Inicio » Juguete Los 30 mejores Ordenadores De Segunda Mano capaces: la mejor revisión sobre Ordenadores De Segunda Mano Juguete Los 30 mejores Ordenadores De Segunda Mano capaces: la mejor revisión sobre Ordenadores De Segunda Mano 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Ordenadores De Segunda Mano?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Ordenadores De Segunda Mano del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 179.00 in stock 6 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM da 16 GB, di tipo DDR3

Almacenamiento de 240GB SSD + 500GB HD

Sistema operativo Windows 10 Profesional

Respaldado por la garantía de 1 año de Amazon Renewed.

Hp Elite 8300 SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco SSD de 240GB + 500GB HDD, Lector, Windows 10 Pro ES 64) (Reacondicionado) € 116.00

€ 113.00 in stock READ Los 30 mejores Sylvanian Families Casa capaces: la mejor revisión sobre Sylvanian Families Casa 8 new from €113.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 caché de 6M, hasta 3,60 GHz

Memoria RAM de 8 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de SSD 240GB + 500GB HDD

Sistema operativo Windows 10 Professional

HP Elite 800 G1 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-4770, 32GB de RAM, Disco SSD 480GB + 500GB HDD, Grafica 2GB, WiFi PCI, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 375.00 in stock 3 new from €375.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-4770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM de 32GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de 480GB SSD + 500GB HDD

Windows 10 Professional

GRAFICA 2GB CON HDMI + WIFI PCI

Hp Elite 8300 - Ordenador de sobremesa + Monitor 24'' (Intel Core i7-3770, 8GB de RAM, Disco de 240 SSD+ 500GB HDD, Lector DVD, WiFi,Windows 10 Pro 64) (Reacondicionado) € 245.00 in stock 5 new from €245.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 - 3,40 GHz

Monitor 24" Reacondicionado con altavoces integrados, Estado excelente.

Almacenamiento de 240GB SSD+500GB HDD

Memoria RAM 8GB DDR3

Sistema Operativo: Windows 10 PRO

HP Elitedesk 800 G2 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-6500, 8GB de RAM, Disco 256GB SSD, Windows 10 Pro) (Reacondicionado) € 148.00 in stock 6 new from €148.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones del paquete del artículo- 18.7007873825 pulgadas de largo x 16.20078738505 de ancho x 6.299212592 pulgadas de alto.

Peso del paquete del artículo- 14,4182319348 libras

Tipo de producto- ORDENADOR PERSONAL

Sistema operativo- Windows 10 Pro

HP Pavilion TP01-1019ns - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-10400, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD 630 Graphics, Windows 10 Home), Plata € 699.00 in stock 1 new from €699.00

1 used from €586.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-10400 (frecuencia base de 2,9 GHz, hasta 4,3 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 6 núcleos)

Almacenamiento PCle SSD de hasta 512 GB y memoria RAM DDR4-2666 MHz hasta 16 GB

Targéta gráfica integrada Intel UHD 630

Sistema operativo Windows 10 Home (actualización a Windows 11 cuando esté disponible)

Conexiones: 1 SuperSpeed USB Type-C con velocidad de señal de 5 Gbps; 4 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 toma combinada de auriculares/micrófono; 1 VGA; 1 HDMI 1.4b; Lector de tarjetas de memoria HP 3 en 1; WLAN, Wi-Fi, Bluetooth 5

Apple Ordenador PortáTil MacBook Air (2020): Chip M1 de Apple, Pantalla Retina de 13 Pulgadas, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB, Teclado retroiluminado, cáMara FaceTime HD, Sensor Touch ID, Color Plata € 1,219.00

€ 999.00 in stock 2 new from €999.00

1 used from €989.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería para un día entero. Hasta 18 horas de autonomía en función del uso para tener más libertad que nunca.

Gran rendimiento. Puede con todo, desde editar vídeo con calidad profesional hasta echar partidas épicas. El chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos ofrece un rendimiento hasta 3,5 veces superior con respecto a la anterior generación y consume mucha menos energía.

Memoria ultrarrápida. Sus 8 GB de memoria unificada se encargan de que todo el sistema funcione de una forma ágil y fluida. Por eso permite navegar con varias pestañas abiertas y acceder a archivos gráficos de gran tamaño a toda pastilla.

