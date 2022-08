Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores ofertas flash del dia mujer capaces: la mejor revisión sobre ofertas flash del dia mujer Salud y Belleza Los 30 mejores ofertas flash del dia mujer capaces: la mejor revisión sobre ofertas flash del dia mujer 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de ofertas flash del dia mujer?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ ofertas flash del dia mujer del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Skechers GRACEFUL GET CONNECTED, Zapatillas para Mujer, Black Mesh / Trim, 40 EU € 49.95

€ 44.11 in stock 45 new from €37.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabric

Vans Ward, Zapatillas Unisex niños, Negro (Suede/Canvas/Black/White), 37 EU € 45.00

€ 39.00 in stock 24 new from €36.75

1 used from €37.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exterior: Cuero

Revestimiento: Tela

Material de la suela: Goma

Cierre: Cordones

Tipo de tacón: Plano

Maybelline New York, Corrector de Ojeras, Bolsas e Imperfecciones, Borrador Ojos, 04 Honey, 6 ml € 9.50

€ 6.95 in stock 6 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corrector de ojeras fluido multiusos para disimular las ojeras, corregir imperfecciones y realzar e iluminar la piel, También atenúa las arrugas

Corrige las imperfecciones, Cobertura uniforme, Acabado natural y larga duración, ¡Borra las ojeras y signos de fatiga en un instante!

Aplica el producto en el contorno de los ojos, sobre las ojeras y las patas de gallo, Cuando lo uses por primera vez, gira el cuello del aplicador 8 veces hasta que la fórmula aparezca en la esponja

Fórmula enriquecida con bayas de goji y haloxyl para ralentizar el envejecimiento cutáneo, Aplicador de esponja recubierto por miles de microfibras suaves para llegar a todas las imperfecciones

Contenido: 1x Corrector/borrador de ojeras, Tono: 04 Honey, Cantidad: 6 ml

Maybelline New York, Máscara de Pestañas Volumen definido, Lash Sensational, Fórmula con rosa mosqueta, Tono: Black, 9,5 ml € 10.40

€ 8.20 in stock 12 new from €7.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Verifique el símbolo PAO (Período después de la apertura) que indica el tiempo de caducidad del producto, después de abrir el paquete

Crema Regenerante con Coenzima Q10 y Agua de Rosa 50 ml € 7.99 in stock 8 new from €5.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Sin Parabenes. Cada piel requiere unos cuidados especiales para mantener su elasticidad, lozanía y para prevenir la aparición prematura de arrugas.

✔ Entre los ingredientes de la crema se encuentran: Factor Coenzima Q10, compuesto muy importante entre los ingredientes activos de la Crema Regenerante Coenzima Q10 de Rosa de Bulgaria, aumentando la elasticidad de la piel y atenuando visiblemente la profundidad de las arrugas. Previene contra las agresiones del exterior, causa del envejecimiento prematuro.

✔ Complejo biológico activo, suaviza activamente e hidrata la piel, dejando una sensación de suavidad y confort. El Agua de Rosa, incluida en la fórmula, estimula la regeneración y refuerza las funciones protectoras de la piel.

✔ Árbol de Karité, mantiene el equilibrio lipídico e hidrata la piel, haciéndola visiblemente más joven. Refuerza los tejidos devolviéndoles su tersura. La Vitamina E que, como poderoso antioxidante, bloquea la actividad de los radicales libres, ralentiza los procesos oxidativos dentro de la célula, elimina la sequedad y descamación de la piel.

