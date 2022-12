Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Nevera Dos Puertas capaces: la mejor revisión sobre Nevera Dos Puertas Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Nevera Dos Puertas capaces: la mejor revisión sobre Nevera Dos Puertas 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Hisense RQ515N4AC2 - Frigorífico Americano 4 puertas, Total No Frost, Capacidad Neta 467 L, 1.81 m Alto, Acero, Multi Air Flow, Cajón con control de Humedad, Silencioso € 899.99

€ 759.52 in stock 8 new from €681.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acabado Inox

Electrodomésticos

Sistema en cruz

Clasificación energética A++

Iluminación LED

Cecotec Frigorífico Americano 2 Puertas Bolero CoolMarket SBS 430 Dark. 430 L, Altura 176 cm, Bajo Consumo, Display Control, Sistema No Frost Mult Airflow, LED Interior, Modo Vacaciones € 699.00 in stock 3 new from €699.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No Frost Multi AirFlow El frigorífico no es una montaña. La temperatura de su interior es uniforme independientemente de la situación y altura de cada compartimento. Olvídate de ir regulando la temperatura y disfruta de una temperatura homogénea.

Una ayuda nunca viene mal Modo vacaciones. Reduce el consumo de energía sin perder eficacia, provocando un ahorro de energía para que tus vacaciones sean todavía más relajantes. Vete y despreocúpate, tus alimentos estarán igual que los dejaste.

Pantalla de control El frío está en tus manos. Ajusta la temperatura de forma fácil e intuitiva a través de su pantalla de control.

Un interior brillante Su luz led ilumina todo el interior del frigorífico. Más luz, más ahorro energético y menos calor. Diseñado a tu medida Bandejas ajustables. Ajusta la estructura de sus bandejas según tus necesidades y las de tu lista de la compra.

Diseñado a tu medida Bandejas ajustables. Ajusta la estructura de sus bandejas según tus necesidades y las de tu lista de la compra.

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY | EMSS179AX1 | Frigorífico Americano | Dos Puertas | Iluminación LED | Dispensador de agua, hielo y hielo picado | Color Inox | 179x90 cm F € 1,139.00 in stock 2 new from €1,139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ENTREGA EN TU DOMICILIO: Siempre y cuando la arquitectura lo permita, sin necesidad de salvar ventanas, muros, pasamanos o vallas. Se adaptan los tiempos de entrega según las zonas de reparto del operador logístico.

✅ ENFRIAMIENTO DINÁMICO Y RÁPIDO: Gracias a los modos de enfriamiento rápido InstantCool y Modo de congelación Rápido InstantFreeze. Produce menos escarcha, mantiene una temperatura general estable, logrando preservar mucho mejor tus alimentos.

✅ CAPACIDAD: Del refrigerador de 334 litros y del congelador de 182 litros. Un volumen útil de 516 litros de almacenaje. Tamaño: Alto 178.8 x ancho 89.5 x fondo 74.5 cm. Consumo de 397 kWh/año.

✅ MOTOR INVERTER: Regula el voltaje, la corriente y la frecuencia de un electrodoméstico. De esta manera se puede prescindir de partes del motor, ahorrando energía.

✅ FUNCIONES: Los frigoríficos americanos de EAS ELECTRIC son los mejor equipados ya que cuentan con control dual de temperatura, modo vacaciones, conexión a toma de agua (incluye manguera), iluminación interior LED y Dispensador de agua, hielo y hielo picado

Candy CHSBSO 6174XWD, Frigorífico Side by Side, 90CM, Almacenamiento XXL, Motor Inverter, Total No Frost, Dispensador Agua, Control Externo Digital, LED, Altura Ajustable, Ruedas, 39DB, Clase E, Inox € 829.00

€ 799.00 in stock 8 new from €799.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico side by side de gran capacidad: 529 litros, 344 litros en refrigerador y 185 litros en congelador, mucho más espacio para tus alimentos.

Motor inverter: mecanismo que reduce la fricción, el nivel de ruido y el consumo energético y aumenta la durabilidad del frigorífico.

Dispensador de agua integrado: el depósito interior de 3l no requiere de conexión de agua y ofrece agua fresca al instante sin necesidad de almacenar botellas.

