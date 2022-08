Inicio » Top News Los 30 mejores nordicos cama 150 capaces: la mejor revisión sobre nordicos cama 150 Top News Los 30 mejores nordicos cama 150 capaces: la mejor revisión sobre nordicos cama 150 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bedsure Funda Nordica Cama 150/135 Microfibra - Funda Edredon 220x230cm con 2 Fundas de Almohada 40x75cm, 3 Piezas, Muy Suave € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS UNICAS:Estilo dibujado de mano de patrón de cuadrifolio, un diseño original, Bedsure Grupos de Cubierta de Duvet trae grupos de cama individual y artísticos para decorar todos los aspectos de su dormitorio - refresque abundantemente la decoración de su habitación existente con dos colores reversibles que caminan con sus juegos de sábanas, fundas de almohadas & faldas de cama.

FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 3-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (220x230cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 2 fundas de almohada (40x75cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - 127cm larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, doble cepillado en ambos lados de la funda de edredón que se siente suave a sus dedos (No áspera en absoluto) - La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.

FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco.

Bedsure Edredon Cama 150 Invierno - Relleno Nordico 240x220 cm de 450 gr/m² para Cama Matrimonio 150x200, Fibra Suave y Caliente, Gordo y Blanco € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXQUISITA ARTESANÍA: Con las clásicas artesanías de punto de costura, Bedsure relleno nordico se distribuyen uniformemente sobre ti, proporcionando una superficie uniforme y turbia para el sueño más relajante - Los edredones acolchados 450GSM se abultan más completamente incluso en las esquinas - El edredón alternativo de pieza entera se mantiene suave y esponjoso después de un uso prolongado.

CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD:Hecho de la mejor capa de microfibra cepillada y relleno de microfibra 100%, nuestro edredón para cama brinda una sensación extremadamente suave y calidez transpirable (sin ser demasiado caliente o pesado debajo de ella) - Los edredones de microfibra imitan el calor de abajo sin las plumas / olores y son preferibles para las personas sensibles.

EXCELENTE DISEÑO Y DECORACIÓN: Pestañas de esquina cosidas que se ajustaron a la derecha en las tapas de la cubierta para evitar que el inserto del edredón se deslice durante la noche - Los edredones sólidos se pueden combinar con su funda de edredón o como edredones independientes - El estilo clásico de nuestro edredón de cama es adecuado para todo el año para coordinar con todo su conjunto de ropa de cama existente.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES: Cosidas a través de todas las capas, los edredones acolchados crean paredes entre las capas superior e inferior para evitar que el relleno se agrupe o se desplace - El edredón de la cama resiste el lavado y la costura apretada NO SE Suelta, se empalma o se divide a lo largo de la costura - Recomendamos que lave el edredón antes de usarlo (ayude a esponjarlo).

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar a baja temperatura. No usar lejía, no planchar, no lavar en seco.

Utopia Bedding - Funda nordica Cama 150, Sabana Bajera 150x200 y Fundas Almohada (50x75cm) - Funda edredon Cama 150 - Juego de Cama de Microfibra cepillada Suave (Gris) € 27.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE CAMA - El juego de cama de 4 piezas tamaño King incluye 1 funda nórdica de 230 x 220 cm, 1 sábana bajera de 150 x 200 cm con bolsillo de 38 cm de profundidad y 2 fundas de almohada de 50 x 75 cm con cierre de sobre de 10 cm

MICROFIBRA CEPILLADA - El tejido de microfibra cepillada hace que el juego de sábanas sea excepcionalmente suave, liso y confortable, manteniéndole caliente en invierno y fresco en verano

ELASTICO ALREDEDOR - El elástico alrededor de la sábana bajera hace que se ajuste fácilmente al colchón mientras le da un buen acabado a la cama

RESISTENTE AL ENCOJIMIENTO Y A LA DESCOLORACIÓN - El material de microfibra está procesado para hacerlo resistente al encogimiento y a la descolorización, lo que contribuye a la longevidad del conjunto manteniéndolo en buenas condiciones

INSTRUCCIONES DE CUIDADO - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía READ Los 30 mejores Alfombra De Baño capaces: la mejor revisión sobre Alfombra De Baño

