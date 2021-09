Inicio » Home Los 30 mejores Pasapures Acero Inoxidable capaces: la mejor revisión sobre Pasapures Acero Inoxidable Home Los 30 mejores Pasapures Acero Inoxidable capaces: la mejor revisión sobre Pasapures Acero Inoxidable 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Pasapurés MAGEFESA Saucer Acero Inoxidable con Tres Discos incluidos. Colador Profesional de Ø 20CM. Desmontable, Apto para lavavajillas, manivela giratoria ergonómica, hélice con Cuchilla precisión € 26.96 in stock 3 new from €26.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACERO INOXIDABLE: El pasapuré MAGEFESA SAUCER está diseñado en acero inoxidable de gran calidad. Sus 20 cm de diámetro la otorgan una gran capacidad y hace que sea más sencillo de utilizar. Están fabricados con materiales extremadamente resistentes los cuales han pasado las más exigentes pruebas de calidad y durabilidad.

FÁCIL USO: Gracias a la manivela giratoria ergonómica y a la hélice con cuchilla de precisión, el pasapuré MAGEFESA SAUCER consigue unos resultados excelentes de una manera fácil y sencilla. Sin apenas realizar presión conseguimos los mejores resultados con todo tipo de alimentos.

3 DISCOS RALLADORES INTERCAMBIABLES: El pasapuré MAGEFESA SAUCER dispone de tres discos intercambiables, de diferentes tamaños para conseguir distintas consistencias. El disco fino, con agujeros de 2mm de diámetro, es ideal para preparar comida para bebé. El mediano, de 3mm, es perfecto para pasar verduras, como tomates, mientras que el grueso, de 5mm, te servirá para hacer puré de patatas.

APTO PARA LAVAVAJILLAS: El pasapuré MAGEFESA SAUCER está fabricado en resistentes materiales muy pulidos y fácilmente desmontables, esto le hace apto para su uso en lavavajillas y muy fácil de limpiar en el caso de que se quisiera hacer una limpieza a mano.

VUELVE A COCINAR: Este colador fabricado en acero inoxidable de calidad, no puede faltar en la cocina de cualquier chef que se precie. Te recomendamos cocinar de antemano la comida que vayas a procesar para obtener mejores resultados. Está especialmente diseñado para preparar purés de frutas y verduras de forma rápida y sencilla. Excelente para preparar puré de tomate, patatas, verduras y frutas.

imf Serie INOX Pasapurés, Stainless Steel € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en acero inoxidable con mango y dos soportes

Viene con pomo de plástico y acero inoxidable

Un accesorio imprescindible para cualquier cocina

Fácil de limpiar y apto para lavavajillas

Regalo perfecto para amantes de la comida o ama de casa

Moulinex A40106 Pasapurés con Dos Discos para ralladura de Menos a más Fina, Acero Inoxidable, 9.5x21x30 cm € 21.00

€ 20.09 in stock

2 used from €22.91 READ Los 30 mejores Caja De Llaves capaces: la mejor revisión sobre Caja De Llaves 19 new from €20.092 used from €22.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pasapurés de acero inoxidable; resistente pasapurés diseñado para ser versátil, cómodo y fácil de usar

Con dos discos tamizadores para preparar purés, sopas y compotas con distinto granulado consiguiendo resultados de menos a más fino; discos de 21 cm de diámetro

Sistema manual con mango ergonómico y patas de apoyo para facilitar la tarea

Fácil de limpiar

Máximo rendimiento en formato compacto

OXO Good Grips - Pasapurés de acero inoxidable para patatas y verduras € 55.49 in stock 5 new from €44.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO PRÁCTICO: contiene un cuenco de acero inoxidable con el exterior de plástico que protege las manos del calor.

COMODIDAD: incluye tres discos para hacer el puré que prefieras y una palanca que los acciona y ayuda a cambiarlos más fácilmente.

ANTIDESLIZANTE: gracias a sus tres patas antideslizantes, se puede colocar sobre cuencos y ollas de hasta 28 cm de diámetro, manteniendo el pasapurés elevado sobre los alimentos.

GRAN CAPACIDAD: tiene una capacidad aproximada de 2,2 l, suficiente espacio para mantener el puré dentro.

