Los 30 mejores Movil Huawei P20 capaces: la mejor revisión sobre Movil Huawei P20

MOBESV Funda para Huawei P20 Lite, Funda Libro Huawei P20 Lite, Funda Móvil Huawei P20 Lite Magnético Carcasa para Huawei P20 Lite Funda con Tapa, Azul Oscuro/Violeta € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features MOBESV funda para Huawei P20 Lite 5.84 Pulgadas Smartphone, Compruebe por favor su modelo del movil de la celular antes de comprar.

Funda libro Huawei P20 Lite está hecha del cuero sintético de alta calidad y TPU silicona flexible, protege su smartphone de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales, fuerte cierre magnético de doble cara que asegura su teléfono, dinero y tarjetas en la seguridad.

Funda Móvil Huawei P20 Lite ofrece ranuras de tarjeta y bolsillo secreto, lleve a sus tarjetas de crédito esenciales, tarjetas de visita, licencia de conducir y las identificaciones cuando estás en movimiento, Con bolsillo lateral para guardar convenientemente su efectivo, cuentas o tarjetas adicionales.

Esta funda con tapa Huawei P20 Lite puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat.

Diseño "V" de moda, esta funda Huawei P20 Lite con tapa muy exclusivo y elegante gracias al diseño de dos tonos, colores modernos y costuras elegantes.

Ougger Funda para Huawei P20 Lite Carcasa, Cuero Tapa Piel Billetera Magnética Bumper Protector TPU Suave Silicona Flip Cover Carcasa Huawei P20 Lite con Ranura para Tarjetas, Raya Mariposa (Púrpura) € 12.99 in stock 3 new from €12.99

Amazon.es Features la tapa del teléfono está construido de ranuras de tarjetas de crédito especialmente diseñados para Huawei P20 Lite / Nova 3E

Hecho de cuero de la PU de alta calidad con el caso de TPU blando en el interior

De estilo flip cierre magnético protege totalmente el teléfono

Exacto cortados proporciona acceso completo a los controles de dispositivos y puertos

Función del soporte para ver películas con ángulos de visión múltiples

Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite,Carcasa Bling Glitter Liquida Cordón Suave Silicona Case con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón para Huawei P20 Lite € 10.99 in stock 2 new from €10.98

Amazon.es Features [ COMPATIBILIDAD ] : Funda para Huawei P20 Lite( Es adecuada para )smartphone con cuerda, esta cuerda no es un juguete y se debe mantener alejada de los niños.

[ SIEMPRE SEGURO] : Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos

[ Funda de movil ] : La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto, flexible, resistente con proteccion extra anti golpes, que protegerá tu smartphone de golpes y caídas

[Llamativa y Brillo ]: 3D heart lindo diseño arenas movedizas creativo, colores pasteles quebradizos, exactos y perfectos. Un líquido más aceitoso tendería a estar más disperso en lugar de acumularse. Si lo mueves arriba y abajo, habrá un montón de diversión.

[ FIRME Y AJUSTABLE ] : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado

Protector Pantalla Huawei P20 Lite, Beikell [2 Piezas] Cobertura Completa 9H Dureza Cristal Vidrio Templado Huawei P20 Lite Sin Burbujas Resistente a Arañazos con Tela de Microfibra € 8.59 in stock 3 new from €8.59

Amazon.es Features Económicos protectores de pantalla Alta calidad de 2 paquetes: - Fabricados con vidrio templado de dureza 9H diseñado específicamente para . Ofrece protección total y una experiencia de visualización óptima. Solo para Huawei P20 Lite.

Alta transparencia: - Alta definición ultra clara con 99,9% de transparencia para preservar la calidad de visualización original de su Huawei P20 Lite. El protector de pantalla Beikell cuida sus ojos.

Técnica de suavizado: - Repetidamente más de 50 capas ultradelgadas en vidrio templado premium de 0,33 mm de grosor ofrecen una experiencia táctil suave y cómoda y una mayor sensibilidad a la presión.

Instalación fácil: - Instala perfecto con los paños de limpieza, toallitas húmedas y pegatinas de eliminación de polvo, sin polvo, sin huellas dactilares y sin burbujas.

