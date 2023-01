Inicio » Electrónica Los 30 mejores Mochila Gran Capacidad capaces: la mejor revisión sobre Mochila Gran Capacidad Electrónica Los 30 mejores Mochila Gran Capacidad capaces: la mejor revisión sobre Mochila Gran Capacidad 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mochila Gran Capacidad?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mochila Gran Capacidad del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



LIWAG Mochila Hombre Grande 50L Mochila Portatil 17 Pulgadas Impermeable Antirrobo Mochila Ordenador Portatil con Puerto USB Mochila Portatil Bolsa para Negocio Trabajo Diario Viaje Escolares - Negro € 42.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD -Mochila de viaje para hombres con 20 bolsillos, 3 compartimentos principales, 1 compartimento acolchado para la funda del portátil, 1 bolsillo frontal con cremallera, ambos bolsillos laterales exteriores para guardar botellas de agua o paraguas, 12 bolsillos interiores para útiles universitarios, accesorios de viaje, ropa, papelería, cuaderno, archivadores 1 bolsillo antirrobo para proteger sus pertenencias.

APROBADO POR TSA Y MULTIUSOS: conveniente en Checkpoint, se puede abrir la mochila grande para hombres libremente de 90 a 180 grados, lo que le permite pasar rápidamente por la seguridad del aeropuerto y mantener los artículos ordenados, diseñado exclusivamente para viajes en avión.La mochila grande es perfecta para actividades en interiores y exteriores. Sirve como una bolsa grande para computadora portátil, mochila escolar grande para adolescentes, mochila de negocios grande, bolsa de trabajo.

DIMENSIÓN Y MATERIAL DURADERO - Tamaño de la mochila para hombre: 18.9x15.7x10.2, perfecta para colocar debajo de su asiento en un avión cuando está de viaje o en viaje de negocios.Compartimento acolchado separado para computadora portátil para 15,15.6 y hasta Portátil de 17,17,3 pulgadas.La mochila para portátil inteligente hecha de tela de poliéster de alta calidad con forro de nailon de alta densidad para una mejor RESISTENCIA AL AGUA y DESGASTE y mochila resistente.

PRÁCTICO Y CONVENIENTE: la mochila para computadora portátil con carga USB con cable de carga incorporado ofrece una manera conveniente de cargar su teléfono y otros dispositivos electrónicos mientras camina. . Con un bolsillo antirrobo oculto en la parte posterior, protege tus objetos valiosos de los ladrones. Bien hecho para viajes internacionales en avión y viajes de un día como regalo de viaje para hombres.

TRANSPIRABLE Y CÓMODO: el panel posterior con acolchado de esponja multicapa de este diseño de mochila tecnológica ayuda a la convección del aire, la ventilación y la eliminación del calor. Las cómodas correas de hombro de malla transpirable anchas con abundante almohadilla de esponja ayudan a aliviar la tensión de su hombro. Es bueno elegir mochilas escolares para niños, mochila de trabajo para hombres, bolsa de trabajo para hombres y mujeres y mochila para computadora portátil para hombres.

Procase Mochila Táctica Militar 42L, Paquete de Asalto MOLLE de Gran Capacidad para Utilidad Militar, Bolsa de Emergencia de 3 Días para Caza Senderismo Acampada y Actividad al Aire Libre –Negro € 41.00 in stock 2 new from €41.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 45,7 × 33,5 × 29,5 cm(18"×13.2"×11.6"); Capaciadad: 42L; Mochila tácitca de gran capacidad es hecha de material duradero y resistente al agua, proporcionando un ambiente limpio y seco para sus equipos en el aire libr

Detalles Considerados: Costura doble, cremallera resistente, reverso acolchado de malla transpirable y sistema de compresión funcional para ahorrar espacio; Ideal para todos los tipos de actividades al aire libre

5 Compartimientos para diferentes cosas: 2 bolsillos delanteros para artículos pequeños; 2 compartimientos grandes con bolsillo de malla y de cremallera para suministros grandes e importantes; 1 bolsillo escondido trasera para artículos de uso frecuente

Sistema MOLLE: Molle tejido en toda la bolsa para colocar bolsas o equipos adicionales como paquete de asalto de 3 días; También podría usarse como bolsa de rescate, mochila de supervivencia, bolso de viaje y bolsa de disparo

Correa de hombro de calidad con relleno, conveniente y cómodo de ponerse en sus hombros; Cuenta con una cinturón, fácil de ajustar la bolsa en su cintura, sin preocupación de deslizarse cuando monta en bicicleta o hace la escalada

MOMUVO Mochila Hombre Mochila Portatil 17.3 Pulgadas,Mochilas Escolares Juveniles Mochila Trabajo Gran Capacidad Mochilas Ordenador Portatil con Puerto carga USB, para Estudiantes Viajes Adolescentes € 40.99 in stock 2 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mochila Hombre Gran Capacidad】: La mochila hombre tiene tres compartimentos grandes para guardar todos los artículos que necesita cuando viaja, y un compartimento separado para computadora portátil para Macbook de 13/14/15/15.6/16/17 y 17.3 pulgadas y Macbook de 9,7 iPad de pulgadas. El espacioso compartimento puede almacenar carpetas A4, iPad, mouse, cargador, libros, artículos de papelería, ropa y más, manteniendo sus cosas organizadas y más fáciles de encontrar.

【Seguridad Multifuncional y Antirrobo】: La correa para equipaje asegura la mochila para viaje al tubo del asa del equipaje para facilitar su transporte.Cada mochila para portátil viene con un candado para cremallera único para proteger sus objetos de valor de los ladrones.Además,la mochilas hombre trabajo está equipada con correas reflectantes nocturnas que hacen que viajar sea más seguro y cómodo.

【Transpirable y Cómodo】: Cómodo diseño de flujo de aire en la espalda,la mochila para hombre está diseñada con un acolchado de espuma transpirable en la superficie de contacto de la espalda y los hombros, incluso en el verano caluroso,la espalda no estará pegajosa y las correas de hombro ajustables y transpirables alivian la presión en el hombro Y el cómodo mango superior de espuma se puede utilizar durante mucho tiempo.

【Puerto para Auriculares & USB】: Esta mochila USB cuenta con puerto de carga USB un cable de carga interno incorporado,para que pueda cargar su teléfono cómodamente mientras viaja.(Tenga en cuenta que debe traer su propia fuente de alimentación móvil).El diseño puerto para auriculares,lo que le brinda la libertad de escuchar música y relajarse mientras viaja.

【Material Duradero e Impermeable】:La bolsa de escuela hecha de tela de poliéster resistente al agua y duradera conTirador de cremallera de metal .Garantiza un uso seguro y duradero para todos los días y fines,la mochila para computadora portátil es perfecta para viajes de negocios,viajes de fin de semana,compras y actividades al aire libre.La gran mochila escolar negra es un gran regalo para niños, niñas,adolescentes,adultos y estudiantes de la escuela.

