Los 30 mejores mueble zapatero madera capaces: la mejor revisión sobre mueble zapatero madera

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de mueble zapatero madera?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ mueble zapatero madera del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Max Style Zapatero de Madera con 4 Alturas 67.5 x 62.5 x 26 cm € 20.79 in stock 2 new from €20.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 8400640

Zapatero con 3 Puertas Zapatero Madera Mueble Zapatero Blanco para 15 Zapatos en Entrada Pasillo 80x23.5x110cm € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Huella pequeña y espacio de almacenamiento grande: el zapatero tiene 3 capas de balde basculante y cada capa tiene 2 compartimentos, que pueden acomodar alrededor de 15 pares de zapatos planos en total.

Alta calidad: nuestro mueble zapatero está construido con tablero de partículas de grado y aspa de plástico para hacerlo más estable y duradero.

Diseños humanizados: la partición en cada capa se puede ajustar y desmontar para diferentes necesidades. Cada cajón tiene un asa para usar cómodamente.

Estante de almacenamiento de zapatos moderno: su pintura blanca y su apariencia elegante lo hacen adecuado para varios estilos de interiores como pasillos, salas de estar, dormitorios y oficinas.

Montaje: Viene con instrucciones pictóricas, todas las piezas están numeradas para una instalación rápida. Tamaño: 80x23.5x110cm.

HERSIG - Estanteria Zapatero Madera | Zapatero Entrada Recibidor 4 Alturas - 74 x 26 x 67 cm - Color Natural € 18.60 in stock 2 new from €18.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble zapatero de tipo rejilla con dimensiones 74 x 26 x 67 cm | Color madera natural

Este mueble organizador de zapatos tiene una estructura de cuatro alturas perfecta para colocar y organizar todo tipo de calzado

Mueble recibidor zapatero estrecho de estructura vertical perfecto para colocar en estancias reducidas sin ocupar demasiado espacio, como en una entrada o en un pasillo

Estante zapatero de diseño sencillo perfecto para cualquier tipo de estancia y decoración

Estructura abierta especialmente pensada para mantener una correcta ventilación de todo el calzado

Dogar Altea Zapatero, Pino, Miel, 77x63x27 cm € 52.11 in stock 2 new from €52.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en Madera Maciza de Pino, estilo Rustico para un mueble bonito y resitente

Facil apertura delantera

Contienen instrucciones de Montaje en su interior

Color Miel en el que se aprecia la veta de la madera

Util para cualquier ricon, combina perfectamente con el resto de muebles de la misma serie

VASAGLE Armario de Zapatos con 3 Puertas Abatibles, Zapatero de Madera de 3 Pisos, para Entrada Estrecha, Pasillo, Sala de Estar, 60 x 24 x 120 cm (Largo x Ancho x Alto), Marrón Rústico LBC030X01 € 99.99 in stock 2 new from €98.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPACIO PEQUEÑO, GRAN IDEA: Este pequeño espacio para guardar zapatos maximiza el espacio vertical mientras mantiene un fácil acceso a los zapatos para facilitar la frenética sensación de los lunes por la mañana; cuando está cerrado, es también una mesa de pasillo para tus llaves o un jarrón de flores, una elección en la que todos ganan

¿MODERNISTA O TE GUSTA UN GIRO INDUSTRIAL? Este versátil y chulo almacenamiento de zapatos rezuma encanto industrial, hace una declaración en tu espacio, e impresiona a tus futuros huéspedes con un "¡Madre mía!"

ADIÓS PILAS DE ZAPATOS: Diseñado con 3 cajones dobles, el ingenioso zapatero tiene capacidad para 18 pares de zapatos de mujer o 12 zapatos de hombre, botas de tobillo y tacones altos... No tengas miedo, sólo quita el divisor ajustable en cada cajón

VERIFICA LA FIRMEZA: La sólida estructura está conectada por tornillos 3 en 1, lo que elimina la desviación y las grietas causadas por los tornillos autorroscantes, y asegura su resistencia durante años; el kit antivuelco mejora aún más la estabilidad general

