente a otros modelos: 177, 376, 377, 606, 626A, 565, 377A, AG4, D377, G4, GA4, GP377, L6, LR6, LR66, 626SW, SR626, SR626SW, LR626SW, S66377, SR6

Fuerte autonomía de larga duración y confiable, puede funcionar incluso bajo temperaturas extremas, naturalmente tiene una larga vida útil y una alta estabilidad de tensión.

Adecuado para juguetes, mandos a distancia, llaves de coche, linternas, libros electrónicos, cámaras digitales, gafas 3D, relojes electrónicos, calculadoras, equipamiento deportivo, equipamiento médico, pesas y básculas, sensores, etc."

Maxell SR626SW, Pack de 5 pilas de botón

€ 4.98 in stock 7 new from €4.93

Amazon.es Features Marca japonesa

Compatible con muchos relojes

Tamaño: 6,8 mm de diámetro, 2,6 mm de grosor

Voltaje: 1,55 V

Referencia cruzada y reemplazo del código de batería 377 (US / EU)

Duracell - Pila especial para reloj - 377 Blister Pequeño x1

Amazon.es Features La batería contiene 0 % de mercurio

1 x 1.55 V batería de reloj

Química de la batería: oxido de plata

Dimensiones: 6.8 x 2.6 mm

Pila Boton Oxido De Plata 371 / SR920SW, 1 batería

€ 9.00 in stock 22 new from €7.90

Amazon.es Features Tension: 1.55 v.

Para aplicaciones que precisan de un consumo de energía constante: relojes, calculadoras, pequeños electrodomesticos.

Pilas realizadas sin mercurio.

MovilCom® - Pilas Boton AG11 Pilas Reloj 1.5V conocida como 362, 362, SR721SW. V362, 362, D362, S721E, 601, S, 280-29, SB-AK/DK, SR58, AG11

Amazon.es Features Pilas AG11 1 5 V pila de botón alcalina blister con 10 unidades

Voltaje nominal de la batería AG11: 1 55 voltios capacidad: 160 mA peso: 0 04 kg longitud: 16 cm ancho: 5 3 cm.

Pila mas utilizadas en juguetes y muchos pequeños dispositivos electrónicos relojes calculadoras punteros láser niños libros y dispositivos médicos, audifonos para sordera.

AG11 batería de alta seguridad no explosión no incendio uso más seguro y fiable

AG11pila boton tambien conocida como 362, 362, SR721SW. V362, 362, D362, S721E, 601, S, 280-29, SB-AK/DK, SR58, AG11. El estuche puede variar de color de forma aleatoria por cualquiera de las imágenes mostradas

MovilCom® - Pila botón AG4 Pila Reloj 1.5V Equivalente a 377, 377A, LR626, V377, 377S, D377, SR626SW, SR66, SR626, S626E, SR628SW, LR626SW, SR66SW, SR625SW

Amazon.es Features Pilas AG4 1.5 V pila de botón alcalina blister con 10 unidades. Voltaje nominal de la batería AG4: 1.55v voltios capacidad: 160 mA peso: 0 04 kg longitud: 16 cm ancho: 5 3 cm.

Equivalente a 377, SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, SR632SW, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW

AG4 377, 377 pila ó 377 battery pila reloj 377 más utilizadas en juguetes y en pequeños dispositivos electrónicos relojes calculadoras punteros láser libros dispositivos médicos audifonos, pila reloj SR626SW pila 377 reloj pilas 377 pilas SR626SW

AG4 pila bateria 377 bateria SR626SW alta seguridad no explosión no incendio uso más seguro y fiable pila 377s baterias 377 pilas 377a pilas reloj SR626SW battery 377 pila LR626 pilas boton SR626SW pilas LR626 pilas alcalinas LR626 pilas boton 377

La pila SR626SW, pila 377, pila 377a, 377s pila, 377a, pila v377, pila boton 377, es compabile con 377 Maxell SR626SW Sony, Renata 377, LR626 maxell, SR626SW Maxell, 377 Renata, Maxwell SR626SW, Varta 377 Sony 377 Sony SR626SW bateria LR626 pila ag4. El estuche puede variar de color de forma aleatoria por cualquiera de las imágenes mostradas.