Bedsure Edredón Relleno Nórdico Cama 150 4 Estaciones - Bedding Edredón Reversible Doble 150+300 gr/m² de 240x220 cm Fibra Suave y Antiacaro, Caliente y Cómodo Blanco € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES: El diseño innovador de 7-zonas respalda adecuadamente cada área de su cuerpo para ayudarlo a mejorar su experiencia de sueño - Construido con diferentes diseños acolchados, Bedure Protector de Colchón se adapta perfectamente a su cuerpo con una capa adicional de amortiguación - Al igual que dormir en la nube, nuestra funda de colchón hipoalergénico mantiene su cómodo acabado constantemente.

ADMINISTRACIÓN EXQUISITA: La artesanía de costura evita que el relleno se desplace durante el uso, manteniendo el material extendido y en su lugar para un calor uniforme - Construcción de caja de seguridad con relleno de pieza completa, que aporta confort y suavidad durante todo el año - Las 4 lengüetas de la esquina sujetan este edredón firmemente en su edredón para minimizar los cambios.

ESTILO CLÁSICO: Blanco relleno nórdico 135x200 cm es perfecto para los propietarios con gustos sofisticados en la decoración del hogar - Aspire nueva vida a su espacio al infundir la belleza del atractivo minimalista moderno con patrones de cajas llamativos - El color sólido puro combina con cualquier funda de edredón para cambiar el estilo de su habitación en un instante.

ALTA CALIDAD: Bedsure Edredón doble 4 estaciones utiliza 100% de microfibra en todas las capas para resistir el lavado durante años sin desprendimiento ni encogimiento - El inserto de edredón de microfibra es ideal para obtener robustez sin sacrificar la suavidad para la comodidad deseada - El edredón de alta calidad es la opción NO.1 para las personas sensibles al ganso plumas o al pato.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar a baja temperatura. No usar lejía, no planchar, no lavar en seco.

Utopia Bedding Edredón de Fibra 220x240 cm , Fibra Hueca siliconada, 1950 gramo (Blanco, Cama 135/150 - 220 x 240 cm) € 31.49

€ 27.19 in stock 1 new from €27.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El edredón mide 220x240 cm. Edredón de aspecto impecable con elegante patrón de costura de estilo de caja que no solo luce bonito, sino que evita que el relleno se mueva durante la noche, lo que provoca un sueño confortable

Hecho con materiales ultra suaves de 1950g de fibra de silicona que proporciona una sensación de confort y calidez superior durante toda la noche!

Las cuatro lengüetas de las esquinas hacen que sea extremadamente fácil de poner en cualquier funda de edredón y asegura el edredón en su lugar

Lavar a máquina en el ciclo suave con agua fría, secar al sol o secar en secadora a baja velocidad cuando sea necesario

Nuestros edredones / edredones nórdicos están recomendados para otoño e inviernos para habitaciones con temperaturas medias o frías

Pikolin Home - Edredón de fibra con tratamiento antiácaros para otoño/invierno de 300 gr transpirable e hipoalergénico, Color Blanco, Cama 150/160 - 220 x 240 cm € 75.39

€ 56.54 in stock 1 new from €56.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El relleno/edredón nórdico está recomendado para otoño e invierno y para habitaciones con temperaturas medias o frías

Tiene un tratamiento antiácaros, que evita que estos microorganismos proliferen en el colchón y así minimicemos los síntomas de la alergia como tos y estornudos que pueden interrumpir el descanso

Está relleno de fibra hueca siliconada Ecolofil con tacto semejante al plumón, y gracias a sus materiales sintéticos es un artículo que no produce alergias

Tiene un fácil mantenimiento, ya que puede lavarse y secarse a máquina a baja temperatura Se recomienda lavarlo con varias pelotas de tenis para que su relleno no se apelmace

La fibra Ecolofil Feather Touch aporta un tacto semejante a la pluma

Utopia Bedding Edredón 220x240 cm, Primavera/Verano Relleno Nórdico Cama 150/160, Edredon 200 gr/m² en 100% Microfibra (Blanco) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El edredón mide 220 x 240 cm. edredón de aspecto impecable con elegante patrón de costura de estilo de caja que no solo luce bonito, sino que evita que el relleno se mueva durante la noche, lo que provoca un sueño confortable

Hecho con materiales ultra suaves de 200 GSM de fibra de silicona que proporciona una sensación de confort y calidez superior durante toda la noche!

