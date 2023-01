Inicio » Top News Los 30 mejores Muebles Tv Vintage capaces: la mejor revisión sobre Muebles Tv Vintage Top News Los 30 mejores Muebles Tv Vintage capaces: la mejor revisión sobre Muebles Tv Vintage 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Mueble de TV Mueble de TV de 53", Mueble de TV Vintage de Abeto rústico con Marco Tallado y de Metal, Organizador de aparador de Hierro Forjado con Gran Almacenamiento Mesa TV/Mueble para Salón € 1,474.76 in stock 1 new from €1,474.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa de TV es adecuada para la sala de estar, el dormitorio y otras habitaciones diferentes para colocar su DVD, parlante, control remoto, libros, jarrón o cualquier cosa que desee.

【VINTAGE Y DURADERO】 Esta mesa de soporte para TV presenta un diseño vintage pero elegante, será una adición atemporal a su hogar. Fabricada por expertos en abeto resistente con un marco de metal fuerte, la mesa auxiliar es muy duradera.

【MESA MULTIFUNCIONAL】Ya sea que esté buscando un soporte para mueble de TV, una mesa con función de almacenamiento o un mueble auxiliar, un mueble de alta fidelidad, esta mesa es perfecta para usted. Ideal para la sala de estar, el dormitorio, la oficina y cualquier lugar que desee.

【ALMACENAMIENTO ESPACIOSO】 La mesa de aparador tiene características pequeñas que no dañan el espacio con 2 cajones grandes y funcionales y 2 gabinetes de almacenamiento grandes con puertas bellamente talladas y una mesa lo suficientemente grande que brinda suficiente espacio de almacenamiento.

【TOTALMENTE HECHO A MANO】 La artesanía pura hecha a mano agrega el estilo vintage espectacular a la mesa de café y lo deleita con exotismo. Cada proceso de recombinación, pulido, pintura y encerado se prepara de manera elaborada.

LOLAhome Mueble TV Industrial de Madera y Metal Negro y Beige con Rejilla, de 150x39x55 cm € 560.00

€ 484.50 in stock 1 new from €484.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble de TV de estilo industrial realizado con estructura de hierro con esquinas redondas y patas tubulares.

Dispone de 2 puertas laterales de rattan con diseño de rejilla con pomos dorados y una leja central de madera de abeto.

Material: metal (hierro) - madera de abeto - ratán.

Altura hueco: 17cmaltura patas: 17cm.

Kare Design Tablero bajo Muscat, 50x140x35cm € 493.33 in stock 1 new from €493.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble compuesto de 2 estantes y 2 puertas para ofrecer una diversidad de guardarlo

Fabricada en madera maciza de mango lacado

Los pies y las asas son de acero recubierto de latón para un toque de elegancia, reforzada por el motivo sobre las puertas del móvil

Dimensiones del producto: 35 x 140 x 50 cm READ Políticos de la Unión Europea y Reino Unido acogen con satisfacción el acuerdo de Bruselas y Londres sobre las relaciones futuras

VASAGLE Mueble TV, Mesa TV para Televisores hasta 65 Pulgadas, con 3 Cajones y Estantes de Almacenamiento, 147 x 40 x 50 cm, Industrial Campo, Marco de Acero, Marrón Rústico y Negro LTV301B01 € 189.99 in stock 1 new from €189.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parte espectáculo, parte función: Con una superficie de 147 x 40 cm que permite albergar televisores de hasta 65 pulgadas, este mueble de TV ofrece 3 estantes abiertos y 3 cajones espaciosos tanto para mostrar como para mantener las cosas organizadas

Parte industrial, parte granja: El refinado tono marrón rústico junto con acero negro para un ambiente industrial y con marcos en forma de X para un poco de sabor a granja, haciendo que este mueble de TV sea el centro de atención en tu sala de estar

Parte de acero, parte de tablero de aglomerado: La calidad también es impresionante en este soporte de TV; combinado la robustez del acero y la durabilidad del tablero de partículas, soporta hasta 105 kg en total y te acompaña durante años de entretenimiento

Parte esfuerzo, parte diversión: Aunque con una estructura funcional, puedes cogerle el tranquillo al montaje con piezas numeradas, instrucciones claras y otra persona que te ayude; después del montaje, ¡sólo pon la tele y ve una buena película juntos!

