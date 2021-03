Los 30 mejores Mueble De Baño Con Lavabo Y Espejo capaces: la mejor revisión sobre Mueble De Baño Con Lavabo Y Espejo

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mueble De Baño Con Lavabo Y Espejo?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mueble De Baño Con Lavabo Y Espejo del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Baikal Neo 280034069 Mueble de Baño con Lavabo y Espejo con Patas, Dos Puertas, Color Gris Madera, Melamina 16, En Kit, Facil Montado, 60 x 82x 46 cm, 16mm, Ceniza, 60 X 46 X 82 € 155.94

Amazon.es Features MUEBLE FABRICADO EN BARCELONA, ESPAÑA - Conjunto de mueble de baño con lavabo y espejo en KIT, con un estilo contemporáneo y elegante. Su acabado en Roble Gris, lo hace combinable con cualquier tipo de Baño. Compuesto por un Mueble con patas, que incluye dos puertas y un espejo.

Las medidas del mueble de baño son de: 60 cm (largo) x 82 cm (altura) x 46 cm profundidad. Medidas lavamanos 60 cm (largo) x 46 cm profundidad. Medidas espejo 50 cm (largo) x 75 cm (altura).

El Mueble está fabricado en Melamina 16 mm de grosor con guía oculta e interior de madera. Apertura mediante tirador; cómodo y de fácil apertura. Lavamanos de cerámica de alta calidad y espejo luna lisa. El baño soñado a un precio económico.

Mueble disponible en diferentes acabados: Blanco Mate, Ceniza, Nebraska y Nature.

Se incluyen las instrucciones de montaje, así como cualquier elemento y soporte necesario para la colocación del conjunto de baño. No incluye grifo ni válvula de desagüe.

ARKITMOBEL Artikmobel 305050H - Mueble de Baño Dakota con Tres Cajones y Espejo, Modulo Lavabo Acabado en Color Nordik, 80 cm (Largo) x 86 cm (Alto) x 45 cm (Fondo) € 138.73

Amazon.es Features El mueble de lavabo Dakota destaca por su diseño moderno y elegante, podrás combinarlo en cualquier baño. Compuesto por un módulo que incluye un cajón superior con salva-sifón y otro inferior con total capacidad, además también incluye el espejo del mismo acabado

Las medidas del mueble de lavabo Dakota son: 80 cm (ancho) x 86 cm (alto) x 45 cm (fondo). Medidas del espejo: 80 cm (ancho) x 57,5 cm (alto) x 1,8 cm (fondo). Se trata de un mueble muy completo a la vez que practico

Consta de aglomerado de alta densidad con acabado de melamina de calidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Nordik, muy combinable con todo tipo de decoración. La parte inferior del mueble incluye patas de aluminio anodizado con efecto brillo

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo

Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes). En el precio únicamente está incluido el mueble de baño, si quieres adquirir el mueble de lavabo te facilitamos las referencias: 305950O (cerámica) o bien 305921O (PMMA). Deberás tener en cuenta que la grifería y los objetos de decoración no están incluidos

Miroytengo Mueble Lavabo suspendido Que Incluye Espejo Mueble baño de Dos Puertas y Hueco Abierto 80x45x64 cm con LAVAMANOS PMMA € 149.00

Amazon.es Features Mueble de baño suspendido de diseño moderno. CON LAVAMANOS de PMMA. El PMMA es un material resultado de la ingeniería plástica: resistente, impermeable e higiénico. ¡Aprovecha esta oportunidad!

Mueble de baño acabado en melamina de alta calidad. Mobiliario de aseo de fabricación nacional. Con bisagras metálicas. No se incluye grifería, sifón, válvula ni elementos decorativos.

