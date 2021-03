Los 30 mejores Pen Drive 32 Gb capaces: la mejor revisión sobre Pen Drive 32 Gb

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pen Drive 32 Gb?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pen Drive 32 Gb del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Sandisk Ultra Flair Memoria Flash USB 3.0 de 32 GB con hasta 150 MB/s de Velocidad de Lectura, Silver

Amazon.es Features La memoria flash USB 3.0 SanDisk Ultra Flair es compatible con con puertos USB 3.0 y 2.0

Hasta 150 MB/s de velocidades de lectura

Transfiere una película completa en menos de 30 segundos

Mantén la privacidad de tus archivos privados con el software SanDisk SecureAccess (incluido)

Hayabusa Pendrive - Memoria USB 2.0, 32 GB, Color Blanco

Amazon.es Features Toshiba ofrece una amplia gama de unidades flash USB elegantes y compactas

Las unidades flash USB de Toshiba son un medio rápido y práctico para realizar copias de seguridad y para transportar sus datos más importantes

Tienen altas velocidades de transferencia, protección de datos segura y capacidad suficiente para almacenar los archivos personales más importantes como fotos, vídeos y datos.

USB 3.1 Flash Drive - MAGIX Stealth - Super Speed Up to 100 MB/s (32GB)

Amazon.es Features Velocidad de transferencia hasta r/w 100/20 mbs

Usb 3.1 gen.1 conector tipo a, compatible con usb 3.0, 2.0 y 1.1

Diseño compacto cabe en tu bolsillo

Plug and play no necesita software adicional

Pen Drive 32 GB, Mini Memorias USB 32 GB USB Flash Drive Memoria Stick 32GB con Llavero Colgante para Computadoras, Tabletas y Otros Dispositivos (Oro)

€ 5.94 in stock 1 new from €5.94

Amazon.es Features Interfaz: USB 2.0 Compatible con versiones anteriores con USB.

Hasta 32 GB de capacidad pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento diarias. Por ejemplo, fotos, vídeos, audios, música, etc.

Este llavero de unidad flash es fácil de llevar y de usar cada día.Puede acoplar el lápiz USB a su llavero en cualquier momento y lugar.

Memoria USB compatible con todos los sistemas operativos habituales como Windows 7/8/10/2000/XP/Vista/ME/NT, Linux y Mac OS.

La unidad flash USB es una herramienta práctica para presentaciones, seminarios, investigación y trabajo en la oficina, estudio o en casa.

SanDisk Memoria Flash Ultra USB 3.0 de 32 GB, hasta 130 MB/s velocidad de lectura

Amazon.es Features Hasta 10 veces más rápido que un USB 2.0 estándar

Hasta 130 MB/s de velocidades de lectura

Transfiere una película completa en menos de 40 segundos

Mantén la privacidad de tus archivos privados con el software SanDisk SecureAccess (incluido) READ Los 30 mejores Gtx 980 Ti capaces: la mejor revisión sobre Gtx 980 Ti

DataOcean 32GB Memorias USB 4 Piezas PenDrives Giratoria Pen Drive 32 GB Unidad Flash USB 2.0(4 Colores Mezclados: Negro Rojo Amarillo Plata)

Amazon.es Features 4 Piezas 32GB Memoria USB en varios colores: Negro Rojo Amarillo Plata. Paquete de servicio de gran coste ofrecido por DataOcean. Los diferentes colores te ayudan a identificar los diferentes contenidos.

FAT32 es el formato de unidad predeterminado de fábrica, que es compatible con Windows y Mac OS.

Enchufar y usar: no hay necesidad de instalar ningún software, simplemente enchufe en el puerto USB del ordenador u otros dispositivos y utilízalo. La unidad flash USB es compatible con Windows 98 segunda edición/NT/ME/2000/XP/7/8.1/10 y superior, también es compatible con Linux Mac OS 10.3 y superior.

