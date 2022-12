Inicio » Top News Los 30 mejores Paleta Sombra De Ojos capaces: la mejor revisión sobre Paleta Sombra De Ojos Top News Los 30 mejores Paleta Sombra De Ojos capaces: la mejor revisión sobre Paleta Sombra De Ojos 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Paleta de sombras de ojos de 99 colores, paleta de sombras de ojos Rechoo rainbow colors fusion, paleta de maquillaje profesional con brillo mate, eyeshadow en polvo de colores de larga duración € 22.48 in stock 1 new from €22.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✦ 99 COLORES PALETA DE SOMBRAS DE OJOS MATE: Con una amplia gama de maquillajes, frescos e impresionantes. Adecuado para maquillaje mujer y varias ocasiones, como casual, salón, fiesta, boda. Además, se puede aplicar en el labio superior, la cara, las piernas y el cuerpo.

✦ EYESHADOW PALETA DURADERO: las paleta de maquillaje profesional Rechoo hechas de material seguro no irritan tu piel. Colores duraderos y no es fácil de caer y volar en polvo. La combinación de colores apropiada, las sombras altamente pigmentadas hacen que el ojo luzca más brillante.

✦ SIN CRUELDAD PALETA DE SOMBRAS DE OJOS BRILLANTES: Hecho de una fórmula ligera con mantequilla cremosa. Impermeable y duradero para que pueda mantener su impresionante maquillaje de ojos todo el día y no se caiga.

✦ MEJOR REGALO: Perfecto para maquillaje mujer, ocasión especial u ocasión, etc. Todo el maquillaje, idea de regalo perfecta para amantes, familiares y amigos para el Día de San Valentín, cumpleaños, etc.

✦ 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Comprometidos con el "diseño para la belleza". Se emitirá un reembolso completo dentro de los 6 meses posteriores a la compra si por alguna razón no está satisfecho. Si tiene algún problema, contáctenos directamente.

Paleta de sombras de ojos de 99 colores, paleta de maquillaje de fusión con brillo mate, sombra de ojos pigmentada profesional, resistente al agua, de larga duración, colorida, en polvo para sombras € 19.08 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【99 COLORES DE TONOS】 Esta paleta de sombras de ojos llena de 99 colores diferentes, contiene brillo perlado, mate y otros, que se pueden combinar con muchos maquillajes de ojos únicos y hermosos. Puede crear looks de maquillaje de ojos únicos y hermosos, desde maquillaje de aspecto natural hasta ojos ahumados.

【RENDIMIENTO DE COLOR ALTO】 Color uniforme, buena ductilidad, sin pliegues, sin polvo flotante. Representación multicolor tridimensional, serie de tonos de color con la transición natural, un nivel distintivo de estereoscópico.

【MEZCLABLE】 Estas sombras de ojos mate y claras se mezclan fácilmente. La sombra se puede aplicar en húmedo o en seco para obtener muchos estilos diferentes. La combinación de colores razonable, las sombras altamente pigmentadas hacen que los ojos se vean más vívidos y enérgicos.

【LARGA DURACIÓN】 Una fuerte adhesión, colores duraderos y un maquillaje maravilloso pueden crear un efecto de maquillaje brumoso. Tiene un buen efecto impermeable y anti-sudor, no vuela en polvo, no es fácil de manchar. Los ingredientes de alta calidad tienen un brillo sedoso que puede durar todo el día.

【MEJOR REGALO】 ¡Perfecto tanto para salón profesional como para uso personal! Ideal para el día, la noche, festivales, fiestas, clubes, citas, bodas, Navidad, maquillaje de Halloween.

Sombras de Ojos Brillantes, Paletas de Sombras de Ojos 120 Colores Profesionales Vivo Kit de Maquillaje Caja Colección para Maquillaje Accesorio cosmético de Belleza - Set 1 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La paleta de sombras de ojos de 120 colores maravillosos preferentes al maquillaje de la fiesta / el diario / el de la boda, etc. Perfecto para el maquillaje de la presentación, el de la danza y el neutro. Diferentes colores para diferentes aspectos.

Se descubre los colores desnudos, azules, rosas, naranjas y neutros, junto con una amplia gama de acabados fabulosos de mate a brillo.

¡El color brillante y los ingredientes nutridos cuidan conjuntamente la piel alrededor del ojo! Y el juego de maquillaje de ojos de 120 colores incluye 2 paletas de sombras de ojos, 60 colores por paleta y la otra paleta está debajo.

