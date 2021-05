Inicio » Top News Los 30 mejores Motor Paso A Paso capaces: la mejor revisión sobre Motor Paso A Paso Top News Los 30 mejores Motor Paso A Paso capaces: la mejor revisión sobre Motor Paso A Paso 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Motor paso a paso Usongshine Nema 17, 1.5A High Torque 420mN.m (59.5 oz.in) Motor paso a paso bifásico de 4 hilos y 1.8 ° para CNC Impresora 3D Impresora/CNC XYZ (4401S 5 piezas) € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Más rápido y más preciso】: el motor paso a paso Usongshine ha aumentado la velocidad general del alto par en un 15% a 25% en comparación con los motores convencionales. Hemos actualizado la PCB dentro del motor para garantizar la estabilidad de la estructura del motor y lograr el efecto de rotación uniforme ideal, también para evitar errores del sistema y lograr resultados precisos.

【Bajo nivel de ruido】: el motor paso a paso utiliza metal resistente y duradero. La combinación perfecta de goma y rotor hace que la estructura interna sea más estable. Esto reduce la vibración y el ruido cuando el motor está funcionando.

【Bearing Cojinete de alta calidad】: el cojinete está optimizado para movimientos cortos y repetitivos y ofrece un desmontaje y montaje aún mejores para una larga vida útil. Esto significa que puede ahorrar costos para reemplazar o reparar el motor.

【Baja resistencia】: el motor paso a paso Usongshine puede tener un valor de resistencia menor que los motores del mismo grosor y par. Esto aumenta significativamente la conductividad térmica del motor. Esto reduce efectivamente el aumento de la velocidad de la temperatura.

【Buena calidad】: Usongshine es una marca especializada en el desarrollo y fabricación de accesorios para impresoras 3D. Cada motor paso a paso nema 17 fue sometido a un estricto control de calidad de fábrica.

ELEGOO 5 Juegos 28BYJ-48 Motor de Pasos 5V + ULN2003 Motor Conductor de Placa para Arduino UNO R3 Mega 2560 Nano € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El motor paso a paso con una interfaz estándar se puede conectar fácilmente con la tarjeta de controladores

El LED de cuatro fases A, B, C, D indica el estado del trabajo del motor paso a paso.

5 líneas de 4 fases se puede utilizar para el conductor común de la viruta ULN2003, conecta con la fase 2, usa el tablero del desarrollo, con uso conveniente, acoplamiento directo

Tamaño de la placa del módulo de impulsión (pulg.): 1.37*1.18*0.6; Diámetro del motor paso a paso: 1,06 (pulgadas); motor paso a paso: 9.45 (in). Este kit es compatible con el Arduino IDE proyecto.

Gran embalaje en una caja: 5 set ULN2003 Stepper Motor + Driver Board (con un pequeño obsequio) y puede descargar las hojas de datos en nuestro sitio web: https://www.elegoo.com/download/ READ Los 30 mejores Lapices De Dibujo capaces: la mejor revisión sobre Lapices De Dibujo

ANGEEK 5 piezas 5V 28BYJ-48 ULN2003 Motor paso a paso con placa modular para motor Arduino € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este motor paso a paso tiene cinco cables y cuatro bobinas. Las conexiones centrales de las bobinas están conectadas entre sí y se utilizan como conexión de corriente.

Motor paso a paso con asignación estándar (para conexión directa). Los cuatro ledes (A, B, C, D) de la placa del controlador indican el estado de funcionamiento actual del motor

Los motores disponen de una interfaz estándar para

Dimensiones de la placa controladora aprox. 3,5 x 3,1 x 1,5 cm. Diámetro del motor: aprox. 2,7 cm. Longitud del cable del motor: aprox. 24 cm

Contenido del envío: 5 unidades ULN 2003 Stepper Motor y 5 x ULN2003

MVPOWER Set de 5pcs de Motores Paso a Paso Bipolar para Impresoras de 3D Motores de Pasos para Impresoras de 3D 1.5A 42*42*40mm € 37.99 in stock 1 new from €37.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 420mN.m 1.5A motor de pasos de 1.8 grados con 2 cables de fase 4 para la impresora DIY 3D.

Mantenga el par de 420mN.m, el par de mantenimiento: 18mN.m REF. , Ángulo de avance 1.8 °. Resistencia de fase (25 ° C): 1,6 Ω ± 10%, precisión del ángulo de paso: 1,8 ° ± 5%.

Cable de 1M con manga aislada.