Total no frost: Evita la formación de escarcha en el congelador y distribuye mejor el frío en todo el frigorífico para un fácil mantenimiento.

Medidas frigorífico (alto x ancho x prof): 177 x 90 x 66cm. READ Los 30 mejores Diferencial 40A 30Ma capaces: la mejor revisión sobre Diferencial 40A 30Ma

Haier SBS 90 Series 3 HSR3918EWPG - Frigorífico Side by Side con Dispensador de Agua, Americano, Apertura 90 grados, Motor Inverter, Ancho 90cm, Capacidad XXL 521L, Total No Frost, Clase E, Inox € 999.00

€ 879.00 in stock 3 new from €879.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico side by side con capacidad XXL, diseño elegante, display digital integrado en la puerta y dispensador de agua con depósito.

Motor Inverter: Silencioso y eficiente para un rápido enfriamiento con un bajo consumo energético. Los compresores Inverter de Haier, cuentan con una cobertura de 12 años.

Tecnología "Multi Air Flow": distribuye el aire interior de forma óptima, consiguiendo que los alimentos duren más tiempo, un mayor ahorro de energía y una temperatura estable.

Apertura 90º: no requiere más espacio a la hora de abrir la puerta y usar el frigorífico.

Medidas frigorífico (alto x ancho x prof): 177,5 x 90,8 x 64,7cm.

Sauber - Frigorífico Dos Puertas SERIE 1-166I - F - 164,5 x 55 cm - ENTREGA EN DOMICILIO € 469.00 in stock 1 new from €469.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sauber Priority Class: ENTREGA Y RETIRADA DEL USADO EN SU DOMICILIO INCLUIDO

EVITA INCIDENTES BANDEJAS DE CRISTAL ANTIDESBORDAMIENTO Las bandejas del frigorífico son de cristal, de fácil limpieza, y con borde en acero inox, que evita que se derramen líquidos de una bandeja a otra, impidiendo así estropear los alimentos de las bandejas inferiores.

ORDEN EN TU FRIGORÍFICO CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS Dispone de un cajón para la conservación de frutas y verduras, mejorando sus condiciones de conservación durante más tiempo, sin mezclarse con el resto de alimentos.

› Altura 164,5 cm › Bandejas de cristal antidesbordamiento › Cajón para frutas y verduras › 4 estrellas 18ºC › Disponible en blanco y acero inoxidable

Volumen neto total (l) 350 Volumen neto del frigorífico (l) 224 Volumen neto del congelador (l) 126, Dimensiones (mm): Alto 1893 x Ancho 595 x Fondo 721

Hisense RT600N4DC2 - Nevera doble puerta A++, 466 litros, total no Frost, color inoxidable, 70,4 × 68,6 × 185 cm € 743.04 in stock 2 new from €744.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este frigorífico de dos puertas con un ancho XXL de 70 cm (704 mm) ofrece un extra de capacidad para poder conservar todos tus alimentos

La tecnología Total No Frost mantiene la temperatura mucho más constante, evitando la condensación y la necesidad de descongelación manual

Es realmente fácil cambiar las alturas de los estantes laterales según tus necesidades

Gracias a la distribución uniforme de aire frío conseguida por el sistema Multi Air Flow de Hisense, la temperatura óptima se mantiene constante a través de todo el frigorífico para mantener los alimentos frescos durante mas tiempo, sin importar el sitio donde se encuentren

Hisense RS677N4AWF - Frigorífico Side By Side, Puerta Americana, Total No Frost, Capacidad Neta 519 L, 1.78 m € 969.00

€ 571.00 in stock 18 new from €571.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con Super Cool se pueden enfriar los alimentos con mayor rendimiento para mantenerlos frescos durante más tiempo

Multi Air Flow enfría de forma uniforme, el aire frío fluye neutralizando los malos olores, es respetuoso con el medio ambiente

Para proteger los alimentos, la alarma alerta al usuario si la temperatura interior ha aumentado anormalmente

Compartimento especifico de frutas y verduras, humedad adecuado, frescos mas tiempo