Este juego es resistente al agua y puede durar largo tiempo después del día (o noche).

Tamaño del artículo: L-23,5 cm x W-15 cm x H-2 cm. Caja negra dura y de moda. READ Los 30 mejores Vinilo Para Ventana capaces: la mejor revisión sobre Vinilo Para Ventana

Maybelline New York, Paleta de Sombras de Ojos, The Nudes, 12 Colores € 13.97

€ 7.94 in stock 10 new from €7.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Déjate seducir por la tendencia de tonos nude: paleta de sombras de 12 colores nude para una mirada natural que no pasa de moda

Fórmula de alta pigmentación, larga duración y textura suave para una aplicación fácil, Aplicador de doble cara para difuminar y mezclar fácilmente los colores

Extiende el color más claro en todo el párpado hasta debajo de la ceja y después aplica un color más oscuro en el párpado móvil, Combina las sombras para crear diferentes looks

5 sombras mates y 7 brillantes que van desde un beige crema, pasando por toda una gama de tonos tierra, hasta el negro profundo idóneo para unos smokey eyes, Selección de colores que se adaptan a todos los tonos de piel

Contenido: 1x Paleta de sombras de ojos The Nudes de Maybelline New York, Aplicador incluido, Número de sombras: 12

Makeup Revolution | Paleta de sombras de ojos Forever Flawless | Allure | 18 sombras | 19,8 g € 11.99

€ 8.98 in stock 5 new from €8.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA PIGMENTACIÓN: esta paleta de sombras de ojos contiene 18 sombras para que pueda crear los looks más bonitos.

ACABADOS BRILLANTES Y MATES: con una gama de tonos neutros, tonos cálidos de color terracota y de frutos del bosque con brillo en una selección de sombras de ojos brillantes, mates y de purpurina prensada jaspeada.

ESPEJO INTEGRADO: se presenta en una robusta caja. Esta paleta también contiene un espejo dentro, ¡es ideal para llevarla a todas partes!

VEGANO: no contiene ingredientes de origen animal.

CRUELTY FREE (SIN CRUELDAD ANIMAL): aprobado por PETA como «No testado en animales».

Makeup Revolution | Paleta de sombras de ojos Reloaded | Affection | 15 sombras | 16,5 g € 5.99

€ 4.87 in stock 4 new from €4.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PIGMENTACIÓN INTENSA Y PROFUNDA: estos tonos con una alta pigmentación le proporcionarán looks duraderos y sin imperfecciones. Consiga looks impresionantes, profesionales y de alta calidad a un precio asequible.

INCLUYE 15 SOMBRAS: Affection incluye una mezcla de tonos cálidos en dorado y borgoña, además de un negro intenso para crear dramatismo.

SE DIFUMINA CON UNA FACILIDAD ASOMBROSA: los tonos de esta paleta tienen un efecto de larga duración y se pueden difuminar, lo que permite crear una infinidad de magníficos looks que duran todo el día.

CÓMO SE USA: aplicar y difuminar sobre el párpado las sombras elegidas. Pulverizar la brocha de maquillaje con el espray fijador Revolution Hyaluronic para intensificar el pigmento.

CRUELTY FREE (SIN CRUELDAD ANIMAL): los productos de Revolution Beauty son cruelty free y siempre lo han sido. Contamos con la certificación de PETA y nunca hemos permitido que se realicen pruebas en animales en ninguna etapa del desarrollo, tanto de los ingredientes como de los productos finales.

Beteligir Paleta de maquillaje de ojos altamente pigmentada, paleta de sombras de ojos metálicas con brillo mate, colores naturales mezclables de larga duración, kit de cosméticos (A) € 12.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【VERSATILIDAD】-La paleta está compuesta por 35 tonos que varían desde mate, brillante y perlado, así como un acabado de neón. Puede aplicar los tonos claros como base, los tonos más oscuros como borde y el tono marrón como contorno. Luego usando el shimmery como punto culminante.

【PIGMENTADO】 - Tanto los tonos mate como los brillantes tienen un polvo agradable y suave, cremoso y aterciopelado. ¡Los colores más oscuros tienen la mayor pigmentación, lo que te permite mezclar los colores brillantes y oscuros de manera muy fácil y sorprendente!