LiCB 20 pilas SR920SW para reloj, 371 V371 AG6 LR920 SR 920SW pilas de botón de 1,5 V

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Profesional y fiable: en LiCB nos hemos concentrado en pilas durante 13 años desde 2006. La pila de botón SR920SW AG6 de 1,5 V ha sido probada bajo estrictos estándares de control de calidad. Con certificación CE y RoHS. Las pilas de botón de clase A SR920SW garantizan una vida útil más larga de la pila.

Seguridad y carcasa hermética: la carcasa hermética es esencial para la capacidad de almacenamiento y la seguridad de los dispositivos. Las pilas SR920SW nuevas tienen una vida útil de aprox. 3 años. Nuestras 20 pilas alcalinas SR920SW están empaquetadas por separado y a prueba de fugas, lo que garantiza un almacenamiento fácil y seguro.

Duraderas y económicas: las pilas LiCB LR920 ofrecen un rendimiento de alta calidad en una variedad de dispositivos electrónicos. Nuestras pilas LiCB no presentan fugas durante el uso ni tampoco después de permanecer tres años en un dispositivo. Las pilas especiales, duraderas y fiables de LiCB encuentran una amplia gama de aplicaciones como, por ejemplo, en básculas de cocina, juguetes para niños, linternas, calculadoras, mandos a distancia, lectores electrónicos, termómetros digitales, cámaras, relojes, gafas 3D, llaves de coche, etc.

Denominación: 20 pilas de botón SR920SW. Denominación alternativa del artículo: 371, 370, SR920SW, 1188SO, SR69, SP370, 1171SO, SP371, V371, V370, G64, LR920, AG6, 605, GP71, RW315.

Obtén 20 pilas nuevas SR920SW de 1,5 V con una gran potencia.

Maxell - Pila de reloj de 1,55 V, óxido de plata, 0 % mercurio, 371 SR920SW SB-AN, embalada en blíster

€ 1.70 in stock 9 new from €1.49

Amazon.es Features Calidad de la marca Maxell.

Óxido de plata, 1,55 V.

Embalaje en blíster sellado.

Compatibilidad universal.

Proporciona un voltaje estable.

Duracell - Pilas de botón de litio 2016 de 3 V, paquete de 2, con Tecnología Baby Secure, para uso en llaves con sensor magnético, básculas, elementos vestibles, dispositivos médicos (DL2016/CR2016)

€ 2.99 in stock 15 new from €1.38

Amazon.es Features Las pilas Duracell de botón de litio 2016 se han diseñado para llaves con sensor magnético, pequeños mandos a distancia, básculas, accesorios tecnológicos, sensores, dispositivos médicos (glucómetros, termómetros digitales, etc.), dispositivos deportivos (pulsómetros, accesorios de bicicleta, etc.)

Tecnología Baby Secure: Incorpora una capa no tóxica con forma de anilla y sabor amargo con Bitrex en la parte posterior de la pila para disuadir a niños y bebés de ingerir el producto

Pilas Duracell de botón de litio 2016: Hasta un 50 % más de duración (* respecto a la duración media mínima de la prueba estándar de la IEC para pilas de botón de litio 2016. Los resultados pueden variar según el dispositivo o el tipo de uso.)

Paquete a prueba de manipulaciones: Con doble blíster para evitar aperturas accidentales. Solo se abre con tijeras

LiCB SR927SW 20 pilas de botón, pilas 395 AG7 LR927 399 V395 de 1,5 V pilas de reloj

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Profesional y fiable: en LiCB nos hemos concentrado en pilas durante 13 años desde 2006. La pila de botón SR927SW AG7 de 1,5 V ha sido probada bajo estrictos estándares de control de calidad. Con certificación CE y RoHS. Las pilas de botón de clase A SR927SW garantizan una vida útil más larga de la pila.

Seguridad y carcasa hermética: la carcasa hermética es esencial para la capacidad de almacenamiento y la seguridad de los dispositivos. Las pilas SR927SW nuevas tienen una vida útil de aprox. 3 años. Nuestras 20 pilas alcalinas 927SW están empaquetadas por separado y a prueba de fugas, lo que garantiza un almacenamiento fácil y seguro.

Duraderas y económicas: las pilas LiCB LR927 ofrecen un rendimiento de alta calidad en una variedad de dispositivos electrónicos. Nuestras pilas LiCB no presentan fugas durante el uso ni tampoco después de permanecer tres años en un dispositivo. Las pilas especiales, duraderas y fiables de LiCB encuentran una amplia gama de aplicaciones como, por ejemplo, en básculas de cocina, juguetes para niños, linternas, calculadoras, mandos a distancia, lectores electrónicos, termómetros digitales, cámaras, relojes, gafas 3D, llaves de coche, etc.

