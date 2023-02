Inicio » Ropa Los 30 mejores Pantalón Trekking Mujer capaces: la mejor revisión sobre Pantalón Trekking Mujer Ropa Los 30 mejores Pantalón Trekking Mujer capaces: la mejor revisión sobre Pantalón Trekking Mujer 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

DAFENP Pantalones Trekking Mujer Invierno Impermeables Pantalones Termicos Montaña Senderismo Esqui Nieve Polar Forrado Aire Libre KZ1662W-Black1-L € 45.99

Amazon.es Features Pantalones softshell mujer: 92% poliéster, 8% spandex, cómodo y resistente al desgaste

La cintura lateral elástica ajustable con cinturón hace que los pantalones trekking mujer brinden un ajuste maravillosamente personalizado

Prácticos pantalones montaña mujer al aire libre con elegante bolsillo de carga en el muslo con cremallera, bolsillos con cremallera de seguridad delanteros y traseros con lengüeta elástica, rodilla reforzada

Pantalones termicos mujer impermeables a prueba de viento con forro polar que bloquea el viento, repele el agua y la nieve, te mantiene caliente y seco en climas fríos

Pantalones esqui mujer invierno , ideales para deportes de invierno al aire libre como camping, senderismo, montañismo, esquí, viajes, escalada, ciclismo, caza, etc.

Izas Chamonix W CO Pantalón de montaña con Tejido para Cualquier época del año, para Mujer. Material Transpirable y Ligero, 100% Polyester, Repelente al Agua, Ideal para Running o Trekking € 65.99

Amazon.es Features ELÁSTICO. Diseñado para condiciones extremas, estos pantalones de montaña facilitan los movimientos del cuerpo debido a su elasticidad, y son cómodos para cualquier deporte de montaña o actividad física. Se adaptan sin deformarse.

SECADO RÁPIDO. Su tecnología MOUNTSTRETCH, repele el agua, extrae el vapor corporal y te mantiene seco.

CINTURA ELÁSTICA. Cinturilla elástica ajustable con cinturón. Bolsillos traseros y laterales con cremallera y tapeta para proteger tus artículos personales.

SILUETA RELAXED FIT. La cinturilla cae ligeramente por tu cadera y la pernera es ligeramente ancha. Similar al de un pantalón de corte recto o slim fit.

USOS. Utilizamos tejidos suaves, costuras firmes, cremalleras resistentes con diseños ergonómicos para actividades con frío y mayor humedad. Nuestros equipamientos son idóneos para practicar trekking, alpinismo, escalada, running, senderismo, ciclismo de montaña y trail running.

MOCOLY Pantalones Trekking Mujer Pantalones Esquí Pantalones Nieve Impermeables Pantalones Snowboard Pantalones Montaña Soft Shell Forro Térmico Pantalones Invierno para Actividades al Aire Libre € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Amazon.es Features Forro Polar --- los pantalones de invierno forrados bloquean eficazmente el frío y el viento, manteniéndote abrigado en climas fríos. Los pantalones de trekking son lo suficientemente gruesos para mantener tu cuerpo caliente.

Cintura Elástica & Rodillas Resistentes al Desgaste ---- Cintura elástica con cordones que se pueden ajustar según sea necesario para garantizar comodidad y libertad de movimiento. Las rodillas articuladas están hechas de tela resistente a la abrasión para mayor durabilidad y libertad de movimiento. El ajuste regular permite la libertad de movimiento en una variedad de deportes.

Cuatro Bolsillos con Cremallera --- los pantalones impermeables para mujer tienen 2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo trasero y 1 bolsillo trasero con cremallera. Los bolsillos cerrados con cremallera mantienen seguros los teléfonos, las llaves, las tarjetas de crédito y otros artículos. Mantenga los artículos seguros en aventuras y actividades al aire libre.

Impermeable & Protección Solar --- los pantalones de senderismo para mujer están hechos de tela impermeable profesional para exteriores para una excelente protección, las telas tienen una clasificación UPF 50+ para proteger su piel de los rayos nocivos del sol.