【COMBINA TODOS LOS TONOS DE PIEL y DURA LARGA】-Los colores pigmentados y los tonos de transición facilitan la mezcla y el juego para cualquier tono de piel, desde un tono claro, marrón medio hasta un tono chocolate. Puedes jugar desde colores neutros hasta colores más oscuros.

【Impermeable y resistente al sudor】: hacemos una muestra en los brazos y hacemos el brazo bajo el agua y descubrimos que es difícil quitar la sombra de ojos. La sombra de ojos tiene una fuerte pigmentación que la hace resistente al agua y al sudor. Pero la sombra de ojos es fácil de aplicar y quitar.

【TAMAÑO DE VIAJE】 La paleta de maquillaje tiene un peso ligero compacto y un tamaño pequeño que facilita el viaje. ¡Un regalo perfecto para amigos y familiares!

Rimmel London Magnifeyes Palette Nude Edition Paleta de Sombras Tono 1 - 14.16 gr € 13.11

€ 7.95 in stock 11 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 sombras complementarias perfectas para hacer contouring

Perfecto para esculpir, sombrear y definir

Aplicador duo para crear múltiples looks para un acabado preciso

Todo en uno, sombra de ojos, delineador y iluminador

Color intenso para todos los tonos de piel

Makeup Revolution | Paleta de sombras de ojos Reloaded | Provocative | 15 sombras | 16,5 g € 5.95 in stock 4 new from €5.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PIGMENTACIÓN INTENSA Y PROFUNDA: estos tonos con una alta pigmentación le proporcionarán looks duraderos y sin imperfecciones. Consiga looks impresionantes, profesionales y de alta calidad a un precio asequible.

INCLUYE 15 SOMBRAS: con 7 sedosos acabados brillantes en los colores oro rosa, rosa oscuro, berenjena y cobre. Para conseguir una mayor profundidad e intensidad en la zona de la cuenca, utilice los tonos de transición marrón y beige mate.

SE DIFUMINA CON UNA FACILIDAD ASOMBROSA: los tonos de esta paleta tienen un efecto de larga duración y se pueden difuminar, lo que permite crear una infinidad de magníficos looks que duran todo el día.

CÓMO SE USA: aplicar y difuminar sobre el párpado las sombras elegidas. Pulverizar la brocha de maquillaje con el espray fijador Revolution Hyaluronic para intensificar el pigmento.

CRUELTY FREE (SIN CRUELDAD ANIMAL): los productos de Revolution Beauty son cruelty free y siempre lo han sido. Contamos con la certificación de PETA y nunca hemos permitido que se realicen pruebas en animales en ninguna etapa del desarrollo, tanto de los ingredientes como de los productos finales.

Rimmel London Magnifeyes Palette Blush Edition Paleta de Sombras Tono 2 - 14.2 g € 6.94 in stock 12 new from €6.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 sombras complementarias perfectas para hacer contouring

Perfecto para esculpir, sombrear y definir

Aplicador duo para crear múltiples looks para un acabado preciso

Todo en uno, sombra de ojos, delineador y iluminador

Color intenso para todos los tonos de piel

Wet n Wild Paleta Color Icon 5-Pan, Paleta de Sombras de Ojos, 5 Colores Intensamente Pigmentados para el Maquillaje Diario, Fórmula de Larga Duración y Fácil de Difuminar, Camo-Flaunt € 4.49

€ 4.18 in stock 2 new from €4.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Look versátil - desde looks esenciales hasta brillos impactantes, esta paleta ofrece tonos normales y ultra-glamourosos. Alta pigmentación. Fórmula suave y fácil de difuminar

Consejos de uso - selecciona un tono neutro y aplícalo en la zona deseada como base, luego utiliza los tonos más oscuros para hacer la transición, resaltar y definir

Seguro y no testado en animales - en wet n wild, siempre nos hemos preocupado por la seguridad de nuestros productos que están dermatológicamente probados y no testados en animales

Experiencia - desde 1979, wet n wild ha creado productos de alta calidad para todos los amantes de la cosmética sin importar la edad y teniendo en cuenta cada tipo de piel

Amplia gama de productos - ¡descubre la calidad y la amplia gama de cosméticos que ofrece wet n wild! muestra tu lado salvaje con nuestras barras de labios, sombras de ojos y mucho más

Onlyoily Paleta De Sombras De Ojos Desnudo Profesionales - Paleta Maquillaje - Altamente Pigmentados 16 Colores Ahumado Brillantes y Mate Impermeable Duradero-16 COLORES (E) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✓ PALETA DE SOMBRAS DE OJOS está inspirada en el lado femenino y suave de la mujer. Creada con ingredientes de la más alta calidad y la fórmula de sombra de ojos ultramicronizada y pigmentada de lujo más actual. Una paletas de maquillaje exquisita e imprescindible con 16 colores ricos en pigmentos, poder de permanencia y capacidad de mezcla.

