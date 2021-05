Inicio » Electrónica Los 30 mejores Modulador De Voz capaces: la mejor revisión sobre Modulador De Voz Electrónica Los 30 mejores Modulador De Voz capaces: la mejor revisión sobre Modulador De Voz 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Viitech Modulador cambiador de voz, multicambiante, 8 modos para PS4/Xbox One/PC/teléfono/ordenadores portátiles € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 7 sonidos opcionales: hombre a mujer, mujer a hombre, niña pequeña, bebé, voz mágica, voz profunda, Optimus Prime.

Tamaño pequeño: el cambiador de voz es muy pequeño, solo 7,5 cm de largo, alrededor de la mitad de la palma de tu mano. Ponlo en tu bolsillo y disfruta sin límites.

Carga rápida: con una batería integrada de 300 mA/3,7 V. Se tarda 0,5 horas en cargarse completamente y se puede utilizar durante 3-4 horas.

Interfaz universal de 3,5 mm: se puede utilizar un cable de conversión de audio con una interfaz de 3,5 mm. Se puede utilizar directamente en tus auriculares, auriculares, empieza a divertirte con tus compañeros de juego.

Práctico y compacto: el cambiador de voz se utiliza para hacer llamadas y entretenimiento con amigos, cambio de voz de juegos en línea, etc. computadora, tablet, iPad, consola de juegos PS4, consola de juegos Xbox y cualquier plataforma de juegos.

4 Minutos (240 s) Tarjetas de felicitación grabables Módulo de Voz Chip de Sonido Musical Conversación de Audio con Chip de conversación € 8.49 in stock 4 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫【DIY】--- Aplicable a la producción de regalos creativos, como tarjetas de bricolaje, tarjetas de felicitación, álbumes de recortes, juguetes y otros proyectos de artesanía.

♫【4 minutos grabables】--- El grabador de voz incorporado permite grabar hasta un mensaje de 4 minutos (240s).

♫【Sonido fuerte】--- Las pilas de botón están incluidas y pueden ser reemplazadas, altavoz verde 8Ω 0,25 W con sonido fuerte.

Modo de reproducción seleccionable: reproducción en bucle, reproducción única.

ICQUANZX Módulo de reconocimiento de Voz por Voz V3 con micrófono € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este módulo es una placa de reconocimiento de voz compacta y fácil de controlar.

Es un módulo de reconocimiento de voz dependiente del hablante. Admite hasta 80 comandos de voz en total. Los comandos de voz Max 7 podrían funcionar al mismo tiempo. Cualquier sonido puede ser entrenado como comando. Los usuarios deben entrenar el módulo primero antes de permitir que reconozca cualquier comando de voz. Tiene 2 formas de control: puerto serie (función completa), pines de entrada generales (parte de la función). Los pines de salida general en el tablero pueden generar varios tipo

Ya sabemos que el módulo de reconocimiento de voz V2 admite 15 comandos en total y solo 5 comandos al mismo tiempo. En V2, los comandos de voz se separan en 3 grupos mientras lo entrenas. Y solo un grupo (5 comandos) podría importarse a Recognizer. Significa que solo 5 comandos de voz son efectivos al mismo tiempo. En V3, los comandos de voz se almacenan en un grupo grande como una biblioteca. Cualquier 7 comandos de voz en la biblioteca podrían importarse al reconocedor.

Parámetros: Voltaje: 4.5-5.5V, Corriente:

Características: admite un máximo de 80 comandos de voz, con cada voz de 1500 ms (una o dos palabras hablando). Máximo 7 comandos de voz efectivos al mismo tiempo. Se suministra la biblioteca Arduino. Control fácil: UART / GPIO. Control de usuario Salida general de pin. READ Los 30 mejores Bateria Recargable 18650 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Recargable 18650

Módulo de Chip de Reproductor de grabación de Voz de Sonido Musical regrabable de 30 Segundos, para Tarjetas de felicitación DIY/Juguetes € 4.89 in stock 2 new from €4.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puede grabar música de acuerdo con sus requisitos o lo que quiera decir, hasta 30 segundos.

