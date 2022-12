Inicio » Electrónica Los 30 mejores palo camara deportiva capaces: la mejor revisión sobre palo camara deportiva Electrónica Los 30 mejores palo camara deportiva capaces: la mejor revisión sobre palo camara deportiva 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de palo camara deportiva?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ palo camara deportiva del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



REY Palo Selfie Flotante para Gopro, Boya Flotador de Cámara Deportiva, Soporte Bobber Acuático € 4.99

€ 3.99 in stock 2 new from €3.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con las cámaras GoPro 8 MAX, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, SJ4000, SJ7000 y Xiaomi Bobber Surf

Gran flotabilidad

Gran visibilidad gracias a su color amarillo

Correa de muñeca ajustable

Ideal para la playa, la piscina y deportes acuáticos como natación, natación sincronizada, waterpolo, buceo, surf, bodyboard, kitesurf, windsurf

AFAITH Palo Selfie Monopie para GoPro Hero 11 10 9 8 7 6 5 Black, Accesorio Extensible Selfie Stick para Cámara Acción, GoPro, SJCAM, Sony, Insta360,dji OSMO, AKASO, Xiaomi Yi,Sargo, Cámara Deportiva € 14.99 in stock 2 new from €14.99

2 used from €12.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: está hecho de policarbonato de alta calidad y constituye ABS. La superficie del mango con goma antideslizante. Fuerte conexión de tornillo para garantizar la seguridad de la cámara sin importar si es deportivo o deportes extremos.

Ligero y cómodo: el mango de aluminio es ligero, ajustable y lo suficientemente compacto como para llevarlo en cualquier bolsa o bolsillo del abrigo y muy fácil de usar. Agarre de goma para mayor comodidad con correa de muñeca. La correa de muñeca integrada evita que el mono-pod se caiga de la mano.

Fácil operación: la práctica función de giro y bloqueo permite que el monopié se extienda de 7.25 pulgadas a 19 pulgadas, satisface tus diferentes necesidades.

【Potente impermeable】El poste impermeable hace que se pueda utilizar en agua salada. Perfecto para viajes, agendas de vídeo, videblogs, senderismo, camping, bodas, fiestas, playa, conciertos, fotos aéreas, eventos deportivos.

【Comodidad】Compatible con GoPro Hero 9 8 7 6, Hero5 Session, Hero 4 3 3 2 1 AKASO EK5000 EK7000 SJCAM SJ4000 SJ5000 SJ6000, etc.

Homeet Empuñadura Flotante Boya Mango Impermeable Monopod Grip de Mano Flotador Palo Selfie Flotando para Cámara de Acción Cámara Deportiva y etc【Azul】 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♂️Es un palo selfie impermeable de bueno calidad,hecho por plástico ABS,es muy ligero y robusto.

‍♂️Este empuñadura flotante puede mantener su camara deportiva flotar a agua que para grabar los momentos maravillosos de tu vida sin preocupaciones.

‍♂️En el fondo del palo flotante,es removible,usted puede poner algunas cosas pequeñas,por ejemplo:la clave,los cambios y etc.Nota:No ponga algo muy peso!

‍♂️La empuñadura de ergonomía para un agarre superseguro.Con cuerpo flotante de alta visibilidad para encontrarla fácilmente,Es ideal para deportes acuáticos.

‍♂️Lista de paquetes: 1x Homeet Palo selfie flotante, 1x Tornillos largos, 1x Correa de mano.

Palo Selfie Camara Deportiva Palo Selfie Camara Palo Go Pro Palo De Selfie Funciona con La Mayoría De Las Cámaras De Acción Palo Selfie Camara Deportiva Ajustable Palo Selfie Camara 30~93cm € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Paquete palo selfie camara deportiva】palo selfie camara deportiva incluye: 1 palo selfie camara deportiva, 1 cabezal de conversión, 1 soporte para teléfono móvil, 1 tornillo de montaje. palo selfie camara deportiva también tiene configuraciones de rotación de múltiples ángulos, palo selfie camara deportiva ¡puede girarla al ángulo que desee de acuerdo con sus necesidades de disparo!

【ajustable palo selfie camara deportiva】palo selfie camara deportiva tiene un diseño retráctil, palo selfie camara deportiva de acción se puede extender hasta 93 cm, palo selfie camara deportiva le permite capturar un rango más amplio,palo selfie camara deportiva captura más sonrisas y paisajes más hermosos. ¡Disfruta de tu tiempo selfie libremente!

【Portable palo selfie camara deportiva】 palo selfie go pro de acción está hecha de una aleación de aluminio liviana y duradera con un diseño exquisito. Este palo selfie camara deportiva solo 170 gramos y mide solo 30 cm de largo cuando se encoge. palo selfie camara deportiva de aluminio se puede poner fácilmente en la mochila, y palo selfie camara deportiva está diseñado con un agarre de espuma antideslizante de alta densidad, que es cómodo y perfecto.

【palo selfie camara deportiva multipropósito】palo selfie camara deportiva no solo puede colocar cámaras de acción, palo selfie camara deportiva también viene con un clip de teléfono universal para teléfonos inteligentes, palo selfie camara deportiva proporcionará cabeza de conversión y tornillos de montaje para cambiar fácilmente entre usos. Los palo selfie go pro satisfacen sus diferentes necesidades

【Ideal palo selfie camara deportiva】palo selfie camara deportiva es perfecta para los amantes de los deportes: senderismo, snowboard, esquí, surf, kayak, etc. palo selfie camara deportiva es adecuado para fiestas, graduaciones, bodas y viajes. Puedes tomar fotos y grabar videos con este palo selfie camara deportiva de aluminio. Esta palo selfie camara deportiva también es adecuada para transmisión en vivo, chat de video y más.

