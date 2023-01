Inicio » Ropa Los 30 mejores Pantalon Corto Pijama Hombre capaces: la mejor revisión sobre Pantalon Corto Pijama Hombre Ropa Los 30 mejores Pantalon Corto Pijama Hombre capaces: la mejor revisión sobre Pantalon Corto Pijama Hombre 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

MaaMgic Shorts Deportivo de Vellón para Hombre Shorts para Correr Pantalones Cortos de Pijama 9" € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suficientemente suave y más flexible, tejido que repele la humedad, transpirable, ligero y cómodo. Lavable a mano y a máquina (agua fría), secar en secadora a baja temperatura.

Diseño: pretina elástica incorporada. 2 bolsillos laterales con cremallera y 1 bolsillo trasero con cremallera evitan que los artículos se caigan. Los bolsillos laterales profundos son lo suficientemente grandes como para satisfacer sus necesidades.

Talla: XS(cintura:74-80cm),S(cintura:80-86cm),M(cintura:86-92cm),L(cintura:92-98cm),XL(cintura:98-104cm),XXL(cintura:104-110cm)

Ocasión: nuestros pantalones cortos casuales deportivos perfectos para correr, baloncesto, caminar, andar en bicicleta, senderismo, yoga, etc.

Haga clic en nuestra marca - Maamgic. Muchos pantalones cortos casuales o ropa deportiva para hombres te están esperando.

iiniim Pantalones Cortos de Pijama Hombre Ropa Interior Suave de Dormir Estar Verano Calzoncillos Transparente Sexy Boxer Bragas Casual Shorts Panties Transpirable Talla Grande Negro S € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalones cortos de pijama bañador lencería para hombres.

Súper suave y cómodo, ligero, tacto suave.

Por favor, consulte la tabla de tallas en Descripción del producto antes de comprar.

Adecuado para todas las ocasiones.

El pantalón tiene un suelto y muy cómodo corte; Sirve perfectamente para dormir, así como una vestimenta para la casa. READ Los 30 mejores Zapatillas Adidas Casual capaces: la mejor revisión sobre Zapatillas Adidas Casual

Tommy Hilfiger Pantalón Corto Hombre Short Hwk, Azul (Navy Blazer), M € 49.90

€ 34.59 in stock 5 new from €34.59

1 used from €28.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dos bolsillos ribeteados en la cintura

Cordón con rayas distintivas en los extremos

Inscripción de Tommy Hilfiger en laterales

Pantalones Cortos Hombre Deportivos Casuales Jogger Shorts de Deporte Pantalón Pijama Algodón Knit Cintura Elástica con Bolsillo 14cm,Verde Oscuro,L € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TALLA: XS(cintura:70-74cm)S(cintura:74-80cm),M(cintura:80-86cm),L(cintura:86-92cm),XL(cintura:92-98cm),XXL(cintura:98-104cm).

MARERIAL: 80% Algodón y 20% Poliéster. Suficientemente suave y más flexible, tejido de rizo que absorbe la humedad, transpirable, ligero y cómodo.Tejido duradero que evita la formación de bolitas después de repetidos lavados, forro acolchado que absorbe la humedad y mantiene la sensación de suavidad y comodidad.

CINTURA ELÁSTICA: 5.5" Pantalones Cortos. 2 bolsillos laterales con cremallera y 1 bolsillo trasero con cremallera evitan que las cosas se caigan. Los bolsillos laterales profundos son lo suficientemente grandes como para guardar los cosas importantes durante su entrenamiento o descanso.

OCASIÓN: Nuestros pantalones cortos casuales atléticos son perfectos para el entrenamiento, correr, baloncesto, fitness, caminar, ciclismo, senderismo, yoga, todas las actividades atléticas o ropa casual diaria.

