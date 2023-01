Inicio » Cocina Los 30 mejores muebles de salon baratos capaces: la mejor revisión sobre muebles de salon baratos Cocina Los 30 mejores muebles de salon baratos capaces: la mejor revisión sobre muebles de salon baratos 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de muebles de salon baratos?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ muebles de salon baratos del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Sofá Chaise Longue Loki Izquierda 4 Plazas Gris Perla Sistema de Limpieza ACUALINE Arcón 2 Puffs Asientos Extensibles Tejido Desenfundable (Envío y Subida a Domicilio Incluidos) € 632.00 in stock 1 new from €632.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ CHAISELONGUE SOFA ] : Entre los sofas de salon baratos encontramos el sofá chaise longue Loki de 4 plazas de Tanuk, un mueble de salón de diseño moderno ideal para crear un espacio de relax dentro del hogar. El sillón cheslong en forma de L dispone del sistema de almacenamiento Tanuk Shelter, un arcón que está pensado para ganarle espacio a la casa y guardar en el interior todo lo necesario gracias a su gran capacidad.

[ SOFÁ RECLINABLE Y EXTENSIBLE ] : El chaise longue rinconera Tanuk Loki te permite ajustar el respaldo para colocarte en la posición más adecuada para descansar y relajarte, gracias a su mecanismo reclinable que garantiza una posición cómoda y ergonómica. Su asiento es extensible y su respaldo reclinable para aumentar el confort, y cuenta con 2 banquetas pufs reposapies móviles bajo el brazo para mayor comodidad. Su armazón está construido con madera de pino maciza de primera categoría.

[ LIMPIEZA DESENFUNDABLE ] : Los tejidos del respaldo y el asiento son desenfundables para ayudar a su limpieza. Sus tejido con sistema Acualine hipoalergénico, antiácaros, antibacterias y antihongos, dispone de Certificado Oeko-Tex que garantiza la no utilización de sustancias nocivas y la posibilidad de estar en contacto con las pieles más sensibles. Un sofa Chaiselongue especialmente indicado para hogares con niños o mascotas por su facilidad en el momento de limpiarlo.

[ SENSACIÓN RELAX ] : El asiento está fabricado con espumas de poliuretano de alta densidad con cubierta de fibra acrílica para facilitar la transpiración. El respaldo y los cojines decorativos están formados por partículas de poliuretano de alta densidad en su interior, material que garantiza el confort y la adaptabilidad al cuerpo humano además de su rápida recuperación. Suspensión de alta durabilidad que hará que tu descanso sea lo más cómodo posible.

[ GARANTIA DE SERVICIO PREMIUM ] : Durabilidad garantizada cinco estrellas de 10 años. Envío directo de fabrica y subida a domicilio incluidos, siempre que el transportista pueda acceder sin complicaciones con el producto tapizado. Disponible en varios colores Beige Crudo, Gris Marengo, Gris Perla y Mostaza y con el chaiselong a la izquierda o a la derecha. Fabricado en España con materiales de primera calidad. Medidas: alto 100 x ancho 225 x profundo chaiselongue 150 / profundo sofá 83.

Mobelcenter - Mueble Salón Logan 004 - Blanco y Cambrian - 295 x 39,8 x 170,5 cm (0563) € 549.00 in stock 1 new from €549.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mueble para salón-comedor LOGAN 004 tiene un estilo sencillo y elegante.

Medidas: Vitrina 2 puertas: Ancho: 80 cm x Fondo: 36,3 cm x Alto: 170,5 cm | Estante pared: Ancho: 135 cm x Fondo: 25,5 cm x Alto: 10 cm | Bajo 1 puerta + 2 huecos: Ancho: 135 cm x Fondo: 39,8 cm x Alto: 60,5 cm | Módulo 2 puertas + 3 huecos: Ancho: 80 cm x Fondo: 36,3 cm x Alto: 135,5 cm

Materiales: Tablero de partículas melaminizado de 15mm para frentes, costados, sombreros y bucs, módulos y estantes interiores, con cantos aplacados en P.V.C. Tablero de partículas recubierto P.V.C. para armazones de cajones de 13mm. Molduras con cantos aplacados en P.V.C

Acabados: Blanco y Cambrian

----> ENVIO GRATUITO A PIE DE CALLE

Pack de Muebles Salón/Comedor Completo en Color Blanco Mate y Roble Canadian con Estilo Nórdico € 439.00 in stock 1 new from €439.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack salón completo en color blanco artik (mate) y color roble canadian. Este conjunto de mobiliario para comedor incluye: mueble de salón modular, mesa de centro elevable y mesa de comedor extensible.

Muebles para salón funcionales y de diseño moderno, a precio económico. Sillas no incluidas.