El lado de metal tiene una rotación de 360º, cubriendo y protegiendo el extremo USB mientras lo transportas y vuelve a cualquier posición, para el uso más cómodo. Diseño sin tapa con bucle integrado hace que sea fácil de acoplar a llaveros, mochilas y etc. Mini diseño para que puedas ponerlo en el bolsillo o en cualquier espacio pequeño.

1 año de garantía. Todas las unidades flash USB DataOcean son de buena calidad y prometemos que cualquier problema sobre el producto dentro de un año desde que usted compra.

SunData 32GB Memorias USB 5 Piezas PenDrives 32GB Unidad Flash USB2.0 Giratoria Pen Drive con Luz LED (5 Colores: Negro Azul Verde Rojo Oro)

€ 17.84 in stock 1 new from €17.84

Amazon.es Features Memorias USB 5 Piezas PenDrives 32GB Unidad Flash USB2.0 Giratoria Pen Drive Disponible en 5 colores diferentes: Negro Azul Verde Rojo Oro.

Plug and Play: no es necesario instalar ningún software, solo conéctelo y úselo. Compatibles con PC, computadora portátil, TV, audio para el automóvil, etc. El clip de metal gira 360 ° alrededor del cuerpo de plástico ABS que. El diseño sin tapa puede evitar la pérdida de la tapa y proporcionar una protección eficiente al puerto USB.

Compatible con USB 2.0 y versiones posteriores Compatible con Windows 7/8/10 / Vista / XP / 2000 / ME / NT Linux y Mac OS. USB 2.0 de alta velocidad, indicador LED: transfiera el estado de un vistazo.

Adecuado para almacenar, transferir y compartir datos digitales, aplicar al almacenamiento de datos de música, fotos, películas, diseños, manuales, programas, folletos, etc.

Garantía de 12 meses, nuestros productos son de buena calidad y prometemos que cualquier problema sobre el producto dentro de un año desde su compra, se garantizará de forma gratuita.

SanDisk Ultra Fit, Memoria flash USB 3.1 de 32 GB con hasta 130 MB/s de velocidad de lectura,Tradicional,Negro,32GB

Amazon.es Features Una memoria flash USB 3.1 que podrás conectar y dejar fija, compacta y de alta velocidad, que resulta ideal para añadir más capacidad de almacenamiento a los ordenadores portátiles.

La forma sencilla y rápida de añadir hasta 256 GB de capacidad de almacenamiento a tu dispositivo

Velocidades de lectura de hasta 130 MB/s

Escribe hasta 15 veces más rápido que las memorias USB 2.0 estándar

Mueve una película a la memoria en menos de 30 segundos

PenDrives 32GB 5 Piezas Práctico Memorias USB - Giratoria Pen Drive 32 GB Kit 5 Unidades Portátil y Económico Unidad Flash USB 2.0 - Almacenamiento de Dato Multicolor Llave USB con Cuerda by FEBNISCTE

€ 21.24 in stock 1 new from €21.24

Amazon.es Features Compatibilidad - Pendrive ser compatible con USB 2.0 y USB y todo tipo de sistemas operativos (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Vista, XP, 2000, ME, NT Linux y Mac OS, etc.)

Idealismo - Le permite segregar música, documentos, vídeos, fotos, películas, Presentaciones, manuales, software. etc. Buena elección para los regalos o anuncio- permite imprimir logotipos.

La capacidad Disponible - 28.8GB - 30.2GB, Dado que parte de la capacidad indicada en un dispositivo de almacenamiento flash se usa para formatear y otras funciones.

Diseño Giratorio - Pen drive de 32 GB, El clip metálico giratorio de 360° puede proteger el conector USB cuando no se usa la memoria USB. El bucle integrado simplifica la conexión a un llavero

Característica - Diferentes colores de memoria usb y pulseras pueden ayudarlo a distinguir entre diferentes contenidos de archivos. Ligero, conveniente para sujetar al llavero y fácil de transportar.