Haga clic en nuestra marca - Maamgic. Muchos pantalones cortos casual, clásico y deportivo para hombres. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Pantalones Cortos de Pijama Shorts Deportivos Entrenamiento Jogger para Hombre Cintura Elástica Casuales con Bolsillo Longitud 7" € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla: S(cintura:74-80cm),M(cintura:80-86cm),L(cintura:86-92cm),XL(cintura:92-98cm),XXL(cintura:98-104cm).

Suficientemente suave y más flexible, tejido que repele la humedad, transpirable, ligero y cómodo. Lavable a mano y a máquina (agua fría), secar en secadora a baja temperatura.

Diseño: pretina elástica incorporada. 2 bolsillos laterales con cremallera y 1 bolsillo trasero con cremallera evitan que los artículos se caigan. Los bolsillos laterales profundos son lo suficientemente grandes como para satisfacer sus necesidades.

Ocasión: nuestros pantalones cortos casuales deportivos perfectos para correr, baloncesto, caminar, andar en bicicleta, senderismo, yoga, etc.

Haga clic en nuestra marca - Maamgic. Muchos pantalones cortos casuales o ropa deportiva para hombres te están esperando.

Joma Short Treviso Pantalones Cortos Equipamiento, Hombre, Negro, L € 8.50

€ 7.25 in stock 4 new from €7.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalones cortos con cintura elástica

Cuenta con la tecnología Dry Mix que aleja el sudor de la piel

Ofrecen comodidad y libertad de movimiento

Detalles distintivos de la marca

adidas ENT22 SHO Shorts, Men's, Black, M € 14.98 in stock 15 new from €8.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalones cortos de fútbol

Tejido ligero

Logotipo de adidas

El diseño otorga libertad a los movimientos

Joma - Pantalon Largo Poly. Interlock Marino Nuevo para Hombre € 19.85

€ 13.43 in stock 8 new from €13.43

1 used from €13.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalón largo con diseño pitillo y abertura lateral con cremalleras y fuelle para poner y quitar la prenda con facilidad

Cuenta con unos bolsillos con cremalleras

Cintura elástica para un ajuste óptimo

Composición de 100% poliéster

Joma Drive Bermuda Deporte, Hombre, Negro, L € 14.50

€ 10.70 in stock 7 new from €10.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalón corto de poliéster

Amplios bolsillos para las pelotas

Pantalón elástico para mayor comodidad

El diseño otorga libertad a los movimientos

C&A Pijama de hombre de corte regular a rayas, poliéster liso, algodón, rojo/azul oscuro, L € 35.99

€ 25.19 in stock 1 new from €25.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pijama de rizo de calidad ligera. Parte superior con estampado de rayas y puños acanalados. Pantalones con puños acanalados.

Colección: Homewear

Lavar en ciclo normal a 40 °C, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura, planchar a máx. 150° (nivel 2), no limpiar en seco

Corte: corte regular, corte clásico

Escote: cuello redondo

SLEEPHERO Paquete de 2 pantalones cortos de pijama para hombre, pantalones cortos de dormir de algodón para hombre, Negro y gris jaspeado., Small € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete de 2 pantalones cortos de pijama SleepHero viene con 2 pantalones cortos de pijama de algodón súper suave

Cintura ajustable para máxima comodidad y ajuste personalizable.

2 bolsillos laterales con costuras para guardar cómodamente todos tus artículos esenciales.

Ligeros y transpirables: estos pantalones cortos de pijama no son demasiado pesados y te mantendrán fresca cuando el calor suba.

Regalo perfecto: un gran regalo para padres, hermanos, amigos y maridos

LAPASA Pantalon Pijama Corto Hombre (Pack de 2) Pantalones Short con Bolsillo Casual para Casa Algodon Cintura con Cordon Elastico Suave Comodo Transpirable Verano M93 XXL Gris + Azul Marino € 31.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FRÍO Y TRANSPIRABLE: El tejido ligero de polialgodón es transpirable y adecuado para la primavera, el verano y el otoño".

