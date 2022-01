Inicio » Varios Los 30 mejores Peces Vivos Para Acuario capaces: la mejor revisión sobre Peces Vivos Para Acuario Varios Los 30 mejores Peces Vivos Para Acuario capaces: la mejor revisión sobre Peces Vivos Para Acuario 9 Vistas Guardar Saved Removed 1

Caja de Cría de Peces de Acuario, Caja de Aislamiento de Peces de Doble Capa, Caja de Aislamiento de Peces/Criadero de Peces para Guppy, Peces Tropicales, Separador de Tanque de Incubadora Flotante € 10.79 in stock 1 new from €10.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctica y práctica: esta caja de cría de peces para acuario con tapa está hecha de plástico transparente, lo que te permite observar fácilmente y libremente cuando tu pez entra en el trabajo o está listo para nacer, y puedes alimentar a los peces de los dos agujeros de la cubierta superior sin quitar la tapa. Las plantas pequeñas son perfectas para que el bebé se esconda

Aislamiento de doble capa y protección de los huevos de pescado: la caja de cría de peces de plástico Netume está diseñada con dos áreas separadas para aislar los peces madre y los peces bebés, el divisor de doble forma de V en el medio de la caja de criador tiene dos ranuras, para que el pez bebé pueda caer a las zonas inferiores de la madre, proteger a los recién nacidos de ser comidas y mejorar la tasa de supervivencia de los peces bebés.

Mantenimiento del ciclo ecológico: las muchas aberturas a lo largo de los lados del tanque de incubación de peces permiten un intercambio suficiente de agua con el tanque principal para que se mantenga bastante limpio, la rejilla en la parte inferior evita la suciedad de la caja por residuos de alimentos y excremento. Solo las ranuras de 1 mm evitan que se salga, por lo que no tienes que preocuparte por los parámetros de agua de la caja de cría o cualquier equipo adicional.

Ahorro de espacio y autoflotante: la caja de cría Netume se puede fijar firmemente en la pared interior del acuario con las ventosas. La combinación de doble capa no ocupa espacio, puedes ajustar su posición donde quieras ahorrar espacio. No se hunde y es fácil de alimentar y limpiar.

Amplia aplicación: nuestra caja de aislamiento acrílico para peces es muy adecuada para aislar peces recién nacidos, huevos de pescado, peces madre embarazada, peces lesionados, peces agresivos, camarones, etc., gran tanque de incubadora para peces viparos vivos, como guppy, molly y otros peces tropicales.

Jubaopen 4PCS Peces Falsos de Acuario Flotante Falso Peces Acuario Peces Tropicales Artificiales Peces Tropicales de Silicona con 4 Ventosas para Decoración de Acuario de Peces Artificiales (4 Tipos) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Decoración exquisita: El juego de figuras de peces tropicales se utiliza principalmente para decorar el acuario o la pecera, lo que hace que la pecera parezca menos monótona, más cercana a la naturaleza y propicia para la vida de los peces.

Diferentes tipos de diseños: Hay cuatro tipos de diseños de peces tropicales artificiales, pez payaso, pez ángel, guppy y pez al revés, se ven muy realistas. Coloque peces tropicales falsos en el tanque de agua y flote con la corriente, el pez falso parece realista.

Material de silicona orgánica: El acuario silicona pez está hecho de material de silicona de alta calidad y la ventosa está hecha de goma. No tóxico, inofensivo, impermeable y duradero, adecuado para agua dulce y agua salada, puede garantizar completamente la seguridad de los organismos acuáticos.

Amplia aplicación: Los juguetes de silicona para peces se pueden usar no solo en acuarios, peceras, sino también en hogares u oficinas, decorando perfectamente sus peceras, creando un entorno realista de aguas profundas para usted.

El paquete incluye: Recibirás 4 peces falsos de silicona de acuario de diferentes formas estilos y tamaños, el tamaño del pez payaso: 6.5 * 4 cm, pez ángel: 7 * 5,5 cm, guppy: 8 * 5,5 cm, pescado al revés: 7 * 5 cm, peces tropicales falsos de colores brillantes pueden agregar diversión a su pecera.

