Los 30 mejores pc sobremesa gaming capaces: la mejor revisión sobre pc sobremesa gaming

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de pc sobremesa gaming?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ pc sobremesa gaming del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Nitropc - PC Gaming Nitro AMZ (AMD 3000G 2/4 3.5GHz, gráfica RX Vega 3, RAM 16GB, SSD 480GB, WiFi, Windows 11 Home) Ordenador de sobremesa, PC Gamer, Ordenador Gaming, PC sobremesa € 499.21

€ 439.21 in stock 1 new from €439.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CPU: AMD 3000G 3,50GHz x 2/4 núcleos | Placa base: Chip B450

GRÁFICA: AMD Radeon RX Vega 3 2GB (GPU integrada)

RAM: 16GB 2400MHz | ALMACENAMIENTO: SSD 480GB

Incluye adaptador WiFi USB de hasta 300Mbps

* Producto 100% Español* Windows 11 Home de 64 bits (licencia), 100% testeado, 3 años de garantía Premium incluida.

PC Gaming - JOYBE COMPUTERS Pc Gamer (CPU Intel Core i3 10100 4 x 4.30 GHz • SSD 240 GB + HDD 1 TB • 8 GB DDR4 • NVIDIA GT 1030) WiFi • Windows 10 Pro, Ordenador Gaming, PC sobremesa Gaming € 599.00 in stock 1 new from €599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador : Intel Core i3 10100f | 4 Nucleos | 3.60 GHz | Turbo 4.30 GHz

Memoria : Ram 8 GB DDR4

Almacenamiento : Disco Ssd 240 GB + 1 TB

Grafica : Nvidia GT 1030 2 GB GDDR5

Ordenador totalmente ensamblado, 100 % Testado, Garantia de 2 Años incluida

Nitropc - PC Gamer Plus (Intel Core i3 10100 4/8 4.3GHz, Gráfica GT 1030 2GB, RAM 16GB, SSD 480GB, WiFi, Windows 11) Ordenador de sobremesa, Ordenador Gaming, PC Gaming, PC sobremesa € 667.06

€ 607.06 in stock 1 new from €607.06

1 used from €471.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features (PRECIO *REBAJAS*) Antes 867€ | Ahora 667,06€

CPU: Intel Core i3-10100 4/8 núcleos x 4,30Ghz (turbo)

GRÁFICA: NVIDIA GeForce GT 1030

RAM: 16GB 2400MHz DDR4 | SSD: 480GB SATA3

* Producto 100% Europeo* Windows 11 Home de 64 bits (con licencia), 100% testeado, 3 años de garantía Premium

HP Pavilion Gaming TG01-1126ns - Ordenador de Sobremesa Gaming (AMD Ryzen 5-4600G, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GTX 1650 SUPER 4GB, Windows 11) , Negro € 799.00

€ 649.00 in stock 1 new from €649.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador AMD Ryzen 5-4600G (reloj base a 3,7 GHz, hasta 4,2 GHz máx., 8 MB de caché L3, 6 núcleos)

Almacenamiento de disco duro PCIe SSD de hasta 512 GB y memoria RAM DDR4-3200 MHz 16 GB

Gráficos discretos NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (GDDR6 de 4 GB dedicada)

Sistema operativo Windows 11 Home

Puertos: 1 x SuperSpeed USB Type-C con velocidad de señal de 5 Gbps; 2 x SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 10Gbps; 2 x SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 x toma combinada para auriculares/micrófono; 1 x RJ-45; 1 x HDMI 2.0; 1 x DVI READ Los 30 mejores Palanca De Cambios capaces: la mejor revisión sobre Palanca De Cambios

Megamania PC Gaming AMD Ryzen 5 3400G Ordenador de sobremesa 4.2GHz Turbo Quad Core | 16GB DDR4 | SSD 480GB | Gráfica AMD Radeon Vega 11 + Monitor 22" LED FullHD 75Hz y Altavoces + Kit Gaming € 995.95

€ 849.00 in stock 2 new from €849.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Procesador: AMD Ryzen 5 3400G 4 Cores x 3,7 GHz up to 4,2Ghz Turbo 3ª Generación