Pantalla espectacular. Las imágenes se muestran reales como la vida misma en la pantalla Retina de 13,3 pulgadas. El texto se ve con la máxima claridad y los colores brillan con luz propia.

Por qué Mac: Fácil de usar. Fácil de configurar. Potente como ni te imaginas. Intuitivo y con un montón de apps incluidas de serie. El Mac está diseñado para que trabajes, juegues y crees como nunca.

HP Elite 8200 - Ordenador de sobremesa Completo + Pantalla 22 pulgadas(Intel Core I5-2400, 8GB RAM,SSD de 240 GB, DVD, Windows 10 Profesional, Negro (Reacondicionado) € 179.00 in stock 4 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-2400 caché de 6M, hasta 3,40 GHz

Monitor:Pantalla de 20" Pulgadas

Almacenamiento de 128 GB SSD

Memoria RAM 8GB DDR3

WINDOWS 10 PROFESIONAL

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 16GB de RAM, Disco SSD 512GB, Lector DVD, Windows 10 Pro) (Reacondicionado) € 194.00

€ 188.00 in stock 5 new from €188.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM de 16 GB, di tipo DDR3

Almacenamiento de 512GB SSD

Sistema operativo Windows 10 Profesional 64 Bits

Apple MacBook Air 13" (2017) - Core i5 1.8GHz, 8GB RAM, 128GB SSD (Reacondicionado) € 485.00

€ 439.00 in stock 2 new from €499.00

2 used from €439.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Artí - Dimensiones del paquete - 18,9763779334L x 10,5511810916B x 2,6771653516H pulgadas

Artí - Peso del paquete - 4,056,50562,08 libras

Cantidad del paquete artículos - 1

Tamaño: 64 GB

HP EliteDesk 800 G1 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-4570, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 139.00

€ 135.00 in stock 5 new from €135.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador: Intel Core 4570 3200MHZ

Memoria RAM de 8 GB, de tipo DDR3

Disco Duro de 240 GB SSD

Lector: Si

Sistema Operativo: Windows 10 Profesional

Hp Elite 8300 - Ordenador de sobremesa + Monitor 24'' (Intel Core i5-3470, 8GB de RAM, Disco de 240 SSD+ 500GB HDD, Lector DVD, WiFi,Windows 10 Pro 64) (Reacondicionado) € 195.00 in stock 5 new from €195.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 - 3,20 GHz

Monitor 24" , Estado excelente.

Almacenamiento de 240GB SDD + 500GB HDD

Memoria RAM 8GB DDR3

Sistema Operativo: Windows 10 PRO

Hp Elite 8300 SFF - Ordenador de sobremesa + Pantalla 22pulg (Intel Core i5-3470, 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco SSD de 240GB + 500GB HDD, Lector, Windows 10 Pro ES 64) (Reacondicionado) € 185.00 in stock 5 new from €185.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto- ORDENADOR PERSONAL

Sistema operativo- Windows 10 Pro

Disco duro - 240.00, serial_ata

Memoria- 240. GB

Ordenador Portátil 14 Pulgadas 64 Go SSD Windows 10 Notebook Intel 6GB RAM 1080 FHD BT USB HDMI, Ratón Inalámbrico y Teclado Español Pegatina, Argento € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【PANTALLA FULL HD】 B2 ordenador portátil tiene una pantalla de alta definición de 14,1 pulgadas y admite reproducción de video FHD de 1920 x 1080. A diferencia de otros portátiles, el B2 usa una nueva pantalla LCD, la luz de la pantalla es más suave y más cómodo, adecuado para ver la navegación por Internet, ver videos, películas y trabajos de oficina a largo plazo. Dígale adiós a la fatiga visual causada por el uso prolongado de la ordenador portátil.

【PROCESADOR ESTABLE】 la ordenador portátil B2 está equipada con un procesador Celeron N3350, tecnología de 14 nanómetros. Frecuencia principal de 1,1 Ghz, frecuencia turbo de 2,4 Ghz, potencia TDP de 6 W. Capacidad de memoria LPDDR3 de 6 GB en funcionamiento, memoria de disco duro de estado sólido de alta velocidad de 64 GB; admite hasta 256GBTF / expansión de memoria de tarjeta MicroSD, bluetooth, reemplazo y actualización de SSD.