Philips SNOW Super Speed 32 GB USB Flash Drivee 3.0, Leer hasta 100 MB/s

€ 7.99 in stock 7 new from €5.92

Amazon.es Features Philips Pendrive USB 3.0 32 GB - Snow (Blanco)

SanDisk Cruzer Blade - Memoria USB de 2.0 de 32 GB, Negro

Amazon.es Features Copia de seguridad de archivos simple, con el modo arrastrar y colocar

Temperatura de funcionamiento: 0° C a 45° C

Dimensiones del producto: 7.4 x 17.6 x 41.5 mm

Pen Drive 32 GB USB 3.0, POHOVE Memoria USB 32gb 3.0 Portátil Flash Drive 32 GB con Llavero para Computadoras, Tabletas Y Otros Dispositivos Almacenamiento de Datos Externo

€ 8.88 in stock 1 new from €8.88

Amazon.es Features Enchufe y usado: La capacidad es de 32 GB y no se requiere controlador, simplemente conecte el puerto USB de su computadora u otros dispositivos y úselo.

Alta velocidad de transferencia: A la velocidad de USB 3.0, se puede transferir archivos o descargado a una velocidad alta, casi diez veces más rápido que USB 2.0. Puede ahorrar efectivamente el tiempo de transferencia de archivos y mejorar significativamente la eficiencia del trabajo. Nota: Asegúrese de que su computadora también sea un puerto USB 3.0, de lo contrario no alcanzará esta velocidad.

Compatibilidad fuerte: Memoria USB compatible con todos los formatos: FAT32; EXFAT; NTFS, que permite el almacenamiento de música, películas, fotos, archivos. Pen drive USB 3.0 es compatible con todos los dispositivos equipados con puertos USB (puerto 3.0 y puerto 2.0, 1.1), como PC, computadora portátil, tableta, computadora, parlantes, etc.

Material metálico impermeable: Hecho de la aleación de aluminio de alta calidad y excelente protección proporcionada. Si el agua penetra accidentalmente en la unidad flash, la unidad flash USB resistente al agua puede mantener sus datos seguros, sin necesidad de preocuparse por la pérdida de datos.

El formato predeterminado de la pen drive es FAT32, Puede formatear la memoria USB en exFAT o NTFS para transferir archivos de más de 4 GB y usar el pendrive en su TV o Equipo de Música en Coche.

Kingston DataTraveler SE9 - DTSE9H/32GB Memoria USB, 32 GB, Color Plata

€ 4.99 in stock 36 new from €4.99

Amazon.es Features Diseño elegante sin tapa

Carcasa de metal con orificio resistente

Se puede enganchar fácilmente a otros dispositivos

Capacidad de la memoria: 32 GB

Memorias USB 32GB, Mini Pendrive 32GB USB Unidad Flash Impermeable Memoria Stick 32 GB Colgante para Almacenamiento de Datos Externo

Amazon.es Features Interfaz: USB 2.0 Compatible con versiones anteriores con USB.

Hasta 32 GB de capacidad pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento diarias. Por ejemplo, fotos, vídeos, audios, música, etc.

Este llavero de unidad flash es fácil de llevar y de usar cada día.Puede acoplar el lápiz USB a su llavero en cualquier momento y lugar.

Memoria USB compatible con todos los sistemas operativos habituales como Windows 7/8/10/2000/XP/Vista/ME/NT, Linux y Mac OS.

La unidad flash USB es una herramienta práctica para presentaciones, seminarios, investigación y trabajo en la oficina, estudio o en casa.

SunData Memorias USB 5 Piezas 32GB PenDrives 32GB Unidad Flash USB2.0 Pen Drive con Luz LED (5 Colores: Negro Azul Verde Rojo Oro)

€ 17.84 in stock 1 new from €17.84

Amazon.es Features Memorias USB 5 Piezas PenDrives 32GB Unidad Flash USB2.0 Giratoria Pen Drive Disponible en 5 colores diferentes: Negro Azul Verde Rojo Oro.