Qué hay en la caja: Un mueble de TV con 3 baldas abiertas, 3 cajones, 1 superficie espaciosa, 4 pies ajustables para mantenerse firme en suelos ligeramente irregulares, y una forma elegante de elevar tu TV con estilo y disfrutar de momentos de relax

OPIUM OUTLET Sideboard Lowboard TV Vintage, Aparador Cómoda Azul, Salon, Dormitorio, Comedor, Shabby, Antiguo € 1,390.00 in stock 1 new from €1,390.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómoda de tv azul de china con encanto oriental

Fabricado en madera de pino y equipado con herrajes de latón. Los estantes son extraíbles. Perfecto para salón, dormitorio, comedor y pasillo.

Se entrega completamente montado en una sola pieza. No requiere montaje y listo para usar.

Dimensiones Largo x Ancho x Alto: 177 x 45 x 60 cm

Entrega en camión en pallet a su hogar.

VASAGLE Soporte para TV, Mueble para TV con Puertas, para TV de hasta 60 Pulgadas, Estantes Ajustable, Estilo Industrial, Marrón Rústico y Negro LTV46BX € 205.99 in stock 1 new from €205.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel principal en el salón: Inspirado en las puertas de los graneros e imbuido de un estilo rústico, este mueble de televisión aporta un toque campestre a tu salón y es adecuado para TV de 50, 55 y 60 pulgadas para las noches de televisión

Espacio para todos: 2 puertas de granero en un corredor de acero añade carácter. 2 estantes ajustables Detrás de las puertas, 3 compartimentos abiertos y una tapa que permite guardar todos los juegos, una consola y una caja en el mismo lugar

Construido con cuidado: El marco de acero y los paneles de aglomerado crean un aspecto limpio y una estructura robusta. Las paradas mantienen las puertas en su lugar en el corredor. El sistema integrado de gestión de cables organiza y oculta los cables

Todo está equilibrado: ¿Qué sentido tiene un gabinete que se tambalea y podría poner en peligro tu televisión? Este mueble de televisión está equipado con Pies ajustables que le permiten mantener todo Estable, incluso en terrenos ligeramente irregulares

Qué hay en la caja: Instrucciones fáciles de seguir con ilustraciones, piezas etiquetadas, agujeros precisos pre-perforados, la herramienta necesaria para facilitar el montaje, y lo más importante... un gabinete de TV de nuestra Serie COBADO

Mogou Mueble para TV, Mesa TV, Mueble Television, Muebles Salon, Mueble Salon TV, Mesa De Televisión Salón, de Madera Maciza Vintage 118x30x40 cm € 324.59 in stock 3 new from €324.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mueble de televisión de estilo antiguo emana un encanto vintage y será un gran aporte para tu hogar.

El mueble para el televisor y aparatos multimedia está hecho de madera maciza a la que se le ha dado un bello acabado lijado, pintado y lacado para darle un aspecto refinado.

El contraste de colores le da al mueble de TV una apariencia única.

Este mueble está completamente hecho a mano y las bonitas vetas de madera hacen que cada pieza de mobiliario sea única y ligeramente diferente de la siguiente.

Esta unidad de TV tiene una superficie sólida y estable, en la que puede colocar tu TV, un cesto de frutas, un jarrón u otros objetos decorativos.