Tetra SafeStart 250ml - Permite introducir peces en el agua inmediatamente después de montar un acuario, Las bacterias vivas que contiene crean instantáneamente un hábitat biológicamente activo € 16.99 in stock 2 new from €16.99

2 used from €17.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acelera el tiempo de aclimatación instantáneamente después de montar un acuario

Evita un pico tóxico de nitrito / Evita la pérdida de peces

Reduce los niveles de amoniaco y de nitrito perjudiciales

Aplicación: Para introducir peces, tras medicaciones, cambios de agua y todas las pérdidas de bacterias

Peces sanos en todos los acuarios de agua dulce READ Los 30 mejores Inneov Densilogy Mujer capaces: la mejor revisión sobre Inneov Densilogy Mujer

Acuario Alimentador Comedero Automatico Peces - 200ml Dispensador De Comida para Peces Programable para Acuario Alimentos para Peces con Pantalla LCD y el Tiempo de Alimentación Configuración (A) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño inteligente - para satisfacer sus diferentes necesidades, puede establecer de 1 a 4 tiempos exactos de alimentación por día y alimentar de 1 a 3 vueltas cada uno. Cuando esté fuera, el dispensador de alimentos para acuarios satisface todas las necesidades dietéticas de sus peces. Al mismo tiempo, puede experimentar la diversión de alimentar en cualquier momento presionando el "botón manual".

Gran capacidad - el dispensador automático de alimentos de 200 litros puede contener suficiente comida para alimentar a los peces cuando usted está ausente. Al ajustar el control deslizante, puede aumentar o disminuir la cantidad de alimentos por revolución, controlando fácilmente la cantidad de alimentos para peces que asigna.

Adición simple de alimento para peces - es fácil agregar alimento para peces desde la parte superior del alimentador sin tener que retirarlo del acuario. Gracias a la rotación de 360 ​​° de la base del alimentador, se puede convertir en una posición satisfactoria después de la instalación.

Dos métodos de instalación - Puede elegir entre dos formas de instalar el alimentador automático de peces. ① montado en la base. ② adjunta al acuario con una etiqueta de doble cara. Asegúrese de que el comedero para mascotas esté montado por encima del nivel del agua y que no caiga al agua ni se moje u obstruya para mantener la comida de los peces seca.

La humedad evita el diseño - la tolva resistente a la humedad mantiene la comida del pescado seca, no se moja ni se atasca. Acuario alimentador automático adecuado para una variedad de alimentos para peces como escamas, gránulos, polvos y tiras.

Yakobst Decoración de Acuario, Acuario Peces Artificiales Tanque Decoración, Decoración de Barco para Acuario, Simulación para Decoración de Acuario en Casa, Decoración de Cueva de Roca € 12.89 in stock 1 new from €12.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lo que obtendrás: 1 pieza de decoración de acuario, este adorno de acuario mide: 11,5 x 11 cm.

Material: Todos nuestros productos son 100% seguros para usar en acuarios y no son tóxicos para sus peces o plantas. Haga que su acuario o pecera sea más vivo y dé a sus peces un mundo vívido.

Realista: crea un entorno de vida natural para los peces. Mejora el aspecto más vívido de tu acuario o pecera.

Crea un ambiente cómodo: una base resistente asegura que la decoración del acuario no flote. Construcción sólida de una pieza, no solo decora su acuario sino que también brinda a los peces un refugio reconfortante.

Decoración perfecta para peceras: Adecuado para tanques de agua salada y dulce.Se puede usar solo o coordinar este bote de pesca con otras decoraciones de peceras.El bote tiene un diseño agradable.

Uniclife Caja de cría de peces Tanque Incubadora Incubadora Caja de aislamiento de acuario para bebé Camarón Guppy - Mediano € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño mediano: tamaño interior de 14 (L) x 9,7 (W) x 9,7 (H) cm. Crea un vivero de cría seguro y protegido para alevines pequeños mientras monitorea a sus peces bebé fácilmente

Tanque de reproducción ideal: un criadero de separación imprescindible para betta o guppies preñadas, que protege a los alevines recién nacidos de ser comidos o atacados, mejora la tasa de supervivencia de los peces recién nacidos.

Caja de aislamiento versátil: el separador inferior con ranuras pequeñas puede evitar que se escapen los camarones y los alevines recién nacidos. Divisor extraíble de tamaño personalizado y número de cámaras para diferentes necesidades. Especialmente para peces agresivos o heridos.

Ahorro de espacio: se cuelga firmemente al interior del tanque con 2 ventosas. Las rejillas de ventilación laterales permiten un flujo de agua óptimo, no requieren calentadores adicionales ni bomba de aire.

Fácil mantenimiento: diseño desmontable, fácil de desmontar y limpiar. No se necesitan herramientas.

