Los 30 mejores mochila senderismo 40 litros capaces: la mejor revisión sobre mochila senderismo 40 litros

A AM SeaBlue 40L Mochila de Senderismo Mochila de Viaje Impermeable de Gran Capacidad Mochila de Trekking con Funda para Lluvia para Hombres Mujeres, Negro € 40.00

€ 34.90 in stock 1 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Mochila de senderismo segura, con cubierta impermeable para la lluvia: el silbato de supervivencia en las correas puede hacer que enfrente una emergencia con calma. La Mochila de acampada vendrá con una funda impermeable gratis para la lluvia, para que ya no temas a la lluvia torrencial y disfrutes de la belleza de la naturaleza.

✔Mochila de escalada de gran capacidad 40L: 50 * 15 * 32 cm, Volumen: 40L. 1 compartimento principal con cremallera, compartimento para portátil de 15,6 pulgadas, 1 * bolsillo frontal, 2 * bolsillos laterales para botella de agua o paraguas, 2 bolsillos en la cintura para artículos pequeños, 1 * bolsillo superior con cremallera para cubierta para la lluvia El cordón elástico en la parte delantera y un fuerte sistema de suspensión le brindan muchas más opciones de almacenamiento.

✔Mochila de viaje ergonómica: correas de hombro acolchadas, espalda de malla transpirable, dos correas ajustables para el pecho y la cintura forman un sistema circulatorio que mejora la ventilación y alivia la carga. La Mochila de excursiones No te deja sudar ni cansarte mucho con cargas pesadas.

✔Mochila de trekking impermeable y liviana: nuestra Mochila de deportes al aire libre está hecha de nailon impermeable y resistente al desgaste. El uso de tela ultraligera asegura que su carga no aumente, esta mochila de montaña es muy adecuada para viajes, deporte, trekking, camping, pesca.

✔Servicio postventa a largo plazo: ofrecemos un servicio postventa a largo plazo a todos los clientes porque confiamos en la calidad de nuestra mochila excursionismo. Si tienes algún problema de calidad o no estás satisfecho con nuestra Mochilas de Marcha, contáctanos. Haremos todo lo posible para resolver el problema. Somos la empresa responsable y esperamos que tenga una experiencia de compra agradable.

MOUNTAINTOP Mochilas Senderismo 40 litros Mochilas de marcha Hombre Mujer Impermeable Mochila con Cubierta De Lluvia para Viajes Acampadas € 71.99 in stock 1 new from €71.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶【Resistente al agua y duradero】Esta mochila de senderismo al aire libre de 40 litros es perfecta para vacaciones de fin de semana o excursiones para tres días. Está hecho de tela de poliéster 400D resistente al desgarro y al agua, que proporciona resistencia y rendimiento duradero y prohibe que el agua penetre en la mochila para proteger sus cosas. Dimensiones: 35 x 25 x 55 cm (L * W * H).

▶【Capacidad Suficiente】El compartimento principal con cremalleras dobles puede contener una computadora portátil de 15.6 pulgadas o una bolsa de agua de 2.5 litros. Dos amplios bolsillos frontales pueden contener papel de tamaño A4. También hay 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo para cinturón. La mochila trekking es suficiente para computadoras portátiles, ropa, artículos de tocador, libros y comida.

▶【Cómodo y transpirable】Las correas de hombro de malla transpirable con relleno de esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. La correa para el pecho y el cinturón pueden distribuir y soportar efectivamente el peso de las caderas. La excelente estructura de la espalda lo hace formar un canal de flujo de aire, reduce la descarga de sudor, lo hace cómodo de llevar.

▶【Extensión externa】La suave cremallera YKK puede deslizarse suavemente. Varios cinturones de compresión también pueden transportar bastones de trekking, sacos de dormir, carpas y otros equipos de campamento. La mochilas de montaña tiene una cubierta para la lluvia para proteger sus artículos de la lluvia.

▶【Compañero cómodo al aire libre】Mochilas unisex son adecuadas para uso al aire libre (como senderismo, camping, escalada, trekking, viajes, vacaciones, etc.) o uso escolar y diario. Diseño multifuncional y práctico, como un buen regalo para familiares y amigos Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo

MOUNTAINTOP Mochilas Senderismo 40 litros Mujer Hombre Mochila de Trekking Mochila Montaña al Aire Libre Impermeable para Viaje Acampadas 33x22x55 cm € 71.99 in stock 2 new from €71.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran capacidad】El tamaño de la mochila es de 33 x 20 x 55 cm(40L), que es suficiente para satisfacer todas sus necesidades. El gran bolsillo principal y los múltiples bolsillos le permiten almacenar sus elementos esenciales tales como el compartimento integrado para laptop de 15.6 pulgadas, 2 bolsillos frontales con cremallera, 1 bolsillo antirrobo, 1 bolsillo en la parte inferior, 2 bolsillos laterales, puede almacenar todo lo que necesite para viajes de 3-4 días.

【Función impermeable y característica】La mochila trekking está hecha de tela de nylon resistente al agua, que no permite que el agua penetre fácilmente en esta mochila y brinda resistencia y un rendimiento duradero. La mochila está equipada con una cubierta, que puede resistir el viento y la lluvia, para evitar que se moje debido a la lluvia intensa, , y mantener el interior seca.

【Diseño ergonómico perfecto】Las correas de los hombros de malla acolchada gruesa reducen la presión del hombro, ajustable para diferentes personas. El acolchado brinda una caminata cómoda y conveniente. Los ajustes independientes de la cadera superior e inferior ofrecen un ajuste más personalizado. Hebilla en forma de D y cremalleras de fácil acceso, correas para hombros y otras correas, se pueden ajustar para mantener la mochila en su lugar.

【Diseño fácil de usar】Debido a que el tamaño y la capacidad de la mochila senderismo son relativamente grandes, un interruptor de cremallera está diseñado en la parte inferior de la mochila, a través del cual puede ingresar rápidamente en la parte inferior de la mochila para sacar los artículos.

【Escenario de uso multifuncional】Gracias al estilo y al diseño de la mochila, hay muchos escenarios de uso. Es la buena opción para su viaje, excelente para la universidad, los fines de semana, viajes ocasionales, gimnasios, trabajo diario, acampar y hacer excursiones. Tanto hombres como mujeres son adecuados y adecuados como mochilas para acampar, mochilas para senderismo y mochilas recreativas como una buena opción para los regalos de Navidad y Año Nuevo para familiares y amigos.

