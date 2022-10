Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Papel Para Envolver Regalos capaces: la mejor revisión sobre Papel Para Envolver Regalos Productos de oficina Los 30 mejores Papel Para Envolver Regalos capaces: la mejor revisión sobre Papel Para Envolver Regalos 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Papel Para Envolver Regalos?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Papel Para Envolver Regalos del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Clairefontaine, 223862C, Rollo de papel de regalo, Excellia Tiny Rolls, 5m x 35cm, 80g, Corazones € 6.91 in stock 1 new from €6.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motivos: un pequeño rollo Tiny Rolls de papel impreso con corazones. Elige un diseño colorido para perfeccionar tus mejores presentes

Tamaño pequeño: rollo pequeño ancho: 5 x 35 cm. Gramaje: 80 g. Permite menos desperdicio y un almacenamiento eficaz. Se acabaron las largas sesiones de corte. Una longitud de 5 m para envolver más regalos. Pequeña anchura pero gran longitud

Calidad superior: el papel Clairefontaine es de gran calidad. Es fuerte en el embalaje y resistente durante las manipulaciones. La gama Tiny Rolls papel póster es garantía de una calidad gracias a su papel resistente y su formato inédito

Cualquier ocasión: un papel de regalo adecuado para todas tus fiestas de cumpleaños, de boda, o para el día de la madre o el padre o el día de San Valentín. Vive el placer de regalar con nuestros rollos de embalaje

Fabricado en Francia: el papel Clairefontaine se fabrica en Francia en nuestra fábrica situada en la región Auvergne Ródano Alpes. El papel póster está certificado FSC

RUSPEPA Rollo De Papel Para Envolver Regalos - Estampado Dorado Para Cumpleaños, Día De Fiesta, Boda, Baby Shower Papel De Regalo - 3 Rollos - 76cm X 305cm Por Rollo € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD PREMIUM: Hecho de material ecológico de calidad premium, que es realmente una opción ecológica. Elija nuestro papel de envolver, no se preocupe por rasgarse o rasgarse al envolver. Venga con una película retráctil para evitar el papel de envolver de los rasguños, rasguños y reducir el polvo.

TAMAÑO PERFECTO: Cada rollo mide 76 cm de ancho x 305 cm de largo, aprox. 25 pies cuadrados por rollo. Para la conveniencia del corte. El papel de envolver tiene CUT GRID en la parte posterior.

COMPRELO AHORA SIN RIESGOS: si por alguna razón, no le gusta, simplemente devuélvalo y le reembolsaremos cada centavo (o reemplazarlo, si hay un problema)

IMPRESIÓN ORO: Color como muestra de imagen. Rayas, puntos y puntos de Chevron. Este papel de envolver tiene un acabado brillante liso y un brillo de lámina metálica. Todos los patrones de nuestro papel de envolver están diseñados por nosotros mismos. Cuando lo reciba, lo felicitará. ¡Qué bonitos son!

UTILICE TODA LA OCASIÓN: Perfecto para cumpleaños, cumpleaños, Navidad, bodas, día de la madre, baby shower, envoltura de regalos de graduación. También es ideal para proyectos de manualidades.

Papel de Regalo Navidad, Papel Kraft Infantil Papel Envolver Regalos Navidad verde con Etiquetas Regalo y Cintas, Papel Embalar Reciclado 70 * 100cm Grandes Kit Original Copo de Nieve(2 Pieza) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【EL PAPEL DE NAVIDAD VIENE CON】: 2 hojas de papel de regalo de Navidad + herramientas de bricolaje de regalo (2 tarjetas para colgar + 1 rollo de cinta de Navidad)

★ 【PAPEL KRAFT NAVIDAD DURADERO DE 100g】: Los regalos navideños exquisitos y pensados necesitan un buen papel de regalo navideño para agregar color, el toque grueso de 100 g, no se rasga cuando lo tiras enseñado. Respetuoso con el medio ambiente, resistente al desgaste, se puede doblar repetidamente y no se daña fácilmente.El papel de Navidad se hizo con papel reciclado y podría reciclarse nuevamente, tecnología de impresión no tóxica CMYK, el patrón del papel es brillante, hermoso y claro

★ 【PATRÓN DE COPO DE NIEVE DORADO】: Papel de regalo navideño con el clásico patrón de copo de nieve con el ambiente más navideño, que nunca pasa de moda. Cuando cae el primer copo de nieve, indica la Navidad que esperamos con ansias. Se acerca ~ Envuelva un regalo sorpresa conmovedor en un hermoso papel de regalo navideño de copos de nieve dorado brillante. Es tan hermoso y emocionante, ¿verdad?

★ 【EMBALAJE PERFECTO】: Papel de regalo navideño extra grande: el tamaño de 70 * 100 cm es suficiente para envolver cualquiera de sus grandes regalos navideños, como juguetes grandes para niños, suministros para exteriores, regalos de utensilios de cocina, etc. de puede estar perfectamente envuelto, o de acuerdo con los pequeños regalos de Navidad se dividen en varias piezas, y una hoja de papel de Navidad es multiusos

★ 【TAMAÑO】 : - - Cada hoja de Navidad Papel para Regalo mide 70 x 100 cm (27,5 x 39,37 pulgadas); Tarjeta colgante de 5 x 5,5 cm (1,96 x 2,16 pulgadas), cinta navideña de 22 m / rollo.