Nicoone - Lote de 4 peces de acuario artificial artificial para peces luminosos flotantes, tanques, adornos de silicona, falsos peces tropicales para decoración de peces € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño perfecto: silicona de pez puede absorber la luz natural o la luz por la noche o en la oscuridad, que proporciona un lugar para unirse. Una vez colocado los peces artificiales en el acuario, flota como un verdadero pescado, añadiendo un ambiente animado a tu acuario.

Bonita apariencia: cada pez de plástico está diseñado con cola móvil, que se puede colocar en el tanque de peces o acuarios para crear un ambiente realista, hacer que tu pez tank se vea más brillante y vea como el océano, hermosa decoración para acuarios y acuarios.

Material duradero: nuestros peces realistas están hechos de silicona de alta calidad, que es duradero, no tóxico y seguro. Fácil de usar, una decoración ideal para tu acuario con este adorno realista.

Amplia aplicación: ideal para decoración de acuario, fish tank. Crea una gran profundidad para tu hogar u oficina. Seguro para tu bonito pescado, no daña tu acuario real.

Servicio sin reservas. Puede estar seguro de que su satisfacción es siempre nuestra máxima prioridad y vamos a hacer todo lo posible para garantizar que tenga una experiencia de cliente excepcional.

Wandefol - Caja de plástico para acuario con diseño de peces flotantes € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Caja de aislamiento de cría 】Se puede utilizar para aislar peces heridos, peces pequeños, camarones, etc. Es ideal para aislar y proteger a los peces embarazados que expulen y incuban los peces jóvenes.

Caja transparente de doble capa: la carcasa transparente, la cámara de aire flotante adicional y la ventosa fija se utilizan juntos, y el montaje es cómodo y rápido. La carcasa transparente te permite ver el pez materno o la cama sin obstáculos y disfrutar de un sinfín de diversión.

【Diseño flotante libre】Tiene un diseño flotante que se puede mover a cualquier lugar, no es pequeño y exquisito, adecuado para acuarios de diferentes tamaños. También se puede utilizar para aislar peces nuevos para evitar que el pez se persigue y muerda por el cilindro original.

【 entorno de desove seguro 】 Normalmente se utiliza para la producción de peces vivos, coloca los peces grandes en el interior, los pequeños peces que nacen, corren desde abajo y pueden alejarse de los peces grandes. También se puede utilizar para aislar peces nuevos para evitar que el pez se persigue y muerda por el cilindro original.

Amplia aplicación: nuestros peces de cría son ideales para peces vivos, como Guppy, Molly y otros peces tropicales, y una gran caja de aislamiento para aislar peces recién nacidos, pescadores, madres embarazadas, peces heridos, peces agresivos, camarones, etc.

Adorno de Volcán de Acuario, Pecera Acuario Volcán, Colcán de Burbujas de Aire Piedra, Volcán Pecera Decoración, Volcan Acuario, para Pecera, Burbujeador de Aire de Acuario € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materia Premium】 El adorno de volcán de acuario está hecho de material de resina sintética de alta calidad, seguro y libre de contaminación, se puede remojar en agua durante mucho tiempo. El color no es fácil de desvanecer, no importa en agua salada o dulce.

【Seguro de Usar】 Diseñado con gran atención al detalle, no tiene bordes afilados y no dañará a sus peces ni rasgará sus escamas. Tiene un fondo plano para que pueda mantenerse firme con facilidad sin preocuparse de que se caiga o se voltee.

【Decoración de Volcán Realista】 Después de conectar este volcán con la bomba de aire, muchas burbujas erupcionarán desde la cima del volcán, ¡será la decoración de acuario más genial en tu pecera! un volcán de paisaje submarino realista.

【Suministro de Oxígeno】 Después de abrir la bomba de aire, el cráter comenzó a burbujear. ¡Parece que estallará en cualquier momento! Esto no solo tiene un buen efecto decorativo, sino que ayuda a aumentar el oxígeno en el agua y mejorar las condiciones de vida de sus peces.

【Uso Aplicable】 Puede colocarse en una pecera o usarse como decoración del hogar, para que agregue más color. Crea corrientes de agua únicas y deslumbrantes escenas submarinas. Adecuado para acuarios, peceras y paisajismo de rocallas de casas.