Advertencia: como motor paso a paso, debe estar conectado a una corriente constante o un controlador de chopper. Si conecta el motor directamente a una fuente de alimentación, el motor será destruido.

Incluye: 5 x motor paso a paso + 5 x cable.

Quimat Nema 17 Motor paso a paso de 3 Piezas 1.7A 0.59Nm (84oz.in) 47mm con 1m 4-Pin Cable + Conector + 3 Soporte para Impresora 3D / CNC QD03 € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NEMA-17 motor paso a paso 84 oz.in (0.59 Nm), 47mm Cuerpo, 1.8 grados con 1M 4-pin Cable y Kit de Soportes para DIY 3D Impresora CNC Robot.

Con cable 1M, un extremo conecta la máquina eléctrica, el otro tiene muchos puertos opcionales para elegir; El efecto de la contracción térmica para evitar que el cable se enrollar.

Soporte de 90 grados (Tipo de L) con tornillos M3.

1M 4-pin Cable con manga aislada - desmontable, para una fácil instalar.

84 oz.in (0,59 Nm) par de retención. 1.8 grados ángulo de paso (200 pasos / rev.)

STEPPERONLINE Kit de motor paso a paso de 1 eje cerrado, 9,0 Nm 1000CPR Nema 34, motor paso a paso y motor paso a paso 0~8,2 A, 24~80 V CC para máquina de grabado CNC € 150.75 in stock 1 new from €150.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este kit CNC contiene:

1 controlador de motor paso a paso cerrado, 0 ~ 8,2 A, 24 ~ 80 V CC, para motor paso a paso Nema 34

1 motor paso a paso de la serie S Nema 34 cerrado, 9,0 Nm, con codificador 1000 CPR

1 cable alargador de 1,7 m (67 pulgadas) para motor paso a paso cerrado

1 cable de extensión de motor RV-4 AWG18 de 1,7 m (67 pulgadas) con conector de aviación GX16

QWORK 6 cables de conector de motor , XH2.54 4 pines - 6 pines Cable de motor paso a paso para impresora 3D , 1 m € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: hecho de material premium, es ligero y duradero

Compatible con paso a paso: con XH2.54 de 4 pines a 6 pines, este cable puede adaptarse a la mayoría de modelos de pasos a paso.

Amplio uso: nuestro cable conector se puede utilizar en impresoras 3D, módulos, etc.

El paquete incluye: 6 cables de conector de motor de 1 m con 2 conectores.

Servicio 100% satisfactorio: disfruta de una experiencia suave y sin frustraciones con nuestro servicio 100% satisfecho en un mes

Aibecy Motor Paso A Paso Paso A Paso para impresora 3d creality 2 fases 0.8 A 1.8 grados 0.4nm para impresora 3d DIY accesorio CNC de recambio, 1 unidades € 15.99 in stock 3 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicar para impresora 3D (como el eje Z de la serie CR-10 o el eje X / Y / Z Ender-3), máquinas y equipos.

Ángulo de paso de 1,8 grados, par de apriete de 0,4 Nm, con corriente nominal de 0,8 A por fase.

Tamaño del motor: 42 x 42 x 34 mm.

Menos ruido, par alto, propiedades estables y alta precisión.

Este artículo no incluye el cable de conexión.

UEETEK 10 Piezas Cable para Motor de impresora 3D paso a paso HX2.54 4 pin a 6 pin Conector Cable 1M € 13.19

€ 12.59 in stock 1 new from €12.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 10 piezas de la impresora 3D línea HX2.54 4 pines a 6 pines blanco conector Motor Terminal Cables para motores paso a paso.

Tamaño: Aprox. 100 * 0,15 * 0,5 cm / 40 * 0.2 * 0,06 pulgadas (L * W * H).

Material: PVC.

Peso ligero para instalación portátil.

Diseño científico de viabilidad.

RATTMMOTOR Kit de controlador de motor paso a paso de 3 ejes, 2,8 Nm Nema23 y controlador TB6560 MD430 y fuente de alimentación conmutada de 350 W 24 V para motor CNC € 163.05 in stock 1 new from €163.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controlador de motor paso a paso: TB6560 MD430 es un controlador de motor paso a paso bipolar de 3,0 A con entradas de paso y dirección, modo de paso DIP ajustable, par de torsión, corriente de trabajo y modo de bajada.