Medidas mueble aseo: Ancho 80 cm Profundo 45 cm Alto 64 cm. Medidas espejo: Ancho 80 cm Alto 57'5 cm Profundo 1'8 cm. Medidas lavamanos PMMA : 8 cm alto x 81,5 cm ancho x 46 cm profundo.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

ARKITMOBEL 305412BO - Mueble de baño Urban, módulo de Lavabo con Espejo Color Blanco Brillo, Medidas: 80 x 80 x 45 cm de Fondo € 117.95

Amazon.es Features El mueble de lavabo Urban destaca por su diseño moderno y elegante, podrás combinarlo en cualquier baño. Compuesto por un módulo que incluye una puerta superior abatible y un cajón en la parte inferior, además también incluye el espejo del mismo acabado.

Las medidas del mueble de lavabo Urban son: 80 cm (ancho) x 80 cm (alto) x 45 cm (fondo). Medidas del espejo: 80 cm (ancho) x 57,5 cm (alto) x 1,8 cm (fondo). Se trata de un mueble muy completo a la vez que practico.

Consta de aglomerado de alta densidad con acabado de melamina de calidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble está acabado en color Blanco Brillo, muy combinable con todo tipo de decoración. La parte inferior del mueble incluye patas de aluminio anodizado con efecto brillo.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

En el precio únicamente está incluido el mueble de baño, si quieres adquirir el lavabo te facilitamos la referencia: 305910O (cerámica). Deberás tener en cuenta que la grifería y los objetos de decoración no están incluidos.

Abitti Mueble Lavabo de baño o Aseo con lavamanos de PMMA y un fantástico Espejo a Juego, Dos Puertas y Dos cajones Color Blanco Brillo 80x80x45cm € 176.00

Amazon.es Features Increíble mueble de baño o aseo con lavabo de PMMA y espejo con marco a juego, incluido.

El mueble consta de diferentes espacios de almacenamiento: dos cajones y dos puertas para garantizar la total organización de tu baño o aseo.

Es de color blanco brillo con patas y tiradores metálicos, un fantástico mueble moderno y actual.

El producto ha sido fabricado en España con melamina de alta calidad para garantizar durabilidad. Medidas: 80x80x45cm

Se trata de un mueble de kit de montaje que incluye un manual de instrucciones y tornillería. Grifería y Tuberías NO incluidos. (No se garantiza envíos a Menorca, Ibiza y Formentera)

Abitti Mueble para baño o Aseo con 2 Puertas y 2 cajones con lavamanos de PMMA Color Gris Ceniza 80x80x45 cm € 165.00

Amazon.es Features Mueble de aseo con espejo a conjunto y lavamanos fabricado en PMMA. Este material es producto de la ingeniería plástica, que se caracteriza por ser altamente resistente al rayado y a los choques térmicos.

Maravilloso mueble de baño de 2 puertas y 2 cajones para que organices tus productos de baño fácilmente.

Medidas mueble: Alto 80 cm Ancho 80 cm Profundo 45 cm. Medidas del espejo: Alto 58 cm Ancho 80 cm. Medidas lavabo PMMA: Ancho 80 cm Profundo 45 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

ARKITMOBEL Mueble de baño € 92.95

Amazon.es Features El mueble de lavabo Cotton destaca por su diseño moderno y elegante, podrás combinarlo en cualquier baño. Compuesto por un módulo colgante que incluye dos puertas y un hueco en la parte inferior, además también incluye el espejo del mismo acabado.

Las medidas del mueble de lavabo Cotton son: 80 cm (ancho) x 64 cm (alto) x 45 cm (fondo). Medidas del espejo: 80 cm (ancho) x 57,5 cm (alto) x 1,8 cm (fondo). Se trata de un mueble muy completo a la vez que practico.

Consta de aglomerado de alta densidad con acabado de melamina de calidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Nordik, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Baikal 280034133 Conjunto de Mueble de Baño suspendido a la Pared con Fondo reducido, con Lavabo y Espejo, Dos cajones, Medidas, Melamina 16, Nature, 50 X 55 X 40 cm € 191.21

Amazon.es Features MUEBLE FABRICADO EN ESPAÑA - Conjunto de mueble de baño con lavabo y espejo, con un estilo contemporáneo y elegante. Su acabado en Nature, lo hace combinable con cualquier tipo de Baño. Compuesto por un Mueble colgante que incluye dos cajones y un espejo.