Insta360 One X2 Creator Kit - 5.7K Cámara de 360 Grados con estabilización, Resistencia al Agua IPX8, Efecto Selfie Stick Invisible, Pantalla táctil, Edición IA, Control por Voz € 507.00

€ 479.00 in stock 2 new from €479.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODO STEADY CAM y MODO CÁMARA 360: Grabación estabilizada con una sola lente. Pon todo toda la artillería detrás de una lente con el modo Steady Cam. Contenido gran angular ultra estabilizado listo para compartir al momento. Captura 5.7K 360 con doble lente. Descubre la libertad creativa del 360. Grábalo todo y apunta después a resolución súper 5.7K y codificación H.265.

ESTABILIZACIÓN FLOWSTATE: La mejor estabilización posible. La Estabilización FlowState está de vuelta con un algoritmo mejorado. Deshazte de tus gimbals y disfruta de una cámara totalmente estabilizada con nivelación de horizonte.

SELFIE STICK INVISIBLE y BULLET TIME 3.0: Graba con el Selfie Stick Invisible y descubre cómo desaparece en el vídeo. Captura ángulos imposibles como los de un drone y perspectivas en tercera persona con un simple movimiento de muñeca. Congela el tiempo en el centro de la acción. Bullet Time es más fácil y mejor que nunca con la nivelación automática de horizonte, aceleración inteligente y un accesorio completamente nuevo.

CERTIFICACIÓN IPX8: Cámara 360 de bolsillo sumergible. La Insta360 ONE X2 es IPX8 sumergible hasta 10 metros (33 pies). Sácala en una tormenta o junto a la piscina sin preocuparte, o usa la Dive Case para coser sin problemas bajo el agua hasta 45 metros.

En la caja (creator kit): Creator Kit incluye 1x ONE X2, 1x Accesorio Bullet Time (Selfie Stick Invisible + Trípode/Mango de Sobremesa), 1x Tarjeta MicroSD 64GB y 1x ONE X2 Capuchón de Lentes. READ Los 30 mejores xiaomi a2 funda capaces: la mejor revisión sobre xiaomi a2 funda

Palo Selfie de Cámaras Deportivas,Pole Selfie Stick,Palo de Selfie Extensible,Accesorio para Cámaras Deportivas,Selfie Stick Tripode,Palo Selfie Estabilizador para Gopro/dji/Surfola/Apexcam/Akaso € 18.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Hasta 83cm]Diseño de barra de tracción, ajuste telescópico de siete etapas, se puede ajustar libremente en longitud de 19,5 a 83 cm. Ajuste la longitud del palo selfie extensible según sus necesidades, un producto muy fácil de usar. Se puede usar cualquier longitud y no es necesario girar para bloquear la longitud del palo.

[Ligero&Retráctil&Portátil]El selfie stick para go pro camara está hecho de aleación de aluminio y pesa solo 130 g. La longitud es de solo 19,5 cm después de encogerse. Se puede poner fácilmente en una mochila o en el bolsillo de los pantalones, lo que es cómodo de llevar y no te pesa cuando sales.

[Diseño Exquisito]El mango de la cámara de acción de palo de selfie tiene un diseño antideslizante, lo que hace que sea fácil y seguro tomar selfies desde múltiples ángulos. Al mismo tiempo, el material de aleación de aluminio está recubierto con un revestimiento anticorrosión, que se puede usar para bucear.

[Trípode]Recibirás un palos selfie universal retráctil, un trípode pequeño. El trípode incluido es conveniente para que usted y su familia tomen fotos, videos o selfies.

[Amplia compatibilidad]El selfie stick para camaras deportivas es compatible con la mayoría de las marcas de cámaras de acción como GoPro Hero 10 Max 9 8 7 6 5/WOLFANG/Apexcam/Surfola/Victure/Crostour/Akaso/Campark/Vemont/Exprotrek/Apeman 4k Action -Camera.

Palo para Selfie de 3M Palo de Selfie de Mano, Varilla de extensión de Fibra de Carbono monopié de Poste Extensible para Viajes Cámara Deportiva Teléfono € 80.80

€ 65.77 in stock 2 new from €65.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fácil de transportar】: el palo para selfies de mano es liviano y fácil de transportar y no ocupa espacio. El soporte suave antideslizante en el poste proporciona una gran estabilidad y agarre; y un palo para selfies de mano flexible y duradero que admite una amplia variedad de cámaras de acción, lo que le permite filmar sin preocupaciones. El orificio del tornillo de 1/4 de pulgada inferior puede extender su trípode de escritorio.

【Untra-Light and Durable】: este monopié de palo de selfie súper largo está hecho de fibra de carbono de alta calidad con alta tenacidad, liviano, fuerte, duradero y resistente a la corrosión. Tenga en cuenta: la fibra de carbono es un material conductor, no lo utilice en tormentas eléctricas.

【Vista perfecta】: con la longitud superlarga, la longitud máxima es de 3 M / 9,8 pies, lo que proporciona una perspectiva diferente. actividades, fiesta, viaje familiar, viajes, camping, picnic, deportes, juegos.