Besrina Mochila de senderismo, ligera, multifuncional, informal, resistente al agua, 40 L, camping, senderismo, mochila para ciclismo, viaje, escalada, deportes al aire libre € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ultra gran capacidad: capacidad de 36 – 55L con unas dimensiones de 53 x 30 x 16 cm. Gran compartimento principal con bolsillos funcionales en el exterior, espacio suficiente para tus objetos necesarios. Tales como el teléfono móvil, la cartera, el paraguas, el iPad y ropa, un par de zapatos, libros, etc.

Durable: cremallera de alta calidad, hecho de materiales ligeros con durabilidad, con un fuerte sistema de colgado para llevar más artículos, proporciona fuerza extra y rendimiento de larga duración con el peso más ligero posible.

Mochila ligera y transpirable: malla de ventilación, espalda acolchada y correas de hombro y permite que el aire pase entre la espalda y la mochila, cómoda de usar en senderismo de larga distancia, 2 correas ajustables y 2 correas de compresión para colgar bastones, trípode, tienda de campaña, saco de dormir, otros objetos y refuerzo.

☛ Con tiras acolchadas ergonómicas para hombros y soporte de espalda para una mejor ventilación y alivio de la carga. Mochila ligera.

La mochila es apta para la mayoría de deportes como escalada, camping, senderismo, viajes, etc. Lugares más idóneos: Si quieres sentir el encanto de la naturaleza o escapar de viaje, nuestra mochila ofrece un inolvidable viaje al aire libre para mochileros, la mejor opción para ir de camping.

Lixada Mochila de Marcha, Mochilas Hombre Deportivas, Mochilas de Senderismo, Mochila Trekking, Mochila Impermeable, Portátil para Escalada, Viajes, Actividades al Aire Libre € 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Duradero】La mochila de marcha está hecha de material impermeable de alta calidad y resistente a la ruptura, resistente al desgarro y la abrasión.

【Cómodo y Transpirable】El panel posterior de malla transpirable y la correa para el hombro de la mochila hombre deportiva sbrindan comodidad de amortiguación.

【Gran Capacidad】La mochila de senderismo le ofrece mucho espacio (40L) con múltiples bolsillos, correas laterales y delanteras ajustables para colgar bastones de trekking, trípodes o cualquier otra cosa que necesite.

【Versátil】La mochila trekking es liviana e impermeable. Es adecuada para practicar senderismo, correr, acampar, montar en bicicleta y es fácil de usar.

【Flexible】Las correas ajustables para el pecho y para el hombro, ergonómico para satisfacer las necesidades de diferentes personas. READ Los 30 mejores Botella Agua Acero Inoxidable capaces: la mejor revisión sobre Botella Agua Acero Inoxidable

Shanyk 40L Mochila de viaje para senderismo y acampada | Mochila ligera resistente al agua para exteriores para hombres y mujeres (Black) € 49.99

€ 39.00 in stock 1 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES: 52 cm (alto) x 34 cm (ancho) x 21 cm (profundidad) | Capacidad de 40 litros | Amplios compartimentos con cremallera y bolsillos laterales de malla elástica aptos para tus excursiones de un día o viajes nocturnos.

PESO: Ligero pero resistente con solo 0.74kg

MATERIAL: Tejido de nailon antidesgarro de alto rendimiento resistente al agua | Hebilla YKK duradera de marca y cremallera de metal | Correas de hombro acolchadas y acolchadas con espuma EVA de alta calidad y panel trasero para reducir el estrés

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Cómodo respaldo ergonómico que promueve el flujo de aire | Tirantes ajustables con clip para el pecho | Silbato de emergencia para un viaje más seguro | Accesorios para bastones de trekking | Funda individual para portátil | Apto para puntos de control TSA | Listo para llevar

SU COMPAÑERO PERFECTO para practicar senderismo, acampar, viajar u otras actividades cotidianas | Mochila de viaje ideal para hombres o mujeres | Regalo perfecto para tus seres queridos.

HYCOPROT Mochila Táctica Militar 40L Hombres Mujeres Mochila Gran Ejército Senderismo Mochila Molle Assault Pack para Senderismo Caza Camping Escalada Al Aire Libre (negro) € 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD: El tamaño de la mochila táctica es de 48 * 28 * 28 cm y la capacidad es de 40 litros. Suficiente para almacenar tu equipo táctico y las necesidades diarias al mismo tiempo, también se puede usar como un paquete de asalto del ejército de 3 días.

SISTEMA MOLLE MILITAR: El sistema de correa molle de la mochila táctica está diseñado para conectar múltiples bolsillos tácticos y otros equipos. La parte delantera de la mochila tiene 6 filas de cierres de velcro suave. La parte delantera y los laterales, así como la parte inferior y las correas de los hombros, están equipados con correas molle. La parte delantera de la mochila tiene un anillo en D, se puede usar para colgar otros artículos, la correa inferior se puede usar para sujetar tiendas de campaña y colchonetas u otros equipos para exteriores.

MOCHILA MULTIFUNCIONAL: La mochila de asalto molle consta de tres capas, un bolsillo principal, un bolsillo auxiliar de dos tercios y el bolsillo auxiliar pequeño más externo. Dentro de la bolsa principal también hay un bolsillo interior que puede contener una vejiga de agua de 2 l y un bolsillo interior. Al mismo tiempo, el diseño de la banda elástica puede ayudarlo a sostener algunas cosas que deben repararse.

CÓMODO Y DURADERO: Los hombros están forrados en eva para aumentar la comodidad. La parte posterior está hecha de malla de nailon y forrada con esponja. Estilo de paquete de asalto, ajuste y transpirabilidad. El cinturón es ajustable en longitud y se puede quitar si es necesario.

EXCELENTE ARTESANÍA: La mochila militar está hecha de material de nailon, que tiene una alta resistencia y garantiza que no se pudra cuando se expone al agua. La correa de la mochila está hecha del material del cinturón de seguridad del automóvil, que es duradero, suave y cómodo de llevar.