Medidas mueble salón: Medidas módulo bajo Alto 43 cm Ancho 200 cm Profundo 41 cm. Medidas módulo colgante: Alto 34'7 cm Ancho 104'8 cm Profundo 28'8 cm. Medidas balda: Alto 3 cm Ancho 95'5 cm Profundo 22'2 cm. Medidas mesa centro: Alto 43 cm Ancho 102 cm Profundidad 50 cm. Medidas mesa comedor: Mesa cerrada Ancho 140 cm Profundo 90 cm Alto 78 cm. Mesa abierta Ancho 190 cm Profundo 90 cm Alto 78 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Muebles de Salón Completo en Color Blanco y Roble Canadian (Mueble Modular + Mesa Centro + Mesa Comedor) € 429.00 in stock 1 new from €429.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completo pack de muebles para salón acabados en color blanco artik (mate) y roble canadian. Este pack de muebles de estilo nórdico, está compuesto por un mueble modular, una mesa de centro elevable y una mesa extensible, los cuales te permitirán darle a tu salón un toque moderno, fresco y actual. Muebles de salón con un diseño elegante y un buen acabado. ¡Añade este pack de mueble y aprovecha al máximo el espacio del salón!

Magnífico conjunto de muebles para salón fabricados en melamina de alta calidad. El mueble de salón dispone de un estante, un módulo inferior y uno colgante en los que podrás guardar aquellos objetos que no sepas donde colocar. La mesa de centro dispone de un hueco interior, al cual podrás acceder elevando su superficie, y la mesa de comedor se extiende hasta 190 cm cuando la abres. Muebles de fabricación nacional. No se incluyen las sillas ni los objetos decorativos de las imágenes.

Medidas mueble salón: Módulo bajo: Alto 43 cm Ancho 200 cm Profundo 41 cm. Módulo colgante: Alto 34'7 cm Ancho 104'8 cm Profundo 28'8 cm. Balda: Alto 3 cm Ancho 95'5 cm Profundo 22'2 cm. Mesa de centro elevable: Ancho 100 cm Profundidad 50 cm Alto 43 cm | Alto elevado 54 cm. Mesa de comedor extensible: Alto 78 cm Ancho 90 cm Largo 140 cm (sin extender) | 190 cm (extendida).

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera. READ Los 30 mejores Katana Japonesa Real capaces: la mejor revisión sobre Katana Japonesa Real

MUEBLES DELUXE ONLINE MEDITERRANEA Mueble Salón Rústico Modelo 2 - Salón Completo Sin Mesa de Centro € 833.99 in stock 1 new from €833.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble Madera Rústico Mexicano.

Fabricado en Madera Colonial Maciza Pino.

Medidas Estantería Alto x Ancho x Fondo: Alto:300 x Ancho:1150 x Fondo:250mm.

Medidas Vitrina Alto x Ancho x Fondo: Alto:1950 x Ancho:1000 x Fondo:400mm.

Medidas Modulo TV Alto x Ancho x Fondo: Alto:550 x Ancho:1300 x Fondo:500mm.

Pack Muebles salón Plutón I Estilo Moderno (Mueble Modular + Mesa Centro + Mesa Comedor) € 449.00 in stock 1 new from €449.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de muebles para salón, que se compone de: mueble modular, mesa de centro y mesa de comedor. Decora tu salón con este maravilloso pack de mobiliario. ¡Precio económico!

Fabricación nacional. Acabado en melamina de alta calidad, color cemento y color blanco artik (mate). Las sillas no se incluyen.

Medidas módulo bajo mueble salón: Ancho 200 cm Profundo 41 cm Alto 43 cm. Módulo aéreo: Ancho 105 cm Profundo 29 cm Alto 35 cm. Estante: Ancho 95 cm Profundidad 21 Alto 3 cm. Mesa centro: Ancho 100 cm Profundo 50 cm Alto recogida 45 cm Alto elevada 56 cm. Mesa comedor: Ancho recogida 140 cm Ancho extendida 190 cm Profundo 90 cm Alto 78 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Habitdesign Mueble de Salon Moderno, Modulos Comedor, Modelo Belus, Acabado en Blanco Brillo y Gris Antracita, Medidas: 200 cm (Ancho) x 41 cm (Fondo) x 46 cm (Alto) € 199.99

€ 143.65 in stock 4 new from €143.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida módulo bajo: 200 cm (ancho) x 41 cm (fondo) x 46 cm (alto).

Medida módulo alto: 104,8 cm (ancho) x 28,8 cm (fondo) x 34,7 cm (alto).

Medida estante: 95,2 cm (ancho) x 21 cm (fondo) x 3 cm (alto).

Acabado melamina color Blanco Brillo y Gris Antracita.