【Amplia compatibilidad】: funciona para Hero9 para Hero 8 Black, para Hero 7 / para Hero / 6/5 Black para Hero 4/3 + / 3/2/1 / Session Fusion Action camera, para Insta 360 ONE X, y otras cámaras de acción.

【Mejora el palo para selfies extralargo】: en comparación con el anterior, el palo para selfies mejorado puede ser más compacto y portátil con una longitud mínima de plegado de 17,3 pulgadas. Y el poste de mano más nuevo está diseñado para extenderse a 6 longitudes diferentes, la longitud máxima es de aproximadamente 118 pulgadas.

Palo Selfie Flotante, Boya Flotador de Cámara Deportiva, Soporte Bobber Acuático, Selfie € 5.50 in stock 1 new from €5.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number PALO-FLOTANTE Model PALO-FLOTANTE Color Amarillo

Blukar Palo Selfie Trípode, 4 en 1 Selfie Stick Móvil Bluetooth Extensible con Control Remoto, Trípode Portátil de Aluminio Rotación de 360° para Teléfonos, Gopro, Cámara etc. € 13.59 in stock 3 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Selfie Stick con Trípode 4 en 1: El innovador palo para selfies utiliza brazos telescópicos de aleación de aluminio de alta calidad, que son muy resistentes y estables. Combinando un control remoto Bluetooth, un trípode y un palo para selfies, no solo puedes tomar selfies, sino también tomar fotos grupales con un trípode. Más conveniente para registrar momentos importantes y buenos en viajes, bodas, fiestas y la vida diaria.(Equipado con base para cámara)

Control Remoto Bluetooth: Selfie stick viene con un control remoto desmontable de la versión bluetooth, que se puede conectar fácil y rápidamente a bluetooth, logrando una conexión estable de las señales de bluetooth dentro de los 10 metros, lo que le permite realizar fácilmente fotografías y videos remotos. Nota: Compatible con sistemas Android 4.3 e IOS 5.1 y superiores.(Batería reemplazable incorporada)

Ángulo Ajustable: El palo selfie trípode se puede girar 360 grados y la pantalla del teléfono se puede girar vertical u horizontalmente; y también tiene un cabezal giratorio con un diseño ajustable de 240 °, para que pueda tomar hermosas fotos desde múltiples ángulos.

Compacto y Ligero: El diseño de palo de selfie de una pieza puede estirarse hasta 74 cm cuando está completamente extendido y puede plegarse hasta 19 cm al mismo tiempo. Es fácil de transportar, fácil de guardar en un bolsillo o bolsa, y ocupa poco espacio.

Ampliamente Compatible: El selfie stick es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes de 4.7 a 6.7 pulgadas, como iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12 Pro Max / 12 Pro / 12/ iPhone 11 Pro Max / 11 Pro / 11 / XS / XS Max / XR / 8/8 Plus / 7/7 Plus / 6/6 Plus, Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / Note 10 / S10 / S10e / S9 / S9 Plus / S8 / Note 9, Huawei P30 / P20 , Gopro, Cámara etc.

Febbya Palo Flotante,Flotador Empuñadura Soporte Agua Impermeable Cámara Grip para Hero 5/3 4 Session Compatible con 3 Panasonic Lumix Nikon Cámara Deportiva con Ajustable Muñequera Screw Azul € 9.49 in stock 2 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Flotador Empuñadura: bule, material: silicona, tamaño: 78 * 35cm, peso: 105g

Construcción:hecho de aluminio liviano para facilitar la movilidad, el poste a prueba de agua hace que se pueda usar en agua salada - Conexión de tornillo fuerte para garantizar la seguridad de la cámara sin importar Deporte sin impacto o deporte extremo.

Característica:rotación de 180 grados, brindando comodidad para los usuarios mientras toman fotos, ideal para su viaje, diarios de video, campamentos, conciertos, fotos aéreas, deportes

Uso amplio y Profeissianl: Perfectamente compatible con GoPro Hero 1, Hero 2, Hero 3, Hero 3, Hero 4, Hero 5, Xiaoyi Cameras

Garantía y Servicio: Ofrecemos devolución y reembolso sin cargo por cualquier problema de calidad, y servicio las 24 horas, los 7 días de la semana para usted

ABCTen Palo Selfie Stick Monopod Extensible Aluminio para Gopro Hero 5 4 Session Xiaomi Yi € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto para GoPro hero 5 session 4 3+, Xiaomi yi, Sjcam sj5000x elite ...

Material de aluminio negro, más duradero, no tiende a torcer.

El mango antideslizante, palo resistente al agua se puede ser utilizado en el agua (Sólo cámara impermeable)

Diseño Twist-lock para ajustar la longitud, 19-49cm extensible.

Tamano de bolsillo plegado con correa de mano ajustable, muy cómodo para llevarlo de viaje.

Profesional Trípode para Móvil, Tupwoon Palo Selfie Trípode Alto [Fuerte y Resistente] 140cm de Viaje Portátil Todo en Uno con Mando a Distancia Desmontable, Compatible con iPhone/Samsung/GoPro/Cámara € 24.99 in stock 1 new from €24.99

1 used from €24.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Trípode para Teléfono Patentado de Tupwoon】Nuevos materiales y proceso de producción mejorados, hecho de nailon y material de fibra de vidrio que hacen que el trípode no se oxide, en comparación con el soporte de metal y plástico; es resistente a la presión y anti rotura, que extiende la vida útil del Tripode para Movil. La estructura interior y las almohadillas de silicona antideslizantes hacen que el aluminiocon Trípode mantenga la estabilidad y seguridad del dispositivo.