Plug and Play: no es necesario instalar ningún software, solo conéctelo y úselo. Compatibles con PC, computadora portátil, TV, audio para el automóvil, etc. El diseño de la tapa superior puede evitar la destrucción de la solución USB y proporcionar una protección eficiente al puerto USB.

Compatible con USB 2.0 y versiones posteriores Compatible con Windows 7/8/10 / Vista / XP / 2000 / ME / NT Linux y Mac OS. USB 2.0 de alta velocidad, indicador LED: transfiera el estado de un vistazo.

Adecuado para almacenar, transferir y compartir datos digitales, aplicar al almacenamiento de datos de música, fotos, películas, diseños, manuales, programas, folletos, etc.

Garantía de 12 meses, nuestros productos son de buena calidad y prometemos que cualquier problema sobre el producto dentro de un año desde su compra, se garantizará de forma gratuita.

10 Piezas 32GB USB 2.0 ENUODA Pendrive Multicolor Pivote Memorias Giratoria Plegable Diseño de Cierre (10 Colores Mezclados)

Amazon.es Features 【Colores mixtos de 10PCS】: ¿Confunde a menudo la tarjeta de memoria que para trabajo o placer? ¿Por qué no probar la memoria USB colorida de Enuoda? La memoria USB de 32 gb tiene cinco colores: verde, rojo, negro, púrpura, amarillo, azul oscuro, azul claro, blanco, rosa, naranja. Los diferentes colores pueden ayudarlo a identificar los diferentes contenidos de almacenamiento;

【Diseño de rotación de 360 grados】:Con su diseño de giro de 360 °, está listo para ser utilizado de inmediato para que pueda almacenar fácilmente, transferir archivos y compartir con amigos y colegas de la familia. El diseño formado y encapuchado puede prevenir la fuga de la tapa y proporciona la protección eficaz al puerto del USB, bucle del llavero para el transporte fácil, ninguna necesidad de preocuparse de encontrar su palillo del USB;

【enchufe y usado】:No tiene que instalar ningún software, simplemente conecte el puerto USB de su computadora u otros dispositivos y úselo! La memoria usb 16gb es compatible con Windows 98 / NT / ME / 2000 / XP / 7 / 8.1 / 10 y superior, también es compatible con Linux y Mac OS 10.3 y superior, la luz LED roja muestra cuando la unidad USB está funcionando;

【Puedes descargar 8000 música MP3】:Interfaz USB 2.0, atrás USB1.1. Velocidad de transmisión de datos rápida, solo se necesita un segundo para descargar una música mp3, Adecuado para la escuela, el negocio o el uso diario mediante el almacenamiento de datos digitales. Los datos digitales incluyen música, video, fotos, películas, manuales, softwares, etc.

【Garantía de satisfacción del 100% con un año de garantía】:Nuestro producto fabricado bajo la supervisión de supervisores altamente calificados, inspeccionados y experimentados. Si está interesado en una unidad flash USB de colores, no dude en comprarla. READ Los 30 mejores Funda 13 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Funda 13 Pulgadas

Pendrive 32 GB 3.0, Tipo C Memoria USB 32GB Metal Pen Drive USB C Memoria Flash USB Stick 32GB para Smartphones Android, Windows, Android, PC, Tabletas etc (Negro)

Amazon.es Features 【Material metálico impermeable】Pendrive hecho de la aleación de aluminio de alta calidad y excelente protección proporcionada. Si el agua penetra accidentalmente en la unidad flash, la unidad flash USB resistente al agua puede mantener sus datos seguros, sin necesidad de preocuparse por la pérdida de datos.