✔ Aceite de Jojoba, único en toda la flora. Crea una capa firme y elástica sobre la piel, nutriéndola y protegiéndola contra las agresiones externas, sin perturbar sus funciones naturales biológicas. En el interior de la tapa se encuentra un pequeño jabón de glicerina en forma de rosa. Adecuada para uso diario. READ Los 30 mejores Cepillo Limpiador Facial capaces: la mejor revisión sobre Cepillo Limpiador Facial

Skechers SUMMITS, Sneaker para Mujer, White Mesh/ Silver Trim, 40 EU € 49.95

€ 44.00 in stock 12 new from €44.00

1 used from €33.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lona

Bajo-Top

De las mujeres

cumbres

Primavera verano

Neutrogena Hydo Boost Gel de Agua Limpiador Facial con Ácido Hialurónico, 200ml € 5.90 in stock 10 new from €5.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Limpiador Gel de Agua de Hydro Boost es un gel ligero e innovador que libera su poder en contacto con el agua para eliminar eficazmente las impurezas, el maquillaje y el exceso de grasa de la piel

No sólo limpia la piel, sino que además le proporciona un extra de hidratación mientras que contribuye a preservar la barrera cutánea

Su fórmula ligera está desarrollada con la tecnología Barrier Care, enriquecida con el ácido hialurónico

Su fórmula permite proteger la barrera cutánea a la vez que aporta hidratación a la piel; limpia de todas las impurezas, dejando la piel fresca y suave

Descubre toda la gama Hydro Boost de Neutrogena para cuerpo, manos y rostro, y convierte la hidratación en una parte esencial de tu rutina diaria

Olay Regenerist Crema Facial De Día y Olay Retinol 24 Crema Hidratante De Noche Con Retinol, Pack x 2 Uds, 24H De Hidratación, 100 ml € 54.99

€ 41.02 in stock 1 new from €41.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crema facial de día: crema facial diaria que renueva visiblemente la luminosidad de la piel; Textura sedosa y suave para pieles de secas a mixtas

Crema facial de día: formulado con vitamina b3 y aminopéptidos, dos potentes ingredientes para el cuidado de la piel. Penetra profundamente en la superficie de la piel

Crema facial día: hidrata intensamente la piel durante 24 horas; Ayuda a optimizar su renovación celular, mejorando la textura de la piel

Crema facial día: transforma visiblemente la piel en 28 días

Crema hidratante noche: para una piel visiblemente más suave y radiante. Fórmula con dos ingredientes eficaces para la piel: complejo retinoide y vitamina b3

Rimmel London Scandaleyes Waterproof Khol Kajal Liners Tono 1 - 1.3 gr € 8.77

€ 3.30 in stock 8 new from €3.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fórmula suave y cremosa para una fácil aplicación

Dibuja una línea fina sobre el ojo para una mirada más intensa

Resistente al agua

Color de alta intensidad para un impacto instantáneo

Dermatológicamente y oftalmológicamente probado

Sérum con Ácido Hialurónico Orgánico - 8 Veces Más Potente - Serum Antienvejecimiento con 2% de AH + 10 Antioxidantes - Hidrata y Reafirma - 100% Vegano/Desarrollado por Dermatólogos € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features é á ó : los resultados del estudio muestran un 207% de aumento en la hidratación de la piel tras 10 días de aplicación. Tras 14 días, el 98% de los usuarios redujeron las líneas de expresión notablemente, y el 97% vio su tez más suave y radiante. Sabemos que te encantará pero, si no, te hacemos un reembolso completo y conservas el sérum, sin preguntas.

á -: la mayoría de los sérums de AH utilizan AH sintético de alto peso molecular que apenas hidrata la capa superior de la piel. Nuestros dermatólogos han creado un sérum con AH alto, bajo, fragmentado y encapsulado puro + hialuronato de sodio para una hidratación 30 veces más duradera, una penetración 5 veces más profunda y una actividad antiedad 4 veces más rápida.

ó - : nuestro equipo de dermatólogos ha formulado nuestro sérum de AH con nuestro complejo patentado AH-Boost para una máxima penetración. Otros sérums que tienen muy poco AH (3%) causan irritación. El nuestro está formulado con el 2% científicamente óptimo.

á á , : nuestros dermatólogos han mejorado el poder antienvejecimiento de nuestro sérum hasta un 39% con potentes "agentes antienvejecimiento" como las vitaminas estabilizadas C y E, aloe vera orgánico, aceite de jojoba & geranio y té verde para suavizar las arrugas 3 veces más rápido que los otros sérums.