POKARLA 40L Mochila Ligera y Plegable para Senderismo, Senderismo, Caminata, Mochila Plegable para Acampar Deportes al Aire Libre para Mujeres y Hombres € 26.70 in stock 1 new from €26.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mochila está hecha de material de nailon de panal de abeja de alta calidad resistente al desgarro y al desgaste y a la lluvia, cremalleras de metal resistentes y mejoradas por tachuelas en los principales puntos de tensión que proporcionan una larga durabilidad contra las actividades diarias.

Pesa solo 0.95 libras, se puede plegar fácilmente en su propio bolsillo para almacenamiento y desplegarlo cuando lo necesites. Correas de hombro de malla transpirable con abundante acolchado de esponja que ayudan a aliviar el estrés de tu hombro. El clip de pecho con una hebilla de silbato funciona perfectamente para distribuir el peso del paquete y mantenerlo estable y centrado. Imprescindible para deportes, senderismo, camping y viajes.

Gran capacidad y múltiples compartimentos con espacio de almacenamiento de 40 L, esta mochila cuenta con un diseño de múltiples compartimentos que incluye un compartimento principal con cremallera, un bolsillo frontal con cremallera y dos bolsillos laterales. Un separador y un pequeño bolsillo con cremallera en el compartimento principal son lo suficientemente convenientes como para ayudarte a organizar aún más las cosas. Gran capacidad te ayuda a organizar fácilmente todos tus artículos esenciales.

Absorción de impactos ligera que te hace llevar todo cómodamente. Correa de pecho ajustable con una hebilla de silbato naranja para aliviar el estrés de los hombros y enviar un mensaje para ayudar en emergencias. Dos hebillas laterales mantienen los accesorios largos en los bolsillos de malla estables. La tira reflectante en la mochila hace que sea un excelente compañero tanto para viajes de día como para aventuras nocturnas al aire libre.

Elegante mochila con cinco opciones de color: negro, naranja, morado. Hoja azul, hoja negra

Tomule Mochila Trekking Senderismo Impermeabile Deporte Montana Bicicleta Playa Portatil Plegable Bolsa Viaje Accesorios Trabajo Hombre Trail Mujer Regalo Para Gimnasio Infantil 40L Rojo Floral A € 29.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impermeable y duradero - Mochila senderismo está fabricada con tejido de nylon ripstop de alta calidad que es impermeable, resistente a los desgarros, a los arañazos, a la abrasión, transpirable, cómodo y suave.Mochila viaje mantiene el agua y el polvo fuera de tu mochila, protegiendo tus objetos de valor de las fuertes lluvias y manteniendo todo seco. La duradera cremallera metálica SBS bidireccional y resistente aumenta considerablemente la vida útil de la cremallera.

Comodidad y portabilidad - TOMULE 40 litros Mochila senderismo está especialmente diseñada para los amantes de los viajes. Los tirantes ajustables y transpirables y el rico acolchado de espuma ayudan a aliviar la presión sobre los hombros, lo que permite llevar la mochila trekking durante largos periodos de tiempo mientras se practica el senderismo.Mochila senderismo está equipada con un clip de pecho que distribuye perfectamente el peso de la mochila.

Ligero y plegable - Mochila senderismo pesa sólo 500g, lo que hace que su viaje sea muy fácil. Además, se puede guardar fácilmente en su propio bolsillo con cremallera para ahorrar espacio y transportarla de forma compacta. Tamaño sin plegar: 32 x 16 x 50cm pulgadas. Tamaño plegado: 17 x 21 x 10 cm. Se ha añadido un bolsillo impermeable para la humedad al compartimento principal para separar mejor la ropa sudada, las toallas u otros objetos personales después de nadar o hacer ejercicio.

Gran capacidad y múltiples bolsillos - Mochila mujer tiene un amplio compartimento principal con cremallera, 1 compartimento secundario con cremallera, 2 bolsillos delanteros con cremallera, 1 bolsillo para objetos húmedos, 3 bolsillos internos y 2 bolsillos laterales de malla. La mochila plegable ultraligera de 40 litros ofrece mucho espacio para los viajes al aire libre, el camping, el senderismo y el ciclismo, a la vez que presenta un diseño elegante, también es una mochilas hombre.

Compre con confianza - Mochila senderismo tiene un diseño impermeable y es fácil de limpiar. Con su aspecto elegante y sus cremalleras de alta calidad y costuras reforzadas, las mochilas mujer durarán mucho tiempo, por lo que puede comprar con confianza. Ofrecemos un servicio de sustitución de 90 días y un servicio 24/7, así que si tiene alguna pregunta, no dude en hacérnosla llegar. Le daremos una solución satisfactoria. No tienes que preocuparte por ningún problema.

Mochila 40L Viaje Excursionismo Camp Caminata Portátil Deportes al Aire Libre Daypack Impermeable Mochila Trekking Subir Bolsas de Vuelta para Hombres Mujeres, Negras € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De gran capacidad y multifuncional: 40L de capacidad, guarde fácilmente su ropa, ibros, artículos de uso diario y laptop de 15.6 pulgadas. Capacidad de peso fuerte, puede soportar el peso de 19 KG. Los bolsillos laterales pueden contener dos botellas de agua (1500 ml cada una).

⛅Tejido de alta calidad: La mochila de viaje se utiliza con material de poliéster oxford y poliéster duradero y cremallera de calidad SBS, fácil de limpiar y de larga duración, cremallera resistente al agua, resistente a los rasguños, anti-desgarro.

☁️Diseño de tira reflectante: La Mochila Senderismorecuerdeestá diseñado con una tira reflectante, refleja la luz naranja en la oscuridad, a los conductores traseros o transeúntes para garantizar la seguridad de su viaje.

Ergonómicamente diseñado: Correa de esternón ajustable y bandolera te ayudan a disfrutar de la comodidad personalizada de la mochila. Diseño de almohadilla trasera de descompresión suave, amortiguación de descompresión transpirable y diseño de correa de hombro reforzada.

☀Mochila multifuncional: Una mochila versátil se puede usar para una amplia gama de actividades, como ciclismo, escalada, camping y pesca, puede satisfacer todas sus necesidades diarias. La malla más externa puede contener su baloncesto o fútbol, ideal para deportes y ocio.