【Transmisión de alta velocidad】USB 3.0/USB 2.0, hacia atrás USB2.0 y USB1.1. Hasta 10 veces más rápido que las unidades flash USB 2.0 estándar.Por lo tanto, para una experiencia de alta velocidad, debe ser una PC con una interfaz USB 3.0.Transfiere una película de larga duración en menos de 30 segundos.

【Gran capacidad】 Memoria USB tiene una velocidad de transmisión de datos súper rápida y gran capacidad, adecuada para almacenar datos digitales para uso escolar, empresarial o diario.Los datos digitales incluyen música, videos, fotos, películas, manuales, software, etc.

【Plug and Play】Flash Drive no se requiere controlador. Memoria Flash USB tiene una alta velocidad de lectura y puede ser reconocido fácil y rápidamente por una computadora. También puede ahorrar tiempo transfiriendo, compartiendo o archivando archivos, y comparta fácilmente archivos de trabajo entre computadoras.

【Fácil de llevar】Este llavero de unidad flash drive es fácil de llevar y de usar cada día.Puede acoplar el lápiz USB a su llavero en cualquier momento y lugar.

5 Piezas 32GB Pendrive Práctico Memorias USB 2.0, Kepmem Metal Llavero Flash Drives 32 GB Pen Drive, Portátil Giratoria Memoria Stick 32 Giga Almacenamiento de Datos para Almacenar Fotos, Música

Amazon.es Features Sistemas Compatibles: Soporta Windows 7/8/10 / XP / Me / 2000 / Vista / Linux 2.4, Mac OS 9.0 y superior.

Uso: Estos memorias usb conveniente para la computadora, el cuaderno, el audio y el vídeo del coche, MP3, jugador blu-ray, caja digital del set-top, etc.

Conveniente: llavero usb portátil del diseño del eslabón giratorio, los correa del usb de la calidad liberan para los clientes.

Original: Usando la parte superior A chip, hace almacenar y transferir más rápidamente, insignia se puede imprimir como su petición.

El Mejor Regalo: Los usb flash drive podrían ser regalo del negocio, regalo de la promoción, regalo de la compañía, regalo de cumpleaños, etc.

Pen Drive 32 GB Mini Memoria USB 32GB Impermeable USB Flash Drive 32 GB para Computadoras, Tabletas Almacenamiento de Datos (Plata)

Amazon.es Features Interfaz: USB 2.0 Compatible con versiones anteriores con USB.

Hasta 32 GB de capacidad pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento diarias. Por ejemplo, fotos, vídeos, audios, música, etc.

Enchufe y usado:No tiene que instalar ningún software, simplemente conecte el puerto USB de su computadora u otros dispositivos y úselo.

Memoria usb compatible con Windows 98 / NT / ME / 2000 / XP / 7 / 8.1 / 10 y superior, también es compatible con Linux y Mac OS 10.3 y superior.

Nuestro producto fabricado bajo la supervisión de supervisores altamente calificados, inspeccionados y experimentados. Si está interesado en una unidad flash USB, no dude en comprarla.

SIMMAX Memoria Flash USB 32GB Pen Drive USB 2.0 Giratoria Flash Drive Thumb Drive (32GB Púrpura)

Amazon.es Features PAQUETE DE BUEN VALOR - Memoria Flash USB 32GB Pen Drive USB 2.0 Giratoria Flash Drive con excelente rendimiento en costos y alta calidad.

GRAN CAPACIDAD - La capacidad disponible: 29.1GB - 29.8GB, Puede guardar los datos de películas, música, fotos, diseños, programas, manuales, folletos a alta velocidad.

CONECTAR Y TRABAJAR: trabaje con Windows 7/8/10 / Vista / XP / 2000 / ME / NT Linux y Mac OS, Compatible con USB 2.0 y versiones anteriores.

TWISTTURN DESIGN & EASY CARRY - El clip de metal gira 360 ° alrededor del cuerpo de plástico ABS que tiene un acabado de sensación de piel de aceite de goma. El diseño sin tapa puede evitar la pérdida de la tapa y proporcionar una protección eficiente al puerto USB.