QUÉ HAY EN LA CAJA: Un zapatero de 3 niveles con puertas abatibles y un diseño delgado para tu colección de zapatos, piezas numeradas para un fácil montaje, y una forma sencilla de ordenar tu entrada, dormitorio o armario

Zapatero de Madera con 2 Alturas 29.5 x 70 x 26 cm,Estantería Dos baldas de Madera Multiusos, Soporte para Zapatos 2 Capas,Ideal para pasillos, Esquinas salón,detras de Puertas etc. € 13.45 in stock 2 new from €13.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 8400639 Color Marrón Size 29.5 x 70 x 26 cm

Zapatero de Madera Natural de 4 Alturas, 67 x 63 x 26 cm. Soporte, estantería 4 Niveles, Ideal para recibidor, Pasillo o Dormitorio € 23.99 in stock 1 new from €23.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en madera natural, Capacidad aproximada de 12 pares de zapatos, Ideal para zapatos, toallas... (productos ligeros), Medidas: 67 x 63 x 26 cm (alto x ancho x profundo)

tectake 800948 Zapatero con estantes de rejilla, Estante para zapatos, Organizador de calzado, Mueble para almacenaje (madera industrial oscura) € 68.90 in stock 2 new from €68.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNO Y PRÁCTICO: El moderno zapatero Bournemouth de cuatro estantes te permite almacenar cómodamente todo tu calzado.

ESTILO INDUSTRIAL: Con el tablero de MDF veteado y el marco de acero, este práctico organizador de zapatos le dará un toque personal a tu hogar.

PLANO O ANGULAR: Las cuatro rejillas pueden montarse rectas o en ángulo y ofrecen mucho espacio de almacenamiento para zapatillas, deportivas, bailarinas y mucho más.

VERSATILIDAD: Gracias a su pequeña anchura y profundidad, este elegante mueble encuentra su lugar en prácticamente cualquier estancia. ¡Hazte ya con el zapatero rústico Bournemouth de tectake!

DETALLES DEL PRODUCTO: Dimensiones totales (ancho x fondo x alto): aprox. 75,5 x 30,5 x 85,5 cm // Estante superior (ancho x fondo): aprox. 75 x 30 cm // Estantes de rejilla (ancho x fondo): aprox. 69,5 x 27 cm // Grosor del tablero de MDF: aprox. 1,5 cm // Marco de acero (ancho x fondo): aprox. 2 x 2 cm // Ajuste de los pies de plástico: aprox. 1,5 cm // Capacidad de carga del estante superior: 75 kg // Capacidad de carga de los estantes de rejilla: 25 kg.

Buyqualia Zapatero Dos Puertas Color (Cerezo)(107x60x35 cm) € 115.00 in stock 1 new from €115.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones (cm) : alto 107 / ancho 60 / fondo 35

Mueble armario zapatero de dos puertas color cerezo

Cinco niveles para ordenación y almacenamiento

Capacidad aproximada : 20 pares de zapatos

Producto en kit. Fácil montaje. Incluye hoja de instrucciones

Genérico Zapatero Entrada Recibidor Estrecho | Organizador de Calzado Pequeño Apilable | Armario Zapatero Pequeño de Fácil Montaje | Mueble de Alta Resistencia y Compatible con Todos los Calzados € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【AHORRA ESPACIO】 Gracias a este zapatero metálico, podrán mantener ordenado todos los zapatos y de esta forma tener una casa ordenada y limpia. Es ideal para el recibidor, ya que ocupa poco espacio. El calzado nunca más estará desordenado

【TODO TIPO DE CALZADO】Podrás utilizarlo para poner zapatillas, botas, deportivas, zapatos de tacón, zapatillas de estar en casa, calzado deportivo, calzado del trabajo etc.

【FÁCIL MONTAJE】En muy poco tiempo el zapatero quedará montado sin ninguna complicación, es muy intuitivo de montar y cualquier persona puede montarlo

【DISEÑO ELEGANTE】Su diseño se adaptará perfectamente a cualquier estancia de la casa, el diseño es elegante y muy visual, pudiendo colocarlo en dormitorios, recibidores, salones etc.