Lo que obtiene: Protector de pantalla de vidrio templado de 2 paquetes, paño de limpieza, adhesivo azul para eliminar el polvo, etiqueta adhesiva, instrucciones. READ Los 30 mejores Moviles Libres Baratos 4G Samsung capaces: la mejor revisión sobre Moviles Libres Baratos 4G Samsung

Spigen® [Ultra Hybrid Funda Huawei P20 Pro con Tecnología de cojín de Aire y protección híbrida de la Gota para Huawei P20 Pro (2018) - Transparente € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features Funda Huawei P20 Pro, Caja transparente para PC y agarre de parachoques TPU y perfil delgado

Funda P20 Pro, La transparencia intensa hace gala del diseño original del teléfono

Carcasa Huawei P20 Pro, Los bastidores levantados elevan la pantalla y la cámara de superficies planas

Fundas Huawei P20 Pro, Los botones pronunciados son fáciles de sentir y presionar, mientras que los recortes grandes encajan en la mayoría de los cables

Funda Huawei P20 Pro, Compatible con Huawei P20 Pro (2018) **No es compatible con P20/P20 lite**

NEW'C 3 Unidades, Protector de Pantalla para Huawei P20 Lite, Nova 3e, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente € 5.90 in stock 3 new from €5.90

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Huawei P20 Lite, Nova 3e . El espacio entre el Huawei P20 Lite, Nova 3e y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Huawei P20 Lite, Nova 3e

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Huawei P20 Lite, Nova 3e , toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

Ventdest 3 Pack Cristal Templado para Huawei P20 Lite, Protector de Pantalla para Huawei P20 Lite, Anti-Arañazos, Sin Burbujas, Dureza 9H, Ultra Transparente € 5.59

€ 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features Protección perfecta: el protector de pantalla de cristal templado diseñado exclusivamente para Huawei P20 Lite está hecho de cristal templado fortificado, resistente a los arañazos hasta 9H (más duro que un cuchillo), ofrece a tu teléfono la máxima protección contra caídas, grietas y arañazos, haciendo que tu teléfono sea perfecto como nuevo.

Protector de pantalla ultratransparente: nuestro protector de pantalla es solo 0,33 mm, muy fino, el cristal transparente de alta sensibilidad 99.99% es la compatibilidad completa con la sensibilidad táctil, capaz de reproducir el color óptimo, permite experimentar la visualización Huawei HD, además de olvidar que hay una película protectora de pantalla del teléfono.

Ajuste perfecto gracias a la tecnología de corte láser. Se adapta perfectamente a tu funda, con una relación de penetración y una adherencia perfecta. No reduce la sensibilidad táctil de la pantalla del dispositivo.

Instalación sencilla: la función de autoadsorción y el gas de escape reducen al mínimo la presencia de burbujas de aire. La instalación es más fácil. Para obtener más detalles sobre la instalación del producto, consulte la descripción del producto.

Garantía de por vida: te garantizamos que estarás satisfecho. En Ventdest prometemos una garantía de por vida con nuestro protector. Y significa, no importa cuánto tiempo haya usado, haremos un remontaje o un reembolso sin duda si los productos no están satisfechos. Asegúrese de gastar su dinero con el riesgo cero.

NALIA Funda con Anillo Compatible con Huawei P20 Pro, Protectora Carcasa con Soporte Movil Coche Magnetico con 360° Kickstand, Fina Ring-Case Cover Cubierta Bumper Dura Smart-Phone Estuche - Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Esta funda de silicona convierte a su Huawei P20 Pro en el auxiliar ideal para todas las ocasiones de la vida

La placa en el centro de la carcasa es compatible con todos los soportes de automóviles magnéticos y le permite colocar su móvil fácilmente y sin una instalación compleja a su automóvil --- el anillo se puede usar como soporte para los dedos, donde su Smartphone se puede manejar sin problemas y segura con solo una mano

El soporte de anillo se puede girar 360º, así puede usar la carcasa de móvil también como soporte para mirar los vídeos o leer los libros --- podrá descansar sus brazos y concentrarse en lo esencial

El marco de la carcasa sobresale un poco de la pantalla, aunque no se posa encima de la superficie --- esto mantiene su pantalla limpia y sin arañazos

Además, su cámara está protegida por la cubierta levantada y no se raya al entrar en contacto con las superficies

NALIA Purpurina Funda Compatible con Huawei P20 Lite, Carcasa Protectora Movil Silicona Ultra-Fina Glitter Gel Bumper, Lentejuela Cubierta Delgado Back-Cover Slim Smart-Phone Case, Color:Pink Rosa € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Preciosa funda para el teléfono Huawei P20 Lite en la cual se funden perfectamente la protección y un diseño moderno.