Millet - Ubic 40 - Mochila para Hombre y Mujer - Senderismo y Trekking - Capacidad Media: 40 L - Negro € 130.98 in stock 3 new from €130.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una mochila unisex robusta y versátil diseñada para actividades alpinas como el senderismo y el trekking de corta duración (un día), Fabricada con fibra 100% reciclada

Capacidad: volumen adecuado de 40 L optimizado para repartir la carga de forma inteligente entre los múltiples bolsillos con cremallera y otros compartimentos, Contenido a mano en todo momento

Practicidad: innovador sistema de correas Variloop mejorado compatible con todo tipo de equipamiento de montaña o acampada para cualquier época del año, Cubierta impermeable integrada en caso de precipitaciones, Compatible con sistemas de hidratación

Comodidad: modelo ergonómico para hombre y mujer, Correas y cinturón ajustables para preservar la libertad de movimiento, Tirantes acolchados, Espalda reforzada, bolsillo frontal de malla

Contenido: 1x Mochila unisex Ubic 40 de Millet, Capacidad: 40 L, Color: Black (Negro)

Meisohua Mochila de Senderismo, 40L Impermeable Mochila de Escalada para Camping Ciclismo Deportes al Aire Libre Morral para Viajes Acampadas USB - Azul Marino € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila de viaje material: Terylene, Nylon; Resistente al agua

Gran capacidad mochila de trekking:Tamaño:50cm x 32cm x 15cm.900g,45 litros.Compartimiento de la computadora soporta 15.6 '' portátiles mientras que la parte externa principal es adecuada para 17''

Mochila escalada trekking pole attachment, puede poner herramientas, bastones de trekking, equipo de camping, sacos de dormir, tiendas de campaña, etc

La ventaja mochilas de senderismo : Malla del panel y correas para los hombros acolchadas y transpirables ofrecen un confort de amortiguación, mientras que también promueve la circulación del aire a lo largo de la espalda y los hombros

Multi-función mochilas de marcha : Esta mochilas bolso viaje es unisex y es ideal para ir de senderismo,excursión, viajar, acampar, ciclismo, escolar, deporte, portátil, mujer, hombre, militar, marcha etc

deuter Futura Pro 40 Mochila de senderismo € 210.00

€ 162.09 in stock 7 new from €162.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ventilación máxima gracias al sistema dorsal de malla Aircomfort, para más comodidad de uso. Y al mismo tiempo, el armazón elástico de acero para muelles asegura una perfecta transferencia de carga a las aletas de cadera

El sistema dorsal Active-Comfort-Fit favorece la comodidad de uso con correas de hombro móviles combinadas con un diseño indeformable

Las aletas de cadera VariFlex móviles se ajustan a las caderas y distribuyen el peso cómodamente

Dispositivo para sistema de hidratación (compatible con deuter Streamer 3.0, no incluido)

Colgadores para portacascos (este se puede adquirir como accesorio)

Terra Peak Flex 40 Mochilas de senderismo 40L mujer hombre verde - Mochila de trekking impermeable - Mochila de viaje al aire libre con sistema de hidratación y cinturón de cadera - Mochila de marcha € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ CALIDAD PREMIUM: La mochila verde está hecha de poliéster ripstop 420D así como de poliéster 600D y está equipada con cremalleras YKK. Con un volumen de 40 litros, un tamaño de 54x33x19cm y un peso de sólo 1.350g, es una mochila de trekking perfecta y polivalente.

✅ SISTEMA DE ESPALDA: El sistema de espalda Air Stream Contact con acolchado 3D AirMesh ofrece el equilibrio óptimo entre un perfecto confort de uso y una buena ventilación y garantiza un ajuste perfecto. El canal de ventilación central garantiza una óptima ventilación de la espalda. Gran comodidad de uso gracias a los tirantes acolchados, anatómicos y ajustables individualmente, con una correa pectoral elástica ajustable en altura y un cinturón de cadera.

✅ CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Mochila versátil para excursiones de varios días y viajes de trekking. Ofrece un gran compartimento principal con un bolsillo A4 para el portátil o la tableta, por lo que también es adecuado para la universidad y el trabajo. Se pueden acoplar botellas para beber, bastones de senderismo, casco de bicicleta, luz de bicicleta, esteras para dormir o chaquetas. En caso de lluvia, la mochila está protegida por un material repelente al agua y una funda para la lluvia.

✅ ALMACENAMIENTO EXTRA GRANDE: La mochila está equipada con 4 compartimentos. Un espacioso compartimento principal con apertura frontal y amplia apertura con cremallera para facilitar la carga y la preparación del sistema de hidratación. Puede elegir entre un compartimento grande o dos. Un compartimento frontal para objetos pequeños y objetos de valor. Nuestra mochila puede utilizarse como mochila de senderismo, mochila de día, mochila de viaje, mochila de esquí y mochila de bicicleta.

❤️ START-UP FEELING: Diseñado y desarrollado en Alemania. Desde 2018, perseguimos nuestra misión como empresa joven para ofrecerte productos perfectos y de excelente calidad para tu próxima aventura al aire libre, para que puedas disfrutar de todas tus excursiones con mucha DIVERSIÓN y ALEGRÍA. READ Los 30 mejores Izas Chaqueta Hombre capaces: la mejor revisión sobre Izas Chaqueta Hombre

Doorslay Mochila de Viaje, Mochila Deporte, Mochila para Senderismo de 40L Mochila Portátil Impermeable para Escalada, Viajes, Actividades al Aire Libre de Gran Capacidad € 38.99

€ 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Gran Capacidad】 Esta mochila deporte es perfecta para viajar de gran capacidad, tiene una capacidad de hasta 40L, el interior de la mochila tiene un compartimento específico para alojar un ordenador portátil donde se puede meter ropa, libros, tablets, billetera, llaves, paraguas, botella de agua.

★ 【Material de Calidad】 La mochila de viaje está hecha de material impermeable de alta calidad y resistente a la ruptura, resistente al desgarro y la abrasión.

★ 【Cómodo】 El panel posterior de mochila deporte de malla transpirable y la correa para el hombro brindan comodidad de amortiguación, correas ajustables para el pecho y para el hombro, ergonómico para satisfacer las necesidades de diferentes personas.

★ 【Versátil】Este mochila para senderismo de 40L tiene múltiples bolsillos, correas laterales y delanteras ajustables para colgar bastones de trekking, trípodes o cualquier otra cosa que necesite.