Las medidas del mueble de baño es de: 50 cm (largo) x 55 cm (altura) x 39 cm profundidad. Medidas lavamanos: 50 cm (largo) x 40 cm profundidad. Medidas espejo: 40 cm (largo) x 60 cm (altura).

El Mueble esta fabricado en Melamina 16 mm de grosor con guía oculta e interior de madera. Apertura mediante uñero; cómodo y de fácil apertura. Lavamanos de cerámica de alta calidad y espejo luna lisa. El baño soñado a un precio económico.

Mueble disponible en diferentes acabados: Roble Vintage, Roble Gris Nebraska, Roble Gris Ceniza, Nature y Blanco Mate.

Se incluyen las instrucciones de montaje, así como cualquier elemento y soporte necesario para la colocación del conjunto de baño. No incluye grifo ni válvula de desagüe.

Baikal 280034148 Muebles de Baño con Dos Cajones, Modulo Lavabo Suspendido, Melamina 16mm, Ceniza, 80 X 55 X 46 cm € 88.04

Amazon.es Features Modulo de mueble de lavabo, con un estilo contemporáneo y elegante. Su acabado en Ceniza, lo hace combinable con cualquier tipo de Baño. Compuesto por un Modulo de Mueble colgante que incluye dos cajones.

Las medidas del mueble de Baño es de: 80 cm (largo) x 55 cm (altura) x 46 cm profundidad.

El Mueble esta fabricado en Melamina 16 mm de grosor con guía oculta e interior de madera. Apertura mediante uñero; cómodo y de fácil apertura. Espejo luna lisa de alta calidad. El baño soñado a un precio económico.

Mueble disponible en diferentes acabados: Roble Vintage, Roble Gris Nebraska, Roble Gris Ceniza, y Blanco Mate.

Se incluyen las instrucciones de montaje, así como cualquier elemento y soporte necesario para la colocación del conjunto de baño. No incluye grifo ni válvula de desagüe. El mueble de lavabo no está incluido, si lo deseas, estas son las referencias para buscarlos: 280034160

Baikal 280034090, Mueble de baño pequeño con Lavabo cerámico y Espejo con Aplique de luz LED, de Dos Puertas, Acabado en Color Teka, de fácil montado, Medidas: 45 x 36 x 60 cm € 185.05

Amazon.es Features MUEBLE DE FABRICACION ESPAÑOLA - Conjunto de mueble de baño con lavabo, espejo y aplique con luz LED, con un estilo contemporáneo y elegante. Su acabado en Tekaa, lo hace combinable con cualquier tipo de Baño. Compuesto por un Mueble de una puerta, dos estantes interiores, lavabo en cerámica y espejo.

Las medidas del mueble de baño: 60 cm (largo) x 60 cm (altura) x 36 cm profundidad. Medidas espejo: 40 cm (largo) x 60 cm (altura). Medidas lavabo: 45 (largo) 36 cm (ancho), altura del Lavabo 12 cm

El Mueble esta fabricado en Melamina 16 mm de grosor con guía oculta e interior de madera. Apertura mediante tirador; cómodo y de fácil apertura. Lavamanos de cerámica de alta calidad y espejo luna lisa. El baño soñado a un precio económico.

Mueble disponible en el acabado Teka.

Se incluyen las instrucciones de montaje, así como cualquier elemento y soporte necesario para la colocación del conjunto de baño. No incluye grifo ni válvula de desagüe.

ARKITMOBEL 305423BO - Mueble de baño Athena 3 cajones y Espejo, modulo Lavabo Acabado en Blanco Brillo, Medidas: 80 x 86 x 45 cm de Fondo € 152.95

Amazon.es Features El mueble de lavabo Athena destaca por su diseño moderno y elegante, podrás combinarlo en cualquier baño. Compuesto por un módulo que incluye tres cajones con tiradores, y un espejo del mismo acabado.