Nuestra carcasa 3 en 1 se compone de 3 material para proteger de la mejor forma posible a su smartphone (silicona TPU de alta calidad + folio de purpurina + carcasa robusta y fina). La silicona TPU muestra una gran resistencia y duración, gracias a ello el móvil no solo se adapta perfectamente a la mano y no resbala, facilita también la colocación como la retirada de la cubierta de protección.

¡Una verdadera atracción! El diseño de leopardo centelleante le aporta a su Huawei P20 Lite un look impresionante y único. Un peso superligero en comparación que otras cubiertas para móviles

La funda fina de silicona es de muy alta calidad y está perfectamente diseñada para su teléfono. Esto no solo garantiza un soporte y una protección segura, sino que permite una operación sin problemas de todos los botones y conexiones.

El marco de la carcasa sobresale un poco de la pantalla, aunque no se posa encima de la superficie. Esto mantiene su pantalla limpia y sin arañazos

6 x Funda para Huawei P20 Lite, Wanxideng Carcasa Suave Mate en Silicona TPU, Soft Silicone Case Cover [ Negro+ Rojo+ Azul oscuro + Rosa + Verde Menta + Traslucido ] € 11.99

€ 11.59 in stock 1 new from €11.59

Amazon.es Features Part Number FBA-181219-TUTU-Honor10L-TPU-WXD Model FBA-180417-TUTU-HWP20L-TPU-WXD

BENTOBEN Funda Huawei P20 Pro,Carcasa Huawei P20 Pro Purpurina Carcasa Ultra Delgada Cover Brillante Resistente Silicona PC Protectora a Prueba de Golpes Fundas para Huawei P20 Pro 6.1'' Oro Rosa € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Compatibilidad】: BENTOBEN Funda compatible con Huawei P20 pro, no es compatible con ningún otro modelo de teléfono.No contiene película de vidrio templado.

【Brillante Estilo】: Huawei P20 pro fundas de color sólido con elementos brillantes,como si llevara purpurina aspecto moderno y perfecto, es una excelente opción para chicas y mujeres lindas como regalos.

【Totalmente Protegido】:Funda Huawei P20 pro, superior a la pantalla y a la cámara, prevene arañazos, El bisel elevado protege la pantalla, el escaneo de huellas digitales, la cámara y el flash contra arañazos.

【Ligero y cómodo 】: Carcasa Huawei P20 pro, ultra delgado, solo 40g pesos, garantizado verdadero sentimiento de su movil, y no aumenta más pesos de su teléfono. ¡Vale la pena comprar!

【Fácil de instalar y retirar】:Fundas Huawei P20 pro, hecho de borde suave de TPU silicona, puede instalar y quitar fácilmente.Ultra delgado, no necesita quitar la carcasa al cargar.

kwmobile Carcasa Compatible con Huawei P20 Pro - Funda de Silicona para móvil - Cover Trasero en Rosa neón € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei P20 Pro.

FLEXIBLE: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave y ligera. El protector antideslizante de goma se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

SIN RIESGOS: El cover antideslizante para smartphone es anticaídas y le dará una protección completa. Es liviana, antigolpes y muy manejable.

ACABADO EN GOMA: La carcasa tiene un acabado en goma, que la hace suave al tacto y evita que se queden los dedos marcados.

DISEÑO MINIMALISTA: Esta funda delgada y clásica hará que tu móvil tenga una apariencia elegante y minimalista. Este case además le proporcionará una protección completa.

Ingen Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite - Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Case con Colgante - Negro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Carcasa para Huawei P20 Lite, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos.

【Material de TPU suave】 : Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas.

【Cuerda de PPM】 : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente.

【Bolsas de aire】 : Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

Simpeak Funda Compatible con Huawei P20 Lite, Carcasa Compatible con Huawei P20 Lite Funda Cuero Compatible con Huawei P20 Lite Negro(5,84 Pulgadas),Soporte Plegable,Ranuras Compatible con Tarjetas € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features 1. Esta perfectamente silicona funda libro está diseñada específicamente para Huawei P20 Lite.

2. El acceso a todos los controles y características; Los recortes perfectos compatible para funda Huawei P20 Lite los altavoces, cámara y otros puertos.