CONFORME A LA POLITICA DE OXO: Si ha tenido algun problema con su producto, contacte con nosotros para repararlo o sustituirlo. Le agradecemos su confianza y que nos dé la oportunidad de mejorar día a día

Omac 370/Jet Pasapurés, Acero, Gris € 16.12 in stock 1 new from €16.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Equipado con un mango recubierto de plástico

Útil para preparar pasadas de verduras

Fabricado en Italia

JAOMON Pasapurés de Acero Inoxidable de Verduras Manual, Prensa Patatas, Triturador de Verduras, Patatas para Mezclar, Frutas, Sopas, con 3 Rejillas Diferentes, Colador, Exprimidor de Cítricos € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】 La picadora está hecha de acero inoxidable de alta calidad y el acero inoxidable tiene una fuerte resistencia a la corrosión, grado alimenticio con excelente mano de obra, es estable, resistente a la oxidación y soporta un uso pesado y prolongado.

【Comida sana y natural】 con el picador de verduras puedes preparar muchos platos sanos y deliciosos además del clásico puré de patatas. También es muy adecuado como esparcidor de tomates y verduras. Imprescindible en cualquier cocina.

【Diseño antideslizante】 La trituradora está equipada con asas y bolas antideslizantes, asas ergonómicas y patas de apoyo, que son cómodas para el movimiento. Hay una bola al final de la manivela, que se puede sostener y mover fácilmente.

【Agitador + 3 discos de inmersión de repuesto Una batidora de mano para uso doméstico y comercial que puede cocinar una variedad de mermeladas de frutas como mermelada de fresa / mermelada de mango / pasta de frijoles / pasta de frijoles / pimientos picados / pasta de ajo triturada / calabaza molida / batata / pasta de tomate y arroz laca comestible para bebés, etc. Grinder, producto de cocina multifuncional

【Fácil de usar】 Coloque las frutas o verduras en una licuadora de acero inoxidable y luego gire la perilla. Fácil de usar, ¡es nuestro pequeño ayudante en la cocina!

IBILI 742420 Prensa puré con 3 Discos Acero Inoxidable Acero Inoxidable 20 cm € 24.68

€ 17.29 in stock 4 new from €17.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto para obtener los veloutes de verduras, los derretido de frutas y de hierbas

De acero inoxidable 18/10 y nailon y

Sano y ecológico

Metaltex 252120 - Pasapurés de 20 centímetros, 3 Discos € 14.07 in stock 4 new from €12.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features accesorio de iluminación

de plástico de alta calidad

Diámetro 20 cm

Color:Blanco

IBILI 3Y410 - Pasapures Inoxidable M Baq 20Cm 2 Discos € 24.90

€ 17.45 in stock 9 new from €17.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mango baquelita. 2 discos.

INOXIBAR - Pasapure INOX Fijo € 19.81 in stock 7 new from €15.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad Profesional

Acero inox. 18/10

Mango varilla

Lacor PAsapures Profesional 3 Discos € 49.93 in stock 3 new from €49.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de acero inoxidable 18/10

Apta para el lavavajillas

Mide 24 cm de diámetro

Capacidad de 1.5 litros

Westmark Pasapurés, Diámetro 20 cm, Acero inoxidable/plástico, Estándar, Plata/blanco, 11972270 € 17.99 in stock 5 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colador clásico para colar, hacer puré y zumo de verduras y frutas de forma rápida y fácil, adecuado para purés

Fácil manejo sin esfuerzo gracias a la manivela con un tirador giratorio, El llenado de frutas y verduras blandas o cocidas y el posterior giro de la manivela proporciona buenos resultados

Rodillo de madera de forma elíptica, Grandes muescas de apoyo para un buen agarre de ollas y tazones de diferentes tamaños

Fácil de montar y desmontar, Simple limpieza a mano

Contenido 1x Westmark Pasapurés, Con embalaje, Estándar, Dimensiones diámetro 20 cm, Longitud 37 cm, Material acero inoxidable/plástico ABS/madera, Color plateado/blanco, 11972270

Westmark Pasapurés, diámetro 23 cm, Plástico de adecuada calidad/acero inoxidable, Blanco/rojo, 11962260 € 21.29 in stock 2 new from €21.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para hacer zumo y puré de frutas y verduras

Con 2 discos perforados intercambiables, Grueso y fino

3 Brazos de apoyo estables proporcionan una sujeción firme a los contenedores grandes y pequeños

Ventaja adecuado puede ser plegado haciéndolo pequeño y almacenable de una manera que ahorra espacio, Apto para el lavavajillas

Contenido 1x Westmark Pasapurés con 2 discos perforados, Material acero inoxidable/plástico de adecuada calidad ABS, 11962260

Space Home - Pasapuré de Acero Inoxidable - Prensa Patata - Prensador de Puré - Machacador de Puré de Patatas € 11.67 in stock 1 new from €11.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Machacador de patatas hecho en acero inoxidable de alta calidad y mango en silicona.