Aqua Dragons- Mundo Submarino Juguete educativo, Multicolor (World Alive 4002) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features modelo: 4002

material: Plástico

Multicolor

Rápido y fácil para los niños, educativo y científico, ciclo vital

Aqua Dragons- Mundo Submarino Juguete educativo, Multicolor (World Alive ID4003) € 22.99

€ 19.99 in stock 6 new from €19.99

2 used from €17.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit Deluxe con todo incluido para criar a tus Aqua Dragons con pecera con luces LED.

Los Aqua Dragons son unos seres vivos acuáticos que darás vida cuando los saques de su estado de hibernación en forma de huevo y los introduzcas en el agua (mineral, sobretodo)

Es un juguete educativo y científico donde los peques (y no tan peques) aprenden a criar y a cuidar animales y los ciclos vitales.

Este Kit incluye: Pecera con luces LED, huevos , comida, cuchara , pipeta para oxigenar, lupa e instrucciones en varios idiomas.

Aprende sobre los Aqua Dragons, unos animales pequeños que se llaman artemias que tienen millones de años. Fáciles de cuidar y muy divertidos verlos crecer, alimentarse y jugar.

Robo Fish 7162 Super Acuario Juguetes incluye dos peces que cambian de color en el agua € 37.99

€ 35.88 in stock 31 new from €35.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El súper acuario Robo Fish para recrear tu propio arrecife y con 2 peces incluidos

Contiene 2 peces exclusivos

Nadan como si fueran peces de verdad

Pilas incluidas. 2xLR44

Incluye una pecera y arena mágicas

Purificador de agua AquaSafe de Tetra Aquasafe, para acuarios, neutraliza las sustancias del agua, diferentes tamaños € 10.20 in stock 2 new from €10.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elimina el cloro, la cloramina, el cobre, el zinc y el plomo peligrosos del agua del grifo

La combinación optimizada de vitaminas B reduce el estrés que padecen los peces durante los cambios de agua

Contiene un extracto natural de plantas para proteger las branquias y las membranas mucosas de los peces

Mejora la claridad del agua favoreciendo el crecimiento de bacterias útiles

TetraMin Flakes Alimento para peces en forma de escamas, para peces sanos y aguas claras, 1 L € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alimento completo en forma de mezcla de escamas para todo tipo de peces ornamentales de agua dulce

Combinación de siete tipos de escamas y más de 40 materias primas de gran calidad

La fórmula BioActive mantiene un sistema inmunitario sano; además, los prebióticos mejoran las funciones corporales y la conversión alimenticia

Mantiene a los peces sanos y el agua transparente

Las escamas que flotan mucho tiempo antes de hundirse lentamente son idóneas para poblaciones mixtas de peces

Nobleza - Alimento para Pez Pequeño, Granulado Blando de Lento Hundimiento para Peces, 45 g/ 100 ml € 6.89 in stock 1 new from €6.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ámbito de aplicación: este producto es adecuado para todo tipo de peces pequeños.

Lleno de nutrición: rica en proteínas, oligoelementos, minerales, Una fórmula eficaz que promueve el crecimiento, la salud, la longevidad y mejora el tono de la piel.

Garantía de seguridad: las materias primas son naturales y saludables, la calidad del producto está estrictamente controlada y el empaque del producto está desinfectado.

Libre de hormonas: sin hormonas, que es más sano, fuerte en la atracción de los alimentos, y lleno de partículas.

Sin contaminación del agua: este producto utiliza materias primas naturales y no contaminará la calidad del agua. READ Los 30 mejores Caja De Madera capaces: la mejor revisión sobre Caja De Madera

DXIA Adornos para Acuario, Adorno para Acuario con Diseño de Cueva y Arbol, Decoración de Castillo de Castillo para Decoración de Acuario, Resina, Acuarios Puente Decorativo Accesorios € 19.69 in stock 1 new from €19.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No tóxico y seguro: esta decoración de cerradura de acuario está hecha de resina segura y duradera. Este material de resina ecológico no es tóxico, no contiene sustancias nocivas y es inofensivo para la calidad de los peces y el agua.

Tamaño: 17 X 13 X 7cm / 6.69 "X 5.12" X 2.76 ". Agradable para peces pequeños y camarones, no ocupa mucho espacio en sus acuarios.

Decoración del acuario: diseño único, colores vivos, imagen realista. Adecuado para paisajismo en el acuario, se ve muy exquisito y realista, hace que su acuario sea una joya.

Crear un entorno natural: proporciona refugio, escondites y entretenimiento para los peces. Es genial seguir decorando tu acuario todo el tiempo con un mínimo de responsabilidad y mantenimiento.