3. Ranuras para tarjetas de crédito y bolsillo, lo que la hace práctica y funcional.

Funda para Huawei P20 Lite, Glitter Brillante Diamante Carcasa Soporte Magnético de 360 Grados Anillo Giratorio Slim Suave Silicona Gel TPU Anti-Choques y Anti- Arañazos Protectora Carcasa - Oro Rosa € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Sólo compatible con Huawei P20 Lite: la carcasa del teléfono está especialmente personalizada, muy adecuada para los botones de los teléfonos. Fácil acceso a todos los puertos y botones del dispositivo.

Diseñada en 2 capas: la carcasa externa (transparente TPU suave) + capa intermedia desmontable (película de brillo) conoce dos estilos de uso diferentes; la exquisita hebilla de anillo de metal se puede colocar en el soporte para automóvil.

Estilo glamuroso: el elegante diseño de lujo, el borde de la funda con diamantes de imitación y los destellos de la parte posterior, brillante y único, adecuado para niñas y mujeres.

Kickstand de Anillo de 360 Grados: Cover con soporte giratorio de anillo de 360 ​​grados puede ayudarlo a colocar su teléfono y liberar su mano cuando mira la película, funda ergonómica humanizada, cómoda de sostener en la mano y excelente agarre.

Material de alta Calidad: la capa de silicona TPU de alta calidad absorbe los golpes crea una cubierta flexible y resistente de una sola pieza, protéjalo de caídas accidentales, golpes, polvo y arañazos, biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de superficies planas. READ Los 30 mejores Cable Hdmi 15M capaces: la mejor revisión sobre Cable Hdmi 15M

kwmobile Carcasa Compatible con Huawei P20 Lite - Funda Completa 360 para móvil - Cover Doble - Transparente € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features PROTECCIÓN INVISIBLE: El case protector transparente para tu teléfono inteligente protege las partes más delicadas de tu dispositivo, desde la parte trasera hasta la pantalla.

MATERIAL: La cubierta protectora está fabricada con TPU suave y resistente, que protege ambas caras de tu smartphone de la suciedad, polvo, arañazos y golpes.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei P20 Lite.

COMODIDAD: La funda fullbody se adapta a la superficie delantera de tu smartphone y te permite usar la pantalla sin problemas.

NO SE PEGA: El recubrimiento completo está equipado con micro puntos internos para evitar que el dispositivo se quede pegado a la cubierta.

Huawei P20 Smartphone, 128 GB, 4 GB, Azul (Midnight Blue) (West European Version) € 299.00 in stock 3 new from €299.00

Amazon.es Features 3ª generación Leica cámara dual con gran apertura

Android 8.1 (Oreo), Octa 8 Core (4 x 2.4 GHz a73 & 4 X 1.8 GHz Cortex A53)

Cámara frontal de 24 Mp de fusión de Light con brillante de bajo Light de Performance

128 GB 4 GB de RAM

Contenido del envío: HUAWEI P20, auriculares, super Charge digital estéreo, cargador, batería recargable USB tipo C Cable, USB Tipo C cable, guía de inicio rápido, funda protectora, adaptador USB tipo C a 3,5 mm

Caler Funda compatible con Huawei P20 Lite, Smart Case Visión, Espejo Cover Clear View Crystal Case Flip Funda Funda Funda para teléfono móvil Funda Huelle con Mujer Mirror Funda de Cuero € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Amazon.es Features Diseño especial: hecho a medida para Huawei P20 Lite, compatible con Huawei P20 Lite. Mantiene el diseño original de tu teléfono. Esta carcasa para Huawei P20 Lite tiene un rendimiento superior y una calidad superior, pero a un precio asequible. Soporte para carga inalámbrica

Visión clara de la funda inteligente: con su ventana inteligente puedes mostrar notificaciones, responder y colgar llamadas sin tener que abrir la puerta delantera. La pantalla del teléfono se enciende automáticamente cuando la puerta frontal está abierta.

Funda con tapa para Huawei P20 Lite: diseño elegante, color puro, perfil compacto, costuras exquisitas, simple y elegante. El diseño hace que tu teléfono sea especial y hermoso en esta maravillosa temporada, se ve fantástico y diseño único con un toque fino y contraste de color.

Buena calidad: excelente diseño de ventana con tecnología IML y tecnología de revestimiento PVD. La tapa con un diseño suave en el interior protege la pantalla del dispositivo.