Se puede utilizar para: tarjetas de Navidad, cajas de regalo creativas, joyeros, manualidades, juguetes para niños, etc.

Función: activa el botón para reproducir música o reproducción en bucle.

Use el sensor de botón para controlar el movimiento de la voz, adopte una placa PCB ecológica.

Fuente de alimentación de 3 baterías AAA, bocina ambiental de 8Ω 0.25W, el sonido es lo suficientemente grande.

Chip de módulo de voz de sonido de música grabable, grabadora de radio de audio musical Módulo de voz grabable con botones Música Sonido Talk Chip (versión sensible a la luz) € 6.89 in stock 1 new from €6.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Módulo grabable de sonido 27s, con altavoz, micrófono y botón.

Aplicación a la producción de regalos creativos, tales como tarjeta de bricolaje, caja de regalo, caja de pasteles, caja de flores, cajas de chocolate.

Puede volver a grabar su mensaje tantas veces como desee.

Tres clases de estilos, que son control dominante, control fotosensible, control de doble botón con cable para su selección.

Este es un módulo ideal para que expreses tus sentimientos a tus amigos, amante y familia.

Zerone Módulo de grabación de voz 30 segundos, chip con 3 pilas de botón, función de grabación de sonido, módulo de grabación de sonido para bricolaje regalo tarjeta de audio (botones) € 6.89 in stock 2 new from €6.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Módulos de grabación de 30 segundos: el módulo 30S con sonido captable con altavoz, micrófono y botón.

Función de grabación: el grabador de música tiene un diseño único, puedes cambiar tu mensaje tan a menudo como quieras. Puedes grabar tu mensaje tantas veces como quieras.

Tres tipos: hay tres tipos de estilos: las teclas sensibles a la luz y el cable de doble tecla son para su elección. También es una manera perfecta de expresar tus sentimientos a tus amigos, seres queridos y familiares.

Accesorios de regalo DIY: aplicables para la fabricación de regalos creativos, como tarjetas de bricolaje, cajas de regalo, cajas de tartas, cajas de flores, cajas de bombones, juguetes para manualidades y mucho más.

【Garantía】 Si no está satisfecho con nuestro producto, puede enviarnos un correo electrónico en cualquier momento. Le responderemos inmediatamente y le ayudaremos a resolver su problema.

Zerone Unidad Flash USB Reproductor de grabación de Voz Módulo de Chip 1W con batería de Litio Recargable para Tarjetas/Juguetes DIY 480 Segundos de grabación € 13.19 in stock 3 new from €13.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función --- Este módulo de reproducción de música / sonido y reproductor USB puede grabar desde videos, archivos de sonido (cualquier formato), grabaciones de voz, mensajes telefónicos, etc. y reproducir lo que haya grabado con una salida de calidad clara

Regrabable --- con un diseño único, puedes cambiar tu mensaje todas las veces que quieras

Tiempo de grabación más largo --- El módulo puede almacenar hasta aproximadamente 480 segundos / 8 minutos de grabación, alimentado por una batería de litio recargable de 4.2V, y cargado por una interfaz USB; Espacio de almacenamiento 4M

Accesorio de regalo de bricolaje --- Aplicable a la producción de regalos creativos, tales como tarjetas de bricolaje, cajas de regalo, cajas de pasteles, jardineras, cajas de bombones, juguetes de bricolaje y más, este módulo de sonido de voz usb es también una forma ideal para expresar sus sentimientos a sus amigos, amante y familiares

Dos tipos --- dos tipos de estilos para la opción, que son control de botones y control fotosensible para su selección

Módulo de voz grabable, módulo de tarjeta de felicitación de bricolaje de 4 minutos, chip de grabación de sonido musical para tarjetas de Navidad, cajas de regalo creativas, juguetes para niños € 8.29

€ 7.19 in stock 3 new from €7.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔【4 minutos】Grabe música, o lo que quiera decir, hasta 4 minutos, según sus necesidades. Modo de reproducción en bucle y uno repetición de grabación.