Lavar a máquina en el ciclo suave con agua fría, secar al sol o secar en secadora a baja velocidad cuando sea necesario

Nuestros edredones / edredones nórdicos se recomiendan para primavera y verano para habitaciones con temperaturas medias o altas

Las cuatro lengüetas de las esquinas hacen que sea extremadamente fácil de poner en cualquier funda de edredón y asegura el edredón en su lugar

Bedsure Funda Nórdica Cama 150 - Funda Edredon Cama 135 Lisa Suave, Ropa de Cama 220x230 cm con 2 Fundas Almohadas 40x75 cm, 3 Piezas, Blanca € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOQUE SUAVE: Funda nordica de microfibra 100% cepillada 90 GSM dota de super comodidad, díficil teñir y desvanecerse.

DETALLES ÍNTIMOS: Funda nordica con colores lisos básicos complementa cada estilo de decoración. Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón.

DISEÑO ESPECIAL: Cosiendo dos cuerdas en cada esquina interior para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto, hacerse dormir bien todas las noches.

TAMAÑO ADECUADO: Juego de funda nordica cama 150/135, lleva 1 funda nordica de 220x230 cm con 2 fundas de almohada de 40x75cm.

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, no limpie en seco.

viewstar Funda Nórdica para Cama 135/150-Juego de Funda Edredón 150x200 con 2 Fundas de Almohada 50×75cm,100% Microfibra, Suave y Transpirable (220x230 cm, Gris, 3pcs) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hermoso patrón: con tintes reactivos, nuestra Funda Edredón viewstar es una buena opción para propietarios con gustos sofisticados en la decoración del hogar.Creada con tecnología de impresión sofisticada, este diseño de patrón agrega una sensación de elegancia y lujo a su dormitorio.Pueden combinar con cualquier decoración y coordina el estilo de tu habitación.

Tejido ultra suave y cómodo: microfibra de 120 gsm de la más alta calidad, cepillado doble en ambos lados para una máxima suavidad y comodidad. Es más duradero, más suave y más grueso que la mayoría de los productos de 90 gsm y 110 gsm del mercado. Despiértese por la mañana sintiéndose renovado.Después del tratamiento antiestático, la tela no es fácil de quitar el polvo.

QUÉ OBTENDRÁ: El paquete incluye una funda edredón (220 x 230 cm) y 2 fundas de almohada (50 x 75 cm) .Un gran regalo para bodas, cumpleaños, Navidad, días festivos y más.Tenga en cuenta: las sábanas no están incluidas.

Cremallera duradera y corbata de esquina segura: el cierre de cremallera sujeta el edredón con cinta en el interior y mantiene el edredón en su lugar.Asegura que su edredón, edredón y edredón no se resbalen con lazos cosidos en 4 esquinas para proporcionar una mejor noche de sueño.

Fácil de cuidar: lavar a máquina y secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía Si tiene alguna queja sobre los juegos de funda edredón viewstar, comuníquese con nosotros de inmediato, resolveremos su problema dentro de las 24 horas hasta que esté satisfecho.

Utopia Bedding Funda Nordica Cama 150 - Microfibra Juego de Funda Edredon 230x220 cm y 2 Fundas de Almohada 50x75 cm (Blanco) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE FUNDA NORDICA - Incluye 1 Funda Nórdica de 230x220 cm con cierre con cremallera, 2 Fundas de Almohada mide 50x75 cm con cremallera; Edredón se vende por separado.

MICROFIBRA CEPILLADA - La tela de microfibra cepillada los hace suaves, transpirables, de hierro fácil, sin arrugas y resistentes a la decoloración y protege contra cualquier contracción después del lavado.

DURABLE - Su alta resistencia a la tracción lo hace fuerte, duradero y con menos probabilidades de romperse o rasgarse.

CIERRE PERFECTAMENTE COSIDO - El cierre se cose a la perfección para asegurar el edredón en su lugar.