Protección inteligente de 360 grados: parte delantera de policarbonato + parte trasera de piel sintética + PC duro interior, para que tu teléfono inteligente esté bien protegido. Recibirás una buena protección de 360 grados para tu Huawei P20 Lite en pocos segundos. Simplemente coloca el teléfono en la funda protectora y ya tienes un nuevo teléfono.

Protector de Pantalla para Huawei P20 Lite - Nova 3E, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para HUAWEI P20 LITE / HUAWEI NOVA 3E

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

ZhuoFan Funda con Cuerda para Huawei P20 Pro, Cárcasa Silicona Airbag Transparente con Colgante Ajustable Collar de Cuello Cadena Cordón Case Fundas Colgar Movil para Huawei P20 Pro, 05 € 11.95 in stock 2 new from €8.20

Amazon.es Features Funda con Cuerda adecuada para Huawei P20 Pro 6,1 pulgada, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

Esquinas engrosadas para reforzar la protección, el diseño del cojín de aire absorbe los golpes y mitiga los impactos de manera efectiva.

Con este cover con cuerda para teléfono inteligente evitarás que tu teléfonos móviles se caiga por si se te resbala de las manos, correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado.

Cuerda de muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. Tiene una longitud de 1,6 m. Y tiene una variedad de colores para elegir.

Los cortes precisos y el moldeado permiten un acceso total a todos los puertos, botones, cámaras, etc.

COODIO Funda Huawei P20 con Tapa, Funda Movil Huawei P20, Funda Libro Huawei P20 Carcasa Magnético Funda para Huawei P20, Azul Oscuro/Rojo € 17.02 in stock 1 new from €17.02

Amazon.es Features Esta COODIO funda para Huawei P20 Book Style con magnético, función de soporte y ranuras para tarjetas, compatible con teléfono Huawei P20 5,8 pulgadas.

Esta funda móvil Huawei P20 está hecha de cuero sintético duradero y forro interior de TPU, que proporciona la máxima protección contra la suciedad, golpes y arañazos.

Esta carcasa Huawei P20 incluye ranuras para tarjetas y 1 bolsillo para dinero; Puede conservar su identificación, sus tarjetas de crédito y su dinero, sin tener que llevar su billetera. Un cierre magnético integrado mantiene su teléfono móvil y sus tarjetas a salvo.

Esta funda Huawei P20 con tapa se puede configurar horizontalmente y actuar como soporte, ideal para ver películas o chatear por video.

Esta funda libro Huawei P20 es un buen agarre para mantener su dispositivo, protege su teléfono de arañazos, golpes, polvo y caídas accidentales.

LeYi Funda Huawei P20 Lite Silicona Purpurina Carcasa con HD Protectores de Pantalla Transparente Cristal Bumper Telefono Gel TPU Fundas Case Cover para Movil P20 Lite, Oro Rosa € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Funda Huawei P20 Lite .Ajuste perfecto y perfecto diseño de la cubierta de la caja del teléfono de aire para el original Huawei P20 Lite incluido one piece Protector de pantalla. Perfil delgado con botones precisos de corte y respuesta para garantizar un acceso y retroalimentación rápidos.

Súper barata y de alta calidad: materiales de TPU, goma, silicona ultra híbridos, resistentes a los golpes y arañazos de primera calidad con diseño profesional, para proporcionar protección a largo plazo: antideslizante, resistencia a los arañazos, resistencia a los golpes, resistencia al impacto, huellas dactilares, polvo resistencia y protección de la suciedad. Alta elasticidad y durabilidad, para maximizar la protección de la vida de su teléfono móvil.Funda Huawei P20 Lite .

Diseño personalizado: materiales ultrabrillantes delgados, fáciles de limpiar con agua. La carcasa del teléfono móvil se inyecta con líquido y flash, y el proceso de sellado es apretado. Purpurina, brillo, brillante, bling, bonito. Cuando mueva su teléfono móvil, el interior de la arena movediza flotará, hará que su teléfono móvil sea especial y hermoso, le brindará más diversión.Funda Huawei P20 Lite .

Protección máxima: el uso de la tecnología de colchón de aire para proteger todas las esquinas. Agregue suficiente grosor para que los bordes elevados protejan mejor la pantalla y la cámara. Libres de protección de la película Rasguño de marcas, anti-huella digital, por lo que el teléfono móvil 360 grados de protección general. También proporciona un buen agarre y sentido de uso.Funda Huawei P20 Lite .