✅ Memoria: DDR4 16GB 2666 MHz ✅ Disco: SSD 480GB ✅ T. Sonido 5.1 HD, USB 3.0, Gigabite LAN, WIFI

Tarjeta gráfica: AMD RADEON VEGA RX 11, N.° de núcleos de GPU 11

✅ Monitor Gaming LED 21.5" FULL HD 75hz y altavoces integrados + KIT Gaming regalo Teclado y ratón + Cascos con micro

✅ Caja ATX LED Gaming a elegir, envíe un mensaje a la compra de lo contrario montaremos la disponible a elección, gracias ✅ Sistema operativo: Windows 11 64 bit | 24 meses de garantía | Factura de compra | Personalizaciones Consultar

Nitropc - Pack Gaming Bronze | PC Gaming (AMD 3000G 2/4 3.5GHz, gráfica RX Vega 3, RAM 16GB, M.2 512GB + HDD 1TB, Windows 11 | Monitor 22", Teclado, ratón, Cascos, WiFi) PC Gamer Completo € 815.48

€ 755.48 in stock 1 new from €755.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CPU: AMD 3000G 2/4 núcleos x 3,50GHz | Placa base: Chip B450

GRÁFICA: AMD Radeon RX Vega 3 2GB

RAM: 16GB 2400 MHz | ALMACENAMIENTO: M.2 512GB + HDD 1TB SATA

ACCESORIOS: Monitor 22" FullHD | Teclado de membrana, Ratón y Cascos RGB | WiFi USB hasta 300Mbps

Windows 11 Home (licencia). 100% testeado, 3 años de garantía Premium incluida. Made in España.

Nitropc - PC Gaming Extremo Silver (Intel Core i7 11700K 8/16 5.0GHz, RTX 3060 12GB, RAM 16GB, M.2 512GB + HDD 1TB, WiFi, Windows 11) Ordenador de sobremesa, PC Gamer, Ordenador Gaming, PC sobremesa € 1,784.09 in stock 1 new from €1,784.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CPU: Intel Core i7-11700K 8 núcleos / 16 hilos, 3.6GHz a 5.0GHz (turbo) | Placa base: Z590

GRÁFICA: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

RAM: 16GB 3200MHz DDR4 | ALMACENAMIENTO: M.2 512GB + HDD 1TB

Incluye adaptador WiFi USB de hasta 300Mbps

Windows 11 Home (con licencia), 100% testeado, 3 años de garantía Premium incluida.

Nitropc - PC Gamer VX (Intel Core i3 10100 4/8 4.3GHz, gráfica GTX 1050 Ti 4GB, RAM 16GB, SSD 480GB, WiFi, Windows 11) Ordenador de sobremesa, PC Gaming, Ordenador Gaming, PC sobremesa € 669.11 in stock 1 new from €669.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features (PRECIO *REBAJAS*) Antes 949€ | Ahora 646,63€

CPU: Intel Core i3-10100 4/8 núcleos x 4,30GHz (turbo)

GRÁFICA: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB

RAM: 16GB 2400MHz DDR4 | SSD: 480GB SATA3

Windows 11 Home (licencia), 100% testeado, 3 años de garantía Premium incluida.

PC’S Gaming - Rebajas Junio PC Gamer AMZ 2022 *Rebajas*(CPU Ryzen 3 4/4N x 4,00 GHz, T. Gráfica 2 GB, HDD 1 TB, Ram 16 GB, W10) + WiFi de Regalo. pc Gaming, Ordenador para Juegos (actualizado 2022) € 479.00 in stock 1 new from €479.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features (PRECIO *REBAJAS*) Antes 599€ ahora 479€

CPU: Ryzen 3 4300G 4,00 GHZ (Turbo) x 4/4 núcleos/ Placa base Chip AM4 A320 DDR4

RAM: 16 Gb DDR4 2666 MHZ / GRÁFICA: AMD VEGA 6 2GB (integrada CPU)

HDD: 1TB SATA 6GB/S

* Producto 100% Español* Windows 10 PRO de 64 bits ORIGINAL, 100% testeado, 2 años de garantía Premium incluida.