VASAGLE Aparador, Armario de Cocina, Armario de Almacenamiento, con 2 Puertas Correderas, 33 x 100 x 80 cm, Estantes Ajustables, Estilo Rústico, para Salón, Marrón Rústico y Negro LSC092B01 € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Puertas correderas] Puertas rústicas, disposición simétrica: las dos puertas correderas confieren a este armario de cocina un estilo campestre que puede integrarse fácilmente en muchos estilos de interior

[Almacenamiento flexible] 6 espacios y tres estantes de 3 niveles ajustables en altura (también extraíbles) para artículos de diferentes tamaños; tablero de 33 x 100 cm para más opciones

[Robusto y estable] La mezcla de tablero de aglomerado y marco metálico de alta calidad confiere al aparador una gran estabilidad y resistencia. Los pies ajustables mantienen el equilibrio del armario; el antivuelco proporciona estabilidad adicional

[Versátil] Utiliza este mueble de almacenamiento como aparador en la cocina, como armario de pasillo para objetos pequeños, como mueble de televisión en el salón o como archivador en la oficina en casa

[Fácil de montar] Gracias a sus claras instrucciones y a las piezas etiquetadas, el montaje de este armario de cocina es muy sencillo. Además, se incluyen tornillos de repuesto

COMIFORT Mueble de TV - Mesa de Roble Macizo para Salón Moderno, Estilo Nórdico, con 3 Cajones y 2 Estantes, Patas de Acero con Acabado Negro, Color Dorado € 949.90 in stock 1 new from €949.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO: La madera de roble macizo y las robustas patas de acero con forma de U hacen de esta mesa un mueble de diseño único y minimalista. Se convertirá en el protagonista de tu hogar. Fabricada en Europa.

VERSÁTIL: Sirve como mueble tv, cómoda o aparador. Gracias a sus estantes podrás guardar revistas, películas o el mando de la televisión. Sus cajones con tiradores de acero permite mantener el orden en casa.

CALIDAD: Mesa de TV de alta calidad con superficie de gran resistencia y muy fácil de limpiar. Estable y robusta gracias a su diseño y estructura. Patas antirayadura para no dañar el suelo.

DECORACIÓN, CONFORT y DIMENSIONES: Este aparador buffet es perfecto para colocar el televisor, permite ahorrar espacio, organizar y ordenar. Mueble de salón de roble macizo de alta calidad con patas de acero. Medidas: 45 cm (altura) x 180 cm (ancho) x 40 cm (fondo).

MATERIAL, MONTAJE, ENVÍO y DIMENSIONES: Mueble de salón de roble macizo de alta calidad con patas de acero. Medidas: 45 cm (altura) x 180 cm (ancho) x40 cm (fondo). El mueble viene montado a excepción de las patas. Entrega a pie de calle.

Hogar24-Conjunto 2 Muebles: Mesa de Centro diseño Vintage + Mueble televisión, Madera Maciza Natural, fabricación Artesanal € 253.66 in stock 1 new from €253.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descripción Mueble televisión: Madera maciza pino 100% natural. Dispone de dos puertas abatibles y un estante. Acabado encerado realizado a mano. Medidas: 110 cm ancho x 40 cm alto x 30 cm fondo. Mueble montado, sólo hay que instalar las 4 patas.

Descripción Mesa centro: Madera maciza pino 100% natural. Acabado encerado realizado a mano. Medidas: 100 cm ancho x 40 cm alto x 50 cm fondo. Mueble montado, sólo hay que instalar las 4 patas.

Estilo escandinavo.

Fabricación artesanal.