【DISEÑO PRÁCTICO】 El portátil B2 tiene 2 puertos USB A 3.0 (colocarse SATA). 1 puerto mini HDMI (10,5 mm * 2,5 mm), 1 puerto tipo C, 1 ranura para tarjeta MicroSD, 1 conector para auriculares (3,5 mm), 1 puerto de alimentación CC (12 V 2 A). Soporte de puerto de uso múltiple, más conveniente al conectar dispositivos externos como proyectores, ratón, tarjetas de memoria, discos duros y auriculares.

【DISEñO LIVIANO】 Este ultrabook pesa 1,4 kg y la parte más delgada mide solo 12 mm. El lado estrecho mide 7 mm. Exquisito teclado de chocolate en inglés. El tono de la clave es de 21 mm, lo que puede reducir los errores ortográficos. La altura del teclado es de 1,5 mm, que se ajusta al diseño del panel táctil. Puede mantener una buena postura mientras escribe texto.

【SERVICIO DE CALIDAD】 Nuestros productos disfrutan de un servicio permanente gratuito. Si necesita ayuda, no dude en contactarnos. GOODTEL tiene 7 años de tiempo en ventas y servicio. Haremos que los clientes disfruten del mejor servicio. GOODTEL se merece su confianza. READ Los 30 mejores Pin Y Pon Sirenas capaces: la mejor revisión sobre Pin Y Pon Sirenas

Dell Inspiron 15 3000 - Ordenador Portátil de 15.6'' Full HD (Intel Core i3-1115G4, Intel Iris Xe Graphics, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Micro SD, Ubuntu Linux), Negro - Teclado QWERTY Español € 444.32 in stock 1 new from €444.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia memorable: vea, lea, reproduzca en streaming, Intel Core i3 de 11.a generación que ofrecen una gran variedad de capacidades multimedia para divertirse durante todo el día

La potente tarjeta gráfica Intel Iris Xe Graphics le permite llevar a cabo las tareas informáticas más exigentes

Mejor visualización: La pantalla Full HD antirreflejante tiene bordes compactos y le muestra una imagen clara y nítida para una visualización cómoda

La resistencia se suma al estilo: este dispositivo, hecho con aluminio en la cubierta superior y el reposamuñecas, respira lujo sin sacrificar la durabilidad

Colores sorprendentes: el color Platinum Negro de su portátil es clásico pero contemporáneo, con un exterior sorprendente y un interior sutil que definen un contraste atractivo

HP EliteDesk 800 G1 - Ordenador de sobremesa + TFT 23'' (Intel Core i5-4570, 3.2 GHz, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, WiFi PCI, Windows 10 Pro 64 bits) (Reacondicionado) € 225.00 in stock 4 new from €225.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-4570 caché de 6M, hasta 3,60 GHz

Memoria RAM de 16 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de SSD 240GB + 500GB HDD

Monitor de 23'' marca según stock

Sistema operativo Windows 10 Professional

Hp Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 8GB de RAM, Disco HDD de 500GB, Lector DVD, Windows 10 PRO ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 94.00 in stock 6 new from €94.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ordenador de sobremesa HP 8300 SFF (Intel Core i5-3470 @ 3,2GHz (Quad Core), Memoria 8GB, Disco Duro de 500HDD DVD, WINDOWS 10 PRO ES 64)

Tarjeta grafica Intel Graphics HD, Sonido High DEF Audio, Tarjeta de RED - LAN: Gigabit Ethernet, Expansion: (1) PCI; (1) PCIe x1; (1) PCIe x4; (1) PCIe x16, Puertos: (4) USB 3.0 (6) USB 2.0 (1) RJ45 (1) PUERTO SERIE (1) Displayport (1) VGA

Contenido de la caja : El articulo + Adaptador de corriente/cable de corriente; factura

Dimensiones: 10.0 x 33.8 x 37.9 cm (4.0 x 13.3 x 14.9 in), Peso 7.6 kg (16.7 lb)