Hisense RS670N4BC2 - Frigorífico Side By Side, Puerta Americana, Total No Frost, Capacidad Neta 516 L, 1.78 m € 880.61 in stock 1 new from €880.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad neta 516 L con eficiencia energética A++

Tecnología Total No Frost evita que se formen cristales de hielo (escarcha), mantiene los alimentos frescos y nutritivos

Multi Air Flow enfría de forma uniforme, el aire frío fluye neutralizando los malos olores, es respetuoso con el medio ambiente

Experto en el mantenimiento de alimentos, el interior con materiales certificados y bajo nivel sonoro está preparado para entrar en contacto con alimentos, manteniendo un ambiente óptimo y seguro

Botellero incluido, práctico para las botellas de vino o licores, usa menos espacio en los estantes y evita que las botellas se muevan en las baldas

Sauber - Frigorífico Americano side by side combi SA177I Tecnología NOFROST - Acero inoxidable - Sin Barra Central € 779.00 in stock 2 new from €779.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico americano MODELO SA-177I Serie SA › Tiradores de Acero Inox › Bandejas de cristal templado › 2 Puertas › 4 Booster › INOX

NO MÁS HIELO SISTEMA NO FROST TOTAL Los frigoríficos SAUBER incorporan en algunos modelos el sistema No frost total, lo que permite una recirculación homogénea y uniforme dentro del frigorífico, tanto en el compartimento refrigerador con en el congelador, lo que permite una mayor eficiencia y una reducción en el tiempo de enfriado.

CONTROL SENCILLO E INTUITIVO CONTROL ELECTRÓNICO FINGER TOUCH Gracias al sistema de control electrónico de los frigoríficos SAUBER, podrás controlar cada uno de sus parámetros de manera sencilla e intuitiva. Gracias a la gama de displays LED tendrás acceso a toda la información importante relativa a tu frigorífico.

ELIGE CALIDAD TIRADORES DE ACERO INOX El acero inoxidable de la un acabado exclusivo y elegante, diseñados para encajar en una cocina moderna. Y son la garantía de durabilidad, para el ritmo de vida de cualquier familia, que abre las puertas de su frigorífico varias veces al día, todos los días.

ILUMINACIÓN LED Los dispositivos de iluminación LED son muy eficientes energéticamente, tienen una vida notablemente más larga y consumen menos energía. Y por supuesto, iluminan perfectamente todos los rincones de tu frigorífico Sauber.. Volumen total bruto (l): 562 Litros, Dimensiones (mm): Alto 1770 x Ancho 905 x Fondo 670 y 700 con el tirador. + 6 cm del tirador.

Teka RMF 77920 SS nevera puerta lado a lado Independiente Acero inoxidable 637 L A++ - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta americana, Tocar, Vidrio, 637 L) € 1,990.00

€ 1,700.00 in stock 3 new from €1,700.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor inverter con compresor de alta eficiencia

Tecnología IonClean que neutraliza las bacterias y malos olores

LongLife No Frost con 3 circuitos independientes

Display electrónico con indicador y control de temperatura del refrigerador y congelador. Compartimento Multizone

Corberó E-CF2PH172W Frigorífico 2 Puertas Estático, Dimen 172 X 60, Capacidad 304L Neta, Tirador Integrado, 40 dBA, Cajones Crisper, Baldas de Cristal, Eficiencia Energética F, White € 417.36 in stock 8 new from €395.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Blanco

Diseno funcional

Alta calidad

Brand: Corberó

Corberó CF2PM23522W Frigoríficos 2 Puerta Estáticos 160 x 55 x 55, Capacidad 235L, Color Blanco,Crisper, Balcones Ajustables, Descongelación Manual, Estantes de Cristal, 40 Db, E. Energética F € 379.26 in stock 2 new from €322.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corberó CF2PM23522W Frigoríficos 2 Puerta Estáticos 160 x 55 x 55, Capacidad 235L, Color Blanco,Crisper, Balcones Ajustables, Descongelación Manual, Estantes de Cristal, 40 Db, E. Energética F

Frigoríficos estáticos_ El proceso de enfriamiento se produce mediante un gas que se mueve en el frigorífico y el congelador hasta alcanzar la temperatura deseada

Control eléctrico_ El termostato controla el proceso de refrigeración mediante la supervisión de la temperatura y, a continuación, encendiendo y apagando el compresor. Cuando el sensor detecta que hace suficiente frío dentro del congelador, apaga el compresor.