PC’S Gaming - PC Gaming AMZ 2022 *Rebajas* (RYZEN 5 3400G 4/8 4.2GHz, gráfica RX Vega 11, RAM 16GB, HDD 1TB + WiFi, Windows 11 Pro). PC Gamer, Ordenador de Juegos (RYZEN 5 3400G, HDD 1TB) € 499.00 in stock 1 new from €499.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CPU: AMD RYZEN 5 3400G 4,20GHz x 4/8 núcleos | Placa base: Chip A320

GRÁFICA: AMD Radeon RX Vega 11 2GB (GPU integrada)

RAM: 16 Gb DDR4 2666 MHZ

HDD: 1TB SATA 6GB/S

* Producto 100% Español* Windows 11 PRO de 64 bits ORIGINAL, 100% testeado, 3 años de garantía Premium incluida.

Lenovo ThinkStation M700 SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-6400, 16 GB, DDR4, 480 GB, SSD Win 10 Pro (Reacondicionado) € 259.00

€ 235.00 in stock 5 new from €235.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number localization_B08LQQYY25 Model localization_B08LQQYY25 Size 8.8 x 35.7 x 33.8 cm

Acer Predator Orion 3000 PO3-630 - Ordenador de Sobremesa Gaming (Intel Core i7-11700F, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3070, 2.5 GHz, Sin Sistema Operativo, Ethernet, Wi-Fi) - PC Gaming Negro € 1,549.00 in stock 1 new from €1,549.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RENDIMIENTO POTENTE: el PC de sobremesa Acer Orion 3000 está equipado con un potente procesador Intel Core i7-11700F, tarjeta NVIDIA GeForce RTX 3070, 16 GB de memoria DDR4 SDRAM (ampliable hasta 64 GB) y una SSD de 1 TB

PC GAMER: dale caña a tu PC de sobremesa Gaming con el procesador Intel de 11.a generación, con una frecuencia de 2,5 GHz. la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 30, equipada con Ampere, ofrece el mejor rendimiento posible para gamers y creadores

SIENTE EL FRÍO: mantén una velocidad de fotogramas alta y una temperatura baja con los dos ventiladores FrostBlade. Personaliza la iluminación de los ventiladores y de las barras de luces verticales con hasta 16,7 millones de colores mediante PredatorSense

CONECTIVIDAD RÁPIDA: pásate a una red de 1 Gbps con la Killer E2600 y lleva tu ordenador gaming al siguiente nivel. Es la opción ideal para gamers que quieren ganar, aprovechar al máximo su experiencia online y sacarle ventaja a la competencia

AUDIO INCREÍBLE: con DTS:X Ultra puedes convertir cualquier par de auriculares o altavoces en un avanzado sistema de sonido envolvente de 360°, que te permitirá disfrutar de tus películas, canciones y juegos favoritos con un sonido espacial realista

BREUNOR Cortex - Ordenador de sobremesa RYZEN 7 5700G, 8 nùcleos, 16 subprocesos, 4.60 GHz, 250GB NVMe SSD + 1TB HDD, 16GB 3200MHZ RAM, Ordenador de Gaming, Windows 11 Pro + WiFi Gratis € 749.99 in stock 1 new from €749.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ ¡Envío por mensajería UPS / DHL !

✔️Se instalará todo el software necesario en la máquina y se realizarán varias pruebas de estrés para verificar el correcto funcionamiento y la fiabilidad de los componentes individuales.El PC se suministrará completo con el sistema operativo Windows 11 Pro (garantía de por vida) y estará listo para su uso inmediato.

