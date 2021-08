Inicio » Varios Los 30 mejores Mini Torno Metal capaces: la mejor revisión sobre Mini Torno Metal Varios Los 30 mejores Mini Torno Metal capaces: la mejor revisión sobre Mini Torno Metal 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Z ZELUS 600W Torno de Metal 8 x 14 Pulgadas / 210 x 350MM Torno de Trabajo de Metal 2500 RPM Máquina de Torno Fresadora de Alta Precisión para Procesamiento de Piezas de Precisión (8 x 14 Pulgadas) € 629.99 in stock 2 new from €629.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN POTENCIA - Potencia del motor: 600W DC. Distancia al centro: 350 mm (14 "), amplitud sobre la cama: 210 mm (8"). Lectura digital de la velocidad del husillo, bloqueo de la palanca del contrapunto

CHUCK DE ALTA PRECISIÓN - El mandril de 3 mordazas ha pasado por miles de pruebas de precisión. El husillo está soportado por rodamientos de rodillos cónicos de precisión con una precisión del husillo dentro de 0.01 mm

VELOCIDADE - Velocidad del husillo de 50-2250±10% RPM. Avance y retroceso en todas las velocidades. Opere manualmente o con la velocidad de alimentación automática ajustable. La manejabilidad y la precisión de las guías en V se obtienen por materia prima, endurecimiento por calor y molienda. Botón de parada de emergencia incluido

CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO - La mini cama de torno de metal está hecha de hierro de alta calidad. Equipada con engranajes de nylon, esta máquina de torno es resistente al desgaste, duradera, de rotación más precisa y profesional

APLICACIÓN AMPLIA - Este torno de metal de precisión se puede aplicar en la enseñanza de la industria y la escuela, el mantenimiento de vehículos, el mantenimiento del hogar, las unidades de investigación científica, como el procesamiento único o la producción de lotes pequeños del equipo ideal

Proxxon 2224150 - Mini torno precisión fd 150/e € 493.99 in stock 5 new from €493.99

11 used from €429.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La transmisión por correa de 2 etapas y el control electrónico adicional permiten velocidades de husillo de hasta 5.000 rpm

Para torneado de caras, torneado longitudinal, taladrado, torneado cónico, corte y taladrado

Distancia del centro 150 mm

Altura sobre deslizamiento transversal 33 mm

Torno para madera de velocidad variable de 150 W, velocidad de hasta 7000 RPM Mini procesamiento de madera Torno Fai-da-Te pulidora cuentas base de aleación de aluminio, portabrocas de acero € 69.99 in stock 1 new from €69.99

1 used from €66.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor con rodamientos de bolas de par súper grande, velocidad de rotación máxima de hasta 7000 rpm que proporciona una fuerte potencia de corte con bajo ruido, puedes usarlo en casa.

Con 7 niveles de adaptador de alimentación le permiten ajustar fácilmente la velocidad de rotación para satisfacer diferentes velocidades de corte.

Tapa antipolvo de acero inoxidable para minicuna con orificios de refrigeración por convección excelente.

Especialmente diseñado para los entusiastas del bricolaje, tamaño pequeño y portátil con una fuerte potencia.

El paquete incluye: 1 mini máquina de torno, 1 fuente de alimentación de control de velocidad (12-24 V), 1 cuchillo de tallado de cobre fino, 1 aguja fija con hilo, 3 agujas fijas (1,5/2,0/2,5 mm), 1 llave de vástago hexagonal, 1 llave de pinza. READ Los 30 mejores Guantes Calefactables Moto capaces: la mejor revisión sobre Guantes Calefactables Moto

Junluck Mandril de Torno, Mandril de Torno Mini, Mandril de Torno de Madera para Accesorios de máquina Herramienta de Torno de Metal Mini € 33.49 in stock 2 new from €33.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiene un amplio rango de sujeción.

Se ha aplicado ampliamente un portabrocas de 3 mordazas de alta calidad.

Hecho de material de alta calidad, resistente al desgaste, fuerte y duradero.

Diseño de 3 mordazas, tamaño compacto, fácil de usar.

Se utiliza principalmente en accesorios de máquina herramienta.