Luz Led_ La luz Led de los electrodomésticos Corberó aporta luminosidad, se inclina hacia los tonos de azul, como la luz que se normalmente tenemos en la cocina y reduce el consumo eléctrico y las durabilidad de la bombilla.

WONDER WDFA03186B Frigorífico Americano 2 Puertas en Blanco. No Frost y Multi Air Flow. Bajo nivel Sonoro. A+/F € 689.99 in stock 3 new from €689.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico Americano acabado en blanco con 2 puertas. Tecnología No Frost y Multi Air Flow a través de múltiples salidas de aire situadas en el interior, se consigue que el frío se distribuya de forma homogénea por todo el compartimento, permitiendo una mayor rapidez de enfriamiento y estabilidad de la temperatura.

Tiene una capacidad de refrigeración de 291 Litros y una capacidad de congelación de 151 Litros. Bajo nivel sonoro 40 dB. Clasificación energética A+/F. Control interior Display LED táctil. Iluminación interior LED que aporta mayor luminosidad con el mínimo consumo energético.

Descongelación automática. El frigorífico cuenta con 5 baldas de cristal perfil inox, 1 cajón transparente perfil inox, 3 balcones transparentes en puerta perfil inox y 1 huevera.

El congelador de 4 estrellas cuenta con 1 cajón transparente perfil inox, 4 balcones perfil inox y 1 bandeja de hielo. Dos Puertas. Apertura tipo uñero.

Acabado en blanco. Frigorífico con diseño elegante y moderno. Frigorífico americano con dimensiones 177 cm de alto, 90,5 cm de ancho y 59,5 cm de profundidad.

SAMSUNG RT29K5030WW/ES Frigorífico Dos Puertas 299L, 1.8 m, Blanco, Tecnología SpaceMax, Twin Cooling, No Frost y Tecnología Digital Inverter [Clase de eficiencia energética F] € 669.00

€ 530.69 in stock 5 new from €513.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología Smart Conversion: Elige según tus necesidades entre 4 modos de refrigeración, podrás convertir toda la cavidad en frigorífico desde el display

Tecnología Twin Cooling: Doble circuito de refrigeración, gracias al cual no se mezclan los olores entre compartimentos y mantiene un nivel de humedad óptimo (65% ~ 70%)

No Frost: La Tecnología No Frost optimiza la circulación del aire para mantener una temperatura constante sin acumulación de escarcha

Tecnología Digital Inverter: Menos ruido y eficiencia energética gracias al compresor Digital Inverter, el cual ajusta automáticamente la velocidad según la demanda de refrigeración

Crea hielo y enfría tus bebidas más rápido Presiona el botón Power Cool para enfriar tus bebidas y alimentos rápidamente, o Power Freeze para acelerar el proceso de congelado y creación de hielo READ Los 30 mejores Radiadores Aceite Bajo Consumo capaces: la mejor revisión sobre Radiadores Aceite Bajo Consumo

Candy CCDS 6172WN, Frigorífico Dos Puertas, 60CM, 304L, Tecnología Estática, Cajón Verdulero, 2 Estantes Congelador, Control Interno, LED, Puertas Reversibles, Altura Ajustable, 40DB, Clase F, Blanco € 549.00 in stock 1 new from €549.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico 2 puertas con medidas especiales: 1,72 m de altura, para adaptarse a espacios con poca altura sin renunciar a la capacidad, 304 L

Óptimo para zonas de altura baja o cocinas pequeñas: pisos pequeños, buhardillas, lofts, pisos, apartamentos, segundas residencias, estudios

Diseño elegante y fácil de limpiar: Tiradores integrados, puerta reversible, altura ajustable e iluminación interior LED

Cajón verdulero: Almacena y conserva los productos frescos (frutas, verduras, lácteos, carnes o pescados) en condiciones óptimas durante más tiempo

Medidas (alto x ancho x profundo): 172 x 60 x 60 cm

UNIVERSALBLUE | Frigorífico Americano Frenchdoor Inox | No Frost | Capacidad Total 536L | 4 Puertas | Congelador | Sistema Silencioso € 899.99 in stock 1 new from €899.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño French Door] ¿Te gustan tanto como a nosotros los frigoríficos de doble puerta? Nuestro modelo VANDA te ofrece la amplitud que necesitas, sus 4 puertas te permitirán visualizar todo a golpe de vista y almacenar gran cantidad de alimentos. Su elegante diseño en color inox y detalles en negro te ofrecerá la eficacia y durabilidad que necesitas.