✔️Caja: La TK4 es una caja midi ATX compacta que impresiona por su exterior. El panel frontal combina a la perfección con el discreto diseño negro de la carcasa y permite ver los tres ventiladores LED RGB de 120 mm. Un panel de E/S con dos puertos USB 3.0 y un panel lateral de vidrio templado completan la impresión general. Dimensiones 40 x 19 x 45,6 cm

✔️Cpu: procesadores Ryzen 7 5700G (8 núcleos/16 subprocesos, 8 MB de caché, 4,60 GHz Max Boost) con Radeon 2100 MHz/tarjeta gráfica Ram: Ddr4 16 Gb (2 x 8 Gb) 3200 MHz/Ssd: Nvme 250 Gb (obtendrá impresionantes velocidades de lectura secuencial, hasta 2.400 mb/seg) + Hdd 1000Gb / Fuente de alimentación: 550 WATT 80 Plus Bronze

✔️S.O: Windows 11 Pro 64bit / Mainboard: B550M Con HDMI - USB 3.0 - USB 2.0 - LAN / Wifi 300Mbps Gratis

Mini PC Ordenador de Sobremesa,CHUWI Corebox Windows 10 Mini Computadora con Intel Core i5-8259U CPU,16GB RAM+512GB SSD,2.4G+5G Wi-Fi de Doble Banda,BT 4.0. € 432.99

€ 362.09 in stock 2 new from €362.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alto Rendimiento y Bajo Consumo CPU】CoreBox Windows 10 Mini PC viene con Intel Core i5-8259U procesador, frecuencia principal 2.3 GHz, frecuencia turbo 3.8 GHz, tecnología de litografía de 14 nm, compatible con 6M Intel Smart Caché.

【16GB DDR4 RAM+ 512GB SSD Combinación de Memoria 】CHUWI CoreBox mini computadora de sobremesa equipado con 16GB RAM de alta velocidad,soporte multitarea para hacer su trabajo más eficiente.512GB SSD puede almacenar vídeos masivos, imágenes y juegos, etc. Además admite memoria expandida de 1TB M.2 SSD y 2TB 2.5inch HDD y 128GB TF Card.

【Intel Iris Plus Graphics 655 y Pantalla Dual】CoreBox Mini Desktop PC con Intel Iris Plus Graphics 655, admite capacidad de transmisión de ultra alta definición 4K. Admite puerto de pantalla de 4096 x 2304 @ 30 Hz y puerto HD, soporte la conexión de dos monitores al mismo tiempo.

【Estuche Miniatura de 2L para Cada Ubicación】La mini computadora CoreBox Windows 10 está hecha de aleación de aluminio y magnesio y policarbonato, que es liviana pero duradera. El tamaño de esta mini PC de caja es de 6 * 6 pulgadas (173 * 158 * 73 (H) mm) solo 2L ocupa solo el 10% del espacio de su escritorio en comparación con el host tradicional de 20L.

【Multi-interfaces】Con 4 puertos USB 3.0, Type-A, , más un conector para micrófono y auriculares para satisfacer sus varias necesidades .WiFi de banda dual 2.4G/5G + Gigabit Ethernet para ofrecer la máxima velocidad de Internet .

PC Sobremesa • TrendingPC • Intel Core I7 11700 8X 4,8ghz Turbo • Windows 11 Pro • 16gb RAM • 500gb M.2 • 1tb HDD • pc Gaming € 729.00 in stock 1 new from €729.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este PC de sobremesa es el mas potente del mercado. Cuenta con un procesador Intel Core I7 11700 que hará que puedas trabajar con todas las aplicaciones más pesadas. También lleva 16gb de memoria RAM, con lo que podrás hacer multitarea.

El almacenamiento es el punto fuerte de este ordenador, con un disco m.2 NVME de 500gb y un HDD de 1tb.

Además viene con Windows 11 pro instalado, al igual que todos sus drivers. Esto hace, que puedas empezar a trabajar desde el primer momento.

El ordenador cuenta con dos años de garantía en todos los componentes.

Tener una atención al cliente rápida y eficaz. Contestamos al momento. Además, nuestra sede está en España y disponemos de atención telefónica. READ Los 30 mejores Teclado Logitech Inalambrico capaces: la mejor revisión sobre Teclado Logitech Inalambrico

Ordenador de sobremesa AWD-IT Gaming - Procesador Intel i5 12400F • NVIDIA RTX 3060 de 12 GB • 16 GB RAM DDR4 • NVME 1 TB • Windows 11 € 1,248.88 in stock 1 new from €1,248.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Intel i5 12400F - Entra directamente en los últimos juegos gráficos exigentes, sin retrasos ni bengalía, disfruta de una alta FPS con altos parámetros de configuración.