GmeDhc Papel de Regalo Kraft Vintage, 8 Piezas Rollo Papel Kraft Decorado, 50x70cm Papel Para Envolver Regalos, Papel Regalo Kraft con 2 Piezas Cuerda de Algodon para Cumpleaños, Navidad, Bodas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Conveniente] Recibirás 8 hojas de papel kraft con diferentes diseños y 2 rollos de hilo de algodón platino. De esta forma, no tendrá que preocuparse por cómo envolver su regalo. Puede atar directamente el regalo con una cuerda de algodón blanco dorado para asegurar el regalo.

[Material] el papel de regalo vintage está hecho de papel kraft. El hilo de algodón está hecho de algodón. Papel kraft retro y flexible de 80 g / m² de grosor, no fácil de rasgar. Los hilos de algodón entrelazados blancos y dorados harán que su embalaje de regalo se destaque.

[Uso generalizado] El papel Kraft con cordón de regalo se usa ampliamente. El juego de empaque de regalo es adecuado para cumpleaños, Navidad, aniversario, boda, día de San Valentín, baby shower, día de la madre, felicitaciones de graduación, empaque de regalo, ramos de flores, artículos de manualidades para fiestas, decoraciones navideñas.

[Práctico] El rollo de papel para envolver regalos viene con 8 rollos de 50 x 70 cm. Puede empaquetar regalos de varios tamaños, envoltorio de regalo perfecto para cualquier regalo. Utilice rollos de papel para envolver regalos de acuerdo con sus necesidades y retire el resto para uso futuro. El papel para envolver regalos es muy adecuado para envolver regalos y obsequios para niños, hombres, mujeres, colegas, familiares y amigos.

[Diseño] Hermoso diseño y lindos estampados. El papel para envolver regalos tiene 8 diseños diferentes. Los rollos de papel para envolver regalos son triángulos blancos, triángulos negros, estrellas negras, puntos negros regulares, puntos negros irregulares, puntos blancos, líneas negras y corazones negros. Estos pequeños patrones agregan un encanto adicional a su regalo y le dan una sensación de misterio. READ Los 30 mejores Borrador Pizarra Blanca Magnetico capaces: la mejor revisión sobre Borrador Pizarra Blanca Magnetico

Papel de Regalo, GuKKK 10 Hojas Papel Para Envolver Regalos + 3 Rollo de Cinta, Niños Niñas Cumpleaños Papel Regalo, para Navidad, Cumpleaños, San Valentín, Día De Fiesta, Baby Shower(70 x 50cm) € 10.88 in stock 1 new from €10.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 hojas de papel de regalo y 3 rollos de cinta, 10 tipos de papel de regalo con tema de papel kraft, Incluyendo paseo en hierro, bicicleta colorida, letras amarillas, rojas y azules, personal de música, inglés pequeño marrón, inglés pequeño azul, negro pequeño Inglés, inglés grande púrpura, inglés grande verde, papel de regalo inglés grande negro, uno para cada color, que puede satisfacer sus diversas necesidades de embalaje.

Adecuado para Navidad, cumpleaños, bodas, Halloween, día del niño, día de San Valentín, ducha, embalaje de regalo del día de la madre.

El grosor de este tipo de papel de regalo es apropiado, cada hoja de papel mide aproximadamente 70 x 50 cm, suficiente para guardar regalos de diferentes tamaños.

Este papel de regalo es ideal para papel de fondo, decoración de mesas, decoración de regalos, caja de regalo, decoración de fiestas.

❤ Garantía de satisfacción: si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, contáctenos de inmediato y haremos todo lo posible para brindarle una solución satisfactoria.

Viccess 10 Hojas Papel de Regalo,Papel Para Envolver Regalos,Cumpleaños Papel Regalo, Papel Para Envolver Regalos para Navidad, San Valentín, Papel de Envolver para Ramo (70x50cm) € 11.69 in stock 1 new from €11.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada papel de regalo de envolver es de 50 cm * 70 cm, es lo suficientemente grande como para envolver diferentes tamaños de regalos. Incluyendo 10 hojas, 10 tipos de patrones.

Hecho de material de papel Kraft de alta calidad, grueso y no se rasga fácilmente. Papel de regalo 100% reciclable, respetuoso con el medio ambiente.

Viene con 12 etiquetas, 3 cuerdas de yute (3 colores) y 2 pegatinas de embalaje (oro y negro).

El juego de papel de regalo está diseñado en una variedad de colores y estilos, adecuado para cualquier ocasión, como cumpleaños o banquetes de fiesta y sus necesidades diarias.

Para cualquier pregunta sobre nuestro cumpleaños de papel de regalo, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para resolver el problema.

24 Piezas Bolsa de Navidad, 12 Estilos Bolsas de Navidad de Papel Kraft, Bolsa de Papel para envolver regalos de Suministros de fiesta de Navidad (M) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 24 bolsas de Navidad: 24 bolsas de regalo de papel kraft con motivos navideños, 12 bolsas con patrones para envolver diferentes regalos. Los hermosos motivos navideños le aportan un ambiente festivo.

