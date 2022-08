Inicio » Top News Los 30 mejores motor persiana 40mm capaces: la mejor revisión sobre motor persiana 40mm Top News Los 30 mejores motor persiana 40mm capaces: la mejor revisión sobre motor persiana 40mm 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

MATISMO Motor para persiana AMT35 - Incluye adaptador para eje 40 mm octogonal € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor tubular para persiana con adaptador octogonal 40 mm

Potencia 10 Nm - Hasta 26 Kg

Velocidad 17 rpm

Finales de carrera mecánicos - Incluye varilla de regulación

Incluye soporte universal READ Los 30 mejores lampara altavoz bluetooth capaces: la mejor revisión sobre lampara altavoz bluetooth

MATISMO Motor persiana wifi para eje de 40 mm - Motor tubular cableado e Interruptor con wifi € 59.98 in stock 1 new from €59.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑️ Motor persiana enrollable para eje octogonal de 40 mm

☑️ Interruptor para persianas con control por móvil

MATISMO Motor para persiana con mando AMT35R - Eje 40 mm Hasta 26 Kg € 64.99 in stock 1 new from €64.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor tubular para persiana con adaptador octogonal 35 mm

Potencia 10 Nm - Velocidad 17 rpm - Hasta 26 Kg

Incluye mando a distancia

Finales de carrera mecánicos - Incluye varilla de regulación

Incluye soporte para cajón de obra y soporte para cajón compacto.

Schellenberg 20221 Action Mini - Motor de persiana (para tubos de acero de 40 mm, SW 40, ideal para persianas de plástico de hasta 2 m² de superficie) € 46.09 in stock 1 new from €46.09

3 used from €42.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de controlar con interruptor de persiana o temporizador de Schellenberg (no incluido)

Para ondas octogonales con 40 mm de diámetro

Máx. Superficie de las persianas de plástico: 2,0 m²

Ajuste mecánico de posición final

Se envía listo para montar con adaptador y cojinete de pared

MATISMO Motor para persiana AMT35S - 13 Nm - Hasta 31 Kg para eje octogonal de 40 mm € 49.99

€ 46.99 in stock 1 new from €46.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor de persiana para eje de 40 mm

Fuerza 13 Nm - Hasta 31 Kg

Conexión eléctrica a 230v - Potencia 139W

14 revoluciones por minuto

Incluye soporte universal y varilla - Ver foto

Superrollo Motor de persiana Professional SR20225 Rohrmoto € 48.62 in stock 2 new from €48.62

1 used from €40.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil montaje

Montaje y puesta en funcionamiento sencillos. Inserte en el umbral de las persianas existentes, conecte, regular, y listo. Equipamiento: adaptador · Entrenador · Rodamiento · Clip de seguridad seguridad seguridad · Herramienta de ajuste · Garantía de 5 años

Datos técnicos: parada al final de la carrera mecánica. Consumo eléctrico máx

: 0

64 A · Diámetro del eje de persiana de persiana: 60 mm · Dimensiones del producto, longitud: 500 mm · Dimensiones del producto Ø 45 mm · Datos técnicos adicionales: Tipo de protección: IP44 · Tiempo de conmutación: 4 min

Schellenberg 20111 con Eje de 40 mm, Juego Completo Incl. Soporte Mural, 25 kg, 10 Nm € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para ejes de sección octogonal de 40 mm de diámetro

Para persianas con una superficie máximo de 6,0 m² (plástico)

Ajuste mecánico sencillo de la posición final

Listo para su montaje con adaptador y soporte de pared, ajustable en altura

Se le puede añadir un mando con control por radio

jarolift SL35 13/14 - Motor eléctrico para persianas (Ø 40, carga máxima de 30 kg) € 48.99 in stock 2 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HEX: SW40 / fuerza de tracción: 30 kg

A través de un engranaje planetario de metal sinterizado muy tranquilo y difícil de escuchar

Protección contra sobrecarga por disyuntor térmico

Probado en más de 15.000 ciclos de movimiento

Adecuado para persianas enrollables con una carga máxima de 30 kg

jarolift Motor Tubular Electrónico - TDEF 10/14 (D 40mm / Fuerza de Tracción 27 kg) € 71.99