✿【Ampliamente utilizado】Se puede utilizar para tarjetas de Navidad, cajas de regalo creativas, cajas de joyas, manualidades, juguetes para niños, etc.

★【Funciones pederosos】Altavoz verde de 3 botones de 0.25 vatios y batería de 3 botones con sonido fuerte. La grabación se puede repetir, y cada grabación sobrescribirá la última grabación.

♥ 【DIY módulo de voz que quiere】El práctico módulo de voz es muy potente y te permite hacer más con menos: si quieres sorprender a tus padres y amigos, o proponer matrimonio a tu pareja femenina / masculino, etc.

➤【Garantía de satisfacción】Compre con confianza. Ofrecemos 100% de satisfacción del cliente o garantía de conversión, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

ASHATA 3W DIY Caja de Grabación de Voz, 2/4 Minutos Módulo de Cuadro de Mensaje de Voz con Sonido Claro para Muñecas, Juguetes de Grabación, Cajas de Regalo, etc.(4 Minutos) € 10.49 in stock 2 new from €10.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Facíl de operar】Hay 2 botones de control, el botón rojo se usa para grabar y el botón negro se usa para reproducir. La calidad del sonido es clara y el sonido es más alto, llegando a 3W.

【2/ 4 minutosde grabación 】Admite grabación ultra larga, hasta 2/4 minutos, muy superior a productos similares.

【Amplia gama de aplicaciones】grabación de juguetes, cajas de regalo, manualidades creativas, artefactos de confesión, publicidad, etc.

【Regrabable】con un diseño único, puedes cambiar tu mensaje todas las veces que quieras

【Accesorios de regalo de bricolaje】adecuados para hacer regalos creativos, como tarjetas de bricolaje, cajas de regalo, cajas de pasteles, cajas de flores, cajas de chocolate, juguetes de bricolaje, etc. También es una forma ideal de expresar emociones a amigos, amantes y familiares.

DollaTek PCM5102A Convertidor Digital a analógico Módulo de Voz PLL Tarjeta de Tarjeta de Sonido DAC estéreo Conector estéreo de 3,5 mm Módulo de Audio Digital de 24 bits para Raspberry Pi € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PCM5102A Convertidor de digital a analógico.

Tarjeta de tarjeta de sonido estéreo DAC del módulo de voz PLL.

Con jack estéreo de 3,5 mm

Módulo de audio digital de 24 bits para Raspberry Pi.

Amplificador de Voz, Sistema de PA Recargable de 12 Vatios (1200 mAh) con Micrófono con Cable para Profesores, Guía Turístico y más (Negro) € 25.50

€ 23.29 in stock 2 new from €23.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este producto es un altavoz portátil multifunción con amplificador de sonido, función de reproducción de música digital

Usando un altavoz de alta potencia, el efecto de sonido es claro y fuerte, El sonido cubre a 80 personas en el aula.

Puede utilizarse como altavoz MP3. Admite la función de tarjeta micro SD y disco USB

Duración de la batería: 0-12 horas de uso, 4 horas de carga

Tamaño de la palma: 85 x 85 x 33 mm (3,3 x 3,3 x 1,3 pulgadas), peso: 225 g. Ligero y fácil de llevar

Wendry Tarjeta de Sonido, Mini Cambiador de Voz Portátil,Tarjeta de Sonido de Transmisión en Vivo para PC y Teléfono Móvil, 4 Efectos de Sonido y 4 Cambios de Voz(Versión en Inglés) € 16.79

€ 14.89 in stock 2 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. ★ 【Perfect Gift】 - Cambiador de sonido de tarjeta de sonido: cambia tu voz en cualquier momento y en cualquier lugar, llama con amigos, chatea por WeChat, juega y canta, etc. Úselo para hacer la vida más placentera.

2. ★ 【Conversión de voz】 - La voz masculina en un clic se convierte en la voz femenina, la voz femenina en un clic se convierte en la voz masculina.