Obtenga la transferencia de datos más rápida con el disco NVME de 1 TB, más una memoria RAM DDR4 ultrarrápida

Con USB 3.0 para una transferencia de datos ultrarrápida y Wi-Fi, todo en una impresionante caja de juegos LED

Con el sistema operativo Windows 11, el sistema operativo más estable y completo de Microsofts hasta la fecha. El PC estará listo para funcionar tan pronto como lo hayas configurado

La estación de combate completa para los creadores de contenido: juegos, flux, trabajo, creación – Todo es simple con Intel y RTX Power.

CHUWI Herobox Mini pc Ordenador de sobremesa Intel Celeron J4125, 2.0GHz a 2.7GHz Quad Core 64 bit, Windows10 OS, 8GB RAM 256GB SSD, BT 4.0 y Dual WiFi,Mini HD, Type-C € 219.00

€ 160.65 in stock 1 new from €160.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ [Pequeño y fácil de transportar]: CHUWI Herobox es liviano y compacto, el tamaño es de solo 18.8 (L) * 13.9 (M) * 3.8 (H) cm. Es de bolsillo y fácil de llevar con su mochila. Es conveniente llevar y ahorrar espacio cuando está en uso

✔ [Expansión de almacenamiento]: CHUWI Mini pc equipado con Windows 10 OS preinstalado, la memoria de 8GB RAM + 256GB SSD, Ademas, puede ampliar el almacenamiento con una Micro SD max hasta 128GB y M.2 slot 2242 / 2280 max hasta 1TB

✔ [Decodificación de 4K]: Herobox lleva con Intel 9th ​​HD Graphics, con decodificación rígida 4K UHD y admite videos en los formatos de 10 bits VP9 y HEVC.convertible en un HTPC en cualquier momento. técnicamente admite hasta 3 monitores al mismo tiempo y es ideal para promocionar grandes eventos en el centro comercial, para que las personas sientan un fuerte shock

✔ [Disipación de calor de alto rendimiento]: Ordenador de sobremesa adopta un diseño científico, utiliza una aleación de aluminio de conducción de calor para garantizar un enfriamiento continuo y efectivo, y hay agujeros de enfriamiento a su alrededor. que ahorra energía sigue siendo potente y estable incluso después de largas horas de trabajo

✔ [Con puertos múltiples]: 2 * USB 3.0, 2 * USB 2.0 para sus necesidades diarias, con ranura USB-C ultrarrápida que puede conectar 2 monitores con salida VGA, se suministra con una garantía de 12 meses después de la compra.

Ordenador fijo Gaming Intel Core i7 3770 – RAM 32 GB – SSD 480 – Tarjeta gráfica dedicada Nvidia GTX 1650 4 GB GDDR5 – Windows 10 Pro – Grabadora DVD – USB WiFi – PC de sobremesa montado completo € 685.00 in stock 1 new from €685.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CPU Intel Core I7 3770 Quad Core – RAM 32 GB

Tarjeta gráfica Gaming NVIDIA GTX 1650 4 GB GDDR5

Frecuencia base: 3,40 GHz. Frecuencia máxima: 3,90 GHz.

Windows 10 Professional Original - Edición Hardware a petición

Disco duro de estado sólido de 480 GB

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Grafica 2GB, WiFi PCI, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 294.00

€ 255.00 in stock 5 new from €255.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM de 16 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de 240GB SSD + 500GB HD

GRAFICA 2GB (DVI,V-GA-HDMI)

Wifi interno PCi N 300Mbps

Ordenador de Sobremesa Gaming - Intel Core i9 9900KF - RAM 32GB DDR4 - SSD M.2 NVME 1TB - Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 - WiFi interno - Windows 10 Pro - Antivirus y Utilities Gratuita € 1,345.00 in stock 1 new from €1,345.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Intel Core I9-9900KF - Memoria RAM DDR4 (32 GB)

SSD M.2 1TB - Salidas 3 x DP - 1 x HDMI

Nvidia GeForce GTX 1650 TI 4GB GDDR6 - WiFi interno (150 Mbps)