Entretenga a sus peces: ideal como entretenimiento, cría o escondite para peces pequeños. Para acuarios de agua dulce y salada, transforme su acuario en un hermoso paisaje.

Tetra Pond Sticks 15 L - Alimento para peces de estanque, para peces sanos y agua clara, diferentes tamaños € 25.99 in stock 4 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alimento completo para todos los peces de estanque

Se ablanda rápidamente para una alimentación sencilla

Contiene nutrientes, oligoelementos, vitaminas esenciales y carotenoides

Nutrición equilibrada, crecimiento saludable y sistema inmunitario reforzado; altamente digestibles para una baja contaminación y una calidad del agua

La bolsa resellable en papel metalizado de calidad protege el alimento de factores nocivos, tales como la luz del sol, el aire y la humedad

Dehner Forro Aqua de pez, Rojas Mosquitos Larven, 150 ml € 10.12 in stock 1 new from €10.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuada para la alimentación diaria

Muy alta aceptación

Muy fácil de digerir

Delicada natural

Con nutrientes importantes

Luffy Medium Marimo Moss Balls, 1 pulgada, plantas vivas para mascotas acuáticas, bajo mantenimiento, 4 bolas por paquete € 10.97 in stock 2 new from €10.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LLEVE A CASA UNA PLANTA VIVA QUE BENEFICIA SU ACUARIO --- Las 4 bolas de musgo medianas LUFFY son plantas vivas. La caca de pescado y los restos de comida perturban el sistema del tanque de agua. Estas bolas ayudan a crear una atmósfera próspera para las especies acuáticas.

LOS MARIMOS REALES NO SIEMPRE SON ESFÉRICOS Y PUEDEN TENER ALGUNAS MANCHAS MARRONES --- Al comprar nuestras bolas de musgo, debería poder diferenciar entre un marimo real y uno falso. El marimo no siempre tendrá una forma esférica o un color verde exuberante. Está perfectamente bien tener algunas manchas marrones.

AGREGA A LA BELLEZA ESTÉTICA Y TIENE BAJO MANTENIMIENTO --- LUFFY no usa tinte que imparte un color verde artificial a las bolas de musgo. Dado que distribuye bolas de musgo marimo no sintéticas, espere recibir bolas de musgo de forma regular / irregular que no siempre son de color verde intenso.

AMADO POR LOS CAMARONES --- A algunos caracoles les encanta alimentarse de plantas vivas, pero cuando se trata de las bolas de musgo LUFFY marimo, mordisquean o comen como un camarón. Los camarones, por otro lado, se atiborran de la materia verde y mastican cualquier partícula que les guste. Recomendamos mantener las bolas de musgo marimo lejos de peces como Koi o peces de colores, ya que es un bocadillo sabroso para ellos.

EXCELENTE PARA PROYECTOS Y REGALOS PARA NIÑOS --- Con tantos proyectos creativos que hacer con las Luffy Marimo Moss Balls, los padres y maestros se divierten con niños de todas las edades mientras aprenden sobre una cultura diferente. Todos pueden crear su propio mini acuario único colocando marimo en un recipiente de vidrio transparente y agregando decoraciones como conchas, piedras y otra vida marina viva.

2 Pcs Maceta de Vidrio para Plantas de Acuario, Soporte para Plantas de Acuario Pecera con Ventosa, Titular de Planta Acuática Copas de Cristal para Suministros Acuario del Paisaje Mascotas € 9.29 in stock 2 new from €9.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL - hecho de material de vidrio de alta calidad con superficie lisa, es una decoración perfecta para acuarios.

RESISTENTE - con 2 ventosas gruesas y potentes, es fácil de mover y colgar firmemente en la pecera.

DISEÑO ÚNICO - la parte inferior tiene un orificio permeable para mantener siempre agua fresca; el diseño inclinado hace que la planta reciba fácilmente la luz del sol y la luz.

TAMAÑO - 1.97x2.36x2.75 pulgadas / 5x6x7 cm, muy adecuado para acuarios, apariencia elegante.

AMPLIAMENTE UTILIZADO - adecuado para la cría de plantas acuáticas en acuarios de agua dulce y salada, este es un equipo encantador en su pecera.

IREENUO Luz de acuario, luz sumergible para tanque de peces con temporizador de encendido y apagado automático, iluminación LED subacuática que cambia de color azul y blanco para tanques de 30-50 cm € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Temporizador de encendido / apagado automático】 Equipado con un conveniente interruptor de un botón, ya que el control remoto es fácil de perder e insensible, puede encender automáticamente las luces regularmente a las 6h, 10h o 12h. No es necesario comprar un temporizador adicional.