Proxxon 2224002 2224002-Torno PD 250/e, 230 V, metal, 560x270x170 € 1,145.50 in stock 3 new from €1,145.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Distancia entre ejes 250 mm

Altura del centro (altura máxima) 70 mm

Altura sobre el carro transversal 46 mm

Tamaño longitud 560 mm

Ancho 270 mm, altura 170 mm

Ridgeyard 24W 20.000 Rev/Min Mini torno de metal pequeño el cual puede tornear, taladrar, roscar y otros procesamientos para metales blandos, aluminio, cobre, el vidrio, el arte € 124.99 in stock 1 new from €124.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La velocidad del motor: 20.000 rpm.

Tratamiento de los materiales de diámetro máximo: 20 mm

Procesamiento de materiales: metales blandos (aluminio, cobre, etc.), el vidrio, el arte, etc.

Rango de diámetro ampliado a 50 mm

Las partes principales de la máquina está hecha completamente de metal

PROXXON 2224062 2224062-Disp.Torn. Radio fd150/pd230/pd250/pd400, 0 W, 0 V, Metal € 84.99 in stock 5 new from €79.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proxxon 2224062 - disp.torn; radio fd150/pd230/pd250/pd400

Altura regulable

El mecanismo de giro se puede montar en el trineo transversal en lugar del soporte de acero giratorio

Brand: PROXXON

Ridgeyard wood lathe 24W Mini torno de metal pequeño el cual puede tornear, taladrar, roscar y otros procesamientos para metales blandos, aluminio, cobre, el vidrio, el arte € 125.99 in stock 1 new from €125.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤La velocidad del motor: 20.000 rpm.

❤Tratamiento de los materiales de diámetro máximo: 20 mm

❤Procesamiento de materiales: metales blandos (aluminio, cobre, etc.), el vidrio, el arte, etc.

❤Rango de diámetro ampliado a 50 mm

❤Las partes principales de la máquina está hecha completamente de metal

Ridgeyard Mini motorizado Volviendo herramienta de enseñanza del metal Torno Máquina de trabajo de bricolaje para la toma de Ciencia Hobby Modelo de Educación € 116.99 in stock 1 new from €116.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tratamiento de los materiales: madera y plástico, metales blandos (aluminio, cobre, etc.), vidrio, plásticos.

Está es una herramienta para el bricolaje, afición, Modelmaking, la artesanía, los estudiantes, el procesamiento de piezas pequeñas y otros

Centro de 25mm de altura, distancia entre centros de 135 mm, en general, la velocidad de giro del torno de metal se redujo a 20000 rev / min

componentes principales de la máquina: como husillo, cabezal móvil, muelle, slider, bloques de conexión y así la estructura toda de metal

Pasando de acero de alta velocidad, no ferrosos, metales blandos procesados, metales preciosos, y el uso de la altura del bloque intermedio, rango de diámetro ampliado a 50 mm

Vastar Mini Amoladora Eléctrica, Con 51 Accesorios,Herramientas Rotativas, Kit de Mini Taladro Manualidades Inalámbricas de 3.7V, Con luz LED, Para Proyectos de Manualidades y Creación de Bricolaje. € 29.99

€ 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sistema de flujo de aire innovador y diseño portátil】Amoladora recta el mecanismo de ventilación ayuda a prevenir la acumulación de calor, mini taladro electrico que funcione de manera más suave, más fresca y más silenciosa. mini amoladora eléctrica inalámbrico hace que sea cómodo de llevar.

【Protección de alto rendimiento y sobrecarga】Mini taladro electrico giratoria se puede ajustar a 6000 RPM, 14000 RPM o 21000 RPM según el escenario de uso. Si hay un atasco del eje, desconectará automáticamente la energía después de 3 segundos para evitar que el motor se queme. La salida del circuito utiliza tecnología de microcontrol inteligente para evitar sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento o cortocircuito,multiherrameinta y también se puede utilizar durante la carga.

【Accesorios ricos y amplia gama de aplicaciones】mini taladro manualidades con una herramienta giratoria inalámbrica de 3.7V, 2.0AH, bolsa de herramientas, caja de accesorios, manual de usuario y 50 accesorios,mini taladro bateria que pueden usarse para realizar varios proyectos domésticos o tareas manuales como para esmerilar, cortar, grabar, pulir, perforar, arte de uñas, etc., ¡puede estar seguro de comprar!

