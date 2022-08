Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Phanteks Eclipse P400S capaces: la mejor revisión sobre Phanteks Eclipse P400S Ordenadores personales Los 30 mejores Phanteks Eclipse P400S capaces: la mejor revisión sobre Phanteks Eclipse P400S 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Phanteks Eclipse P400S?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Phanteks Eclipse P400S del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Phanteks ECLIPSE P400S Midi-Tower Blanco - Caja de ordenador (Midi-Tower, PC, ABS sintéticos, Acero, Blanco, ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ATX, 16 cm) € 79.99 in stock 2 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa de ordenador con una altura de 465 mm

Cuenta con dos puertos USB 3.0

Soporta ventiladores con un diámetro de 120 mm

Tiene indicadores LED y siete ranuras de expansión

Con filtro de polvo y control de ventilador integrado

Phanteks PH-EC416PSTG_BK Eclipse P400S Silent Edition con Cristal Templado, Estuche Negro Satinado € 196.51 in stock 1 new from €196.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo de metal, exterior de acero y panel lateral de cristal templado. Interior limpio – Carcasa PSU y discos duros. 10 colores RGB downlight + RGB Power Light con interruptor on/off. Incluye tira LED RGB de 300 mm.

Paneles y cubiertas superiores a prueba de sonido. Completo con filtros magnéticos para polvo. Innovador sistema modular HDD (requiere PH-HDDKT_02). 2 soportes SSD Drop-N-Lock incluidos.

GPU largo (soporta hasta 15,2 pulgadas). Compatible con PSU de tamaño completo. Bandeja extraíble para disco duro para la instalación de PSU (>270 mm)/bomba de agua.

Hidden Front I/O (2 puertos USB 3.0, auriculares, micrófono, control LED, reinicio, controlador de ventilador de 3 velocidades). Gestión de cables limpia con cables preinstalados de Phanteks.

Óptimo flujo de aire – flujo de aire directo a CPU/GPU. 1 ventilador Phanteks de 120 mm en la parte delantera. 1 ventilador Phanteks de 120 mm en la parte trasera. Compatible con radiadores de refrigeración de agua (hasta 360). READ Los 30 mejores Wd Red Nas capaces: la mejor revisión sobre Wd Red Nas

NZXT H510 Elite Caja PC Gaming Semitorre Premium ATX, Doble Panel de Cristal Templado, Panel frontal E/S Puerto USB de Tipo C, Montaje Vertical de la GPU, Iluminación RGB integrada, Blanco € 169.90

€ 151.60 in stock 5 new from €151.60

18 used from €114.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Más moderna: el conector usb-c compatible con usb 3.1 gen 2 del panel frontal hace que sea más fácil que nunca conectar smartphones, el almacenamiento externo de alta velocidad o los periféricos más avanzados a tu pc

Smart device v2: incluye dos canales de iluminación rgb hue 2 y tres canales de ventilador que admiten los modos 0 db de ventiladores regulados mediante voltaje o pwm

Extraordinariamente hermoso: la emblemática barra de gestión de cables con su diseño diáfano y moderno, así como los paneles laterales de vidrio templado sin interrupciones resaltan tu asombrosa creación

Con tecnología cam de nzxt: utiliza la intuitiva aplicación cam de nzxt para supervisar y controlar tu construcción, eligiendo entre controles predefinidos o personalizados para los ventiladores y la iluminación rgb y crear así el pc de tus sueños

Nuevas características: puerto usb tipo c frontal de e / s, vidrio templado doble, montaje vertical para gpu y dos ventiladores aer rgb 2 de 140 mm (incluidos)

Phanteks PH-EC400ATG_DWT01 - Caja de Torre (tamaño Mediano), Color Blanco € 87.83 in stock 8 new from €87.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PH-EC400ATG_DWT01

Phanteks - eclipse p400 midi- tower, tempered glass - negro/blanco € 190.17 in stock 2 new from €79.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte placas de base ATX, Micro ATX, Mini ITX, E-ATX

Chasis de acero, exterior de acero, ABS

Soporte para múltiples configuraciones de ventiladores

Flujo de aire directo para una refrigeración óptima de CPU / GPU

Espacio de gestión de cables de 25 mm + compartimento de cables adicional en la parte inferior

Panneau Frontal Mesh en métal pour Phanteks Eclipse P400 Air (Noir) € 46.60 in stock 3 new from €46.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PH-P400A_MFP_BK01

Fácil de instalar y mantener

Malla ultrafina que captura el polvo

Diseño de malla de metal de alto rendimiento para un máximo flujo de aire

Phanteks Eclipse P360A (PH-EC360ATG_DBK01) Malla de Rendimiento Ultrafina, Carcasa de Torre Media, Vidrio Templado, iluminación Digital RGB, Negro € 96.63

€ 93.78 in stock 5 new from €87.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel frontal de metal completo con malla de rendimiento ultrafina que combina un alto rendimiento de flujo de aire y excelentes filtraciones de polvo gracias a sus perforaciones ultrafinas de solo 1 mm.