[Capacidad de 536 L] Ideal para grandes familias o amantes del orden. Repartidos entre nevera y congelador, las capacidades son de 350 litros y 186 litros respectivamente. Aprovecha su gran altura y profundidad para distribuir los alimentos cómodamente y almacenar la compra de toda la semana. Además, la apertura total de sus puertas y su led interior te permitirá tener todo a golpe de vista.

[Totalmente equipado] Si disfrutas con la amplitud de los productos, este frigo americano está pensado para ti. Con sus 3 estanterías de cristal tendrás espacio de sobra para almacenar tus alimentos, además, sus 2 cajoneras, 8 cestas en la puerta y 1 vegan box, serán más que suficientes para distribuir cómodamente todo lo que necesites. Su extenso congelador dividido en 2 grandes cajones, te hará olvidarte de las limitaciones.

[Sistema No Frost] Ver escarcha en las paredes de tu frigorífico será cosa del pasado. Además, con sus 4 estrellas de congelación podrás congelar productos frescos sin riesgo y de forma rápida a la vez que aseguras un mantenimiento perfecto de todos tus alimentos. ¡Olvídate del ruido con su sistema silencioso de 42 dB!

[Eficiencia energética] Para que no tengas que estar preocupándote de la factura de la luz, nos hemos encargado de que todos nuestros frigoríficos tengan una certificación energética F (A+ según la antigua ERP). Su consumo anual es de 424 kW/año y de energía 1,16 kW/24h. ¡Nuestro frigo americano es el compañero ideal para cualquier cocina española!

Exquisit Frigorífico Dos Puertas retro RKGC270-45-H-160E magnolia € 539.00 in stock 2 new from €539.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico Dos Puertas RETRO libre instalación. 146,5 cm. x 54,5 cm.

Eficiencia energética E: muy bajo consumo y sostenible

206 litros (162/44) L de capacidad neta – para su refrigerador y congelador

Tiradores Retro y ruedas traseras

Cajón Verdulero. Alinentos frescos mas tiempo

Hisense RB470N4SFC - Frigorífico Premium Combi, No Frost, 2M Alto, Clase C, Botellero, Tecnología AdaptCool, Puerta Reversible, Silencioso 35dB,Color Negro € 829.99

€ 803.01 in stock 1 new from €803.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante frigorífico Premium Combinado, equipado con con baldas de cristal templado resistente de fácil limpieza

Tecnología Total No Frost evita que se formen cristales de hielo (escarcha) mantiene los alimentos frescos y nutritivos durante más tiempo

Compresor Inverter asegura una temperatura interior más estable, prolonga la vida útil, más ecológico al ahorra energía

Clasificación C, enfría de forma uniforme, consume menos energía es más respetuoso con el medio ambiente, el aire frío fluye manteniendo así los alimentos frescos por más tiempo

Sistema Dual-Tech Cooling en el frigorífico y el congelador mantiene las condiciones de humedad idóneas para cada apartado, evita la mezcla de olores y que los alimentos se sequen

LG GTB362PZCZD - Frigorífico dos puertas, capacidad de 272 litros, Inverter Linear, inox antihuellas [Clase de eficiencia energética F] € 709.00 in stock 1 new from €709.00

1 used from €422.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Garantía en el compresor

Volumen bruto total 272 litros

DoorCooling+: salida de aire en la parte superior en forma de cascad; enfría un 35% más rápido y uniforme

Cajón Magic Crisper: optimiza los niveles de humedad, permitiendo regular mediante un selector el nivel de humedad para frutas o verduras de manera que éstas conserven su frescura durante más tiempo