é á ó : nuestro sérum no graso está formulado para SUPERAR a todos los demás. Es 100% vegano con ah de origen vegetal, optimizado con la tecnología patentada 24-release para una mayor hidratación, procesado en frío a 1-4° en un frasco anti UV para una potencia 6 veces mayor, aprobado por dermatólogos y libre de crueldad, parabenos y silicio.

Olay Regenerist Crema Facial De Día, Pack x 2 Uds, Fórmula Con Ácido Hialurónico, Vitamina B3 Y Niacinamida, 24H De Hidratación, 100 ml € 41.57

€ 34.97 in stock 1 new from €34.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crema facial diaria que renueva visiblemente la luminosidad de la piel

Textura sedosa y suave para pieles de secas a mixtas

Formulado con vitamina b3 y aminopéptidos, dos potentes ingredientes para el cuidado de la piel

Penetran profundamente en la superficie de la piel

Crema que hidrata intensamente la piel durante 24 horas

Espejo de Maquillaje con LED, Iluminado Espejo de Mesa Luz con Ampliación 1X / 2X / 3X Plegable Espejo de la Vanidad Rotación 180° Pantalla Táctil Espejo Cosmético para Hombre y Mujer € 21.99

€ 17.39 in stock 1 new from €17.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 21 Luces LED & Interruptor de Sensor de Pantalla 】- La luz es natural y suave, protege sus ojos. Iluminar su cara en condiciones de poca luz. Puede controlar y ajustar la luz por tocar el interruptor táctil en la pantalla.

【 Los Modos Dobles de la Fuente de Alimentación 】- El espejo de maquillaje profesional se pueden accionar por la carga del USB o las baterías 4pcs AAA (las baterías no se incluyen, el cable del usb se incluyen). Nota: El espejo no puede almacenar energía por sí mismo.

【 Espejo del Maquillaje de Múltiples Funciones 】- Adecuado para hombres y mujeres, por para afeitar de la mañana, cepillando sus dientes, limpieza meticulosa, maquillaje y más. El rebaje de la base se puede utilizar para almacenar lápices labiales, aretes, anillos, collares, relojes, etc.

【 Rotación Libre de 180° & Tres ampliaciones 】- Giratorio de 180 °, se puede fijar en cualquier posición según sea necesario. Con el diseño de la ampliación 2X y 3X, vea claramente sus características faciales y los detalles más minúsculos, le ayudan a hacer un maquillaje más perfecto.

【Servicio de Calidad 】- Hecho de material ABS de primera calidad, aspecto perfecto y resistencia al rayado. Nuestros productos mejoran el soporte técnico de por vida. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, puede contactarnos por correo electrónico.

Elizabeth Arden 5th Avenue Eau de Parfum, Perfume Mujer, Fragancia Floral, 30 ml € 23.40 in stock 1 new from €23.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto: chispeante y ligero perfume floral de sutil calidez y riqueza

Notas de salida: lila, brotes de tilo, magnolia matutina, lirio de los valles, mandarina exótica y bergamota

Notas de corazón: rosa damascena, violeta, ylang-ylang, jazmín, nardo, melocotón, clavo y nuez moscada

Notas de fondo: ámbar, almizcle tibetano, sándalo, iris y vainilla

Levi's Hernandez S, Zapatillas Mujer, Regular Black, 40 EU € 40.00

€ 27.99 in stock 10 new from €27.99

1 used from €27.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features n.a

Auriculares Bluetooth, HOMSCAM Auriculares inalámbricos Bluetooth 5.0 Sonido Estéreo Auricular Mini Twins In-Ear Auriculares Carga Rapida Resistente al Agua con Caja de Carga € 29.99

€ 18.98 in stock 2 new from €18.98

9 used from €19.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ÚLTIMA TECNOLOGÍA BLUETOOTH 5.0 Y LLAMADAS EN ESTÉREO】 Los auriculares inalámbricos están equipados con chips Bluetooth 5.0, que ofrecen un sonido estéreo de alta calidad, bajos fuertes y mantienen una baja latencia cuando se juega o se hacen videos. El micrófono incorporado y el diseño de cancelación de ruido, tanto el auricular izquierdo como el derecho soportan responder y colgar llamadas, brindándole una grata experiencia de llamada. Perfecto adecuado para niños también.