【IP68 a prueba de agua】 Dado que esta luz de acuario es resistente al agua, se puede sumergir completamente bajo el agua o adherirse al costado de la pecera. Puede colocarlo en cualquier lugar que desee con fuertes ventosas.

【Brillo de luz ajustable】 El brillo y los interruptores de los LED blanco y azul se pueden definir del 10% al 100% de forma individual o simultánea. El color de luz blanco / azul / blanco y azul ajustable promete plantas prósperas, claros y vívidos paisajes de peces y acuarios.

【Fácil instalación】 Fácil de colocar para que las ventosas flexibles hagan que la luz se adhiera a la pared del tanque con firmeza y firmeza. La luz para peces de 3,6 W se adapta a peceras de 20 a 40 cm; 6 W se adapta a 30-50 cm; 8,4 W se adapta a 40-60 cm.

【Amplia aplicación】 Ampliamente utilizado en peceras, acuarios, cisternas, rocallas, jaulas para mascotas, tanques de reptiles y otros. Nota: No coloque el adaptador de corriente y lo cambie al agua.

bedee 6 en 1 Limpiador Eléctrico para Acuarios,Limpiador Grava Acuario,para Sifón Acuarios,Cambio de Agua/Grava,Limpieza de Suciedad,Aspirador Acuario Kit de Limpieza,Flujo de Agua Ajustable,12V 18W € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Upgraded 6 IN 1 Multifunction Aquarium Gravel Cleaner】- La aspiradora de grava para acuarios mejorada tiene funciones 6 en 1 con cambiador de agua + lavadora de arena + limpieza de escombros + filtro de agua + ducha de agua + flujo de agua. Adecuado para agua dulce y agua de mar y pecera de varias profundidades. Ideal para la limpieza completa del acuario o el mantenimiento rápido del acuario.

【Gran Poder Kit de Limpiador de Grava】- El potente motor de la bomba de agua de 18 W puede proporcionar un flujo máximo de 530L / H. Solo se necesitan 0.5 horas para bombear un tanque de 265L. Al mismo tiempo, el caudal de la bomba es ajustable.Limpiar completamente y rápidamente la arena y la grava del acuario. Limpiar fácilmente la suciedad de grava superficial sin alterar la capa profunda.

【Potente Función de Limpieza】- Se puede usar para limpiar grava, absorber suciedad, cambiar agua, lavar arena, succionar las heces. Fuerte potencia con succión suficiente para cambiar el agua, succionar los restos de comida y la caca de los peces del acuario rápidamente.Disminuye la acumulación de sustancia dañinas en su acuario mientras deja que su filtro del sistema de circulación de agua funcione mejor.

【Fácil de Instalar Y Usar】- Consulte el manual del usuario antes de usarlo. Conecte la alimentación y encienda el interruptor para usar.el bastidor incluye motor incorporado, manguera de entrada, dos mangueras de extensión de diferentes tamaños, sifón, filtro, grava y cabezal de limpieza, fácil de instalar.El cabezal de limpieza con malla interna reduce la succión y evita que las plantas acuáticas o los peces pequeños sean aspirados con agua, mantener un ambiente limpio y saludable de peces.

【Satisfacción Garantizada】- Nuestro equipo de profesionales trabaja constantemente para hacerte más feliz. Brindamos soporte técnico a los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si tiene alguna pregunta o problema sobre su compra, no dude en comunicarse con nosotros directamente y con gusto lo ayudaremos en cualquier momento. Confiamos en la calidad de nuestro producto y le brindamos garantía de por vida y excelente atención al cliente.

Nobleza - 3w Acuario Bomba de Aire Ajustable Ultra silenciosa Válvula Doble € 11.29 in stock 1 new from €11.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bomba de aire de ahorro de energía de acuario ultra silencioso y de alta eficiencia, con diseño de aislamiento acústico de doble capa dentro de la bomba de aire, lo que reduce el ruido de la máquina desde la fuente.

Potencia: 3W 3L / MIN, L10.5 * W5.7 * H5.2CM.

Salida de aire de acero inoxidable, excelente mano de obra, gran salida de oxígeno.

Diseño ajustable, según la situación real, la cantidad de aire se puede ajustar en cualquier momento.