Sistema de autodiagnóstico: acerca tu teléfono móvil al frigorífico y éste transmitirá la incidencia al servicio técnico, ahorrándote tiempo y dinero

METRO Professional Frigorífico GSC2360BDD, nevera vertical con 2 puertas de cristal, 347 L, negro, 180 W, 220-240 V, con iluminación LED y 4 estantes ajustables para gastronomía, bar, tiendas € 715.04

€ 627.25 in stock 1 new from €627.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: armario exterior: (Al x An x La): 1753 x 620 x 636 mm. Peso 73 kg

El mueble refrigerador funciona con refrigeración por aire, trabaja en el rango de temperatura de: +2 a +8 C y se puede controlar cómodamente con su panel de control mecánico

El frigorífico para bebida con puerta de cristal tiene la clase climática 4 (30°C / 55% de humedad relativa), una potencia de 180 W, 220 - 240 V y dispone de una función de descongelación mecánica

La nevera ofrece suficiente espacio de almacenamiento para las bebidas con sus 4 estantes ajustables. Dimensiones: Ancho 534 x Largo 380 mm ( 4 estantes). Carga máxima: 40 kg por estante

Las puertas de cristal del frigorífico son fáciles de abrir, se cierran solas y tienen cerradura con llave

SVAN Americano Svan, No Frost, A+/F, 177cm, 90cm, 66cm, Inox, Touch Display, Dispensador Agua, Depósito € 1,249.00 in stock 1 new from €1,249.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorifico Ancho Especial Americano de Svan modelo SVAM181XD

Frigorifico con tecnologia de conservacion No Frost, motor Universal y gas R600a

Eficiencia energetica A+/F con consumo energetico anual de 390 kWh y nivel sonoro maximo de 40 dB

Estetica inox y compartimentos interiores con perfil inox 2 puertas de abertura con tirador Iluminacion LED de 4 W de potencia Sistema de control con Display LED tactil en la puerta y descongelacion automatica Modo de funcionamiento automatico / inteligente, modo eco y super refrigeracion y congelacion Dispone de bloqueo del panel de control, alarma de puerta abierta y memoria de la configuracion tras un corte de electricidad

Balay 3FAF492XE - Frigorífico Americano, 178.7 x 90.8 cm, Acero Inoxidable Antihuellas, sin dispensador € 1,339.00 in stock 12 new from €1,339.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control electrónico táctil digital, todo el control con el mejor diseño. Fácil de usar y de limpiar.

Sus tiradores te aportan la mayor comodidad a la hora de abrir tu frigorífico.

Con 2 cajones Big Box, dispensador de cubitos e iluminación mediante LED, tienes el equipamiento más completo en tu congelador.

Iluminación LED, una luz homogénea que llega a cada rincón sin restarle espacio a tus alimentos.

Aprovecha la flexibilidad interior gracias a la zona DirectAccess y bandejas de cristal entre los cajones: diseñando tu propio espacio.

FRIGORIFICO INFINITON FG-220W BLANCO (Dos Puertas, 205 litros, Alto 143cm, A+/F, Independiente) € 259.00 in stock 2 new from €259.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico FG-220W Infiniton garantiza la conservación óptima de todos los alimentos pues cuenta con un congelador 4****.

Para ahorrar energía y que pagues menos en tu factura de la luz, el frigorífico cuenta con una clasificación energética A+. - El interior está iluminado con una luz LED de bajo consumo que te permitirá ver todo el frigorífico sin problemas.

El interior el frigorífico está equipado con: 1 cajón para vegetales 3 balcones en la puerta del frigorífico estantes con perfil de aluminio balda en el congelador

Las medidas son 143 x 55,4 x 55,5 cm

ENTREGA A PIE DE CALLE

EDESA - Frigorífico Estático, Modelo EFT 1611 WH, Dos Puertas, Altura de 1,60, Frigorífico y Congelador, Capacidad de 235 litros, Iluminación Interior, Clase de Eficiencia Energética F, Color Blanco € 369.45 in stock 4 new from €327.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPACIOSO: Disfruta del espacio en tu cocina gracias al frigorífico EFT de Edesa. Gracias a su capacidad podrás disfrutar del espacio que necesitas sin ninguna complicación. El refrigerados de Edesa está dotado de 104 litros de capacidad para los alimentos frios y de 41 litros para los congelados.