Multiusos: Pasapurés ideal para machacar patata, preparar comida para bebés, mermeladas de frutas, purés de verduras y más.

Diseño duradero: De gran utilidad, permanece inalterable en el tiempo.

Fácil de almacenar: El prensa patata tiene un orificio superior integrado, excelente para ahorrar espacio ya que puede colgarlo en casi cualquier estante de utensilios.

Fácil de limpiar: Gracias a los materiales de acero inoxidable, es fácil de limpiar con agua y jabón o en el lavavajillas.

Omac passatutto función Manual. De Acero Inoxidable 18/10 con Rejilla para Intercambiables y Tres Patas Plegables. € 16.00 in stock 13 new from €12.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispone de 3 filtros intercambiables

Fabricado en acero inoxidable

Fabricado en Italia

Granny's Kitchen Prensador de Patatas - Pasapures Manual de Acero Inoxidable - Prensa Patatas Spätzle - Potato Ricer con 3 Discos Intercambiables € 21.90 in stock 2 new from €21.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SU PRENSAPATATAS - Recibirá un triturador de papas de uso múltiple con el que podrá triturar no solo las patatas, sino también las frutas, verduras y otros alimentos para convertirlos en puré. También es perfecto para preparar pasta y puré de papas.

PASAPURÉS 3 en 1 - Gracias a los tres discos intercambiables con agujeros de diferentes tamaños (pequeño, mediano y grande), este cortador de pasta multiuso es excelente para la preparación de pure de papas, pero también de spätzle y mashed potatoes.

PRÁCTICO - Los discos extraíbles permiten una limpieza impecable. El mango de silicona suaves también permite un agarre seguro y estabilidad en cualquier superficie.

CALIDAD - Este accesorio de cocina profesional está hecho de acero inoxidable de grado alimenticio y cumple con los estándares de salud de la UE. Por lo tanto, también es seguro para la preparación de alimentos para bebés.

SERVICIO AL CLIENTE 24/7. Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

Kitchencraft Masterclass Heavy-duty Rotary pasapurés y purés eléctrica, metálico, 43,5 x 21 x 19,5 cm € 31.69 in stock 1 new from €31.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un pasapuré tradicional recomendado por los mejores cocineros. Ideal para hacer puré sin grumos, salsas suaves y comida para bebés casera y saludable entre otras cosas

Un pasapuré versátil y resistente que es confiable, fácil de usar y extremadamente robusto, para años de comodidad en la cocina. Apto para lavavajillas para una limpieza fácil

¡Simplemente añade ingredientes frescos y gira la manivela! Tiene un mango suave al tacto para mayor comodidad y control. Está hecho con acero inoxidable muy resistente

Este pasapuré viene con discos intercambiables de diferentes medidas para triturar todo tipo de alimentos. Cuenta con un soporte antideslizante para triturar en cuencos, sartenes o cazuelas

Este utensilio viene en una caja de presentación de MasterClass, con una garantía de 10 años READ Los 30 mejores Toallas Playa Grandes capaces: la mejor revisión sobre Toallas Playa Grandes

Pasapurés MAGEFESA Doux Acero Inoxidable. Colador Profesional de Ø 18 CM. Desmontable, Apto para lavavajillas, manivela giratoria ergonómica, hélice con Cuchilla precisión € 27.96

€ 21.95 in stock 2 new from €21.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACERO INOXIDABLE: El pasapuré MAGEFESA DOUX está diseñado en acero inoxidable de gran calidad. Sus 18 cm de diámetro la otorgan una capacidad media y hace que sea más sencillo de utilizar. Están fabricados con materiales extremadamente resistentes los cuales han pasado las más exigentes pruebas de calidad y durabilidad.