【Tecnología de aislamiento acústico y diseño de apariencia】Mini amoladora eléctrica adopta una tecnología avanzada de aislamiento acústico, que reduce en gran medida el ruido durante la operación. Tenga la seguridad de usarla. Mini taladro electrico está hecho de plástico ABS y caucho TPU, con función antideslizante, proporciona un agarre cómodo para lograr un mejor control y no es fácil de fatigar después de un uso prolongado; puede completar fácilmente tareas delicadas y trabajos más finos.

【Carga rápida y batería de gran capacidad】Amoladora recta adopte una batería de litio de alta capacidad de 2000 mA, descarga de alta velocidad de 10 ° C. Equipado con un cable de carga tipo C con un tamaño de 2A y una longitud de 1 metro, que se puede cargar rápidamente, y solo tarda de 1 a 1,5 horas en cargarse por completo. mini taladro electrico antes de que se agote la batería, el indicador LED parpadeará para recordarle que debe cargar.Lea el manual antes de usarlo

Centro en Vivo Centro de Rotación Cono de Hierro Rodamiento Incorporado Mini Torno Multiuso Accesorio Z019 € 8.79 in stock 2 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Performance Excelente rendimiento: el centro de rotación de cono tiene alta precisión, alta dureza y estructura simple, que es fácil de instalar.

Ventaja: el rodamiento incorporado de alta calidad del accesorio de torno multiuso garantiza el buen funcionamiento del producto.

Ámbito de aplicación: el émbolo giratorio está diseñado para torno multifunción en miniatura.

Construction Construcción estable: el mini centro de torno tiene una construcción de metal sólido, que es duradero para un uso prolongado.

ServiceNuestro servicio: Nos esforzamos por brindarle el producto de la más alta calidad y la mejor experiencia del cliente, si no está completamente satisfecho, no dude en contactarnos en cualquier momento.

Orion Motor Tech 750W Torno de Metal 8x16Pulgadas/210x400mm Mini Torno de Metal Velocidad Variable 2250RPM Metal Lathe para Mecanizar Metales (8x16 Pulgadas) € 839.99 in stock 1 new from €839.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MINI TORNO DE METAL 750W: Potencia del motor: 750W DC Distancia al centro: 400 mm (16 "), amplitud sobre la cama: 210 mm (8"). Lectura digital de la velocidad del husillo, bloqueo de la palanca del contrapunto

TECNOLOGÍA AVANZADA: Equipado con un riel guía endurecido de alta frecuencia, el procesamiento es mucho más fácil y puede procesar materiales de alta intensidad, alta resistencia al desgaste y alta tenacidad, reduciendo efectivamente la distorsión por enfriamiento

POTENCIA FUERTE: El motor de CC de cobre de 750 W tiene una vida útil más larga, lo que proporciona una gran potencia para la máquina y garantiza una alta eficiencia durante su trabajo.

ALTA PRESICION: la velocidad del husillo se puede ajustar de 50 a 2250 RPM, junto con rodamientos de rodillos cónicos de precisión, esta máquina seguramente le proporcionará un procesamiento increíblemente preciso.

APLICACION AMPLIA: Adecuado para trabajos de procesamiento, como torneado de mostrador, taladrar, enhebrar y cortar trabajos de materiales compuestos de barra redonda.

10mm Herramienta de Torneado Inserto de Carburo Soporte de Torno SCLCR1212H09 Barra de Torsión Interna + 10 PCS CCMT09T304 Insertar Carburo + Llave, Torno Metal Inserto de Carburo Multifuncional € 16.98

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【El Paquete Incluye】: 10 mm, SCLCR1212H09, con 10PCS CCMT09T304 lama

✅【Alta Calidad】: La hoja de la herramienta de torneado está hecha de material de aleación dura de alta calidad, con mano de obra fina, resistencia al agua, resistencia a la corrosión, alta tenacidad y dureza, y larga vida útil.

