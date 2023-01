Inicio » Top News Los 30 mejores nordicos cama 135 capaces: la mejor revisión sobre nordicos cama 135 Top News Los 30 mejores nordicos cama 135 capaces: la mejor revisión sobre nordicos cama 135 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Funda Nordica Cama 135 de 4 Piezas Transpirable Suave al tacto 100% Microfibra de Poliéster, Juego Nórdico Funda Edredón 220x240cm, Bajera 135x200cm con 2 Fundas de Almohada 50x70cm - Circulo € 33.99 in stock 1 new from €33.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ Juego de funda estampada elegante en estilo nórdico, puede elegir un dibujo que quiera para la decoración de su hogar.

✨El juego de funda nórdica está hecho en 100% poliéster, gracias por su diseño y la primera materia confeccionada, el juego tiene el color muy vivo y es resistente al lavar.

✨ El juego de funda dispone diversos modelos y tamaño para cama de 90, 135 y 150 respectivamente, cumple la necesidad de mayoría familias y solteros.

✨ El juego de funda dispone una funda de edredón de 220x240cm, la bajera de 135x200cm y 2 unidades de funda de almohada 50x70cm.

✨Fácil de limpiar, es lavable a máquina, pero no es recomendable el uso del legía, secador, plancha…

NORA HOME Edredon Nordico Cama 135 - Relleno Nordico Cama 135 - 90% Plumon de Ganso . Densidad 270 gr/m². 100% Algodón. Calor y Aislamiento Alto € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELLENO: 90% PLUMÓN DE GANSO (copos y filamentos) - 10% pequeñas plumitas que mejoran el reparto. Confección KASSETEN: permite el reparto homogéneo del relleno por todo el edredón evitando que haya zonas sin plumas

TEJIDO EXTERIOR: Algodón Batista 233 hilos transpirable que permite la correcta transpiración de la pluma y plumón del relleno. A diferencia de otros rellenos de plumón, hace muy poco ruido y no suelta plumas.

DENSIDAD DEL RELLENO: 270 gr/m². Aporta gran aislamiento térmico con muy poco peso y grosor. CAPACIDAD TERMICA 4,5/5. Rango de temperatura de habitación: 16ºC/20ºC.

CUALIDADES EXCLUSIVAS: Suavidad del tejido exterior de algodon batista, muy buena capacidad de recuperación, adaptación perfecta a las formas del cuerpo, ligereza, volumen, gran capacidad térmica. Se recomienda airear y ahuecar el nordico cada mañana para recuperar el volumen del plumón.

ACABADOS: 100% Hipoalergénico, Antiácaros, Certificado Öeko-Tex Standard 100. Green Down Eco Washing Process. LEER LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO PARA LA ELECCION DEL TAMAÑO

Pikolin Home Edredón de Fibra Antiácaros Otoño Invierno 300 gr, Relleno Nórdico, Hipoalergénico, Transpirable, Varias Medidas € 61.19

€ 39.09 in stock 1 new from €39.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El relleno/edredón nórdico está recomendado para otoño e invierno y para habitaciones con temperaturas medias o frías

Tiene un tratamiento antiácaros, que evita que estos microorganismos proliferen en el colchón y así minimicemos los síntomas de la alergia como tos y estornudos que pueden interrumpir el descanso

Está relleno de fibra hueca siliconada Ecolofil con tacto semejante al plumón, y gracias a sus materiales sintéticos es un artículo que no produce alergias

Tiene un fácil mantenimiento, ya que puede lavarse y secarse a máquina a baja temperatura Se recomienda lavarlo con varias pelotas de tenis para que su relleno no se apelmace

La fibra Ecolofil Feather Touch aporta un tacto semejante a la pluma

Utopia Bedding Edredón de Fibra 220x240 cm , Fibra Hueca siliconada, 1950 gramo, (Blanco, Cama 135/150 - 220 x 240 cm) € 34.99

€ 29.74 in stock 1 new from €29.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El edredón mide 220 x 240 cm. Edredón de aspecto impecable con elegante patrón de costura de estilo de caja que no solo luce bonito, sino que evita que el relleno se mueva durante la noche, lo que provoca un sueño confortable

Hecho con materiales ultra suaves de 1950g de fibra de silicona que proporciona una sensación de confort y calidez superior durante toda la noche!