Mueble de TV muy completo, compuesto por 3 módulos capaces de decorar tu salón con un estilo joven y moderno.

Tidyard Mueble Salón Comedor Moderno Mesa para TV Mueble TV de Pared con LED y 2 Gabinetes,Estilo Moderno,Decorativo para Su Salón,240x40x195cm Negro € 496.99 in stock 3 new from €496.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features









Skraut Home - Mueble para Salón - 194 x 250 x 42 cm - Sistema de Iluminación LED - Modelo Alfa II - Gran Capacidad de Almacenaje - Estilo Moderno - Acabado Blanco € 399.00 in stock 2 new from €399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUEBLE PARA SALÓN: con un estilo de decoración moderno, nuestro salón formado por 2 módulos bajos, 2 armarios modulares con vitrinas colgantes, 2 estanterías y un estante perfecto para colocar la TV es ideal para aportar luminosidad y contraste a tu hogar gracias al sistema de iluminación LED integrado en sus vitrinas. Todas las puertas cuentan con tiradores muy discretos y elegantes. Gracias a la multitud de compartimentos podrás almacenar y decorar como desees.

100 % FUNCIONALIDAD: sus medidas corresponden a 194 cm (alto) x 250 cm (ancho) x 42 cm (profundidad), todo ello ya montado. Dispone de un sistema de iluminación LED integrado en los cristales del mueble y actúa como separador entre los diferentes espacios del mueble. Posee un interruptor en el suelo que se acciona con el pie para encender o apagar. El estante para la TV no tiene trasera, con lo cual, podrás pasar los cables hacia atrás sin problema.

ESTRUCTURA RESISTENTE Y ESTABLE: para su fabricación se han empleado tableros de melamina de 16 mm y bisagras metálicas con una alta resistencia que garantizan la estabilidad del mueble. Combina diseño y practicidad con un acabado de primera calidad, una estructura en blanco satinado y los frontales MDF de 16 mm en lacado blanco que proporcionarán a tu hogar la imagen elegante y sofisticada que estás buscando.

FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA: ofrecemos un kit de fácil montaje para que puedas instalarlo tu [email protected] de forma sencilla, para ello entregamos un libro de instrucciones y las herramientas necesarias para su óptimo montaje. Su superficie no es porosa por lo que recomendamos su limpieza con un paño húmedo evitando el uso de productos químicos y/o abrasivos.

ATENCIÓN AL CLIENTE: si tienes cualquier duda respecto al envío o el producto puedes contactarnos a través del servicio de mensajería interna de Amazon y te responderemos a la mayor brevedad. Queremos que tu experiencia de compra sea exquisita, por ello nuestro servicio posventa 100 % satisfacción incluye el reenvío de piezas perdidas o defectuosas de fábrica sin ningún tipo de coste.

Conjunto Muebles Salón/Comedor Belus Color Blanco Estilo Moderno (Mueble Modular + Mesa de Centro + Mesa Comedor) € 419.00 in stock 1 new from €419.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completo pack de salón Belus acabado en color blanco brillo, una tonalidad que podrás combinar fácilmente con el resto de muebles de la estancia. Este pack incluye: un mueble de tres módulos, una mesa de centro elevable y una mesa de comedor extensible. El mueble de salón tiene un módulo inferior ideal para colocar el televisor con dos armarios en sus extremos y dos huecos centrales, en los que podrás añadir una consola u otro objeto compatible. ¡Completa tu salón con el pack Belus!

Magnífico pack de salón Belus fabricado en melamina de alta calidad. El módulo superior del mueble, también dispone de dos armarios laterales, dos huecos centrales y un estante, muy útil para añadir pequeños objetos decorativos. Por otra parte, la mesa de centro es elevable y dispone de un hueco interior, y la mesa de comedor se extiende hasta los 190 cm cuando está totalmente abierta. No se incluyen las sillas ni el resto de muebles u objetos decorativos que aparecen en las imágenes.

Medidas módulo inferior del mueble de salón: Alto 46 cm Ancho 200 cm Profundo 41 cm. Módulo superior del mueble de salón: Alto 35 cm Ancho 105 cm Profundo 29 cm. Estante del mueble de salón: Alto 3 cm Ancho 95 cm Profundo 21 cm. Mesa de centro: Alto cerrada 43 cm | Alto elevada 54 cm Ancho 100 cm Profundo 50 cm. Mesa de comedor: Alto 78 cm Ancho cerrada 140 cm | Ancho abierta 190 cm Profundo 90 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

SHIITO - Sofá Cama de 3 Plazas con Arcón - 75 x 205 x 91 cm - Modelo Ícaro - Máximo Relax y Confort - con Sistema de Apertura Clic-Clac - En Chocolate € 439.00 in stock 2 new from €439.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ CAMA DE 3 PLAZAS CON ARCÓN: ergonómico y perfecto para descansar cuando más lo necesites. Cuando te sientes sobre él, notarás como te abraza al instante. Gracias a su apertura Clic-Clac podrás obtener en segundos una cómoda cama.