【ZAPATERO METÁLICO APILABLE】Una de las principales ventajas de este zapatero es que tiene dos pisos para poder organizar de una forma correcta el calzado, es decir es un zapatero apilable.

Mobelcenter - Mueble Zapatero Nórdico 2 Puertas - Armario Zapatero 2 Puertas Color Blanco - Capacidad para 14 Pares de Zapatos - Medidas: Ancho: 80 cm x Fondo: 23.5 cm x Alto: 91 cm - (0848) € 105.00 in stock 1 new from €105.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Zapatero Nórdico de 2 puertas abatibles, con capacidad para +- 14 pares de zapatos y diseño de estilo nórdico en color Blanco, lo podrás colocar en cualquier estancia del hogar gracias a sus reducidas medidas y la facilidad para combinarlo con el resto del mobiliario, ya sea del dormitorio o del recibidor. Este zapatero, además cuenta con huecos en la parte superior de las puertas que hacen la función de tiradores y patas de pino macizo y lacado natural que le dan un carácter especial.

Medidas: Ancho: 80 cm x Profundidad: 23,5 cm x Alto: 91 cm.

Materiales: Aglomerado recubierto en Finish Oil. Espesor material principal: 15 mm. Patas de madera de pino. Acabados: Blanco. Patas con lacado natural.

ENTREGA A PIE DE CALLE

Garantía de 2 años (ver condiciones) con un servicio post-venta 100% satisfacción, reposición gratuita de piezas extraviadas o dañadas.

thesecrethome.es - Estantería Zapatero de Madera - Estantería Multiusos con Baldas - Organizador para Entrada, Pasillo, Baño - Alto. 50 cm x Largo. 55 cm x Profundo. 25 cm (3 Baldas - Natural/Blanco) € 31.99 in stock 1 new from €31.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRÁCTICO Y FUNCIONAL. Si te molesta ver los zapatos desordenados por todo el suelo, cuando entras a casa nuestro práctico y funcional zapatero de madera, será la solución idónea para ti.

RESISTENTE. Fabricado en madera de pino, de una estructura sencilla y resistente.

SENCILLO. De un sencillo diseño que lo hará ideal para completar con funcionalidad la decoración de tu salón, recibidor o dormitorio.

VERSÁTIL. Fácil de montar y gracias a su ligereza podrás transportarlo y colocarlo fácilmente donde necesites.

DIMENSIONES. Alto: 50 cm x Largo: 55 cm x Profundo: 25 cm

TOPKIT | Mueble Zapatero Tamesis 54AB | Medidas 96 x 107 x 25 cm | Armario Zapatero | Zapatero con 4 puertas abatibles | Blanco € 124.99

€ 120.00 in stock 2 new from €120.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES Y CAPACIDAD ➝ Tamaño total: 96 cm (altura) x 107 cm (Ancho) x 25 cm (Profundidad). Peso: 29 kg. En tu organizador de zapateros puedes guardar aprox 24 pares de zapatos. Varía según la talla.

DISEÑO EFICIENTE ➝ Zapatero económico 4 puertas abatibles + 2 huecos, Viene sin tiradores, haciendo un diseño hueco entre puertas para una cómoda apertura de tu zapatero. Debido a su diseño y medidas se puede colocar debajo de una ventana o como recibidor en la entrada de la casa.

DETALLES➝Armario zapatero con un sistema de compas doble, lo que hace que se pueda doblar la capacidad de almacenaje. Posee una separación-lateral intermedio entre puertas de 22mms de grosor.

ALTA CALIDAD ➝Todos nuestros muebles están hechos con aglomerado de alta densidad y melamina. Gran firmeza y resistencia al rayado. Armario zapatero fabricado en 22/16mms y 10mms de grosor, y cantos de PVC de 1mm de grosor.

MÁS INFORMACIÓN➝ Requiere montaje de unos 25min (Aprox). Viene con manual de instrucciones. Incluida Llave Allen ( En su caso) Herramientas no incluidas: Destornillador estrella y martillo goma. Servicio Atención al cliente 24h.

