Los 30 mejores Pandemic Juego De Mesa capaces: la mejor revisión sobre Pandemic Juego De Mesa

Z-man Games España Pandemic ZM7101ES Juego de Mesa, Multicolor € 39.99

€ 37.26 in stock 28 new from €37.00

Free shipping

Amazon.es Features Como miembros de un equipo especializado en la contención de enfermedades, deberéis controlar la expansión de cuatro plagas mortales mientras intentáis descubrir sus respectivas curas

Ara conseguirlo tus compañeros y tú tendréis que viajar a lo largo y ancho del globo, tratando a los infectados y buscando los recursos necesarios para sintetizar cada una de las curas

Si queréis triunfar en esta misión, deberéis trabajar unidos

A partir de 14 años de Edad

De 2 a 4 Jugadores, Duración de 60 Minutos READ Los 30 mejores Coche Rc Gasolina capaces: la mejor revisión sobre Coche Rc Gasolina

Z-man Games España- Pandemic: La Caída De Roma - Español, Multicolor (ZM7124ES) € 49.99

€ 47.75 in stock 6 new from €44.95

Free shipping

Amazon.es Features Pandemic: la caída de Roma - Español

Z-Man Games- Pandemic El Reino de Cthulhu, Color (ZM7114ES) € 49.99

€ 45.09 in stock 8 new from €40.00

Free shipping

Amazon.es Features Seres de una antigua y extraña inteligencia, conocidos como primigenios, se agitan dentro de sus vastas prisiones cósmicas

Si se despiertan en el mundo, desencadenarán una era de locura, caos y destrucción sobre el tejido mismo de la realidad; todo lo que sabes y amas será destruido

Se te ha maldecido con el conocimiento de las “masas durmientes” y es algo que no se puede soportar; este mal existe, y debe ser detenido a toda costa; defendeos de los sectarios y de las criaturas aterradoras para encontrar las pistas necesarias y aseguraos de que los primigenios no se despierten

A medida que vuestra investigación os sumerja más profundamente en el caos y la locura, vuestra cordura ampliará vuestras capacidades hasta sus límites

Al borde de la locura, sois la última esperanza de la humanidad

Z-Man Games Pandemic ZMG 71100, Juego de mesa de estrategia - Idioma en Inglés € 40.00 in stock 6 new from €40.00

Free shipping

Amazon.es Features De 2 a 4 jugadores

Duración: 45 minutos

Para mayores de 8 años

Controla la expansión de cuatro plagas mortales mientras intentáis descubrir sus respectivas curas

Pandemic Asmodee - Juego de mesa - Idioma Francés € 34.46 in stock 4 new from €34.46

Free shipping

Amazon.es Features Un juego de mesa y estrategia en el que usted y sus compañeros encarnan a un equipo de investigadores de élite que lucha contra la propagación de enfermedades mortales.

En este juego cooperativo, todos los jugadores juegan juntos contra el juego. Afrontar este desafío cautivador y salvar a la humanidad

Su equipo hará todo el mundo para impedir la propagación de enfermedades y desarrollar los recursos necesarios para descubrir remedios. Debe cooperar y aprovechar sus fuerzas individuales para contener las enfermedades antes de que afecten al mundo entero. El tiempo apremia: epidemias y eclosiones aceleran la propagación del flagelo. ¿Encontrarás los remedios a tiempo?

A partir de 10 años

De 2 a 4 jugadores

Asmodee - Pandemic Alta Marea Juego de Mesa, Multicolor, 8391 € 31.82 in stock 4 new from €31.82

Free shipping

Amazon.es Features Número de jugadores: 2-5

Duración media: 45-60 min

Edad recomendada: a partir de 8 años

Ideal como regalo

Z-man Games España Pandemic Legacy Temporada (ZM7174ES) € 79.99 in stock 5 new from €79.99

Free shipping

Amazon.es Features El mundo está al borde de la destrucción y no hay tiempo que perder.

Pandemic Legacy: Temporada Cero es un juego cooperativo épico para 2 a 4 jugadores.

Junto a tu equipo jugarás una campaña de 12 meses.

Vuestros logros y fracasos tendrán un impacto en las misiones siguientes.