★ 【Múltibles Usos】 La mochila portátil es liviana e impermeable. Es adecuada para practicar senderismo, correr, acampar, montar en bicicleta y es fácil de usar.

MAXTOP Mochilas ligeras plegables de viaje Unisex Mochila de 40L Mochila de viaje Senderismo Senderismo Mochila impermeable para senderismo Bicicleta Mujeres Hombres € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ Gran capacidad y organizada (40 litros, 13 bolsillos) – 40 L de mochila de almacenamiento y más de 10 bolsillos, no hay problema para adaptarse a todo dentro de esta espaciosa mochila de viaje plegable. Un compartimento principal con dos secciones espaciosas para guardar la ropa y los equipos de viaje organizados. Los 3 bolsillos delanteros con bolsillos adicionales en el interior son ideales para un acceso rápido como cámara, guías y además hay dos bolsillos de malla para guardar.

▶ Mochila resistente al agua y duradera: esta mochila ligera MAXTOP está hecha de tela de nailon resistente al desgarro de alta calidad y resistente al agua, que proporciona resistencia y rendimiento duradero, con un peso mínimo. Los puntos de estrés se refuerzan con tachuelas de barra para una mayor longevidad. Utilizamos cremalleras duraderas de metal SBS resistentes a la abrasión de 2 vías en toda la mochila, no te preocupes por las cremalleras que atrapan en las solapas.

▶ Compañero cómodo y al aire libre: diseñado pensando en la comodidad y la función. Las correas de hombro de malla transpirable ayudan a aliviar el estrés de tu hombro. La longitud de las correas de hombro es ajustable. Correa ajustable en el pecho con una hebilla de silbato que te ayuda a bloquear tu mochila en su lugar y enviar un mensaje de ayuda. La tira reflectante en la mochila la convierte en un compañero fantástico para viajes de día y aventuras al aire libre de noche.

▶Mochila ultraligera y compacta (0,4 kg): pesa menos de una libra, la portabilidad de esta mochila es inigualable. Cuando no esté en uso, solo tienes que doblar la mochila en su propio bolsillo frontal con cremallera para un fácil almacenamiento compacto. (no más gastos de exceso de equipaje), y desplegar de bolsillo a mochila en solo 10 segundos cuando llegues a tu destino. Una de las mejores mochilas para hombre y mujer del mercado.

▶Versátil y accesible: viene en negro azul gris, con un volumen de 40 litros y compartimentos espaciosos, comodidad ideal para el uso diario o excursiones de día, vacaciones, viajes, excursiones de un día, escuela, camping y compras, y un gran regalo para todos. Además, prometemos - Garantía de vida - intercambio, devolución, lo que sea necesario.

Mochila de senderismo de 40 litros, impermeable, deportiva al aire libre, unisex, resistente al senderismo, ligera de viaje, Packable, mochila para camping y senderismo (naranja) € 15.69 in stock 1 new from €15.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad y larga duración】Hecho de nailon de alta calidad, mano de obra fina, ligero, resistente al desgaste y resistente al agua.

【Comodidad】: correa de hombro ajustable ergonómica en forma de S, hebilla resistente y conexión en D que se puede ajustar para que la ropa sea más cómoda y menos deformable.

【Fácil 】: el diseño de la esponja trasera y el diseño que se adapta a la espalda pueden disipar eficazmente la presión, que también es transpirable, cómodo y alivia la fatiga.

【Gran espacio de almacenamiento】: diseño multibolsillo y gran capacidad de almacenamiento para muchos artículos. El bolsillo de malla en el lateral ofrece mayor comodidad para guardar objetos pequeños.

【Amplia gama de aplicaciones】: ideal para escalada, senderismo, camping, turismo y otras actividades al aire libre.

G4Free Mochila de senderismo plegable de 40 l, ultraligera, plegable, para senderismo, camping, viajes, escalada € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad: 40 L. Más grande que otras mochilas plegables. Suficiente para llevar todo lo que necesitas para viajar. Es lo suficientemente espacioso, como una hamaca, ropa, toallas, revistas, cámaras y, si es necesario, algunas botellas de cerveza.

Superligero: solo 450 g. se puede plegar a un pequeño volumen y embalar en una bolsa ultra pequeña. Si no necesitas una mochila, simplemente dobla en tu maleta, bolso o coche.

【Super duradero】Hecho de tejido de nailon resistente a desgarros de alta calidad. Esto garantiza una larga vida útil con un peso mínimo. La mochila puede soportar hasta 40 kg. Con correas acolchadas ajustables, transpirables y acolchadas y una correa para el pecho con silbato, también puede brindarle comodidad y ayuda en el campo.

【Multifuncional】Abierto 58 x 34 x 20 cm, plegado: 24 x 20 x 9 cm. 1 compartimento principal, 2 bolsillos con cremallera en la parte superior (interior y exterior). 1 bolsillo frontal, 2 bolsillos laterales de malla. Los bastones de trekking se pueden fijar a dos cuerdas de tracción. La base está equipada con una eslinga rápida para ganchos y bucles o botellas.

Mochila para exteriores indispensable: ultraligera, extremadamente duradera y plegable. Es muy adecuado para viajes, senderismo, camping, escalada y trekking. Es el regalo perfecto para familiares y amigos.

FUXINGYAO Mochila Senderismo 40 L,Mochilas ligeras plegables de viaje Unisex ,Mochilas de Marcha Adecuada para Senderismo Camping Viaje Deportes al Aire Libre-Negro € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cómoda y duradera】 La mochila está hecha de material de nailon impermeable, que es ultraligero y duradero, resistente a los arañazos y ligeramente impermeable. El material ultraligero puede reducir la carga de actividades al aire libre. La correa para el hombro y la espalda de malla transpirable están rellenas con una gran cantidad de esponja para brindar comodidad de amortiguación y aliviar la presión del hombro, lo que es muy adecuado para excursionistas entusiastas.

【40L Capacidad】Mochila de 40 litros que consta de una bolsa principal con un compartimento para computadora, un bolsillo frontal con múltiples compartimentos de clasificación, bolsillos de malla elástica en ambos lados y una bolsa antirrobo y otros bolsillos. la mochila proporciona un amplio espacio para guardar fácilmente la ropa, la computadora portátil, los artículos de tocador, los botiquines de primeros auxilios, etc., suficiente para 1-2 días de caminata y campamento los fines de semana.