【Excepcional Soporte para teléfono】 Puede abrir el soporte para teléfono a cualquier ancho con una sola mano. No solo es más fácil de usar, sino que también es menos probable que se haga daño en los dedos como con otros soportes para teléfono. El soporte para teléfono tiene dos orificios para tornillos que sirven para ajustar rotación de 360° y de 180°. Soporte para teléfono con almohadilla de silicona antideslizante, tamaño que varía de 5,6 a 9 cm, muy fácil de usar para los smartphones.

【Eres el protagonista frente a la cámara】Control remoto Bluetooth colocado en un soporte en el mango del palo selfie tripode, fácil de transportar y puede evitar pérdidas, el control remoto admite hasta 10000 fotos. El rango de conexión del alcance remoto es de 30 metros. Quick Flip Locks y anillo de retención de metal fáciles de configurar y plegar, altura máxima de hasta 140 cm, puede establecer la altura que desee en solo unos segundos.

【Estructura Integrada y Plegable】Modelo innovador con superficie texturizada antideslizante especial, para sujetar fácilmente el selfie stick tripod en la mano gracias a su estructura más ergonómica. Los acabados sofisticados hacen que el práctico trípode tenga una apariencia más exquisita. El tamaño plegado es de solo 38 cm, pesa solo 435 g. Se pliega lo suficientemente pequeño como para caber en una mochila normal, como un paraguas plegable.

【3 años de garantía y servicio sin preocupaciones】. Los productos de Tupwoon tienen garantía de buena calidad, buen material y buena reputación. Nos aseguramos de que nuestros clientes estén satisfechos con cada compra y Tupwoon lo acompañará en cada viaje. Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho después de su compra, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más apoyo.

Palo Selfie Trípode, Selfie Stick 4 en 1 con Control Remoto Bluetooth, Calidad Aluminio, Rotación para Cámara Deportiva, Gopro, y Viaje, Compatible con Móvil iOS Android (4-6.8 Pulgadas) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Palo selfie Trípode & Diseño Integrado 4 en 1】 Selfie stick GIANT-EGS-06 es el trípode integrado 4-IN-1 selfie stick. El palo selfie tiene un poste telescópico, un trípode, un control remoto extraíble y un tornillo Gopro de 1/4. El diseño plegado es elegante y práctico.

【Con Control Rremoto Inalámbrico Bluetooth】 Selfie Stick GIANT-EGS-06 tiene un disparador Bluetooth. Gracias a la liberación remota extraíble, puede controlar fácilmente la cámara de su teléfono celular y sacar una foto de forma remota. El control remoto contiene una batería de botón CR1632. No necesita cargarlos.

【Apoyo Gopro / cámara / teléfono celular IOS y Android】 Se incluye el tornillo 1/4. Por lo tanto, el selfie stick es adecuado para cámara o gopro. Para Gopro, debe comprar el adaptador Gopro usted mismo. El palo selfie es compatible con teléfonos inteligentes cuya pantalla es de 4 a 6,8 pulgadas. Por ejemplo, sería compatible con IOS y Android. IOS de generación 5-14, Android superior desde Android 6 como Samsung Galaxy S21/S20/ S10/S9/S8/Note 20/10/9, Huawei, Xiaomi u otros teléfonos.

【Poste telescópico de aluminio & Hasta 86 cm】 Selfie Stick GIANT-EGS-06 está hecho de material de alta calidad. La varilla está hecha de aleación de aluminio, muy estable y compacta. La longitud máxima de la barra después de la extensión puede alcanzar hasta 86 cm. Después de doblar el selfie stick tiene solo 19 cm de largo. El selfie stick pesa solo 126 g, pequeño y portátil.

【Ángulo de rotación giratorio】 El diseño del cabezal de sujeción y la varilla telescópica garantiza una perspectiva amplia. El soporte del teléfono móvil se puede girar 360 grados. Puede girar la pantalla del teléfono vertical u horizontalmente. La cabeza giratoria se puede girar verticalmente en 203°, honrizontal en 360°. Puede ajustar los ángulos según sea necesario. READ Los 30 mejores Tablet Apple Ipad capaces: la mejor revisión sobre Tablet Apple Ipad

Palo Selfie Camara Deportiva Palo Selfie Camara Selfie Camara 30~93cm Palo Go Pro Palo De Selfie Funciona con La gopro Selfie Stick Mayoría De Las Cámaras De Acció Selfie Deportiva Ajustable Palo € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Paquete palo selfie camara deportiva】palo selfie camara deportiva incluye: 1 palo selfie camara deportiva, 1 cabezal de conversión, 1 soporte para teléfono móvil, 1 tornillo de montaje. palo selfie camara deportiva también tiene configuraciones de rotación de múltiples ángulos, palo selfie camara deportiva ¡puede girarla al ángulo que desee de acuerdo con sus necesidades de disparo!

【Portable palo selfie camara deportiva】 palo selfie go pro de acción está hecha de una aleación de aluminio liviana y duradera con un diseño exquisito. Este palo selfie camara deportiva solo 170 gramos y mide solo 30 cm de largo cuando se encoge. palo selfie camara deportiva de aluminio se puede poner fácilmente en la mochila, y palo selfie camara deportiva está diseñado con un agarre de espuma antideslizante de alta densidad, que es cómodo y perfecto.