✅【Reducir los Costos de Herramientas】: Las hojas de torno de metal, de alto agarre, tienen la ventaja de la velocidad neta en términos de gran margen de corte y tienen una buena rigidez para reducir el costo de uso de herramientas

✅【Fácil de Usar】: Torno de metal, modo de ajuste y reemplazo rápido y fácil, solo una llave puede completar el reemplazo de la hoja. El cuerpo principal y otras partes están rectificados con precisión para eliminar el desequilibrio. Varillas laminadas semiacabadas. Para aumentar la seguridad al cortar

✅【Alto Rendimiento】: Incluso en entornos de procesamiento reales y diversos, incluso en entornos muy sucios (como hierro fundido), también tiene buenas características. READ Los 30 mejores Tinte Sin Amoniaco capaces: la mejor revisión sobre Tinte Sin Amoniaco

21 pcs 12mm Herramienta de Torneado Inserto de Carburo Cuchillas de Torno Metal con Llave Inserto de Carburo Multifuncional para Herramienta de Torno Operaciones de Semi-finitura y Acabado € 38.69 in stock 3 new from €38.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Dureza de la barra de aproximadamente 45 HRC

✅Buena tenacidad y dureza, larga vida útil.

✅Barra perfiladora para operaciones de semiacabado y acabado

✅Puede reducir el costo de rectificado de la herramienta y mejorar la eficiencia de corte

✅Buena tenacidad al impacto a baja temperatura, brillo superficial mejorado de las piezas de corte

Mandril de Torno, Z011 Aleación de Zinc Abrazadera de Mandril de 3 mordazas Accesorio Carpintería Torno Mandril de Madera Mandril de Mandril Torno Máquina de Torno de Metal para Mini Torno de Metal € 21.49 in stock 2 new from €21.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de alta calidad, resistente al desgaste, fuerte y duradero.

Diseño de 3 mordazas, tamaño compacto, fácil de usar.

Tiene un amplio rango de sujeción.

El mandril de 3 mordazas de alta calidad se ha aplicado ampliamente.

Se utiliza principalmente en accesorios para máquinas herramienta.

Mandril de 4 mordazas, Akozon Z011A Aleación de zinc Abrazadera de mandril de 4 mordazas Torno autocentrante Pieza de perforación Accesorio para mini torno de metal € 13.79

€ 11.58 in stock 2 new from €29.49

1 used from €11.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación: Mandril de 4 mordazas de alta calidad 100% nuevo, diseño de 4 mordazas, tamaño compacto y fácil de usar. Amplio rango de sujeción. Se utiliza principalmente para micro tornos de metal.

Tamaño: Tiene una mayor precisión de centrado y un mayor rango de sujeción. Diámetro exterior: 12-65 mm/0,5-2,6 pulgadas, diámetro interior: 1,8-56 mm/0,1-2,2 pulgadas.

Materiales de alta calidad: hechos de aleación de zinc de alta calidad, con alta dureza, alta densidad, resistencia al calor, resistencia a la oxidación, resistencia al desgaste, los productos de alta calidad le brindan una garantía de alta calidad. Vida más larga.

Fabricación profesional: estándares unificados de fábrica, moldes finos, fabricación profesional, procesamiento y corte de bordes CNC, larga vida útil, todos los componentes cumplen con estrictos requisitos de producción. Es fácil reemplazar los dañados o rotos, que es un reemplazo perfecto.

Servicio: Somos responsables del producto y creemos en la calidad del producto. Las funciones profesionales y la alta confiabilidad le brindan una experiencia diferente y garantizan la satisfacción de cada cliente. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, le responderemos en cualquier momento.

Autovictoria Torno de Metal 7 x 12 Pulgadas/17.8X30.5CM Mini Torno de Metal de Precisión 2500 RPM 550W Velocidad Variable Mini Torno de Metal Torno de Trabajo de Metal € 579.99 in stock 1 new from €579.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ●Potencia del motor: 550 W; Cono del eje: MT3; Tail Stock Taper: MT2

●Al ajustar el interruptor de velocidad, la velocidad del husillo se puede ajustar de 50 a 2250 RPM. Manguito de contrapunto: φ22 mm (0.9 "), Rango de roscas métricas: 12.7 ~ 63.5 mm (12 ~ 52 T.P.I Rango de roscas imperiales)

●Estos cojinetes del eje del torno de metal utilizan cojinetes de rodillos cónicos precisos, se pueden ajustar a rotación positiva e inversa. Los carriles se han apagado con alta frecuencia y fresado elaborado.