【Seguridad y diseño único】 La mochila de trekking tiene un potente sistema de suspensión. A ambos lados de la mochila se pueden colgar sacos de dormir, carpas, carpas de escalada, etc. para facilitar la caminata por el bosque. La correa para el hombro está equipada con una tira reflectante de seguridad de emergencia y un silbato que salva vidas, que está especialmente diseñado para situaciones de emergencia.

【Uso múltiple】 La mochila de trekking unisex de 40L es muy adecuada para uso al aire libre, senderismo, trabajo, compras, escuela, uso militar. Se puede utilizar como mochila de viaje, mochila de trekking, mochila de camping, mochila militar, mochila de trabajo y también para hombres, mujeres, regalos para familiares y amigos.

【Servicio al cliente】 Si tiene alguna pregunta o problema sobre esta mochila después de la compra, contáctenos, le responderemos dentro de las 24 horas. Nuestro objetivo es brindar soluciones satisfactorias.

ZOMAKE Mochila Plegable Ligera 40L,Mochilas Compacta con Resistencia al Agua para Hombre,Mujer,Viajar,Senderismo,Al Aire Libre(Lago Verde) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las mochilas plegables se pueden utilizar en una amplia gama:Nuestras mochilas ligeras son ligeras (395g).La mochila plegada es del tamaño de un sándwich.La mochila plegable puede ser fácilmente transportada y utilizada por todos.La mochila plegable es fácil de llevar al trabajo,a la escuela y de guardar en maletines,bolsas,maletas,coches,etc.

Mochila de gran capacidad con un fuerte almacenamiento:Nuestra mochila plegable diseñada es de 40L.la parte delantera es un bolsillo externo para facilitar el acceso a nuestro teléfono y cargador;un bolsillo central;el gran bolsillo principal contiene una partición capas y bolsillos de privacidad,suficiente para mantener la ropa,cámara,iPad,etc.Nos proporciona un almacenamiento multifuncional y protección durante el uso de la mochila plegable

Las mochilas plegables son duraderas e impermeables:A diferencia de las mochilas,nuestras mochilas plegables utilizan material de nylon impermeable.La mochila ligera es resistente al agua,pero no es completamente impermeable.(consejos:≠paraguas a prueba de agua)Nuestra mochila plegable adopta un nuevo proceso de doble capa resistente al desgaste.Sobre la base del antiguo proceso,se han añadido más de 29 tipos de puntadas de refuerzo para mejorar la resistencia al desgaste

Nuevo diseño de la mochila plegable:Nuestra mochila plegable aporta calidez a las personas que nos rodean,los hombros están rellenos de almohadillas de espuma únicas,nuestra espalda se adapta perfectamente a la espalda de la mochila ligera,y no hay presión en la espalda.Diseño de la correa de hombro ajustable,diferentes grupos de personas se pueden ajustar de acuerdo a su situación real

ZOMAKE mochilas han recibido numerosos elogios:Nuestras mochilas plegables han viajado por todo el país.mochila plegable ligero es famoso por su aspecto elegante,funciones prácticas,experiencia cómoda,y aplicaciones multi-ocasión.Todo está cambiando,el espíritu de ZOMAKE se mantiene sin cambios,mochila plegable siempre estará con usted,y disfrutar de una vida feliz!

Mochilas De Marcha, Mochila De Senderismo Trekking Mujer Hombre Resistente Al Agua 40L litros Al Aire Libre Ligera Gran Capacidad para Viajes Montañismo Escalada USB Backpack Negro € 46.96 in stock 1 new from €46.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Trekking Rucksack Men con puerto USB: Outside In USB Port. Construido en el cable de carga en el interior, esta mochila USB le ofrece una forma más conveniente de cargar su teléfono mientras camina. Tenga en cuenta que esta mochila no se potencia solo, el puerto de carga USB solo ofrece un acceso fácil a la carga.

✔ Mochila de montañismo resistente al agua: hombres aptos y la mayoría de los deportes como escalar, acampar, ir de excursión, viajar, trekking, caza, esquí, montañismo y muchas otras actividades al aire libre.

✔ Mochila de camping resistente al agua Correas externas para colgar: Hay correas exteriores para colgar objetos grandes como bastones de trekking, saco de dormir, colchoneta o colchoneta, tienda, hamaca, botella de agua, etc. Puede llevar al mismo tiempo saco de dormir y colchonetas, 2 bastones de trekking.

✔ Estructura interna de la mochila de carga USB: Compartimientos múltiples para mantenerse organizado, 1 x Bolsillo principal para portátil Se adapta al compartimiento para computadora portátil de 15.6 pulgadas, 1 x Bolsillo frontal, 2 x Bolsillos laterales para botella de agua o paraguas, 2 x Bolsillo de cintura para artículos pequeños, 1 x Bolsillo superior para teléfono o tarjeta de identificación.

✔ Durable mochila al aire libre 40L: protege la comodidad de su espalda, el ajuste del torso multiposición se adapta a una mayor extensión. El material de nylon ya no te preocupa si la mochila está cargada en la correa de pesaje de 40 kg sin nada más de qué preocuparse. A AM SEABLUE TIENDAS OFRECE 180 DÍAS DE GARANTÍA GRATUITA.

Petfu 40L Mochila de Senderismo Deportes Impermeable Mochilas Hombre Mujer Grandes Mochila para Viajes Alpinismo Acampar Trekking, Azul € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila de Senderismo 40L: 1 * bolsa principal con compartimento para computadora portátil de 15.6 '', con múltiples compartimentos, 2 * Organized-Medium-Pouch, 1 * Head-Front-Pouch, 2 * Side-Pouch, Con esta mochila sus artículos se mantendrán en orden.

Reflectante: Además, hay una tira reflectante en la correa de la mochila para garantizar que la visibilidad sea lo más corta posible para garantizar su seguridad. Esta es la mejor opción para viajar al aire libre.

Tira resistente al agua: La mochila de senderismo de 40L tiene un fuerte efecto resistente a los arañazos. Está hecha de un material impermeable ligero y resistente a la rotura, y está hecha de Oxford resistente al desgaste y a la rotura. Hecho de materiales.