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa Completo + TFT 22pulg (Intel Core I5-3470, 8GB RAM,Disco HDD 500GB, WiFi, Windows 10 Profesional 64 bits) (Reacondicionado) € 174.00 in stock 6 new from €174.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto- ORDENADOR PERSONAL

Sistema operativo- Windows 10 Pro

Disco duro - 500,00, serial_ata

Material de alta calidad

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 32GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD,Grafica 2GB HDMI, WiFi, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 349.00 in stock 5 new from €349.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM de 32 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de 240GB SSD + 500GB HDD

Windows 10 Professional

WIFI PCI

Lenovo Thinkpad L460 Intel Core I5-6200 CPU 8 GB RAM 500 GB HDD WIN 10 Pro (Reacondicionado) € 259.00 in stock 1 new from €259.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cantidad de artículos en el paquete- 1

Tipo de producto- ORDENADOR PORTÁTIL

Sistema operativo- Windows 10 Pro

Disco duro- 500,00, eSATA

Ordenador de sobremesa HP Elite 8300 SFF (Intel Core i5-3470 3.2 GHz 16GB de RAM Disco SSD de 240GB + 500GB HDD Lector DVD Windows 10 Pro ES 64) (Reacondicionado) € 127.00 in stock 5 new from €127.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 caché de 6M, hasta 3,60 GHz

Memoria RAM de 16 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de SSD 240GB + 500GB HDD

Sistema operativo Windows 10 Professional

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 8GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 170.00 in stock 7 new from €170.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 8GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro

ENVIAMOS EN 24 HORAS DESDE ESPAÑA

2 AÑOS DE GARANTIA

ENVIAMOS FACTURA CON IVA

TECLAST Ordenador Portátil 15.6" F15Plus 2 Notebook Laptop 8GB RAM 256GB ROM, Windows 10 (Apoyo Windows 11), IPS FHD 1920*1080, 2.6GHz Intel Gemini Lake N4120, Intel UHD Graphics 600, Teclado QWERTY € 349.99

€ 279.99 in stock 1 new from €279.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTO RENDIMIENTO - Ordenador Portátil con procesador Intel GeminiLake de 8th generación con frecuencias máximas de hasta 2,6 GHz; la tarjeta gráfica de núcleo UHD Intel Graphics 600 de 9th generación; tiene LPDDR4 con 8 GB de RAM, SSD alta velocidad con 256 GB; soporte para la tarjeta TF y el reemplazo y actualización de SSD. Permite velocidades Turbo Boost desde 1.1Ghz hasta 2.6 GHz.

ULTRADELGADO Y LIGERO - Laptop tiene sólo 1.8kg, con 15.6” de pantalla grande, espesor ultradelgado de 15mm, el ordenador portatil tiene una pantalla hasta 91% de relación de 1920 x 1080 Full HD IPS pantalla grande con un panel de protección 2.5D de bisel estrecho de 7 mm que más delgado y más portátil.

ENTRADA EFICIENTE Y CONTROL CONVENIENTE - El notebook tiene teclado de tamaño completo con 6mm de lado estrecho, para que la entrada del teclado sea más eficiente, panel táctil grande de 150mm x 80mm, 47% más grande que 14 pulgadas, manejo más conveniente. Nota: Teclado QWERTY ( Viene con pegatinas de teclado incluyendo Español, Francés, Alemán, Italiano)

CONEXIÓN POTENTE - Tiene una batería grande de 38000mWh, diseñado para un rendimiento duradero, 7 horas de uso integral de la duración de la batería o 5 horas de duración de la batería de reproducción de vídeo, con AC WiFi en doble banda con una velocidad de transmisión máxima de 433Mb / s bajo banda 5G, Bluetooth 4.2 y otra transmisión inalámbrica de alta velocidad; Es conveniente ponerse en contacto con la variedad de periféricos por los dos USB 3.0, salida Mini-HDMI de audio HD y vídeo.

WINDOWS 10 - Sistema operativo Windows 10 genuino preinstalado, soporta todo tipo de software de oficina, software de productividad de Adobe, compatible con todo tipo de entretenimiento audiovisual, software de aplicación convencional, es bueno en entretenimiento y oficina.