Las medidas del mueble de lavabo Athena son: 80 cm (ancho) x 86 cm (alto) x 45 cm (fondo). Medidas del espejo: 80 cm (ancho) x 57,5 cm (alto) x 1,8 cm (fondo). Se trata de un mueble muy completo a la vez que practico.

Consta de aglomerado de alta densidad con acabado de melamina de calidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble está acabado en color Blanco Brillo, muy combinable con todo tipo de decoración. La parte inferior del mueble incluye patas de aluminio anodizado con efecto brillo.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

En el precio únicamente está incluido el mueble de baño, si quieres adquirir el mueble de lavabo te facilitamos la referencia: 305950O (cerámica). Deberás tener en cuenta que la grifería y los objetos de decoración no están incluidos

Miroytengo Conjunto mobiliario Aseo con Mueble suspendido 2 Puertas y Hueco, Espejo, lavamanos de pmma y Columna Colgante de diseño Actual y Moderno € 169.00

Amazon.es Features Conjunto de muebles para baño que incluye: mueble de baño suspendido con 2 puertas y hueco abierto, espejo, lavamanos de PMMA y columna auxiliar colgante. El PMMA es un material resultante de la ingeniería plástica: resistente, impermeable e higiénico.

Set de mobiliario para aseo, de diseño moderno, a buen precio. De fabricación nacional. Bisagras de metal. Acabado en melamina de alta calidad. No se incluye grifería, sifón, válvula ni elementos decorativos.

Medidas mueble aseo: Ancho 80 cm Profundo 45 cm Alto 64 cm. Medidas espejo: Ancho 80 cm Alto 57'5 cm Profundo 1'8 cm. Medidas lavamanos PMMA : 8 cm alto x 81,5 cm ancho x 46 cm profundo. Medidas armario auxiliar: Ancho 30 cm Profundo 26 cm Alto 74 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Miroytengo Pack baño Completo Color Roble Alaska Industrial (Mueble baño + Espejo + Columna) Lavabo CERÁMICO Incluido € 285.00

Amazon.es Features Increíble pack de baño en color roble Alaska compuesto por mueble de baño con espejo, columna y lavabo cerámico. Este conjunto de aseo, es perfecto para todo tipo de baños, sobre todo si lo que buscas es añadir espacio de almacenamiento sin perder el factor del diseño, ya que este tiene un acabado industrial muy fácil de combinar, y te permitirá guardar todos tus productos de higiene diaria en sus 3 prácticos cajones con guías y hueco salva-sifón en el cajón superior. ¡No te quedes sin él!

Fantástico conjunto fabricado en melamina de alta calidad con la columna compuesta por 5 huecos y una puerta, la cual puedes decidir dónde colocarla (derecha o izquierda) durante el proceso de montaje y su interior, cuenta con 3 estantes regulables en los que podrás guardar objetos como colonias o desodorantes. Además, sus tiradores fabricados en aluminio y de color negro, potencian su estilo industrial. No se incluye grifería, sifón, tuberías ni objetos decorativos de las imágenes.

Medidas mueble baño: Alto 86 cm Ancho 80 cm Profundo 45 cm | Espejo: Alto 57'5 cm Ancho 80 cm Profundo 1'8 cm | Cajones (capacidad): Alto 10 cm Ancho 73 cm Profundo 35 cm | Columna: Alto 135 cm Ancho 51 cm Profundo 25 cm | Lavabo cerámico: Alto 18 cm Ancho 81,5 cm Profundo 46 cm

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Mueble lavabo de baño-aseo pequeño con espejo incluido y lavamanos cerámico, 2 puertas color blanco brillo 50 ancho x 80 alto x 40 profundidad € 178.00

Amazon.es Features Fabuloso mueble de baño o aseo con espejo y lavabo cerámico incorporado, de tamaño pequeño, ideal para aseos o baños con poco espacio.

Cuenta con un armario de dos puertas, en color blanco brillo, tiradores y patas metálicas.

El diseño de este mueble está pensado para la fácil organización de espacios reducidos.

Además, la fabricación del mueble es nacional y de melamina de alta calidad. Medidas: 50x80x40cm.