Lea atentamente las instrucciones antes de usarla y tenga en cuenta que la bomba de aire no incluye accesorios. Proporcionar un servicio de garantía del producto de 12 meses.

Bola de medium marimo de 3 , 8 cm a 5 cm y una bola pequeña . Perfectas para acuarios y estanques , decoración para peceras € 9.95 in stock 2 new from €3.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los marimos, uno de los tesoros nacionales de Japón, se utilizan como mascota, decoración y también como juguete divertido para tus mascotas acuáticas. El marimo es el juguete favorito de peces y gambas. Les encanta jugar con marimos y algunos los usan como escondite.

Ayudan a mejorar la calidad de tu acuario absorbiendo contaminantes tales como fosfatos, nitratos y amoniaco, creando un ambiente propicio para tus peces. Cuidar de tus peces nunca ha sido tan fácil. Pueden colocarse en cualquier lugar: en un acuario, un tarro o incluso un vaso con agua del grifo.

El marimo es una planta muy popular en Japón. La tasa de crecimiento del marimo es de aproximadamente 5 mm por año. Por lo tanto un marimo gigante tiene unos 7 años de edad.

Los japoneses creen que el marimo trae buena suerte. Por lo tanto, lo ponen en una botella de cristal con solo un poco de agua y luz de techo. Solo hay que cambiar el agua una vez cada dos semanas. Esta planta no causa problemas de algas. Necesitan muy poco mantenimiento.

NA Lmbqye Pez de Simulación para Decoración De Acuario, 2 Peces Ornamentales Luminosos, Pez De Silicona Fluorescente Utilizado En Decoración De Paisajismo De Acuarios, Peces Artificiales € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los peces están hechos de materiales ecológicos y no contaminarán su acuario ni dañarán las criaturas reales de su acuario.

Los peces pueden nadar con agua, muy realistas, y las alas son muy elegantes. Puedes crear un hermoso ambiente de acuario con este hermoso pez artificial.

Los peces artificiales pueden brillar bajo la luz en la oscuridad. Crea un hermoso y misterioso mundo submarino.

Decoración ideal para acuarios. Cree un hermoso entorno de aguas profundas para su hogar u oficina.

Tienen una apariencia natural y estabilidad, cada detalle cuidadosamente rociado muestra una apariencia realista. READ Los 30 mejores Broadline Gatos Pipeta capaces: la mejor revisión sobre Broadline Gatos Pipeta

Nobleza - Mini Pecera, Acuario de Escritorio, Mini Tanque de Peces con Filtro Integrado, 4L de Capacidad, Decoración para El Hogar (Blanco) € 53.99 in stock 3 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño moderno】Pecera pequeña de diseño para decorar tu hogar y brindar un moderno hogar a sus peces. Posee una superficie ornamenta.

【Filtro】Gracias a su filtro incorporado, mantiene la pecera limpia y apta para la vida de los peces. El sistema de filtración se asienta en la base del acuario y la procesa a través de las esponjas reemplazables, para luego liberarla a través de la parte superior del tanque.

【LED】 Posee una luz LED de 3W en la parte superior, que puede apagarse y encenderse fácilmente gracias a su interruptor.

【USB y enchufe】 Posee fuente de alimentación de energía con conexión multifunción; puede usar enchufe VDE convencional o USB.

【Kit perfecto】 El tanque curvado de 4L de este acuario pecera posee todo lo que necesita usted y sus peces para vivir tranquilos, gracias a sus facilidades de conexión, espacio, diseño y luz.

Hygger Decoracion Acuario, Adorno para Acuario de Cueva, Tronco Decorativa para Acuario, Acuario Decoracion Ideal para Pequeños Peces Camarón Tortuga € 15.79 in stock 1 new from €15.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de resina que no tóxica. Es seguro para los peces y ideal tanto para agua dulce como salada, no afectará a la calidad del agua.

Convierte tu acuario en un hermoso paisaje.

Diseño de cueva, ideal para peces que requieren refugio.

El detalle y la pintura un aspecto naturales, los bordes no son irregulares en todo.

Tamaño: Aprox. 14,5 * 5. 5 * 12 cm. agradable para peces pequeños y camarones.

Luffy Medium Marimo Balls, 1 pulgada, Bolas vivas de bajo mantenimiento para camarones y caracoles, 2 bolas por paquete € 8.95 in stock 1 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LLEVE A CASA UNA PLANTA VIVA QUE BENEFICIA SU ACUARIO --- Las 2 bolas de musgo medianas LUFFY son plantas vivas. Estas bolas de 1 pulgada ayudan a crear una atmósfera propicia y próspera para las especies acuáticas.