12 diseños navideños diferentes: Estas bolsas de regalo presentan varios diseños navideños, puede elaborar el regalo perfecto para sus seres queridos con nuestras bolsas de regalo de papel kraft de Navidad que dan un toque práctico y sencillo para dar sabor a su envoltorio de regalo.

Materiales de papel de alta calidad: estas bolsas de Navidad están hechas de papel kraft grueso ecológico, las propiedades de larga duración hacen que la bolsa sea reutilizable muchas veces. Cada bolsa de papel kraft tiene un fondo cuadrado para facilitar el montaje y la carga rápida.

Tamaño de la bolsa de Navidad: puede obtener 24 bolsas de regalo de Navidad en total, hay 12 patrones, la bolsa grande es de 27 X 21 X 11cm y la bolsa pequeña es de 21 X 15 X 8cm, son fáciles de usar y muy conveniente para llevar. Poner el regalo directamente en las bolsas, listo.

Amplia aplicación: Estas bolsas de Navidad son ideales para usarlas en fiestas de Navidad, regalos de Navidad, envoltorios de regalos de Navidad, decoraciones de Navidad, pueden usarse como decoraciones en muchas ocasiones, como reuniones de Navidad, fiestas, bodas, fiestas de cumpleaños.

7Piezas Hojas de Papel De Regalo, Papel para Envolver Regalos, Papel de Regalo Kraft para Cumpleaños con 2 Hilo, 1 Cinta Adhesiva de Doble cara y 1 Pegatina € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: Entrega de 7 piezas de papel de regalo con 2 paquetes de cuerda, 1 cinta adhesiva de doble cara y 1 pegatina en varios colores, el tamaño es 50 X 70cm.

Calidad Huate: el papel emballege está hecho de papel kraft de alta calidad, papel plano, resistente a las manchas, duradero y material fino.

Nuevo diseño: el papel de regalo tiene impresas las palabras "HAPPY BIRTHDAY", este diseño crea una ocasión para envolver regalos, que es el aniversario.

Amplia aplicación: ideal para ocasiones de cumpleaños para envolver regalos o flores. Y también son perfectos para el proyecto de manualidades.

Servicio: Si tiene alguna pregunta sobre la calidad de nuestro producto, comuníquese con nosotros, le haremos el servicio correspondiente.

Papel Para Envolver Regalos, Bst4U 15 Hojas De Diferentes Patrones De DiseñO Papel Para Envolver Regalos Papel Para Envolver Kraft, 4 Hojas De Pegatinas Pegatinas Para Sellar Regalos € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIALES DE ALTA CALIDAD: El papel Kraft es un papel de embalaje resistente, flexible y fuerte, con alta resistencia al estallido, puede soportar mayor tensión y presión sin romperse, y tiene una amplia gama de usos. Se puede utilizar para hacer papel de regalo, bolsas de papel, sobres, fundas para discos, limas y papel de lija, etc.

PAPEL DE REGALO DE NAVIDAD: Hay 15 diseños diferentes de patrones, que incluyen copos de nieve, alces rojos y azules, colgantes, linternas de colores, árboles de Navidad, muñecos de nieve de buganvillas, alces, alces rojos, regalos negros, frutas de Navidad, patrones de tela, colgantes, muñeco de nieve de buganvillas. , alces, frutas navideñas y otros patrones. Hay 4 pegatinas y pegatinas de sellado: insignias a rayas, muñeco de nieve bebé, guantes rojos y banderas de colores.

UTILICE TODAS LAS OCASIONES: Un paquete de gran valor para envolver regalos de Navidad. Muy adecuado para vacaciones, Navidad, cumpleaños, bodas, baby shower, envoltura de regalos de graduación. También es muy adecuado para manualidades, manteles y otras inspiraciones artísticas.

TAMAÑO PERFECTO: El tamaño de cada rollo de papel es de 70 * 50 cm / 27,56 * 19,69 pulgadas. El tamaño perfecto puede hacer más envases de regalo.

LA COMBINACIÓN PERFECTA: La elección correcta para cada estilo y ocasión, se puede utilizar para obsequios de corte recto y empaque perfecto, de una manera simple para elegir entre los diferentes patrones que diseñamos que usted usa para hacer diferentes empaques de regalo. Nuestro papel de embalaje premium está hecho de papel reciclable que es completamente reciclable.

Papel de Regalo,WolinTek 5Pcs Papel Para Envolver Regalos + 2 Rollo de Cinta, Niños Niñas Cumpleaños Papel Regalo, para Cumpleaños, Día De Fiesta,Navidad(70 x 50cm) (01) € 12.69 in stock 1 new from €12.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【1】 PAQUETE: 5 hojas de papel de regalo y 2 rollos de cinta.

【2】 CALIDAD PREMIUM: papel 100% reciclado, papel grueso, duradero y suave.

【3】 TAMAÑO: Cada papel de regalo mide 50 cm x 70 cm (19,7 pulgadas x 27,6 pulgadas), es lo suficientemente grande como para envolver regalos de diferentes tamaños. (NOTA: hojas dobladas al enviar)

【4】 DISEÑO: 5 diseños únicos diferentes, que incluyen estrellas, puntos

【5】 OCASIÓN: para cumpleaños, vacaciones, boda, Navidad, papel de regalo para baby shower.