MATEIN Mochila Hombre 17.3 Pulgadas Antirrobo Mochila Portatil Trabajo Gran Capacidad Mochila para Portatil con Puerto de Carga USB Impermeable Mochila Ordenador para Viaje Diario Escolar - Negro € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ MATERIAL DURADERO: Esta elegante mochila ordenador portatil está hecha de tela resistente al agua de alta calidad; Dimensiones: 19''x 13.75''x 7.8'', se adapta a portátiles de hasta 17,3 " (no se recomiendan algunos portátiles de 17-17,3" de grosor); Peso: 2, 34 LB.

✔ FUNCIÓN TSA: Mochila portatil 17.3 pulgadas se puede abrir fácilmente de 90 a 180 grados a gran velocidad en el punto de control de seguridad del aeropuerto. Este diseño asegura un embarque cómodo en el avión, perfecto para viajes y viajes de negocios. La mochila para ordenador también se puede utilizar como mochila de fin de semana para hacer senderismo y acampar.

✔ DISEÑO DEL PUERTO DE CARGA USB: Con el cargador USB integrado en el exterior y el cable de carga incorporado en el interior, esta mochila USB le ofrece una manera más conveniente de cargar el teléfono mientras camina.

✔ FUNCIONAL Y SEGURO: El diseño de un sistema de acolchado de circulación de aire, cremalleras con cerradura y un bolsillo secreto oculto en la parte posterior le garantiza la máxima comodidad y seguridad. Una correa de equipaje bien tejida es muy conveniente para asegurar la bolsa a su carrito de equipaje, lo que hace que su viaje sea más conveniente donde quiera que vaya.

✔ GRAN CAPACIDAD: Nuestras mochilas con compartimentos separados, funda acolchada para computadora portátil y bolsillos brindan un espacio amplio para dispositivos electrónicos, banco de energía, billeteras, bolígrafos, tarjetas, ropa, paraguas, botella de agua y más. Nuestras mochilas para portátiles y netbooks pueden ser un gran regalo para hombres, mujeres, adolescentes, niños, para el trabajo, la escuela y los viajes.

Mochila Hombre Grande 50L,Mochila Portatil 17 Pulgadas Mochila Ordenador Portatil Impermeable Mochila Almuerzo para Trabajo con Puerto USB Mochila Antirrobo del Negocio Diario Viaje Escolares - Negro € 55.99

€ 34.64 in stock 1 new from €34.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPARTIMIENTO DE REFRIGERACIÓN AISLADO: la mochila nevera con un compartimento de refrigeración aislado,que puede mantener los alimentos y las bebidas frescos o calientes durante aproximadamente 3 a 5 horas (si coloca 1 a 2 paquetes de bolsas de hielo,las bebidas frías se pueden conservar por más tiempo),fácil de limpiar y almacenamiento cuando no se usa.Dimensión del compartimiento del enfriador: 14.5 x 6.7 x 7.8 pulgadas,puede contener hasta 12 litros por volumen.

MUCHO ALMACENAMIENTO Y BOLSILLOS: la mochila grande hombre posee 1 compartimento para computadora portátil acolchado más grueso separado para sostener una computadora portátil de 17.3 pulgadas.3 compartimentos principales con cremalleras dobles pueden acomodar 50 litros de cosas.Ambos bolsillos laterales exteriores para guardar botellas de agua o paraguas.Más de 15 bolsillos funcionales le aseguran mantener sus pertenencias personales bien organizadas y obtenerlas fácilmente.

APROBADO POR LA TSA Y MULTIPROPÓSITO: conveniente en el punto de control,se puede abrir la mochila grande libremente entre 90 y 180 grados,lo que lo hace pasar rápidamente por la seguridad del aeropuerto y mantener los artículos ordenados,diseñado exclusivamente para viajes en avión.La mochila es perfecta para actividades en interiores y exteriores.Adecuado como mochila viaje,mochila trabajo y mochila senderismo.Perfecto para el trabajo/viajes de fin de semana/viajes en avión/camping.

TAMAÑO GRANDE Y MATERIAL DURADERO: la mochila portatil 17 pulgadas Dimensión:19.7 "H x 13.4" W x 7.9 "D. Peso: 2.07 lb,Capacidad: 50 L,compartimiento acolchado separado para computadora portátil con capacidad para computadoras portátiles/computadoras de hasta 17.3 pulgadas.La mochila hecha de alta calidad Tejido de poliéster antiarañazos con forro de nailon de alta densidad para una mejor resistencia al agua y al desgarro.La mochila portatil es una idea de regalo para hombres y mujeres.

FUNCIONAL Y CÓMODO: la mochila usb con cable de carga incorporado ofrece una forma conveniente de cargar su teléfono y otros dispositivos electrónicos mientras camina.La parte posterior de la mochila ordenador utiliza un diseño de malla cómodo y transpirable. Las cómodas correas de hombro anchas y transpirables de malla con abundante almohadilla de esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro.Uno de los lados de la correa para el hombro con diseño de cordón,puede colgar gafas de sol. READ Los 30 mejores Protector Pantalla Huawei P20 Pro capaces: la mejor revisión sobre Protector Pantalla Huawei P20 Pro

Vans Mochila Unisex Alumni Pack 5, Blanco y Negro, Talla única € 40.00 in stock 20 new from €23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsillo frontal con organizador

2 bolsillos de malla para botellas de agua

Funda interna acolchada para portátil

Capacidad: 22 litros

Dimensiones: 46 x 31 x 19 cm

Besttravel Mochila Hombre Mochila Ordenador Portatil Impermeable Mochila 17.3 Pulgadas Portatil Mochila Viaje de Gran Capacidad Para los estudios, Viajes o Trabajo- Negro € 50.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features {APROBADO POR TSA Y MULTIUSO}mochila para portátiles se puede abrir fácilmente entre 90 y 180 grados para pasar rápidamente por la seguridad del aeropuerto. Es la opción perfecta para viajar.

{GRAN CAPACIDAD}: mochila hombre trabajo mide 19x14x9 pulgadas / 49x36x23 cm y es adecuada para ordenadores de hasta 17,3 pulgadas. Esta mochila de trabajo para hombres tiene 3 bolsillos principales y 8 pequeños bolsillos interiores. El diseño con múltiples bolsillos hace que sea fácil encontrar lo que necesitas

{Anti-Theft & Security}El bolsillo con cepillo RFID a prueba de robos bloquea las señales RFID más altas y protege las tarjetas de crédito del escaneo no autorizado. Mochila de viaje con bolsillo antirrobo oculto en la parte trasera para proteger de forma segura y cómoda el teléfono, los pasaportes y otros objetos de valor.

{Materiales y cremalleras de alta calidad}mochila ordenador portatil está fabricada con material impermeable (no se recomienda su uso en caso de lluvia intensa). Las cremalleras de la mochila son de la marca YKK y son duraderas y pueden usarse más de 10.000 veces. Perfecta para la escuela, el trabajo diario, los negocios, los viajes y la vida cotidiana.

{Transpirable y cómodo} El diseño de malla esponjosa transpirable en la espalda y en las correas alivia los hombros, la correa para el sol en las correas facilita la colocación de las gafas. La robusta correa de equipaje le permite tirar de la maleta con una sola mano.