Apple MacBook Air 13 (Reacondicionado) € 439.00

€ 379.00 in stock 5 new from €349.00

5 used from €265.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number MD760/B Model MD760/B Color plata

Lenovo IdeaCentre AIO 3 - Ordenador de Sobremesa Todo en uno Pantalla de 23.8" FullHD (AMD Ryzen 5 4500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Home) Negro - Ratón y Teclado QWERTY Español USB € 699.00 in stock 1 new from €699.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 23.8 pulgadas FullHD con resolución 1920 x 1080, IPS, 250nits

Procesador AMD Ryzen 5 4500U (6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3)

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe

Memoria RAM de 2x 4GB SO-DIMM DDR4-3200, ampliable hasta 16GB

Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics READ Los 30 mejores Juego De Slime capaces: la mejor revisión sobre Juego De Slime

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Grafica 2GB, WiFi PCI, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 249.00 in stock 5 new from €249.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM de 16 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de 240GB SSD + 500GB HD

GRAFICA 2GB (DVI,V-GA-HDMI)

Wifi interno PCi N 300Mbps

Microsoft Surface Laptop Go - Ordenador portátil de 12.4" (Intel Core i5-1035G1, 8GB RAM, 128GB SSD, Intel Graphics, Windows 10) Platino - Teclado QWERTY Español € 799.99

€ 589.00 in stock 1 new from €589.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Súper ligero, con apenas 1,11Kg, para llevar a todas partes

Pantalla táctil de 12.45 pulgadas, 1536x1024 pixels

Procesador 10th Gen Intel Core i5-1035G1

Memoria RAM de 8GB

Unidad SSD 128GB

Apple iMac 21" - Intel Core i5 2,9 GHz – 8GB – SSD 500Gb - 2013 - (Reacondicionado) € 529.00

€ 409.00 in stock 3 new from €449.00

1 used from €409.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H - Ordenador Portátil 2 en 1 Convertible y Táctil 11.6" HD IPS (MTK MT8183, 4GB RAM, 32GB eMMc, ARM Mali-G72 MP3, Chrome OS), PC Portátil Plata - QWERTY € 299.99

€ 250.00 in stock

1 used from €250.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PORTÁTIL CONVERTIBLE: el Acer Chromebook Spin 311 es un portátil ligero y convertible 360 grados con unas imágenes sorprendentes, un diseño compacto que potenciará tu productividad y creatividad, y una batería de larga duración (hasta 16 horas de autonomía)

SIEMPRE CONECTADO: Con un puerto USB-C totalmente funcional y Wi-Fi 802.11ac con Bluetooth 4.2, podrás conectarte a varios dispositivos a la vez y, además, utilizar la webcam HDR de 720p integrada para realizar videollamadas nítidas

PANTALLA TÁCTIL HD IPS: disfruta de películas, vídeos y programas de televisión con imágenes brillantes y detalles realistas en la pantalla táctil HD IPS de 11.6 pulgadas de tu Chromebook

TECLAS PRECISAS: Disfruta de gran comodidad en cada pulsación gracias a las teclas cóncavas. Además, gracias a un recorrido de 1,6 mm, no solo trabajarás más rápido, sino que también cometerás menos errores al teclear

SISTEMA OPERATIVO CHROME: aumenta la productividad con los portátiles Acer Chromebook; Chrome OS es intuitivo y fácil de usar, incluye un arranque rápido, alta seguridad y una batería de larga duración para poder trabajar todo el día con una carga

Lenovo IdeaPad 3 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (Intel Core i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Sin Sistema Operativo) Gris - Teclado QWERTY Español € 589.91 in stock

1 used from €589.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FullHD 1920 x 1080 píxeles, TN, 250nits

Procesador Intel Core i5-1135G7 4C/8T, 4.2 GHz, 8 MB

Memoria RAM de 16GB 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3 x 4 NVMe

Tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Ordenadores De Segunda Mano disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Ordenadores De Segunda Mano en el mercado. Puede obtener fácilmente Ordenadores De Segunda Mano por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Ordenadores De Segunda Mano que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Ordenadores De Segunda Mano confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Ordenadores De Segunda Mano y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Ordenadores De Segunda Mano haya facilitado mucho la compra final de

Ordenadores De Segunda Mano ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.