€ 64.95 in stock 2 new from €64.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor tubular con protección de sobrecarga por disyuntor térmico

Apagado y frenado de seguridad con un disco de freno electromagnético

Probado en más de 15.000 ciclos de movimiento

Suministro de adaptador y cojinetes estándar a juego

De alto rendimiento

h heicko - Motor de persiana enrollable, 13 Nm, 26 kg de fuerza de tracción, para eje de persiana de 40 mm, motor de persiana con interruptores mecánicos (1 unidad) € 38.98 in stock 1 new from €38.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro motor de persiana B24-4013-M es adecuado para ejes de persiana de 8 cantos con 40 mm de diámetro. Las posiciones finales se ajustan mecánicamente con la herramienta de ajuste incluida

Artículo de distribuidor especializado con 5 años de garantía, incluye cojinete de motor y adaptador

Sin mantenimiento, potente, funcionamiento silencioso, así como una idoneidad para habitaciones húmedas y para uso en exteriores (IP44)

Conservación permanente de las posiciones finales en caso de corte de corriente y protección automática contra sobrecarga y sobrecalentamiento

Es posible reequipar con diversos controles de radio heicko

jarolift/Rademacher Motor Universal Electromecánico Tubular Uni 40 Motor Persiana SW40, Tracción 30 kg, con Protección Térmica € 60.99 in stock 1 new from €60.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de la persiana: hasta 6 m² (Persianas de plástico o de aluminio)

Tensión: 230 Volt, Frecuencia: 50Hz, Revoluciones: 14 rpm

Consumo de corriente: 0.53 A, Potencia: 121 W, Tiempo de marcha: 4 min.

Tiempo de marcha: 4 min., Par de giro: 13 Nm

JULIUS MAYER Motor tubular electromecánico JM35-100 (10Nm | SW40) para persianas + JAROLIFT Sevenlogic Comfort Reloj conmutador € 68.99 in stock 1 new from €68.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor tubular electromecánico con silenciosos engranajes planetarios de alta tecnología, bajo consumo de energía y desconexión final precisa

Protección contra sobrecalentamiento, sin necesidad de mantenimiento, fácil instalación y montaje. Incluye accesorios para todos los sistemas de persianas enrollables estándar

Timer con programación diaria y semanal, y 8 programas individuales elegibles

Incl. set para cajones externos

MATISMO Motor para persiana con mando y wifi integrado AMT35EW - Para eje de 40 mm - Smart Life o Tuya € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor persiana con mando a distancia y wifi incorporadodo

Potencia 13 Nm Revoluciones 14 rpm

Finales de carrera electrónicos y idireccional

Incluye adaptadores para eje octogonal 40 mm y mando a distancia

Compatible con SmartLife y Tuya

MOTOR PERSIANA 40NM + PULSADOR WIFI € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Motor tubular para persiana de par motor 40Nm.

✅ Diámetro 45mm, control vía cable.

✅ Kit incorpora pulsador pared vía Wifi

✅ Motor tubular de gran potencia y fiabilidad.

✅ Fácil instalación.

jarolift Motor Tubular Electrónico - TDEP 10/14 (Diámetro 40mm / Fuerza de Tracción 27 kg) € 61.99 in stock READ Petri promueve al Barcelona mientras los grandes equipos dominan la Semana 15 de La Liga 1 new from €61.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor tubular con protección de sobrecarga por disyuntor térmico

Apagado y frenado de seguridad con un disco de freno electromagnético

Probado en más de 15.000 ciclos de movimiento

En persianas con un peso máximo de hasta 75kg

Suministro de adaptador y cojinetes estándar a juego

Schellenberg 21106 - Motor de persiana con radio de nueva generación (6 Nm, superficie de hasta 4 m2, para ondas de persiana de 40 mm, frecuencia de radio 868,4 MHz € 119.40 in stock 1 new from €119.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control de persianas mediante emisor de radio o mediante aplicación en el sistema Smart Home.

Innovadora bidireccionalidad – el primer motor tubular que recibe y envía señales. Esto permite un control porcentual y mensajes de error activos.

Control por voz en el Smart Home con Alexa o Google Home.

Detección de obstáculos, protección de sobrecarga y notificación Push mediante aplicación.