Windows 10 Pro Original - Actualizable a Windows 11 por encargo

Garantía de 2 años - modificaciones bajo pedido

Hp Elite 8300 SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco SSD de 240GB + 500GB HDD, Lector, Windows 10 Pro ES 64) (Reacondicionado) € 159.00

€ 135.00 in stock 6 new from €135.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 caché de 6M, hasta 3,60 GHz

Memoria RAM de 8 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de SSD 240GB + 500GB HDD

Sistema operativo Windows 10 Professional

PC’S Gaming - PC SOBREMESA Gamer Low Cost Rebajas (CPU Ryzen 3 Pro 2100GE, T. Gráfica AMD Vega 3, SSD HDD 500GB, Ram 8 GB) + WiFi de Regalo. pc Gamer, pc Gaming, Ordenador para Juegos Windows 11 € 379.00 in stock 1 new from €379.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features (PRECIO *REBAJAS*) Antes 449€ ahora 375€

CPU: Ryzen 3 2100GE 3,20 GHZ (Turbo) x 4/4 núcleos/ Placa base Chip AM4 A320 DDR4

RAM: 8 Gb DDR4 2666 MHZ / GRÁFICA: AMD VEGA 3 (integrada CPU)

SSD HDD: 500 GB SATA 6GB/S

* Producto 100% Español* Windows 11 PRO de 64 bits ORIGINAL, 100% testeado, 2 años de garantía Premium incluida.

PC Gaming • TrendingPC • Intel Core I5 11400f 6 x 4,40ghz • NVIDIA GTX 1650 4gb • 16gb RAM DDR4 • SSD 480gb • Windows 11 Pro • WiFi 300mbps • pc Gamer € 819.00 in stock 1 new from €819.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Este PC Gaming es una auténtica máquina para jugar. Cuenta con un procesador Intel Core I5 11400f con seis núcleos que hace volar las aplicaciones más pesadas. Además, gracias a su disco SSD de 480gb, podrás instalar gran cantidad de juegos.

La tarjeta gráfica de 4gb de memoria de vídeo es uno de los puntos fuertes de este PC y va combinada con una carcasa RGB que hará las delicias de los gamers más exigentes.

Recibes el equipo completamente montado y con Windows 11 Pro instalado. Además, los drivers vienen instalados en el PC, por lo que tan solo debes enchufar el ordenador y ponerte a disfrutar.

Nuestro equipo cuenta con dos años de garantía. Está fabricado en España y tenemos un equipo de soporte técnico que te ayudará en caso de tener algún inconveniente.

Rendimiento estimado en juegos a 1080p. Valorant: 200fps Fornite: 120fps GTA V: 110fps CSGO: 250fps

LUMAR Ordenador PC Gaming Intel Core i7 4x3,9GHz 16GB RAM/Doble Disco: 960GB SSD + 1TB HDD/GTX 1050 Ti 4GB / WiFi/ETHERNET 1GB / 700W / Win 10 Trial € 899.00 in stock 1 new from €899.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Ordenador completo, rápido y económico ideal para multimedia, edición de vídeo o jugar tus E-Sports favoritos como Fortnite, Counter Strike Global Offensive, League of Legends, PUBG o Apex Legends. Procesador Intel Core i7 3770 de 4 núcleos y 8 hilos a 3,40GHz (en Turbo Boost alcanza los 3,90GHz) y 8MB de caché. Tarjeta gráfica dedicada Nvidia Geforce GTX 1050Ti con 4GB de memoria GDDR5 y salida HDMI, DVI y Display Port

✔ Memoria RAM: 16GB DDR3 1600MHz. HDD de 1TB SATA + SSD de 960GB SATA3 6Gbs Sata3 6Gbs

✔ Torre Gaming con sistema RGB (luces Led) y con lateral de cristal templado transparente, compatible con placas base ATX y Micro ATX. AHORA con Fuente de 700W 12x12cm Silenciosa tope de gama. NO INCLUYE DISPOSITIVO ÓPTICO (DVDRW), es un equipo gaming en caja gaming. 4 Puertos USB 3.0 + 2 Puertos USB 2.0. Tarjeta de sonido HD 5.1 Dolby. Red Ethernet 1Gb. Dispositivo WiFi 300Mbs para conexión inalámbrica.