GARANTÍA Y SOPORTE: el logotipo de SIMMAX está impreso con láser en la superficie del conector USB, nuestros productos son de buena calidad y prometemos que cualquier problema sobre el producto dentro de un año desde que lo compre estará garantizado de forma gratuita.

Toshiba Hayabusa - Memoria USB 2.0 de 32 GB, color blanco

€ 9.27 in stock 4 new from €4.15

Amazon.es Features Modo cómodo y rápido de realizar copias de seguridad y transportar su información

Velocidad de escritura 4 mb/s

Velocidad de lectura 17 mb/s

Conexión usb 2.0

Sistemas operativos mac soportado: mac os x 10.6/10.7/10.8/10.9

Memoria USB 32 GB, Mini Pendrive 32GB Memoria Flash Metal USB Pen Drive 32 GB con Llavero para Computadoras, Tabletas Almacenamiento de Datos Externo (Plata)

Amazon.es Features Interfaz: USB 2.0 Compatible con versiones anteriores con USB.

Hasta 32 GB de capacidad pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento diarias. Por ejemplo, fotos, vídeos, audios, música, etc.

Enchufe y usado:No tiene que instalar ningún software, simplemente conecte el puerto USB de su computadora u otros dispositivos y úselo.

Memoria usb compatible con Windows 98 / NT / ME / 2000 / XP / 7 / 8.1 / 10 y superior, también es compatible con Linux y Mac OS 10.3 y superior

Nuestro producto fabricado bajo la supervisión de supervisores altamente calificados, inspeccionados y experimentados. Si está interesado en una unidad flash USB, no dude en comprarla.

maxineer Memoria USB 256GB Pendrive para Phone Android Computadoras Laptops 3 en 1 USB 3.0 Flash Drive

Amazon.es Features 【Capacidad de expansión】 La unidad flash USB puede administrar todos sus datos. No se preocupe, falta de espacio en su teléfono, reproducción del video / música directamente desde una tarjeta de memoria externa. Es ideal para llevar y administrar archivos grandes rápidamente en unidades flash USB para phone.

【Contraseña confiable y protección de identificación táctil】 Gracias al soporte de contraseña y la identificación táctil, esta memoria USB para iPhone es perfecta para proteger sus datos privados, solo necesita configurar la contraseña y la huella digital en la memoria USB, nadie puede abrir el USB pegue sin su permiso.

【Herramienta útil】 Multifunciones: hacer copias de seguridad y restaurar su información de contacto; Transferencia de datos rápida sin cables; Gestión de archivos - Mover / Copiar / Eliminar; Tome fotos, videos y audios directamente a un almacenamiento externo. Comparta archivos con las redes sociales. Se pueden mover grandes cantidades de datos de un lado a otro rápidamente.

【Aplicación de transmisión amigable】: La memoria USB C admite formatos importantes de video y música y le permite reproducir películas y escuchar música directamente desde la memoria flash (IOS debe descargar "" Coodisk ""). Para el intercambio de datos entre PC y teléfono móvil / tableta.

【Diseño】 Lindo en tamaño de bolsillo, diseño elegante, lo suficientemente pequeño como para caber en su bolsillo, conveniente y fácil de llevar a cualquier lugar, el aspecto simple del estilista enfatiza su exclusivo palo de fotos de gusto de moda para iphone.

Memoria USB Pendrive 32GB 64GB 128GB Wansenda S100 OTG USB 2.0 para Dispositivos Android, PC/Tableta/Mac (32GB, Morado)

Amazon.es Features ✔ 【Micro-USB y USB 2.0】 Diseño giratorio con conectores duales Micro-USB y USB 2.0, fácil para la transferencia de datos entre dispositivos Android compatibles con OTG y computadora, lo ayuda a administrar la memoria de su dispositivo y su contenido. (No para iPhone y dispositivos móviles tipo C)

✔ 【Haga una copia de seguridad de su teléfono】 Fácil de operar, enchufar y reproducir. Copia de seguridad automática para fotos, videos y contactos. Grabe videos directamente en el pen drive, libere espacio rápidamente en su teléfono inteligente o tableta Android.