【ajustable palo selfie camara deportiva】palo selfie camara deportiva tiene un diseño retráctil, palo selfie camara deportiva de acción se puede extender hasta 93 cm, palo selfie camara deportiva le permite capturar un rango más amplio,palo selfie camara deportiva captura más sonrisas y paisajes más hermosos. ¡Disfruta de tu tiempo selfie libremente!

【palo selfie camara deportiva multipropósito】palo selfie camara deportiva no solo puede colocar cámaras de acción, palo selfie camara deportiva también viene con un clip de teléfono universal para teléfonos inteligentes, palo selfie camara deportiva proporcionará cabeza de conversión y tornillos de montaje para cambiar fácilmente entre usos. Los palo selfie go pro satisfacen sus diferentes necesidades

【Ideal palo selfie camara deportiva】palo selfie camara deportiva es perfecta para los amantes de los deportes: senderismo, snowboard, esquí, surf, kayak, etc. palo selfie camara deportiva es adecuado para fiestas, graduaciones, bodas y viajes. Puedes tomar fotos y grabar videos con este palo selfie camara deportiva de aluminio. Esta palo selfie camara deportiva también es adecuada para transmisión en vivo, chat de video y más.

Palo Selfie Trípode, 4 en 1 Mini Extensible Selfie Stick Móvil con Inalámbrico Control Remote, Compatible con iPhone 13/12/11/XS MAX/XS/8 Plus/8, Samsung S10, Huawei, Xiaomi, etc. € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Palo Selfie Extensible y Plegable】 Gracias al diseño retráctil oculto, este palo selfie es extremadamente compacto cuando está plegado, solo 19,5 cms y tiene un peso de tan solo 150grms, Se extiende hasta 101 cms (incluido el mango) y le permite tener un campo de visión más grande cuando usted haga selfies. Es ideal para hacer selfies, fotos grupales, face-time, Life-Blog, grabación de vídeo, cualquier otra publicación en sus redes sociales, etc.

【Palo Selfie con Trípode】 Este es un ingenioso kit, no solo es un simple palo selfie, sino que también se puede convertir muy fácilmente en un soporte para teléfono. En el extremo inferior, puede soltar las tres patas para obtener un trípode de mesa. En condiciones normales sobre una superficie plana, cuanto menos se extienda, más estable será. Un bonito trípode estable y equilibrado para la comodidad de selfies y Facetime, videollamadas, etc.

【Control Remoto Desmontable con Batería】 El palo para selfies viene con un botón independiente Bluetooth que funciona con batería. Puede sacarlo, encender el dispositivo y conectarlo a su teléfono. Es tan simple como mantener presionado el botón del control remoto unos segundos y el palo selfie aparecerá en la lista de conexión Bluetooth de su dispositivo y estará listo para conectarse, y una vez conectado, abra la aplicación de la cámara del teléfono para usarlo y poder tomar un selfie.

【Soporte Ajustable Para Teléfono y ángulo de Rotación】 Es muy sencillo colocar el teléfono en el soporte. Simplemente hacer que los clips del soporte sujeten su teléfono, desplegando las dos pequeñas almohadillas y extendiendo los extremos del soporte. Muy resistente y sujeta el teléfono de manera agradable pero firme. El cabezal de rotación de 225° le permite encontrar su ángulo de disparo favorito simplemente girando la base del soporte y así cubrir mejor las diferentes necesidades.

【Ampliamente Compatible y con Garantía】 El ancho del soporte para el teléfono de este palo selfie es de entre 6 y 9 cms, compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes, como el iPhone 12/12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11/11 Pro / XR / X / 8 Plus / Galaxy Note 20 / S20 / S10 / S9 / Google / OnePlus / Smartphone Android, cámaras GoPro, etc. Si no está satisfecho, el servicio post venta al cliente de KzomKzoo incluye una garantía de un año, ¡el mejor servicio en línea las 24 horas!

Insta360 One X2 Cámara de acción de 360 Grados, Kit Premium Incluye Palo Invisible para Selfie + Tapa de Lente € 506.71 in stock 2 new from €506.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuatro formas de disparar: 360, Steady Cam, InstaPano y MultiView, se unen para ofrecer un equipo multicámara que cabe en tu bolsillo

Con captura de 5,7 K 360 grados, la cámara captura la acción en todas las direcciones, por lo que no tienes que apuntar mientras disparas. Simplemente elige tu ángulo favorito durante tu edición, o deja que la IA de ONE X2 lo haga por ti.

Para vloggers y creadores solos, MultiView es un cambio de juego. Muestra dos ángulos a la vez con diferentes campos de visión y asegúrate de que siempre estás en marco con el seguimiento facial de la aplicación.

ONE X2 también está listo para el agua, con impermeabilidad IPX8. Llévalo hasta 10 metros sin funda, o utiliza la funda de buceo para disparar hasta 45 metros con costuras submarinas sin costuras.

El kit premium incluye el palo selfie invisible que desaparece de tus videos para capturar ángulos fáciles similares a drones y perspectivas de tercera persona. Contenido del kit profesional: 1 Insta360 ONE X2, 1 palo selfie invisible, 1 tapa de lente, 1 cable de carga, 1 batería, 1 bolsa protectora y 1 guía de usuario (idioma español no garantizado).