Papel Regalo Navidad, Taumie 7 Hojas Papel Envolver Regalos Navidad, con Tarjeta de Bendición, 2 Manojos de Cintas Doradas, 4 Tarjetas de Felicitación para Navidad, Papel de Envolver (70x50 cm) € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección Ambiental de Alta Calidad】: Nuestro papel para envolver regalos de Navidad está hecho de papel de cobre de alta calidad, con una excelente textura y tacto de la mano. 100% reciclable y respetuoso con el medio ambiente, el papel no es tóxico, no tiene sabor y no es fácil de rasgar. Es el grosor perfecto para el embalaje y la manipulación plegables.

【Diseño Retro】: 7 tipos de papel de regalo de Navidad retro con diferentes diseños. Cada diseño le brindará un disfrute visual diferente. 2 rollos de cintas doradas y azules, tarjetas de bendición y 4 tarjetas de bendición pueden satisfacerlo de manera diferente. Necesidades de empaque.

【Tamaño Perfecto】: Cada papel de regalo mide aproximadamente 50 x 70 cm, lo que es suficiente para contener paquetes de regalo de diferentes tamaños. (El papel de regalo está doblado y transportado, y es normal que tenga arrugas).

【Uso Amplio】: Papel de regalo ideal para cumpleaños, Navidad, envoltura de regalos, día de San Valentín, día de la madre, felicitaciones, regalos de Navidad y otros regalos especiales para las fiestas. Puedes envolver las flores o los regalos que quieras regalar a otras personas en un papel de regalo exquisito, que no solo puede decorar los regalos a la perfección, sino que también mantiene una sensación de misterio muy significativa.

【Buen Servicio al Cliente】: Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, comuníquese con nosotros de inmediato y haremos todo lo posible para brindarle una solución satisfactoria.

Papel de Regalo, Junlic 6 Hoja De Papel de Regalo Reciclable 50x70cm Papel Para Envolver Regalos + Hilo de Yute de 20 metros + 1 Publicación Perfecto Papel Marrón para Cumpleaños, Navidad € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de gran valor: Viene con 6 hojas de papel de regalo kraft con diferentes temáticas de 70 * 50 cm, hilo de yute de 20 metros de bonificación y 12 etiquetas kraft para la mayoría de las ocasiones.

Papel reciclado: no es brillante y está hecho de papel reciclado con tinta vegetal, por lo que está bien reciclarlo.

Alta calidad: Hecho de papel kraft de primera calidad, no demasiado grueso pero fácil de envolver regalos y pegar bien. Nota: Nuestro papel de envolver no es un rollo de papel, se doblará cuando se entregue y las arrugas serán inevitablemente.Si le importa, ¡compre con precaución!

Tamaño de papel: cada uno mide 50 cm por 70 cm y se dobla dos veces a 35 cm x 25 cm para un fácil almacenamiento.

La mayoría de las ocasiones: Elección perfecta para cumpleaños, aniversario, Navidad, Día de San Valentín, Año Nuevo, vacaciones, fiesta, envoltorio de regalo para baby shower. También es ideal para proyectos de manualidades.

Papel Para Envolver Regalos, XiYee 8 Hojas Papel de Regalo con 2 Rollos de Cinta Dorada y Plateada para Regalos de día de San Valentín, Bodas, Cumpleaños, Christmas (70cm X 50 cm) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.✨ Materiales de alta calidad: Hecho de material de alta calidad que tienen sensación de la mano suprema y la textura. Suficiente grosor del papel, no necesita preocuparse por el rasgado durante el embalaje

2. Tamaño: el tamaño del papel de envoltura para regalos es de 70 x 50 cm, la longitud de la cinta dorada y plateada es de 22 m, lo suficientemente larga como para colocarla en la caja de regalo

3. Diferentes diseños de color: Incluyendo varios patrones, diferentes diseños de patrones suficientes para sus necesidades

4. Utilice todas las ocasiones: perfecto para cumpleaños, vacaciones, Navidad, bodas, día de la madre, envoltura de regalos de baby shower. También es ideal para proyectos artesanales y envolturas de ramo

5. El mejor servicio y calidad, cualquier problema de calidad del producto, contáctenos por correo electrónico de Amazon en cualquier momento, ¡el mejor servicio para usted READ Los 30 mejores Gomas Elasticas Papeleria capaces: la mejor revisión sobre Gomas Elasticas Papeleria

Papel de Regalo, KINHARD 20 Piezas Papel de Embalaje de Regalo Vintage, Papel para Envolver Regalos con Cuerda, se Puede Utilizar para Envolver Flores, Libros, Regalos € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta Calidad: El papel de regalo está hecho de papel kraft de alta calidad, con un grosor moderado, duradero y adecuado para el embalaje.

Estilo Retro: El papel de regalo reciclado adopta un diseño de estilo retro, impresión a doble cara, superficie lisa, no es fácil de rasgar.

Tamaño del Papel: El tamaño de cada papel de embalaje de regalo vintage es de unos 50 x 70 cm, suficiente para embalar artículos de varios tamaños.

Con Hilo: Puede utilizar el hilo adjunto para que coincida con el papel para envolver regalos para el embalaje de regalo.