3. ★ 【Plug and Play】: se puede conectar al teléfono para usar.

4. ★ 【Mejorando los sentimientos】 - Es más divertido interactuar con compañeros de equipo en cualquier momento y en cualquier lugar, mientras juegas.

5. ★ 【4 efectos de sonido y modificaciones】 - 4 efectos de sonido y 4 cambios de voz.

ICQUANZX Módulo de grabación de sonido ISD1820 de 2 unidades con módulo de reproducción de sonido grabadora de sonido con altavoz de audio de micrófono. € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este módulo puede manejar directamente 8 altavoces pequeños de 0.5W y 0.5W, fácil de usar grabación y reproducción de voz de 10 segundos.

Alta calidad, reproducción de voz natural.

Se puede utilizar como módulo de megáfono.

Con reproducción de bucle, reproducción de jog, reproducción de un solo paso.

Modo de control de grabación y reproducción: control de botón o microordenador de un solo chip, la línea de control IO ha sido expulsada. READ Los 30 mejores Holyhigh Auriculares Bluetooth 5.0 capaces: la mejor revisión sobre Holyhigh Auriculares Bluetooth 5.0

Cambiador de Voz in stock 1 new Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gracioso cambiador de voz con diferentes efectos.

Blue Yeti X Micrófono USB edición World of Warcraft para streaming con efectos Blue VO!CE, con modulación de voz avanzada y caracteres preestablecidos de Warcraft, para Mac y PC - Gris/Oro € 189.00 in stock 5 new from €189.00

24 used from €121.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El software Blue VO!CE incluye una modulación de voz con ajustes del Warcraft: transforma tu voz con el sonido de los legendarios personajes de World of Warcraft gracias a los cambiadores de voz WOW

Muestras de audio HD de Warcraft: entretén a tu público desde el portátil, usando cientos de muestras de audio HD de Shadowlands y el universo de World of Warcraft

Diseño del micrófono de World of Warcraft: producido junto con Blizzard Entertainment, su diseño combina un elegante acabado en gris, acentos dorados y el logo oficial de World of Warcraft

Runas de Warcraft LED grabadas con láser y personalizables: utiliza las combinaciones de colores predefinidas de Warcraft o personalízalo para que combinen con la decoración de tu ordenador

Efectos vocales de emisión Blue VO!CE: descarga Logitech G HUB y crea un sonido vocal para televisión con los de efectos de voz adecuados o elige uno de los preajustes profesionales incluidos

Caja de grabación de Bricolaje, módulo de grabación de Voz de 3W 2/4 Minutos Módulo de Caja de Sonido de Voz grabable multifunción para Animales de Peluche/Regalo/Juguete(2 Minutos) € 9.89 in stock 2 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La caja de grabación, se puede colocar en muñecos de peluche u otros juguetes, puede ayudarlo a expresar emociones o mensajes, aumentando en gran medida la diversión y la practicidad del juguete.

Hay 2 botones de control, el botón rojo se usa para grabar y el botón negro se usa para reproducir.

La calidad del sonido es clara y el sonido es más fuerte, alcanzando los 3W.

Admite grabaciones ultralargas, hasta 2/4 minutos, muy superior a productos similares.

Amplia gama de aplicaciones: grabación de juguetes, cajas de regalo, manualidades creativas, artefactos de confesión, publicidad, etc.

Tangxi Cambiador de Voz F007, Tarjeta de Sonido en Vivo con Bluetooth para computadora/Almohadilla de teléfono móvil, 18 Efectos Especiales y 12 Tipos de Sonidos electrónicos(Negro) € 46.99 in stock 2 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reducción de ruido inteligente】: adopte el chip de procesamiento inteligente DSP dual para ajustar el ritmo en el tiempo, haciendo que la señal de audio sea estable y clara, y la salida sea mejor.

【Función de acompañamiento BT】: el Bluetooth solo admite dispositivos de acompañamiento, no admite dispositivos de transmisión en vivo. Carcasa de aleación de aluminio, esquiva, cambio de sonido, retorno de oído en tiempo real.