Las cuatro lengüetas de las esquinas hacen que sea extremadamente fácil de poner en cualquier funda de edredón y asegura el edredón en su lugar

Lavar a máquina en el ciclo suave con agua fría, secar al sol o secar en secadora a baja velocidad cuando sea necesario

Nuestros edredones / edredones nórdicos están recomendados para otoño e inviernos para habitaciones con temperaturas medias o frías

Utopia Bedding Edredón 135x200 cm, Primavera/Verano Relleno Nórdico Cama 80/90, Edredon 200 gr/m² en 100% Microfibra (Blanco) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El edredón mide 135 x 200 cm. edredón de aspecto impecable con elegante patrón de costura de estilo de caja que no solo luce bonito, sino que evita que el relleno se mueva durante la noche, lo que provoca un sueño confortable

Hecho con materiales ultra suaves de 200 GSM de fibra de silicona que proporciona una sensación de confort y calidez superior durante toda la noche!

Lavar a máquina en el ciclo suave con agua fría, secar al sol o secar en secadora a baja velocidad cuando sea necesario

Nuestros edredones / edredones nórdicos se recomiendan para primavera y verano para habitaciones con temperaturas medias o altas

Las cuatro lengüetas de las esquinas hacen que sea extremadamente fácil de poner en cualquier funda de edredón y asegura el edredón en su lugar READ 27 de diciembre de 2020 - Qué día festivo hoy, carteles y cumpleaños que no se pueden hacer hoy - UNIAN

Todocama - Edredón/Relleno nórdico de Fibra antiácaros, otoño-Invierno, 300gr/m², Color Blanco (Todas Las Medidas Disponibles). (Cama 135/140/150-220x220cm) € 31.90 in stock 1 new from €31.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado con fibra hueca que reacciona con el calor que desprende nuestro cuerpo, calentándose y utilizando su capacidad calorífica para calentar el aire que queda entre las fibras, creando así un manto de calor que nos aísla del frío.

Máxima transpirabilidad evitado la sudoración durante el descanso.

Hipoalergénico: está fabricado con materias primas que evitan cualquier tipo de alergia. Tratamiento antibacterial y antiácaros.

Diseñado para descansar en una habitación con una temperatura que oscile entre 15 y 23 grados.

Fácil lavado hasta 40 grados. El secado debe realizarse a baja temperatura. Está íntegramente fabricado en España y cuenta con la garantía de Todocama de 10 años.

Bedsure Funda Nórdica Cama 150 - Funda Edredon Cama 135 Lisa Suave, Ropa de Cama 220x230 cm con 2 Fundas Almohadas 40x75 cm, 3 Piezas, Gris € 25.99

€ 17.59 in stock 1 new from €17.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOQUE SUAVE: Funda nordica de microfibra 100% cepillada 90 GSM dota de super comodidad, díficil teñir y desvanecerse.

DETALLES ÍNTIMOS: Funda nordica con colores lisos básicos complementa cada estilo de decoración. Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón.

DISEÑO ESPECIAL: Cosiendo dos cuerdas en cada esquina interior para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto, hacerse dormir bien todas las noches.

TAMAÑO ADECUADO: Juego de funda nordica cama 150/135, lleva 1 funda nordica de 220x230 cm con 2 fundas de almohada de 40x75cm.

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, no limpie en seco.

SABANALIA - Nórdico 4 Estaciones Xtreme 150 + 350 grs/m² (Varios tamaños Disponibles), Cama 135 - 220 x 220 € 90.00 in stock 1 new from €90.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El nórdico de fibra más potente del mercado. Para utilizar en los climas más extremos y en la primavera más cálida gracias a sus dos capas de 150 y 350 grs/m² de relleno (320 y 520 sumando tela y relleno).

Lujoso acabado. Ribete en dos colores diferentes para su fácil identificación. Cuadros de distintos tamaños para una óptima distribución de la fibra de relleno. Se unen por Easy-Clip, un sistema fácil y rápido de unión-separación. Bolsa de tela para su almacenaje.

Ambos edredones están rellenos de nuestra nueva microfibra hueca siliconada de poliéster 6D (Tacto plumón), más hueca, para una mejor transpiración y distribución de la fibra dentro del nórdico.

Hipoalérgico, lavable en lavadora hasta 60 ºC y permitido el uso de secadora suave.

Exterior de microfibra de poliéster esmerilada Tacto Seda que evita la proliferación de ácaros y bacterias.

Douceur D'Intérieur So Natural - Juego con funda de edredón y 2 fundas de almohada, algodon, estampado, Multicolor, 240 X 220 cm € 28.95

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Algodon

Multicolor

Dimensión funda de edredón: 240 x 220 cm

Dimensiones fundas de almohada: 63 x 63 cm

Utopia Bedding Funda Nordica Cama 90 - Microfibra Juego de Funda de Edredon 135x200 cm y 1 Funda de Almohada 50x75 cm (Negro) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

1 used from €12.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE FUNDA NORDICA - Incluye 1 Funda Nórdica de 135x200 cm con cierre con cremallera, 1 Funda de Almohada mide 50x75 cm con cremallera; Edredón se vende por separado.