AJUSTABLE: Estos pantalones cortos tienen una ancha cinturilla elástica y cordón para un ajuste personal.

BOLSILLOS: Dos bolsillos profundos laterales y un bolsillo trasero, además en la parte posterior le brindará mucho espacio para llevar con seguridad lo que necesitas.

LIGERO: La tela y el diseño liviano lo mantendra elegante y cómodo en casi todas estación

ABERTURAS DURADERAS: Las costuras y aberturas reforzadas aumentan la durabilidad para que dure muchos años mas.

C&A Pijama para hombre, ajuste regular, liso, elástico, algodón, poliéster, antracita, XL € 35.99

€ 21.59 in stock 1 new from €21.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pijama de tejido suave de calidad elástica. Parte superior con ribetes y tres bolsillos de parche. Pantalón con cierre de botón.

Colección: Homewear

Lavar en ciclo normal a 40 °C, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura, planchar a máx. 150° (nivel 2), no limpiar en seco

Corte: corte regular, corte clásico

Longitud de la manga: manga larga

Calvin Klein Pantalón Corto para Hombre Sleep Short con Elastano, Negro (Black), M € 49.90

€ 39.92 in stock 3 new from €39.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA COMODIDAD DE UN CLÁSICO: El pantalón corto destaca por su gran comodidad y es óptimo para llevar todos los días o para horas de relax; La clásica cinturilla elástica Calvin Klein y los bolsillos laterales completan el pantalón corto;

AJUSTE ÓPTIMO: El diseño atemporal del pantalón de chándal favorece a todo tipo de cuerpos; Gracias al agradable tejido y a su comodidad, los pantalones cortos son óptimos para dormir o relajarse

MATERIAL Y CUIDADO: El pantalón de chándal se compone de un 57 % de algodón, un 38 % de poliéster reciclado y un 5 % de elastano; Puede lavarse a máquina, pero no debe secarse en secadora

ICÓNICO Y ATEMPORAL: El pantalón corto original Calvin Klein tiene un diseño desenfadado; El pantalón deportivo de la colección de ropa de estar por casa con logotipo CK ONE destaca por la suavidad de sus tejidos;

EMOCIONANTE Y CLARO: La marca de moda Calvin Klein, fundada en 1968, es conocida por su singular look y lleva conquistando el mundo de la moda desde entonces; La marca americana apuesta por una estética minimalista

Calvin Klein Pantalón Corto para Hombre Sleep Short con Elastano, Negro (Black), L € 49.90

€ 40.98 in stock 3 new from €40.98

1 used from €23.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA COMODIDAD DE UN CLÁSICO: El pantalón corto destaca por su gran comodidad y es óptimo para llevar todos los días o para horas de relax; La clásica cinturilla elástica Calvin Klein y los bolsillos laterales completan el pantalón corto;

AJUSTE ÓPTIMO: El diseño atemporal del pantalón de chándal favorece a todo tipo de cuerpos; Gracias al agradable tejido y a su comodidad, los pantalones cortos son óptimos para dormir o relajarse

MATERIAL Y CUIDADO: El pantalón de chándal se compone de un 57 % de algodón, un 38 % de poliéster reciclado y un 5 % de elastano; Puede lavarse a máquina, pero no debe secarse en secadora

ICÓNICO Y ATEMPORAL: El pantalón corto original Calvin Klein tiene un diseño desenfadado; El pantalón deportivo de la colección de ropa de estar por casa con logotipo CK ONE destaca por la suavidad de sus tejidos;

EMOCIONANTE Y CLARO: La marca de moda Calvin Klein, fundada en 1968, es conocida por su singular look y lleva conquistando el mundo de la moda desde entonces; La marca americana apuesta por una estética minimalista READ Los 30 mejores Camiseta Pink Floyd Hombre capaces: la mejor revisión sobre Camiseta Pink Floyd Hombre

Amazon Essentials Pijama corto de punto, 22,86 cm (disponible en tallas grandes y largos especiales) Hombre, Color Carbón, M € 16.00 in stock 1 new from €16.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duerme cómodo y con estilo con estos clásicos pantalones cortos de pijama.