【GRAN AJUSTE Y DISEÑO MINIMALISTA】 Los auriculares Bluetooth HOMSCAM QCY están diseñados para que se ajusten cómodamente a sus oídos, aunque se usen durante un tiempo prolongado no resultarán molestos. Las gomas para adaptar el auricular a la oreja se encuentran en tres tamaños diferentes, según cual se adapte más a su oído. Su diseño interno se ajusta de forma segura y no se cae, perfecto para hacer deporte, ejercicios, correr, audiolibros y hasta ver la televisión.

【CONECTIVIDAD EN UN PASO】 Saque ambos auriculares inalámbricos del estuche de carga, ellos se encenderán automáticamente y se conectarán a su teléfono en segundos. No deberás preocuparte por alejarte o perder tu conexión repentinamente ya que posee un alcance de hasta 10 metros de distancia distancia con una conexión estable. Se apaga automáticamente y se carga cuando se vuelve a colocar en el estuche.

【ESTUCHE PORTÁTIL DE CARGA】 Batería incorporada de 43 mAh para cada auricular con un peso ligero de tan solo 4.6 g. Con un bajo consumo de energía, tiene una autonomía de hasta 4 horas de conversación o música continuas con una sola carga. El estuche de carga portátil proporciona una carga rápida y un dispositivo de magnético incorporado para mayor sujección. Recargar la batería del estuche le permitirá utilizar los auriculares hasta 15 horas de reproducción después de cargarlos 4 veces.

【Garantía satisfactoria】 Garantía de devolución de 30 días y garantía de 1 año, pero si hay algún problema, escríbanos directamente al centro de compradores o al correo electrónico de soporte. Le proporcionaremos el mejor servicio al cliente para asegurarnos de que esté satisfecho. HOMSCAM asegurará el disfrute de su compra.

Olay Total Effects 7en1 Hidratante Anti-Edad De Día SPF 15 50 ml, Combate Los 7 Signos De La Edad € 19.99

€ 13.46 in stock 5 new from €13.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Por favor tenga en cuenta que el empaque puede variar

Olay Total Effects ha recibido 100 galardones internacionales, entre otros: Cosmopolitan UK 2013, Elle India 2014, Viva UAE 2014

Combate los 7 signos del envejecimiento para lograr una piel con un aspecto joven y saludable

Exfolia la piel, acelerando el proceso natural de regeneración y proporcionándole un aspecto más juvenil y saludable en 4 semanas

Contiene un 40% más de complejo multivitamínico dermatológico VitaNiacinTM, con vitaminas B3, E y C READ Los 30 mejores baylis & harding capaces: la mejor revisión sobre baylis & harding

YSABEL MORA - Braguita de Tul € 7.71 in stock 5 new from €4.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Braga de microfibra. La comodidad de la braguita y la invisibilidad del tanga gracias al tejido invisible elástico y de gran adaptabilidad de su parte posterior. Un clásico confortable actualizado con diseño más sensual y femenino.Composición: 79% Poliamida, 21% Elastano

Fabricamos nuestras prendas en materiales que se adaptan a cualquier cuerpo, en cualquier momento y circunstancia.

Fundamos la esencia del diseño mediterráneo hecho en Valencia.

Manteniendo nuestras prendas contribuimos al medio ambiente y a la sostenibilidad de nuestro planeta.