Palo Selfie para Cámara Deportiva Selfie Stick para Cámaras de Acción Trípode Monopod de Mano Empuñadura para GoPro Hero 9 8 7 6 5 dji OSMO € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Poste diseñado 2 en 1: Selfie Pole para GoPro integra el poste y el soporte del trípode en uno, puedes tomar fotos y videos en diferentes situaciones, como selfies, fotos grupales, fiestas, viajes en vivo, cara a cara.

Disparo sin puntos ciegos: nuestro palo para selfies para cámaras de acción adopta un plegado de tres etapas, que le permite ajustar y fijar el ángulo de disparo de la cámara a voluntad, puede cumplir con todos sus ángulos de disparo.

Fácil de viajar: el palo para selfies se puede reducir a 20 cm y el peso es de solo 200 g. Al mismo tiempo, con la muñequera, puedes guardarla fácilmente en tu mochila o sostenerla en tu mano.

Amplia compatibilidad: el soporte para trípode de palo Selfie 2 en 1 puede ser compatible con GoPro Hero 9/8/7/6/5/4/3/2 / max / Osmo Action / Xiao Yi y otras cámaras de acción.

Método de bloqueo del trípode: Gire el botón inferior en el sentido contrario a las agujas del reloj para sacar el soporte del trípode y colocar el palo para selfies. Gire el soporte de la cerradura en el sentido de las agujas del reloj para comenzar a tomar selfies.

Pole Selfie Stick WOLFANG GB2100, Palo de Selfie, Accesorio para Cámaras Deportivas, Libertad para expandirse y encogerse, Hecho de aleación de Aluminio € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta compatibilidad】Compatible con GoPro Max, GoPro Hero 10/9 Hero 8, Hero (2018), Hero 7, Hero/6/5/4/3+/3/2/1/Session Fusion Action camera, Mi Sphere 360 , Insta 360 ONE X, Insta 360 One R Twin Edtion, DJI OSMO ACTION la mayoría de las cámaras deportivas y cámaras de acción compactas.

【Uso multiocasión】WOLFANG Selfie stick (27.7in) para sesiones de fotos grupales en actividades de reuniones, fiestas, viajes familiares, viajes, campamentos, pinic, deportes, juegos y también permite tomar fotos selfie de rango completo.

【Alta estabilidad】Adaptado con material de fibra de carbono mejorado, el palo selfie GB2100 es más estable que la primera generación, no se dobla ni se mueve, para evitar que el palo selfie y la cámara de acción se caigan y proporciona una gran estabilidad.

【Ligero, retráctil y portátil】Este palo selfie pesa solo 130 g y tiene una longitud mínima de 20,8 cm. Cabe fácilmente en una mochila o bolsillo para facilitar su transporte.

NEEWER Kit de Accesorios para cámara de acción 50 en 1 Compatible con GoPro Hero 11 10 9 8 7 6 5 4 GoPro MAX GoPro Fusion Insta360 dji Osmo Action Action 2 AKASO, y más € 37.49 in stock 13 new from €37.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Máxima compatibilidad: 】compatible con GoPro Hero 11 10 9 8 GoPro Max GoPro Fusion y sus modelos anteriores. También compatible con DJI Osmo Action, Insta360 AKASO APEMAN Campark SJCAM, etc.

【Correas para la cabeza, el pecho y el casco:】 Diseñadas para todos los tamaños de cabeza y formas de cuerpo, las correas aseguran la cámara en la cabeza y el pecho para tomar impresionantes tomas POV de surf, skateboarding, paracaidismo y bungy jumping. La correa para el casco sujeta firmemente la cámara en un casco para las carreras de ciclismo de carretera, los senderos de bicicleta de montaña y BMX

【Correa para la muñeca y empuñadura flotante: 】La correa para la muñeca, con un soporte giratorio de 360°, se adapta fácilmente a la muñeca y al brazo para tomar fotografías desde diferentes ángulos. La empuñadura flotante mantiene tu cámara a flote en el agua cuando nadas o buceas

【Soporte para manillar y ventosa:】El soporte para manillar se adapta a barras de 0,75”–1,4” (1,9–3,6 cm) de diámetro en su bicicleta y motocicleta y permite un movimiento de inclinación de 180°. La ventosa conecta su cámara al automóvil para grabar en el automóvil

【Trípode flexible y palo para selfies: 】el trípode flexible puede envolver objetos y mantenerse estable en superficies irregulares. El palo selfie liviano es ideal para tomar selfies y videos mientras viaja

ZHIYUN Weebill 2 [Oficial] Estabilizador de Camara de 3 Ejes para Cámaras sin Espejo y DSLR, Gimbal Camera Reflex Compatible con Sony, BMPPC, Panasonic € 499.00 in stock 1 new from €499.00

1 used from €489.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño clásico con agarre en modo Sling que ahorra esfuerzo

Potente chip con estabilización dinámica: Sensor de separación vectorial de dos filtros

Pantalla táctil abatible a todo color de 2,88": Mira y realiza ajustes en una pantalla táctil a color más grande

Compatibilidad versátil: Compatible con cámaras DSLR y sin espejo (consulta la lista de cámaras compatibles para conocer los detalles)

Rueda de control de enfoque: La rueda de control de enfoque permite realizar ajustes del eje giro, apertura, ISO, enfoque de seguimiento electrónico/mecánico y zoom.