Kave Home - Mueble de TV Hoob 160 x 51 cm con 6 cajones de Madera Maciza de Mango € 461.30 in stock 1 new from €461.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble TV de madera maciza de mango

Contiene seis cajones de diferentes tamaños y con diferentes detalles decorativos y dos estantes

Madera tallada y con impresos distintos con detalles blancos

Tiradores decorativos de diferentes tipos

Ideal para cualquier tipo de interiores

Mueble TV Mueble de TV de Estilo Vintage, Mueble de TV de Madera Maciza de 78.7" con Centro de Entretenimiento de Sala de Estar Elegante Pintado a Mano con 8 cajones Mesa TV Mueble de TV (Color : A) € 2,706.99 in stock 1 new from €2,706.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño del producto: 78,7 × 15,7 × 21,6 pulgadas, hecho de madera y tablero de caucho de alta calidad, con brillo superficial uniforme, textura fina y textura dura

Diseño retro, pintura exquisita y delicada, arco elegante lleno de ambiente artístico noble y elegante.

Hecha a mano con pintura y herrajes vintage, esta consola de TV es única en cada detalle y agrega un toque de sabor a tu hogar.

8 cajones de almacenamiento grandes brindan un amplio espacio de almacenamiento.Ideal para almacenamiento oculto para maximizar el espacio.

Servicio al Cliente: Brindamos servicio al cliente las 24 horas para cualquier duda o problema sobre los soportes de televisión;Si tiene alguna pregunta sobre el soporte de TV, no dude en contactarnos. READ Los 30 mejores Guantes Largos Negros capaces: la mejor revisión sobre Guantes Largos Negros

Tidyard Mueble de TV Mueble Vintage Mesas TV de Madera Maciza de Sheesham 118 x 30 x 40 cm con Amplio Espacio de Almacenamiento € 294.99 in stock 2 new from €294.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho a mano de madera maciza de sheesham, este soporte para la TV es duradero y estable. Sheesham es una madera dura tropical que es famosa por sus ricas vetas y también es conocida como palo de rosa o palisandro.

Este soporte para TV con 2 armarios y 2 estantes ofrece un amplio espacio para colocar sus reproductores de DVD, consolas de juegos, dispositivos de transmisión, soportes de medios, etc., perfectamente organizados.

Las bonitas vetas en las puertas del armario hacen que este mueble bajo sea más atractivo y se agregue a su estilo rústico. Cada paso del proceso de construcción se lleva a cabo con el mayor cuidado, tanto el pulido como la pintura o lacado. El montaje es fácil.

Nota importante: Los colores y las vetas pueden variar de una pieza a otra, haciendo que cada pieza sea única y ligeramente diferente del resto; la entrega es aleatoria.

Dimensiones: 118 x 30 x 40 cm (longitud x anchura x altura)

vidaXL Mueble TV Madera Mango Azul Aparador Mobiliario Mesa Soporte Televisor € 375.19 in stock 8 new from €359.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gracias a su atractivo diseño, este soporte de TV pintado a mano se convertirá en tema de conversación cuando tengas invitados en casa.El mueble para la TV está hecho a mano con madera maciza de mango que es duradera y bonita

Su artesanía aporta un espectacular estilo retro

El mueble para equipos de alta fidelidad posee detalles decorativos ricos pintados a mano que destilan un toque de elegancia y resaltan el aspecto refinado

Los peculiares tiradores hacen que sea más fácil abrir el cajón y las puertas

Tidyard Mueble TV Salón, Mueble de televisión Retro, Mueble de televisión Estilo Industrial, € 289.99 in stock 2 new from €289.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dimensiones】120 x 30 x 40 cm (largo x ancho x alto)

【Espacio adecuado】El mueble de TV está diseñado con 4 cajones y 2 compartimentos, que pueden proporcionarle suficiente espacio para mantener los elementos importantes organizados y al alcance

【Singularidad】La artesanía y el hermoso grano de madera hacen que cada pieza sea única y ligeramente diferente de otras piezas. Los colores y las texturas pueden variar de una parte a otra, por lo que cada uno de nuestros gabinetes de TV es único.

【Características】El mueble de TV es hecho a mano, fuerte, estable, duradero y hermoso. Fácil de armar.

【Aplicabilidad】Se puede usar como aparador o aparador.