Garantía: hecho de los materiales ambientales, nuestros productos han sido probados por el SGS y el potro, son seguros e inofensivos. Por favor, siéntase libre de usarlo. Si usted tiene cualesquiera preguntas o le no satisfacen con nuestros productos, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con por el email, contestaremos en el plazo de 24 horas. Nos complace ofrecerle un mejor servicio.Funda Huawei P20 Lite .

UGREEN Cable USB C 22.5W, Carga Rápida Cable USB Tipo C 4.5V 5A SCP FCP Compatible con Huawei P40, P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, P20 Lite, P10, P10 Plus, Mate 20, Mate 20 Pro Mate 10 Mate 9, 1 Metro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Cable Carga Rápida 5A: lo cual garantiza una carga segura a 10V / 4A, 4.5V / 5A o 5V / 4.5A máxima. Se puede cargar su P30 Pro y Mate 20 Pro de 0 a 70% en 30 minutos, carga Huawei Mate10/ P10 Plus completamente en 1.5H, Este cable tipo C está especialmente diseñado para los moviles Huawei. Para el modo SuperCharge, puedes utilizar el adaptador de cargador original o otros cargadores compatibles con SuperCharge.

Compatibilidad Universal: El cable USB Huawei SuperCharge es compatible con Huawei Mate 30 / Mate 30 Pro/ Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 X / Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 9 / Mate 9 Pro, P30 / P30 Pro / P20 / P20 Pro / P20 Lite / P10 / P10 Plus, Honor View 20/ View 10, Honor Note 10/ Honor 10. La carga ultrarrápida literalmente cambia tu vida.

Carga Más Segura: Este cable de alimentación USB C se cumple completamente con el protocolo usb c y con una resistencia pull-up de 56 KΩ, que garantiza una conductividad y estabilidad confiables y protege sus dispositivos para evitar daños debido a una corriente demasiado grande.

Duradero y Confiable: El exterior del cable TPE hace que este cable usb sea suave y flexible y le permite soportar una prueba de flexión de 10000+. Además, este cable ha pasado más de 10000 enchufes y prueba de desconexión.

Enchufe Robusto: El conector compacto y robusto del cable puede ajustarse bien a las tomas USB C y evitar contactos sueltos. También puedes usarlo con la funda del teléfono. EXCELENTE SERVICIO: Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta.

SupCase Funda Huawei P20 Pro [UB Style] Delgada Carcasa Transparente Case Protector para Huawei P20 Pro 2018 Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features [Proteccion de doble capa]: Panel resistente de PC,junto con un anti-golpes TPU flexible. proporciona efectiva proteccion a tu teléfono.

[Cubierta posterior cristalina transparente]: Muestra estilo orginal mientras hace lucir a tu telefono a la moda y divertido.

[Fino y ligero]: Ultra delgado y ligero, no agregará volumen a tu teléfono.

[Especial proteccion y diseño]: El diseño de ángulo levantado brinda alta adicional proteccion a la lente de la cámara y la pantalla táctil, tiene un diseño creativo que resalta la camara.

[Compatiblidad y garantía]: Funda SOLAMENTE compatible con Huawei P20 Pro (2018 release), 360 dias de garantía y un servicio al cliente amigable. READ Los 30 mejores Fire Stick 4K capaces: la mejor revisión sobre Fire Stick 4K

Spigen, Funda Compatible con Huawei P20 Pro [Slim Armor] con Kick Stand y Protección híbrida contra caídas para Huawei P20 Pro [Gunmetal] € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features [Ajuste Perfecto & Duradero] Los lados redondeados y los botones al ras le proporcionan un agarre cómodo en las mano

[Protección] Protección absoluta = capas dobles + tecnología de colchón de aire

[Diseño Delgado] Construcción en dos partes de TPU que absorbe los golpes y duradera de policarbonato duro con "Pie de apoyo" para la visualización de

Certificado de "Grado de Militar" sometido a prueba de caída con tecnología Air Cushion para protección contra caídas

Funda para Huawei P20 PRO, NO COMPATIBLE CON Huawei P20 Lite y Huawei P20

Spigen Funda Compatible con Huawei P20 Lite, [Liquid Air] Flexión Duradero y Diseño de Fácil Agarre [Compatible con Carga Inalámbrica] - [Negro Mate] € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features [Flexibilidad] Funda Huawei P20 Lite, Forma ajustada y flexible para mantener un perfil delgado y sin añadir grosor para el bolsillo