✓ PERFECTO PALETAS DE SOMBRAS DE OJOS para el maquillaje de la chica diaria, eventos u ocasiones especiales. Usa reflejos brillantes y afina el aspecto para una velada inolvidable. Una base de sombras de ojos o la prebase de párpados ayudará a obtener los colores verdaderos de cada paleta individual.

✓ MAKE UP PALETTE NUD - Gama de colores naturales esenciales con sobresalientes matices terrosos, metálicos, satinados y brillantes. Desde el beige suave hasta el delicioso marrón chocolate, son adecuadas para looks de maquillaje ahumado y naturalmente hermosos.

✓ EYESHADOW PALETTE - Funcionan húmedas o secas para que puedas sombrear, difuminar, alinear y definir tus ojos, como un artista. Textura preciosa y brillante - aplique trucos de maquillaje como un profesional, la alta calidad del color hace que este producto sea de alta calidad, gracias a la consistencia de los tonos altamente pigmentados que ofrecen un brillo duradero.

✓ PALETA PARA OJOS SLIM - ¡Llévame a casa ahora! Haz algunos colores para nuestros ojos, haz que el mundo sea colorido.Si la paleta de sombras de ojos que recibió está dañada, no dude en contactarnos. Le proporcionaremos una solución 100% satisfactoria

NYX Professional Makeup Paleta de sombra de ojos Ultimate Shadow Palette, Pigmentos compactos, 16 sombras, Acabados mate, satinados y metalizados, Tono: Warm Neutrals € 19.90

€ 13.60 in stock 4 new from €13.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sombras compactas fáciles de difuminar

Color intenso y duradero

Textura ligera

Crea tu propio look de festival con estas sombras de ojos pigmentadas

Ucanbe Nuevo 18 Colores Maquillaje Paleta de Sombra de Ojos Brillo Mate Pigmentado de Alta Durabilidad Rosa Maquillaje Sombra de Ojos Pallete Cosméticos € 12.66 in stock 2 new from €12.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 18 Colores ricos y modernos Paleta de sombra de ojos mate y brillante altamente pigmentada para que los profesionales creen looks sofisticados, vanguardistas y apasionados y exploren una variedad de colores y diseños artísticos.

Los ingredientes de alta calidad son impermeables, brillantes y duraderos, que no se decoloran ni decoloran, lo que lo deja encantador y atractivo durante todo el día.

Textura fina y suave: polvo delicado y suave, fácil de colorear y altamente saturado. Mezcla la sombra de ojos muy agradable y suave para resaltar el aspecto de los tres ojos dimensional.

Ideal desde belleza natural hasta dramático maquillaje de ojos ahumados, maquillaje de boda, maquillaje de fiesta o maquillaje informal. O regalo a las amigas.

Servicio al cliente: Nuestra empresa cuenta con un sistema de garantía de calidad perfecto y un sistema de servicio postventa. Si tiene un problema, por favor contáctenos la primera vez.

Paleta de sombras de ojos de 60 colores Set de paleta de maquillaje 4 in1 Color Board Altamente pigmentado Brillo Metálico Mate Brillo Natural Ultra Sombra de ojos en polvo € 19.88 in stock 2 new from €19.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Nuevo diseño】 El nuevo diseño giratorio está diseñado para agregar 4 capas de la paleta en el caso de un área constante. Entonces, aunque esta es una gran sombra de ojos colorida, pero también es muy conveniente de llevar. Aquí hay 60 colores populares, incluyendo brillo metálico, diamante, brillo mate, tonos naturales satinados, etc. Perfecto para maquillaje profesional para ojos ahumados, maquillaje para bodas, maquillaje para fiestas o maquillaje informal.

【Duradero e impermeable】 la fórmula fácil de mezclar ofrece una amplia gama de alta pigmentación y polvo suave y aterciopelado para cubrir los ojos sin esfuerzo. También es resistente al agua y duradera, lo que le permite a su hermosa mirada tener una duración de todo el día.