Iluminación D-RGB integrada que es fácil de controlar y sin software.

Tamaño de chasis perfecto para sistemas de juegos de gama alta con soporte para placas base (E)-ATX (hasta 280 mm), radiador frontal de 240/280 mm y superior de 240 mm, GPUs de longitud completa y GPU vertical listo con el soporte de GPU vertical opcional.

Amplía y sincroniza las placas base compatibles con iluminación D-RGB y productos D-RGB.

I/O frontal de fácil acceso con 2 puertos USB 3.0, micrófono, auriculares, botón de encendido y botones D-RGB de color y modo.

Phanteks Eclipse P500A (PH-EC500ATG_BK01) diseño de Malla metálica de Alto Flujo de Aire, ATX de la Torre Media, Vidrio Templado, Doble Sistema Capaz, Negro € 129.90 in stock 10 new from €119.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel frontal de malla de rendimiento ultrafino para un mejor rendimiento de refrigeración; panel lateral de vidrio templado para mostrar tu construcción.

Amplio interior abierto: soporta sistema dual (con PH-ITXKT_R01), soporte de montaje vertical GPU (con PH-VGPUKT_02), radiador superior de 420 mm frontal/280 mm

Fácil accesibilidad a E/S con USB-C GEN2, 2 puertos USB 3.0, micrófono/auriculares, botón de encendido

Amplias opciones de almacenamiento: admite una capacidad de almacenamiento masiva (10 unidades de disco duro y 3 unidades de estado sólido)

Caja PHANTEKS Eclipse p600s Silent con Ventana Blanco € 234.89 in stock 1 new from €234.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto para los jugadores más exigentes

Phanteks Eclipse P300A Mesh Midi-Tower Negro, Transparente Eclipse P300A Mesh, Midi-Tower, PC, ABS sintéticos, Acero, Vidrio Templado, Negro, Transparente, ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX, € 71.39 in stock 3 new from €71.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Phanteks Eclipse P300 Air Midi-Tower funda para videojuegos Negro 1 ventilador preinstalado, panel lateral

Contenido: 1 unidad

Phanteks - Adaptador de Compartimento para Almacenamiento € 15.42 in stock 4 new from €5.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material del producto:Metal

Admite Form Factor:3,5" a 2,5"

Tipo de dispositivo:Adaptador de compartimento para almacenamiento

Color:Negro

Phanteks PH-EC300PTG_WT - Carcasa para Ordenador € 123.00 in stock 1 new from €123.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto para jugadores exigentes

Calidad de fabricación impecable

Inmersión excepcional

Soporte de la placa base: ATX, Micro ATX, Mini ITX, E-ATX (hasta 275 mm de ancho)

Corsair Carbide Spec-Delta - Chasis de semitorre para Juegos RGB, cristal templado, negro € 81.90

€ 69.99 in stock 22 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kantiges diseño y gran flujo de aire: moderno, kantiger look y direct airflow path de diseño proporcionan un excelente flujo de aire, la refrigeración mantiene su sistema

Tres de rgb de ventilador en el contenido del envío: tres ventilador led rgb personalizable con seis led ofrecen grandes efectos de luz

Los acentos plana cuadrada oscuro, la penetración erab cobertura se transparente, si se angeleuchtet desde atrás, y ofrecen un exclusivo visión en el interior del sistema

Parte lateral de cristal templado: el sin marco lateral de cristal templado establece su sistema hábilmente en escena; potencie la fuente cubierta de boca abajo fuente de alimentación y cable

Los accesorios incluidos con este chasis se encuentran en la bahía de disco duro del producto. READ Los 30 mejores Iphone Se Funda capaces: la mejor revisión sobre Iphone Se Funda