ZEHNHASE Mochila Táctica Impermeable 45L Gran Capacidad Nylon 600D Múltiples Bolsillos para Senderismo Acampada, Montañismo, Caza, Aire Libre Ciclismo y más € 43.99

€ 38.99 in stock 2 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema MOLLE - Muchos puntos de montaje en el exterior de la mochila táctica para bolsas adicionales, diseñadas para usarse en combinación con otros equipos, puedes cargar bolsillos, bolsas de botellas de agua, kits de accesorios y otros (kits de accesorios no incluidos), como paquete de asalto de 3 días morral mochila mochila de combate molle

Gran Capacidad - Los grandes compartimentos de almacenamiento interior multicapa pueden acomodar una gran cantidad de equipos para exteriores y también satisfacer sus necesidades diarias de viaje. Adecuado para ejercicios físicos, viajes al aire libre, senderismo y otras actividades al aire libre. Tamaño de la mochila táctica: 11,4 " x 18,2" x 12,6 "/ 29 x 46 x 32 cm; Capacidad: 45L

Ampliamente Utilizado - La mochila táctica de asalto está hecha de tela Oxford Oxford 600D. El recubrimiento especial es impermeable, duradero, resistente a rasgaduras y resistente a los arañazos. El diseño interior resistente al agua siempre se mantiene seco por dentro. Es adecuado para todo tipo de clima. Puedes usarlo en cualquier momento en cualquier lugar. Disfrute de excursiones, caminatas, ciclismo, caminatas y aventuras salvajes en cualquier lugar

Cómodo de Llevar y Usar - El paquete de asalto tiene costuras dobles, cremalleras de uso pesado y tiradores de cordón estilo utilitario, correas de hombro acolchadas cómodas y área posterior con respaldo de malla para mayor comodidad, ventilación y resistencia durante el transporte. Correas de cintura ajustables para evitar que la correa de la cintura se suelte por las hebillas

Garantía de satisfacción del 100%: estamos comprometidos a proporcionar a los clientes productos de calidad. No dude en contactarnos si tiene algún problema con su pedido. ¡Resolveremos sus problemas lo antes posible en 24 horas! Tu mochila es entregada por Amazon.

Mochila Mujeres Mochila Escola,Antirrobo Mochila para Portatil Impermeable para Jóvenes con Bolsillo RFID, Bolsos Casuales para la Universidad/Negocios/Viajes(Gris oscuro) € 36.98 in stock 1 new from €36.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【GRAN CAPACIDAD】 La amplia apertura de la mochila mujer tiene un marco de metal, que es más conveniente y rápido de llevar. Toda la mochila portatil tiene 1 compartimento principal grande, 1 compartimento para computadora con capacidad para computadora portátil de 15.6 pulgadas, 1 compartimento para mouse, 12 bolsillos para organizar cosas pequeñas, 1 bolsillos RFID y 2 bolsillos laterales grandes con banda elástica

【BOLSILLO RFID】 Esta mochila escolares agrega una característica especial: un bolsillo RFID con velcro. La protección RFID protegerá su información personal de ser robada (por ejemplo, tarjetas de crédito, pasaportes y licencia de conducir) por un ladrón que usa un escáner RFID

【PUERTO DE CARGA USB】 Con un puerto USB para cargar su dispositivo mientras viaja. Cable de carga incorporado y bolsillo de malla para Powerbank. (Tenga en cuenta que el dispositivo no puede recibir alimentación automáticamente. El puerto de carga USB es solo para cargarlo fácilmente).

【USO AMIGABLE】 Las cómodas correas de hombro amplias y transpirables de malla con abundante esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. La parte posterior de la mochila universidad tiene un bolsillo oculto para su artículo de valor y la correa del equipaje hará que su viaje sea más relajado

【TAMAÑO】 Esta elegante mochila está hecha de tela de poliéster repelente al agua de alta calidad. Dimensiones: 30cm (L) × 40cm (W) × 18cm (H), se adapta a una computadora portátil de hasta 15.6". Capacidad: 20L

Harry Potter Mochilas Escolares Juveniles, Material Escolar para Niños, Mochila Gran Capacidad para Colegio Viajes, Harry Potter Merchandising Regalos para Niños Niñas y Adolescentes € 24.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOCHILA OFICIAL DE HARRY POTTER --- Nuestra mochila escolar para niños y adolescentes presenta a los personajes más populares de la película en un divertido estampado. Podrás encontrar a Dumbledore, Ron Weasley, Hermione Granger, Minerva, Hippogriff, Harry Potter y muchos más. Esta mochila grande también viene con correas ajustables acolchadas para mayor comodidad, un bolsillo lateral de malla elástica, bolsillo frontal con cremallera y un compartimento principal.

MOCHILA DE GRAN CAPACIDAD --- Esta mochila de Harry Potter tiene espacio para guardar material escolar o ropa de deporte. Cuenta con un compartimento principal con cremallera, un bolsillo lateral de malla para bebidas, y un pequeño bolso en la parte delantera que pueden usar a modo de estuche escolar. Viene con correas acolchadas ajustables para máxima comodidad, por lo que es perfecta para todas las alturas.

HARRY POTTER MERCHANDISING --- Nuestra mochila de Harry Potter tiene licencia oficial, por lo que no se preocupe, cuando compra a través de nosotros está adquiriendo un producto de calidad. Nuestra principal prioridad es siempre la satisfacción de nuestros clientes.

MATERIAL ESCOLAR DE CALIDAD --- Nuestras mochilas escolares para niños y adolescentes de Harry Potter están diseñadas cuidando cada detalle, incluido el fantástico estampado con todos los personajes de las películas. También han sido elaboradas con materiales de calidad para ofrecer un producto atractivo y duradero.

DIMENSIONES --- 43 cm (largo), 32 cm (ancho), 15 cm (profundidad). La mochila también incluye un bolsillo delantero de 23 cm x 18 cm y una bolsillo lateral de malla.

ZINZ Mochila de Viaje Delgada y Expandible con Bolsillos de Hombro Patentados y USB, Antirrobo Impermeable 15,6" Mochila Portatil de Gran Capacidad para Trabajo Escuela Senderismo Camping,Negro € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Patentado: Correas de hombro dobles con la patente exclusiva del diseño plegable para guardar un walkie talkie, un teléfono inteligente, tarjetas de crédito y dos grandes bolsillos colgantes para alimentos y una botella de agua, de fácil acceso en cualquier momento. Perfecto como mochila de viaje multiusos, mochila de senderismo, mochila de camping, mochila táctica. Bien hecho para el ocio, los negocios, la escuela como un regalo perfecto para hombres, mujeres, niños y niñas.

Diseño Delgado y Ampliable: La mochila de capacidad variable para una carga flexible. La mochila de viaje para computadora portátil posee dos modos para viajes diarios o viajes de negocios y es fácil de transformar. 16L, el modo delgado para ir a la escuela o a la oficina en bicicleta, mantenga su estilo elegante. 42L, el modo ampliado de gran capacidad para más carga para cumplir con su campamento, senderismo, viaje y gimnasio.