Se trata de un mueble de kit de montaje que incluye un manual de instrucciones y tornillería. Grifería y Tuberías NO incluidos. (No se garantiza envíos a Menorca, Ibiza y Formentera)

Baikal Puro Mueble de Baño con Lavabo y Espejo con Aplique LED con Patas, Dos Puertas, Acabado Color Ceniza, Melamina 16, fácil montado 16mm, 60 X 46 X 82 € 162.33

Amazon.es Features MUEBLE FABRICADO EN BARCELONA, ESPAÑA - Conjunto de mueble de baño con lavabo y espejo aplique LED, con un estilo contemporáneo y elegante. Su acabado en Ceniza, lo hace combinable con cualquier tipo de Baño. Compuesto por un Mueble con patas, que incluye dos puertas y un espejo con aplique LED.

Las medidas del mueble de baño son de: 60 cm (largo) x 82 cm (altura) x 46 cm profundidad. Medidas lavamanos 61 cm (largo) x 46 cm profundidad. Medidas espejo 60 cm (largo) x 80 cm (altura). Medidas aplique LED 30cm (largo).

El Mueble está fabricado en Melamina 16 mm de grosor con guía oculta e interior de madera. Apertura mediante uñero; cómodo y de fácil apertura. Lavamanos de cerámica de alta calidad y espejo luna lisa con aplique LED. El baño soñado a un precio económico.

Mueble disponible en diferentes acabados: Blanco Mate, Ceniza, Nebraska y Nature.

Se incluyen las instrucciones de montaje, así como cualquier elemento y soporte necesario para la colocación del conjunto de baño. No incluye grifo ni válvula de desagüe.

Mueble lavabo de baño o aseo con lavamanos de PMMA y espejo a juego con dos puertas color blanco brillo 80x80x45cm € 128.69

Amazon.es Features Fantástico mueble de baño o aseo con lavabo de PMMA y espejo a juego, incorporado.

El mueble consta de dos puertas con baldas en el interior para un mayor almacenaje y organización de tu baño o aseo.

El color blanco brillo con patas y tiradores metálicos es ideal para dar luz a espacios tanto grandes como pequeños.

El producto es de fabricación nacional, elaborado con melamina de alta calidad para garantizar su durabilidad. Medidas: Medidas: 80 cm. x 80 cm. x 45 cm.

Se trata de un mueble de kit de montaje que incluye un manual de instrucciones y tornillería. Grifería y Tuberías NO incluidos. (No se garantiza envíos a Menorca, Ibiza y Formentera)

Baikal Gavin Mueble de Baño con Lavabo y Espejo Liso Redondo, Dos cajones, Acabado Color, Melamina 16, fácil montado 16mm, Blanco Mate, 100 X 46 X 56 € 342.89

Amazon.es Features MUEBLE FABRICADO EN BARCELONA, ESPAÑA - Conjunto de mueble de baño con lavabo y espejo, con un estilo contemporáneo y elegante. Su acabado en Blanco, hace combinable con cualquier tipo de Baño. Compuesto por un Mueble suspendido, que incluye dos cajones y un espejo liso redondo.

Las medidas del mueble de baño son de: 100 cm (largo) x 56 cm (altura) x 46 cm profundidad. Medidas lavamanos 101 cm (largo) x 46 cm profundidad. Medidas espejo 80 cm de diámetro.

El Mueble está fabricado en Melamina 16 mm de grosor con guía oculta e interior de madera. Apertura mediante uñero; cómodo y de fácil apertura. Lavamanos de cerámica de alta calidad y espejo. El baño soñado a un precio económico.

Mueble disponible en diferentes acabados: Blanco Mate, Ceniza, Nebraska, Silver y Nature

Se incluyen las instrucciones de montaje, así como cualquier elemento y soporte necesario para la colocación del conjunto de baño. No incluye grifo ni válvula de desagüe.