FÁCIL DE CUIDAR - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

Bedsure Edredón Cama 150 Verano - Relleno Nórdico 240x220 cm, 180 gr/m² de Fibra Suave y Antiácaro, Reversible y Moderno € 32.99 in stock 1 new from €32.99

4 used from €28.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXQUISITA ARTESANÍA: Con las clásicas artesanías de punto de costura, Bedsure relleno nordico se distribuyen uniformemente sobre ti, proporcionando una superficie uniforme y turbia para el sueño más relajante - Los edredones acolchados 180GSM se abultan más completamente incluso en las esquinas - El edredón alternativo de pieza entera se mantiene suave y esponjoso después de un uso prolongado.

IDEAL PARA VERANO: Hecho de la mejor capa de microfibra cepillada y relleno de microfibra 100%, nuestro edredón para cama permite una buena circulación del aire para mantener una temperatura ideal de su sueño durante las calurosas noches de verano.

EXCELENTE DISEÑO Y DECORACIÓN: Pestañas de esquina cosidas que se ajustaron a la derecha en las tapas de la cubierta para evitar que el inserto del edredón se deslice durante la noche - Los edredones sólidos se pueden combinar con su funda de edredón o como edredones independientes - El estilo clásico de nuestro edredón de cama se coordina con todo su conjunto de ropa de cama existente.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES: Cosidas a través de todas las capas, los edredones acolchados crean paredes entre las capas superior e inferior para evitar que el relleno se agrupe o se desplace - El edredón de la cama resiste el lavado y la costura apretada NO SE Suelta, se empalma o se divide a lo largo de la costura - Recomendamos que lave el edredón antes de usarlo (ayude a esponjarlo).

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar a baja temperatura. No usar lejía, no planchar, no lavar en seco.

COTTON ARTean Funda Nordica Reversible GEKA Cama de 150 X 190/200 50% ALGODÓN-50% POLIÉSTER. Color Gris Y Mostaza € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 50% ALGODÓN – 50% POLIÉSTER. Disponible juego de sábanas a conjunto con este modelo.

Incluye: Funda nórdica para cama de 150 ( 240 ancho X 260 cm largo)+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 85)

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Fansu Funda Nordica Cama 150/135 Microfibra - 3 Piezas Moderno Negra y Blanca Reversible Funda Nórdica Edredon 220x240cm Plantas Tropicales con 2 Fundas de Almohada 50x75cm € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ 【3 PCS】 El Ropa de Cama incluye 1 funda nordica 220 x 240 cm y 2 fundas de almohada de 50 x 75 cm. NOTA: No incluye edredón ni almohada.

❤ 【Diseño reversible】La funda nórdica 150 Fansu es de doble cara con hojas de plantas lancas en la cara A y hojas vegetales negras en la cara B, aportando carácter y arte a tu dormitorio. Puede cambiar el color de la funda del edredón para enriquecer la decoración de su habitación según su estado de ánimo.

❤ 【Tela de alta calidad】 Hecho de 100% microfibra, doble cepillado en ambos lados de la funda nórdica para una mano más suave y más liviana - funda de microfibra para una mayor resistencia a la decoloración y al encogimiento - ideal para personas alérgicas, el pelo de las mascotas no se pegará a su edredón.

❤ 【Tirantes y Cremalleras】 El cierre de cremallera de gran apertura en el lateral te permite sacar o poner rápidamente el edredón. Las correas duraderas en las cuatro esquinas pueden evitar que el edredón se mueva o se amontone, por lo que no tiene que dedicar tiempo a clasificar el edredón por la mañana, Trae un ambiente de sueño más cómodo.

❤ 【Cuidado fácil】 las fundas nórdicas duraderas son tan livianas como las sábanas, más fáciles de lavar que los edredones gruesos y se volverán más suaves después de múltiples lavados: lavar a máquina en frío, secar en secadora a temperatura baja, sin arrugas, sin necesidad de planchar. READ Los 30 mejores Manta Electrica Cama capaces: la mejor revisión sobre Manta Electrica Cama

Sibiles - Juego Funda Nordica Reversible con Botones Poli Algodón Multicolor Modelo Bangoo (Cama 135 / 150, Gris Perla) € 23.95 in stock 2 new from €23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Juego de cama compuesto por 2 piezas, Funda Nórdica Reversible + 1 o 2 fundas de almohada según medida.