Robusto y Conveniente: Hecho de cuero sintético de primera calidad y tela de nailon resistente al agua y duradero. Con un cargador USB incorporado en el exterior y un cable de carga incorporado en el interior, esta mochila USB le ofrece una forma más conveniente de cargar su teléfono mientras camina. Una correa de equipaje permite que la mochila se ajuste en el equipaje/maleta, se desliza sobre el tubo del mango vertical del equipaje para facilitar el transporte.

Cómodo y Seguro: Cómodas correas de hombro acolchadas suaves y diseño de espalda con acolchado grueso pero suave y transpirable, le brinda el máximo apoyo para la espalda y los hombros. La mochila ciclista posee 20 bolsillos. Un compartimento separado para computadora portátil con esponja alrededor protege su computadora portátil. Con un bolsillo antirrobo oculto en la parte posterior, proteja sus objetos de valor de los ladrones. Perfecto para cumpleaños y regalo de Navidad.

Tamaño y Compatibilidad: El tamaño de la mochila versátil para estudiantes: 17,72 x 13 x 6,3/11 (pulgadas); El compartimento para portátil tiene capacidad para portátiles de 15,6 pulgadas, así como portátiles populares de 15, 14 y 13 pulgadas y hasta 16 pulgadas. Póngase en contacto con nosotros Si por alguna razón no está satisfecho con nuestro producto, recibirá un reembolso completo, sin preguntas y sin problemas.

DRF Mochila Senderismo de Lona Gran Capacidad Mochila Casual Viaje Unisex BG09 (Verde) € 56.45 in stock 2 new from €51.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】Lona duradera y accesorios de cuero

【Tamaño】(L x W x H): aprox. 33x18x48cm, unos 1.42kg. Color: Caqui, Verde.

【Estructura】3* bolsillo exterior, 1* bolsillo interior, 1*cuaderno de capa, que tiene suficiente espacio para guardar su accesorios.

【Uso】Mochila de gran capacidad. Más adecuado para caping, viaje, ciclismo.

【Marca】Puede hacer clic en el logotipo DRF para ver más productos.

Tkekruh Mochila Ordenador Portatil, Gran Capacidad Mochila Ordenador Portatil con el Puerto de Carga y Auriculares USB para Negocio Trabajo Diario Viaje Diario Escolares (6209, 15.6inch) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material duradero y de alta calidad】 Nuestra mochila para computadora portátil está hecha de poliéster de alta calidad y material duradero de tela oxford, es resistente a la abrasión, resistente a rasgaduras, resistente a las arrugas y resistente a los rasguños con cremallera metálica, por lo que brindará a los usuarios seguridad y larga duración cada experiencia de usuario del día

【Almacenamiento y bolsillos amplios】 incluidos 3 bolsillos principales, 5 bolsillos interiores, 2 bolsillos para tarjetas, 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo trasero oculto, puede almacenar computadoras portátiles, teléfonos móviles, iPads, llaves, carteras, proporcionan espacio independiente para carpetas, libros, ropa, botellas, etc., se puede usar como mochilas para computadora, cuadernos Mochila para computadora, mochila escolar o mochila juvenil

【Puerto de carga USB y puerto para auriculares】 Puede conectar su teléfono inteligente y auriculares a través del cable dual incorporado, lo que le permite escuchar música mientras viaja, y el banco de energía en la mochila puede cargar su teléfono con manos libres (tenga en cuenta que necesita traer su propio adaptador de banco de energía). Toma de auriculares: puedes escuchar tu música favorita y relajarte mientras viajas.

【Multifuncional】: con un bolsillo antirrobo oculto en la parte posterior para proteger sus objetos de valor contra robos, la correa para equipaje le permite sujetar la mochila de su computadora portátil a su equipaje/maleta, deslizarla sobre el tubo del asa vertical del equipaje, fácil de transportar. Además, la mochila para hombre cuenta con correas nocturnas reflectantes en las correas de los hombros y en la parte delantera, lo que hace que sus viajes sean más seguros y cómodos sin importar dónde se encuentre. Mochila de viaje para computadora portátil bien hecha para viajes aéreos internacionales y excursiones de un día.

【Diseño de descompresión ergonómico】 Las correas para los hombros acolchadas con espuma anchas y cómodas ayudan a aliviar la presión de los hombros y protegen sus hombros. Un panel posterior ergonómico brinda soporte y comodidad adicionales para reducir el estrés en la espalda durante el uso prolongado. Las correas de los hombros de la mochila con hebillas fijas aseguran que no se aflojen fácilmente bajo cargas pesadas

Xnuoyo 15.6 Pulgadas Antirrobo Mochila Portátil, Gran Capacidad Mochila Ordenador Portatil Resistente al Agua con el Puerto de Carga USB para Hombre Mujer Oficina Trabajo Diario Negocio (Negro) € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duradero y Cómodo: Hecho de tela oxford resistente al agua duradera y ecológica y cuero PU. Forro interno suave alrededor de los compartimentos de nylon para proteger su computadora portátil y otros artículos. Las correas para los hombros y la parte posterior vienen con un diseño acolchado, fácil y cómodo de llevar durante todo el día

Diseño Anti-Theft: Las cremalleras de metal dobles protegen la billetera y otros artículos dentro del ladrón y ofrecen un espacio privado, y también puede agregar un candado en las cremalleras para ofrecer una doble protección. No debe preocuparse de que los ladrones abran fácilmente su mochila cuando viaja o hace fila

Diseño de Puerto de Carga USB Incorporado: Con el diseño de puerto de carga incorporado e incluido un cable de carga, puede cargar fácil y convenientemente su teléfono, tableta y otros dispositivos sin abrir su maletín. Además, hay un bolsillo para colocar su banco de energía cuando se carga. El puerto de carga USB le permite cargar y reproducir el teléfono al mismo tiempo cuando camina. (No incluye Power Bank)

Portabilidad y Conveniencia: Al proporcionar comodidad ergonómica y conveniencia para viajar, esta bolsa para computadora portátil cuenta con una correa para equipaje conveniente para que pueda fijar la mochila para computadora portátil en el carrito de su equipaje, haciendo que su viaje y viaje sean más convenientes donde quiera que vaya. También se ofrecen un asa de transporte superior, un asa de transporte lateral, correas de hombro dobles y una correa de hombro ajustable para ofrecer múltipl

Mochila de Compartimentos Múltiples: 2 bolsillos principales, 6 bolsillos interiores, 2 bolsillos frontales y 1 bolsillo para tarjetas, proporciona espacio separado para su computadora portátil, teléfono, iPad, llaves, billetera, carpeta, libros, ropa, botella y más. La alta capacidad de 11.85 "de largo x 5.9" de ancho x 17.3 "de alto se aplica a computadoras de hasta 15.6 pulgadas. La alta capacidad de 36L con un diseño especial de descompresión facilita llevar la mochila cuando tiene artículos READ Los 30 mejores Sujeta Movil Mano capaces: la mejor revisión sobre Sujeta Movil Mano

Mochila Hombre Mujer Expandible Grande Capacidad 22-35L Mochila Portátil Laptop Ordenador 17.3'' con carga USB Mochila Escolar Causal Impermeable Antirrobo para Viaje Ciclismo Deporte Senderismo-Negro € 66.99 in stock 1 new from €66.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Abierta de 180⁰de Mochila Viaje ✈ Con una capacidad 35L de mochila expandible, pueden abrir la mochila portatil como una maleta, es mas fácil de encontrar tus accesorios en hotel espacialmente. Es más conveniente para tu viaje.