Cintura elástica con cordón.

Calvin Klein Sleep Short Pantalones de Pijama, Black, M para Hombre € 42.90

€ 40.95 in stock 4 new from €38.95

3 used from €34.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Punto elástico de algodón

Cintura media

Pierna recta corta

Calvin Klein Cintura elástica distintiva

C&A Pijama de hombre de corte regular de colores lisos|a cuadros forro polar, negro/gris, S € 35.99

€ 21.59 in stock 1 new from €21.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pijama de forro polar de calidad suave con puños elásticos. Pantalones con estampado a cuadros y dos bolsillos laterales.

Colección: Homewear

Lavar a 40 °C

Lavar en ciclo suave a 40 °C, no usar lejía, no secar en secadora, planchar a máx. 150° (nivel 2), no limpiar en seco

Corte: corte regular, corte clásico

Calvin Klein Pantalones Cortos para Dormir, Estampado de Jirafa, Gris Jaspeado, 46 para Hombre € 39.90

€ 26.00 in stock 1 new from €26.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla: medida de la cintura o la cadera

Se mide desde la punta de la hebilla hasta el agujero del centro

CityComfort Pantalones de Vestir Lounge para Hombre con Parte Inferior con puños o Pantalones Cortos Salón (L, Azul y Negro) € 19.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalones cortos para hombre con bolsillos: un práctico paquete de dos pantalones cortos con cintura elástica de algodón suave y cómodo, para noche o día, invierno o verano, uso como pijama para hombre o correr, pantalones de pijama, gimnasio o deporte, chándal, ropa de noche o ropa de descanso. Combina con una camiseta de cuello redondo de nuestra gama CityComfort para un acogedor conjunto de pijama corto para hombre

Hecho para la comodidad: nuestros pantalones de pijama súper suaves para hombre son ligeros y transpirables, lo que los hace perfectos para el verano o el invierno. Prepárate para los meses calurosos de verano con este conjunto de pijama ligero, combina con camisetas a juego o mezcla y combina de nuestra amplia gama de ropa de dormir.

Tallas disponibles: nuestra ropa de descanso para hombre está disponible en tallas M, L, XL, XXL, 3XL y 4XL. Nuestras tallas de ropa están en línea con otros minoristas principales de la calle y puedes comprar el tamaño necesario con confianza. Este juego de algodón es adecuado como ropa de noche o como ropa de descanso

Colores disponibles: juego doble de pantalones cortos para hombre en azul marino y carbón, rojo y gris, azul y negro, negro y caqui

Calidad en la que puedes confiar: tenemos un objetivo muy simple que es hacer que nuestra ropa de descanso sea lo más cómoda posible mientras te aseguras de que te veas genial. Así que cuando compras nuestros pantalones cortos para hombre puedes estar seguro de saber que estás comprando lo mejor. Son ideales como regalo para él, para un cumpleaños, vacaciones de verano o para deportes, correr, correr.

Calvin Klein Pantalón Corto para Dormir, Paper Logo Print_Light Sky Blue, L para Hombre € 39.90

€ 23.62 in stock 1 new from €23.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este es un producto auténtico y original de Calvin Klein

Marvel Pijama Hombre, Pantalones Largos de Pijama Para Hombres Avengers, Con Iron Man Capitan America Hulk y Thor, Ropa de Dormir 100% Algodon, Regalos Originales Para Hombres (L, Multicolor) € 20.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PANTALON PIJAMA HOMBRE DE MARVEL: Con estampado de los famosos superhéroes Capitán América, Iron Man, Hulk y Thor, estos increíbles pijamas hombre de los vengadores serán el regalo estrella para todos los fans Marvel. Nuestros pantalones de pijama son perfectos para dormir o para relajarse en casa y se pueden usar durante todo el año.