【Múltiples efectos de sonido】: la voz del teléfono es divertida para hacer llamadas de bromas, con 18 efectos especiales y 12 tipos de sonidos electrónicos.

【Usado para】: se puede usar para DJ, grabación de estudio de música, micrófono de condensador, karaoke en línea, podcast, micrófono, canto, canción k, transmisión en vivo.

【Amplia compatibilidad】: compatible con la mayoría de teléfonos móviles, tabletas, computadoras, para PS4, Xbox One, Xbox, Switch, IOS, teléfono Android, Windows e instrumentos musicales electrónicos; Admite varias aplicaciones de transmisión en vivo.

Tosuny 4 Minutos Módulo de Grabación de Voz con Sonido de Música Grabable Tarjeta de Felicitación DIY Chip para el Festival Caja de Música DIY Tarjeta de Felicitación Regalo Creativo € 6.79 in stock 2 new from €6.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 minutos: grabe música, o lo que quiera decir, hasta 4 minutos, según sus necesidades.

Ampliamente utilizado: se puede utilizar para tarjetas de Navidad, cajas de regalo creativas, cajas de joyas, manualidades, juguetes para niños, etc.

Altavoz verde de 3 botones de 0.25 vatios y batería de 3 botones con sonido fuerte.

Controla el movimiento de la voz con botón de inducción.

La grabación se puede repetir, y cada grabación sobrescribirá la última grabación.

Vbestlife Chip de Tarjeta de felicitación de Bricolaje de 4 Minutos, 4 Minutos Módulo de Tarjeta de felicitación de Voz de Chip de Sonido grabable para Tarjetas de Navidad de Vacaciones, CAJ € 8.59 in stock 2 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 minutos: graba música, o lo que quieras decir hasta 4 minutos, dependiendo de tus necesidades.

Ampliamente utilizado: se puede utilizar para tarjetas de Navidad, cajas de regalo creativas, cajas para joyas, manualidades, juguetes para niños, etc.

Altavoz verde de 3 botones, 8 Ω 0,25 W con sonido fuerte.

Controla el movimiento de la voz con la inducción del botón.

La grabación se puede repetir y cada grabación sobrescribe la última grabación.

SONOVO 10 unids/lote 110 cabezal de prueba RJ11 conector de voz MDF probador de cable de red comprobar teléfono Krone módulo de voz Panel de conexión de telecomunicaciones € 4.50 in stock 1 new from €4.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Package Includes: 1 x Voice Module Test Cord

Diyeeni 3W DIY Grabación de Voz Cuadro de Mensaje Módulo de Sonido Claro para Animales de Peluche/Regalo/Juguete(4 Minutos de grabación) € 12.09

€ 11.49 in stock 2 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia gama de aplicaciones: Grabación de juguetes, cajas de regalo, manualidades creativas, publicidad, regalos de cumpleaños, etc.

La calidad del sonido es clara: El sonido también es alto, llegando a 3W

Regalos interesantes: El módulo de grabación de bricolaje se puede colocar en una muñeca de peluche u otros juguetes, lo que puede ayudarlo a expresar emociones o dejar un mensaje, aumentando en gran medida la diversión y la practicidad del juguete.

Dos botones de control: El botón de línea roja se usa para grabar, y el botón de línea negra se usa para reproducción.

Tiempo de grabación largo: El cuadro de mensaje de voz admite grabación ultra larga, puede optar por comprar 2 minutos o 4 minutos, superando con creces productos similares.

Vipxyc Tarjeta de felicitación de Voz, módulo de Voz de 8 Ω 0,25 W con Altavoz, módulo de Sonido DIY para Tarjetas de Navidad, Cajas de Regalo Creativas, Cajas de joyería € 6.79 in stock 2 new from €6.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de 3 botones, altavoz verde de 8 Ω 0,25 W con sonido fuerte.

Con inducción de teclas: controle el movimiento del habla con inducción de teclas.

4 minutos: grabe música o lo que quiera decir hasta 4 minutos, según sus necesidades.