✔ 【Diseño de rotación de 360 grados】: El diseño inteligente de rotación puede evitar los rasguños del chip, proporciona una protección eficiente para el puerto USB, el llavero para una fácil portabilidad, no tiene que preocuparse por encontrar su dispositivo USB.

✔ 【Compatibilidad fuerte with Compatible con el teléfono inteligente Android 96% que debe tener puerto Micro USB y función OTG, tableta, PC, TV, telemática, etc., puede expandir fácilmente la capacidad a través de la interfaz micro USB, compartir felicidad en cualquier momento y en cualquier lugar.

✔ 【Garantía de 1 año】 Nuestros productos están fabricados con los más altos estándares y rigurosamente probados. Puede confiar en la excelente calidad, rendimiento y confiabilidad de cada producto WANSENDA.

Memoria USB 32GB Pendrives 10 Piezas, Práctica y Funcional Pen Drive 32 Giga Memorias Stick 2.0, Kepmem Multicolores Portátil Flash Drives Llavero Almacenamiento de Datos Regalo para Guardar Videos

€ 36.54 in stock 1 new from €36.54

Amazon.es Features Los pen drive compatible con Windows 7, Windows 8, Windows 10, Vista, XP, 2000, ME, NT Linux y Mac OS, etc.

Metal y plástico usb pen, portátil rotatorio usb memory stick con opción multicolor.

Libres 10 piezas usb cordons para que usted clasificar diverso uso del usb stick y en evitar de perdido.

Ampliamente Aplicación: computadora, cuaderno, coche audio y vídeo, MP3, jugador blu-ray, caja digital del set-top, etc.

Regalo ideal para el cumpleaños, la Navidad, el aniversario, Día de Gracias, la inscripción de la escuela, la exposición, el promocional, etc. READ Los 30 mejores Geforce Rtx 2080 capaces: la mejor revisión sobre Geforce Rtx 2080

Memorias USB 32GB, Diseño Giratorio Mini Pen Drive, USB 2.0 Flash Drive para Computadoras, Tabletas Almacenamiento de Datos

Amazon.es Features plug and play: no es necesario instalar ningún software, simplemente enchufe simple en el puerto usb del ordenador o en otros dispositivos y lo utilizan! se compatibles con pc, ordenador portátil, tv, coches, audio y etc

amplia compatibilidad: el usb flash drive es compitable con la edición de windows 98 segundo / nt / me / 2000 / xp / 7 / 8,1 / 10 y posteriores, también compatibles con linux y mac os 10.3 y above.and los soportes de palo de memoria todos los datos digitales , tales como: música, vídeo, fotos, películas, manuales, software, etc.

giratorio de diseño: gira el clip de metal de 360 ​​° alrededor del cuerpo de plástico abs que con acabado sensación de la piel de aceite de goma. el diseño sin tapa puede evitar lossing de la tapa, y proporcionando una protección eficaz al puerto usb.

portabilidad: el pequeño anillo está diseñado para cadenas o cuerdas de seguridad clave. puede llevar a su mundo digital en cualquier lugar, sin tener que preocuparse por la pérdida de la impulsión de la pluma.

USB 3.0 Pen Drive 32 GB, Penobon 3 en 1 Memoria Flash USB Lápiz Drive OTG para iPhone, iPad, Android, PC, Rosa

Amazon.es Features 【Diseño 3 en 1】: conector Lightning para iPhone/iPad + conector micro USB para serie android + conector USB 3.0 para ordenador, transferencia fácil y rápida entre iOS y Android.