MICROFIBRA CEPILLADA - La tela de microfibra cepillada los hace suaves, transpirables, de hierro fácil, sin arrugas y resistentes a la decoloración y protege contra cualquier contracción después del lavado.

DURABLE - Su alta resistencia a la tracción lo hace fuerte, duradero y con menos probabilidades de romperse o rasgarse.

CIERRE PERFECTAMENTE COSIDO - El cierre se cose a la perfección para asegurar el edredón en su lugar.

FÁCIL DE CUIDAR - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

Funda Nordica Jacquard Cama 135/150 Bordado Shabby Chic, Juego de Fundas Nórdicas Bohemio Color Sólido 100% Microfibra Suave Funda Edredon 220x240 cm y 2 x Fundas de Almohada de 50x70 cm, Beige € 53.99 in stock 2 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica con cremallera, fácil de poner y quitar del edredón, y los cuatro lazos en cada esquina de la funda nórdica mantienen el edredón en un lugar específico.

Hecho de chenille de microfibra 100% premium, la ropa de cama de funda nórdica es súper suave y transpirable. Resistente a las arrugas y a la decoloración. Nuestras sábanas le permiten una experiencia de sueño suave y confortable.

El diseño geométrico vintage y shabby chic de la colección de fundas nórdicas de la casa de campo combina con varios estilos de decoración, crea más estilo y color en su dormitorio, perfecto para su elección en la decoración del hogar. ATENCIÓN: El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, es aleatorio.

El paquete incluye: 1 x Funda Edredón 220 x 240 cm con 2 x Fundas Almohada de 50 x 70 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

Funda de edredón hecha de material de fácil cuidado: lavar a máquina en frío en ciclo suave, secar en secadora a fuego lento y usar plancha tibia si es necesario, no usar lejía.

Wendre Edredon Nordico Cama 135 y 150 | Relleno Nordico 200x220 con Funda de Microfibra | Colchas Edredones Cama 135 Premium Suave Hipoalergénico, Ligero y Transpirable € 61.93 in stock 1 new from €61.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ LIGERO Y TRANSPIRABLE - debido al relleno ultra fino de fibra hueca usado en este edredón (300g/m2) es más delgado que cualquier edredón de plumas. Pero esto no afecta su capacidad de retener bien el calor y mantener el frío fuera. La tecnología de costura inteligente ayuda a mantener la plenitud del edredón, previene el desplazamiento y la formación de puntos fríos. Mantiene la temperatura óptima para un sueño profundo perfecto.

✅ FÁCIL DE CUIDAR Y GUARDAR - se puede lavar entre 40 y 60 C. Vuelve fácilmente a su forma natural incluso después de lavar a máquina varias veces. Su tamaño permite enrollarlo de nuevo para guardarlo en la bolsa en la que viene, lo que resulta muy útil si se busca un edredón de repuesto versátil. Creemos que no pasará mucho tiempo embolsado, ya que terminará usándolo como su principal opción.

✅ SUAVE, LISO Y SEDOSO - diseñado para aquellos que les gusta un edredón realmente suave y acogedor. La lujosa cubierta de microfibra le da a la manta una textura suave y sedosa de una cama de hotel de 5 estrellas, combinada con la cálida, suave y acogedora sensación de hogar. Es un ajuste perfecto para cualquier habitación de su casa - ¡dormitorio, habitación de invitados o habitación de los niños!

✅ HIPOALERGÉNICO - hipoalergénico y resistente a los ácaros del polvo, ¡lo que lo hace perfecto para las personas que son propensas a las alergias o al asma! Todos los productos de Wendre están certificados con la norma Oeko-Tex 100, que sólo se concede a los productos que han sido probados y aprobados como seguros, y con materias primas y naturales buenas para la piel.

✅ DORMIR DE LUJO O SU DINERO DEVUELTO - Mantenerlo satisfecho y darle el servicio de atención al cliente más amigable es nuestro objetivo número uno. Por eso respaldamos al 100% nuestros edredones inteligentes, ofreciéndole una garantía de devolución del dinero de 30 días en caso de que no esté satisfecho con su compra.

SABANALIA - Edredón nórdico Fibra 400g Xtreme (Varios tamaños Disponibles), Cama de 135 cm - 220 x 220 cm € 33.75 in stock 1 new from €33.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño 220 x 220 cm

Totalmente transpirable

Lavable a máquina hasta 60 °C.