【Combinación de colores】 Estas sombras de ojos mate y brillante son fáciles de combinar. Las sombras se pueden aplicar húmedas o secas para muchas miradas diferentes. Combinación de colores razonable, sombras altamente pigmentadas hacen que el ojo se vea más vívido y vibrante. Puede usarlo como tono de resaltado o aplicarlo en el labio superior, la cara, las piernas y el cuerpo

【El mejor regalo】 Un empaque hermoso y 63 sombras de ojos coloridas son absolutamente un regalo perfecto. ¡Perfecto como un regalo que se envía a los amantes, familiares y amigos cuando se celebra el día de San Valentín, cumpleaños y otros festivales!

【Vegan/Cruelty-Free】Ingredientes saludables y seguros y de gran calidad, hipoalergénicos, amigables con la piel, libres de crueldad. Colores fáciles de aplicar y lavar. Al igual que con todos los cosméticos, se recomienda una pequeña prueba de parche en la piel antes de usarlo READ Los 30 mejores Funda Galaxy S6 capaces: la mejor revisión sobre Funda Galaxy S6

Maybelline New York EyeStudio, Paleta de Sombras de Ojos, 12 Colores, 01 Blushed Nudes € 13.97

€ 8.73 in stock 11 new from €5.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Déjate seducir por la tendencia de tonos nude: paleta de sombras de 12 colores desde rosas suaves a bronces intensos

Práctico aplicador incluido para difuminar y mezclar los distintos tonos con facilidad y crear una variedad de looks

Extiende el color más claro en todo el párpado hasta debajo de la ceja y después aplica un color más oscuro en el párpado móvil, Aplica la máscara Lash Sensational Intense Black para potenciar al máximo tu mirada

Formato compacto para llevar cómodamente en el bolso

Contenido: 1x Paleta de sombras de ojos The Blushed Nudes de Maybelline New York, Aplicador incluido, Número de sombras: 12

JasCherry 190 Colores Sombra De Ojos Paleta de Maquillaje Cosmética - Incluye Blush y Polvos Compactos € 52.50 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number jaspalette3-006 Is Adult Product Size 1 Unidad (Paquete de 1)

Bourjois EyeCatching Palette Sombra de ojos Tono 003 Nude (Gama nudes) - 86 g € 10.12

€ 9.81 in stock 8 new from €9.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paleta de 8 sombras para crear un ahumado perfecto

Contiene 8 tonos luminosos, intenso y modernos

Contiene un aplicador de doble punta: una suave para combinar las combras y otra precisa para delinear o definir

Su fórmula contiene primer para proporcionar hasta 12 horas de duración

Incluye un espejo giratorio para retoques rápidos sobre la marcha

Makeup Revolution | Paleta de sombras de ojos Reloaded | Marvellous Mattes | 15 sombras | 16,5 g € 5.99

€ 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PIGMENTACIÓN INTENSA Y PROFUNDA: estos tonos con una alta pigmentación le proporcionarán looks duraderos y sin imperfecciones. Consiga looks impresionantes, profesionales y de alta calidad a un precio asequible.

INCLUYE 15 SOMBRAS: añada una divertida explosión de color con rojos, amarillos, azules y rosas llamativos y unifique su look con versátiles tonos de transición en tonos tostados y marrones.

SE DIFUMINA CON UNA FACILIDAD ASOMBROSA: los tonos de esta paleta tienen un efecto de larga duración y se pueden difuminar, lo que permite crear una infinidad de magníficos looks que duran todo el día.

CÓMO SE USA: aplicar y difuminar sobre el párpado las sombras elegidas. Pulverizar la brocha de maquillaje con el espray fijador Revolution Hyaluronic para intensificar el pigmento.

CRUELTY FREE (SIN CRUELDAD ANIMAL): los productos de Revolution Beauty son cruelty free y siempre lo han sido. Contamos con la certificación de PETA y nunca hemos permitido que se realicen pruebas en animales en ninguna etapa del desarrollo, tanto de los ingredientes como de los productos finales.

Beauty Glazed Paleta De Sombras De Ojos Profesionales - Paleta Maquillaje - Altamente Pigmentados 15 Colores Brillantes y Gitter € 13.88 in stock 2 new from €13.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Necesita pegamento, solo aplique el color directamente con un pincel o con los dedos

Paleta de polvo de brillo de diamante de 15 colores, el efecto del color es bueno.El color es muy brillante y el polvo no está suelto.

Principalmente adecuado para ojos, labios, mejillas y apto para todo tipo de piel, no para el cuerpo y las uñas.