Selsey Mario - Mueble TV/Mesa TV en Estilo Nórdico/Mueble para Salón (con LED, Roble Dorado/Negro Brillante) € 158.99

€ 152.94 in stock 2 new from €124.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño minimalista que combina bien con cualquier interior

Amplio espacio de almacenamiento ayuda a mantener la armonía del interior

Atractiva gama de colores para elegir

Construcción duradera de tablero laminado con bandas de borde de ABS

Dimensiones (A) 42,5 cm (L) 137 cm (P) 33 cm

Myoshome - Mueble TV Salon Mesa para TV Color Roble Sonoma y Blanco 150 x 40 x 50 cm € 107.99 in stock 1 new from €107.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UTILIDAD: Mesa tv para salón o comedor. Mesa tv 150 cm largo ideal para comedores o salón comedor con televisiones de gran tamaño, donde ademas podrás guardar tus dvd o blu-ray, juegos en su compartimentos y organizar tus dispositivos conectados a la tv.

DISEÑO: Mueble tv de estilo Nórdico en color roble Sonoma y blanco. Tiene su estructura en color roble con dos huecos para los dispositivos que quiera conectar a la tv, como la consola, router o hdd. Ademas tiene dos compartimentos con puerta en color blanco de apertura lateral de gran capacidad para guardar los objetos que desee. Las puertas no tiene tirador por su diseño moderno. La parte inferior es una estructura de madera con patas altas.

MATERIAL: Fabricada con tablero de partículas de alta densidad y recubierta de melamina resistente a la humedad y fácil de limpiar.

MONTAJE: Producto en kit de fácil montaje, se entrega con instrucciones en castellano. El montaje es rápido y sencillo con todas sus piezas numeradas y marcadas. Incluye llave Allen. Herramientas no incluidas destornillador y martillo.

DIMENSIONES: 150cm (Ancho) x 50cm (Alto) x 40cm (Hondo). Peso 30kg.

Mueble de TV, Mueble de TV de Pino Vintage con Marco de Metal, Consola de Medios de TV de Estilo Industrial con 4 Cajones y Estantes Abiertos Grandes for Sala de Estar Dormitorio € 2,181.14 in stock 1 new from €2,181.14 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño perfecto: 62,9/70,8" × 15,7" × 21,6", ya sea en la sala de estar, el dormitorio o la entrada, los soportes de televisión se pueden usar perfectamente, lo que es una maravillosa adición a su hogar.

Hecho para durar: la combinación de un marco de metal resistente y un tablero de pino de alta resistencia garantiza una alta estabilidad del gabinete de TV

Ahorre espacio y sea espacioso: los estantes abiertos grandes brindan espacio para sus DVD y decodificadores de cable, mientras que el cajón de fácil colocación y extracción de diseño suave permite almacenar discretamente películas, música, videojuegos, controladores de juegos y otros artículos.

Fácil de combinar: este soporte de TV industrial, retro y simple, se ve muy bien en una habitación con tonos modernos eclécticos, hace que su espacio sea cálido y acogedor.

Garantía de satisfacción del 100%: servicio al cliente profesional las 24 horas, los 7 días de la semana, antes y después de su compra.¡No espere más, ordene este soporte de TV para su hogar hoy!

VASAGLE Mueble de TV, Mesa de TV de hasta 55 Pulgadas, con 2 Cajones y 2 Estantes Abiertos, 120 x 40 x 50 cm, para Salón, Dormitorio, Marco de Acero, Marrón Rústico y Negro LTV300B01 € 119.99

€ 113.99 in stock 1 new from €113.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almacenamiento abierto y oculto: Este mueble de TV de 120 x 40 x 50 cm puede almacenar un televisor de hasta 55 pulgadas. También cuenta con 2 cajones para el almacenamiento y 2 estantes abiertos para exponer tus pequeños objetos