Exterior: 100% microfibra de poliéster; Relleno: fibra 400 grs/m²

Hipoalergénico

Donegal Collections - Edredon Relleno Nordico para Cama, Otoño Invierno 350 gr/m2 de Fibra Antiácaros, Transpirable. Color Blanco. (Cama 135/ 140/ 150 - 220x220cm) € 34.99 in stock 1 new from €34.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Relleno/ Edredón Nórdico recomendado para estaciones de Otoño e Invierno, para habitaciones con temperaturas medias o frías, de entre 15 a 23 grados como orientación. Máxima transpirabilidad, evita sudores durante el descanso

Cuenta con un tratamiento antiácaros, evitando así que los microorganismos penetren en el colchón, se consigue minimizar los síntomas de alergias como pueden ser la tos o estornudos que pueden interrumpir el descanso

Fabricado con fibra hueca siliconada, con tacto pluma semejante al plumon, reacciona con el calor que desprende nuestro cuerpo calentándose y utilizando la capacidad calorífica para calentar el aire interior creando una capa aislante del frío

Tiene un fácil mantenimiento, ya que puede lavarse y secarse a máquina a baja temperatura. Se recomienda lavarlo con varias pelotas de tenis para que su relleno no se apelmace

Hipoalergénico y 100% Poliéster. Fabricación 100% Española con materias primas que evitan cualquier tipo de alergias. Fácil mantenimiento, puede lavarse y secarse a baja temperatura

Don Descanso Edredón Cama 135 Invierno 100% Algodón Satén Vivo Oro, 300 g/m² Fibra Hueca Siliconada Tacto Pluma, 220x220 cm., Relleno Nórdico Cama 135/140,Transpirable, Lavable, Incluye Bolsa Tela € 59.90 in stock 1 new from €59.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELLENO NÓRDICO ALGODÓN 100% CAMA 135/140 relleno nórdico con tejido exterior de 100% algodón satén en color blanco roto y elegante ribete perimetral en dorado. Acolchado y pespunteado a cuadros que evita que se deslice durante la noche y mantiene la distribución homogénea del relleno. Incluye bolsa de tela para guardar el edredón. Medida del edredón nórdico:220x220 cm.

TEJIDO 100% ALGODÓN SATÉN: relleno nórdico fabricado con tejido de 100% algodón de alta calidad. Este tejido natural se caracteriza por su capacidad de absorber la humedad y expulsar el calor corporal. Es transpirable, suave y resistente al roce. Además se puede lavar a 40º en la lavadora, perfecto para personas con alergias.

RELLENO FIBRA HUECA SILICONADA 6D TACTO PLUMÓN: 300 g/m² de relleno de fibra ultra ligera y hueca, con menos peso y mayor confort. Acolchado a cuadros para una óptima distribución de la fibra de relleno. Transpirable, ligero y esponjoso. Este material es la opción ideal para personas sensibles o alérgicas a las plumas del ganso o pato.

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN Y FÁCIL MANTENIMIENTO: Este edredón nórdico está elaborado con materiales de primera calidad, que aportan transpirabilidad, durabilidad y hacen que se mantenga su aspecto y poder calorífico. Sacudiendo con regularidad el producto, recuperará fácilmente su forma y volumen iniciales.

TRANSPIRABLE E HIPOALERGÉNICO: un edredón nórdico suave, limpio y transpirable con una barrera hipoalergénica. Se puede lavar a máquina hasta 40º, alta resistencia a los lavados sin perder sus propiedades, perfecto para aquellas personas que tienen alergias. Certificado Oeko Tex Standar 100, los componentes del producto no son nocivos para la salud y los procesos de elaboración del mismo son respetuosos con el medio ambiente. READ Los 30 mejores Bolsas Tela Pequeñas capaces: la mejor revisión sobre Bolsas Tela Pequeñas

Edredón nórdico con Borreguito Ultra Suave y cálido Set de Cama con Funda de Almohada (Beige, Cama 135 y 150 cm (240x260 cm)) € 64.95 in stock 1 new from €64.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de Funda almohada 50 X 70CM

Hecho de felpa ultra suave y reversible a un cómodo borreguito, proporciona una sensación excepcionalmente suave y confortable.

Un cómodo juego de edredón y almohada, cuenta con un hermoso acolchado de microfibra 100% de poliéster.

Edredón Nódico de 650 gr/m2: Cara exterior de Tejido microseda extra suave de 220 gr/m2 - Cara interior para abrigarse de Borreguillo de 230 gr/m2 - Relleno de fibra hueca virgen siliconada de 200 gr/m2.