Motor paso a paso: ángulo de paso (grados): 1,8 grados; fuente de alimentación: 350 W 24 V CC; momento: 180 N.cm (270 oz-in); tamaño del motor: 57 x 57 x 76 mm; fase: 2; cable del motor: 4 unidades

Operación segura: la bicicleta TB6560 MD430 dispone de reducción automática de semicorriente, protección contra sobrecalentamiento, funciones de protección de conexión de errores.

Aplicaciones: adecuado para todos los tipos de dispositivos y dispositivos de automatización pequeños y medianos. Por ejemplo, máquinas láser, máquinas de grabado láser y de corte, máquinas de marcado láser (materiales no metálicos).

El paquete incluye: 3 controladores de eje único TB6560 MD430, 3 motores paso a paso 23HS8430B (76 mm, 270 oz-in, doble onda), 1 fuente de alimentación conmutada de 350 W 24 V CC, 1 placa de circuito de 5 ejes, 1 cable paralelo DB25, 1 unidad. Cable USB (si tienes un Instrucciones de uso necesarias, póngase en contacto con nosotros

kuman Motor de Pasos para Arduino 5pcs 28BYJ-48 ULN2003 5V Motor de Pasos + Placa de Conductor ULN2003 + Dupont Cable 40pin Macho a Hembra Cables de Puentes K67 € 14.59 in stock 1 new from €14.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★5pcs motor de pasos y la placa de conductor compatible con Arduino R3 2560 1280 MEGA ARM DSP PIC del AVR STM32 Raspberry Pi

★Incluye 1x 40 pines cables de puentes macho a hembra. Longitud de cada cable: aproxi. 20 cm / 8 pulgadas.

★Todo en una caja : 5 pcs ULN2003 Motor de pasos + Placa de conductor + 40 pines cables de Dupont

★Ofrecemos unas muestras gratuitas y un tutorial para el principiante Arduino para que puedan realizar proyectos y revisar.

Motor paso a paso, Longruner Nema 17 Bipolar de 42 mm (26 Ncm) 12 V, 0,4 A, para impresora 3D Hobby CNC 17HS13 0404S LQD06 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este es el modelo Nema 17 más popular. Con ángulo de paso de 1,8 grados (200 pasos/revolución). Cada fase toma corriente de 0,4 A a 12 V, lo que permite un torque de 26 Ncm.

Torque de 26 Ncm.

Nema 17 bipolar de 4,2 x 4,2 x 3,4 cm.

Ángulo de paso de 1,8 grados (200 pasos/revolución).

Corriente nominal de 0,4 A y resistencia de 30 ohm.

ELEGOO Conjunto Mas Completo y Avanzado de Iniciación Compatible con Arduino IDE Mega 2560 con Guías Tutorial en Español y Conjunto con Placa Controladora Mega 2560 R3, Servomotor, Motor Paso a Paso € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Actualmente estamos trabajando con ingenieros y profesionales españoles para mejorar nuestras guías y manuales, Una mejor descripción facilita el entendimiento y hace que resulte mas fácil trabajar con los productos ELEGOO. La nueva guía actualizada podrá ser descargada desde nuestra pagina web elegoo.com o si lo prefiere puede ponerse en contacto con nosotros para que le facilitemos una copia gratuita.

El starter kit es un conjunto de iniciación que contiene mas de 200 componentes. Guía libre en PDF incluida en el CDrom(contiene mas de 35 lecciones). Los módulos LCD1602 y el sensor GY-61 incluyen conectores con lo cual no necesitaras soldarlos. También puede descargar los mismos tutoriales en línea en el siguiente enlace: http://bit.ly/2jKlJMO

Un bonito empaquetado con una lista clara y como sorpresa incluye una pequeña cajita para mantener ordenador los componentes como por ejemplo diodos LED, circuitos integrados, pulsadores, diodos etc.

Nosotros siempre tenemos en cuenta las experiencias de nuestros clientes, lo que nos permite mejorar y adaptar la funcionalidad de nuestro productos.

El conjunto de iniciación avanzado de ELEGOO es compatible con Arduino IDE Mega 2560 R3 proporciona una plataforma de desarrollo electrónico de código abierto con hardware y software flexibles y fáciles de usar para la creación de prototipos. Contiene todos los componentes necesarios para comenzar a programar la placa de desarrollo Elegoo, Y Guías libres en pdf con 33 lecciones distintas tanto para principiantes como para usuarios profesionales. READ Irak. Ataque con misiles en la zona internacional de Bagdad. Embajada de Estados Unidos: Los civiles pueden resultar heridos | Noticias de todo el mundo

Nema 23 Kit de controlador y motor paso a paso, 4.0 A 2 fases 2.2NM (311.67oz.in) 57x57x80mm 8mm Eje para máquina CNC, Kit de controlador de servomotor paso a paso de circuito cerrado € 134.59 in stock 2 new from €134.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Posicionamiento de alta precisión, sin perder paso.