PARA TODO TIPO DE HOGARES: gracias a su tamaño, podrás colocarlo en cualquier estancia de tu hogar sin tener en cuenta su amplitud. Debido a su color neutro, combina con todo tipo de estilos, ya sean modernos, clásicos, nórdicos, etc.

MEDIDAS Y MATERIALES: cuenta con armazón de madera conglomerada, patas de plástico, asiento de muelles con espuma de alta densidad y está tapizado en tela. Sus medidas son: 91 (alto) x 75 (profundo) x 205 (ancho) cm. Peso: 40 kg. Incluye 2 cojines.

MUEBLES DE PRIMERA CALIDAD: nuestra mejor referencia es el más del 98% de clientes que están plenamente satisfechos con nuestros productos. Empleamos madera, acero y tejidos resistentes al paso del tiempo. La mejor calidad al mejor precio.

SOMOS SHIITO: desde hace más de 15 años, vendemos de forma online todo tipo de mobiliario para tu hogar. Nuestro objetivo es detectar y satisfacer tus necesidades a través de productos de máxima calidad elaborados por nuestra familia de trabajadores.

Home Heavenly® - Mueble salón Modular 255 cm Lewis. Conjunto Completo Mueble TV + 2 vitrinas + Estante (Blanco-Gris) € 339.99 in stock 1 new from €339.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mueble de salón LEWIS es un completo mueble modular de estilo nórdico, perfecto para decorar salas de estar, salones y comedores y tener todo bien organizado y con un diseño minimalista a la vez que elegante.

COMPOSICIÓN: LEWIS es un mueble de salón compuesto por un total de 4 módulos diferentes: Un mueble bajo de televisión con 2 espacios cerrados con puertas abatibles, 1 cajón central y hueco abierto. Vitrina de suelo y vitrina colgante, ambas con 2 puertas y estantes de cristal con luces leds integrados. Estante de pared para añadir decoración extra.

MATERIALES: De fabricación europea en tablero de melamina aglomerado de 16 mm en color gris cemento y frentes en blanco. Con tiradores de PVC en acabado metálico y luces Leds incluidos.

MEDIDAS: Medidas totales de 255 cm de ancho x 178,5 cm de alto x 40 cm de profundidad. Mueble TV de 185x39,5x40 cm. Vitrinas de 60x100x35,4 cm. Estante de 130x24x22 cm.

¡Atención al cliente! Entrega a pie de calle. No se realizan envíos a Canarias, Ceuta y Melilla. Envíos a Baleares sujeto a suplementos. Consultar con el vendedor previamente a la realización de la compra.

Kstyhome Juego de Muebles de salón 5 Piezas con iluminación LED, Modulos de Comedor, Mueble de Salon Moderno, Blanco € 452.97 in stock 1 new from €452.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features para fijar las herramientas de forma fácil y segura.

Los 3 paneles de pared se pueden colocar juntos para una mayor rigidez.

La unidad de almacenamiento de herramientas consta de tres estantes con altura ajustable y una placa perforada con agujeros que se pueden utilizar para colgar diferentes tipos de herramientas como llaves, alicates, martillos, etc.

Es un aporte ideal para tu banco de trabajo y tus armarios del taller gracias a una práctica anchura de 120 cm.

Equipado con dos puertas de seguridad (2 llaves incluidas para cada puerta), este armario de herramientas ofrece un plus de seguridad.

Miroytengo Conjunto Completo de Salón/Comedor con Bonito Estilo Moderno en Color Blanco Brillo y Roble Canadian € 429.00 in stock 1 new from €429.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Increíble conjunto de comedor salón de estilo nórdico compuesto por un mueble modular para la televisión, una mesa de centro elevable y un aparador. Es una oportunidad única para vestir tu salón a la última.

Estos muebles están fabricados con melamina de alta calidad y combina los colores blanco brillo y roble canadian. La parte inferior del modulo de la televisión se compone por tres puertas y dos huecos, y la parte superior un modulo con dos puertas y dos huecos en el centro, y un estante. Incluye mesa de centro elevable y aparador de tres puertas.