Diseño Separado para Seca y Húmeda ✈ El compartimento principal de la mochila escolares adolescentes tiene bolsillos separados para secar y mojar, que pueden utilizarse para guardar cepillos de dientes, toallas y otros artículos. El compartimento principal de la bolsa de mochila senderismo tiene un diseño de malla para la ventilación, y el bolsillo principal se puede abrir y cerrar 180 grados. Para facilitar los desplazamientos.

Expandible Capacidad ✈ El tamaño máximo de mochila es de 17,3" * 12,2" * 9,4", la mochila de trabajo para hombre es adecuada para ordenadores de 13'', 14'', 15.6'' y 17,3 pulgadas. La capacidad diaria de la mochila impermeable trabajo es de 22 Litros, se puede extender a 35 Litros, que es igual a una maleta de 20 pulgadas. El diseño de mochila multifuncional con múltiples bolsillos los hace que sea fácil encontrar lo que necesitas.

Puerto de Carga USB ✈ Con puerto de carga USB en el lateral de la mochila de trabajo para hombre con un cable de carga en su interior. Este diseño hace que su viaje sea más cómodo. La parte trasera de la elegante mochila para hombres está llena de esponjas que pueden disipar el calor y respirar. Las correas ajustables para los hombros y las correas de malla transpirable también están rellenas de esponja para aliviar la presión sobre los hombros.

Resistante al Agua ✈El material exterior de la mochila multifunción está hecho de tela Oxford impermeable. No se preocupe si la mochila de computadora portátil se moja en lluvioso. Estas mochilas hombre deporte también es fácil de limpiar, solo con un paño húmedo.

MARK RYDEN Mochila para portátil de gran capacidad 25L-40L, hombres y mujeres resistentes al agua y antirrobo de 17,3 pulgadas con carga USB € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Tamaño]: 17,7 (alto) x 11,8 (largo) x 7 (ancho) pulgadas (normal). 45 cm * 30 cm * 26 cm (11,8 (L) x 17,7 (H) x 10,6 (W) pulgadas (extendido)), adecuado para portátiles de 17,3. De acuerdo con el tamaño de los vuelos de la IATA, diseñe suficiente espacio para sus pertenencias personales durante 5 a 7 días de viaje.

[Capacidad de diferente tamaño] La capacidad de compresión es 26L. La cremallera de expansión puede aumentar el espacio de embalaje entre 26 y 40 litros en un 30%. Hay un total de 16 bolsillos en la bolsa, incluidos separadores secos / húmedos para garantizar un almacenamiento de equipaje claro. Abra la cremallera y la hebilla lateral para agrandar fácilmente la mochila.

[Portabilidad] Se puede utilizar como mochila, bolso de mano o bolso de mano que haya sido inspeccionado en vuelo. El asa lateral le permite convertir el bolso en un bolso cuando sus hombros están cansados. La correa trasera le permite conectar la mochila al asa del equipaje y la correa oculta de la mochila. Cuando viaje, puede guardar su pasaporte, identificación, efectivo y otros objetos de valor en el bolsillo trasero cerca de su espalda.

[Conexión a prueba de agua y USB] Utilice nailon especial de alta calidad, impermeable, resistente a los arañazos y a los desgarros, y piel sintética de microfibra transpirable y resistente al desgaste. Una pequeña gota de lluvia o agua no entrará en la bolsa. Si conecta la batería del móvil a través del puerto USB de la mochila, puede cargar su smartphone mientras lo lleva.

[Garantía de calidad de ]: No hay problema con la compra. Este producto ofrece una garantía de devolución y reembolsos gratuitos dentro de los 180 días a partir de la fecha de compra. Si tiene algún problema de calidad o alguna insatisfacción, no dude en contactarnos.

BOPAI Mochila de viaje para Hombres Mochila para Computadora portátil de Negocios Mochila Inteligente de 15.6 pulgadas Mochila Antirrobo Mochila Multifunción de Gran Capacidad Oficina Negro € 98.99 in stock 1 new from €98.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMPUESTO SOBRE EL IVA REGULAR: Somos un fabricante de mochilas bien conocido y podemos proporcionar facturas de IVA regulares. Damos la bienvenida a todos los compradores a venir a nuestra tienda para obtener facturas de IVA a tiempo. Le responderemos dentro de las 24 horas.

CORREAS DE COLLAR DE COLORES: incluye 3 correas de cremallera de color azul y 3 de color naranja que puedes cambiar por ti mismo para atar en las cremalleras. (Por mochila tiene 6 correas de cremallera gratis)

DISEÑO DE INCREMENTO INTELIGENTE: una vez que levante la cremallera ampliada inteligente, habrá un 40% más de espacio para el inventario. La mejor opción para un viaje corto y fácil su vida diaria.

PUERTO DE CARGA USB RÁPIDO Y DISEÑO ANTI ROBO INVISIBLE: con un puerto USB externo y un cable incorporado conectado con su banco de energía en el interior, que cargará su teléfono más fácilmente.(Banco de energía no incluido) Un bolsillo con cremallera oculto se equipa en la parte posterior para empacar su billetera, dinero, tarjetas. Este diseño invisible aumenta la seguridad de sus productos de valor en el interior.

GRAN CAPACIDAD: compartimiento para laptop de acceso rápido aislado adecuado para computadora de 15.6 pulgadas, tamaño de mochila de 23L: 17.8 pulgadas (H) * 11.5 pulgadas (L) * 6.3 pulgadas (W). La mochila está hecha de cuero de microfibra resistente al agua y materiales de nailon balístico duraderos. El diseño de masaje y transpirable para la parte posterior evita que se caliente y suda. (La mejor opción para ti en viajes, negocios, oficina o escuela)

HOMIEE Mochila Táctica Militar 45L Gran capacidad MOLLE Crossfit Mochila Viaje Trekking Camping Senderismo Mochilas Gimnasio Fitness para 3 días Paquete de Asalto (Negro) € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad de 45L: esta mochila táctica militar tiene un tamaño aproximado de 33 x 26 x 52 cm (1,2 kg) y una capacidad de 45L de tamaño adecuado, la mochila tiene suficiente espacio para todo su equipo esencial. Puede acomodar una gran cantidad de equipos al aire libre y también satisfacer sus necesidades de viaje diarias. La mochila de asalto táctico se puede usar como mochila de asalto de 3 días, mochila de caza, mochila militar, mochila de trekking o mochila de día para uso diario.

Almacenamiento de múltiples bolsillos: la mochila táctica está diseñada con 4 compartimentos para almacenar diferentes cosas; dos bolsillos delanteros para artículos pequeños, un compartimento grande con bolsillo incorporado con cremallera y bolsillo de malla para suministros grandes e importantes, compartimento dedicado para computadora portátil/dispositivo (17,3 Pulgadas), la mochila militar del ejército se abre plana a 180 grados para facilitar el empaque y desempaque.