✔ Incluye sistema operativo Windows 10 Pro instalado, versión gratuita totalmente funcional con el que se puede trabajar. No incluye CD ni licencia. (Esta se puede comprar en Amazon por 10€)

✔ 2 años de garantía. Factura oficial (es necesario facilitar datos de facturación). Sólo se vende el hardware por lo que no incluye manual de instrucciones, el usuario debe tener nociones básicas. Contenido del paquete: Ordenador de sobremesa montado y listo para funcionar y cable de alimentación. Importante: conservar las dos Cajas originales del embalaje y sus corchos para poder tramitar devoluciones o garantías.

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 238.00

€ 209.00 in stock 6 new from €209.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM da 16 GB, di tipo DDR3

Almacenamiento de 240GB SSD + 500GB HD

Sistema operativo Windows 10 Profesional

3 AÑOS DE GARANTIA

VolttierPC - Pc Gaming AMD Athlon 2x3.4Ghz | Radeon Vega 3 | 16GB DDR4 | 500GB SSD M.2 NVMe | WiFi | Windows 11 | Ordenador de Sobremesa | Pc Gamer € 499.00 in stock 1 new from €499.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para ofrecer la mejor experiencia de juego, su procesador AMD Athlon 300GE en modo turbo a 3.4ghz, sus 16gb de RAM 2666Mhz y su potente tarjeta gráfica Radeon Vega 3, te ofrecerán una potencia informática paralela adecuada para que puedas navegar, jugar, utilizar programas de edición de vídeo, imágenes y realizar múltiples tareas sin contratiempos.

Con almacenamiento de estado sólido 500GB SSD M.2 NVMe ultrarrápido, su Windows se inicia o se apaga en segundos, sus aplicaciones se inician en un instante y el rendimiento general del sistema es fluido y receptivo, lo que le permite hacer más en menos tiempo. Además de poder instalar gran cantidad de juegos.

Recibirás tu PC Gaming con licencia de Windows 11 Pro instalada y activada, un programa gratuito office para que puedas trabajar con word, excel... y con todos los drivers del equipo instalados. Sólo tendrás que conectar tu ordenador y empezar a disfrutar.

Envío 100% asegurado por si surge algún problema en el transporte, además la agencia de transporte se pondrá en contacto contigo el día de la entrega para concretar un horario en el que vayas a estar en tu domicilio y la entrega sea efectiva ese mismo día. Así no tendrás que preocuparte de estar todo el día en casa esperando sin saber cuando llegará tu envío.

¡Siempre estamos ahí para tí! antes y después de la compra. Para cualquier duda o inconveniente que tengas, nuestro soporte te atenderá lo antes posible para darte una solución. Además todos nuestros ordenadores tienen 24 meses de garantía. READ Los 30 mejores Raton Logitech Cable capaces: la mejor revisión sobre Raton Logitech Cable

PC Gaming TrendingPC • Intel I3 10105 4 x 4,40Ghz • Windows 11 Pro • Gráfica NVIDIA GT 1030 2Gb • 16Gb RAM DDR4 • 480Gb SSD • WiFi 300 mbps • pc Gamer € 549.00 in stock 1 new from €549.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este PC Gaming es una gran máquina para jugar. Gracias a su procesador Intel Core I3 10105f a 4.40Ghz en modo turbo, puede mover las aplicaciones más complejas.

Gracias a sus 16gb RAM de alta velocidad, la multitarea es posible. Podrás jugar y hacer streaming a la vez sin problema, mientras tienes otras aplicaciones abiertas.

Su tarjeta gráfica NVIDIA GT 1030 de 2gb de memoria de vídeo dedicada incorpora las nuevas tecnologías que te ofrecen un resultado de juego nunca antes visto. Además, la torre viene con una preciosa iluminación azul que hará tus sueños realidad.