Medidas Mueble TV (módulo inferior): Ancho 200 cm Profundo 41 cm Alto 46 cm (Dimensiones 2 compartimentos abiertos módulo inferior): Ancho 47 cm Alto 17 cm (Módulo superior): Ancho 105 cm Profundo 29 cm Alto 35 cm (Dimensiones interior armario): Ancho 40 cm Estante: Ancho 95 cm Profundo 21 cm Alto 3 cm Medidas Aparador: Ancho 154 cm Alto 75 cm Profundo 41 cm Medidas Mesa Centro: Ancho 100 cm Alto 38 cm (50 cm de altura cuando está elevada) Profundo 68 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera. READ Los 30 mejores funda nordica juvenil capaces: la mejor revisión sobre funda nordica juvenil

Mobelcenter - Mueble de Salón Tokio - Módulo TV, Módulo con estantes, Módulo Superior y Estante - Acabado en Color Cemento y Blanco - Medidas: Ancho: 254 cm x Alto: 112 cm x Fondo: 42 cm - (1200) € 329.00 in stock 2 new from €329.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble de Salón reversible en Cemento y Blanco. El mueble se compone de Módulo de TV con 2 huecos multimedia con orificios pasacables y 1 puerta batiente con 4 huecos. Un Módulo con estantes regulables en altura. Un Módulo superior con leds en la vitrina y estantes de cristal templado regulables en altura. Estante con trasera. El Módulo TV es apto para televisiones de hasta 50 pulgadas y soporta 40 kg. El módulo superior soporta 15 kg y el estante 5 kg. Los leds se alimentan con pilas.

Medidas: Medidas Mueble TV: Ancho: 184 cm. x Fondo: 42 cm. x Alto: 47 cm Medidas Módulo con Estantes: Ancho: 70 cm. x Fondo: 30 cm. x Alto: 112 cm. Medidas Módulo Superior: Ancho: 70 cm. x Fondo: 30 cm. x Alto: 98 cm. Medidas Estante: Ancho: 120 cm. x Fondo: 20 cm. x Alto: 30 cm.

Materiales: Piezas: Tablero de partículas melaminizado. Espesor 30/16 mm. Traseras: Tablero de fibras densidad media. Espesor 3 mm. Patas ABS de 2 cm. Acabados: Color Cemento y Blanco.

ENTREGA A PIE DE CALLE

Garantía de 2 años (ver condiciones) con un servicio post-venta 100% satisfacción, reposición gratuita de piezas extraviadas o dañadas.

Habitdesign Mueble de Comedor con Leds, Mueble Salon, Modelo Essential, Acabado en Blanco Brillo y Roble Canadian, Medidas: 260 cm (Ancho) x 185 cm (Alto) x 42 cm (Fondo) € 365.00 in stock 5 new from €365.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acabado melamina blanco brillo y roble natural.

Medida total: 260 cm x 185 cm de altura la parte mas alta, espacio para tv 126 cm, fondo del modulo tv 42 cm.

Sistema de iluminación LED.

Mueble kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje.

SHIITO - Sofá Cama de 3 Plazas con Arcón - 75 x 205 x 91 cm - Modelo Piccolo - Máximo Relax y Confort - con Sistema de Apertura por Arrastre - En Gris € 659.00 in stock 2 new from €659.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ CAMA DE 3 PLAZAS CON ARCÓN: ergonómico y perfecto para descansar cuando más lo necesites. Cuando te sientes sobre él, notarás como te abraza al instante. Gracias a su apertura por arrastre podrás obtener en segundos una cómoda cama.

FABRICADO PENSANDO EN TI: gracias a su tamaño, podrás colocarlo en cualquier estancia de tu hogar sin tener en cuenta su amplitud. Debido a su color neutro, combina con todo tipo de estilos, ya sean modernos, clásicos, nórdicos, etc.

MEDIDAS Y MATERIALES: cuenta con armazón de madera conglomerada, patas de plástico, asiento de muelles con espuma de alta densidad y está tapizado en tela. Sus medidas son: 91 (alto) x 71 (profundo) x 205 (ancho) cm. Peso: 50 kg. Incluye 2 cojines.

MUEBLES DE PRIMERA CALIDAD: nuestra mejor referencia es el más del 98% de clientes que están plenamente satisfechos con nuestros productos. Empleamos madera, acero y tejidos resistentes al paso del tiempo. La mejor calidad al mejor precio.

SOMOS SHIITO: desde hace más de 15 años, vendemos de forma online todo tipo de mobiliario para tu hogar. Nuestro objetivo es detectar y satisfacer tus necesidades a través de productos de máxima calidad elaborados por nuestra familia de trabajadores.

Muebles La Factoría Luka Salón TV Modular, Madera, Blanco B. / Gris, B.Brillo/Gris € 335.00

€ 255.10 in stock 6 new from €224.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bisagras metálicas para las puertas. Compás de gas abatible en la puerta del módulo de tv.

La trasera del módulo Tv dispone, en el hueco abierto, de un orificio pasacables para los dispositivos electrónicos. Mueble Tv con soporte de hasta 50kg. Módulo superior con soporte de hasta 15kg. Estante mural con soporte de hasta 12kg.