Miroytengo Pack mobiliario baño con Mueble, Espejo, Lavabo de cerámica y Armario Auxiliar diseño Moderno € 219.00

Amazon.es Features Pack de mobiliario para cuarto de baño con: mueble suspendido de 2 puertas y hueco abierto, espejo, lavamanos de cerámica y armario auxiliar de pared.

Conjunto de muebles para baño completo acabado en melamina de alta calidad. Con bisagras de metal. De fabricación nacional. ¡Tu baño soñado a precio económico!

Medidas mueble aseo: Ancho 80 cm Profundo 45 cm Alto 64 cm. Medidas espejo: Ancho 80 cm Alto 57'5 cm Profundo 1'8 cm. Medidas lavamanos cerámico: 18 cm alto x 81,5 cm ancho x 46 cm profundo. Medidas armario auxiliar: Ancho 30 cm Profundo 26 cm Alto 74 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Aquore Mueble de Baño con Lavabo y Espejo | Mueble Baño Modelo Balton 2 Cajones Suspendido | Muebles de Baño | Diferentes Acabados Color | Varias Medidas (Hibernian, 80 cm) € 269.00

Amazon.es Features Mueble de Baño con Lavabo y Espejo | Modelo 2 Cajones Suspendido | Disponible varias medidas | Diferentes acabados de color

Estructura: Tablero De Partículas 15m/M Melamina | Frentes: Tablero De Partículas 19m/M Melamina

Herrajes: Colgadores Pared Sistema Regulable (suspendidos) Guía Oculta Extracción Parcial 350 Con Retención Hettich Tiradores Abs Plata Mate Cajones Alta Capacidad Recubierto Textil Claro

Lavabo Integral Cerámico Espejo básico con trasera Gris | Grifería y Aplique no incluido

Los muebles se envían montados a falta de las patas los que no sean suspendidos

Miroytengo Conjunto Mueble de baño, Lavabo, o Aseo con Espejo, lavamanos de cerámica y Armario Auxiliar Alto de Aseo en Color nordik (Efecto Madera) con Cierre Progresivo € 245.00

Amazon.es Features Pack mueble de baño con 3 cajones, espejo a juego, lavamanos de cerámica y columna pequeña pero funcional. ¡Mobiliario de baño a buen precio! ¡Decora tu hogar como te mereces!

El mueble dispone de cierre lento, guías ocultas de los cajones que le confieren un acabado estético superior e interior textil. Acabado en melamina de alta calidad. Fabricado en España. NO incluye grifería, sifón ni elementos decorativos.

Medidas mueble baño: Ancho 80 cm Profundo 45 cm Alto 86 cm. Medidas espejo Ancho 80 cm Alto 57'5 cm. Medidas lavamanos cerámico: 18 cm alto x 81,5 cm ancho x 46 cm profundo. Medidas armario auxiliar: Ancho 30 cm Profundo 26 cm Alto 74 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Miroytengo Pack de baño Aseo Color Roble Alaska con Mueble, Espejo, Lavabo y Columna Industrial Lavabo Incluido € 204.00

Amazon.es Features Práctico set de baño o aseo compuesto por 1 mueble de baño con espejo a juego, 1 lavamanos cerámico y 1 columna de pared, fabricados en melamina de alta calidad. Este pack está acabado en color roble Alaska y tiene un estilo industrial muy marcado debido a sus tiradores y patas de aluminio lacadas en color negro mate. El mueble de baño dispone de 1 armario inferior de 2 puertas en el que podrás guardar productos de limpieza o de higiene personal¡Aprovéchate de sus ventajas y llévatelo ya!

Magnífico conjunto de aseo con 1 columna de baño, compuesta por 1 armario con 3 estantes interiores regulables y 4 estantes exteriores fijos, los cuales aportan un buen espacio de almacenaje. La puerta del armario, puedes decidir donde colocarla durante el proceso de montaje (derecha o izquierda), convirtiéndolo en un mueble práctico y versátil. No se incluye grifería, sifón, tuberías ni objetos decorativos de las imágenes.