Elizabeth Arden Splendor Eau de Perfum, Perfume Mujer, Fragancia Floral Amaderada, 125 ml € 16.06 in stock 1 new from €16.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para el cabello: Normal

Skechers FLEX APPEAL 3.0 FIRST INSIGHT, Sneakers para Mujer, Negro (Black Mesh / Rose Gold Trim), 38 EU € 59.95

€ 47.20 in stock 10 new from €47.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exterior: Malla

Revestimiento: Tela

Material de la suela: Goma

Cierre: Cordones

Tipo de tacón: Plano

Noche y Día, Vitamina C Pack Tratamiento Antioxidante e Iluminador, Serum Suero Facial Concentrado 30ml, Crema Revitalizante 60ml, Regalo 5 Ampollas Serum Iluminador AntiOx 2ml € 36.97

€ 35.54 in stock 1 new from €35.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completo pack de tratamiento con Vitamina C. Incluye crema de día de 60 ml, Serúm de 30 ml y de regalo 5 ampollas de concentrado multivitamínico

CREMA ANTIOXIDANTE de DÍA: devuelve a la piel la vitalidad, luminosidad, firmeza y elasticidad. Aporta hidratación y previene el fotoenvejecimiento

SERÚM ANTIOXIDANTE y REVITALIZANTE: de textura sedosa, aporta luminosidad a la piel y combate los signos del envejecimiento

DE REGALO: CONCENTRADO MULTIVITAMÍNICO: profunda acción antioxidante e iluminadora para la piel y con excelentes propiedades regeneradoras, reafirmantes y antienvejecimiento

MODO DE EMPLEO: Con la piel limpia, aplicar por la mañana y/o por la noche una ampolla del concentrado multivitamínico por cara, cuello, contorno de ojos y escote. Se recomienda aplicar a continuación el Serúm Antioxidante y la crema de día de vitamina C

WEILY Espejo de Maquillaje, 1x / 2X / 3X Magnificación Triple Espejo Plegable Lámpara LED con 36 Luces LED Pantalla táctil y Carga USB Rotación de 180 Grados con mostrador (Verde) € 26.99

€ 22.94 in stock 1 new from €22.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Modo de aumento & Control de pantalla táctil】 WEILY espejo de maquillaje está equipado con una ampliación 1X/2X/3X. Asegúrate de que cada detalle de tu cabello y maquillaje se cuide con la conveniente función de zoom. Con el control de la pantalla táctil, puede encender/apagar la luz presionando brevemente y ajustar el brillo presionando prolongadamente.

★【36 luces LED mejoradas】 WEILY espejo de maquillaje iluminado con luces cuenta con un sistema de iluminación de barras de LED que le ofrece una vista cristalina, luz natural y un entorno de maquillaje brillante. En comparación con los otros espejos iluminados de 21 piezas o 2 espejos con tira de led, los espejos WEILY hacen que sea más fácil de maquillar y tener un maquillaje perfecto.

★【Rotación de 180 grados】WEILY el espejo se puede ajustar y fijar libremente 180 ° para garantizar un ángulo de visión perfecto y cómodo en su mesa, conveniente para el afeitado matutino de los hombres y el maquillaje de las mujeres.

★【Modos de suministro de energía】Tanto la batería AAA de 4 piezas (no incluida) como el cable micro USB (incluido) pueden alimentar este espejo iluminado. Además, su diseño de tres pliegues le permite llevar el espejo cosmético iluminado a cualquier lugar cuando vaya. Tenga en cuenta que este espejo no puede almacenar electricidad.

★【REGALO PERSONAL IDEAL】 Tanto el hombre como la mujer pueden usar este espejo iluminado para afeitarse, cepillarse los dientes, usar hilo dental, exfoliarse, maquillarse y más. Regalo perfecto para hombre y mujer.

ANTIENVEJECIMIENTO GANADOR 09/20* Crema Facial con MATRIXYL 3000 PATENTADO y Argireline- 5 VECES MÁS POTENTE con Más de 10 Antioxidantes- Reduce Arrugas/Líneas- DESARROLLADA POR DERMATÓLOGOS € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Á: Las pruebas clínicas muestran un aumento del 159% en el relleno de la piel con 2 semanas de uso diario. Tras 10 días, el 98% de los usuarios dijo que su piel se veía más radiante, rejuvenecida y suave. El 97% vio mejoras visibles en las líneas finas y arrugas. GARANTIZAMOS RESULTADOS DENTRO DE 100 DÍAS. Si no, escríbenos para un reembolso completo, conservas la crema, sin preguntas.