✔ Funda del nórdico reversible con cierre mediante botones tipo "clic" en la parte inferior para evitar que el relleno se salga.

✔ Cama 90/105: Funda nórdica de 180x240 cm. + 1 ud Funda para almohada o cojín de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔ Cama 135/150: Funda nórdica de 240x240 cm. + 2 uds de Funda para almohadas individuales de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔ Composición del tejido: 50% Algodón y 50% Poliéster .- Calidad: 144 hilos/m2. ✔Diseño estampado de corte moderno que te encantará!

Sibiles - Juego Funda Nórdica Cama Etnica Cierre Botones Cama 90, 105, 135, 150, 180 y 200 Morocco Tan (Cama 135/150) € 32.95 in stock 1 new from €32.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Juego de funda nórdica para cama. ✔ Estampado con motivos étnicos.

✔ Cierre de la funda nórdica mediante botones tipo "Clic" muy prácticos. ✔ Ribeteado con cordón negro en todo el perímetro.

✔ Cama 90/105 de 180x240 cm + 1 funda para almohadas de 70 a 80 cm.

✔ Cama 135/150 de 240x240 cm + 2 fundas para almohadas de 70 a 80 cm.

✔ Cama 180/200 de 280x240 cm + 2 fundas para almohadas de 70 a 80 cm. ** Modelo disponible también en Colcha y Juego de Sábanas**

COTTON ARTean Funda Nordica Reversible Modelo UXUE Cama de 150/160 (240 Ancho x 260 cm Largo). ALGODÓN 100% € 54.90 in stock 1 new from €54.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: FUNDA NORDICA Cama de 150 / 160 ( 240 x 260 cm) + 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

Impresión de alta definición y alta garantía. Solidez de color en el lavado.

IMPORTANTE: Las fundas de cojín y accesorios que aparecen en la fotografía NO están incluidos.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.Garantía antipeeling. No hace bolas.

Sleep Time Funda Nórdica 100% Algodón, True Dreams, Gris, Cama 150, 240cm x 220cm, con 2 Funda de Almohada de 60cm x 70cm € 39.95 in stock 2 new from €39.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SLEEP TIME | Moderno, moderno y asequible.

Tamaño: 1 x Funda Nórdica 240 x 220 cm | 2 x Fundas De Almohada 60x70

Hecha De Algodon 100% | OEKO-TEX

Lavar a maquina max 40ºc centrifugado corto.

Cierre con botones ocultos en la parte inferior.

Textilhome - Juego Funda nórdica Estampada Reversible Mandala, Edredón Nórdico para Cama 135/150 (240x220cm) - Incluye 2 Fundas Almohada 70x40cm. Color Gris € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO FUNDA NÓRDICA: 3 piezas - 1 funda nórdica edredón para cama de 135/150 (240x220cm) contiene 2 fundas de almohada con solapa (70x40cm)

Los diseños son exclusivos de la marca Textil- Home, la funda nórdica viene con cierre de cremallera y la funda de almohada con solapa.

Funda nórdica reversible, sus dos diseños exclusivos te permitirán alternar los dibujos y utilizar la mejor combinación para tu habitación.

Recibirá su Funda Nórdica en bolsa con Zip Textil-home, reutilizable para facilita el transporte y el almacenamiento.

Composición 100% microfibra poliéster. Se recomienda lavado en frío.

COTTON ART Funda Nordica Bordada SALER Cama de 150 Cierre con Cremallera € 44.90 in stock 1 new from €44.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica bordada. Bordado en marrón chocolate con FONDO NATURAL MARFIL. Apertura a los pies de la cama. CIERRE CON CREMALLERA.

Incluye: Funda nórdica ( 240 X 240cm )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA (45X85 cm). Los accesorios que aparecen en la foto no están incluidos.

Composición: tejido microfibra 100% poliéster TACTO PÉTALO. Acabado satén EXTRA SUAVE. Tejido hipoalergénico, duradero y resistente a la decoloración.Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil con temperatura muy baja.