FÁCIL USO: Gracias a la manivela giratoria ergonómica y a la hélice con cuchilla de precisión, el pasapuré MAGEFESA DOUX consigue unos resultados excelentes de una manera fácil y sencilla. Sin apenas realizar presión conseguimos los mejores resultados con todo tipo de alimentos.

APTO PARA LAVAVAJILLAS: El pasapuré MAGEFESA DOUX está fabricado en resistentes materiales muy pulidos y fácilmente desmontables, esto le hace apto para su uso en lavavajillas y muy fácil de limpiar en el caso de que se quisiera hacer una limpieza a mano.

VUELVE A COCINAR: Este colador fabricado en acero inoxidable de calidad, no puede faltar en la cocina de cualquier chef que se precie. Te recomendamos cocinar de antemano la comida que vayas a procesar para obtener mejores resultados. Está especialmente diseñado para preparar purés de frutas y verduras de forma rápida y sencilla. Excelente para preparar puré de tomate, patatas, verduras y frutas.

HOTLIKE Machacador de Patatas, 3 PCS Trituradora de Patata de Acero Inoxidable Set, Multifuncional Profesional Prensa Patatas con Cepillo, Pelador, Potato Ricer para Vegetales, Frutas € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CONJUNTO PERFECTO DE 3 PIEZAS】Kit ideal de prensa profesional para patatas ricas con 1 triturador de patatas, 1 cepillo de limpieza y 1 pelador multifuncional. Conoce las herramientas completas de cocina para cocinar deliciosas comidas.

【ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD】Trituradora de papa hecha de materiales 100% a prueba de herrumbre, construcción de acero inoxidable duradera para evitar manchas, corrosión y deformación.

【USO VERSÁTIL】El Ricer multifuncional es adecuado para crear puré de papas, zanahoria cocida, camote, ajo y queso, también es excelente para preparar suplementos alimenticios saludables para bebés, gachas de verduras, spaetzle y jugo de frutas frescas hechas de naranjas o limones en cuartos.

【FÁCIL DE LIMPIAR】La picadora se puede usar en un lavavajillas de forma segura o es fácil lavarla con un cepillo.

【CONTENEDOR EXTRA GRANDE】9.5 × 10 × 29 cm Gran capacidad caben más papas que muchas otras prensas de papas. Masher le ahorra tiempo y es más eficiente. ¡Un gran regalo de cocina!

Fackelmann Elemental Prensa Patatas, Pasapures, Machacador de Alimentos Acero Inoxidable Mango Tubular 26x8x8cm, 1ud € 4.50 in stock 1 new from €4.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación: excelente para prensar, machacar o triturar patatas o cualquier tipo de alimento que sea apto para ello

Práctico: provisto de mango tubular que se adapta a la mano fácil itando el uso del utensilio; diseño elegante

Incluye: 1 x prensador de patatas calidad fackelmann

Material: acero inoxidable

Dimensiones: aprox. 29x8x8cm

Gefu Flotte Lotte-Pasapurés, Acero Inoxidable, 20 x 20 x 20 cm € 49.95 in stock 7 new from €36.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con raspador efectivo.

Material: acero inoxidable.

Apto para lavavajillas.

HOME - Pasapuré con 3 Discos, 20 cm, Acero Inoxidable, Rojo € 21.55 in stock 1 new from €21.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De acero inoxidable.

De polipropileno.

Apto para lavavajillas.

Con relieve antideslizante.

Pasapurés Manual, Bi-Komfot Prensa de Patatas, Machacador de Patatas, Triturador de Patatas, en Acero Inoxidable con Mango en Plastico, es Bueno para Hacer Puré de Frutas y Verduras € 12.91 in stock 1 new from €12.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plegable para Reducir el espacio de almacenamiento: el panel de prensado de esta machucador está diseñado como plegable para ahorrar espacio de almacenamiento. Se puede plege al presionar ambos pies al mismo tiempo y rotación girar la cabeza.

Cabezal de presión más grande: este triturador de papas con un gran panel de presión, que ayuda al usuario a hacer pastas y atascos con menos fuerza.

Durabilidad: las piezas principales de este utensilio están hechas de acero inoxidable grueso con alta calidad, lo que garantiza su durabilidad para el uso diario. El material exterior de la empuñadura es un ABS de alta calidad que es cómodo para el agarre.