Transmisión inalámbrica segura con el sistema de radio Schellenberg

CONTERA 40MM + RODAMIENTO € 16.25 in stock 1 new from €16.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Logre alargar la vida útil de su motor de persiana.

✅ Gracias a esta contera el motor girará más suave.

✅ Fácil instalación.

✅ Instalación para persiana del hogar.

✅ La mejor manera de asegurar el buen funcionamiento de persiana de vivienda.

Motor de persianas enrollables (13 Nm, máx. 29 kg, 40 mm, 8 núcleos, interruptor de extremo mecánico, radio bidireccional (1 unidad) € 83.99 in stock 1 new from €83.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro motor de persiana B24-4013-MF-BI es adecuado para ejes de rodillos de 8 cantos con 40 mm de diámetro. Los extremos se ajustan mecánicamente con la herramienta de ajuste incluida en el envío

Producto con 5 años de garantía, incluye cojinete de motor y adaptador

Sin mantenimiento, potente, silencioso, así como una idoneidad para habitaciones húmedas y uso exterior (IP44)

Conservación permanente de las posiciones finales en caso de corte de energía, así como protección automática contra sobrecarga/sobrecalentamiento

Incluye transmisor de mano. Control por voz a través de Google Home, Alexa, Bixby y Siri posible (se requiere una caja inteligente o caja inteligente)

Blue Motor MOT50SC Motor Tubular para persiana, 50 NM, Incluye Soporte y Adaptador, Color Plateado € 67.00 in stock 1 new from €67.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor mecánico sin manipulación de emergencia

Compatible con persiana de rodillo, diámetro: 60

Producto certificado CE, conforme a la directiva 2006/95/CE, fiable, silencioso, fácil configuración de final de carrera.

Contenido del paquete: Corona y adaptador para rodillo de persiana con diámetro de 60, soporte de estrella, clavija y tope, varilla para de ajuste de fin de carrera.

El motor puede levantar aprox. 80 kg

MOTOR CABLEADO 10NM/25KG € 40.00 in stock 1 new from €40.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Motor tubular para persiana de par motor 10Nm, diámetro 35mm.

✅ Finales de carrera mecánicos, silencioso, tecnología alemana.

✅ Bajo consumo, fácil instalación.

✅ Son capaces de levantar hasta 25Kg. Compatible con domótica cableada.

✅ Motor adeacuado para persianas mini, proyectores, estores screen y foscurits ejes de 40mm.

Matismo Motor para persiana AMT45 - Eje 60 mm - Hasta 40 Kg € 31.99 in stock 1 new from €31.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor persiana con adaptador para eje octogonal de 60mm

Potencia de 20 Nm - Velocidad 15 rpm

Incluye adaptador para cajón de obra.

Fiables y silenciosos.

JULIUS MAYER Motor Tubular Electromecánico JM35-100 Motor para Persianas Silencioso Bajo Consumo de Energía Instalación Sencilla con Accesorios € 41.99 in stock 2 new from €41.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gracias a su sofisticada tecnología, el motor JULIUS MAYER cumple con los más altos estándares de calidad. Su engranaje planetario de alta tecnología casi silencioso asegura una gran longevidad

El motor tubular, que prácticamente no necesita mantenimiento, se caracteriza por un consumo de potencia muy bajo y unos costes energéticos reducidos

El control para persianas enrollables cuenta con un interruptor para desconexión final precisa y con protección contra sobrecalentamiento integrada

Se incluye un adaptador de eje octogonal estándar con mecanismo para persiana enrollable. Además, se incluyen dos cojinetes de motor adecuados para cada tipo de motor, que normalmente pueden utilizarse para todas las cajas estándar

La fuerza de tracción (Par de Giro) del motor para persianas es de 10 Nm / 25 kg | 15 Nm / 38 kg | 25 Nm / 50 kg | 35 Nm / 65 kg.

Eckermann Motor de hilo tubular para persianas mecánicas V221C Ø45 30NM apto para tubo ZF 54 y octogonal 60 - Fuerza de tracción 60kg - motorización de persianas y toldos € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚖️ Calidad al mejor precio: Los motores Eckermann ofrecen una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado, para un motor de sustitución o para motorizar una persiana, gracias a su par de 30Nm, levantan persianas de hasta 60kg de peso.