Se incluye los dispositivos de fijación del mueble a la pared. Utilizar los herrajes más adecuados según el tipo de ésta. Instrucciones de montaje detalladas paso a paso para un montaje fácil.

Estructura muy sólida y consistente que da garantía de un mueble duradero y resistente.

Homely - Mueble de Salón Modular - Formentera | Conjunto 4 Muebles | Muebles Salón Completo| Mueble para Televisión | + Mueble Bajo + Mueble Alto + Estantería Alta | Color Roble y Blanco € 347.00 in stock 1 new from €347.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Formentera es un mueble de salón modular funcional y con terminación de aire nórdico. Disfruta de un salón muy original y sin problemas de espacio con esta solución de gran versatilidad y dimensiones ajustadas

ESTRUCTURA : Está compuesto de cuatro piezas, formado por un MUEBLE DE TELEVISIÓN con puertas abatibles, un cajón y un práctico hueco para tecnología + MUEBLE BAJO con puerta y vitrina con luces LED + MUEBLE ALTO con puerta y vitrina con luces LED + ESTANTERÍA ALTA o BALDA válida como librero de pared.

➕MATERIALES: Formentera está acabado en laminado sintético color roble y blanco, resistente a arañazos, golpes, altas temperaturas y humedad. El color roble natural combinado con blanco es perfecto para ambientes actuales y luminosos.

➕VERSATILIDAD: El mueble de salón modular Formentera te permite ubicar cada módulo de la mejor forma posible en tu salón, ya sea formando una composición o por piezas exentas.

CARACTERÍSTICAS: Medidas conjunto, Ancho 270 cm Alto 200 cm Fondo 40 cm | Color: Roble Sonoma / Blanco ️MONTAJE: Nuestros productos están pensados para un montaje de lo más sencillo. Encontrarás en el paquete toda la información en las instrucciones con los pasos a seguir y especificado al detalle y ahorrarte quebraderos de cabeza en el ensamblado.

DECOR NATUR-Composicion Salon con Leds Modelo Frame, Color Roble Arena y Blanco, Medidas: 300x 200 x 41/39 cm € 390.00 in stock 1 new from €390.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BONITO SALÓN ECONÓMICO

Pack Muebles salón Lexus Completo Color Blanco y Ceniza Estilo Moderno (Mueble Modular + Mesa de Centro + Mesa Comedor) € 459.00 in stock 1 new from €459.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Moderno pack de muebles para salón Lexus en color blanco brillo y ceniza, compuesto por un mueble de salón (formado por dos módulos inferiores, uno superior y un estante), una mesa de centro elevable (con un hueco interior) y una mesa de comedor extensible (de 140 a 190 cm), la cual es ideal para celebrar comidas familiares. El mueble de salón ofrece dos formas de montaje: horizontal y rinconero, por lo que tendrás que elegir la opción que prefieras durante el momento del montaje.

Fantástico pack de salón fabricado en melamina de alta calidad. En el interior de los armarios del mueble modular encontrarás varios compartimentos: dos en el superior (con el frontal del armario fabricado de cristal) y tres en el inferior (dos en el blanco y uno en el negro). Además, el módulo inferior también dispone de dos huecos para colocar un dispositivo electrónico y admite televisores de alrededor de 65 pulgadas. No se incluyen las sillas ni el resto de muebles de las imágenes.

Medidas parte inferior mueble salón (sumando los dos módulos, el ceniza y el blanco brillo): Alto 43 cm Ancho 200 cm Profundidad 41 cm. Módulo alto: Alto 32 cm Ancho 100 cm Profundidad 32 cm. Estante: Ancho 100 cm. Mesa de centro: Alto cerrada 43 cm | Alto elevada 54 cm Ancho 100 cm Profundo 50 cm. Mesa de comedor: Alto 78 cm Ancho cerrada 140 cm | Ancho extendida 190 cm Profundo 90 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Juego de Muebles de salón 5 Piezas con iluminación LED, Yumeng Mueble TV Salon, Comedor Mueble, Mueble Television, Conjunto TV Salon, Blanco € 452.97 in stock 1 new from €452.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este conjunto completo de vitrinas de pared será un gran aporte a tu salón optimizando tu espacio sin comprometer el estilo.

El conjunto, que consta de un mueble de pared, un mueble de pie, dos muebles de TV y un estante de pared, proporciona un amplio espacio para almacenar tus aparatos multimedia, libros y todo tipo de artículos más pequeños.

También será ideal para colocar objetos decorativos, marcos de fotos, o incluso macetas.

Los muebles de TV con puertas desplegables proporcionan un montón de espacio para colocar tus libros, elementos esenciales, reproductor de DVD, medios de comunicación, etc bien organizados.