Sistema de fijación MOLLE: sistema de cincha de mochila Molle en la parte delantera y los lados, diseñado para usarse en combinación con otros equipos, puede colocar bolsas o engranajes adicionales como mochila táctica; como la bolsa de la tetera, la bolsa del walkie-talkie, la bolsa de primeros auxilios, la bolsa de la antorcha, la bolsa de artículos diversos y también el saco de dormir y la colchoneta.

Construcción sólida y resistente al agua: la mochila militar está hecha de material de oxford de alta calidad, la mochila táctica está reforzada y tiene doble costura en todos los puntos de tensión. El revestimiento la hace resistente al agua y a los rayones. La mochila de 45L con cremalleras resistentes y tiradores de cordón estilo utilitario, sistema de compresión de carga lateral y frontal, correas acolchadas para los hombros y respaldo de malla para mayor resistencia durante el viaje.

Sistema de respaldo ergonómico: Espalda de espuma contorneada con múltiples canales de aire para mayor comodidad y ventilación; correas de cintura fácilmente ajustables para evitar que la correa de la cintura se suelte a través de las hebillas; Las hebillas adicionales en realidad ayudan a redistribuir el peso y hacen que llevar mucho peso sea más cómodo. Cientos de usos que incluyen Fitness, entrenamiento, patrullaje, caminatas, caza, supervivencia, campamento, escuela, etc.

Delgeo Mochila Táctica Militar, 45L Gran Capacidad Mochila Crossfit, Plegable Impermeable Mochila Supervivencia, Montañismo, Senderismo, Trekking, Acampada, Aventura o Viajes (New Caqui) € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【45L de Capacidad y Sistema MOLLE】La mochila táctica no solo tiene 4 compartimentos principales para 45L de gran capacidad, sino también un sistema de suspensión para llevar mercancías al aire libre. Estos puntos de montaje MOLLE están diseñados para combinarse con otros equipos para que pueda llevar bolsillos, bolsas para botellas de agua, kits de accesorios y más. ¡Ya no te preocupes por llevar muchas mochilas pequeñas!

【Material Confiable】 Presentada con tela Oxford 900D de alta densidad y revestimiento especial, esta mochila táctica militar es resistente al agua, el polvo y los arañazos. Sin miedo al clima, puede usar esta robusta mochila en cualquier lugar y en cualquier momento. ¡Más durable!

【Utilización Óptima del Espacio】La mochila están diseñados con muchos bolsillos interiores para guardar pequeños objetos. Todo se puede organizar y colocar cuidadosamente en bolsillos de diferentes tamaños. ¡Limpio y ordenado!

【Cómodo y Fácil de Transportar】La correa en forma de S puede aliviar la pesada carga en el hombro y la esponja transpirable Honeycomb amortigua los impactos. Si bien le brindan un gran apoyo, los diseños especiales también pueden hacer que el viaje con "carga pesada" sea más cómodo y agradable.

【Socio Confiable】Debido a su alto rendimiento, este robusto macuto militar definitivamente será su socio confiable donde y cuando sea. Siempre puedes disfrutar de tu montañismo, senderismo, trekking, marchas, aventuras o viajes con buen humor.

Mochila Portátil Hombre 17.3 Pulgadas Antirrobo Impermeable Mochila Portatil Trabajo Gran Capacidad Mochila para Portatil con Puerto de Carga USB Mochila Ordenador para Viaje Diario Escolar - Gris € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✈ MÚLTIPLES BOLSILLOS / GRAN CAPACIDAD: la mochila para computadora portátil de negocios tiene 3 bolsillos PRINCIPALES y 9 bolsillos interiores pequeños y 2 bolsillos LATERALES y 1 bolsillo TRASERO, proporciona un espacio separado para su computadora portátil, iPhone, iPad, bolígrafo, llaves, billetera, libros, ropa, botella. y más. Fácil de encontrar lo que quieres. Mochila ideal para libros para chicos de secundaria perfectamente.

✈ MULTIUSOS / TAMAÑO: tamaño de la mochila para computadora portátil de viaje: 45 x 30 x 30 cm, perfecta para colocar debajo de su asiento en un avión cuando está de viaje o en viaje de negocios. Adecuado para viajes diarios o de mano, se puede guardar fácilmente. Una buena elección para una mochila para computadora portátil de negocios, una mochila de trabajo, una bolsa de trabajo de oficina para hombres y mujeres, también será una buena opción para los estudiantes universitarios de secundaria.

✈ SEGURIDAD Y PRÁCTICA: esta bolsa para computadora de viaje de negocios antirrobo con bloqueo de contraseña fijo y cremalleras de metal duraderas, bolsillo antirrobo oculto en la parte posterior, está garantizado para proteger sus artículos valiosos en el interior.Una CORREA DE EQUIPAJE permite que la mochila se ajuste en el equipaje / maleta, deslice sobre el tubo de la manija vertical del equipaje para facilitar su transporte.

✈ SEGURIDAD Y PRÁCTICA: esta bolsa para computadora de viaje de negocios antirrobo con bloqueo de contraseña fijo y cremalleras de metal duraderas, bolsillo antirrobo oculto en la parte posterior, está garantizado para proteger sus artículos valiosos en el interior.Una CORREA DE EQUIPAJE permite que la mochila se ajuste en el equipaje / maleta, deslice sobre el tubo de la manija vertical del equipaje para facilitar su transporte.

✈CÓMODO / DURADERO: esta mochila para hombre está hecha de tela Oxford resistente al agua y duradera con cremalleras metálicas.Las cómodas correas de hombro de malla transpirable anchas con abundante almohadilla de esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. Ambos lados de la correa para el hombro con diseño de bolsillo, pueden colgar gafas de sol y otros pequeños colgantes. Esta mochila para hombres también es una mochila impermeable para computadora para mujeres.

WYCY Mochila para Niñas Moda Refrigerador Puerta Mochila Escolar Gran Capacidad Kawaii Mochila Escolar con Lindos Colgantes de Unicornio y Mochila Impermeable para Niñas (Violeta) € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elementos de Moda: apariencia de combinación de colores de moda, lleno de diseño de corazón de niña, hermoso y adecuado para niñas.

Diseño único: la puerta del refrigerador de la bolsa secundaria se puede abrir y cerrar 180 grados, lo que brinda a cada comprador una experiencia diferente.

Mochila de Gran Capacidad: la mochila puede contener hasta 35 l de artículos, lo que garantiza que se pueda cargar cualquier artículo, hay varios bolsillos interiores en la mochila y hay bolsillos ocultos en la parte posterior.

Cremallera Bidireccional de Silicona: cremallera bidireccional, después de decenas de miles de pruebas, es suave, no se atasca y es duradera.

Refuerzo Múltiple: las posiciones importantes de la mochila, incluidas las partes de la interfaz, se han reforzado para garantizar que la mochila sea más duradera.