Admite la repetición: la grabación se puede repetir y cada grabación sobrescribirá la última grabación.

Amplias aplicaciones: se puede utilizar para tarjetas de Navidad, cajas de regalo creativas, cajas de joyería, manualidades, juguetes para niños, etc.

Módulo de Voz grabable para Tarjetas de felicitación de Bricolaje 30s Música Sonido Talk Chip Grabadora de Radio de Audio Musical Mirada para Tarjetas de Navidad, Cajas de Regalo(Jugada Individual) € 4.59 in stock 2 new from €4.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Personalizable para grabar música o lo que quieras decir hasta por 30 segundos.

Función: sentido de la luz para activar el botón y reproducir música.

Fuente de alimentación de 3 pilas AAA, altavoz ambiental de 8Ω 0,25 W, el sonido es lo suficientemente grande.

Este módulo ha sido soldado con micrófono, llave, altavoz y batería, etc., y se puede usar después de recibir el producto, lo cual es muy conveniente.

Ideal para tarjetas de Navidad, cajas de regalo, joyeros, manualidades, juguetes para niños, etc.

Tarjeta Felicitación Grabable, 4 Minutos Tarjeta Felicitación Grabable Chip Voz Música Chip Sonido Módulo Musical Grabe Su Propia Tarjeta Felicitación € 11.59

€ 8.45 in stock 2 new from €8.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 minutos: grabe música, o lo que quiera decir, hasta 4 minutos, según sus necesidades.

La tarjeta grabable es ampliamente utilizada. Puede usarse para tarjetas de Navidad, cajas de regalo creativas, cajas de joyas, manualidades, juguetes para niños, etc.

Altavoz verde de 3 botones de 0.25 vatios y batería de 3 botones con sonido fuerte.

Controla el movimiento de la voz con botón de inducción.

La longitud del cable está diseñada para su comodidad.

Mezclador multifuncional en vivo, dispositivo de cambio de voz para PS4 for Xbox / teléfono for iPad / computadora, tarjeta de sonido con múltiples efectos de sonido divertidos, para YouTube LiveMe € 47.29

€ 40.99 in stock 2 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♪ 【Artefacto portátil en vivo】 23 efectos especiales y 12 tipos de sonido electrónico para su elección. Adopta un chip inteligente de reducción de ruido y computación de alto rendimiento, esta tarjeta de sonido en vivo ofrece una calidad de sonido más clara y estable.

♪ 【Mezclador de tarjeta de sonido mágico】 Voz masculina, voz femenina, sonido de bebé y sonido mágico, el mezclador de sonido se puede usar para teléfono móvil en vivo, computadora en vivo, WeChat, QQ, voz del teléfono para chat divertido.

♪ 【Tiempo de espera prolongado】 La batería de litio incorporada de 1300 mAh puede funcionar de forma continua durante 6 a 8 horas después de la carga completa. No se preocupe por el consumo de energía y realice una transmisión en vivo sin preocupaciones.

♪ 【Multi-Aplicación】 El mezclador de audio móvil con tarjeta de sonido en vivo es compatible con plataformas en vivo, Home Karaoke, Voice Chat, Live, Facebook, Periscope, Livestream, Tiktok, pikoo, younow, live me, onAIR y más.

♪ 【Servicio posventa】 Durante el uso del producto, sin importar los problemas que encuentre, contáctenos. Definitivamente le ofreceremos una solución que lo satisfaga. READ Los 30 mejores Canon Powershot Sx740 Hs capaces: la mejor revisión sobre Canon Powershot Sx740 Hs

fegayu Chip de Sonido, Chip de Sonido con batería de Litio Recargable Módulo de grabación de Sonido de música USB Módulo grabable, Módulo de grabación de Voz,(Button Version) € 10.49 in stock 1 new from €10.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación a la producción de regalos creativos, como tarjetas de bricolaje, caja de regalo, caja de pastel, caja de flores, cajas de chocolate.