El armario de pared y el mueble de pie están equipados con una puerta parcialmente acristalada y tres estantes, incluyendo un estante de cristal con iluminación LED de bajo consumo energético.

Habitdesign Mueble de Salon Moderno, Modulos de Comedor, Modelo Alida, Acabado en Blanco Artik y Roble Canadian, Medidas: 200 cm (Ancho) x 43 cm (Alto) 41 cm (Fondo) € 168.41 in stock 4 new from €168.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El comedor Alida se compone de tres piezas, formado por un módulo bajo TV de dos metros con almacenaje, un módulo colgante y una estantería exterior. Ideal para almacenar libros, accesorios y vajilla..

Las medidas generales del mueble de salón Alida son: 200 cm (ancho) x 43 cm (alto) 41 cm (fondo). Perfecto para cualquier estilo de tu morada, dando accesibilidad a objetos y libros de uso diario y/o decoración.

Consta de material aglomerado de alta densidad recubierto por una melamina de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), acabado en color Blanco Artik (blanco mate) y Roble Canadian.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

SHIITO - Sofá de 3 Plazas y Chaise Longue a la Derecha - 295 x 105/170 x 95 cm - Modelo Maseratti - con Asientos y Cabezales Reclinables - Color Crudo € 1,125.66 in stock 2 new from €879.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ DE 3 PLAZAS CON CHAISE LONGUE: cómodo y elegante sofá con chaise longue a la derecha en el que podrás relajarte tras un duro día de trabajo, ver la televisión, leer tu libro favorito o simplemente dar una cabezada.

MÁXIMO CONFORT Y ESTILO: el sofá está tapizado con tela que le proporciona gran suavidad, y para un extra de comodidad, dispone de 2 asientos deslizantes con cabezales reclinables que harán las delicias de todos los miembros de la familia.

MEDIDAS Y MATERIALES: está compuesto por armazón de madera de pino, relleno de espuma de alta densidad y patas de metal. Los asientos y respaldos son desenfundables. Sus medidas son: 105 (alto) x 95/170 (profundo) x 295 (ancho) cm. Peso: 115 kg.

PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO: nuestra mejor referencia es el más del 98% de clientes que están plenamente satisfechos con nuestros productos. Empleamos madera, acero y tejidos resistentes al paso del tiempo. La mejor calidad a un precio moderado.

SOMOS SHIITO: desde hace más de 15 años, vendemos de forma online todo tipo de mobiliario para tu hogar. Nuestro objetivo es detectar y satisfacer tus necesidades a través de productos de máxima calidad elaborados por nuestra familia de trabajadores. READ Los 30 mejores relojes de madera capaces: la mejor revisión sobre relojes de madera

SelectionHome Mueble Salón, Comedor Moderno con Led, Acabado en Blanco Mate y Blanco Brillo Lacado, Medidas: 250 cm (Ancho) x 194 cm (Alto) x 42 cm (Fondo) € 449.90 in stock 1 new from €449.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas conjunto salón: 250 cm (ancho) x 194 cm (alto) x 42 cm (fondo).

Acabado en melamina de calidad, estructura color blanco mate, frontales MDF color blanco brillo lacado, tu salón adoptara luminosidad y a la vez un toque de contraste, ideal para cualquier estilo de sala de estar.

Sistema de iluminación LED integrado en el mueble.

Todas las puertas cuentan con tiradores muy discretos y elegantes. Gracias a la multitud de compartimentos podrás almacenar, decorar tu estancia y colocar todos tus dispositivos electrónicos como DVD, TV, equipo de música, etc.

Salón reversible moderno formado por 2 módulos bajos, 2 armarios modulares colgantes, 2 estantes y un estante ideal para la TV.

Dekit Cama, Madera, Blanco, B. Brillo/Natural € 368.95

€ 341.62 in stock 6 new from €296.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muebles de salón

Salón Tv Con Vitrina Y Leds

Salón Tv Con Vitrina Y Leds Salón Tv Con Vitrina Y Leds. Diseño elegante y moderno, con vitrina lateral acristalada y modulo superior aéreo. Compuesto por varios armarios y espacios donde poder guardar objetos y posar decoración. Características Material: Aglomerado, con acabado en Melamina de Alta calidad Grosor: 16 mm y 30 mm Color: Blanco brillo - Natural Dimensiones Ancho 260 cm x Alto 180 cm

ATENCIÓN AL CLIENTE: En Planeta Huerto estamos preparados para resolver todas tus dudas y preguntas sobre nuestros productos. Así que puedes usar nuestro servicio de atención al cliente que ponemos a tu disposición a través de la mensajería interna de Amazon. Te trataremos magníficamente y resolveremos tus dudas. Además, podrás encontrar muchos más productos nuestros, escribiendo: Planeta Huerto, en el buscador de Amazon.