Cómodo y Respirable: Las correas de malla transpirables para los hombros con abundante esponja acolchada y proporcionan un buen flujo de aire. Maximiza el efecto fresco y cómodo para usted y también puede soportar su paquete y distribuir el peso de su contenido en todo su cuerpo.

Multi-función: Mochilas unisex son adecuadas para uso al aire libre (como senderismo, camping, escalada, trekking, viajes, vacaciones, etc.) o uso escolar y diario. La mochila versátil y práctica es el mejor regalo para familiares y amigos.

OcioDual Mochila Negra 40 Litros 40L Impermeable con Cierres Asas y Correas de Seguridad Senderismo Trekking Camping € 18.49 in stock 1 new from €18.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mochila presenta un compartimento principal con cremallera, dos bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos elásticos laterales

El modelo y la estructura están bien diseñados. Trabajan para proporcionar la comodidad máxima y la mejor experiencia de uso

Hecho de materiales ligeros y duraderos. Las correas de los hombros y el respaldo están equipados con almohadilla ergonómica y malla de amortiguación de golpes para una mejor ventilación y máxima comodidad. También, la cintura y la correa del pecho son ajustables, por lo que su diseño permite ajustarse a cualquier persona. Son tan cómodas que no le molestarán durante su transporte

Este mochila es ideal para realizar actividades al aire libre, tales como trekking, caminar, senderismo, camping, viajes, bicicleta, pesca, airsoft, paintball, militar...

Volumen: 40 L

DICACA NATURE Mochila Senderismo-Mochila Montaña ideal para acampada, trekking tanto para hombre y mujer ideal como equipaje de mano 40x20x25.( 40L verde ) € 36.90 in stock 1 new from €36.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente y cómoda: La mochila senderismo y montaña 40L está hecha de tela poliéster gruesa de grado industrial que puede soportar cargas pesadas durante su caminata. las correas de los hombros en forma de S son transpirables y ajustables para adaptarse a cualquier tamaño y altura.

Múltiples compartimentos: Esta mochila de viaje tiene un compartimento principal con cremallera, tres bolsillos delanteros con cremallera, dos bolsillos laterales de malla, dos bolsillos pequeños en los laterales de la cintura y varios bolsillos interiores. El compartimiento principal puede contener artículos del tamaño de un ordenador portátil de 15 pulgadas. Dos bolsillos laterales de malla pueden contener incluso una botella de agua.

Las mochilas de montaña tanto para hombre como para mujer.

Ligera (0.500 kg) y muy espaciosa (40 litros): esta mochila ligera proporciona suficiente espacio para viajes, acampadas, excursiones y caminatas. Excelente mochila para hombres y mujeres.

Compacta: Perfecto para escapadas de fin de semana y de equipaje de mano para el aeropuerto, para evitar costes por sobrepeso. READ Los 30 mejores Kit De Pesas capaces: la mejor revisión sobre Kit De Pesas

Zeroall 40L Mochila de Senderismo Impermeable Mochila de Marcha Trekking Camping Deporte al Aire Libre(Naranja) € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales Premium】Hecho de tela de nailon y poliéster de alta calidad, resistente al agua, al desgarro y al desgaste, correas reforzadas, hebilla duradera, cremalleras suaves. Todo esto asegura un uso a largo plazo. Esta es la mochila que puedes llevar contigo durante años y más.

【Gran capacidad de 40L】la mochila de senderismo Zeroall está diseñada con una gran capacidad de 40L. El multibolsillo puede almacenar varios artículos: ropa, paraguas, tazas, computadoras portátiles, toallas de secado rápido, loncheras, almohadas, etc. La mochila impermeable para caminatas puede llevar todos los artículos diarios que necesita.

【Mochila multifuncional】 Hay correas colgantes externas para transportar artículos grandes como bastones de trekking, sacos de dormir, colchonetas y almohadillas para dormir, trípodes y otros. Puede llevar 2 bastones de trekking al mismo tiempo, por ejemplo.

【Excelente diseño de transporte】 El diseño ergonómico se adapta a la estructura de la espalda, protegiendo su espalda mientras lleva una carga pesada. Las correas ensanchadas y ajustables ayudan a liberar cargas sobre el hombro. El acolchado de malla transpirable te brinda una caminata cómoda y seca.

【Uso amplio y nuestro servicio】Ideal para caminatas, campamentos, viajes, caminatas, escalada, caza, esquí, montañismo y muchas otras actividades al aire libre. Zeroall hará todo lo posible para proporcionar a los clientes productos y servicios satisfactorios. Si tiene alguna pregunta, le responderemos dentro de las 24 horas. Prometemos 180 días de servicio al cliente.

Lafuma - Access 40 - Mochila Unisex para senderismo, Trekking y viajes - Volumen 40 L - Negro € 89.72

€ 85.38 in stock 2 new from €85.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila versátil y duradera especialmente diseñada para cubrir las necesidades de caminatas y senderismo de varios días, Diseño 100% poliéster reciclado

Volumen práctico de 40 L, Ideal para llevar todo el equipo necesario para travesías de 1 o 2 días, Apertura de solapa con 2 hebillas

Accesorios completos con sistema de soporte, compartimento de hidratación y correas de transporte de material inferior de la bolsa, Protector de lluvia

Perfil ergonómico para preservar la libertad de movimiento durante el ejercicio, Tirantes ergonómicos, Cinturón ajustable

Contenido: 1x Lafuma Access 40 Mochila , Volumen: 40 L, Color: Black (negro)

ProCase Mochila Táctica Militar 40L, Paquete de Asalto MOLLE de Gran Capacidad para Utilidad Militar, Bolsa de Emergencia de 3 Días para Caza Senderismo Acampada y Actividad al Aire Libre –Negro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 19.68"×11.8"×11.8" (50 x 30 x 30 cm); Capacidad: 40L; Mochila tácitca de gran capacidad es hecha de material duradero y resistente al agua, proporcionando un ambiente limpio y seco para sus equipos en el aire libr

Detalles Considerados: Costura doble, cremallera resistente, reverso acolchado de malla transpirable y sistema de compresión funcional para ahorrar espacio; Ideal para todos los tipos de actividades al aire libre