No es necesario haber jugado antes a la primera o segunda temporada de Pandemic Legacy. Son juegos independientes cuyos hilos argumentales están conectados

Asmodee - Pandemic Estado de Emergencia Juego de Mesa, Color Verde, ZMG71103IT € 34.98 in stock 5 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features Número de jugadores: 2-5

Con una quinta enfermedad por la que es necesario producir dosis de vacuna

Nivel de dificultad modulable

Ideal como regalo

Juego de Mesa Pandemic € 59.96 in stock 3 new from €47.60

Free shipping

Amazon.es Features Los seres del antiguo mal, conocidos como Ancianos, están amenazando con salir de su cárcel cósmica y despertar en el mundo.

Todo lo que conoces y amas podría ser destruido por el caos y la locura. ¿Pueden tu y tus compañeros investigadores lograr encontrar y sellar cada portal a tiempo? Date prisa antes de perderte en la locura.

En Pandemic: Reign of Cthulhu, experimentarás el clásico juego de Pandemia con un giro horrible que te hará enfrentarse a diez Ancianos, cada uno amenazando al mundo con sus poderes únicos.

De 2 a 4 jugadores. 40 minutos de juego.

A partir de 14 años.

Asmodee – Pandemic Legacy: Season 1, Juego de Mesa, edición en Italiano, Color Azul, 8385 € 53.44 in stock 4 new from €51.99

Free shipping

Amazon.es Features El juego de mesa Pandemic en una aventurera versión "campaña"; los jugadores visten los paños de un equipo de expertos encargados de encontrar el cuidado contra 4 terribles virus que amenazan a la humanidad

Las opciones de los jugadores en los escenarios individuales y el resultado de los partidos individuales afectarán a la evolución de la campaña.

A lo largo de la misión se desvelarán elementos y cartas que enriquecerán la experiencia de juego con emocionantes golpes de escena.

Número de jugadores: 2 - 4.

Edad recomendada: a partir de 13 años.

Juego de Mesa Pandemic € 88.35 in stock 4 new from €77.40

Free shipping

Amazon.es Features Ages 8+,

Players 1 - 5

45 - 60 minutes

Asmodee - Ciudadelas Clásico, juego de mesa (Edge Entertainment EDGCTD01) , color/modelo surtido € 14.95 in stock 23 new from €14.80

Free shipping

Amazon.es Features El producto representa un juego de tablero

Luchas por ser el próximo Maestro Constructor del reino, pero antes debes impresionar a la nobleza con tu capacidad para el desarrollo de ciudades, con la ayuda de diversos personajes

Contiene 8 cartas de personaje, 68 cartas de distrito, 7 cartas de ayuda de juego, 1 ficha de corona y 30 fichas de monedas de oro

La edad mínima recomendada es de 8 años

Es adecuado para 2-10 jugadores

Libellud Dixit original - Juego de mesa, Edición 2019 € 32.99

€ 29.99 in stock 26 new from €29.75

Free shipping

Amazon.es Features Más de 1.5 millones de copias vendidas y numerosos premios internacionales

Sencillo y familiar, con cada imagen cuenta una historia - pero ¿qué historia?

Incluye 84 tarjetas con bellas ilustraciones

30 minutos de tiempo de juego

Adecuado para 3-6 jugadores no menores de 8 años

Devir - Catan, juego de mesa - Idioma castellano (BGCATAN) € 40.00

€ 37.07 in stock 55 new from €35.00

Free shipping

Amazon.es Features Premio Spiel des Jahres 1995

Un juego que implica atención e estrategia

Duración aproximada de la partida 75 min

Recomendado para 3 o 4 jugadores

Edad recomendada +10 años

Ravensburger 26275 Disney Villainous, Versión Española, Juego de Mesa, 2-6 Jugadores, Edad Recomendada 10+ € 54.95
€ 46.99 in stock 29 new from €46.99

€ 46.99 in stock 29 new from €46.99

Free shipping

Amazon.es Features Un juego de mesa asimétrico con 6 famosos Villanos Disney como protagonistas: el Capitán Garfio, Úrsula, el Príncipe Juan, Jafar, Maléfica y la Reina de Corazones

Cada uno tiene un objetivo malvado que alcanzar y diferentes Héroes a los que derrotar: Ariel, Peter Pan, Aladdín

Disney Villainous es para 2-6 jugadores y está recomendado para mayores de 10 años

Las dinámicas de juego se adaptan fácilmente a diferentes categorías de jugadores: expertos, principiantes, familias y entusiastas del universo Disney