DISPONIBLE PARA CAMA DE 200. ENLACE: https://www.amazon.es/dp/B07SBHD8LX?ref=myi_title_dp

Todocama - Edredón/Relleno nórdico de Fibra antiácaros, otoño-Invierno, 300gr/m², Color Blanco (Todas Las Medidas Disponibles). (Cama 80/90-150x220cm) € 25.90 in stock 1 new from €25.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado con fibra hueca que reacciona con el calor que desprende nuestro cuerpo, calentándose y utilizando su capacidad calorífica para calentar el aire que queda entre las fibras, creando así un manto de calor que nos aísla del frío.

Máxima transpirabilidad evitado la sudoración durante el descanso.

Hipoalergénico: está fabricado con materias primas que evitan cualquier tipo de alergia. Tratamiento antibacterial y antiácaros.

Diseñado para descansar en una habitación con una temperatura que oscile entre 15 y 23 grados.

Fácil lavado hasta 40 grados. El secado debe realizarse a baja temperatura. Está íntegramente fabricado en España y cuenta con la garantía de Todocama de 10 años.

Wavve Edredón Relleno Nórdico 220x240 cm para Cama 135/150, Edredón de Fibra 300gr/m², Ligero, Suave, Transpirable para Primavera y Otoño (240x220 cm) € 45.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: El relleno de edredón está hecha de fibra hueca siliconada, es ligero, cálido, antiácaro e hipoalergénico. La tela de cubierta está hecha de 100% microfibra, es suave y transpirable. No tiene olor maloliente o tóxico, es ideal para personas y niños sensibles a la ropa de cama de plumón o plumas.

Artesanía excelente : El interior está relleno con una sábana enterna de microfibra y cosido en rejilla de diamante clásica, por lo que el relleno no es fácil de deslizar, apilar o doblar, lo que garantiza una distribución del calor más uniforme y un mejor rendimiento térmico.

Temporada aplicable: 300 g/m² es adecuado para primavera y otoño (temperatura ambiente 15-18℃); 150 g/m² es adecuado para verano (temperatura ambiente> 18℃); 450 g/m² es adecuado para invierno (temperatura ambiente 10-15℃ ). Estos datos son solo de referencia, haga el favor de elegir de acuerdo con la situación real.

Varios tamaños disponibles: 140x200cm (cama 80), 155x220cm (cama 90/105), 200x200cm (cama 120), 220x240 (cama 135/150), 240x260cm (cama 160/180/200)

Nota: Se puede lavar y secar a máquina (debajo de 30℃) varias veces sin aglomerarse. Debido al transporte al vacío, se recomienda golperlo o extenderlo durante 24 horas para que quede esponjese. Ofrecemos servicios de cambios o devoluciones de artículos dentro de los 30 días. Si tiene algún problema o necesita más información, no dude en contactarnos.

Bedsure Funda Nordica 150x220 Infantil - Funda Edredon Cama 90 con Funda Almohada 50x75 cm, Juego de Cama Juvenil 2 Piezas, Estampado de Dinosaurio, Reversible y Suave € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nordica infantil de patrón dinosaurio estampado agrega vitalidad a la habitación, preferida por los niños como por los padres y adecuada para crear un estilo de habitación infantil único.

Funda nordica juvenil cama 90 utilice tejido de 85 gsm microfibra cepillado para proporcionar suavidad y comodidad excepcionales, no es fácil teñir.

Funda lleva una cremallera inferior, por lo que puede quitarse y ponerse muy fácilmente para así poder hacer camas más rápido.

Funda nordica cose 2 cuerdas de posicionamiento en cada esquina para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto.

Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, sin limpieza en seco.

PICTURESQUE 3pcs Juego de Cama Funda Nórdica Vaca con Funda de Almohada Cama 150 € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cama 150 - 220x240cm】Funda nordica: 220 cm x 240 cm, funda de almohada: 50 cm x 75 cm. Adecuado para cama 150/ edredón 220x240. Paquete que incluye: 1 funda nordica cama 150 vaca + 2 fundas de almohada.