Ocasión --- los pantalones térmicos para mujer son ideales para actividades de invierno al aire libre como montañismo, senderismo, senderismo, esquí, caza, viajes, camping, deportes, correr, pesca, trabajo y uso diario informal. READ Los 30 mejores Camisetas Dia Del Padre capaces: la mejor revisión sobre Camisetas Dia Del Padre

Columbia Silver Ridge 2.0, Pantalones de trekking convertibles para mujer € 74.99

Amazon.es Features Pantalón de mujer Adecuado para actividades al aire libre, perfecto para días frescos en los que sube la temperatura gradualmente, Ajuste regular

Con cómodos y prácticos bolsillos para las manos, bolsillo de seguridad con cremallera, rodillas articuladas y pernera recta

Práctica cremallera que permite desmontar la pernera y convertir el pantalón en pantalón corto, Cintura con ceñidor para un ajuste a medida

Rápida eliminación del sudor gracias al tejido con tratamiento Omni-Wick

Contenido: 1x Columbia Silver Ridge 2.0, Pantalones de senderismo convertibles para mujer, Fibra sintética, Fossil, 8/R, Art. 1842104

KUTOOK Pantalones Softshell Mujer Invierno Pantalones Deporte Impermeables para Montaña Trekking Senderismo Escalada con Forro Polar(Gris,S) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Para Muchos Usos】----- Versátiles pantalones softshell, con resistente tejido y material elástico ofre gran confort de uso y mucha libertad de movimiento, son ideales para trekking, caminar, pasear, correr, senderismo, escalada en temperaturas más frías.

【Capa Exterior Impermeable】----- El tejido softshell elástico tiene una superficie hidrófuga, que permite que el agua resbale por ella sin absorberla, Por esta razón, los pantalones permanecen secos incluso con lluvia ligera.

【Membrana Transpirable】----- KUTOOK pantalones de softshell con una transpirabilidad excelente, su membrana única mantendrá las moléculas de agua fuera, mientras que permite que el vapor del sudor pase a través de ella, manteniéndote seco y cómodo.

【 Forro Polar+Rodillas Preformadas】----- El forro polar interior sumamente suave y cómodo de los pantalones, te proporciona una agradable y cálida comodidad. Las rodillas preformadas te dan un óptimo confort y una mayor libertad de movimiento, hacen que cualquier actividad al aire libre sea agradable.

【Cierre + Bolsillos】----- Cinturan están equipados con goma elástica, cremallera, trabillas para cinturón y botón de presión, garantizan la comodidad. Cuatro bolsillos de seguridad con cremallera para acceso rápido a pertenencias importantes y para mantener las manos cálidas y protegidas.

BenBoy Pantalones de Montaña Mujer Impermeables Invierno Calentar Pantalones Trekking Escalada Senderismo Softshell,KZ1812-Black-L € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Amazon.es Features Los pantalones Softshell consisten en 92% poliéster y 8% spandex, impermeables, a prueba de viento, cálidos y resistentes a la abrasión.

Cintura elástica parcial con cierre de hebilla, incluye cinturón, te queda perfectamente; Tejido suave con forro polar para máxima comodidad.

4 bolsillos de seguridad con cremallera, conveniente para guardar sus cosas de forma segura mientras se mueve; Las rodillas de patchwork usan tela resistente al desgaste y muy duradera.

Los pantalones para mujer cuentan con una superficie a prueba de viento que repele el agua y la nieve, lo mantienen cálido y seco en climas fríos.

Los pantalones para damas al aire libre son adecuados para esquiar, ir de excursión, caminar, acampar, hacer montañismo, andar en bicicleta, escalar, viajar, pescar, cazar y otras actividades de invierno. Ofrecemos devoluciones gratuitas y un equipo de servicio al cliente rápido. Tenga en cuenta que debido a los diferentes lotes del producto, existe una diferencia de color del cinturón libre que viene con el producto.

LY4U Pantalones de Senderismo de Invierno para Mujer Pantalones de Senderismo a Prueba de Viento con Forro Polar Suave Morado EU XXL (Tag 3XL) € 37.88 in stock 1 new from €37.88

Amazon.es Features Pantalones para caminar al aire libre de invierno para mujer Información sobre el tamaño: EU M = Tag L, EU L = Tag XL, EU XL = Tag XXL, EU XXL = Tag 3XL, EU 3XL = Tag 4XL; Verifique cuidadosamente la información detallada sobre el tamaño en la descripción antes de realizar su pedido.

Pantalones de senderismo con forro polar cálido para mujer: la capa interior está hecha de forro polar para mantenerte caliente con una sensación cómoda; la capa exterior (92 % poliéster, 8 % spandex) está diseñada con un revestimiento repelente al agua para repeler la lluvia y la nieve y bloquear el aire frío.