Empuñadura Flotante Boya Dispositivo Flotante para Todas Las cámaras GoPro Hero y cámaras de acción Accesorios para Deportes acuáticos € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GoPro adjunto y compatible con TODAS las cámaras GoPro y otras cámaras de acción

Agudo color amarillo vibrante y cómodo agarre de mano de EVA

Correa de muñeca ajustable para asegurar su cámara en el agua

Tapa de rosca atornillable crea un compartimento impermeable para el almacenamiento

Portátil y peso ligero extremo(100g)

Touch Cam TCPS501 Palo Selfie para Cámara Deportiva € 6.90 in stock 1 new from €6.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Palo extensible que permite escoger el mejor ángulo

Impermeable

Compatible con las principales cámaras deportivas del mercado

AFAITH Palo Selfie Trípode para Cámara Deportiva Teléfono 3 en 1,54 pulgadas Monopod extensible con control remoto Bluetooth para GoPro Hero 9/8/7/6 Black Nikon Canon iPhone Samsung Huawei € 29.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amigable para viajar: la mini cámara de trípode compacta es liviana y portátil (el tamaño plegado es de solo 31,5 cm), puede colocar el trípode la cámara en la bolsa la cámara o en la mochila y ponerse en marcha. Perfecto para el fotógrafo, el cineasta, vlogger, YouTuber para viajar y hacer videos en vivo o programas de transmisión.

Control remoto Bluetooth: el obturador remoto Bluetooth es compatible con todos los dispositivos iOS y Android, asegúrese de llevar este soporte para trípode cámara cuando necesite tomar fotos de grupo o grabar videos en una reunión familiar. ponga su teléfono móvil o cámara SLR en varios ángulos mientras captura momentos especiales.

Cámara de rotación gran angular Trípode monopie: la cabeza montaje en trípode la parte superior del mini trípode ajustable que asegura una perspectiva brillante en más ángulos. Excelente soporte para trípode para teléfono con cámara para sus viajes, salidas de primavera o deportes al aire libre.

Teléfono de cámara largo Selfie Pole: Las patas ajustables de la cámara mini trípodes son flexibles, consta de 5 secciones, la altura de trabajo se puede ajustar fácilmente de 37 cm a 134 cm.

todo para iPhone 11 /11 Pro/ 11 Pro Max /X / XS / XS Max/ XR / 8 / 8Plus / 7 / 7Plus / 6S Plus / 6S/6/6 Plus y cualquier teléfono inteligente con un ancho de hasta 3.5 pulgadas (para Samsung Galaxy S10 / S10 / S9 / S9 / S8 / S7 edge, Galaxy Note 9/8, para Xiaomi Huawei y más) READ Los 30 mejores Hdmi Hembra A Hembra capaces: la mejor revisión sobre Hdmi Hembra A Hembra

Mein HERZ 49 cm Palo Selfie Stick, Selfie Stick, Palo de Selfie Impermeable, Palo de Selfie Retráctil, Palo Selfie Gopro, para GoPro héroe 4/3 + / 3/2 SJ4000, para Buceo, Escalada, Paracaidismo, Surf € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Compatible: compatible con todas las cámaras GoPro, Hero 3,4,5,2 SJ4000, etc., el polo mono es perfecto para obtener una vista gran angular impresionante

✅Muy fuerte: conexión de tornillo fuerte para garantizar la seguridad de la cámara sin importar el deporte sin impacto o el deporte extremo

✅Diseño escalable: diseño compacto, fabricado en aluminio y caucho de alta calidad. Ajustes de longitud de 7 a 19 pulgadas, se puede girar a cualquier ángulo, diseño de bloqueo de giro inteligente

✅Tamaño compacto: empuñadura de goma para mayor comodidad con muñequera. El Selfie Stick telescópico para gopro es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en cualquier bolso o bolsillo de abrigo y bastante fácil de usar

✅La correa de muñeca incorporada evita que el monopod se caiga de la mano; Tapa de tope extraíble para acceder al compartimento de almacenamiento adicional. El compartimento hermético del agarre flotante se puede utilizar como almacenamiento para que sus valiosos artículos pequeños se mantengan secos.

Palos De Selfie,Palos De Selfie Extensibles,Palos Selfie Portátiles,Palo Selfie Universal,Apto para Cámaras Deportivas,Teléfonos Móviles,Kiuiom € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño único: puedes utilizar el palo selfie como un palo de selfie normal, el soporte ideal para teléfono móvil. Tienes las manos libres mientras grabas selfies, puedes tomar selfies fácilmente, grabar videos en fiestas, graduaciones, bodas, viajes y más.

Fácil de almacenar y transportar, el palo para selfie es retráctil, pequeño y ligero, fácil de poner en una bolsa o llevar muy práctico para viajar.

Soporte giratorio para teléfono móvil: el palo selfie es un soporte para teléfono móvil giratorio 360°, con el ángulo establecido para capturar las mejores fotos desde vertical, horizontal o cualquier ángulo.

Múltiples aplicaciones: ideal para aprender o trabajar en Internet, compartir tutoriales de maquillaje, cocina y fitness, ver videos, videoconferencias, capturar la vida en casa, tomar fotos con la familia y leer.

Garantía de servicio: si tiene alguna pregunta sobre el producto, póngase en contacto con nosotros de inmediato y le proporcionaremos una solución satisfactoria para usted la primera vez.

WOLFANG Empuñadura Flotante Boya Mango Impermeable Monopod Grip de Mano Flotador Palo Selfie Flotando para Cámara de Acción Cámara Deportiva y etc € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un palo selfie impermeable de bueno calidad,hecho por plástico ABS,es muy ligero y robusto.