Está disponible en tamaño 180X260 CM equivalente para una cama 90/105cm, 240X260CM equivalente para una cama 135/150 cm. Mide tu cama para hacerte una idea de como quedará antes de realizar la compra.

Sibiles - Juego Funda Nórdica Cama Etnica Cierre Botones Cama 90, 105, 135, 150, 180 y 200 Morocco Tan (Cama 135/150) € 35.95

€ 31.95 in stock 2 new from €31.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Juego de funda nórdica para cama. ✔ Estampado con motivos étnicos.

✔ Cierre de la funda nórdica mediante botones tipo "Clic" muy prácticos. ✔ Ribeteado con cordón negro en todo el perímetro.

✔ Cama 90/105 de 180x240 cm + 1 funda para almohadas de 70 a 80 cm.

✔ Cama 135/150 de 240x240 cm + 2 fundas para almohadas de 70 a 80 cm.

✔ Cama 180/200 de 280x240 cm + 2 fundas para almohadas de 70 a 80 cm. ** Modelo disponible también en Colcha y Juego de Sábanas**

SABANALIA - Edredón nórdico de 400 gr/m² Reversible (Bicolor), válido para Cama de 135/150 cm, Color Gris y Gris Claro (Disponible en Varios tamaños y Colores) € 57.50 in stock 1 new from €57.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Totalmente transpirable

Lavable a máquina

Tacto extra suave

Válido para cama de 135 y 150

Edredón reversible sin necesidad de usar funda nórdica.

WAVVE Funda Nórdica para Cama 150/135, Funda de Microfibra para Edredón 220x240 cm con 2 Fundas para Almohada 40x75 cm, Suave y Transpirable (240x220 cm, Gris, 2pcs) € 27.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad excelente: Este juego de funda de edredón está hecha de microfibra de alta calidad y se lava a alta temperatura durante el proceso de producción, por lo que puede usarla con confianza. Es muy transpirable y suave, puede evacuar la humedad, manteniendo la tela seca y cómoda para un buen sueño. Se puede usar durante todo el año.

Tecnología exquisita: La cubierta de edredón es procesada por tecnología especial. El color de la tela se ve más suave. No es fácil de pillar, deformar, desvanecer ni encoger, más lavable y duradera. No se endurece después de lavar con frecuencia.

Mantenimiento: Se puede lavar y secar a máquina a baja temperatura (debajo de 30℃), pero no planchar, ni lavar en seco, ni lavar con lejía.

Juego de fundas: Incluye 1 funda de edredón (220 x 240 cm) y 2 fundas de almohada (40 x 75 cm). El tamaño de la funda de edredón es suficiente grande para adaptarse a su edredón alternativo. La cremallera es fácil de cerrar y los amarres duraderos en cada esquina pueden evitar que el edredón se resbale.

Nota: La ropa de cama se puede limpiar a máquina con agua fría, pero no secar en secadora, ni planchar, ni lavar en seco, ni lavar con lejía. Debido al transporte sellado a largo plazo, nuestros productos pueden tener un olor después de abrirse, que se desaparecerá dentro de unos días. Ofrecemos servicios de cambios o devoluciones de artículos dentro de los 30 días. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactarnos.

SUCHDECO Funda Nórdica Cama 135 / 150 cm Juego de 3 Piezas Patrón de Rama - Funda Edredón Reversible con Cremallera 220x240 cm con 2 Fundas de Almohada 80x80 cm, Blanco € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño único de rama: en la funda de edredón blanca, las ramas negras crecen arbitrariamente y las ramas amarillas de lunares atraen todas las miradas. El color blanco general hace que esta funda de edredón se adapte a la mayoría de los estilos de dormitorio, y las ramas negras y amarillas añaden vitalidad a tu hogar.

Juego de cama de 3 piezas: este juego de cama blanco incluye 1 funda nórdica de 220 x 240 cm y 2 fundas de almohada de 80 x 80 cm.

Microfibra de alta calidad: este juego de cama de 220 x 240 cm está hecho de microfibra cepillada de alta calidad para ofrecer una suavidad y comodidad excepcionales. Ligero, transpirable y cómodo al tacto, el juego de funda de edredón suave proporciona una experiencia de sueño tranquila.

Diseño de cierre bien pensado: la cremallera duradera te permite poner y quitar fácilmente tu edredón cuando sea necesario. Las 4 esquinas de la funda nórdica garantizan un buen ajuste de tu edredón y evitan que el relleno se arrugue.

Cuidado fácil: este juego de funda nórdica se puede lavar a máquina en un ciclo suave en agua fría y secar en secadora a baja temperatura. No usar lejía, ni remojar.