Á Í : Nuestros dermatólogos han formulado nuestra crema antiarrugas con Matrixyl 3000 y Argireline (un “botox natural”), que han demostrado reducir las arrugas profundas hasta un 197,3% más que los ingredientes regulares.

Á , Ó, Á Á : A diferencia de las cremas antiarrugas regulares que contienen sólo hasta 2 ó 3 ingredientes en concentraciones bajas, la nuestra está formulada con ácido hialurónico de origen vegetal, vitamina C, colágeno y más de 10 antioxidantes (como té verde o aceite de jojoba) para maximizar la hidratación y el rejuvenecimiento de la piel.

Ó -: Desarrollada con nuestro complejo patentado Pep-Boost que contiene nuestra fórmula única de 5 péptidos "antienvejecimiento", nuestra crema está APROBADA POR DERMATÓLOGOS PARA PIELES SENSIBLES, y a diferencia de otras cremas, totalmente LIBRE DE FRAGANCIA Y ALCOHOL.

º : Las características del All-in-One de Eclat no tienen rival: TECNOLOGÍA PATENTADA de 24 horas de duración para un resplandor que dura todo el día, formulación NO COMEDOGÉNICA y 100% VEGANO, PROCESADO EN FRÍO a 1-4° en un frasco de rayos ultravioleta para estabilidad, APROBADO POR DERMATÓLOGOS para piel sensible, y orgullosamente LIBRE DE CRUELDAD/PARABENO/SILICIO.

Onlyoily Delineador de ojos a prueba de agua, delineador líquido negro, resistente al agua, antiincrustante, delineador líquido de larga duración € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Extremidad fina: El aplicador ultra fino de la punta del cepillo, suave y liso, nunca daña su piel. Esbozar las líneas de los ojos con suavidad, desde la esquina del ojo hasta el final del ojo, para crear un contorno claro y estereoscópico. Para que los ojos se vuelvan más grandes y brillantes. Principiante también puede realizar la formación de una sola vez

Completa tu look de femme fatale con este delineador en rotulador de larga duración. Disfrutarás de un resultado impecable hasta 12 horas sin que se difumine hacia los párpados

Impermeable y resistente al sudor; delineador de ojos a prueba de agua, suave, el color se puede mantener durante todo el día.

Fácil de usar: Buena ductilidad, coloreado uniformemente, flujo de líquido continuo, duradero de usar. Diseño de tamaño medio y ligero, hace que sea fácil de mantener y operar. Fácil de aplicar y controlar la forma de la línea del ojo con precisión. Cree líneas perfectamente limpias en cualquier momento

Quitar rápidamente: La línea de vista mate es más fácil de quitar. Utilice una almohadilla de algodón con agua tibia o un poco de crema de eliminación de maquillaje, masajear la línea del ojo con suavidad durante unos segundos. Luego limpiar con la almohadilla de algodón, que desaparecerá sin manchas. Ahorre mucho tiempo para usted

AGPTEK Smartwatch, LW11 Reloj Inteligente 1.3 Pulgadas Táctil Completa IP68, Pulsera de Actividad Deportivo Pulsómetro Monitor de Sueño, Control de Musica para Hombre Mujer Adolescentes, Azul € 37.99

€ 34.71 in stock 2 new from €34.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚【Pantalla HD & Estilo Personalizado】Adopte Pantalla a color completa redonda de 1.3 pulgadas, brinda una mejor experiencia visual más que cuadrada. Y soporta elegir cualquier imagen que desee en su teléfono como fondo de pantalla, muestra su estilo personal.

【8 Modos Deportivos & Impermeable IP68】El reloj deportivo ofrece 8modos deportivos, como caminar, correr, yoga, nadar, etc. Este reloj inteligente es resistente al agua hasta 50 metros, lo podrá llevar puesto mientras se lave las manos, tome una ducha, nade. (Nota: Cuando esté nadando o el reloj esté sumergido en agua, no presione el reloj para evitar que entre agua. Se recomienda que las gotas de agua en la superficie del reloj estén completamente secas antes de usarlo.)