TOP KIT |Mueble Zapatero Manzanares 3ab |Armario Zapatero | Zapatero Estrecho | Wengue € 119.00 in stock 2 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES ➝ Tamaño total: 131 cm (altura) x 80 cm (Ancho) x 25 cm (Profundidad). Peso: 30 kg. En tu organizador de zapateros puedes guardar aprox 24 pares de zapatos. Varía según la talla.

DISEÑO EFICIENTE ➝ Zapatero de 3 puertas abatibles y un cajón y tiradores y guías de cajón metálicos de alta resistencia. Rebaje de los laterales para ajustar en el zócalo de la pared.

DETALLES➝Armario zapatero con un tapa encimera en 22mms de grosor en todos los colores que le proporciona robustez y diseño. Incluye sistema de compás doble, lo que le permite doblar la capacidad de almacenaje y con trasera completa micro perforada para mejor ventilación.

ALTA CALIDAD ➝Todos nuestros muebles están hechos con aglomerado de alta densidad y melamina. Gran firmeza y resistencia al rayado. Esta fabricado en 22mms/ 16mms y 10 mms de grosor y canto de PVC de 1mm.

MÁS INFORMACIÓN➝ Requiere montaje de unos 30min (Aprox). Viene con manual de instrucciones. Incluida Llave Allen ( En su caso) Herramientas no incluidas: Destornillador estrella y martillo goma. ADVERTENCIA: El color puede variar según los soportes digitales READ Los 30 mejores Piercing Ombligo Acero Quirurgico capaces: la mejor revisión sobre Piercing Ombligo Acero Quirurgico

Muebles Pitarch Tibet Zapatero, Aglomerado de partículas y melamina de Alta Densidad, Roble Cambrian, 82 x 74 x 25 cm € 59.05 in stock 3 new from €59.05

1 used from €49.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapatero Tibet de dos portones, tiene una capacidad para 12 pares de zapatos aproximadamente

Colorr: Roble Cambrian

Colección Tibet

Material: aglomerado de partículas y melamina de alta densidad

Medidas: 82 x 74 x 25 cm (alto x ancho x profundo)

Lastdeco Zapatero Madera Estrecho. Mueble Armario Zapatero para Recibidor o Dormitorio. Organizador de Zapatos. 4 Puertas. Desmontable. Amplioy Multifuncional. Color Blanco. 60 x 24 x 152 cm € 144.40 in stock 1 new from €144.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble zapatero de madera DM de color blanco compuesto de 4 puertas a modo de cajones con tiradores de metal color plata y gran capacidad de almacenaje. Permite organizar entre 25 y 30 pares de zapatos de adultos.

Zapatero estrecho de madera natural DM de diseño atemporal y moderno para combinar como mueble auxiliar en cualquier estancia: dormitorio, recibidor, entrada, vestidor, pasillo o habitación auxiliar.

Armario zapatero multifuncional: permite organizar zapatos de distinto tamaño (zapatillas, botas, zapatos de tacón...). Muy fácil de usar y de combinar con otros muebles como armarios, percheros, cómodas y cajoneras o cajas de almacenaje.

Dimensiones de producto (largo x ancho x alto): 60 x 24 x 153 cm. Peso: 26,3 kg. Medidas interior cajones: 55 x 20 x 33 cm. Contiene 4 estantes fijos. Peso soportado: 30 kg. Incluye anclaje a la pared. Estructura y baldas desmontables.

Fabricado con materiales de máxima calidad muy resistentes y fácil de limpiar con un trapo húmedo. Requiere montaje. Incluye instrucciones. Disponemos de un servicio de Atención al Cliente 24h para resolver cualquier tipo de duda o incidencia. Con la garantía de Lastdeco.

BZUEPRS Estante Zapatero con 4 Baldas Banco para Zapatos de Metal de Madera Estante Industrial para Zapatos Ajustable para Recibidor, Entrada, Dormitorio (4 Niveles) € 62.99 in stock 1 new from €62.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Estante zapatero de madera de metal】 Recibirá un estante para zapatos con una superficie de madera de ingeniería bellamente acabada y 4 estantes de metal que se caracterizan por el estilo industrial moderno. Además, cada partición de metal también está equipada con almohadillas de plástico translúcido de 1 pieza para evitar el polvo y la suciedad.