Amplia Gama de Aplicaciones: El papel de embalaje de regalo vintage se puede utilizar para envolver flores, libros y regalos de Navidad.

Wodasi Papel de Regalo, 10 Hojas Papel Para Envolver Regalos, Papel de Regalo Colorido Niños Niñas Cumpleaños Papel Regalo, Hojas De Papel De Regalo, 10 Diseño, Doblados, 74 x 52cm € 9.88 in stock 1 new from €9.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Paquete Contiene: 10 hojas de papel de regalo, 10 patrones diferentes en el paquete con delicados diseños de dibujos animados y tiene un acabado brillante liso y una apariencia colorida.

Material: Papel de envoltura hecho de papel de alta calidad, ecológico y biodegradable, puede ser reciclado y compostado.

Tamaño óptimo: Cada hoja es de aprox. 74 x 52 cm, lo suficientemente grande como para regalo de diferentes tamaños.

Amplia Gama de Usos: Papel de Envoltura ideal para festivales, fiestas, cumpleaños, envolturas de regalos de Navidad, duchas y envoltura de regalos de felicitaciones, etc. Y es especialmente para el paquete de regalo para niños.

Aviso Cálido: El papel de regalo se dobla cuando se entrega, tenga en cuenta que antes de realizar el pedido.

Clairefontaine 223864C -Papel de regalo, Excellia Tiny Rolls- 5m x 35cm (ancho pequeño especial)- 80gr, Confeti básico € 7.97 in stock 1 new from €7.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clairefontaine Rhodia, especialista en papel de regalo, se asoció con la ilustradora Zoé de Las Cases para crear este rollo de papel de regalo fiel al universo de la diseñadora: colorido, alegre y divertido.

El papel Tiny Rolls Excellia está impreso en papel recubierto de 80 g de muy buena calidad, resistente, brillante y opaco.

Certificado FSC: este sello ecológico garantiza una producción de papel que cumple con los procedimientos de la gestión sostenible de los bosques.

El ancho del rollo (35 cm) te permite embalar regalos de pequeño tamaño y evitar el desperdicio. Tamaño perfecto para libros y cajas de juegos.

Práctico: la longitud del rollo (5 m) asegura poder envolver regalos más largos sin empalmes. Ya no será necesario pegar varios rollos juntos para dar toda la vuelta.

6 Rollo de Papel de Regalo Papel para Envolver Regalos Hojas de Papel de Regalo Cumpleaños, Olggu Bubu Papel de Regalo Kraft para Cumpleaños, Navidad con 2 Rollo Cinta+1 Cinta de Dos Lados,100x44cm € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juego de gran valor】 6 rollos de papel de envolver con 2 rollos de cinta y 1 rollo de cinta de doble cara. A diferencia del papel de regalo doblado, nuestro papel de regalo se entrega en rollos para que no haya arrugas que afecten la apariencia.

【Forma de Envasado】Para ahorrar espacio y facilitar el transporte, enrollamos 6 hojas de papel de regalo en un solo rollo, por lo que solo recibirá un rollo de papel de regalo, pero habrá 6 hojas de papel de regalo en un rollo después de desembalarlo.

【Tamaño Adecuado】: Cada papel de envoltura de lámina dorada mide 44 cm / 17 pulgadas de ancho por 100 cm / 39 pulgadas de largo. Creado con materiales de papel de alta calidad que son gruesos y no se rasgan ni se rasgan fácilmente. Es un papel de regalo reciclable, impermeable y ecológico.Adecuado para cajas de regalo pequeñas y medianas. Puedes coser o cortar el papel de regalo según el tamaño del regalo.

【Ocasión de aplicación】 6 diseños alegres, perfectos para cumpleaños, bodas, despedidas de soltera, baby showers, Día de San Valentín, Pascua, Día de la Madre y más. Envuelva los regalos en adorable papel impreso para agregar vitalidad a sus regalos.

【Servicio cálido】 6 hojas para envolver rollos de papel en un solo rollo (6 hojas * 100 cm * 44 cm).Si faltan dos letras R en el papel de feliz cumpleaños, puede hacerlo usted mismo al empacar regalos. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, comuníquese con nosotros y haremos todo lo posible para brindarle una solución satisfactoria.

Central 23 - Papel de regalo divertido para niños - 6 hojas de papel de regalo - Fútbol - Sombreros de fiesta - Papel de regalo de cumpleaños - Para hombres y mujeres - Reciclable € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 HOJAS DE PAPEL DE REGALO: hojas grandes de papel para envolver regalos. Este juego incluye 6 hojas de papel plegadas de 70 x 50 cm, perfectas para envolver regalos de cumpleaños para amigos, hacer scrapbooking o decorar.

FABRICADO EN REINO UNIDO CON PAPEL SOSTENIBLE. Papel certificado por el FSC de 90 gsm de gramaje. Es lo suficientemente grueso para no rasgarse, pero no tan grueso como para que no puedas envolver todo tipo de formas.

TOTALMENTE RECICLABLE: diseños súper lindos que vienen en una funda de papel reciclable, nuestra tinta es vegana y no contiene químicos.