Limpieza fácil: la cabeza grande con orificios grandes no solo sirve para presionar fácilmente los alimentos, sino que también es fácil de limpiar. Este prensador es seguro para el lavavajillas.

Buena para hacer diferentes pasta: Esta trituradora está hecha de acero inoxidable fino y está bien pulida, que es un utensilio ideal para hacer pastas, puré, puré y mermeladas, como puré de papas, puré de verduras, mermelada de frutas, pasta de camote , mermelada de aguacate, pasta de taro, etc.

GWCLEO Pasapurés, Prensa Patatas de Grueso Acero INOX Pulido con Espejo y Non-Soldando, Pasapure con Mango de Silicona Suave de Anti-Deslizante y Fácil de Apretón,Puré de Patata para Fruta y Vegetale € 13.91 in stock 1 new from €13.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia Aplicación: Este pasapurés es una herramienta ideal para machacar patata, y también puede usarse para preparar comida para bebés y mermeladas de frutas y purés de verduras y frutas, como tomates, manzanas, calabazas, ñames, zanahorias, plátanos, peras, y así. (Vendido por GWCLEO y enviado por Amazon, Número de IVA de GWCLEO es ESN7202109J.)

Durabilidad y Seguridad: El puré de patata está hecho de acero inoxidable de alta calidad con mango de silicona de grado alimenticio. su cabeza de prensa con área grande adoptó técnicas de sin soldadura, evitar comida para esconderse en costura, por lo que reducir las bacterias para crecer, es duradero y tiene un ciclo de vida más largo.

Diseño Ergonómico: Su mango está hecho de silicona suave que es antideslizante y fácil de apretón, por lo que puede aliviar la presión en la mano para que pueda hacer purés y mermelada de fácilmente.

Espacio y Conveniencia: El prensa patata tiene un gancho integrado, esta es una excelente función para ahorrar espacio, por lo que puede colgar el prensa de patata en casi cualquier estante de utensilios;el plato de aplastar está integrado con un raspador de bordes ovalados, le permite usarlo para quitar comida del tazón y la olla por menos desperdicio.

Fácil de Limpiar: El acero inoxidable está pulido al espejo, y su mango está hecho de silicona, por lo tanto, el cocina prensa se enjuaga muy fácilmente; este utensilio es seguro para el lavavajillas.

IPAC - Pasapurés con colador € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: acero inoxidable.

Descripción del producto: muy eficiente y fácil de usar, el colador pasapuré está equipado con un colador de malla muy fino para que pueda hacer confituras, siropes e incluso sopas sin dejar pasar el menor tropezón. También le puede servir para pasar salsas y caldos para obtener únicamente el líquido.

Hbsite Machacador de Patatas machacador Manual de Acero Inoxidable 304 para exprimidor de Frutas y Verduras con 3 Discos Intercambiables € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de primera calidad: hecho de acero inoxidable 304 pulido de alta calidad para trabajo pesado, no se oxida ni se deshace, el mango de silicona suave ahorra mano de obra.

Diseño multipropósito: Potato Ricer Masher con 3 discos intercambiables, juego de discos de fermentación finos, medianos y gruesos, crea un puré cremoso y suave.

Uso multiusos: ideal para hacer fideos, colar verduras para preparar alimentos para bebés finamente triturados, puré de papas cremoso suave / puré de verduras / jugo de limón

Fácil de usar y limpiar: el lavavajillas se limpia fácilmente con agua tibia, la limpieza de los discos extraíbles es muy fácil, asegúrese de que el rico se seque correctamente antes de guardarlo.

Nota: la comida exprimida debe estar bien cocida y pelada, la comida cruda es difícil de presionar

2 piezas Machacador de Patatas,Pasapuré Puré de Patata,Trituradora de Patata de Acero Inoxidable Prensa Manual a Patatas, Vegetales y Frutas (Tipo 1) € 14.99 in stock READ Los 30 mejores Organizador De Camisetas capaces: la mejor revisión sobre Organizador De Camisetas 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad excepcional: el triturador de papas es extremadamente duradero y está hecho de acero inoxidable apto para alimentos. Pequeños orificios internos y orificios externos más grandes para un macerado rápido sin dejar grumos. Su agarre cómodo es fácil de sostener y requiere menos esfuerzo para hacer el trabajo.