【Aplicación “uTools APP”】: Instale la aplicación gratuita "uTools APP" para dispositivos Apple.para la gestión de datos, es necesario descargar una aplicación "uTools APP" que puede obtenerse a través de la «App Store», que soporta casi todos los formatos principales. Puedes transmitir directamente desde tu teléfono y ahorrar más espacio y tiempo.

【Plug and Play】Puede usar fácilmente el almacenamiento local y el almacenamiento externo. Libere la memoria en sus dispositivos móviles.Con el adaptador USB 2.0, solo Plug and Play, fácil de usar. Transfiera y vea fotos, videos, audio y documentos entre iPhones, teléfonos inteligentes, almohadillas, PC / Mac de forma suave y rápida.

【Amplia compatibilidad】:esta unidad flash IOS compatible con iphone x iphone 8 más iphone 7 iphone 6 iphone 5 ipad otro Apple producto android computadora portátil y otros dispositivos.

【Portátil】Ligero, disfrute una protección duradera y superior con el diseño prémium de metal y plástico, lo suficientemente pequeño para que no ocupe espacio en tu mochila.

KEXIN Pendrive 32GB USB 2.0 Memoria USB 64GB Flash Drive Mini USB 2.0 con Tapas para Computadoras PC Windows Mac OS( 32GB, Negro)

Amazon.es Features 【Gran Capacidad】: 1 x 32GB memoria flash USB, la capacidad real disponible es de aproximadamente 28,44 GB, ya que parte de la capacidad se utiliza para formatear y otras funciones.

【Amplia Compatibilidad】: Pendrive colores de 32GB compatible con el estándar USB 2.0, hacia atrás con USB 1.1. Admite Windows 7/8/10 / Vista / XP / 2000 / ME / NT, Linux 2.6 y Mac OS 8.6 o superior.

【Pendrive con Tapas】: El pendrive con tapa protege su interfaz USB de daños cuando no está en uso. Un pequeño orificio que se puede conectar a una cuerda o llavero para evitar pérdidas

【Atención Sobre el Formato】: El formato predeterminado de la pen drive es FAT32, Puede formatear la memoria USB en exFAT o NTFS para transferir archivos de más de 4 GB y usar el pendrive en su TV o Equipo de Música en Coche.

【Lo Que Obtienes】: 1 x memoria USB de 32 GB colores + 12 Meses de Garantía + Servicio Postventa en línea dentro de las 24 horas (contáctenos por mensaje de su pedido)

Pendrive 32GB 2.0 KOOTION Memorias USB 2.0 32Gigas Flash Drive USB Stick 3 Piezas Pen Drive de Colores Pack 3 Unidades, Azul, Verde, Púrpura

Amazon.es Features Alta velocidad de transmisión:Para velocidades de hasta 25 MB/s en lectura y velocidades de hasta 10 MB/s en escritura, la capacidad real es de aproximadamente 28gb.

Fácil conexión:Compatible con Windows 7/8/10 / Vista / XP / 2000 / ME / NT Linux y Mac OS. No necesita ningún disco para ser instalado.

Indicador LED y llave: tiene el indicador LED y una pieza de plástico donde puede atar una anilla o cordel y así siempre llevarlo encima con la llaves

Colores múltiples:Sus varios colores permiten distinguir su uso sin necesidad de etiquetarlos.

Servicio al cliente postventa:Kootion ofrece 1 año de garantía. Si tiene un problema con el producto, no dude en contactar con nosotros primero, le resolveremos el problema cuanto antes.

Kingston DataTraveler 100 G3 -DT100G3/32GB-2P (2 Piezas) USB 3.0, Flash Drive, 32 GB, Negro

€ 9.99 in stock 3 new from €9.94

Amazon.es Features diseño elegante en negro y tapa deslizante

un dispositivo de almacenamiento usb 3.0

capacidad de la memoria: 32 gb

rendimiento óptimo para la transferencia de archivos

Capacidad de almacenamiento de memoria: 32