DISEÑOS ÚNICOS: creadas por nuestro equipo de diseño de Londres, estas hojas de papel de lujo son de edición limitada y son ideales para que los cumpleañeros se sientan especiales.

⭐️INCLUYE 6 ETIQUETAS DE REGALO: en este paquete, recibirás 6 hojas de papel para envolver con el mismo diseño y 6 etiquetas únicas.

HOWAF 10 Hojas Papel, Grandes de Papel de Envolver navideño, 70 cm x 50 cm, 10 diseños, muñeco de Nieve, Papá Noel, árbol de Navidad, Reno € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 x hojas de papel de regalo de Navidad, cada hoja es de aprox. 70 x 50 cm. Las hojas están dobladas. Creado con materiales de papel de alta calidad.

La fiesta de Navidad contiene papel de regalo con 10 diseños tradicionales de Navidad, incluidos árboles de Navidad, copos de nieve, Papá Noel, renos, caja de regalo, medias de Navidad, Feliz Navidad, etc.

Dale un toque especial a tus bolsas de regalo con este hermoso y brillante papel de regalo en colores de Navidad, perfecto para la decoración de regalos de Navidad, envoltorios de regalos de Navidad, regalos especiales para fiestas, artesanía, fiestas de decoración de Navidad, bodas, cumpleaños.

Los diseños elegantes elevan fácilmente cualquier regalo y hacen que sea fácil compartir el espíritu de la temporada navideña con los que amas. Puede coordinar las etiquetas de regalo de Navidad de Howaf, la etiqueta de la etiqueta y decorar su regalo de Navidad, perfecto para niños y adultos.

Compre con confianza, nuestro servicio de atención al cliente siempre está a la espera de su satisfacción al 100% para este papel de regalo navideño. Encuentre más artículos para el favor de la fiesta de Navidad y otras decoraciones navideñas, visite la tienda de Howaf.

Papel Regalo Navidad Infantil Set, 14 Hojas Papel Envolver Regalos Navidad Grande, con 21 Etiquetas Regalo, 2 x10m Cinta de Plata e Dorada, 14 Lazo de Envolver Regalo, 50 x 70cm Papel Regalo Navidad € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Papel Regalo Navidad Set]: el juego de papel de regalo contiene 14 piezas de papel de Navidad, 21 Etiquetas Regalo, 2 x10m Cinta de Plata e Dorada, 14 Lazo de Envolver Regalo, que se pueden combinar con una variedad de opciones. lo que le permite actualizar fácilmente a Regalos de Navidad, compartir fácilmente la felicidad de las vacaciones con sus seres queridos.

[Calidad Confiable]: el papel de envolver utiliza papel de regalo industrial de alta calidad. La superficie es lisa, lo suficientemente gruesa, buena resistencia a la humedad, no se daña fácilmente en su proyecto de embalaje, es ecológica y reciclable.

[TEMA DE NAVIDAD]: árbol de Navidad, muñeco de nieve Bouguer, Papá Noel, copos de nieve, dulces, campana de Navidad, alce rojo, regalos negros, pinos, etc. Hay 14 colores y patrones para elegir, que son muy adecuados para las vacaciones, niños, cumpleaños y regalo de Navidad Embalaje que puede vestir muy bien la escena de su árbol de Navidad.

[Tamaño perfecto]: los rollos de papel para envolver miden 50x70 cm, las hojas se doblan 1/4 para el envío, ideales para envolver una amplia variedad de cajas y paquetes de regalo.

[Servicio de valor]: perfecto para empaques de regalos, proyectos de manualidades, decoraciones de pared y tableros de alfileres, decoraciones de tarjetas de felicitación, álbumes de recortes y cubiertas de libros. Es el papel de regalo perfecto para todos sus regalos de Navidad para familiares y amigos. ¡Está seguro de nuestra satisfacción sin problemas y está protegido por un reembolso de 90 días! Servicio al cliente las 24 horas. Si tiene alguna pregunta, contáctenos.

Bobina papel de regalo, rollo grande 62cm x 100m • Color Rosa PLUMAS plateadas • Ideal para: Tiendas Negocios Comercios envolver regalos Cumpleaños Baby Shower Bodas Decoración [FP Fiesta Paper] € 22.25 in stock 1 new from €22.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTA BOBINA ESTÁ OPTIMIZADA PARA TIENDAS, comercios y grandes consumidores. Por el grosor y tipo de fibra de papel elegidos, ofrece un balance “resistencia / manejo” ideal. Además, INCLUYE: mandril, tacos laterales para un dispensado fluido y una caja para un transporte y almacenaje seguro.

HABITUALMENTE, ENTREGAMOS EN EL DÍA SIGUIENTE DE REPARTO (de lunes a viernes, no festivos), si compras entresemana, antes de las 14:00 y vives en la península (añadir 1-2 para Baleares, añadir un máximo 6 días para Canarias).

CALIDAD y CUALIDADES ÓPTIMAS: nuestras bobinas de papel para envolver regalos están estampadas con tintas al agua sobre papel estucado de calidad LWC especialmente seleccionado, que –por su dureza justa (gramaje 80-90 g/m2) y las propiedades plásticas de su fibra de celulosa– tiene un BALANCE IDEAL ENTRE RESISTENCIA y FACILIDAD DE ENVOLTURA. Además, sus diseño intrincado dificulta que se vean los regalos que recubre.