Este empuñadura flotante puede mantener su camara deportiva flotar a agua que para grabar los momentos maravillosos de tu vida sin preocupaciones.

En el fondo del palo flotante,es removible,usted puede poner algunas cosas pequeñas,por ejemplo:la clave etc.Nota:No ponga algo muy peso!

La empuñadura de ergonomía para un agarre superseguro.Con cuerpo flotante de alta visibilidad para encontrarla fácilmente,Es ideal para deportes acuáticos.

⛷Lista de paquetes: 1x Homeet Palo selfie flotante, 1x Tornillos largos, 1x Correa de mano.

Lammcou Mango Flotante, Mango Flotante para cámara, Cuerda de Seguridad y Pulsera Ajustable Compatible con GoPro Hero 10 9 8 7 6 5 Osmoaction Yi Camera Accesorios para Deportes acuáticos Floating Grip € 21.58

€ 20.99 in stock 2 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Mango flotante: el mango flotante Lammcou mantiene su Go Pro fuera del agua para realizar grabaciones seguras dentro y alrededor del agua y evita que la cámara se hunda. Gracias al diseño de conexión directa de la cámara, puede montar y desmontar su cámara de forma rápida y sencilla.

✅Agarre ergonómico: agarre flotante Lammcou con una construcción cómoda y antideslizante para un agarre seguro y permite un material de imagen menos borroso que las grabaciones manuales.

✅Accesorios perfectos para deportes acuáticos: para ver mejor la cámara de acción en el agua, el mango Lammcou se sostuvo en un color naranja brillante. Perfecto para practicar surf, kayak, wakeboard u otras actividades acuáticas.

✅ Cuerda de seguridad: el mango flotante Lammcou viene con una cuerda de seguridad que es muy elástica y puede ajustar libremente la longitud. Conecta la Actioncam y su muñeca firmemente para garantizar la seguridad de su cámara. Esta cuerda de seguridad fabricada en material sumergible que resiste la corrosión del agua de mar durante mucho tiempo.

✅Pulsera ajustable: la empuñadura flotante Lammcou suministrada con la pulsera es ajustable, se adapta a cualquier tamaño de muñeca. Se sostiene alrededor de su muñeca para mantener su cámara segura.

EZVIZ Palo Selfie, Accesorio para Cámara Deportiva, Selfie Stick, Diseño Modular, se Extiende y Cierra Libremente, Fácil Instalación, Gira 180 grados, Fabricado en Aleación de Aluminio € 24.99 in stock 3 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño modular: tornillo de 1/4 según el estándar internacional. Modelo desmontable para manualidades. 3. Rotación de 180 grados: cambia el ángulo en cualquier momento. 4. Fácil de instalar: solo tres pasos para cambiar la longitud. 5. Hecho de aleación de aluminio: diseño ligero y rígido. 6. Flexible: se puede montar en un caballete.

Fácil de instalar: solo tres pasos para cambiar la longitud

Hecho de aleación de aluminio: diseño ligero y rígido.

Flexible: se puede montar en un caballete.

Palo selfie extensible

YhtSoprt Juego de accesorios para GoPro, compatible con GoPro Hero 6/5/4/3, Hero Session y SJ4000 Xiaomi Yi DBPower y otras cámaras deportivas, color negro € 20.98 in stock 1 new from €20.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de accesorios 11 en 1 Ultimate GoPro contiene los elementos esenciales que necesitas para tomar excelentes fotos y videos! El monopod selfie te permite capturar ángulos interesantes, incluso cabezas de personas en conciertos o eventos deportivos, o filmar fácilmente.

Las correas para la cabeza y el pecho son excelentes para capturar la acción del esquí, el ciclismo de montaña, el motocross, etc., y ofrecen una perspectiva más cautivadora

El práctico adaptador de trípode facilita la conexión de su GoPro a una variedad de trípodes, monopiezas, soportes y otros accesorios.

esorios es compatible con toda la cámara de acción como gopro hero session sj4000 y otras cámaras de marca

Garantía 15 meses

TEKCAM Monopié de Mano telescópico Ajustable de 11,25 - 37 Pulgadas Palo de Selfie autobloqueado Compatible con GoPro Hero 8 7 6 5/Victure/Crostour/AKASO/Campark/APEMAN 4K Accesorios cámara € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Palo selfie extensible resistente al agua: ajustable en longitud entre 11.8 y 37 pulgadas.

El monopié de palo selfie está hecho de sílice de aleación de aluminio de alta calidad. El poste impermeable hace que se pueda utilizar en agua salada. Mango de goma antideslizante para una maravillosa sensación suave. Cómoda correa con palanca ajustable para mantener el monopié seguro a tu muñeca.

Diseño de giro y bloqueo, cada brazo se puede bloquear girando un poco en sentido contrario a las agujas del reloj

Rotación de 180 grados, proporcionando comodidad para los usuarios mientras toman fotos

Compatible con GoPro Hero 10 9 8 7 6 5/ Apexcam/AKASO/ Campark/APEMAN/Dragon Touch/GOOKAM/Leadage 4K Action Camera y más

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de palo camara deportiva disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de palo camara deportiva en el mercado. Puede obtener fácilmente palo camara deportiva por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de palo camara deportiva que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca palo camara deportiva confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente palo camara deportiva y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para palo camara deportiva haya facilitado mucho la compra final de

palo camara deportiva ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.