VARIOS DISEÑOS DISPONIBLES: Nuestros pantalones de pijama para hombre de Marvel están disponibles en diferentes diseños. Visita la galería del producto y ¡Elige tu modelo favorito!

TALLAS DISPONIBLES: Nuestros increíbles pantalones de pijama para hombres y adolescentes de Marvel están disponibles en las tallas M, L, XL, XXL, XXXL. Recomendamos consultar la tabla de tallas en la galería del producto para asegurarse de escoger el tamaño adecuado.

100% ALGODÓN: Realizamos nuestros divertidos pijamas de hombre de Marvel con algodón de primera calidad, para que sean muy suaves, cómodos y elásticos.

MARVEL MERCHANDISING: Los pantalones de pijama largos de hombre son parte del merchandising Marvel oficial y traen un diseño exclusivo para nuestra tienda Get Trend, por lo que no los encontrarás en otra parte.

Marvel Black Panther Pijama para Hombre Negro Size XX-Large € 17.55 in stock 2 new from €17.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pijama para hombres de Pantera Negra.

¡Este set de pijama corto en negro y gris tendrá a los fanáticos de Marvel yendo a dormir felices!

El top viene con el logo de Black Panther en letras estilizadas, en conjunto con shorts que traen una cómoda pretina elástica.

¡Pijama perfecta para los luchadores del equipo de T’Challa!

Mercancía con licencia oficial de Marvel. Diseñada exclusivamente para Character ES.

El Búho Nocturno - Pantalón Corto Popelín Cuadros Rojo 100% algodón Talla 4 (L) € 19.95 in stock 2 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Pantalones de pijama cortos para hombre para verano] El regalo perfecto para un caballero. Pantalones de pijama para estar cómodos en casa. Escoja tradici n y estilo. 60 años y tres generaciones detrás de nosotros.

[100% algodón] Pijama para hombre hecho de algodón puro, fresco, cómodo y transpirable. El lavado a máquina es de menos de 30 , planchado idealmente en la espalda.

[Dos bolsillos en los pantalones de pijama, pantalones con elástico en la cintura y banda de tela extra] Bragueta de dos botones. Ajuste regular, amplia entrepierna, cintura a granel para tu comodidad.

[Prime Entrega 24h, Entrega Vendedor 24-48h] Nuestra prioridad es su satisfacción. rápido y atención personalizada de su pedido desde el principio hasta que finalmente haya probado nuestro producto y recibir su opinión.

[Modelo 8501, Granate Cuadros] El Búho Nocturno, la marca de pijama clásico por excelencia. Pademás prueba nuestros pijamas de todo tipo para hombre, de corte masculino de mujer, calzoncillos bóxers de algodón o bambú, pantalones y camisetas de pijama, polos de hombre y camisas de caballero premium y batas de franela para el invierno. Vístasis para soñar.

Calvin Klein Pantalón Corto para Dormir Parte Inferior de Pijama, Aspen, S para Hombre € 49.90

€ 25.74 in stock 1 new from €25.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalón corto para dormir

Calvin Klein Pantalón Corto para Dormir Parte Inferior de Pijama, Black, S para Hombre € 22.73 in stock 1 new from €22.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalón corto para dormir

Algodón (78%), lyocell sostenible (22%)

GOSO Pijama para Hombre Conjunto de algodón con Botones Ropa de Dormir Manga Larga/Corta Top con Pantalones Largos Suave Cómodo Ropa de Dormir € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Botón de cierre❤TOP Suavidad. ❤ Tejido confiable y suave para la piel: confeccionado en 100% algodón, este clásico conjunto de pijamas para hombre es cómodo y cálido para usar en otoño / invierno / primavera. Además, estos lindos pijamas para hombre se pueden lavar a máquina. a mano en días fríos.