Pantalones de invierno para exteriores Mujer: la cintura elástica se puede estirar libremente para que los pantalones se ajusten cómodamente; los dos bolsillos laterales con cremallera brindan un almacenamiento conveniente y seguro para todos sus pequeños elementos esenciales; no necesita preocuparse por la caída de artículos durante los deportes al aire libre.

Pantalones de nieve de invierno para mujer Características: cintura elástica, forro polar, resistente al viento, resistente al desgaste, mantiene el calor, transpirable, bolsillos con cremallera.

Pantalón de senderismo mujer: es ideal para deportes al aire libre como caminar, trekking, escalada, viajar, acampar, andar en bicicleta, cazar, pescar, esquiar, hacer snowboard, deportes de nieve y otras actividades de invierno.

Tofern Pantalones Mujer Zip-Off Softhell Termicos con Cinturón Montaña Senderismo Trekking, Deportes al Aire Libre € 47.72 in stock 2 new from €47.72

Amazon.es Features Materiales en capas: punto + TPU + vellón, 94 % poliéster + 6 % elastano.

Cierre: Con cinturilla normal y cremallera (impermeable o no).

El tejido de punto asegura elasticidad, firmeza y resistencia a la lluvia.

La membrana de TPU garantiza la transpirabilidad.

El tejido polar garantiza la protección térmica. (Temperatura: hasta -10°C)

Columbia Back Beauty Passo Alto II Heat Pant Pantalones Térmicos De Senderismo Y Trekking para Mujeres € 100.00

Amazon.es Features Pantalón de senderismo resistente al agua para mujer, para senderismo y otras actividades al aire libre, ajuste flexible, apto para usar durante todo el año

Transpirable y de secado rápido gracias a la tecnología Omni Wick para un control óptimo de la humedad, con tecnología Omni-Heat con revestimiento termorreflectante

Bolsillos de seguridad con cremallera para objetos de valor como el móvil, la cartera o documentos y para mantener las manos cálidas y protegidas

Ajuste óptimo gracias al material elástico en cuatro direcciones y cintura Back Up, cremallera en la pernera para una abertura más grande

Columbia Saturday Trail EU Pant Pantalones De Senderismo Y Trekking para Mujeres € 75.00

Amazon.es Features Pantalón Saturday Trail para mujer, Perfecto para el uso diario y al aire libre, Ajuste activo con detalle de refuerzo, Ideal para el senderismo

El cuerpo se ajusta con elasticidad en dos direcciones, Rodillas articuladas y una cintura media para un uso dinámico

Diseño ideal para el senderismo, Versatilidad en el estilo gracias a la conversión de piernas enrollables, Cambio accesible de pantalón a capri y viceversa

Incluye tecnologías Omni-Shield y Omni-Shade para la repelencia al agua y la protección solar UPF 50

Contenido: 1x Columbia Saturday Trail EU Pantalones para mujer, Color: British Tan, Talla: 12, Art. No.: 2016661

Mammut Pantalon Runbold Zip Off Mujer Pantalón, Mujer, Phantom, 44 € 130.08 in stock 2 new from €101.17

Amazon.es Features Pantalón Montañismo, alpinismo y trekking Mujer

Buena gestión de la humedad

Tiene detalles distintivos de la marca

Ofrece comodidad y libertad de movimiento

Columbia On The Go Pant Pantalones De Senderismo Y Trekking para Mujeres € 60.00

Amazon.es Features Su diseño otorga libertad a los movimientos

La tecnología del material elimina el sudor de la piel

Ajuste regular

Tejido ligero

MOCOLY Pantalones Trekking Mujer Pantalón de Senderismo Acampar Protección UV Exteriores con Bolsillos de Utilidad Cremallera Largo Khaik L € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Amazon.es Features Protección solar --- Tejido elástico incorporado UPF 50+ para proporcionar una gran protección contra los dañinos rayos ultravioleta

Bolsillos con cierre de cremallera YKK --- Lo suficientemente profundos para sujetar de forma segura sus teléfonos, carteras y llaves de 5,5", etc., y las cremalleras YKK prometen mayor suavidad y durabilidad

Cierre de cordón ajustable --- El pantalón cargo cuenta con cierre de cordón ajustable alrededor de los puños para mantener alejados a los insectos al caminar y hacer que el dobladillo de los pantalones sea más conveniente para los deportes.

Cintura ajustable con cordón --- Cintura elástica con cordón para un ajuste ceñido y ajustable. Confeccionado con un ajuste ceñido con un suave tejido elástico en 4 direcciones, para máxima comodidad y movilidad cuando estás activo al aire libre, dándote la libertad de flexionar.