Vintage e Industrial: La mezcla elegante de color marrón rústico y negro crea un toque vintage y un estilo industrial, embelleciendo por un marco lateral en forma de X, que convierte a esta mesa de TV en la pieza central de tu salón

Acero, aglomerado, durabilidad: Acero, representa la estabilidad; aglomerado, representa la robustez. La mezcla de ambos permite que este armario de TV puede soportar de hasta 75 kg y te acompaña durante varios años de entretenimiento

Sin las molestias del montaje: ¿Aún te preocupa los detalles del montaje? Te ayudamos a resolverlos. Mira, viene con instrucciones claras y piezas numeradas, por lo que podrás montar esta cosa grande rápidamente

Qué hay en la caja: Una mesa de TV con 2 estantes abiertos, 2 cajones, una superficie espaciosa, 4 pies ajustables para mantenerse en pie en suelos ligeramente irregulares

Trobal-Mueble DE TV Alexandra 2 Huecos Color Negro € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro Size 111 X 30 X 45 cm

Mueble TV crema con madera oscura 58 x 141 cm con vitrina de vidrio y cajón estilo retro Medan € 259.99 in stock 1 new from €259.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble de TV de estilo vintage, patinado para un efecto envejecido muy moderno, elegante y muy práctico

Color: crema y madera oscura; Material: tablero DM; Material secundario: tablero de partículas de madera

Dimensiones: 141 x 42 x 58 cm

Fácil limpieza: basta con un simple paño suave y húmedo para eliminar la mayoría de las manchas

Compra: 1 x mueble para televisor; para montar completamente

Trobal-Mueble DE TV Hada Cajon Central Color Nogal € 154.00 in stock 1 new from €154.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

vidaXL Sheesham Mueble TV 2 Cajones + 2 Estantes + 1 Puerta Patrón Espina Pez Madera Maciza Diseño Vintage Retro Módulo Televisión Mesa Baja Televisor € 293.19

€ 258.80 in stock 7 new from €258.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Será un aporte atemporal para tu sala de estar o cuarto de ocio.El armario para equipos de sonido es de madera maciza de sheesham

El sheesham, también conocido como palo de rosa o palisandro, es una madera dura tropical, famosa por sus ricas vetas

Las preciosas vetas de la madera hacen que cada armario sea único y ligeramente diferente al resto

Este armario cuenta con unas patas de metal robustas que aportan un atractivo estético

HOGAR24 ES Mueble salón-Comedor diseño Vintage Madera Maciza Natural Acabado Encerado. € 325.00 in stock 1 new from €325.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El precio incluye 3 piezas: mueble TV, estantería y balda.

Muebles fabricados en madera maciza 100% natural acabado encerado a mano.

Muebles montados, sólo hay que instalar las 4 patas tanto al mueble de tv como a la estantería.

La balda superior está preparada para sujetar a la pared.

Estilo escandinavo. Fabricación artesanal. READ Los 30 mejores Luces Para Fotos capaces: la mejor revisión sobre Luces Para Fotos

HOMCOM Armario para TV Soporte de Televisor Espacioso con 2 Armarios Estantes Abiertos Manija Oculta Patas de Madera Administración de Cables 150x39x50 cm Blanco € 144.99

€ 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD: gracias a sus 2 armarios y sus 2 estantes podrás colocar tu TV de hasta 65” en su superficie y guardar todo tu equipo multimedia, películas, libros, etc.

USO DIARIO: hecho de tablero de partículas de grado natural y MDF y patas de madera maciza. Perfecto para uso diario.

ESTILO ÚNICO: su estilo nórdico además de funcional por su espacio le dará un toque decorativo luminoso a tu salón.

ORIFICIOS PASACABLES: gracias a ellos podrás mantener todos los cables ordenados.

MEDIDAS: 150x39x50 cm (LxANxAL). Soporta un máximo total de peso de 80kg. Cada estante soporta 10 kg.