【Zapatero duradero】 Hecho de madera de primera calidad (MDF) y acero negro que ofrece alta estabilidad (que soporta hasta 70 kg), resistencia al desgaste y a prueba de óxido para una larga vida útil.

【Ahorre espacio】 63x30x80cm (W x D x H); Altura de cada nivel: 17,5 cm, para hasta aproximadamente 3 pares de zapatos femeninos por nivel. Además de guardar zapatos, también puedes guardar algunas decoraciones, juguetes, revistas, etc. ¡Almacenamiento multiusos!

【Ajustable y de fácil montaje】 Equipado con pies ajustables, el estante para zapatos puede adaptarse a suelos irregulares y permanecer estable. Tornillos incluidos e instrucciones claras, puede construir y desmontar fácilmente. simple y divertido de armar. ¡Configúrelo en 10 minutos!

【Práctico Zapatero】 Práctico y de fácil cuidado. Ideal para tu armario, pasillo, baño, cocina, dormitorio, garaje, habitación infantil. Diseño simple que puede combinar fácilmente con cualquier estilo sin importar dónde lo coloques.

Acan Tradineur - Zapatero de Madera 2 Niveles 63 x 26 x 29,5 cm, estantería, Mueble Zapatero de Madera 2 Alturas Multiuso, Soporte para Zapatos, recibidor, Pasillo, Dormitorio € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispone de 2 estantes, Capacidad aproximada para 6 pares de zapatos, Fabricado en madera, Medidas: 29,5 x 63 x 26 cm (alto x ancho x profundo), Muy fácil de montar

SONNI Zapatero Blanco 3 Puertas con Panel Trasero Mueble Zapatero Entrada Recibidor Madera Máximo para 27 Pares de Zapatos 63x30x120cm € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 63x30x120cm. La profundidad incorporada de 30 cm le ofrece un gran almacenamiento. Este mueble zapatero blanco puede contener hasta 27 pares de zapatos.

El marco de zapatero blanco es de madera de alta calidad, resistente y duradero. Su diseño minimalista y color blanco, es ideal para decorar su hogar.

Debido a la superficie liso, nuestro zapatero es facíl de mantener y limpiar, sólo limpiarlo con un paño húmedo. Además, el zapatero tiene un panel trasero, puede evitar suciar la pared.

Equipado con un dispositivo antivuelco, Este armario de zapatero puede mantener la estabilidad incluso cuando está completamente cargado garantizando la seguridad.

Con estantes ajustables y desmontables, el zapatero blanco puede ser personalizado, para guardar zapatos de diferentes alturas, como zapatillas, zapatos de tacón, botas, etc.

Lumaland Zapatero con Asiento para Entrada de Bambú - Mueble Recibidor de Madera para Zapatos con Banco y Estantería Grande - Moderno y Natural - 90 x 50 x 30 cm / Beige € 62.99 in stock 1 new from €62.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ZAPATERO ELEGANTE DE BAMBÚ - ¿Cansado de que los zapatos se encuentren por todas partes? El banco para zapatos de Lumaland ofrece espacio suficiente para zapatos de cualquier tipo (botas, zapatillas, etc.), y destaca por su diseño moderno de bambú con asiento acolchado incorporado.

ESTANTERÍA GRANDE - Con un estante grande como superficie de almacenamiento para ordenar tus zapatos favoritos y mantener un hogar ordenado. De esta manera, puedes organizar entre zapatos, botas, sandalias o zapatillas deportivas para tener todo en el lugar correcto.

ASIENTO ACOLCHADO Y CÓMODO - En lugar de ponerte los zapatos mientras saltas sobre una pierna, ¿por qué no te sientas cómodamente en este banco de zapatos? ¡Con un asiento acolchado y un estante grande, este banco de zapatos de Lumaland es ideal para cualquier hogar!