OCASIONES --- los pantalones Capris de senderismo son adecuados para primavera, verano y otoño. Buena opción para deportes al aire libre, ejercicios, senderismo, camping, caza, fitness, ciclismo, pesca, escalada en roca, viajes, correr, trotar, salón y uso doméstico. READ Los 30 mejores Gafas De Sol Polarizadas capaces: la mejor revisión sobre Gafas De Sol Polarizadas

Black Crevice Pantalones de Trekking para Mujer, Color Antracita, Talla 40, Mujer, Pantalones de Trekking, BCR281835-AN-42, Antracita, 42 € 22.15 in stock 3 new from €22.15

Amazon.es Features Material: 96% poliamida, 4% elastano

Detalles: bolsillo trasero, bolsillos laterales, bolsillo en la pierna, cintura con trabillas para cinturón y cinturón

Función: ligero, resistente, impermeable y de secado rápido

Ajuste: recto

Peso: talla 38 = 260 g

BenBoy Mujer Trekking Pantalones de Nieve Impermeables Softshell Montaña Pantalones Invierno Calentar Escalada Senderismo Esquiar Aire Libre KZ3927W-Black-M € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Amazon.es Features Pantalones trekking mujer están hechos de 92 % poliéster y 8 % spandex de alta calidad, con forro polar, que es muy suave, cómodo y duradero. Son impermeables, a prueba de viento, cálidos, resistentes a la abrasión, sin pilling, cómodos.

Estos Pantalones softshell mujer evitan eficazmente la penetración de agua y nieve y te mantienen seca en condiciones de humedad. Le permite disfrutar del calor incluso en el frío invierno.

Pantalones montaña mujer cuentan con una pretina ajustable y una pretina elástica para brindarte la máxima comodidad y flexibilidad. Los Pantalones escalada mujer tienen tres bolsillos con cremallera para mantener seguros el teléfono, las llaves, las tarjetas de crédito y otros artículos personales.

Pantalones senderismo mujer son resistentes al agua, al viento, transpirables y duraderos. Las rodillas de retazos usan tela resistente al desgaste, mejoran el rango de movimiento, son muy duraderas y resistentes a la abrasión. El dardo en la rodilla brinda la flexibilidad que tanto se necesita alrededor del área de la rodilla.

Pantalones impermeables mujer perfectos para actividades al aire libre como esquí, senderismo, snowboard, escalada, deportes de hielo, camping, montañismo, ciclismo, escalada en roca, viajes, pesca, caza y otras actividades de invierno. Contamos con un equipo de servicio al cliente profesional, si tiene alguna pregunta, contáctenos a tiempo.

Butrends Pantalones de Senderismo al Aire Libre para Mujer Pantalones para Caminar Impermeables de Secado rápido para Acampar Protección UV con Bolsillos con Cremallera. € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Amazon.es Features Consejos: los pantalones de mujer se venden en la talla estadounidense, que es más grande que la europea. Le recomendamos que consulte la tabla de tallas para comprar.

Secado rápido: los pantalones de senderismo para mujer están hechos de materiales ligeros, que no solo son agradables para la piel y transpirables. Cuando se ponga estos pantalones para viajar, sentirá la comodidad que brindan estos pantalones.

Múltiples bolsillos: los pantalones de senderismo para mujer tienen múltiples bolsillos, lo que puede brindarle más comodidad al viajar. Al mismo tiempo, los bolsillos con cremallera pueden proteger mejor su propiedad y evitar que se pierdan.

Protección UV: este pantalón de senderismo puede prevenir eficazmente los rayos ultravioleta, haciéndolo más cómodo y relajado durante el viaje.

Un pantalón ideal: Los pantalones no son finos ni gruesos, especialmente indicados para senderismo, montañismo o diversos deportes al aire libre en primavera, verano y otoño.

Schöffel Pantalones Engadin para Mujer al Aire Libre, Pantalones de Senderismo Resistentes para Mujer, Pantalones Impermeables para Mujer con Corte Deportivo € 25.77 in stock 1 new from €25.77

Amazon.es Features Cómodos pantalones: los pantalones de exterior son muy cómodos con cintura elástica y el corte deportivo Active Fit es elegante.

Secado rápido: gracias a su material de alta calidad, los pantalones de trekking son impermeables y se secan muy rápidamente.

Alta libertad de movimiento: gracias al tejido resistente con elástico de 2 vías, los pantalones deportivos ofrecen una gran libertad de movimiento.