Mochila de Viaje, Mochila para Senderismo de 45L.Gran Capacidad.Mochila para Ordenador hasta 17.3 Pulgadas.Casual Impermeable y múltiples Bolsillos.Acampada,Excursiones,Deportes al Aire Libre € 50.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD:Esta mochila es perfecta para viajar,tiene una capacidad de hasta 45L,el interior de la mochila tiene un compartimento específico para alojar un ordenador portátil de hasta 17.3 pulgadas, tiene sujeciones elásticas acolchadas y antideslizantes para evitar que se mueva,es una mochila de viaje deportiva,incluye 11 Bolsillos donde se puede meter ropa,libros,tablets,billetera,llaves, paraguas,botella de agua.Esto permite almacenar y organizar fácilmente sus pertenencias

USO HABITUAL:Mochila senderismo es impermeable,está hecha de tejido Oxford de calidad ligeramente más gruesa de lo habitual,con doble cremallera y costuras,tiene forro de nylon resistente al desgarro y de alta densidad para una mejor resistencia al agua y al desgaste,No se arruga fácilmente. (No es recomendable en el caso de lluvia intensa)

SENDERISMO Y MONTAÑISMO:Mochila trekking Lleva correas de hombro ergonómica, con malla cómoda y transpirable y unas almohadillas suaves para aliviar la presión de los hombros,en la parte superior lleva un asa para coger la mochila por arriba.Las correas laterales ajustan esta mochila multifunción a cualquier tamaño que desee para satisfacer todas sus necesidades

SEGURIDAD:La parte posterior de la mochila dispone de un bolsillo antirrobo,donde se pueden poner cosas importantes.La parte delantera de la mochila llevas unos elementos reflectantes que permiten localizarla en la oscuridad.La mochila se adapta perfectamente al asa extensible de las maletas,también dispone de cuerdas para llevar bastones de senderismo.para que no se canse y haga su viaje más cómodo

MULTIUSOS: Mochila camping con dos bolsillos en los laterales de la mochila, apropiados para llevar botellas de agua y cosas pequeñas, ideal para viajar con ordenadores portátiles y ropa, perfecta para viajes pequeños, trabajo, universidad, camping, deportes al aire libre, montañismo, etc

YuHan Oxford gran capacidad resistente al agua a prueba de golpes SLR/DSLR Gadget Bolsa de la cámara profesional Gear Fotografía Mochila de viaje mochila para Canon, Nikon Sony Olympus Samsung € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 30 x 45 x 19 cm (ancho x alto x diámetro). Peso: 1,5 kg

Material: Oxford de alta calidad, fuerte y duradero.

El compartimento de cámara acolchado viene con 8 almohadillas extraíbles y ajustables con velcro. Se puede dividir en muchos compartimentos pequeños, cada uno de las cuales puede albergar un objetivo estándar. El compartimento acolchado de la cámara protege el aparato contra impactos y separa el cuerpo y las lentes de otros objetos.

Mantén tu equipo de cámara seguro y organizado.

La mochila es multifuncional. Si es necesario, puedes quitar el interior acolchado para que sea una bolsa de viaje informal o más espaciosa. READ Los 30 mejores Xiaomi Smart Watch capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi Smart Watch

Mochila Hombre Grande 55L Mochila Portatil 18.4 Pulgadas Mochila Ordenador Portatil con Puerto USB Mochila Portatil Antirrobo Impermeable Bolsa para Negocio Trabajo Diario Viaje Escolares,Negro € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD Y BOLSILLOS MÚLTIPLES: una mochila grande posee más de 20 bolsillos independientes,3 compartimentos principales,1 bolsillo de compartimento de computadora portátil acolchado separado,1 bolsillo con cremallera delantera.Botos de malla lateral para botella de agua y paraguas,tres accesorios netos de compartimento neto,accesorios de suministros escolares,suministros escolares.9 Bolsillos internos para artículos pequeños,hace que su artículo sea organizado y más fácil de encontrar.

TSA APROBADA Y MANGA DE EQUIPAJE: en el punto de control, despliega la mochila para hombres libremente de 90-180 grados, lo que lo hace rápidamente a través de la seguridad del aeropuerto y mantiene los artículos ordenados, exclusivos diseñados para viajes de vuelo. Una correa de equipaje en la parte posterior permite que la mochila esté instalada en el equipaje /maleta, deslízate sobre el equipaje del tubo de mango vertical para facilitar la carga.

DIMENSIONES: 3 espaciosos compartimentos múltiples principales brindan una excelente protección para una computadora portátil de 18.4 pulgadas.Tamaño de la mochila negra: 21.3*16.1*10.6 (pulgadas) .Capacidad: 55l.fits la mayoría de las computadoras portátiles de 19,18.4,18,17.3,17,15.6,15 pulgadas. mochila para juegos, mochila de trabajo, mochila de gran capacidad para hombres para hombres, mochila para estudiantes de la escuela universitaria para niñas.

DISEÑO DEL PUERTO DE CARGA USB Y REFLECTANTE CONTRA EL ROBO Y NIGHT LIGHT REFLECTIVE: la mochila para computadora portátil de carga USB con cable de carga incorporado proporciona una forma conveniente de cargar sus dispositivos electrónicos mientras camina.El bolsillo anti -robo oculto en la parte posterior protege sus valiosos artículos de los ladrones.Luz nocturna.Diseño reflectante en la parte delantera y en el hombro para hacerte notar en la oscuridad.Perfecto para el trabajo,los viajes,el viaje de negocios.

DURABLE Y CÓMODO: la mochila para computadora portátil de 18.4 pulgadas está hecha de material de poliéster de alta densidad, ligero y duradero, sin olor y resistente al agua con cremalleras impermeables. Es una mochila resistente y resistente a la lágrima. -La relleno de esponja ventilada de panel le brinda el máximo soporte de respaldo. En todo el tiempo, las correas de hombro transpirables alivian el estrés de los hombros. Un mango resistente con espuma acolchada durante mucho tiempo.

YUNISS Mochilas para Pañales, Multifuncional Pañaleras para Bebés con Cambiador y Cuna Portátil, Gran Capacidad Mochila de Carro Bebés para Viajes (Gris) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifuncional】: La función de esta bolsa de bebé está más allá de su imaginación. Puede ser una bolsa de almacenamiento para bebés,, una bolsa de biberón, una bolsa de pañales, una bolsa de pañuelos, una bolsa con cremallera y una cuna. Se ha considerado cuidadosamente el tamaño y la distribución de cada bolsa

【Almacenamiento de Gran Capacidad】: 3 Bolsas para botellas, 1 Bolsas separadas secas y húmedas, 10 bolsas de almacenamiento y un compartimento grande. La gran capacidad permite un fácil almacenamiento de artículos para bebés como ropa, juguetes, pañales, cubiertos e incluso artículos grandes como computadoras portátiles

【Diseño Ergonómico】: Las correas anchas y cómodas y el acolchado de espuma transpirable en la espalda ayudan a aliviar la tensión en los hombros. Si no tiene ganas de llevar una mochila, también tiene una correa para el cochecito. Las robustas correas le permiten colgarla del coche con confianza

【Gran Apertura con Doble Cremallera】: La gran apertura está reforzada con metal. Cuando se abre la cremallera, el contenido de la mochila se muestra claramente. La forma vertical no se colapsará y es Fácil de colocar y sacar cosas

【Tela de Alta Calidad】: La tela Oxford de alta densidad no solo es impermeable sino también muy duradera. Perfecto para viajar con tu bebé

TANHULU Mochila Escolar para Niños mochilas primaria Mochila Con Estampado De Anime Bolsa De Viaje Portátil Con Compartimentos Deportivos De Gran Capacidad € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene: 1 * mochila impresa en anime 3D.