Par de salida nominal del 100%.

Tecnología de accionamiento de corriente variable, alta eficiencia.

Baja vibración, bajo nivel de ruido, funcionamiento suave y estable a baja velocidad.

Tamaño integrado compacto, que ahorra espacio de montaje.

3PCS TB6600 CNC Controlador de Motor Paso a Paso 4A 9-42V 2/4 fase Hybrid Stepper Motor Driver para Impresora 3D/CNC € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fuente de alimentación de 9 V-42 V CC, unidad de flujo constante de fase bipolar de puente H.

El máximo 4,0 A de los ocho tipos de corriente de salida.

La mayor subdivisión de 32 de los 6 modelos son opcionales.

Función de bloqueo de corriente semiautomático, protección de temperatura integrada y protección de sobrecorriente.

Puede controlar el motor paso a paso de 2 fases hacia adelante y rotación inversa, con modo de excitación de fase 1-2, W1-2, 2W1-2, 4W1-2.

Electrely 5 Piezas L298N Dual H Bridge DC Stepper Motor Drive, Módulo de Accionamiento del Motor Paso a Paso de CC, Controlador del Motor Placa para Arduino Robotic Smart Car € 13.88 in stock 3 new from €13.88

1 used from €10.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chip Principal - El módulo utiliza el L298N de la compañía ST como el chip controlador principal, que tiene una gran capacidad de conducción, baja generación de calor y una fuerte capacidad anti-interferencia.

Puente H Doble - modo de trabajo con controlador de doble canal H que crea una mayor eficiencia de trabajo. L298N chip puede conducir un motor paso a paso de dos fases o un motor paso a paso de cuatro fases y también puede conducir dos motores de CC.

Proteccion Diodo - El módulo utiliza un condensador de filtro de gran capacidad y un diodo de protección de marcha libre, aumentando la fiabilidad.

Built-in 78M05 - El módulo puede ser alimentado por el 78M05 incorporado a través de la sección de alimentación del variador. Sin embargo, para evitar daños en el chip del regulador, cuando se utiliza una tensión de accionamiento superior a 12V, por favor use una fuente lógica externa de 5V.

Voltaje y Corriente - Voltaje lógico 5V, Voltaje de conducción 5V-35V, Corriente de accionamiento 2A (puente único MAX), La potencia máxima es de 25W.

Motor paso a paso DC 12V con deslizador de tuerca de tornillo lineal Deslizador de motor paso a paso para máquina de grabado Diy y equipo médico, alta calidad € 19.65 in stock 2 new from €19.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 nuevo y de alta calidad.

Moviendo 0.25 mm para un paso, puede usar un controlador de micropasos si lo necesita más pequeño.

La velocidad lineal máxima es de 25 mm por segundo.

Ampliamente utilizado para dispositivos pequeños como equipos médicos, máquinas de grabado láser, etc.

El motor necesita un controlador A4988 (no incluido) para conducir, no se puede conectar directamente a la alimentación.

17Hs4023 Motor Paso A Paso, 0.7A 12V Nema 17 Motor Paso A Paso Cable de 4 derivaciones Suministros Eléctricos Para Impresora 3D € 18.59 in stock 2 new from €18.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Voltaje】: 12V, corriente: 0.7A, resistencia: 4.0Ω ± 10%, inductancia: 3.2 ± 20% mH.

★【Material】: El motor paso a paso de la impresora 3D utiliza material de aleación de alta calidad, tiene una vida útil más larga.

★【Accesorio de Impresora 3D】: este pequeño motor se usa en impresoras 3D y también se usa ampliamente en varios campos.

★【Buen Reemplazo】: El motor paso a paso es fácil de instalar, un reemplazo directo para el viejo y roto.

★【Bajo Ruido】: el motor paso a paso adopta tecnología avanzada, reduce el ruido, reduce los errores automáticos debido al uso de engranajes reductores.

Longruner Nema 17 Motor Paso a Paso, Conductor de Motor Paso a Paso,para Impresora 3D / CNC,Bipolar 1.7A / 24V 42X40mm Cuerpo 4-Lead &32 Segmentos 4A 40V 57/86 Motor Paso a Paso Driver LD09 € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor paso a paso -Modelo NEMA 17,Motor de impresora 3D con 40 Ncm (56.6oz.in)alto par de retención.