Denominación: 20 pilas de botón SR927SW. Denominación alternativa del artículo: LR927,399 D399,399 W,V399,AG7,V543,399,613,GP399,SR57, SR 927SW

Obtén 20 pilas nuevas SR927SW de 1,5 V con una gran potencia.

Maxell SR927SW - Pila de reloj, 1,55 V, 395, 5 unidades por paquete

€ 6.32 in stock 6 new from €6.32

Amazon.es Features Part Number MAX-395 Model 395/ SR927SW Is Adult Product

Amazon Basics - Pilas alcalinas AAA de uso industrial (40 unidades)

3 used from €11.73

Amazon.es Features Pilas alcalinas de alto rendimiento, perfectas para el uso diario en todos tus dispositivos

El voluminoso paquete de 40 unidades ofrece una gran relación calidad precio y se presenta en un práctico embalaje reciclable. Ideal para usuarios de baterías industriales, de equipos originales y grandes volúmenes

Diseño a prueba de fugas y de larga duración con una vida útil de 5 años

Aptas para luces de camping, luces auxiliares y de emergencia, grabadoras de sonido, sistemas de alarma, juguetes con control remoto, radios, reproductores de CD, megáfonos y equipos médicos

No contiene metales nocivos como cadmio, plomo o mercurio

Pila Maxell Professional 364 - SR621SW 1,55V, 5 unidades

€ 2.88 in stock 14 new from €0.83

Amazon.es Features Otras Referencias: D364,SR621SW,364,SBAG-DG,V364

Dimensiones: 6,8x2,15mm

Rendimiento: 20mAh

Oxido de Plata (0% Mercurio)

Maxell 377 Pila de óxido de Plata, 1,55 V, 5 Unidades por envase

€ 2.84 in stock 8 new from €2.39

Amazon.es Features Capacidad: 28 mAh.

Voltaje: 1,55 V.

Tamaño (diámetro x grosor): 0,68 x 0,26 cm.

Peso: 0,4 g.

Contenido del envío: 5 pilas de reloj Maxell SR 626 SW (377) en envase individual.

XURILAI LR44 AG13 - Pilas alcalinas de botón (1,5 V, 50 Unidades)

Amazon.es Features AG13 / lr44 1.5v Baterías de batería 50 baterías. 50.

Presión de energía eléctrica: capacidad de batería: 1,55 vodka, 0, 0,04 kg, peso: 16 puladas, W: 5.3cm.

Las pilas alcalinas de la AG13 se utilizan en muchos tipos de cálculos, electrónicos, juguetes, libros para niños, láser y equipo médico.

Seguridad de las baterías de AG13: sin explotar, sin combustión, seguridad y uso de arándanos

La compatibilidad de la batería de las baterías de AG13 1,55 1,51: equipo compatible, incluido cr44 l444 s44357, y, sr44w, AG13, G13, a76, 76, px761166a lr44h v13ga 675,,, gp76a, 1155, w82b, epx76, sr44sw, s357 sr44 s303,,, sp303, sr44sw.

HyCell 1516-0003 - Set de Pilas botón alcalinas (litio) para generador TAN, llave de coche, abrepuertas de garaje, 24 piezas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de ahorro Las pilas de botón de alta calidad convencen por su excelente relación calidad-precio. El paquete de ventajas contiene 2 unidades de las pilas de botón alcalinas y de litio más comunes

24 pilas de botón de alta calidad CR1620 CR2016 CR2025 CR2032 AG3/LR41 AG12/LR43 AG13/LR44 AG4/LR626 AG1/LR621 AG5/LR754 AG8/LR1120 AG10 / LR113 0

Calidad Con su calidad especialmente alta, las pilas de botón de litio HyCell son perfectas para diversas aplicaciones, ideal para abrir puertas de garaje, reloj de báscula, cámara digital, etc

Resistente al frío y al calor. La batería de botón tiene una fuerte resistencia al frío y al calor de -20 °C a +60 °C. La alta resistencia a la temperatura le da a la pila de botón un agarre especialmente largo