Los materiales, las cartas y los tableros ilustrados con gran esmero y el atractivo diseño de los peones hacen del juego un regalo óptimo para los apasionados del mundo Disney

Mattel Games- Pictionary Air Juegos de Mesa, Multicolor (GPL50) € 24.99

€ 17.56 in stock 18 new from €17.56

4 used from €17.21

Free shipping

Amazon.es Features Ponte en marcha con Pictionary Air, una versión del clásico juego de dibujo que llega con novedades superdivertidas

Descarga la aplicación gratuita Pictionary Air, apunta con la cámara de la aplicación al jugador que dibuja y aparecerá junto con su dibujo en la pantalla de tu dispositivo

Repartíos los turnos para dibujar pistas en el aire mientras el resto de compañeros de equipo intenta adivinar la imagen que aparece en pantalla el equipo con más puntos gana

La aplicación es fácil de usar y te permite grabar tu actuación para reproducirla entre ronda y ronda para reíros un poco, o guardarla y compartirla con tus amigos

Ajusta el temporizador y el número de rondas para dar más tiempo a los principiantes o niños más pequeños para dibujar el modo selfi te permite dibujar sin límites de tiempo ni de rondas

Z-Man Games Pandemic Legacy Season 2 - Juego de Mesa € 79.85 in stock 5 new from €79.85

Free shipping

Amazon.es Features Legacy edition of Pandemic - season 2

Multi-award winning and ranked 1st in Board Game Geek's list of best games

Evolves the basic game-play of Pandemic adding monthly objectives

The narrative changes and evolves based on the decisions players make

Designed to be a one-time affair as components and cards will be altered or destroyed

Z-Man Games- Pandemic Respuesta rápida, Color (ZM011ES) € 39.99

€ 38.09 in stock 10 new from €33.95

Free shipping

Amazon.es Features El desastre se ha desatado, la humanidad necesita vuestra ayuda

Pandemic: respuesta rápida es un emocionante juego de dados cooperativo en tiempo real

Realizad turnos lo más rápido posible, usando vuestros dados para entregar comida, agua, vacunas y otros suministros a las ciudades que lo necesitan desesperadamente

Si tu equipo y tú lográis entregar los suministros a tiempo, vuestra misión será un éxito

Contiene: 1 avión de plástico, 24 dados personalizados, 1 tablero de juego, 1 reloj de arena, 7 personajes únicos, 50 cartas y muchas piezas y peones de plástico

Z Man Games ZMG7174 Pandemic Legacy: Temporada Cero, Colores Mezclados € 88.01 in stock 6 new from €81.27

Free shipping

Amazon.es Features 1962 - La Guerra Fría continúa mientras una nueva amenaza se cierne en el horizonte, una nueva arma biológica soviética, algo llamado "Project MEDUSA".

Usted y sus compañeros graduados médicos han sido reclutados por la CIA para la misión crítica de investigar y prevenir su desarrollo.

Viaja por el mundo utilizando alias cuidadosamente construidas para moverse rápidamente entre ciudades aliadas, neutrales y soviéticas. Tus misiones requerirán que neutralices los agentes enemigos, adquieras objetivos específicos y estableces otros agentes de la CIA en su lugar para ejecutar tus operaciones sin problemas.

A medida que completes los objetivos a lo largo de doce meses, cada éxito o fracaso te acercará a la verdad.

Combatir este peligroso nuevo patógeno es de suma importancia, pero no es la única amenaza que encontrarás en el campo. Los agentes enemigos están echando raíces en todas las partes del mundo, y es fundamental para tu misión que los mantengas contenidos antes de que puedan escalar las tensiones internacionales.

Juego de Mesa Pandemic € 62.46 in stock 2 new from €57.99

Free shipping

Amazon.es Features Combina la cooperativa adictiva de Pandemic con la innovadora nueva mecánica.

Pandemia: La marea de escalada lleva a los jugadores en un emocionante viaje por los Países Bajos.

De 2 a 5 jugadores.

Tiempo de juego de 45 a 60 minutos.

A partir de 8 años.

Asmodee - Pandemic 10th Anniversary Edition - Juego de Mesa, Multicolor, 8392 € 89.12 in stock 4 new from €79.99

Free shipping

Amazon.es Features Edición especial de Pandemic para el décimo aniversario desde el nacimiento de este famoso y atemporal juego de sociedad cooperativa. Nuevos gráficos, nuevos y maravillosos materiales para una experiencia de juego aún más emocionante.