Corsair Carbide 275R - Caja de ordenador semitorre para juegos (Torre ATX mediana con ventana de vidrio templado), blanco € 97.90 in stock 31 new from €92.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Deslumbrante ventana de cristal templado: el panel lateral de cristal templado le permite presumir de su sistema con estilo

Diseño despejado y minimalista: líneas limpias y bordes curvos con iluminación de tonos suaves

Diseño interno fácil de ensamblar: el diseño interno simple e intuitivo permite ensamblar todo de forma rápida y fácil

Opciones de refrigeración versátiles: espacio para alojar un radiador de hasta 360 mm en la parte delantera, un radiador de 240 mm en la parte superior y un radiador de 120 mm en la parte posterior

Amplio espacio de almacenamiento: las bandejas de acero con estructura resistente crean un amplio espacio para añadir unidades

Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass Midi-Tower Negro, Rojo - Caja de Ordenador (Midi-Tower, PC, Acero, Vidrio Templado, Negro, Rojo, ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX, 16 cm) € 139.31 in stock 2 new from €59.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto para los jugadores más exigentes

Calidad de fabricación impecable

Inmersión excepcional

Phanteks (PH-P400A_MFP_WT01) Reemplazo de Panel Frontal de Malla metálica de Alto Rendimiento para el Eclipse P400A, Color Blanco € 46.60 in stock 4 new from €23.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de malla metálica de alto rendimiento para un máximo flujo de aire

Fácil de instalar y mantener

Malla ultrafina que captura el polvo

Compatible con modelos P400 (los ventiladores son compensados por 8 mm en los modelos originales P400)

Phanteks Eclipse P500A D-RGB Cristal Templado Blanca € 159.90 in stock 9 new from €159.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number PH-EC500ATG_DWT01 Model PH-EC500ATG_DWT01 Color Color blanco. Language Inglés

Fractal Design Define C Torre Negro - Caja de Ordenador € 141.14 in stock 11 new from €132.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte tarjetas madre de tipo ATX, ITX, Micro-ATX

Un ventilador frontal instalado de 120 mm

Un ventilador trasero instalado de 120 mm

Numero de puertos para bahías de 2.5"/3.5": 3/2

Indicador LED en la parte frontal

Phanteks Enthoo 719 High Performance Full-Tower – Tempered Glass, Aluminum panels, dual system/psu support, massive storage, Fan Hub, Digital-RGB lighting, Anthracite Grey € 209.90 in stock 9 new from €189.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El producto satisfará las expectativas de los jugadores, pero también los entusiastas de la informática.

Phanteks Eclipse P500A D-RGB (Negro) € 152.01

€ 143.60 in stock 6 new from €143.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PH-EC500ATG_DBK01

Phanteks Enthoo Evolv mATX Micro-Tower Negro - Caja de ordenador (Micro-Tower, PC, Aluminio, Acero, Vidrio templado, Negro, Micro ATX,Mini-ITX, Juego) € 241.43 in stock 8 new from €129.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Evolv Matx Glass es la sucesora de la primera carcasa Evolv y combina aluminio de 3 mm anodizado con paneles laterales de vidrio templado de 3 mm. Los constructores de sistemas son entusiastas de la refrigeración con agua. Evolv Matx está equipado con características innovadoras, espectacular potencial de enfriamiento e iluminación RGB.

Se mejoró el soporte de enfriamiento líquido, con radiadores de hasta 360 mm, que ahora son posibles en la parte frontal del Evolv y se modificó el ventilador frontal de 200 mm a una versión de alto rendimiento de 140 mm, con otros 140 mm en la parte posterior. Se incluye ahora un par de soportes de 2,5 SSD como un estándar para montar tus unidades de disco en la parte posterior de la placa base.

Además, el Evolv mATX de cristal ahora cuenta con la funcionalidad RGB, compatible con Asus Aura, MSI Mystic Light-Sync, y placas base RGB adicionales. Toda la gama de los productos Phanteks RGB también es compatible. El Phanteks Evolv M-ATX de cristal representa otro complemento excelente en la gama de armazones de Phanteks.

Placas base compatibles: Micro ATX, mini ITX/I/O frontal: 2 tomas para USB 3.0, micrófono, auriculares, control de LED RGB. Enfriamiento: parte frontal: 3 ventiladores de 120 mm, 2 ventiladores de 140 mm (1 incluido); parte superior: 2 ventiladores de 120 mm, 2 ventiladores de 140 mm; parte posterior: 1 ventilador de 120 mm, 1 ventilador de 140 mm (incluido).