CONFÍA EN NOSOTROS: Planeta Huerto es la empresa líder en el segmento de artículos para Huerto, cultivos y Jardin, a nuestros clientes un catálogo extenso de productos para el cultivo de hortalizas, frutas, cuidado de animales y mobiliario para el jardín entre otros. Todos nuestros productos están diseñados y fabricados siguiendo con los más exigentes controles de calidad. Utilizamos materiales de primera calidad.

Mobelcenter - Mueble Salón Logan 003 - Blanco y Cambrian - 270x39x77cm (0478) € 409.00 in stock 1 new from €409.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mueble para salón-comedor LOGAN tiene un estilo limpio y elegante.

Medidas: Módulo Bajo 1 puerta: Ancho: 135 cm x Fondo: 39,8 cm x Alto: 77 cm | Módulo Bajo 2 puertas: Ancho: 180 cm x Fondo: 39,8 cm x Alto: 48,2 cm | Estantería con trasera: Ancho:135 cm x Fondo: 29,5 x Alto: 39,8 | Alto mixto: Ancho: 135 cm x Fondo: 29,5 cm x Alto: 40,5 cm

Materiales: Tablero de partículas melaminizado de 15 mm para frentes, costados, sombreros y bucs. Módulos y estantes interiores, con cantos aplacados en P.V.C. Tablero de partículas recubierto P.V.C. para armazones de cajones de 13 mm. Molduras con cantos aplacados en P.V.C

Acabados: Blanco y Cambrian

----> ENVIO GRATUITO A PIE DE CALLE

Mueble de salón Modular Barato Mini Acabado en Color Roble y Blanco diseño Moderno con Mueble TV y Columna Lateral € 169.00 in stock 1 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fantástico conjunto de muebles para salón fabricado en melamina acabado en roble y blanco. Es el momento de cambiar los muebles de tu salón por este fantástico conjunto de muebles modulares con un diseño moderno y sofisticado que captará la atención de todos tus invitados.

Compuesto por un mueble para TV con dos estantes y una puerta además de, dos armarios, uno superior el cual podrás colgar en la pared y uno inferior, ambos con una puerta y un estante donde podrás colocar tu decoración favorita, así mismo, este pack tambíen contiene una pequeña repisa la cual podrás colocar encima de la TV y colocar tu decoración. No se incluyen los elementos decorativos que aperecen en las imágenes.

Medidas mueble TV: Alto 36,2 cm Ancho 140 cm Profundo 35 cm // Medidas armario superior: Alto 77,2 cm Ancho 50 cm Profundo 29,5 cm // Medidas armario inferior: Alto 84,2 cm Ancho 50 cm Profundo 29,5 cm // Estante: Alto 8 cm Ancho 78,6 cm Profundo 9,5 cm

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Conjunto de Muebles de salón Vera II, iluminación LED Opcional, Juego de Muebles de salón, Distintos Colores (Wotan/Blanco Brillo, Sin iluminación LED) € 369.00 in stock 1 new from €369.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Quieres cambiar el diseño de tu salón de manera más fácil y rápida? Elige el conjunto de muebles VERA II y opta por un diseño moderno y clásico para tu salón. El conjunto consta de dos grandes vitrinas (con iluminación LED opcional), mueble de televisión y estantería.

Se ha utilizado una solución innovadora en el diseño del mueble, gracias a la cual puede adaptarlo fácilmente a sus necesidades. El mueble puede ser tanto un elemento colgante como un elemento de pie.

Los muebles están fabricados con tablero laminado con un grosor de 15 mm, acabados con canto tipo ABS. Gracias a su sencilla construcción, los muebles son aptos para el autoensamblaje. Las instrucciones adjuntas al producto le permitirán montar los muebles de forma fácil y rápida.

Las estanterías y las puertas de las vitrinas están hechas de cristal templado, resistente a desgaste mecánico y arañazos.

Iluminación LED de 12 puntos de luz es opcional.

Mueble de Salon, Comedor, Mueble Moderno, Acabado en Color Blanco Brillo y Gris Ceniza, Medidas: 200 cm (Ancho) x 43 cm (Alto) x 34 cm (Fondo) € 185.00 in stock 4 new from €185.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acabado en melanina de alta calidad color blanco brillo y gris ceniza

Medias módulo bajo: 200 cm (ancho) x 41/34 cm (fondo) x 43 cm (alto)

Medidas del estante: 95 cm (ancho) x 21 cm (fondo)

Medidas módulo alto: 100 cm (ancho) x 32 cm (fondo) x 32 cm (alto)

Mueble para salón compuesto por tres módulos