Los jugadores forman parte de un equipo de expertos en el que se encarga la misión de encontrar el cuidado de los 4 virus que amenazan a la humanidad. ¿Pueden evitar Pandemia?

Número de jugadores: 2-4

Edad recomendada: a partir de 10 años

Duración media: 45 minutos

Hermitshell Estuche duro de viaje para juego de mesa de la cooperativa pandémica € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping

Amazon.es Features Hermitshell - Funda rígida de transporte de viaje

Protege tu dispositivo favorito de golpes, abolladuras y arañazos.

Hecho para adaptarse a Pandemic Cooperative juego de mesa.

Material: EVA. Color: negro. Dimensiones exteriores: 13 x 9 x 1.5 pulgadas (largo x ancho x alto).

Solo se vende la funda (el dispositivo y los accesorios se venden por separado).

Pandemic Zona 0 Europa - Juego de Mesa en Español € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features ¡Una pandemia amenaza Europa y solamente tú puedes detenerla!

Nuevas mutaciones te obligan a apresurarte aún más en la consecución de tus objetivos.

¡Juega con tus compañeros de equipo contra el juego para prevenir brotes, encontrar las curas y ganar o perder juntos!

De 2 a 4 Jugadores

A partir de 8 años de edad.

Asmodee-7 Wonders: Duel-Español-¡Conduce a tu civilización hacia la Victoria, Color (SEV07ML) € 25.99 in stock 6 new from €25.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo de juego similar al del galardonado juego 7 Wonders.

Diseñado específicamente para partidas cara a cara de 2 jugadores.

Prospera y aplasta a tu competencia, logra que tu civilización florezca durante siglos.

A partir de 10 años de edad.

Duración 30 Minutos. READ Los 30 mejores Carta Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Carta Harry Potter

Z-Man Games ZMGZM011 Pandemic Rapid Response - Surtido de colores € 42.58 in stock 2 new from €42.58

Free shipping

Amazon.es Features Los desastres naturales han afectado a las ciudades de todo el mundo. Reconociendo la amenaza, las naciones del mundo han adoptado medidas y han establecido el CRU: un equipo de élite de médicos y especialistas.

Pandemic: Rapid Response es una carrera contra el tiempo. Enrollar los dados para crear suministros, robar el avión y hacer entregas a las ciudades necesitadas.

Con un avión especialmente equipado, serás único capaz de proporcionar ayuda de rescate en cualquier momento, en cualquier lugar.

Las naciones del mundo han reunido sus recursos y han reunido a un equipo diverso. Cada una de las 7 tarjetas de papel únicas tiene su propia capacidad.

Un solo equipo de élite puede responder. ¿Puede salvar a la humanidad a tiempo?

Hasbro Gaming-Gestos Juego de Mesa, multicolor (B0638105) € 21.99

€ 16.99 in stock 48 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features Divertidísimo juego de mímica para jugar con tu familia y amigos

Tres niveles de habilidad

Actúa rápido mientras el cronómetro cuenta y coge cartas antes de que desaparezcan

Incluye trofeo de mejor actuación

Contiene 320 cartas, cronómetro de acción, hoja de adhesivos e instrucciones

Libellud-Asmodee-Mysterium Español-Contacta con el más allá y desvela los secretos MYS01ES € 39.99
€ 37.90 in stock 22 new from €37.90

€ 37.90 in stock 22 new from €37.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mysterium es un juego colaborativo de resolver el misterio, en el que todos los jugadores ganan o pierden juntos.

La meta es descubrir la verdad tras la muerte del espíritu que encanta la mansión ¡consiguiendo que su alma descanse en paz!

Recomendado a partir de 10 Años de Edad

De 2 a 7 Jugadores

Tiempo de juego de hasta 42 minutos

Days of Wonder Small World of Warcraft - ¡La Guerra por Azeroth ha comenzado! (DOWSW16ES) € 59.99 in stock 6 new from €56.99

Free shipping

Amazon.es Features Juego de Mesa en Español

Recomendado a Partir de 8 Años de Edad

Juego de 2 a 5 Jugadores

Con una duración de 60-90 Minutos por partida

¡La guerra por Azeroth ha comenzado!

Devir BGPANLAB, Pandemic expansión: En el laboratorio, juego de mesa € 41.95 in stock 2 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De 1 a 6 jugadores

Duración 45 minutos

Para mayores de 8 años