TU COMPRA IMPULSA LA ECONOMÍA LOCAL Y EL TRATO RESPETUOSO A LOS TRABAJADORES Y AL MEDIO AMBIENTE –además de ser de un producto de calidad europea, fabricado en España–, tal como avalan las certificaciones (ISO 9.001, ISO 14.001, FSC y EMAS) y premios que disponemos.

Papel de Regalo Navidad, Telgoner 12 hojas Papel Regalo Navideño,100x70cm, 70x50cm, Papel Envolver Regalos Navidad, Papel de Regalo Kraft Infantil con 20 Etiquetas 5m Cinta 5m Cordel € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RECICLABLE: este papel de regalo Navideño está hecho de papel Kraft de alta calidad, es fuerte, duradero, hermoso, no tóxico y resistente al desgarro. Esta bolsa de papel y papel de regalo Navidad son reciclables y puedes empacar regalos de una manera respetuosa con el medio ambiente.

PATRÓN DE NAVIDAD: este juego de papel de regalo Navidad contiene Papá Noel, renos, copos de nieve, bolas de cristal, árboles de Navidad, medias de Navidad, hombres de pan de jengibre, palos de Navidad y otros elementos navideños que crean un ambiente cálido.

FÁCIL DE PLEGAR: 3 hojas de 100 * 70 cm y 9 hojas de 70 * 50 cm. El papel resistente para envolver regalos de Navidad significa que se puede doblar varias veces y no se agrieta, y 100 * 70 cm es un gran tamaño para poder envolver regalos de Navidad más grandes.

ACCESORIOS DE EMBALAJE: 20 etiquetas de regalo, cinta de 5 m y cordón de algodón rojo de 5 m. Bonitos diseños y colores vintage. El excelente y atractivo papel de regalo reciclable hace que su regalo de Navidad sea algo especial, y los lindos accesorios hacen que cada uno de sus regalos sea un punto culminante.

AMPLIA APLICACIÓN: hay 9 estilos de papel de regalo navideño. Estas hojas de papel de regalo Navidad se pueden utilizar para envolver regalos para niños y adultos. Adecuado para fiestas, cumpleaños, Navidad y otras festividades para envolver regalos. READ Los 30 mejores Block De Notas capaces: la mejor revisión sobre Block De Notas

UNISHOP Set de 5 Rollos de Papel de Regalo, 70x200cm/ Unidad, Papel para Envolver de Navidad, Infantil, Dibujos (Mickey) € 12.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada rollo de papel de regalo tiene un estampado diferente, por lo que no habrá monotonía en los envoltorios en las festividades. Es perfecto para usar en diferentes ocasiones.

Este set incluye 5 rollos de papel de regalo de 70 cm x 2 m. Tiene unos colores muy bonitos, ideales para envolver regalos en Navidad o en los cumpleaños.

Cada rollo viene envuelto individualmente en una capa protectora.

Es un papel de alta calidad y tiene un tacto suave y es muy duradero. Será fácil de manipular y doblar para usar como se quiera.

¡Puedes entrar en nuesta Store de UNISHOP para encontrar más artículos que te pueden interesar!

3 hojas Papel de Regalo con 2hojas Pegatinas de Letras y Números + 1 rollo Cinta de Satén Dorado Papel para Envolver Regalos Cumpleaños Fiesta 54×76cm € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Paquete Incluye】︰3 hojas papel de regalo negro y dorado + 2 hojas pegatinas de letras y números + 1 rollo cintas de satén de color dorado.

【Papel de Regalo】: hecho de papel de 120g, mide aprox. 54×76cm(±1cm), adecuado para regalos pequeños y medianos, no para regalos grandes.

【Combinación Perfecta】︰Vienen con pegatinas para quedar un mensaje y cinta de satén para decorar los papels de regalo. Se puede hacer su regalo sea más único y especial.

【Nota】: Presiona con fuerza cuando uses la pegatina, el efecto de adherencia será mejor; El papel está doblado para su entrega, habrá algo de desgaste en el lugar doblado durante el proceso de entrega.

【Amplia Aplicación】︰Perfecto para San Valentín, felicitaciones, bodas, cumpleaños, fiestas, envolver regalos, hacer manualidades, etc.

PAKOT BOBINA PAPEL DE REGALO - ROLLO GRANDE 70CM X 100M - DELUXE DOBLE CARA/TOPOS COLORES € 62.36 in stock 1 new from €62.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Total de Metros/Bobina: 100 Metros

Ancho Bobina: 70cm - Peso bobina: 5 KG

Diseño Papel: Doble Cara con topos de colores. Reverso amarillo

Gramaje Papel: 65 gramos. Papel Estucado. Este papel dará una presentación de calidad a tus regalos y productos ya que ofrece una gran resistencia.

Este Papel de Regalo es ideal para envolver regalos de toda la familia, amigos, regalos infantiles... Eventos como cumpleaños, día de la madre, día del padre, San Valentín, Navidad, celebraciones, para empresas o negocios. Transmite una sensación elegante a tus regalos con este Rollo de Papel de Regalo doble cara multicolor. Úsalo como embalaje decorativo, para packaging de productos o manualidades de niños.