【100% MICROFIBRA DE ALTA CALIDAD】Picturesque funda nordica hecho de material de 100% microfibra para una experiencia suave y lujosa, pero resistente a las arrugas y al desvanecimiento, el tejido tiene un tacto suave. Darte un sueño cálido y de buenas noches. Además, nuestra funda nordica vaca es amigable con la piel. Los niños o las personas con piel sensible pueden usarlos a gusto.

【DISEÑO DE MODA Y ELABORACIÓN DEL TRABAJO】 Este ropa de cama hay tres estilos que puede elegir, cuadros blancos y negros, color de la Vaca, color de Cebra. Fácil de combinar con la decoración de los alrededores. La exquisita envoltura de bordes protege la cubierta del edredón de manera más efectiva, cada costura muestra nuestro detalle. Es una opción decente para dar como regalo de inauguración a otra persona.

【CIERRE CON CREMALLERA】Picturesque funda nordica vaca con cierre de cremallera: La funda nórdica tiene lazos interiores y un cierre de cremallera. Puedes poner esta funda de edredón en tu edredón fácilmente. Eslabones de esquina: mantenga su inserto de edredón en su lugar, la colcha y el edredón para que no se deslicen y asegúrelos en el lugar correcto. Aspecto sin costuras: la gran artesanía tejida hace que su funda de edredón sea duradera para que dure más tiempo de uso Nota: SOLAMENTE funda nordica cama 150, no hay edredón dentro del edredón.

【FÁCIL DE CUIDAR】 Picturesque funda edredón es fácil de limpiar el polvo y la suciedad de la superficie. Lavado suave y frío al revés. Retire rápidamente de la máquina. No secar en secadora. Línea seca de adentro hacia afuera. Hierro caliente si es necesario. No lavar en seco.

Juego de Funda Nordica 100% Microfibra Reversible Cama 135/150 Suave Fundas Nórdicas Color Sólido Funda Edredon 220x240 cm y 2 x Fundas de Almohada de 50x70 cm, Amarillo / Verde Azulado € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La cremallera es conveniente para colocar el edredón por dentro y por fuera, ahorra tiempo después de múltiples usos y lavados. Las ataduras de esquina seguras evitan que la colcha de la funda nórdica se mueva.

Hecho de microfibra 100% premium, la ropa de cama de funda nórdica es súper suave y transpirable. Resistente a las arrugas y a la decoloración. Nuestras sábanas le permiten una experiencia de sueño suave y confortable.

Obtenga dos colores en una funda nórdica: el juego de cama reversible tiene dos colores diferentes en dos lados, puede elegir cualquier color como prefiera, combina con varios estilos de decoración, crea más estilo y color en su dormitorio. ATENCIÓN: El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, es aleatorio.

El paquete incluye: 1 x Funda Edredón 220 x 240 cm con 2 x Fundas Almohada de 50 x 70 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

El material de nuestra funda de edredón es muy fácil de cuidar, resistente a la decoloración y a las arrugas, se puede lavar a máquina en agua fría con ciclo suave, secar en secadora a fuego lento y no usar lejía. READ Los 30 mejores Colchon 105 X 190 capaces: la mejor revisión sobre Colchon 105 X 190

Bedsure Funda Nordica Cama 150 Algodon 100% - Funda Edredon Cama 135 Patrón Reversible Modernas, Ropa de Cama 220x230 cm con 2 Fundas de Almohada 40x75cm, 3 Piezas, Gris € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricada por 100% algodón, funda nordica cama 150 le brinda comodidad al tacto y transpirabilidad excelente. También la tela algodón de funda nórdica sería opción adecuada para todas las estaciones.

El diseño con dos lados de patrón de ramas le permite utilizar funda nordica a su gusto. Los lados reversibles de fundas nordicas pueden realizar estilos diferentes en su dormitorio fácilmente.

Acompañada de cuerdas en el interior, el relleno de nordico cama 150 puede fijarse perfectamente en su lugar. También la funda de almohada sin cierre brinda la conveniencia de instalar y quitar.

Diseñada con un estilo elegante y sencillo, ropa de cama gris sería una decoración ideal en su habitación. También funda nórdica le crea un ambiente agradable para toda su familia.

Juego de cama de algodón del tamaño 220*230 está certificado por OEKO TEX. Funda edredon se puede lavar a máquina baja temperatura de 40 grados suavemente, evitando blanquearse.