Soporte Tecnológico -ingeniero profesional el equipo está en modo de espera para proporcionar soluciones para tus preguntas.

Fuente de alimentación de 9V-40V DC,H-bridge bipolar fase constante controlador de flujo,hasta 32 segmentos de seis tipos de subconjuntos modos disponibles.

Corriente de salida máxima - 4.0A (ocho opcional).

Corriente clasificada - 1.7A y resistencia 1.5ohms.

Aibecy Piezas de la Impresora 3D 42-34 Motor Paso a Paso 2 Fases 1.8 Grados Ángulo de Paso 0.4N.M 0.8A Motor Paso a Paso para Creality CR-10 CR-10S Ender 3 Impresora 3D € 14.89 in stock 3 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲Compatible con impresoras 3D (como eje Z de la serie CR-10 o eje X / Y / Z de Ender-3), maquinaria y equipo.

▲Ángulo de paso de 1.8 grados, par de retención de 0.4N.M, con corriente nominal de 0.8A por fase.

▲Tamaño del motor: 42 * 42 * 34 mm (1.7 * 1.7 * 1.3in).

▲Menos ruido, par fuerte, propiedad estable y alta precisión.

▲Este artículo no incluye cable de conexión.

STEPPERONLINE Nema 23 - Motor paso a paso (3 unidades, 1,8 deg, 1,9 Nm, 2,8 A, 57 x 76 mm) € 73.14 in stock 1 new from €73.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran par de giro, alta relación calidad-precio

1,9 Nm

NEMA 23 bipolar 2,24 x 2,24 x 3,0 pulgadas, 4 cables

Ángulo de paso de 1,8 grados (200 pasos/U)

Corriente nominal: 2,8 A y resistencia: 1,13 ohmios

FTVOGUE Controlador de Motor Paso A Paso Pwm Generador de SeñAl de Pulso Regulador de Velocidad Junta RegulacióN de Frecuencia Ajustable € 15.59 in stock 2 new from €15.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este módulo se suministra como una señal de unidad paso a paso. Para controlar el motor paso a paso, pero también debe tener el accionamiento a utilizar.

El controlador tiene un alto, medio y bajo total de tres tipos de señales de frecuencia que se pueden usar para seleccionar el puente.

La frecuencia de medición puede ascender a PUL y al terminal de cátodo común (GND) dos puertos. El avance y retroceso del motor se pueden controlar presionando la tecla La velocidad del motor se puede controlar ajustando la frecuencia del potenciómetro.

PUL + y PUL - pulsos positivos y negativos; EN + y EN- es habilitar los terminales positivos y negativos; DIR + y DIR- son las direcciones positivas y negativas. Estas seis líneas están conectadas para impulsar el impulso correspondiente, la dirección, por lo que seis puertos p

Fuente de alimentación: 15-160VDC o 5-12VDC. Si está utilizando una alimentación de 5-12 V CC, la conexión de extremo positivo DC 5-12 V La entrada, el extremo negativo conecta el extremo del cátodo común.

AZDelivery L293D Shield Conductor de Motor de 4 Canales y de Motor Paso a Paso para Arduino € 8.79

€ 7.30 in stock 3 new from €7.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 2 conexiones para servomotores de 5V con conexión al temporizador de Arduino para un control suave.

✅ Adecuado para controlar 4 motores DC, 2 motores paso a paso o 2 servomotores.

✅ 2 conexiones para la alimentación externa, separado para la alimentación de lógica y del motor.

✅ Dimensiones: 70 x 55 mm

✅ Este producto incluye un E-Book que le proporciona información útil sobre cómo empezar su proyecto, le ayuda con una rápida instalación y le ahorra tiempo en el proceso de configuración. Suministramos una serie de ejemplos de aplicación, guías de instalación completas y librerías Arduino. READ Electric Entertainment vende los derechos de 'casi el paraíso' en España, África y más - Video Age International

Controlador de motor paso a paso Nema 23, controlador de 24 micropasos, 24 – 50 VCC, potencia 1,4 – 5,6 A, rango de corriente bipolar de 2 fases, controlador híbrido para impresora 3D € 36.29 in stock 1 new from €36.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controlador bipolar: 24 ~ 50 V DC de alimentación de corriente, 1,4 ~ 5,6 A de corriente de salida (8 modos de corriente opcional). Soporta los modos PUL / DIR. Apoyo offline. Tamaño: 118 x 75,5 x 33 mm (4, 64 x 2,97 x 1,3 pulgadas).