[Ajuste Perfecto & Antideslizante] Carcasa Huawei P20 Lite, La superficie mate antideslizante, previene las huellas dactilares y facilita el agarre del móvil

[Antichoque] Fundas Huawei P20 Lite, Tecnología Air Cushion para protección antichoque bien resistente

[Tecnología] Funda Huawei P20 Lite, Funda flexible de TPU con forma interior de "Spider Web" y labio elevado para proteger la pantalla

Funda para Huawei P20 Lite, NO COMPATIBLE CON Huawei P20 y Huawei P20 PRO

RAVIAD Cable USB Tipo C, Cable USB C a USB 3.0 Cable Tipo C Carga Rápida y Sincronización Compatible con Galaxy S10/S9/S8/Note 10, Huawei P30/P20, Mi A1/Mi A2 y más - 2M, Gris € 11.99

Amazon.es Features ✅【Carga Rápida y Sincronización】Soporte Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed) con dispositivos compatibles con USB 3.0, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

✅【Conector Reversible】Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

✅【Compatibilidad Perfecta】Compatible con Galaxy S10/ S9/ S8/ Note10/ Note9/ Note8, Huawei P40/ P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20 Lite/ Mate 20/ P10/ P9/ Mate10, Mi A1/ A2/ Mi8, Redmi Note 7 / 7, Honor View 10/ 9, LG G7/V30, OnePlus 6T, HTC U11/U12 y cargar rápidamente teléfonos y tablets equipados con puerto USB Tipo C.

✅【Duradero Adicional】Cargador Cable USB Tipo C extra durable Construc Fabricado con cables trenzados de nylon de alta densidad y conectores de aluminio, hasta 8,000 curvas y más de 10,000 enchufes y desenchufando la vida útil.

✅【Garantía de por Vida】Cable USB C a USB 3.0 duraderos. RAVIAD Garantía de por Vida. Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

Spigen, Funda para Huawei P20 [Rugged Armor] Absorción de Choque Resistente y diseño de Fibra de Carbono [Compatible con Carga Inalámbrica] - [Negro Mate] € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features [Tecnología] Funda flexible de TPU con forma interior de "Spider Web" y labio elevado para proteger la pantalla

[Antichoque] Tecnología Air Cushion para protección antichoque bien resistente

[Flexibilidad] Forma ajustada y flexible para mantener un perfil delgado y sin añadir grosor para el bolsillo

[Antideslizante] La superficie mate antideslizante, previene las huellas dactilares y facilita el agarre del móvil.

Funda para Huawei P20, NO COMPATIBLE CON Huawei P20 Lite y Huawei P20 PRO

2ndSpring Funda con Cuerda Compatible con Huawei P20 Pro,Colgante Collar Correa de Cuello Cadena Cordón,Arcoiris Amarillo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Carcasa con Cuerda para Huawei P20 Pro. Practico y Estiloso ,Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos.

Tiene una longitud de 1,5 m, una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado,Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos.

La cubierta está hecha de silicona suave agradable al tacto. Además al ser traslúcida conservarás el diseño original de tu teléfono inteligente.

Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono. Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente.

Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite, Transparente Silicona Carcasa para P20 Lite, Rosyheart Suave TPU Gel Case con Colgante Ajustable Correa Collar Anti Golpes Protector Case Oro Rosa € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features 【Practico y Estiloso】Es adecuada para Huawei P20 Lite. Los collares de cuerdas para llevar al cuello no solo son accesorios de moda. Esto accesorio es también cómodo y práctico, ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, especialmente cuando viajas para tener siempre el movil disponible para tomar fotos, escuchar música o conversar.

【Transparente Funda】La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto, el la parte posterior transparentes muestran perfectamente el diseño original y hermosos colores. Diseño de refuerzo de cuatro esquinas, resistente con proteccion extra anti golpes, que protegerá tu smartphone de golpes y caídas.

【Fácil y Seguro】 Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos. La longitud de la cuerda es ajustable.

【Posición Precisa】el fácil acceso a todos los botones de función, como altavoces, cámaras y otros recortes de puertos, coincide con smartphone perfectamente.

【Diseño multiusos】Ideal para llevártela de viaje, al trabajo, a la facultad... Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos para que tengas una mayor comodidad.