Bobina Papel de Regalo Kraft Verjurado Rojo - Rollo 70CM X 100M - Papel para envolver Regalos € 47.21 in stock 1 new from €47.21 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Total de Metros/Bobina: 100 Metros.

Ancho Bobina: 70cm

Peso bobina: 5 KG

Gramaje Papel: 60 gramos. Papel Kraft Verjurado Rojo. Este papel dará una presentación de calidad a tus productos ya que ofrece una gran resistencia.

Este Papel de Regalo es ideal para envolver regalos de toda la familia, amigos, manualidades y regalos infantiles... Úsalo como packaging para tus productos. Perfecto para eventos como cumpleaños, día de la madre, día del padre, San Valentín, Navidad, celebraciones, para empresas o negocios.

Papel Envolver,Papel Envolver Regalos,6 Hojas Papel de Regalo, Puntos,Rayas Papel De Envolver Colorido Plegadas Papel Envolver Regalos Para Cumpleaños - 50CM X 70CM € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: El papel de regalo está hecho de material de papel de alta calidad, seguro y duradero, reutilizable, ecológico y no fácil de rasgar.

Wrapping set:6 hojas de papel de regalo,6 tarjetas de mensaje,1*pegatinas para etiquetas de regalo,2 cuerdas de colores,1 * Cinta adhesiva de doble cara.

Diseño colorido: El papel de regalo tiene 6 diseños diferentes y el diseño artístico único de punto rojo y tira verde puede agregar un toque de color a todos sus regalos.

Ampliamente utilizado:El papel de regalo es adecuado para el embalaje de regalos festivos para cualquier ocasión; también es muy adecuado para el embalaje de artículos de artesanía y ramos de flores.

Recordatorio: el papel de regalo está doblado cuando se envía e inevitablemente habrá arrugas; compre con precaución.

OEMG Papel de Regalo, 15 Hojas de Papel Para Envolver Regalos Vintage + 9 Rollo de Cinta + 37 Pegatinas, Papel Regalo Navidad Cumpleaños, Papel Marrón Doblado Reciclado Natural (15 Pcs, 70x50cm) € 17.49 in stock 1 new from €17.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El juego de papel de regalo perfecto】 15 hojas de papel de regalo de Navidad cada una de 27,6 x 19,7 pulgadas / 70 x 50 cm, y viene con 37 etiquetas de regalo y un juego de 9 cintas de Navidad

【Alta calidad】 Papel Kraft grueso, resistente y resistente, estilo antiguo con 15 diseños de patrones diferentes: un toque vintage para una Navidad especial

【100% reciclado】 Nuestro papel es ecológico y reciclable

【Solución de envoltura ideal para Navidad】 Este es un conjunto de materiales de embalaje con tema navideño, por lo que puede usarlos para diferentes propósitos, como envoltura de regalos, decoración de árboles de Navidad, proyectos de manualidades, manteles, decoración de habitaciones y otras inspiraciones artísticas de bricolaje.

【Los papeles no están enrollados】 Llegan como hojas dobladas que son mucho mejores que los rollos de papel que normalmente obtendría y son más fáciles de usar

Papel Para Envolver Regalos, GuKKK 6 Hojas Papel de Regalo + 1 Rollo de Cinta, Niños Niñas Cumpleaños Papel Regalo, para Cumpleaños, San Valentín, Día De Fiesta, Baby Shower, Navidad(70 x 50cm) € 12.88

€ 8.99 in stock 3 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 hojas de papel de regalo y 1 rollo de cinta, 6 tipos de papel de regalo con tema de puntos de bronceado, incluido papel de regalo negro / azul / azul claro / rosa / blanco / color, uno para cada color, que puede cumplir con sus diversos envases necesidades.

El grosor de este tipo de papel de regalo es apropiado, cada hoja de papel mide aproximadamente 70 x 50 cm, suficiente para guardar regalos de diferentes tamaños.

Adecuado para Navidad, cumpleaños, boda, Halloween, Día de San Valentín, ducha, embalaje de regalo para el Día de la Madre.

Este papel de regalo es ideal para papel de fondo, decoración de mesas, decoración de regalos, caja de regalo, decoración de fiestas.

Garantía de satisfacción: si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, contáctenos de inmediato y haremos todo lo posible para brindarle una solución satisfactoria.

Papel Para Envolver Regalos -Taicse 4 Hojas Envoltura Colorido (Doblados) Para Cumpleaños, Día De Fiesta, Boda, Baby Shower, Christmas para Niños Hombre Mujer de Regalos (4Diseño, 70 x 50cm) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 hojas de papel de envolver

Material: hecho de papel engrosado, ecológico y biodegradable, puede ser reciclado y compostado

Diseño colorido: 4diseño de impresión de puntos, corazones y tiras de colores, con acabado liso brillante, no tóxico e insípido

Tamaño: Cada hoja es de aprox. 70 x 50 cm, lo suficientemente grande como para regalo de diferentes tamaños

Aplicación: este papel de regalo colorido perfecto para cumpleaños, vacaciones, Navidad, boda, día de la madre, envoltura de regalos de baby shower, también es ideal para proyectos de manualidades y envolturas de ramo