Festnight Mueble para TV Madera Maciza de Reciclada, con 2 Compartimentos y 2 Puertas, con 4 Ruedas, 120x30x36 cm € 252.99 in stock 3 new from €252.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number TME3120032560504WW

HOGAR24 ES Mesa Televisión, Mueble TV Salón Diseño Industrial-Vintage, Extensible de 140 cm a 170 cm, Madera Maciza Natural. € 165.00 in stock 1 new from €165.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble ecológico fabricado en madera maciza de pino 100% natural.

Acabado al agua con protección anti-humedad y respetable con el medio ambiente.

Mueble TV Estilo Industrial-Vintage.

Ofrece la posibilidad de ajustarlo en dos posiciones. Medidas posición 1: 140 cm ancho x 45 cm alto x 30 cm fondo. Medidas posición 2: 170 cm ancho x 45 cm alto x 30 cm fondo. Mueble montado, solo hay que instalar las patas.

Mueble montado, solo hay que instalar las patas.

Mueble de TV Mueble de TV, Mueble de TV de Pino Vintage con Marco de Metal, Consola de Medios de TV de Estilo Industrial con 4 Cajones y Estantes Abiertos Grandes for Sala de Estar Dormitorio Mesa TV/ € 2,413.68 in stock 1 new from €2,413.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa de TV es adecuada para la sala de estar, el dormitorio y otras habitaciones diferentes para colocar su DVD, parlante, control remoto, libros, jarrón o cualquier cosa que desee.

Tamaño perfecto: 62,9/70,8" × 15,7" × 21,6", ya sea en la sala de estar, el dormitorio o la entrada, los soportes de televisión se pueden usar perfectamente, lo que es una maravillosa adición a su hogar.

Hecho para durar: la combinación de un marco de metal resistente y un tablero de pino de alta resistencia garantiza una alta estabilidad del gabinete de TV

Ahorre espacio y sea espacioso: los estantes abiertos grandes brindan espacio para sus DVD y decodificadores de cable, mientras que el cajón de fácil colocación y extracción de diseño suave permite almacenar discretamente películas, música, videojuegos, controladores de juegos y otros artículos.

Fácil de combinar: este soporte de TV industrial, retro y simple, se ve muy bien en una habitación con tonos modernos eclécticos, hace que su espacio sea cálido y acogedor.

Mueble TV Mueble de TV, Mueble de TV de Pino Vintage con Marco de Metal, Consola de Medios de TV de Estilo Industrial con 4 Cajones y Estantes Abiertos Grandes for Sala de Estar Dormitorio Mesa TV Mue € 2,403.53 in stock 1 new from €2,403.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño perfecto: 62,9/70,8" × 15,7" × 21,6", ya sea en la sala de estar, el dormitorio o la entrada, los soportes de televisión se pueden usar perfectamente, lo que es una maravillosa adición a su hogar.

Hecho para durar: la combinación de un marco de metal resistente y un tablero de pino de alta resistencia garantiza una alta estabilidad del gabinete de TV

Ahorre espacio y sea espacioso: los estantes abiertos grandes brindan espacio para sus DVD y decodificadores de cable, mientras que el cajón de fácil colocación y extracción de diseño suave permite almacenar discretamente películas, música, videojuegos, controladores de juegos y otros artículos.

Fácil de combinar: este soporte de TV industrial, retro y simple, se ve muy bien en una habitación con tonos modernos eclécticos, hace que su espacio sea cálido y acogedor.

Garantía de satisfacción del 100%: servicio al cliente profesional las 24 horas, los 7 días de la semana, antes y después de su compra.¡No espere más, ordene este soporte de TV para su hogar hoy!

Trobal-Mueble DE TV Alexandra Cajon Izquierdo Color Negro € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUEBLE MONTADO, NO EN KIT SOLO HAY QUE INSTALAR PATAS

DISEÑO ARTESANAL

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Medidas: 111 X 30 X 45

FABRICADO EN ESPAÑA