Prácticos bolsillos: los pantalones para mujer son especialmente prácticos gracias a los bolsillos delanteros y traseros con cremallera.

Contenido y detalles: Schöffel Pants Engadin, pantalones funcionales resistentes, tejido exterior: 96% nailon y 4% elastano, número de modelo: 11544, modelo en la foto (179 cm) lleva la talla 38

Helly Hansen W Hh Lifa, Basleayer Pant Mujer, Negro (Black), S € 40.00

Amazon.es Features Pantalón de interior deportivo para mujer W HH Lifa Pant ligero para uso diario, ofrece comodidad como aislamiento ligero durante todas las épocas del año

Puede ser usada como prenda en lo meses cálidos y como camiseta interior en los meses más fríos. Adecuada para la práctica de deportes como la vela, trekking, esquí o senderismo

Descubre la tecnología Lifa: ayuda a alejar la humedad de la piel transportándola hasta la superficie del tejido para mantenerte seco y cómodo

Pantalón de deporte que se ajusta y favorece a la silueta femenina; diseñado con una cinta elástica que no aprieta en la cintura y costuras planas para mayor comodidad

Contenido de envío: 1x Helly Hansen W HH Lifa PANT Pantalón interior ligero para mujer y para actividades deportivas al aire libre, color negro, talla S

Amazon.es Features Pantalón para practicar Montañismo, alpinismo y trekking de mujer

Ropa deportiva Gris de la marca +8000

Pantalón TEA 22I ANTRACITA

Los productos deportivos de la marca +8000 están diseñados para que disfrutes de tu deporte favorito sin preocuparte de nada más que rendir al máximo

Ropa deportiva fabricada con materiales de primera calidad que se adaptan a cualquier actividad deportiva

Columbia Back Beauty Passo Alto Heat Pantalones y Shorts, Mujer, Negro, W6/R € 99.99

Amazon.es Features Pantalones de mujer para actividades al aire libre optimas para su uso diario

Cálido gracias a la tecnología Omni-Heat con revestimiento termorreflectante

El tejido resistente a las manchas se seca más rápido que el tejido sin tratar y prolonga la vida útil de la prenda, Gracias a la tecnología Omni-Shield

Ajuste óptimo gracias a su tejido elástico en dos direcciones

Contenido: 1x Columbia Back Beauty Passo Alto Pantalones térmicos de senderismo para mujer, Negro, 6/R, Artículo 1412331

CMP - stretch pants € 36.50 in stock 2 new from €36.50

Amazon.es Features Pantalones de trekking protectores, duraderos y cómodos

Cinturilla elástica y ajustable

Tienen dos bolsillos laterales y un bolsillo trasero

Diseño ligero que ofrece comodidad

Jack Wolfskin Activate XT Women Pantalones, Negro (Black), 40 para Mujer € 35.43 in stock 1 new from €35.43

Amazon.es Features Para excursiones de trekking – con su ajuste óptimo y el material de alta calidad, estos pantalones Jack Wolfskin son adecuados para excursiones de día deportivas, el día a día o excursiones de trekking.

Resistente al viento y al agua – Los pantalones de senderismo para mujer son resistentes al agua y al viento y protegen en la naturaleza. La cintura elástica y los bajos ajustables garantizan un ajuste óptimo.

Material de alta calidad – gracias al robusto y altamente transpirable material FLEX SHIELD softshell, los pantalones para exteriores no solo son resistentes al viento y al agua, sino también muy transpirables.

Prácticos pantalones de trekking - incluso en terrenos más exigentes los pantalones para mujer son cómodos de llevar, ya que el tejido elástico transpirable ofrece la mejor libertad de movimiento y mantiene seco.

Entrega sencilla - Jack Wolfskin Activate XT Women Pantalones largos de senderismo para mujer Color: Negro Tamaño: 18 Peso: 380 g (talla 38) Número de artículo: 1503751

Onsoyours Pantalon Softshell Mujer Hombre Pantalones de Nieve Montaña Impermeables Invierno Calentar Pantalones Trekking Escalada Senderismo Esquiar Softshell Hombre A Negro M € 24.91 in stock 1 new from €24.91 Consultar precio en Amazon

Múltiples bolsillos: dos bolsillos con cremallera en ambos lados y un pequeño bolsillo trasero con cremallera ofrecen un espacio de almacenamiento conveniente para todos sus artículos pequeños.

Pantalones de invierno al aire libre: el suave vellón en la capa interior tiene suficiente capacidad de almacenamiento de calor, sin pilling y antiestático, lo mantiene caliente en climas fríos.