Este es un módulo ideal para que expreses tus sentimientos a tus amigos, amantes y familiares.

Puede cambiar su mensaje tantas veces como desee.

Dos tipos de estilos, que son control de botón y control fotosensible para su selección.

Funciona con una batería de litio recargable de 4,2 V y se carga mediante una interfaz USB.

Yosoo Health Gear Módulo de grabación de Bricolaje, Caja de grabación de Voz de 2 Minutos/4 Minutos para Insertos de Animales de Peluche y proyectos artesanales(4 mins) € 11.08

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Mobiliario]: Ideal para agregar efectos de sonido a peluches, peluches, proyectos escolares interactivos, marcos de fotos, actividades para niños, pinturas, pasatiempos, proyectos de manualidades, trenes modelo, etc.

[Módulo repetido]: la grabación puede repetirse, y cada grabación sobrescribirá la última grabación

[Fácil de usar]: hay 2 botones de control, el botón rojo se usa para grabar y el botón negro se usa para reproducir

[Funciona con pilas]: esta caja de grabación de voz DIY funciona con 3 pilas AAA de 1.5V (no incluidas)

[Satisfacción 100%]: si tiene alguna pregunta sobre este artículo, no dude en contactarnos, lo ayudaremos dentro de las 24 horas de los días de la semana

HALJIA Sonido de Audio ISD1820 módulo de reproducción de grabación de Voz con micrófono Sonido Audio + Altavoz Altavoz € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grabación de voz en 10 segundos, fácil de usar. Alta calidad y restauración de voz natural.

Se puede utilizar como módulo de altavoces. Reproduce en bucle, haz clic para reproducir, función de reproducción sencilla.

Este módulo puede impulsar directamente un pequeño altavoz de 8 ohmios, 0,5 W.

Altavoz: 8Ω, 0,5 W. Fuente de alimentación: 3-5 V. Con altavoz y cable.

Se puede controlar mediante un microordenador de chip único.

Módulo Voz grabable, 4 Minutos Grabación de Bricolaje Módulo de Tarjeta de felicitación Música Sonido Chip de conversación Audio Radio para Tarjeta de felicitación.(Jugada Individual) € 7.69 in stock 2 new from €7.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Personalizable para grabar música o lo que quieras decir durante hasta 4 minutos.

Función: sentido de la luz para disparar el botón y reproducir música.

Fuente de alimentación de 3 pilas AAA, altavoz ambiental de 8Ω 0.25W, el sonido es lo suficientemente grande.

Este módulo ha sido soldado con micrófono, llave, altavoz y batería, etc., y puede usarse después de recibir el producto, lo cual es muy conveniente.

Ideal para tarjetas de Navidad, cajas de regalo, cajas de joyas, manualidades, juguetes para niños, etc.

Zerone Unidad Flash USB Reproductor de grabación de Voz Módulo de Chip 1W con batería de Litio Recargable para Tarjetas/Juguetes DIY 480 Segundos de grabación € 11.69

€ 9.19 in stock 2 new from €9.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función --- Este módulo de reproducción de música / sonido y reproductor USB puede grabar desde videos, archivos de sonido (cualquier formato), grabaciones de voz, mensajes telefónicos, etc. y reproducir lo que haya grabado con una salida de calidad clara

Regrabable --- con un diseño único, puedes cambiar tu mensaje todas las veces que quieras

Tiempo de grabación más largo --- El módulo puede almacenar hasta aproximadamente 480 segundos / 8 minutos de grabación, alimentado por una batería de litio recargable de 4.2V, y cargado por una interfaz USB; Espacio de almacenamiento 4M

Accesorio de regalo de bricolaje --- Aplicable a la producción de regalos creativos, tales como tarjetas de bricolaje, cajas de regalo, cajas de pasteles, jardineras, cajas de bombones, juguetes de bricolaje y más, este módulo de sonido de voz usb es también una forma ideal para expresar sus sentimientos a sus amigos, amante y familiares

Dos tipos --- dos tipos de estilos para la opción, que son control de botones y control fotosensible para su selección