Wavve Edredón Relleno Nórdico 220x240 cm para Cama 135/150, Edredón de Fibra 450gr/m², Suave, Transpirable para Invierno (240x220 cm) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

1 used from €48.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: El relleno de edredón está hecha de fibra hueca siliconada, es ligero, cálido, antiácaro e hipoalergénico. La tela de cubierta está hecha de 100% microfibra, es suave y transpirable. No tiene olor maloliente o tóxico, es ideal para personas y niños sensibles a la ropa de cama de plumón o plumas.

Artesanía excelente : El interior está relleno con una sábana enterna de microfibra y cosido en rejilla de diamante clásica, por lo que el relleno no es fácil de deslizar, apilar o doblar, lo que garantiza una distribución del calor más uniforme y un mejor rendimiento térmico.

Temporada aplicable: 300 g/m² es adecuado para primavera y otoño (temperatura ambiente 15-18℃); 150 g/m² es adecuado para verano (temperatura ambiente> 18℃); 450 g/m² es adecuado para invierno (temperatura ambiente 10-15℃ ). Estos datos son solo de referencia, haga el favor de elegir de acuerdo con la situación real.

Varios tamaños disponibles: 140x200cm (cama 80), 155x220cm (cama 90/105), 200x200cm (cama 120), 220x240 (cama 135/150), 240x260cm (cama 160/180/200)

Nota: Se puede lavar y secar a máquina (debajo de 30℃) varias veces sin aglomerarse. Debido al transporte al vacío, se recomienda golperlo o extenderlo durante 24 horas para que quede esponjese. Ofrecemos servicios de cambios o devoluciones de artículos dentro de los 30 días. Si tiene algún problema o necesita más información, no dude en contactarnos.

NH NOVOTEXTIL HOGAR Nórdicos Microfibra Bicolor Largo 220 (Morado/Lila, Cama 135 (220x220)) € 40.80 in stock 1 new from €40.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Relleno nórdico Largo 220

Densidad 350gr/m2

Diseño reversible Bicolor

Tejido suave y cálido

Apto para lavadora(máx 30º) y secadora

Linenspa Edredón nórdico de microfibra – relleno nórdico 4 estaciones – ultra suave – Edredon Cama 135 (200 x 200 cm), Gris / Rayas Blancas € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EDREDÓN INVIERNO Y VERANO: Este nórdico de microfibra para todo el año es de una suavidad extrema y cuenta con 8 cintas distribuidas en las esquinas y los laterales para asegurar su funda favorita; o use el elegante edredón al estilo americano sin una funda

SUAVE COMO PLUMAS: El relleno de microfibra tiene un gramaje de 300 g/m² y proporciona la suave comodidad del plumón, pero sin el olor ni las partes rígidas de la pluma natural - la alternativa perfecta a un edredón plumon oca

DISEÑO 2 EN 1: Gracias a su diseño reversible se trata de dos nórdicos en uno, de forma que siempre irá a juego con su estilo de decoración o humor

GARANTÍA DE 3 AÑOS: El estilo de confección «Kassetten» distribuye perfectamente el relleno, de forma que el nórdico siempre conserva el aspecto recién mullido, y con una garantía de 3 años

LAVABLE A MÁQUINA: Se puede lavar a máquina en agua fría con el programa para ropa delicada y se puede secar al aire libre o meter en la secadora a baja temperatura para que mantenga su calidad, frescura y comodidad; ATENCIÓN: Edredón Nordico Cama 135 - las dimensiones miden 200 x 200 cm

WARMDERN Juego de Funda nórdica Juego de Cama Bohemio de Microfibra de tamaño Individual con Cierre de Cremallera 2 Piezas (1 Funda nórdica + 1 Funda de Almohada) 135x200 cm, Blanco € 34.12 in stock 1 new from €34.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Cosy Premium】 El juego de funda nórdica WARMDERN está hecho de microfibra lavable al 100%. La funda nórdica blanca de tacto suave como las plumas ligeras es muy suave para la piel, crea un espacio de sueño relajante y cómodo, permitiendo que tu cuerpo se duerma más fácilmente

【Diseño TUFTE CHIC】 La funda nórdica boho adopta una artesanía jacquard especial, motivos geométricos irregulares, llenos de textura ondulada dinámica creando un estilo bohemio encantador. Continuando con el diseño sencillo de la funda nórdica de color liso, añade un aspecto acolchado chic y minable que aporta un poco de agilidad y diversión a tu dormitorio

【Cierre de luz y corbatas】 La funda de edredón de tamaño individual fija 8 cierres en todas las esquinas y laterales del interior para mantener el edredón en su lugar. En comparación con el botón, la cremallera de metal tiene una vida útil más larga, se mantiene suave y fácil de tirar después de miles de pruebas de uso rigurosas