Adecuado para esquiar, practicar senderismo, senderismo, acampar, montañismo, ciclismo, escalada, viajes, pesca, caza y otras actividades invernales.

Contenido del paquete: 1 * pantalones al aire libre READ Los 30 mejores Mochila Tactica 20L capaces: la mejor revisión sobre Mochila Tactica 20L

+8000 Pantalón Marca Modelo BERMA € 42.99 in stock 4 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Ropa deportiva Negro de la marca +8000

Pantalón BERMA NEGRO

Los productos deportivos de la marca +8000 están diseñados para que disfrutes de tu deporte favorito sin preocuparte de nada más que rendir al máximo

Ropa deportiva fabricada con materiales de primera calidad que se adaptan a cualquier actividad deportiva

Joma Combi Pantalón Largo Deportivo, Mujer, Negro, XL € 14.95 in stock 3 new from €14.95

Con bolsillos

Elásticos cuff en los puños

Tipo de fábrica: 100% poliéster

AURIQUE Pantalón Jogger Liso Mujer, Negro, 42 € 38.80 in stock 1 new from €38.80

Amazon.es Features Part Number BAL1227_Black Model BAL1227 Color Negro Size 42 Edition NG

Mammut Aenergy So Pants - Pantalones Softshell para Mujer € 180.00

Amazon.es Features Pantalones híbridos de softshell para excursiones de esquí orientadas al rendimiento

Tejido doble altamente elástico para una óptima libertad de movimiento y alta transpirabilidad

Inserciones de tejido polar elástico y de secado rápido

Resistente al agua mediante tratamiento DWR del material exterior

Cintura trasera elástica elevada para proteger contra la nieve del polvo y mayor comodidad

VAUDE La Etiqueta Green Shape es sinónimo de Productos funcionales y ecológicos Fabricados con Materiales sostenibles. € 40.18 in stock 3 new from €40.18

Amazon.es Features Pantalón de trekking desmontable para mujer, muy cómodo , convertible en pantalones cortos , resistente y de secado rápido , fabricación innovadora y respetuosa con el clima mediante un método de balance de masa

Tejido principal: 89% poliamida (Reciclado), 11% Elastano

convertible en pantalones cortos

resistente y de secado rápido

La etiqueta VAUDE Green Shape es sinónimo de productos funcionales y ecológicos fabricados con materiales sostenibles.

Trangoworld Sannat SN Pantalón Largo, Mujer, Multicolor (Negro/Antracita 198), XL € 138.90

Protección UV

Tejido bielástico maximiza confort y libertad de movimiento

Rápido secado

Diseño optimiza polivalencia

Wayleb Pantalones Impermeables para Mujer Pantalon Montaña Mujer Pantalones con Cremalleras Cortavientos y Transpirable para Trekking Escalada Senderismo € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features 【Material resistente al agua】 Este pantalón de lluvia, pantalon senderismo para mujer, está hecho de tela ligera, transpirable, resistente al agua y de secado rápido. Puede mantenerte fresca y cómoda todo el día. Los pantalones impermeables cuentan con nailon recubierto impermeable avanzado ( puede soportar lluvias ligeras), diseñado para mantenerte protegido.

【2 bolsillos laterales y 3 bolsillos con cremallera】 Este pantalón mujer para trekking de transpirable con 5 bolsillos, 2 bolsillos laterales y 3 bolsillos con cremallera. Entre los 3 bolsillos con cremallera, 2 de ellos son bolsillo cargo de gran capacidad y el resto de bolsillos con cremallera de seguridad está diseñado en la parte de atrás de los pantalones.

【Cordones ajustables alrededor de los puños】 Este pantalones deportivos mujer, estilo clásico al aire libre, tiene una banda elástica en la cintura y 2 cordones ajustables alrededor de los puños que pueden mantener alejados a los insectos al caminar y prevenir el frío cuando hace viento. Más importante aún, para tener la sensación más cómoda durante el ejercicio.

⛰️【Opción ideal para actividades al aire libre】 Estos pantalón impermeable mujer ​son ideales para caminatas, escalada, montañismo, trekking, viajes, andar en bicicleta, acampar y diversas actividades al aire libre en clima lluvioso o húmedo.

【Tabla de tallas】 Por favor, consulte nuestra tabla de tallas antes de comprar. Se recomienda comparar la talla con sus pantalones habituales, pero también medir cuidadosamente los mencionados en la tabla de tallas.