Textura fina suave con factor de brillo de larga duración, te hace deslumbrantemente hermoso y brillante en movimiento para una fiesta

Perfecto para maquillaje profesional de ojos ahumados, maquillaje de boda, maquillaje de fiesta o maquillaje casual.

Wet n Wild - Color Icon 10 Pan Palette - Paleta de Sombras de Ojos - 10 Colores de Sombras Brillantes y Mates para el Día y la Noche, de Larga Duración y Fáciles de Mezclar - Nude Awakening € 6.29

€ 5.99 in stock 6 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVA FÓRMULA - La paleta perfecta para cada mirada, con tonos brillantes para el día y mezclas seductoras para la noche. Sombras de ojos con pigmentación intensa, textura sedosa e increíble suavidad

CONSEJOS DE USO Y BENEFICIOS - Una mezcla de tonos brillantes esenciales y colores de transición mates para mezclarse con los pliegues de los párpados. Las sombras se extienden y mezclan fácilmente

SEGURO Y NO TESTADO EN ANIMALES - Wet n Wild siempre ha cuidado la seguridad de nuestros productos, los cuales son probados dermatológicamente y fabricados sin pruebas con animales

EXPERIENCIA - Desde 1979, Wet n Wild ha creado productos de alta calidad al alcance de todos los amantes de la belleza sin importar la edad, etnia, estatus social y tipo de piel

GRAN VARIEDAD - ¡Descubre la calidad y la variedad de los cosméticos Wet n Wild! ¡Seas como seas, tu carácter salvaje se expresará con nuestros lápices labiales, sombras de ojos y mucho más!

Paleta De Sombras De Ojos Profesionales - Paleta Maquillaje - Altamente Pigmentados 16 Colores Brillantes y Mate € 11.49 in stock 1 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✓ PALETA DE SOMBRAS DE OJOS está inspirada en el lado femenino y suave de la mujer. Creada con ingredientes de la más alta calidad y la fórmula de sombra de ojos ultramicronizada y pigmentada de lujo más actual. Una paletas de maquillaje exquisita e imprescindible con 16 colores ricos en pigmentos, poder de permanencia y capacidad de mezcla.

✓ PERFECTO PALETAS DE SOMBRAS DE OJOS para el maquillaje de la chica diaria, eventos u ocasiones especiales. Usa reflejos brillantes y afina el aspecto para una velada inolvidable. Una base de sombras de ojos o la prebase de párpados ayudará a obtener los colores verdaderos de cada paleta individual.

✓ MAKE UP PALETTE NUD - Gama de colores naturales esenciales con sobresalientes matices terrosos, metálicos, satinados y brillantes. Sus glamorosas TONALIDADES DESNUDAS, desde el beige suave hasta el delicioso marrón chocolate, son adecuadas para looks de maquillaje ahumado y naturalmente hermosos.

✓ EYESHADOW PALETTE - Funcionan húmedas o secas para que puedas sombrear, difuminar, alinear y definir tus ojos, como un artista. Textura preciosa y brillante - aplique trucos de maquillaje como un profesional, la alta calidad del color hace que este producto sea de alta calidad, gracias a la consistencia de los tonos altamente pigmentados que ofrecen un brillo duradero.

✓ PALETA PARA OJOS SLIM - Empacada en un diseño delgado, delgado y elegante, con tapa magnética. Tamaño: 14 x 9.5 x 1.0 cm. La oferta es limitada y las existencias se están agotando. ORDENE AHORA!

DISINO del maquillaje del sombreador, 252 en color de sombra de ojos paleta de sombra de ojos Kit de maquillaje de Make Up Box Profesional € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maravillosos conjuntos de sombras de ojos de 252 paletas a todo color preferidos para maquillaje de fiesta/maquillaje casual/maquillaje de boda, etc. Diferentes colores para diferentes looks.

Este kit ha sido creado específicamente para ser resistente al agua y para mantenerse en camino duradero después del día (o de la noche) está hecho.

Descubre desnudos sutiles, ricos azules, rosas vivas, naranjas llamativas y neutrales sensuales junto con una amplia gama de fabulosos acabados, desde mate a súper brillante.

Color brillante e ingredientes nutritivos juntos para cuidar la piel de los ojos alrededor.

Tamaño: 23,5 x 15,5 x 3 cm.