COMODIDAD: Puerta reversible Cambia el sentido de apertura de la puerta para adaptarlo a la organización de tu cocina.

CARACTERÍSTICAS: Control mecánico de temperatura del refrigerador y del congelador, maneta exterior integrada, Clase climática N/ST (16-38º), iluminación del refrigerador y además de 2 años de garantía.

DIMENSIONES ( alto x ancho x profundo)= 159 cm x 55 cm x 55 cm

Teka NFL 320 - Frigorífico Combi No Frost Total 188 cm, Frigorífico y Congelador, Frigorífico dos Puertas con Control Electrónico, Frigorífico Blanco € 795.00

€ 464.81 in stock 25 new from €464.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALIMENTOS RICOS DRUANTE MÁS TIEMPO: el frigorífico integrable de Teka cuenta con un sistema de Frío No Frost Total en la nevera y el congelador, control electrónico con mandos en el interior y un sistema anti bacterias en la goma de cierre para evitar los malos olores y la formación de moho en su interior

ESPACIOSO Y CON GRAN CAPACIDAD: este frigorífico con congelador cuenta con 2 puertas ergonómicas y reversibles con balcones ajustables en su interior, junto a bandejas de cristal de seguridad regulables en altura y 1 cajón FreshBox para que puedas almacenar todos tus productos de manera cómoda y sencilla. El congelador tiene 3 cajones deslizantes con bandejas de cristal para almacenar tus productos congelados por más tiempo y que puedas ver su contenido sin necesidad de abrir las puertas

CON SISTEMA DE ILUMINCACIÓN INTERNA: además, este frigorífico dos puertas tiene iluminación LED superior en su interior que se activa de forma automática al abrirlo, para que almacenar, distribuir y buscar tus alimentos en la nevera sea aún más sencillo. Para que cuides del medioambiente a la vez que cuidas de ti

MATERIALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD: el frigorífico puerta está elaborado con materiales de la más alta calidad que aseguran su correcto funcionamiento y su durabilidad para que tu hogar esté siempre equipado con los mejores productos de cocina

DISEÑO QUE SE AJUSTA A TI: este frigorífico de color blanco cuenta con un diseño cuidadosamente elaborado, con tirador integrado e indicador de temperatura, que hará que quede perfecto con el resto de muebles y electrodomésticos en tu cocina. Además, cuenta con ruedas traseras que facilitan su desplazamiento, ayudándote a encontrar el equilibrio que buscas acorde a tu estilo de vida READ Los 30 mejores Alicates De Punta capaces: la mejor revisión sobre Alicates De Punta

UNIVERSALBLUE Frigorífico Americano No Frost | 177 cm Blanco | Capacidad Total 409L |Congelador | Sistema Silencioso € 729.99

€ 619.99 in stock 1 new from €619.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño americano] ¿Te gustan tanto como a nosotros los frigoríficos de doble puerta? Perfectos para almacenar gran cantidad de alimentos y mantener la calidad de los mismos en perfecto estado. Nuestro modelo BAIKAL en color blanco se distribuye con congelador en toda su parte izquierda y refrigerador a la derecha. Su elegante diseño con detalles en negro te ofrece la eficacia y durabilidad que necesitas.

[Capacidad de 409 L] Repartidos entre nevera y congelador, las capacidades son de 253 litros y 156 litros respectivamente, ideales para familias de entre 3 y 5 miembros. Además, su amplio congelador te permitirá distribuir los alimentos cómodamente. Almacena la compra de toda la semana y conserva todos tus alimentos para que estén listos en el momento en que quieras consumirlos.

[Totalmente equipado] ¿Eres amante del orden? Nuestro frigo cuenta con 4 estanterías de cristal, 1 cajonera, 3 cestas en la puerta y una vegan box, para mantener tus frutas y verduras en perfecto estado durante más tiempo. Además, su amplio congelador cuenta con 4 estanterías de cristal y una cajonera, ¡olvida limitarte y almacena todo de manera organizada fácilmente!