【Monitor de Salud & Notificación de Mensaje】Admite monitoreo de frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real y seguimiento del sueño. Despúes de conetar con la APP, puede recibir notificaciones en tiempo real de WhatsApp, LinkedIn, Instagram y Twitter. Cuando hay un mensaje de actualización de software en la APLICACIÓN, se recomienda actualizar a la última versión de software para una mejor experiencia.

⌚【Funciones más Prácticas】 El reloj inteligente, se puede como monitores de actividad, tiene Modo multi-deporte. Monitar el sueño, la frecuencia cardíaca, los pasos y consumo de calorías, recordatorio de salud, recordatorio de sedentario, recordatorio de llamadas, recordatorio de reuniones, alarma etc.. Todo es crear un estilo de vida más saludable.

⏳【Larga Duración & Gran Compatibilidad】 El reloj inteligente se puede utilizar durante 8-12 días o 30 días en espera cuando se carga durante 2 horas. Esta smartwatch es adecuada para casi todos los teléfonos inteligentes.

Auriculares Bluetooth, HOMSCAM Auriculares 5.1 Auriculares Inalámbricos con IPX5 Impermeable, Control Táctil Inteligente, Micrófono in Ear, HiFi Mini Estéreo,Carga USB-C para Android iOS Teléfono € 37.64

€ 22.41 in stock 2 new from €22.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tecnología Bluetooth 5.1】Equipado con la última versión del chip Bluetooth 5.1, HOMSCAM T13 tiene una velocidad de transmisión más rápida, una latencia y un consumo de energía significativamente más bajos, al mismo tiempo que proporciona una conexión rápida y estable. Ambos auriculares tienen un micrófono incorporado, no solo permite llamadas sin ruido, sino que también puede jugar, ver videos o escuchar buena música.

【Control táctil inteligente】Los auriculares pueden minimizar la presión en tus oídos mediante los comandos táctiles, un mismo botón sirve para varias funciones. El control táctil inteligente le brinda la capacidad de facilitarle contestar el teléfono, cambiar canciones y activar el asistente de voz sin usar el teléfono.

【Batería de larga duración】La batería dura hasta 6 horas y media de reproducción y 30 horas en total con la recarga de la caja de carga. Disfruta de carga rápida, Solo se tarda de 1,5 a 2 horas en cargar completamente el estuche recargable con el cable USB-C de carga rápida. Viene con un cable tipo c para mayor conveniencia.

【Sonido estéreo de alta fidelidad】Los auriculares inalámbricos T13 tienen una excelente calidad de sonido que se centra en una calibración acústica que encaje con la mayoría de oídos humanos. Ajustan todos los detalles del audio para conseguir un sonido equilibrado con bajos, medios y agudos. Incluso en sitios ruidosos podrás disfrutar de tu música preferida.

【Diseño Ultraligero y Ergonómico】 – Los auriculares inalámbricos T13 están diseñados con unos arcos de silicona, permitiendo que se queden fijos en tus oídos, aunque estés haciendo deportes movidos. Los auriculares ofrecen un sonido natural y autentico con unos bajos pronunciados. Vienen con 3 almohadillas de silicona de tallas S-M-L. READ Los 30 mejores L-Carnitina capaces: la mejor revisión sobre L-Carnitina

Depiladora de Luz Pulsada IPL,999,000 Flashes,Depilacion Para Mujeres y Hombres,Depilacin para Cuerpo y Cara Bikini Piernas Axilas € 66.29

€ 64.63 in stock 1 new from €64.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Depiladora Luz Pulsada 】Este sistema de depilación actualizado utiliza la tecnología de Luz Pulsada Intensa (IPL). El sistema de IPL se dedica a, elimina e inhibe la regeneración de los folículos pilosos para una depilación rápida y permanente. Debido a las limitaciones de la tecnología IPL, no es adecuado para las personas de pelo blanco, gris, rubio y rojo, y las de piel más oscura, así como las de piel marrón oscura.