REVOLUTION BEAUTY 1092715 Paleta Recargada Mattes básicos € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestras 15 paletas de sombras de ojos que están destinadas a empacar un golpe a un precio asequible.

¡Una mezcla verdaderamente convincente de 15 tonos suaves y ricos, para los amantes del mate en todas partes! con un amplio espectro de desnudos fundamentales, cremas, beiges, marrones y ciruelas profundas.

Sombras de ojos altamente pigmentadas, de larga duración, suaves y mezclables que te mantendrán a la moda durante todo el año.

Libre de crueldad. Sin gluten.

Nuestras 15 paletas de sombras de ojos que están destinadas a empacar un golpe a un precio asequible.

UCANBE EXOTIC FLAVORS Paleta de maquillaje de sombras de ojos de neón 48 coloridas sombras de ojos mates, brillantes y metálicas de regalo € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sabor exótico: El color básico del envase es el oro rosa pálido mate, con un relieve de plumas de pavo real, con 4 elegantes damas indias, que representan una hermosa combinación de exotismo. Esta paleta contiene 48 colores. Contiene 28 tonos mates que son los colores neón más llamativos, 11 tonos brillantes, 4 tonos satinados y 5 tonos brillantes.

Una mirada fascinante: Los tonos neutros y los colores satinados con una bonita imagen de espejo son perfectos para el look básico de todos los días. Los brillos son ideales para el día a día y para las fiestas. Los colores llamativos y brillantes y los colores de neón son perfectos para muchas ocasiones, como festivales de música, desfiles de moda, Halloween, Navidad.

Se puede mezclar y es fácil de usar: Se aplica fácilmente con el pincel y se mezcla bien. Recomendamos utilizar los tonos de purpurina junto con otros colores para que se aprovechen al máximo. Una variedad de colores que se adapta a todos los tonos de piel, tanto para principiantes como para maquilladores profesionales.

Agradable para la piel & textura sedosa: Esta sombra de ojos tiene una textura de polvo suave y lisa en los tonos mate y satinados, y una textura cremosa y mantecosa en los tonos brillantes y resplandecientes. Ambas texturas son duraderas y están bien colocadas, lo que puede hacer que tu mirada sea maravillosa.

MEJOR SERVICIO: Si ha recibido un producto defectuoso o no está satisfecho con nuestro producto, póngase en contacto con nosotros. Haremos todo lo posible para resolver el problema por usted. READ Los 30 mejores Consoladores Para Mujer capaces: la mejor revisión sobre Consoladores Para Mujer

Max Factor Masterpiece Nude Palette - Paleta de sombras de ojos tono capuccino nudes € 13.75 in stock 5 new from €13.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paleta de ojos, con 8 tonos

Nueva fórmula suave y cremosa

3 acabados y infinitos looks

Gama de tonos: desde los neutros a los brillantes y desde los claros a los profundos

Aplicador de doble punta

Beauty Glazed Sombra de ojos de 72 colores, brillante y mate Paleta de sombras de ojos todo en uno altamente pigmentadas Paleta de maquillaje cosmético para ojos brillantes nacarados € 21.88 in stock 1 new from €21.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✦Juegos de sombras de ojos de 72 colores: Incluye colores mate y brillantes, muy pigmentados y vibrantes, es ideal para crear una variedad de looks para el día o la noche.

✦ Un aspecto distintivo: con un diseño de 3 capas, como un libro, más cómodo de usar. ¡Esta paleta de sombras de ojos te brinda los colores más pop en una paleta que se puede doblar en un tamaño pequeño como un libro! Perfecto tanto para salón profesional como para uso doméstico.

✦Pigmentado y mezclable: el polvo es muy delicado, suave, de muy buen color. Usando la tecnología de producción más nueva, el polvo no se esparce. Toque suavemente, el color inmediatamente brillante magnífico. Combina fácilmente, obtén el maquillaje más hermoso.

✦Larga duración: polvo suave y colores duraderos, mantén tu maquillaje de sombra de ojos perfecto durante mucho tiempo. Puede durar todo el día.

✦ GRAN REGALO PARA MUJERES Y NIÑAS: ¡Este juego de paleta de sombras de ojos será amado por todas las mujeres! Este es un gran regalo para las vacaciones, Navidad, Año Nuevo, aniversario, cumpleaños y cualquier otra ocasión.