[Sistema No Frost] Olvídate de ver escarcha en tu frigorífico y elimina la humedad. Además, con sus 4 estrellas de congelación podrás congelar productos frescos sin riesgo y de forma rápida a la vez que aseguras un mantenimiento perfecto de todos tus alimentos. ¡Olvídate del ruido con su sistema silencioso de 42 dB!

[Eficiencia energética F] Aprovecha su bajo consumo energético y deja de preocuparte por la factura de la luz. ¡Nuestro frigo americano es el compañero ideal para cualquier cocina española!

WONDER WDF03184NFX Frigorífico Combinado 2 Puertas Inox. No Frost. Bajo nivel Sonoro. A+/F € 539.00 in stock 1 new from €539.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico combinado Inox con 2 puertas. Tecnología No Frost a través de múltiples salidas de aire situadas en el interior, se consigue que el frío se distribuya de forma homogénea por todo el compartimento, permitiendo una mayor rapidez de enfriamiento y estabilidad de la temperatura.

Tiene una capacidad de refrigeración de 210 Litros y una capacidad de congelación de 83 Litros. Bajo nivel sonoro 40 dB.

Clasificación energética A+/F. Control electrónico. Iluminación interior LED que aporta mayor luminosidad con el mínimo consumo energético. Descongelación automática. El frigorífico cuenta con 4 baldas de cristal, 1 cajón transparente, 3 balcones en puerta y 1 huevera.

El congelador de 4 estrellas cuenta con 3 cajones transparentes y 1 bandeja de hielo. Puertas reversibles. 2 puertas. Apertura tipo uñero.

Acabado Inox. Frigorífico con dimensiones 185,8 cm de alto, 60 cm de ancho y 60 cm de profundidad.

Samsung Elettrodomestici RT35K5530S8 Frigorífico Doble Puerta RT5000, 362 L, Premium Silver € 1,377.59 in stock 2 new from €1,377.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smart Cooling: nevera totalmente personalizable

Twin Cooling Plus: dos circuitos de refrigeración independientes

La tecnología Total No Frost mantiene constantes los niveles de temperatura y humedad

Previene la formación de heladas, moho y bacterias

Teka NFL 342 C - Frigorífico Combi No Frost Total 188 cm, Frigorífico y Congelador, Frigorífico dos Puertas con Control Electrónico, Frigorífico Blanco € 855.00

€ 499.40 in stock 14 new from €499.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALIMENTOS RICOS DRUANTE MÁS TIEMPO: el frigorífico integrable de Teka cuenta con un sistema de Frío No Frost Total en la nevera y el congelador, control electrónico con mandos en el interior y un sistema anti bacterias en la goma de cierre para evitar los malos olores y la formación de moho en su interior

ESPACIOSO Y CON GRAN CAPACIDAD: este frigorífico con congelador cuenta con 2 puertas ergonómicas y reversibles con balcones ajustables en su interior, junto a bandejas de cristal de seguridad regulables en altura y 2 cajones FreshBox para que puedas almacenar todos tus productos de manera cómoda y sencilla. El congelador tiene 3 cajones deslizantes con bandejas de cristal para almacenar tus productos congelados por más tiempo y que puedas ver su contenido sin necesidad de abrir las puertas

CON SISTEMA DE ILUMINCACIÓN INTERNA: además, este frigorífico dos puertas tiene iluminación LED superior en su interior que se activa de forma automática al abrirlo, para que almacenar, distribuir y buscar tus alimentos en la nevera sea aún más sencillo. Para que cuides del medioambiente a la vez que cuidas de ti

MATERIALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD: el frigorífico puerta está elaborado con materiales de la más alta calidad que aseguran su correcto funcionamiento y su durabilidad para que tu hogar esté siempre equipado con los mejores productos de cocina

DISEÑO QUE SE AJUSTA A TI: este frigorífico de color blanco cuenta con un diseño cuidadosamente elaborado, con tirador integrado e indicador de temperatura, que hará que quede perfecto con el resto de muebles y electrodomésticos en tu cocina. Además, cuenta con ruedas traseras que facilitan su desplazamiento, ayudándote a encontrar el equilibrio que buscas acorde a tu estilo de vida