Ideal para sustituir un motor averiado: El motor Eckermann de 30 Nm es una opción atrevida y económica para cualquiera que busque sustituir un motor averiado al mejor precio, independientemente de la marca del motor antiguo.

Se adapta a todas sus ventanas y carpinterías: Gracias a su pequeño tamaño, los motores encajarán perfectamente en la mayoría de sus carpinterías estándar y grandes, como ventanas o miradores, y se adaptarán a una gran variedad de materiales de persianas y cortinas.

Tecnología cableada: la apertura y el cierre de la persiana se controlan desde el interruptor de su persiana, pero se puede sustituir el funcionamiento por señal de radio simplemente instalando un interruptor conectado, con un coste menor.

Embalaje: todos nuestros motores son compatibles con los ejes ZF 54 y OCTO 60 gracias a los dos juegos de adaptadores. Los motores también se entregan con un soporte de motor, un pasador y herramientas de ajuste.

Schellenberg 80200 de 40 mm de diámetro, Gris y Negro € 7.05

€ 6.21 in stock 4 new from €6.21

2 used from €5.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorios para persianas: funda para sistemas mini schellenberg

Para conectar el eje octogonal y el soporte de pared

Para ejes as con un diámetro de 40 mm

Longitud: 104 mm

Diámetro del bulón de acero: 10 mm

Motor para persianas 156W 20Nm, con interruptor de límite y protección IP44, disuasión ladrones SW60 € 27.49 in stock 1 new from €27.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente motor para persianas con 156 W.

Cuenta con un par de torsión de 20Nm y una fuerza de tracción de 40 kg.

Desconexión por parada y por límite gracias a disco electromagnético.

Las persianas no se pueden levantar desde el exterior y ofrecen seguridad.

La proteción IP44 lo hace adecuado para exteriores y habitaciones húmedas. READ Impactantes noticias para los automovilistas: es probable que los polacos suban de precio

TTGO - Motor para persiana (50 Nm) € 48.69 in stock 2 new from €48.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Componentes incluidos: 1 motor

Peso del paquete: 2,58 kg

Dimensiones del embalaje: 8,89 x 53,09 x 9,4 cm

Motor PALMAT electromecánico para persiana (SW40/capacidad de elevación de 30 kg) € 55.99 in stock 2 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor tubular cilíndrico profesional para subir y bajar cortinas enrollables, persianas, puertas o toldos de hasta 30 kg fácilmente en su casa, garaje, oficina o espacio de trabajo

Motor tubular de 35 mm Ø, adaptadores octogonales de 40 mm de anchura de sección y par motor de 13 NM

Diseño silencioso y discreto

5 años de garantía

Instrucciones incluidas

RIBER 150.001 Motor tubular 10NW estándar 35mm con regulación de carrera mecánico vía cable, para eje de 40 € 41.20 in stock 1 new from €41.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para persianas enrollables de hasta 25 Kg.

Consumo energético eficiente.

Cómodo montaje.

Sin necesidad de mantenimiento.

3 años de garantía.

MOTOR PERSIANA RADIO 13NM /31KG + MANDO € 73.00 in stock 1 new from €73.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Motor tubular para persiana de par motor 13Nm, diámetro 45mm.

✅ Finales de carrera mecánicos, silencioso, tecnología alemana.

✅ Bajo consumo, fácil instalación.

✅ Son capaces de levantar hasta 31Kg. Compatible con domótica cableada.

✅ Motor adeacuado para persianas PVC y aluminio de eje de 60mm, y proyectores.

vidaXL Motor Persiana Enrollable Eléctrico 35 mm Rodillo Tubular Electromecánico Enrollar Persianas Parasoles Toldo 20-25 kg Peso Máximo 10 NM Naranja € 54.56 in stock 6 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Naranja; Diámetro: 35 mm; Par de torsión de salida: 10 Nm

Con escaso ruido, un tamaño reducido y una fácil instalación, los motores tubulares se han utilizado profusamente en oficinas, casas, hoteles, salas de exposiciones, casas de campo, etc.Este motor tubular presenta una alta potencia y gran capacidad de carga de hasta 25 kg

Tiene un interruptor límite mecánico para una fácil regulación.