Medidas Mueble baño: Alto 80 cm Ancho 50 cm Profundo 40 cm | Espejo: Alto 68 cm Ancho 50 cm Profundo 1'8 cm | Columna: Alto 135 cm Ancho 51 cm Profundo 25 cm | Lavabo: Alto 18 cm Ancho 51'5 cm Profundo 40 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Baikal 280034042 Muebles de Baño Lavabo y Espejo, de una Puerta, Ideal para aseos o baños pequeños, Melamina 16, Roble Gris Ceniza, cm € 150.41

Amazon.es Features MUEBLE FABRICADO EN ESPAÑA - Conjunto de mueble de baño con lavabo y espejo, con un estilo contemporáneo y elegante. Su acabado en Roble Gris Ceniza, lo hace combinable con cualquier tipo de Baño. Compuesto por un Mueble de una puerta, dos estantes interiores, lavabo en cerámica y espejo.

Las medidas del mueble de baño: 45 cm (largo) x 60 cm (altura) x 36 cm profundidad. Medidas espejo: 45 cm (largo) x 60 cm (altura). Medidas lavabo: 45 (largo) 36 cm (ancho)

El Mueble esta fabricado en Melamina 16 mm de grosor con guía oculta e interior de madera. Apertura mediante tirador; cómodo y de fácil apertura. Lavamanos de cerámica de alta calidad y espejo luna lisa. El baño soñado a un precio económico.

Mueble disponible en el acabado Roble Gris Nebraska, Nature, Roble Gris Ceniza y Blanco Mate

Se incluyen las instrucciones de montaje, así como cualquier elemento y soporte necesario para la colocación del conjunto de baño. No incluye grifo ni válvula de desagüe. READ Inaugurada plaza Lesia Ucrania en Madrid: foto

Aquore Mueble de Baño con Lavabo y Espejo | Mueble Baño Modelo Sundee 3 Cajones con Patas | Muebles de Baño | Diferentes Acabados Color | Varias Medidas (Blanco Brillo, 70 cm) € 379.00

Amazon.es Features Mueble de Baño con Lavabo y Espejo | Modelo 3 Cajones con Patas | Disponible varias medidas | Diferentes acabados de color

Estructura: Tablero De Partículas 15m/M Melamina | Frentes: Tablero De Partículas 19m/M Melamina

Herrajes: Colgadores Pared Sistema Regulable (suspendidos) Guía Oculta Extracción Parcial 350 Con Retención Hettich Tiradores Abs Plata Mate Cajones Alta Capacidad Recubierto Textil Claro

Lavabo Integral Cerámico Espejo básico con trasera Gris | Grifería y Aplique no incluido

Los muebles se envían montados a falta de las patas los que no sean suspendidos

OLIMPO Mueble de baño Freya con Tres cajones, Lavabo y Espejo 75 cm € 279.00

Amazon.es Features Incluye lavabo y espejo

Guías hettich silent system (tecnología alemana)

El mueble se envía montado

Fabricado en españa 100%

Conjunto de Mueble de baño con Patas y Lavabo de Porcelana y Espejo - 2 Puertas y 1 Cajón amortiguado - El Mueble va MONTADO - Modelo RAKI (80 cms, Estepa) € 219.00

Amazon.es Features ✅ El mueble RAKI contiene 2 PUERTAS y UN CAJÓN. Cuenta además con cierre amortiguado en puerta y cajones. Su estructura es de fibra de madera de alta gama. Muy resistente a la humedad y al paso del tiempo. El mueble de baño incluye el LAVABO DE PORCELANA SIN GRIFERIA, Y CON ESPEJO.

✅ Cualquiera de los cinco colores y acabados de este mueble de baño suspendido combinará a la perfección con tu personalidad y la decoración de tu hogar. Puedes elegir entre el Blanco brillo, Estepa, Taiga, Tea y Hera. Sus medidas son: de 80 cm o de 100 cm (tú eliges) x 45 cm de fondo x 82cm de alto.

✅ El Interior está compuesto por melamina color grafito. Una vez más se demuestra que, con este mueble siempre encontramos funcionabilidad y diseño a buen precio.