Purpura Home Relleno Nórdico, Edredón hipoalergénico de Fibra, Tacto Pluma, Otoño-Invierno, 300 gr/m², Varias Medidas (Cama 150 (250X270), Azulón/Turquesa) € 42.00 in stock 1 new from €42.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edredón relleno nórdico de 300 gr; varia medidas y colores.

Gracias a su diseño se puede utilizar sin funda nórdica. Muy buena calidad.

Hipoalergénico; La microfibra ayuda a disminuir los síntomas de alergia. Tejido de microfibra alta calidad esmerilada.

Para habitaciones con temperaturas medias (20⁰ aprox.).

Fibras que aportan un tacto semejante a la pluma, con gran capacidad de recuperación y fácil mantenimiento. 100% fibra hueca siliconada.

COTTON ARTean Funda Nordica Reversible Salve Cama de 150/160 ALGODÓN 100% € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto. Cierre con botones.

INCLUYE: FUNDA NORDICA REVERSIBLE Cama de 150 / 160 ( 240 x 220 cm) + 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 80cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Fundas Nordicas Cama 150 Mariposa Flor Morada Ropa De Cama para Niños Adultos con Cremallera Suave Transpirable Fundas Nordicas de Microfibra(220x240 cm) + 2 Fundas de Almohada 50x80 cm € 40.99 in stock 1 new from €40.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♚ Incluye: 1 funda de edredón 220x240 cm y 2 fundas de almohada a juego 50x80 cm, juego perfecto para un descanso relajante de noche

♚Material: Microfibra 100% liviana. El material está especialmente procesado para proteger contra la alergia, transpirable, duradero, resistente a la decoloración. Le brinda la máxima sensación de suavidad a un gran valor y lo mantiene cómodo durante toda la noche

♚Cremallera Invisible: En nuestro juego de funda nórdica está la cremallera oculta. Fácil de reemplazar y limpiar la funda nórdica

♚ Cuidado Fácil: lavable a máquina a 30 °C y secar a baja temperatura. Plancha fácil. Sin desvanecimiento. No usa blanqueador

♚Patrón Exquisito: nuestra funda de edredón adopta impresión digital 3D de alta transmitancia, el patrón es exquisito, el color es brillante y no se desvanece, y no hay olor peculiar. No solo es adecuado para decorar tu dormitorio, sino también un buen regalo de vacaciones

COTTON ARTEAN Funda Nordica Reversible Salinas Cama de 150 Cierre con Botones. HIPOALERGENICA € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica color GRIS. Reverso color BLANCO. Cierre con BOTONES en la parte inferior asegurando un ajuste perfecto.

Incluye: Funda nórdica para cama de 150 ( 240 ancho X 220 cm largo)+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 85 )

Composición: Tejido calidad PREMIUM: 100% Microfibra cepillada de sensación muy suave. Posee la capacidad de conservar el calor corporal. Tejido hipoalergénico especial para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo. Repele con facilidad el pelo de las mascotas. La microfibra se caracteriza por ser realmente resistente e indeformable, y por su ciclo de vida largo. Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Mantenimiento. Tejido muy fácil de lavar, duradero,no necesita planchado.No se arruga con los lavados.Recomendado lavar con agua fría.

Cenlan Hills Funda Nordica Cama 135/150 Flores Acuarela Motivo, Funda Edredon 220x240 cm con 2 x Fundas Almohada de 50x75 cm, Microfibra Juego de Cama de Fundas Nórdicas € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensión : Este juego de cama incluye una funda de edredón de 220 x 240 cm y 2 fundas de almohada de 50 x 75 cm.

Súper microfibra: El material de microfibra se procesa para procedimiento especial, La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento, lo que aumenta la longevidad del conjunto manteniéndolo en buenas condiciones.

Elegante pero duradero: artesanía en telas de alta calidad, buen punto de costura, tecnología activa de teñido e impresión, decora tu habitación a la perfección.

Estas fundas nórdicas son muy útiles, protegen su edredón y son muy fáciles de desmontar y limpiar.

lavado: lavar a máquina a menos de 30 C, no lavar con otro paño oscuro, ciclo suave.