【Dispositivo de Depilación Eficaz】Los estudios clínicos numerosos y rigurosos sobre este dispositivo de maquina depilacion demuestran la eficacia y la fiabilidad del producto. Resulta ser seguro y confiable para la depilación corporal y facial. Durante tan breves como 8 a 12 semanas, 90 por ciento de los usuarios que usan este dispositivo han visto una disminución del crecimiento de pelo rápida. (Nota: El efecto de la depilación varía según los colores de pelo y tonos de piel de los usuarios.)

【2 Modos & 5 Niveles de Energía】Depiladora IPL tiene 5 niveles de energía ajustables y 2 modos. Personalice su nivel de energía según el color del pelo y de la piel. El modo manual elimina pelo de cantidades pequeñas e individuales, mejor para áreas sensibles, como la línea del bikini (4 minutos), el labio superior y la axila (1 minuto). El modo automático elimina rápido grandes extensiones de pelo, mejor para áreas menos sensibles como los brazos, las piernas y la espalda (8 minutos).

【999000 Flashes Actualizado & Económico】Este dispositivo de luz pulsada depilacion IPL ofrece 999,000 flashes de luz de alta intensidad que quita el pelo indeseado rápida y fácilmente. Es suficiente para el uso intenso de 20 a 30 años. Sin embargo, muchos usuarios notan que el pelo desaparece trás pocos usos y gozan de la piel sedosa. Es económico de vida larga para uno o varios individuos. Es clínicamente probado con resultados seguros y duraderos.

【Puntas】①El gel contaminará la sensibilidad a la luz y el efecto de uso. No aplique el gel antes de usar la depilación. Debe aplicar el gel después de usar el dispositivo de depilación.②Después del uso, la ventana intermitente debe inspeccionarse en busca de suciedad y limpiarse con un paño seco y sin pelusa.

Hugo Boss Nuit Agua de Perfume Para Mujer, 75 ml € 39.19 in stock 3 new from €39.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Boss Nuit Pour Femme Edp Vapo 75 Ml

Los mejores productos para que te sientas bien contigo mismo.

Belleza y cuidado van de la mano para proporcionarte una sensación de bienestar única.

Puma Smash v2 L, Zapatillas Unisex Adulto, Negro Black White, 44 EU € 49.95

€ 32.85 in stock 15 new from €32.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de la suela: Caucho

Cierre: Cordones

BABARIA Crema Facial Antiarrugas Mujer Retinol y Acido Hialuronico, Blanco, 50 Mililitros € 4.35

€ 3.79 in stock 11 new from €3.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La crema facial antiarrugas aporta mas firmeza a la piel.

Disminuye la piel y aumenta la elasticidad.

Atenúa las manchas y unifica el tono de la piel.

Su fórmula con Ácido Hialurónico mantiene la piel altamente hidratada y favorece la síntesis de colágeno.

Vegano 100%.

XLS MEDICAL Forte 5 | Pack 2 Meses + plan personalizado mynudgeplan App gratis | 6 sesiones gratis de Servicio de Nutricionistas € 125.95

€ 96.00 in stock 8 new from €78.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descárgate la App mynudgeplan en Google Play o App Store y empieza tu plan personalizado de pérdida de peso de 12 semanas, con servicio de nutricionistas gratis durante 6 meses.

Consigue tu objetivo con la ayuda de un plan adaptado a ti con una dieta personalizada y seguimiento de un profesional durante 6 sesiones gratis.

XL-S Medical Forte 5 es un captagrasas es un producto sanitario que, junto a una dieta adecuada y ejercicio, ayuda a adelgazar y a reducir los excesos de grasa en el cuerpo. Resultados después del primer mes de tratamiento.

Formulado con Okranol, un complejo natural patentado a base de fibras vegetales.

Clínicamente testado y desarrollado sin colorantes artificiales, conservantes e ingredientes de origen animal.