DISEÑO DE BAMBÚ - En color gris o beige con un diseño de bambú elegante disponible en dos acabados de color neutral y de alta calidad, la estantería para zapatos de Lumaland se adapta a cada estilo de decoración. Dimensiones: 90 x 50 x 30 cm (Lar. x An. x Al.)

IDEAL MUEBLE RECIBIDOR - Este banco de zapatos es perfecto para cualquier entrada de todo hogar para dejar tus zapatos y es ideal para ponerse zapatos rápidamente. El cojín en el nivel superior ofrece un asiento cómodo y se puede utilizar fácilmente como banco.

Acan Zapatero de Madera 4 Niveles 62,5 x 26 x 67 cm. Estantería, Mueble Zapatero de Madera 4 Alturas Multiuso, Soporte para Zapatos, recibidor, Pasillo, Dormitorio € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispone de 4 estantes, Capacidad aproximada para 12 pares de zapatos, Fabricado en madera, Medidas: 67 x 62,5 x 26 cm (alto x ancho x profundo), Muy fácil de montar

Armario Zapatero, Zapatero con Espejo, Acabado en Color Roble Canadian, Medidas: 50 cm (Ancho) x 180 cm (Alto) x 20 cm (Fondo) € 133.90 in stock 1 new from €133.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El zapatero Rock es un fantástico mueble adaptable a cualquier estancia de tu hogar. Interior compuesto por 12 varillas tubulares de aluminio donde podrás colocar aproximadamente 16 pares de zapatos.

Las medidas del zapatero Rock son: 50 cm (ancho) x 20 cm (fondo) x 180 cm (alto). Las medidas del espejo son: 44 cm (ancho) x 173 cm (alto).

El acabado del zapatero Rock se presenta en color Roble Natural.

Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes). Posibilidad de montar la puerta al contrario, incluye los dispositivos de fijación del mueble a la pared. Utilizar los herrajes más adecuados para según qué tipo de pared.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal)

ORVAR MADERA € 97.99

€ 81.39 in stock 2 new from €81.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Minimalista, moderno y funcional; adecuada para guardar, organizar y proteger todo tu calzado

CAPACIDAD: Dispone de 3 puertas abatibles para almacenar hasta 18 pares de zapatos; ganarás espacio en tu pasillo, vestidor, dormitorio o recibidor

MATERIALES: Fabricado en madera MDF para ofrecer toda la resistencia, estabilidad y durabilidad que buscas; su superficie no porosa y completamente lisa es adecuada para evitar restos de suciedad

HIGIENE: La parte trasera del zapatero incorpora 2 ventilaciones para mantener un sitio libre de bacterias y totalmente aireado

MANTENIMIENTO: Requiere un montaje sencillo, gracias a su manual de instrucciones; además, se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo

FMD Moebel 411 – 003 Step 3 Madera 58,5 x 104,5 x 17,0 cm € 62.64 in stock 1 new from €62.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico volquete para zapatos en blanco con espacio para hasta 6 pares de zapatos, incluidos 3 rodillos plegables para plegar y abrir la puerta

Producido en Alemania con revestimiento superficial de melamina

El montaje en la pared con 1 tornillo y 1 taco está incluido en el suministro

Fácil montaje con un plan de montaje detallado

Dimensiones: 58,5 x 17 x 104,3 cm (ancho x profundidad x altura) READ Los 30 mejores Botella Sin Bpa capaces: la mejor revisión sobre Botella Sin Bpa

Zapatero Azul de Madera con 2 Puertas de 80x60x24 cm - LOLAhome € 99.95 in stock 1 new from €99.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

SONGMICS Banco Zapatero de bambú, Estantería para Zapatos con 3 estantes, 70 x 28 x 45 cm Ideal para Entrada, Baño, Sala de Estar, Pasillo LBS04N € 45.45 in stock 1 new from €45.45

2 used from €31.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTABLE Y ROBUSTO: El asiento está compuesto por un tablero de bambú y ello te aporta una alta estabilidad y capacidad de carga de 120 kg

HECHO DE BAMBÚ ECOLÓGICO CON BUEN ACABADO: El bambú natural es tan fuerte como la madera de haya o arce. La superficie pintada resiste a la humedad y es fácil de limpiar. Los bordes lisos y los tornillos hundidos evitan lesiones

COMBINACIÓN DE BANCO ZAPATERO Y ALMACENAMIENTO: Puedes colocar hasta 4 pares de zapatos en cada estante. Con tamaño de 70 x 45 x 28 cm, encaja bien en pasillo, entrada, dormitorio, baño, balcón, cocina, etc.

INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN FÁCIL: Puedes construir la estantería para zapatos en pocos pasos. Gracias a las piezas galvanizadas y resistentes a la oxidación, se mantiene estable después del montaje y desmontaje repetidos

LO QUE OBTIENES: 1 Zapatero de bambú con buena relación calidad-precio, instrucciones ilustradas, accesorios de montaje completos, óptimo servicio al cliente y satisfacción garantizada

VASAGLE Banco Zapatero Industrial, con 2 Estantes de Malla, Marco de Hierro Redondeado, en Vestíbulo y Sala de Estar, Estable, Estrecho, Ahorro de Espacio, Rústico LMR32BX € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HERMOSAS CURVAS: Este banco para zapatos realza tu hogar con su superficie de tono rústico, esquinas redondeadas y marco de hierro curvado. ¡Sin esquinas afiladas!

PARA TODOS LOS LUGARES: El estante que ahorra espacio no sólo es adecuado para áreas de entrada pequeñas, sino que también puede ofrecer espacio de almacenamiento adicional en la sala de estar o en el garaje, ¡quizás incluso se pueda utilizar como una adición inteligente a un armario vestidor!

TACONES, ZAPATILLAS Y SANDALIAS: Hasta 6 pares de zapatos caben en los dos estantes de malla de este zapatero; en la superficie, puedes colocar cómodamente tu bolsillo

UNA PERCHA ESTABLE PARA ESPERAR A ALGUIEN: Con una capacidad de carga de hasta 90 kg, esta unidad también es perfecta como asiento de banco, por lo que ponerte los zapatos no se convierte en un acto de equilibrio. Las patas de plástico especialmente diseñados son extremadamente robustas y protegen tu suelo de arañazos

¿AÚN NO ESTÁS SATISFECHO? El montaje de este zapatero es fácil y nuestro servicio profesional de atención al cliente siempre están dispuestos para tí. Así que no lo dudes más y añade este mueble flexible a tu hogar

HOMCOM Zapatero Multiuso de 4 Niveles Máximo 11 Pares con Compartimento para Botas Altas Estantería de Zapatos Madera Maciza de Pino 68x26x78 cm Blanco € 43.99 in stock 1 new from €43.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO: Cuenta con 4 niveles y con un compartimento de doble altura para almacenar botas altas u objetos de más volumen. Este zapatero tiene gran capacidad para tus pantuflas, zapatos de tacón alto, etc. Capacidad máxima: 11 pares.

DISEÑO ABIERTO: Combinado con los estantes de rejilla, además de ser fácil de agarrar, también mantendrá los zapatos ventilados.

DURADERO: Hecho de marco de madera maciza de pino y tablero de MDF, este organizador de zapatos está diseñada para un uso a largo plazo.

MULTIFUNCIONAL: Acabado en color de madera natural y blanco, este zapatero se puede utilizar como estante de almacenamiento o minijardín en tu entrada, mueble auxiliar de baño, para la sala de estar, pasillo, etc.

Carga máxima: 8,5 kg (total), 2 kg (estante largo), 1,5 kg (estante corto). Medidas totales: 68x26x78 cm (LxANxAL); Medidas del estante inferior izquierdo: 24x25,8x38,5 cm (LxANxAL).

Acan Tradineur - Zapatero de Madera 3 Niveles 63 x 26 x 48,5 cm. Estantería, Mueble Zapatero de Madera 3 Alturas Multiuso, Soporte para Zapatos, recibidor, Pasillo, Dormitorio € 18.40 in stock 1 new from €18.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en madera natural, 3 niveles, Fácil de montar, Capacidad aproximada de 9 pares de zapatos, Medidas: 63 x 26 x 48,5 cm (ancho x profundo x alto)