Material: utilice materiales de alta calidad no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente, resistentes al desgaste, impermeables, fáciles de limpiar y secar rápidamente.

Tamaño: 30 * 15 * 40 cm / 11,8 * 6 * 15,74 pulgadas.

Multifunción: se puede utilizar como mochila escolar, bolsa de viaje, bolsa diaria, mochila de ocio.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

ProCase Mochila Táctica Militar 40L, Paquete de Asalto MOLLE de Gran Capacidad para Utilidad Militar, Bolsa de Emergencia de 3 Días para Caza Senderismo Acampada y Actividad al Aire Libre –Negro € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 19.68"×11.8"×11.8" (50 x 30 x 30 cm); Capacidad: 40L; Mochila tácitca de gran capacidad es hecha de material duradero y resistente al agua, proporcionando un ambiente limpio y seco para sus equipos en el aire libr

Detalles Considerados: Costura doble, cremallera resistente, reverso acolchado de malla transpirable y sistema de compresión funcional para ahorrar espacio; Ideal para todos los tipos de actividades al aire libre

5 Compartimientos para diferentes cosas: 2 bolsillos delanteros para artículos pequeños; 2 compartimientos grandes con bolsillo de malla y de cremallera para suministros grandes e importantes; 1 bolsillo escondido trasera para artículos de uso frecuente

Sistema MOLLE: Molle tejido en toda la bolsa para colocar bolsas o equipos adicionales como paquete de asalto de 3 días; También podría usarse como bolsa de rescate, mochila de supervivencia, bolso de viaje y bolsa de disparo

Correa de hombro de calidad con relleno, conveniente y cómodo de ponerse en sus hombros; Cuenta con una cinturón, fácil de ajustar la bolsa en su cintura, sin preocupación de deslizarse cuando monta en bicicleta o hace la escalada

Vicloon Mochilas para Pañales, Bolso del Bebé Mamá, Mochilas de Pañales para Bebé con Bolsa de Biberones, Gran Capacidad Mochila de Cambio Bolsa para Pañales para Mamá y Papá (Negro) € 17.89 in stock 1 new from €17.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran Capacidad & 10 Bolsillos】--Bebe mochilas para pañales mamá bolso de maternidad impermeable con 10 bolsillos! Puede organizar todo lo que su bebé necesita con rapidez, eficiencia y funcionalidad, tienda botella de agua, ropa mojada o seca del bebé, botella de leche, pañal del bebé, toalla etc.

【Protector de Botellas Isotérmico】--Esta pañal bolso mochila del bebé tiene 3 aislado bolsillo separado para la botella, para guardar los biberones de leche y para mantener el líquido caliente o frío. Que usted y su bebé puedan disfrutar de un servicio de calidad seguro.

✅【Material Impermeable y Cómodo】--Multifuncional impermeable bolsa de pañales del mamá de viajes para bebés con bolsillo impermeable te ayuda a separar la toalla mojada de la ropa seca, no necesita preocuparse por salpicar líquido en la bolsa de pañales. Para que tu mochila de viaje esté limpia y ordenada. Con un cambiador, puede cambiar fácilmente el pañal de su bebé durante su viaje.

【2 Maneras Para Llevar】--Multifuncional viajes bolsa de versátil pañal las correas ajustables y desmontable lo permite a ser llevado como un bolso de mensajero de cuerpo cruzado, bolso de los hombros y totalizador. Colgarlo detrás de un cochecito de bebé o llevado en el equipaje. una apariencia de moda con compartimento perfecto, es usado para el negocio, también las compras, fiestas de amigos. también es guay para la mamá y el papá.

⛺【Material De Alta Calidad】--Mochila pañalera para viajes, robusto de alta calidad de 300d de tela oxford con una fuerza más alta y una resistencia de deformación. Con un mayor degaste y resistencia de deformación, resistente al agua, derrames y manchas, fácil de limpiar.

Unigear Bolsa para Botas de Esquí Mochila con Compartimientos de Botas Ropa Casco y Correa para Tabla de Snowboard Gran Capacidad de 55L de Hombre y Mujer Unisex € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad: casi todos los equipos de esquí, lo que se necesita en un largo recorrido, Touring o esquí alpino, como por ejemplo botas de esquí, cascos de esquí, ropa de cambio, guantes de esquí, gafas de esquí, etc., se puede guardar en esta mochila con su volumen de aprox. 50 litros.

Almacenamiento multifunción: disfruta de la organización perfecta con una variedad de compartimentos de almacenamiento separados. En el bolsillo principal puedes guardar cómodamente las botas de esquí. En la parte superior de la bolsa se puede colocar el casco con gafas de esquí. Compartimentos especiales para otros objetos de valor que ofrecen especialmente el gran bolsillo frontal y un pequeño bolsillo interior. En los 2 lados de la mochila también hay sistema Molle y correas para esquís.

Material de alta calidad y resistente a la intemperie: la mochila de esquí está hecha de nailon 1680D recubierto con tejido de poliuretano impermeable, el tejido es muy resistente a la abrasión y a la rotura. La bolsa para botas de esquí ha sido acolchada extra en ambos lados y en la parte inferior para que puedas guardar y transportar cómodamente botas o zapatos. Además, la bolsa para botas de esquí incluye una base reforzada con lámina de aluminio impermeable y resistente al frío.

Cómoda de llevar: la mochila dispone de un diseño protector de espalda. La placa trasera está provista de un acolchado ergonómico y una cubierta de malla sándwich transpirable para una protección óptima de la espalda. Y la correa para el hombro también está acolchada con suaves esponjas EVA, por lo que la comodidad es aún más agradable a pesar de la carga y los movimientos deportivos.

Servicio al cliente de alta calidad: la satisfacción de nuestros clientes es muy importante para nosotros. Si tienes algún problema o comentario, por favor contacte con tu mensaje.

SonneSky 80L Mochila Gran Capacidad Mochila Unisex Camping Senderismo Outdoor Mochila Negro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad: 80L, altura 72 cm, ancho 34 cm, grosor 17 cm

Material: material Oxford, repelente al agua, resistente al desgarro y duradero.

Diseño: multibolsillos, bolsillo principal espacioso, se puede abrir de par en par, cierre: hebilla

Potentes propiedades de suspensión para otros dispositivos, puede llevar bolsas, bolsas para botellas de agua, bolsas para accesorios, etc. Sistema de confort, correa para el hombro y cintura transpirables, la correa para el hombro se puede ajustar fácilmente y alivia los hombros y la cintura.

Multiusos: se puede utilizar como mochila de senderismo, mochila de trekking, muy adecuada para viajes al aire libre, aventuras, campamentos, caminatas y otros deportes.