Enfriamiento líquido: parte frontal hasta 360 mm (sin los soportes HDD de 9 cm) o 280 mm (sin desmontaje); parte superior: hasta 280 mm; parte posterior: hasta 140 mm.

Corsair Crystal Series 280X - Caja de PC, ATX, tres paneles de cristal templado sin iluminación Nessun LED, Blanco € 139.90

€ 127.22 in stock 16 new from €123.31

2 used from €94.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran potencial de refrigeración con espacio para seis ventiladores de refrigeración de 120 mmm o un radiador de 240 mm en la parte superior, 240 mm en la parte frontal y 240 mm en la parte inferior

El diseño de dos cámaras resalta los componentes esenciales de su PC, mientras los cables, unidades y la fuente de alimentación quedan en una cámara concreta en la parte posterior

Los dos ventiladores CORSAIR de 120 mm incluidos y el diseño CORSAIR Direct Airflow Path dirigen el aire frío hacia los componentes más calientes del ordenador

El compartimento de almacenamiento especial puede alojar hasta dos unidades de 3,5" y tres unidades de 2,5", y mantiene el sistema despejado sin sacrificar la capacidad de almacenamiento

Los tres increíbles paneles de cristal templado muestran su sistema como ningún otro chasis Micro-ATX

Phanteks Halos Universal - Componente (140 mm, 6 mm, 140 mm, 6 mm, 60 g, 180 mm) € 13.90 in stock 4 new from €9.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Innovador marco para ventiladores de 120 mm

Brillante iluminación RGB con 18 LED diodos

Fabricado con aluminio de alta calidad y robusto

Compatible con Phanteks casos, Mystic luz, Aura Sync & RGB Fusion

Cooler Master MasterBox Q300L – Caja de Ordenador Mini Torre mATX con Vista Total Panel Lateral, Cableado Ordenado y Múltiples Opciones Enfriamiento € 60.65 in stock READ Los 30 mejores Sodimm Ddr4 8Gb capaces: la mejor revisión sobre Sodimm Ddr4 8Gb 14 new from €60.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FILTROS DE POLVO MAGNÉTICOS CON PEQUENOS DISEÑOS:Los filtros frontales y óptimoes diseñados a medida son completamente extraíbles y presenta el chasis de manera funcional, sofisticada, y minimalista

VERTICAL O HORIZONTAL: La caja MasterBox presenta tornillos de goma que permiten una posición vertical y horizontal con paneles totalmente perforados para múltiples configuraciones de flujo de aire

MÚLTIPLES OPCIONES DE ENFRIAMIENTO: El panel frontal puede llevar hasta dos ventiladores de 140 mm o un radiador enfriador a líquido de 240 mm, el panel posterior admite un sistema de enfriamiento de 120 mm, ventilador o radiador, mientras que la parte óptimo acepta dos ventiladores de 120 mm

VISUAL DE BORDE A BORDE: El panel cuadrado lateral transparente permite una visualización completa de cualquier construcción e incluye un panel E/S que se puede ajustar en 3 orientaciones diferentes a cada lado, detrás de la placa base hay 28mm de espacio para la gestión de cableado

INTERIOR ESPACIOSO: MasterBox Q300L admite refrigeradores de CPU de altura hasta 159mm, tarjetas gráficas, GFX, hasta 360 mm y fuentes de alimentación, PSU, hasta 160 mm de longitud

Phanteks Eclipse P200A Mini-ITX Gehäuse - Negro € 65.89 in stock 6 new from €64.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PH-EC200AC_BK01

MTALLICGAR MetallicGear Serie 520 (Serie 520, Neo Air - Negro/Blanco) € 88.02 in stock 1 new from €88.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de panel frontal de malla de alto flujo de aire para un máximo flujo de aire y rendimiento de

Controlador RGB integrado con 2 ventiladores Skiron RGB preinstalados que se pueden sincronizar con placas base compatibles para crear un efecto impresionante

Diseño compacto de torre media con soporte de placa base ATX

Fácil accesibilidad a I/O con 2 USB 3.0, micrófono, auriculares, botón de encendido, reinicio y el controlador RGB

Soporte de radiador de hasta 280 mm para construcciones de refrigeración líquida y montaje vertical de GPU con soporte opcional (se vende por separado)