Markwins Essentials Naked Eyes - Paleta de Sombras de Ojos - Paleta con 12 Sombras de Ojos Naturales - Set de Maquillaje Profesional - California Collection - Kit de Maquillaje para Mujeres € 6.50 in stock 2 new from €6.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA PALETA IMPRESCINDIBLE - ¡Una pieza especial en tu colección de maquillaje! La paleta Naked Eyes incluye una selección de tonos naturales que te ayudarán a crear el mejor look del día a la noche

TODO LO QUE NECESITAS - ¡Una paleta perfecta para llevarla en tu bolso a todas partes! Esta paleta incluye 12 sombras de ojos y un aplicador: ¡elige tu tono favorito y consigue tu maquillaje perfecto!

UN REGALO ESPECIAL PARA TUS AMIGAS - Un estuche llamativo y gran calidad para una paleta súper completa: el regalo perfecto para las amantes de la belleza que quieren llevar todo lo que necesitan

EXCELENCIA EN LA COSMÉTICA - Siempre hemos estado a la vanguardia de la innovación y hemos marcado algunas de las tendencias más populares, fomentando la diversidad en la industria de la belleza

VALOR DEL PRODUCTO - Siempre hemos controlado la seguridad de nuestros productos y hemos estado comprometidos con la calidad. También tomamos decisiones responsables para un futuro más sostenible

UCANBE Spotlight Paleta de sombras de ojos con 40 colores altamente pigmentados, paleta de maquillaje en polvo mate y brillante, set de maquillaje de larga duración para mujeres y niñas € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UCANBE La paleta de sombras de ojos de 40 colores tiene todos los colores que te gustan. Con 18 tonos mates y 22 tonos brillantes para crear looks de maquillaje de ojos únicos y hermosos, desde un maquillaje de aspecto natural hasta looks de ojos ahumados en una sola pasada.

La gente no sabe lo pigmentada que es la paleta Spotlight hasta que la consigues. Desde las sombras mate intensamente pigmentadas hasta las metálicas del arco iris, pasando por las duocromáticas, tus ojos pueden iluminarse, definirse y envalentonarse según cada ocasión y el estado de ánimo de cada uno.

La paleta de maquillaje sirve para todo el mundo, en cualquier lugar. Formulada con tecnología de larga duración y resistente a las arrugas, ofrece a las amantes del maquillaje un completo armario de colores para los ojos de día a noche. Tus ojos se mantienen vibrantes y frescos durante 24 horas.

Ya sea aplicando un solo color o mezclando varios tonos, las posibilidades son infinitas. Cada tono puede llevarse en seco o en húmedo. Quieres saber qué cosas maravillosas les ocurrirán en tus manos, tendrás que hacerte con uno para usar tu creatividad.

Una gran idea para regalar en Navidad y otros festivales a tus amantes, familiares y amigos o para sorprenderte a ti mismo. Experimente la emoción de recibir una paleta de sombras de ojos en un envase sobredimensionado. ¡No tenga miedo de probarla!

Paleta de sombras de ojos de 50 colores, paleta de maquillaje de sombras de ojos con brillo mate brillante, maquillaje de larga duración, paleta de sombras de ojos pigmentadas profesionales € 16.99 in stock 2 new from €14.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paleta de sombras de ojos exclusiva: selección de tonos mate, metálicos y satinados, opciones de tonos que van desde el marrón y el morado hasta el naranja cálido y el amarillo mostaza, una amplia gama de tonos fríos y cálidos exclusivos, está obligado a ello.

Paleta de sombras de ojos de 50 colores: una paleta todo en uno con 50 sombras de ojos mate y brillantes para contornear, definir y crear cualquier look que desees. Desde el maquillaje nude diario hasta el maquillaje ahumado, crea un maquillaje de personalidad deslumbrante sin fin.

Permanezca encendido todo el día: esta sombra de ojos resistente al agua con factores hidratantes naturales, calidad profesional, ricos colores mezclables, polvo aterciopelado de larga duración, le dará un maquillaje impecable y duradero.

Alta pigmentación: esta sombra de ojos tiene una textura en polvo suave y suave en tonos mate y satinados, una textura cremosa y mantecosa suave en brillo y un tono brillante que muestra un reflejo altamente pigmentado y rico a la vez que duradero. Ambas texturas son duraderas y están bien puestas, deja que tu look se mantenga magníficamente.

Regalo perfecto para quien ama: perfecto para todos los tonos de piel. Es absolutamente el mejor regalo para damas / niñas / mujeres, como esposa, hija, madre, novia o usted mismo en Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín.

