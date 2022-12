Los 30 mejores Monitor Pc Samsung capaces: la mejor revisión sobre Monitor Pc Samsung

Samsung LS28AG702NUXEN - Monitor Gaming Odyssey AG7 de 28'' UHD (3,840 x 2,160, 1 ms, 144 Hz, FreeSync, Gsync, 16:9, HDR400, 300 cd/m², 1000R, DisplayPort, HDMI 2.1, USB) Negro

€ 749.00 in stock