✅ GARANTÍA DE 2 AÑOS (ver condiciones). Ofrecemos un servicio post-venta para reposiciones gratuitas e inmediatas de piezas extraviadas o dañadas.

✅ GASTOS DE ENVÍO A LA PENINSULA GRATUITOS. Entrega a pie de calle.

Conjunto de Muebles de baño con Patas 80 cm. Blanco Brillo. € 165.00

Amazon.es Features Mueble de melamina con 2 puerta y 2 cajones.

Lavabo encastrable fabricado en porcelana blanca brillo.

Espejo de 60x80 cm.

Dimensiones mueble: Alto: 82 cm. / Ancho: 80 cm. / Fondo: 45 cm.

Baikal Conjunto de Mueble de Baño suspendido a la Pared, con Lavabo Sobrepuesto y Espejo con Marco de Madera, Dos cajones, Medidas, Melamina 16, Nature, 80 X 55 X 46 cm € 285.63

€ 242.79 in stock 1 new from €242.79 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MUEBLE FABRICADO EN ESPAÑA - Conjunto de mueble de baño con lavabo y espejo, con un estilo contemporáneo y versátil. Su acabado en Nature, lo hace combinable con cualquier tipo de Baño. Compuesto por un Mueble colgante que incluye dos cajones y un espejo con marco de madera.

Las medidas del mueble de baño es de: 80 cm (largo) x 54,5 cm (altura) x 46 cm profundidad. Medidas lavamanos: 45,5 cm (largo) x 33 cm profundidad. Medidas espejo: 80 cm (largo) x 80 cm (altura).

El Mueble esta fabricado en Melamina 16 mm de grosor con guía oculta e interior de madera. Apertura mediante uñero; cómodo y de fácil apertura. Lavabo de cerámica de alta calidad y espejo luna lisa con marco de madera. El baño soñado a un precio económico.

Mueble disponible en diferentes acabados: Blanco Mate y Nature.

Se incluyen las instrucciones de montaje, así como cualquier elemento y soporte necesario para la colocación del conjunto de baño. No incluye grifo ni válvula de desagüe.

KullDesign Conjunto Mueble de baño 80 cm. con Lavabo y Espejo € 310.00

Amazon.es Features Mueble de baño de 80 cm. con lavabo y espejo.

Lavabo de 80 cm. de porcelana brillo.

No requiere montaje

Dimensiones mueble: Alto: 85 cm. / Ancho: 80 cm. / Fondo: 45 cm.

HABITMOBEL Mueble Baño con Espejo, Lavabo Cerámica (Puerta abatible + Cajon) € 189.00

Amazon.es Features Mueble lavabo + espejo + LAVABO ,MOD CHARLES

MEDIDAS: MUEBLE: 80x80x45 cm // LAVABO CERAMICA: 18X82X46 CM

Acabado del mueble gris ceniza. Lavabo . Espejo liso // Grifería y luminarias Opcionables

Mueble kit de facil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje

El mueble se enviará a cualquier punto de la Península (excepto Islas, Ceuta y Melilla) a portes reducidos. La entrega se realiza siempre a pie de calle con portes GRATIS

Miroytengo Conjunto mobiliario baño Vintage Drya Muebles Aseo Pino Cambrian con Espejo y Lavabo cerámico € 293.00

Amazon.es Features Muebles de baño de diseño vintage, conjunto que incluye mueble de baño, espejo, armario y lavabo de cerámica. ¡Precio económico!

Las patas cónicas de este mueble son de madera. Muebles de baño en color pino y cambrian, acabado en melamina de alta calidad. Fabricación nacional.

Medidas en cm. Medidas mueble: Ancho 80 Profundo 46 Alto 93. Medidas espejo: Ancho 80 Alto 60 Profundo 1'8 cm. Medidas armario: Ancho 38 Profundo 35 Alto 120 cm. Medidas lavabo: Ancho 40cm Profundo 40 cm Alto 15 cm

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería. No se incluye grifería, sifón ni elementos decorativos.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