Recibes el equipo completamente montado y con Windows 11 Pro instalado. Además, los drivers vienen instalados en el PC, por lo que tan solo debes enchufar el ordenador y ponerte a disfrutar.Nuestro equipo cuenta con dos años de garantía- Además tenemos un equipo de soporte técnico que te ayudará en caso de tener algún inconveniente

Rendimiento estimado en juegos a 1080p. Valorant: 130fps Fornite 85fps GTA V: 75fps CSGO: 190fps

VolttierPC - Pc Gaming Completo AMD Ryzen 5 5600G 6x4.4Ghz | Radeon Vega 7 | 16GB DDR4 | 512GB M.2 SSD | WiFi | Windows 11 | Monitor 23" | Teclado y Ratón RGB | Pc Gaming Pack | Pc Gamer € 849.00 in stock 1 new from €849.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para ofrecer la mejor experiencia de juego, su procesador Ryzen 5 5600G en modo turbo a 4.4ghz, sus 16gb de RAM 3200Mhz y su potente tarjeta gráfica Radeon Vega 7, te ofrecerán una potencia informática paralela adecuada para que puedas navegar, jugar, utilizar programas de edición de vídeo, imágenes y realizar múltiples tareas sin contratiempos.

Con almacenamiento de estado sólido 1TB M.2 SSD ultrarrápido, su Windows se inicia o se apaga en segundos, sus aplicaciones se inician en un instante y el rendimiento general del sistema es fluido y receptivo, lo que le permite hacer más en menos tiempo. Además de poder instalar gran cantidad de juegos.

Recibirás tu PC Gaming con Windows 11 Pro instalado, un programa gratuito office para que puedas trabajar con word, excel... y con todos los drivers del equipo instalados. Sólo tendrás que conectar tu ordenador y empezar a disfrutar.

Envío 100% asegurado por si surge algún problema en el transporte, además la agencia de transporte se pondrá en contacto contigo el día de la entrega para concretar un horario en el que vayas a estar en tu domicilio y la entrega sea efectiva ese mismo día. Así no tendrás que preocuparte de estar todo el día en casa esperando sin saber cuando llegará tu envío.

¡Siempre estamos ahí para tí! antes y después de la compra. Para cualquier duda o inconveniente que tengas, nuestro soporte te atenderá lo antes posible para darte una solución. Además todos nuestros ordenadores tienen 24 meses de garantía.

HP Pavilion TP01-1019ns - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-10400, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD 630 Graphics, Windows 10 Home), Plata € 699.00

€ 554.19 in stock 1 new from €554.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-10400 (frecuencia base de 2,9 GHz, hasta 4,3 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 6 núcleos)

Almacenamiento PCle SSD de hasta 512 GB y memoria RAM DDR4-2666 MHz hasta 16 GB

Targéta gráfica integrada Intel UHD 630

Sistema operativo Windows 10 Home (actualización a Windows 11 cuando esté disponible)

Conexiones: 1 SuperSpeed USB Type-C con velocidad de señal de 5 Gbps; 4 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 toma combinada de auriculares/micrófono; 1 VGA; 1 HDMI 1.4b; Lector de tarjetas de memoria HP 3 en 1; WLAN, Wi-Fi, Bluetooth 5

pc Gaming • Joybe Computers pc Gamer (CPU AMD 3000G 2/4x 3.50GHz/HDD 2TB/16GB DDR4/Radeon Vega 3) WiFi,Windows 10,Ordenador Gaming,pc Gaming sobremesa,Torre Gaming € 510.00 in stock 1 new from €510.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador : AMD Athlon 3000G | 3.50 GHz | Graficos : Amd Radeon Rx Vega 3

Memoria : Ram 16 GB DDR4

Almacenamiento : Disco HDD 2 TB

Conexiones : HDMi |VGA | USB 3.0 | USB 2.0 |PS/2 | T.Sonido T. Sonido, audio de alta definición 2/4/5.1/7.1-canales | Gigalan | WiFi

Windows 10 y Drivers Instalados|Open Office| 100 % Testeado | Garantia de 2 Años incluida

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de pc sobremesa gaming disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de pc sobremesa gaming en el mercado. Puede obtener fácilmente pc sobremesa gaming por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de pc sobremesa gaming que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca pc sobremesa gaming confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente pc sobremesa gaming y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para pc sobremesa gaming haya facilitado mucho la compra final de

pc sobremesa gaming ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.