Alta precisión: este motor paso a paso dispone de 16 tipos de micropasos, el número máximo de pasos es de 25600 pasos, lo que permite un funcionamiento extremadamente preciso.

Silencioso: basado en un avanzado algoritmo de regla el motor puede conducir de forma silenciosa y con poca vibración.

Este motor paso a paso R60 puede controlar casi todos los motores de planchas de 57 mm con 2 fases y 23 24 motores paso a paso con corriente inferior a 5,6 A.

Normalmente se utiliza para mesas X-Y-Z, impresoras 3D, cortador láser, máquina de grabado, etc. Nuestro control CNC de controlador paso a paso dispone de certificación CE e ISO

STEPPERONLINE Nema 23 - Motor paso a paso bipolar 2,8 A 162 kg/1.9 nm € 31.07 in stock 1 new from €31.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.9 Nm (162 kg) torsión de retención.

1 solo eje de 6,35 mm de diámetro.

NEMA 23 bipolar 5,68 x 5,68 x 7,62 cm de 4 hilos.

1,8 ángulo de paso (200 pasos/revolución).

Corriente nominal 2.8 A y resistencia 1.13 ohms.

Aibecy Piezas de la impresora 3D 42-40 Motor paso a paso 2 fases 1.8 grados Ángulo de paso 0.4N.M 1A Motor paso a paso (17HS4401) para Creality CR-10 CR-10S Ender 3 Impresora 3D € 14.98 in stock 3 new from €14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲Compatible con impresoras 3D (como eje CR-10 Series X / Y / E o eje Ender-3 E), maquinaria y equipo.

▲Ángulo de paso de 1.8 grados, par de retención 0.4N.M, con corriente nominal de 1A por fase.

▲Tamaño del motor: 42 * 42 * 40 mm (1.7 * 1.7 * 1.6in).

▲Menos ruido, par fuerte, propiedad estable y alta precisión.

▲Este artículo no incluye cable de conexión.

Redrex Nema 17 - Motor Paso a Paso de Tornillo de Avance T8x8 de 310mm Integrado para Actualización del Eje Z para Prusa i3, Reprap Corexy, MP Select Mini Impresoras 3D y máquina CNC € 26.99

€ 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aviso: Si el motor paso a paso vibra o gira hacia atrás y hacia adelante haciendo clic después de la instalación, cambie los cables de dos colores centrales como se muestra en la imagen.

Alto par Nemga motor 17 paso a paso: Proporciona 1.5A 40Ncm / 57,1 oz.in par de retención.

Fácil de conectar: 100 mm de alambre paso a paso con conector XH2.54, sin soldadura o trabajos de pelar.

Rotor del motor está cubierto por materiales de relleno magnéticos, lo que ayudará a abstenerse de saltarse pasos y atascarse.

Actualización de Motor de eje Z: Este motor de pasos del tornillo de plomo integrado podría eliminar la Z-bamboleo y bandas.

KYYKA DC 5-12V / 15-160V Motor Paso a Paso, PWM Controlador de Motor Paso a Paso Ajustable generador de señal regulador de Velocidad € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta potencia y voltaje amplio】 El rango de voltaje de funcionamiento del controlador de velocidad del motor es de 110 V a 220 V CA, la potencia máxima es de 4000 W, la potencia de funcionamiento a largo plazo es de 3000 W

3 Frecuencia: Alta: 5.8KHZ-127KHZ, Media: 590HZ-15.8KHZ, Baja: 82HZ-2.3KHZ

PUL + y PUL- pulsado positivo y negativo; EN + y EN- es para habilitar los terminales positivo y negativo; DIR + y DIR- son las direcciones positiva y negativa.

La frecuencia de medición puede ascender a dos puertos PUL y terminal de cátodo común (GND).

Para controlar el motor paso a paso, debe conectarse al controlador.

Ueetek - Cable de motor paso a paso bipolar de 4 piezas - 100 cm de largo para NEMA 17, utilizado en las impresoras 3D CNC € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable de 1 metro de longitud con 2 conectores.

Conector JST de 6 pines en el lado paso a paso, compatible con muchos modelos de paso a paso.

Conector herrero de 4 pines del lado del conductor, compatible con el panel RAMPS y otros.

De alta calidad para un uso duradero.

Ligero para L39; instalación portátil.

OcioDual Motor 28BYJ-48 Paso a Paso de 5V + Driver Board ULN2003 para Raspberry Stepper € 3.40 in stock 1 new from €3.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 80457 Model 80457