Contenido del envío: 2 x CR2032; 2 x LR41; 2 x LR43; 2 x LR44; 2 x LR626; 2 x CR1620; 2 x CR2016; 2 x CR2025; 2 x LR621; 2 x LR754; 2 x LR1120; 2 x LR. 1130 / Ideal para abrir puertas de garaje, llave de coche, etc

BONAI Pila Botón CR2032, DL2032/BR2032/KL2032/ECR2032 Batería de Litio CR 2032 Pila 3V para Calculadoras,Relojes,Llaves del Coche,Juguetes (30 Pilas)

Amazon.es Features 【ALMACENAMIENTO LARGO Y CONFIABILIDAD】 Las baterías de litio BONAI CR2032 tienen una excelente vida útil y confiabilidad. las baterías BONAI CR2032 son químicamente muy estables. las pilas de botón BONAI CR2032 tienen una larga vida útil debido a su baja autodescarga de hasta 5 años.

【ALTO VOLTAJE DE CELDA】 Las baterías CR2032 de 3V tienen un voltaje nominal de 3V. Según la tabla de pilas de botón, eso es el doble de voltios que una pila de botón de manganeso alcalino. En primer lugar, estas baterías CR2032 de 3 V se utilizan siempre que se deba garantizar una fuente de alimentación prolongada.

【AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA】 La pila de botón CR2032 normalmente se puede utilizar a temperaturas de –30 ° C a +60 ° C. Por su resistencia a la temperatura y su peso ligero, también son ideales para actividades al aire libre.

【SEGURIDAD Y CARCASA HERMÉTICAMENTE】 La construcción de la batería de litio BONAI CR2032 ha demostrado ser segura a través de varias pruebas estrictas. La carcasa herméticamente sellada es esencial para la vida útil y la seguridad de los dispositivos. Nuestras CR2032 se embalan por separado y son a prueba de fugas.

【DISPOSITIVOS APLICABLES】 Ideal para relojes, placas base de computadora, calculadoras, PDA, organizadores electrónicos, abridores de puertas de garaje, juguetes, juegos, reproductores MP3, luces LED, artículos deportivos, podómetros, contadores de calorías, equipos médicos y más.

LiCB 20 baterías para reloj SR621SW 364 1,5 V pila de botón V364 AG1 LR621 SR 621SW

Amazon.es Features Profesional y fiable: en LiCB nos hemos concentrado en pilas durante 13 años desde 2006. La pila de botón SR621SW AG1 de 1,5 V ha sido probada bajo estrictos estándares de control de calidad. Con certificación CE y RoHS. Las pilas de botón de clase A SR621SW garantizan una vida útil más larga de la pila.

Seguridad y carcasa hermética: la carcasa hermética es esencial para la capacidad de almacenamiento y la seguridad de los dispositivos. Las pilas SR621SW nuevas duran aprox. 3 años. Nuestras 20 pilas alcalinas SR621SW están empaquetadas por separado y a prueba de fugas, lo que garantiza un almacenamiento fácil y seguro.

Duraderas y económicas: las pilas LiCB LR621 ofrecen un rendimiento de alta calidad en una variedad de dispositivos electrónicos. Nuestras pilas LiCB no presentan fugas durante el uso ni tampoco después de permanecer tres años en un dispositivo. Las pilas especiales, duraderas y fiables de LiCB encuentran una amplia gama de aplicaciones como, por ejemplo, en básculas de cocina, juguetes para niños, linternas, calculadoras, mandos a distancia, lectores electrónicos, termómetros digitales, cámaras, relojes, gafas 3D, llaves de coche, etc.

Denominación: 20 pilas de botón SR621SW. Denominación alternativa del artículo: LR621, D364, SP364, 602,164, 280-34, SB-AG/DG, SR60, SR60L, SR621, GP364, T, V364.