Múltiples usos: ideal para triturar patatas, tubérculos y frutas. El machacador es ideal para patatas, ñame, zanahorias y otros tubérculos. O utilícelo para triturar manzanas y plátanos para hacer comida casera para bebés. Esta herramienta multiusos es ideal para algo más que un triturador de papas.

Diseño ergonómico: nuestro triturador de papas sigue la teoría ergonómica, es conveniente que haga puré de coliflor, puré de brócoli, ñoquis, puré de camote, etc., más duradero y le servirá durante mucho tiempo.

FÁCIL DE LIMPIAR: la placa de puré de acero inoxidable es extremadamente fácil de limpiar con agua del grifo o agua ligeramente caliente. Dado que resiste el crecimiento de hongos a partir de residuos de papa, se garantiza el uso a largo plazo

Ahorre espacio para el almacenamiento: el triturador viene con un orificio para colgar en la parte superior del mango, puede colgarlo en los ganchos de la cocina para guardarlo fácilmente cuando no esté en uso.

Tescoma GrandCHEF Pasapurés, Acero Inoxidable, Plateado, 43.5x20x13.6 cm € 27.00 in stock 4 new from €25.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado de excelente acero inoxidable de alta calidad; apto para lavavajillas

No lavar el rodillo de madera en el lavavajillas

El pasapuré tiene un diametro de 20 cm y una longitud total de 40 cm

McNory Prensa Patatas de Acero Inoxidable,Machacador de Patatas-Potato Ricer and Mashercon 3 Discos Intercambiables para Puré de Papas,Mermelada,Verduras y Frutas € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐[CREA COMIDAS SALUDABLES TODOS LOS DÍAS] - ¿No te gustaría poder crear un puré perfectamente suave y esponjoso con menos esfuerzo? Con nuestra papas más ricas, puede lograr un plato cremoso y celestial de manera rápida y conveniente.

⭐ [DISEÑO ERGONÓMICO CÓMODO]: las manijas de fácil agarre están diseñadas para reducir la presión, el estrés y la tensión en las manos y las muñecas al machacar con facilidad. ¡Simplemente coloque la comida en la ranura y presione! Tamaño: 27.3 * 10.3 * 10.5cm.

⭐ [PRODUCTO MULTIPROPÓSITO]: la trituradora de papas viene con 3 discos intercambiables Haga puré de frutas y verduras como coliflor, zanahorias y calabaza en platos saludables. Prepare su propia comida orgánica para bebés.

⭐ [COMPOSICIÓN DE ACERO INOXIDABLE] - ¡Construcción increíblemente duradera y duradera que seguramente arrojará incluso las papas más duras con facilidad! ¡No se abollará, doblará ni romperá, por lo que puede usarlo muchas veces!

⭐ [Garantía de calidad]: si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, solucionaremos su problema en 24 horas.

PTN Prensa Patatas de Acero Inoxidable, Machacador de Patatas,con 3 Discos Intercambiables, Kitchen Prensador de Patatas,para Puré de Papas, Mermelada, Verduras y Frutas € 18.39 in stock 1 new from €18.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: el triturador de papas está hecho de acero inoxidable 304 sólido de grado alimenticio. Tiene las características de antioxidante, anticorrosión, no deformación, resistencia al crecimiento de hongos causado por residuos de papa, uso repetido y larga vida útil. Ideal para hacer puré de papas cremoso y suave

Apto para lavavajillas: la prensa de papas / prensa de espagueti es fácil de limpiar porque se puede enjuagar de manera segura en el lavavajillas.

Fácil de usar: gracias al generoso brazo de presión, casi no se requiere ningún esfuerzo. Puede llegar a platos cremosos y deliciosos de forma rápida y sencilla. Un equipo muy estable con potentes barras de presión hace que el trabajo sea fácil y profesional.

Gran capacidad, preparación más rápida. En comparación con muchas otras prensas de papas, se colocan más papas. No es necesario que vuelva a llenar el recipiente después de cada papa y no es necesario cortar las papas por la mitad, por lo que puede preparar un delicioso puré de papas de inmediato.

Ayudante de cocina multifuncional: con 3 discos perforados intercambiables, se puede procesar profesionalmente y usar ampliamente. También se puede utilizar como exprimidor de zumos, patatas de oficina y verduras.