5 Compartimientos para diferentes cosas: 2 bolsillos delanteros para artículos pequeños; 2 compartimientos grandes con bolsillo de malla y de cremallera para suministros grandes e importantes; 1 bolsillo escondido trasera para artículos de uso frecuente

Sistema MOLLE: Molle tejido en toda la bolsa para colocar bolsas o equipos adicionales como paquete de asalto de 3 días; También podría usarse como bolsa de rescate, mochila de supervivencia, bolso de viaje y bolsa de disparo

Correa de hombro de calidad con relleno, conveniente y cómodo de ponerse en sus hombros; Cuenta con una cinturón, fácil de ajustar la bolsa en su cintura, sin preocupación de deslizarse cuando monta en bicicleta o hace la escalada

Mooedcoe 40L Mochila Senderismo Montaña Trekking Macutos de Viaje Acampada Marcha (Verde) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Resistente al Agua y Duradero: La mochila está hecha de material de poliéster y nylon resistente al rayado y al agua, no permite que el agua penetre fácilmente en esta mochila y brinda resistencia y un rendimiento duradero. Los puntos de tensión están reforzados con barras de adherencia para aumentar la longevidad. Esta mochila incluye una CUBIERTA DE LLUVIA para evitar que se moje debido a la lluvia intensa. Puede guardar la cubierta lluvia en el bolsillo inferior con cremallera si no se usa.

★Bolsillos Multifuncionales: Con 3 compartimentos principales con cremallera y un compartimiento para computadora portátil bien hecho, se ajusta a una computadora portátil de hasta 15.6 pulgadas. Todas las cremalleras metálicas se deslizan suavemente y con buena calidad. Dos bolsillos para botellas de agua en la parte lateral. Y también con un sistema de hidratación en el que puede acceder rápidamente al agua potable.

★Gran Capacidad y Nueva Función: Con una capacidad de 40 litros. La correa del esternón con una hebilla de emergencia. Y es con muy buena costura que puede sostener bien las cosas que necesita. Cuando lleva la mochila durante mucho tiempo, el diseño de las correas gruesas para los hombros alivia el peso del hombro.

★Gran Compañero de Viaje: Una buena opción para su viaje. Excelente para la universidad, la escuela, los fines de semana, viajes ocasionales, gimnasios, trabajo diario, acampar y hacer excursiones. Los estudiantes más jóvenes o mayores turistas, hombres o mujeres son adecuados. Es bueno servir como mochila, macuto, mochila informal, mochila para portátil, mochila de senderismo, etc.

★Cómodo y Respirable: Las correas de malla transpirables para los hombros con abundante esponja acolchada y proporcionan un buen flujo de aire. Maximiza el efecto fresco y cómodo para usted y también puede soportar su paquete y distribuir el peso de su contenido en todo su cuerpo.

SKYSPER 40L Mochila de Senderismo Mochila de Trekking para Hombres Mujeres con Protector de Lluvia Mochilas de Marcha Macutos Unisex para Camping Viajes Excursiones Acampadas Montaña al aire libre € 47.99 in stock 1 new from €47.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 SKYSPER 40l mochila de senderismo está hecha de poliéster 600D y nailon 210D de alta densidad, resistente al agua, resistente al desgarro y resistente al desgaste;. Además, utilizamos cremalleras SBS de alta calidad; Todas las partes de la bolsa y las correas para los hombros están reforzadas para que la mochila sea más duradera. Esta mochila es ideal para la vida diaria, viajes, caminatas, campamentos, escuela, ciclismo, excursiones de un día, etc.

【Gran capacidad y múltiples compartimentos】con una capacidad de 40 l para caminatas de 1 a 2 días o viajes de 3 días, posee muchos bolsillos que incluyen unoprincipal espacioso con compartimento de hidratación (con espacio para bolsa de agua de 3L, NOTA: NO VIENE CON BOLSA DE AGUA !!! ), otro que es antirrobo con un gancho para llaves muy útil, un bolsillo frontal y 2 bolsillos laterales de malla; Además, la cuerda elástica delantera es perfecta para colgar ropa y toallas mojadas.

【Ergonómico y Cómodo】el panel posterior y las correas para los hombros están acolchados gruesos, combinados con elevadores de carga y un gran soporte para el cinturón lumbar que no solo pueden reducir efectivamente la fatiga de la caminata, sino que también pueden almacenar un teléfono celular de 7 pulgadas y cuentan con un sistema de expansión MOLLE . La hebilla de pecho desmontable y ajustable también está diseñada como un silbato de seguridad para uso de emergencia.

【Seguridad y Conveniente】 la parte inferior de la mochila está equipada con una cubierta para la lluvia y con una hebilla de sujeción antipérdida, por lo que no tiene que preocuparse de que el viento se lleve la cubierta para la lluvia, incluso durante el viaje. El diseño reflectante hace que la conducción nocturna sea más segura. La mochila está equipada con una guía de emergencia al aire libre. Esto le brinda una garantía adicional de seguridad mientras realiza su actividad favorita.

【SKYSPER Mochila de Senderismo Profesional 】Garantía de devolución del 100% del dinero. SKYSPER es una tienda especializada en productos para exteriores con sus propios logros únicos en la fabricación de productos para exteriores. Ahora, hemos lanzado nuestra nueva serie de mochilas para caminatas: LANTC y BOGDA. Si encuentra algún problema o insatisfacción durante el proceso de compra, ¡contáctenos! ¡Compre sin preocupaciones con nuestra garantía de devolución del 100% del dinero!

Greenpromise Mochila táctica de senderismo 40L resistente al agua militar militar combate mochila MOLLE senderismo € 39.23 in stock 1 new from €39.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Oxford impermeable 600D

Tamaño: 31 x 23 x 47 cm. Peso: 1,4 kg. Capacidad: 40 L

2 bolsillos principales con cremallera, 2 bolsillos frontales con cremallera, 1 bolsillo especial para guardar tu portátil de 14 pulgadas, algunos bolsillos pequeños para bolígrafos, teléfonos celulares y carteras, etc.

Longitud de las correas ajustables, puede ser máximo de 90 cm. Correa de hombro doble acolchada gruesa y cómoda, forrada con malla transpirable abric, juega una buena protección para los hombros, más cómoda

Muy buena calidad y diseño perfecto hacen que sea una mochila especial de senderismo al aire libre o mochila de senderismo para ti