Obtén 20 pilas nuevas SR621SW de 1,5 V con una gran potencia. READ Los 30 mejores Soporte Teclado Piano capaces: la mejor revisión sobre Soporte Teclado Piano

Varta Pila Energy AAA Micro LR03 (paquete de 30 unidades), pila alcalina – "Made in Germany" – Adecuado para radios y relojes de pared

€ 10.60 in stock 3 new from €10.27

Amazon.es Features Calidad de alto rendimiento, un producto de marca

La calidad de alto rendimiento es para necesidades básicas

De larga duración y certificado de acuerdo con las nor mAhs internacionales: DIN EN ISO 9001: 2008 y DIN EN ISO 1 4001: 2005

Baterías a prueba de fugas es para dispositivos de bajo consumo, como radios, relojes de pared, mandos a distancia

Apta para mandos de televisión, lámparas, iluminación, herramientas electrónicas

Duracell - Pilas especial de óxido de plata 377/376 de 1,55 V, paquete de 1 unidad (SR66 / SR626 / V377 / V376 / SR626W / SR626SW) diseñadas para su uso en relojes, calculadoras y dispositivos médicos

€ 2.39 in stock 17 new from €1.13

Amazon.es Features Pilas Duracell de botón 377/376 - potencia de larga duración garantizada

Garantía de 3 años en almacenamiento

Las pilas Duracell de botón de óxido de plata están disponibles en una variedad de tamaños

Las pilas Duracell de botón de óxido de plata se han diseñado para su uso en relojes, calculadoras y dispositivos médicos (bombas de insulina y termómetros digitales)

Maxell SR626SW, Pila de botón, 1.55 V, 1 unidad

€ 2.00 in stock 6 new from €2.00

Amazon.es Features Alta durabilidad

Cajetilla individual de 1 pila

Realizada de óxido de plata

Referencia cruzada y reemplazo del código de batería 377 (US / EU)

SONY 399 SR927WN-PB - Pila de botón para reloj, 0% mercurio, óxido de plata

Amazon.es Features Pila de botón para relojes digitales o analógicos

En óxido de plata

No contiene mercurio

Suministrada en un envase blíster

Ansmann - cell 1.5V botón alcalina - batería

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de ahorro de pilas de botón de alta calidad que convencen por su excelente relación calidad-precio. El paquete contiene 5 unidades de cada una de las pilas de botón alcalinas más comunes de 1 5 V.

30 pilas de botón de alta calidad cada 5 unidades de AG 1 (LR621 364) AG 3 (LR41 392) AG 4 (LR626 377) AG 10 (LR54 389) AG 12 (LR43 386) & AG 13 (LR4 357).

Calidad: con su alta calidad, las pilas de botón alcalinas HyCell son perfectas para una amplia gama de aplicaciones. Ideal para abrir puertas de garaje, báscula, reloj, cámara digital, etc.

Resistente al frío y al calor. La batería de botón tiene una fuerte resistencia al frío y al calor de -20 °C a +60 °C. La alta resistencia a la temperatura da a la pila de botón un agarre especialmente largo.

Contenido del envío: 5 x AG 1 (LR621 364) 5 x AG 3 (LR41 392) 5 x AG 4 (LR626 377); 5 x AG 10 (LR54 389) 5 x AG 12 (LR43 386) 5 x AG 13 (LR4 357). Ideal para garaje. Llave de coche para despuertar. etc.

MovilCom® - Pila botón AG6 Pilas Reloj 1.5V Equivalente a 371, SR920SW, V371, D371, S921E, 605, SR921, LR921, SR69

Amazon.es Features Pilas AG6 1.5 V pila de botón alcalina blister con 10 unidades Voltaje nominal de la batería AG6: 1 55 voltios capacidad: 160 mA peso: 0 04 kg longitud: 16 cm ancho: 5 3 cm

AG6 pilas reloj 1.5V equivalente a AG6, SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X, V371-026R

Pila sR920SW 994 371 v 371 ag 6 SR920SW pila boton pila 371 de las más utilizadas en juguetes y pequeños dispositivos electrónicos relojes calculadoras punteros láser libros dispositivos médicos audifonos pilas SR920SW bateria SR920SW bateria 371

AG6 batería pilas 371 pila SR69 pila 371/370 pila ag6 de alta seguridad no explosión no incendio uso más seguro y fiable pilas reloj SR920SW pila boton SR920SW pilas boton ag6 pila reloj 371 pila boton 371 pila de reloj SR920SW pilas de boton ag6

Las pilas boton SR920W pila boton ag6 son equivalentes a SR920SW Sony SR920SW Maxell 371 Renata 371 Renata 371 SR920SW Seiko Sony AG6 Varta V371 pila 370/371 pila reloj SR920SW pila LR921 pilas Maxell 371 Energizer 371 Energizer 370/371 Maxell Ag6. El estuche puede variar de color de forma aleatoria por cualquiera de las imágenes mostradas.