Fácil mantenimiento: lavable a máquina en agua fría, ciclo delicado. No usar lejía. Planchar a fuego lento si es necesario. La funda nórdica de algodón lavado es más duradera, no se decolora fácilmente ni se arruga. Dale la vuelta antes del lavado para evitar que los hermosos mechos se atasquen durante el lavado

【Qué puedes obtener】 Juego de funda de edredón individual de 2 piezas que incluye 1 funda de edredón (135 x 200 cm) y 2 fundas de almohada (50 x 75 cm). El edredón no está incluido. La funda nórdica Warmdern Tufts está disponible en 3 colores para adaptarse mejor a la paleta de colores y al estilo de tu habitación. Respaldamos el servicio de reembolso y reemplazo de 30 días

Edredón Nórdico Reversible Colores 350gr Relleno de Fibra Hueca Color (Azul, Cama 135) € 40.81 in stock 1 new from €40.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [MATERIALES DE CALIDAD] Edredón nórdico de micro fibra de alta calidad reversible, esta relleno de fibra hueca de 270 grms. y forro de tacto 70 grms.

[DISEÑO] Diseñado en patrón de costura con forma de caja, la forma de caja evita que el relleno se mueva y hace que el edredón sea siempre cómodo y mullido. Es un elegante diseño que combina con todos los entornos. Disponible en color blanco, gris, azul, gris/negro, azul/marrón. Todos los edredones son reversibles para que puedas combinarlos con cualquier decoración.

[DENSIDAD] Construidos para ser cómodos durante todo el año. La densidad del edredón es el indicador de su calidez y peso. Con sus 350 grms. Este edredón consigue un equilibrio perfecto entre calor y comodidad. Es muy ligero al tiempo que cobre perfectamente las necesidades de temperatura. Le mantendrá caliente todo el otoño e invierno.

[CONFORT]Esto le dará una sensación acogedora y el sueño más relajante de la noche. Además, le permite hacer su cama fácilmente por la mañana. Es muy ligero al tiempo que cobre perfectamente las necesidades de temperatura.

[LAVADO] Lavar a máquina en el ciclo suave con agua fría, secar al sol o secar en secadora a baja velocidad cuando sea necesario. Libre de sustancias nocivas. READ Los 30 mejores dead or alive capaces: la mejor revisión sobre dead or alive

ZenPur Edredon Nordico Cama 135/140/150/160 cm Verano e Invierno - Relleno Nórdico de 2 Capas de Microfibra Divisibles Lavables a Máquina - Edredón Nórdico 4 Estaciones - Medidas 220 x 240 cm € 69.97 in stock 3 new from €69.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ EDREDÓN NÓRDICO MICROFIBRA 220x240: este relleno nórdico doble ha sido diseñado para que lo utilices en las 4 estaciones. Consiste en 2 edredones divisibles con 3 usos: una colcha fina para el verano y otra un poquito más gruesa para primavera y verano. Si unes las dos, tendrás un cálido nórdico para el invierno

✅ ALTA CALIDAD: Edredón hecho de microfibras. La microfibra es la fibra sintética más ligera para edredones. Costuras reforzadas, con cintas para que el relleno no se escape de la funda. Ya no te destaparás en toda la noche. Las capas se unen con facilidad. Fabricado en la UE

✅HIPOALERGÉNICO: las fibras sintéticas de las colchan reducen el polvo y los ácaros para reducir al mínimo el riesgo de alergia. Con los rellenos nórdicos de ZenPur, puedes estar seguro o segura de que tu comodidad está en buenas manos, incluso mientras duermes

✅ CUIDADO Y MANTENIMIENTO: Este relleno nórdico se puede lavar a máquina hasta a 40º y lo puedes meter en la secadora. Para prolongar la vida de tu edredón nórdico te recomendamos que lo uses con funda

✅ OEKO-TEX STANDARD 100: Tejidos probados bajo el estándar Oeko-Tex Standard 100 para que puedas dormir con toda tranquilidad

Juego de Ropa de Cama de 135 x 200 cm y 1 Funda de Almohada de 80 x 80 cm, 2 Piezas, Color Gris, Funda de edredón Suave y mullida, Funda de Almohada Blanca con Cremallera (135x 200 cm + 80x80) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño elegante: el juego de ropa de cama de microfibra presenta formas claras y colores coordinados que dan a tu dormitorio un aspecto refrescante y vivo. Estos juegos de ropa de cama son ropa de cama navideña.