❤Talla de referencia.❤Pijamas para hombres, pijamas para hombres talla S, M, L, XL, XXL, XXXL están disponibles, se ajustan a los hombres grandes, consulte nuestra tabla de tallas de los detalles del producto para su referencia.

❤Cute Features.❤Notch cuello y botón de diseño clásico. Pijama GOSO para hombre con bolsillo de busto en la parte superior de manga larga y pantalones largos. Suficientemente cómodo para que los hombres duerman bien o descansen o jueguen en casa con un estilo dulce y lindo.

❤La mejor opción de regalo para ❤ El conjunto de pijamas para hombre es súper suave y holgado, y el pantalón tiene una pretina elástica elástica. Pijama para hombre suave y transpirable. Grandes opciones para ti ropa de dormir loungewear. Ideal para Navidad para hombres, cumpleaños de boyfirend o padre, Halloween, acción de gracias y regalo de año nuevo.

❤30 DÍAS DE REGRESO en nuevas condiciones ❤ El lavado a mano y el lavado a máquina están disponibles en agua fría. No usa blanqueador. READ Los 30 mejores Zapatillas Futbol Hombre capaces: la mejor revisión sobre Zapatillas Futbol Hombre

ORANDESIGNE Pantalones Cortos Deportivos de algodón para Hombres Verano Bermuda Sweatpant Pantalon Pijama Corto Salón Pantalones Cortos Deportivos Fitness Bolsillos Running Shorts A Blanco L € 9.53 in stock 1 new from €9.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tamaño disponible aquí es el tamaño europeo.

La tela ligera de mezcla de algodón es perfecto tanto para dormir como para descansar: los pantalones cortos de pijama y salón perfectos que son geniales y cómodos.

Ajuste ajustable: una cintura elástica con un cordón ajustable duradero asegura un ajuste perfecto.

Dos bolsillos son perfectos para almacenar todos tus elementos esenciales pequeños.

Los pantalones de pijama cortos se lavan bien: el mezcla de algodón de punto crea un tejido que no solo es suave y transpirable, sino que también es duradero. Estos pantalones se sostienen muy bien cada vez que se lavan.

Arsenal FC Pijama para Hombre Azul Size Small € 19.15 in stock 2 new from €19.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pijamas de hombre Arsenal F.C.

La camiseta presenta el icónico logotipo del Arsenal con un cuello abotonado.

Junto con los pantalones cortos azules que tienen una impresión del logotipo del Arsenal, la cintura elástica hace que estos pantalones cortos sean más cómodos.

Mercancía oficial del Quipo de Fútbol Arsenal

Silver Basic Ba-PE Shark Pijama para Hombre Camiseta y Pantalones Cortos de Verano Ropa Deportiva Chándal de Camuflaje Pantalones Cortos de Camuflaje S,Rojo-2 € 28.99 in stock 1 new from €28.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En general, consulte NUESTRA TABLA DE TALLAS EN LA IMAGEN DE LA IZQUIERDA con cuidado antes de realizar el pedido. ¡NO utilice la guía de tallas de Amazon! El tamaño asiático es mucho más pequeño que el tamaño europeo, elija 1 o 2 tamaños más grandes si no está seguro de su tamaño.

Característica: este conjunto de pijama de chándal de camiseta y pantalones cortos de verano con gráfico de tiburón y camuflaje impreso en 3D, tejido elástico liviano y resistente, la cintura elástica brinda mayor comodidad y facilidad de movimiento.

Material: 90 % poliéster, 10 % elastano, nuevo de alta calidad. Tejido ligero, tacto suave, agradable al tacto y transpirable. Color vivo, sin decoloración.

Ideal para uso diario informal, ropa de dormir, uso al aire libre, vacaciones, entrenamiento, informal, deportes, vacaciones, descansar y correr. Estilo callejero, un regalo perfecto para los fanáticos del hip hop.

Sugerencia de lavado: lavar en agua fría y colgar para secar, lavable a máquina. Se recomienda lavar a mano.