LOS MARIMOS REALES NO SIEMPRE SON ESFÉRICOS Y PUEDEN TENER ALGUNAS MANCHAS MARRONES --- Al comprar las bolas de musgo LUFFY Medium Marimo, debería poder diferenciar entre un marimo real y uno falso. Un marimo genuino no siempre tendrá una forma esférica o un color verde exuberante.

AGREGA A LA BELLEZA ESTÉTICA Y TIENE BAJO MANTENIMIENTO --- LUFFY restringe el uso de tinte que imparte color verde artificial a las bolas de musgo. Dado que distribuye bolas de musgo marimo no sintéticas, espere recibir bolas de musgo de forma regular / irregular que no siempre son de color verde intenso. Sin lugar a dudas, las bolas de musgo marimo se suman a la belleza estética del acuario y son de bajo mantenimiento.

AMADO POR LOS CAMARONES --- A algunos caracoles les encanta alimentarse de plantas vivas, pero cuando se trata de las bolas de musgo LUFFY marimo, mordisquean o comen como un camarón. Los camarones, por otro lado, se atiborran de la materia verde y mastican cualquier partícula que les guste. Recomendamos mantener las bolas de musgo marimo lejos de peces como Koi o peces de colores, ya que es un bocadillo sabroso para ellos.

EXCELENTE PARA PROYECTOS Y REGALOS PARA NIÑOS --- Con tantos proyectos creativos para hacer con las Luffy Balls, los padres y maestros se divierten con niños de todas las edades mientras aprenden sobre una cultura diferente. Todos pueden crear su propio mini acuario único colocando marimo en un recipiente de vidrio transparente y agregando decoraciones como conchas, piedras y otra vida marina viva.

Putybudy Alimentador Automático de Peces para Tanque de Acuario Dispensador de Alimentos de Gran Capacidad 200ml con Pantalla LCD para Semana o de Vacaciones,Tiempo de Alimentación Configuración € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alimentador de tiempo automático: nuestro alimentador de peces se puede operar de forma automática o manual, lo que facilita el mantenimiento de los peces. Es genial alimentar a sus peces a una hora programada (de una a cuatro veces al día) o iniciar una alimentación de inmediato presionando el botón.

Gran capacidad: la caja de comida de 200 ml puede durar varios días. Este alimentador automático de peces es ideal para el uso diario, ya sea que esté en casa o fuera. No se preocupe más por la alimentación de los peces, incluso si está en un viaje de negocios. Con 2 pilas AA, puede durar de 3 a 6 meses.

Amplia aplicación: adecuado para la mayoría de los tipos de alimentos para peces, como alimentos secos, en escamas sueltas y en partículas, escamas, gránulos, polvos y tiras pequeñas. Adecuado para acuarios cerrados y acuarios abiertos con bocas de alimentación. No solo para peces de colores, también se puede usar para alimentar a la mayoría de peces, tortugas, tritones y ranas como mascotas.

Fácil de usar: la estructura única de la abertura de alimentación en la parte superior evita que la comida se humedezca o se atasque en el dispensador, además de que es conveniente agregar alimento sin quitar el recipiente de alimentación. Puede controlar fácilmente la cantidad de comida para peces dispensada ajustando el control deslizante.

Diseño flotante: el círculo de alimentación adopta un diseño flotante para que se pueda ajustar la posición.

PietyPet Plantas acuáticas Artificiales, 16 Piezas Plantas Pequeño de Acuario Decoraciones plásticas del Tanque de Peces, Planta de simulación Viva Criatura Acuario Paisaje € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este conjunto se ajustará 5 a 15 galones acuario. 16 plantas surtidas de acuario de plástico Highland: varias alturas de 5 a 22 cm.

Colores brillantes: las plantas tienen diferentes colores: verde, rosa, morado. Todos los colores son brillantes y vívidos, incluso en el agua, puedes embellecer tu acuario.

Material: fábrica de plástico y base de cerámica, no tóxico, sin óxido y descomposición, no afecta el pH del tanque.

Todas las plantas con pedestales: cada planta en este conjunto de plantas tiene un pedestal en el fondo que es pesado y resistente, mientras que las plantas en el pedestal no flotan en el acuario.

Decoraciones de acuario de por vida; las plantas de plástico de árboles no solo decoran tu acuario, sino que también proporcionan un refugio cómodo para los peces.