Decoración perfecta para dormir: la ropa de cama de poliéster es la elección correcta para dormitorios con gusto exigente en la decoración del hogar. Utiliza tu edredón con funda de almohada, la ropa de cama tiene dos lados reversibles para adolescentes y jóvenes. La combinación de colores completa la sensación de lujo perfectamente.

Satisfacción: queremos ser demasiado felices a nuestros clientes. Ropa de cama de microfibra suave (1 funda nórdica de 135 x 200 cm y 1 funda de almohada de 80 x 80 cm). Miraladen garantiza una devolución de 1 mes y un servicio de repuesto y servicio al cliente gratuito.

Material de alta calidad: la suave ropa de cama se recomienda para personas con sensibilidad en la piel. La ropa de cama de microfibra ofrece transpirabilidad. Franela fina, suave, absorbente. Agradable en la piel; costuras limpias y sin arrugas. 100% microfibra, no necesita planchado, suave, lavable a máquina, planchado a baja temperatura, no usar lejía, apto para secadora.

Material de alta calidad: la suave ropa de cama se recomienda para personas con sensibilidad en la piel. La ropa de cama de microfibra ofrece transpirabilidad. Franela fina, suave, absorbente. Agradable en la piel; costuras limpias y sin arrugas. 100% microfibra, no necesita planchado, suave, lavable a máquina, planchado a baja temperatura, no usar lejía, apto para secadora.

COTTON ARTean Funda nordica ALGODÓN ORGANICO Reversible LEZO Beige Cama de 135 Incluye Funda nórdica 220x220 + 1 Funda de Almohada + sábana Bajera Ajustable. 100% ALGODÓN ORGÁNICO. Certificado Gots. € 59.90 in stock 2 new from €59.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN ORGÁNICO 100% de 144 HILOS

Incluye: Funda nórdica para cama de 135 ( 220 ancho X 220 cm largo)+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 155 )+ sabana bajera ajustable 135 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA. Cierre con botones.

El algodón orgánico aporta una textura suave y natural libre de productos químicos, contribuyendo a un descanso más natural. En el cultivo del algodón orgánico NO se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos. Los productos fabricados por COTTON ARTEAN están diseñados en Europa y fabricados siguiendo normas con estrictos estándares de calidad y seguridad, tanto para el medio ambiente como para las personas.

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Sleepdown Celestial Moon & Stars-Juego edredón y Funda de Almohada para Cama Individual (135 x 200 cm), Color Azul Marino y Blanco, Polialgodón, Suelto € 24.00 in stock 1 new from €24.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dale a tu dormitorio un aspecto emocionante con este juego de funda de edredón y funda de almohada reversible con diseño de luna celestial y estrellas.

Este juego de cama contiene: juego de edredón y funda de almohada a juego para cama individual (edredón de 135 x 200 cm, funda de almohada de 48 x 74 cm)

Ropa de cama oficial de Sleepdown UK diseñada como parte de la gama Essential Bedding.

Para una gama completa de juegos de ropa de cama y de edredón, visita la tienda oficial de SleepDown.

Fabricado en color verde por OEKO-TEX. Producido éticamente bajo las normas internacionales, es una etiqueta de consumo rastreable para textiles sostenibles que garantiza que la gama de ropa de cama Sleepdown es respetuosa con el medio ambiente.

FABSY Edredón de 135 x 200 cm – Edredón Transpirable para Todo el año 350 g/m2 – Seersucker – Edredón Lavable € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubierta para 4 años: 350 g/m². El edredón de alta calidad Seersucker es el adecuado si buscas un edredón para todas las estaciones. Edredón pesado pero transpirable de 135 x 200 cm, 350 g/m², garantiza un sueño reparador y sin sudor.

Colcha ideal para dormir mejor. El edredón de microfibra suave de Fabsy imita la sensación natural de una pluma. El edredón en relieve permite una mejor circulación del aire y una regulación óptima de la temperatura.

Calidad europea Öko-Tex Standard 100. Cada edredón de microfibra está fabricado en la UE a partir de materiales con certificación OEKO. La microfibra de hilo 416 garantiza un sueño agradable, ya sea por la noche o al mediodía.

Cubierta resistente, fácil de cuidar. Gracias a su microfibra resistente a las manchas, nuestro gran edredón no se arruga. Es lavable hasta 95 °C y es apta para secadora. Una colcha que necesitas para dormir de por vida

GARANTÍA DE LA MUDA DE 30 NOCHES. Es hora de mejorar tu cama con un edredón lavable de alta calidad. No se enamore de su edredón cómodo dentro de las primeras 30 noches, obtenga el precio de compra completo. Compra con confianza