●Torno paralelo de precisión con escala, puede ver intuitivamente la longitud de la escalera telescópica, la escala precisa se puede estandarizar o ajustar digitalmente mediante el movimiento lateral

●Manija móvil de gran deslizamiento, manija móvil de deslizamiento de cama, manija móvil de silla de cama, manija móvil de contrapunto, cubierta telescópica de contrapunto, lado de contrapunto de la posición móvil de la báscula, operación más precisa, más rendimiento profesional y funciones múltiples y uso con el torno de metal

Dewel Mini Fresadora de Mesa Multifuncional Fresado de trabajo Mesa Fresadora metal € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño:310X90X78 MM, tres ranuras en forma de T que el tamaño es de 15 x 8 x 6 mm están en la superficie de la mesa de trabajo.

Materilal de aleación de aluminio, garantiza el espacio mínimo y garantiza la precisión. Para ahorrar espacio y garantizar la precisión de la máquina

La rueda de mano cero da vuelta a una vuelta es 1.25m m. Una pequeña rejilla es igual a 0,05 mm

Escala precisa para un mejor trabajo, taladrado y fresado precisos.La distancia de recorrido del eje X es de 200 mm, la distancia de recorrido del eje Y es de 50 mm

Perfecto para taladro eléctrico, mini taladro de banco, fresadora y perforado

Mandril de torno - Z011A Accesorio de abrazadera de mandril de 4 mordazas de aleación de zinc para mini torno de metal € 31.19 in stock 2 new from €22.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de 4 mordazas, tamaño compacto, fácil de usar.

Hecho de material de alta calidad, resistente al desgaste, fuerte y duradero.

Tiene un amplio rango de sujeción.

Se ha aplicado ampliamente un mandril de 4 mordazas de alta calidad.

Se utiliza principalmente para mini torno de metal.

TZ20002MG 60W mini metal Torno B Máquina con 12000r / min motor más grande herramientas de procesamiento de Radio de bricolaje equipo de maquinaria para la industria € 230.88 in stock 1 new from €230.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características:

1. Caja de motor y cabezal están unidas. La potencia máxima del motor es mediante el uso de 144W motor más potente.

2. Las partes principales: Cabezal, acción de la cola, cama larga de la máquina, corrediza, pequeño slider, la hoja de motor, engranajes, piezas de conexión, cubierta de correa de transmisión. Todas las piezas están hechas de metal, excepto cubierta de la correa de accionamiento.

3. Centro de 50 mm en altura, la distancia entre centros de 135 mm, la velocidad del motor normalmente caerá a 2000 rpm / min cuando se mecaniza metal.

4. Herramienta de torno está hecho de material de calidad de acero de alta velocidad y puede máquina de metal blando, de metales no ferrosos y metales preciosos. Mediante el uso de bloque central, el diámetro se puede ampliar a 50 mm. Técnico

Torno para trabajar la madera Máquina para trabajar la madera Mini Torno para madera Torno para trabajar la madera Torno,Jadpes Mini máquina herramienta de metal, Z20003 DIY Mini € 168.39 in stock 1 new from €168.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puede usar un mandril de tres mordazas o un mandril (1 ~ 6 mm) para sostener la pieza de trabajo

Se puede utilizar para procesar madera, plásticos de ingeniería, metales blandos (oro, plata, cobre, aluminio, etc.)

Puede usar un mandril de tres mordazas o un mandril (1 ~ 6 mm) para sostener la pieza de trabajo

Transformador con protección contra sobrecorriente, sobretensión y sobretemperatura

El volante tiene una línea de graduación de precisión de 0.02 mm, que aumenta la precisión de la pieza procesada por la máquina.

3-Jaw Chuck autocentrado Torno Chuck Z011 de aleación de zinc de 3 garras Chuck Abrazadera Accesorio for Mini metal Torno € 21.00 in stock 2 new from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad - mandriles giratorios están hechos de materiales de alta calidad para la resistencia al desgaste y durabilidad.

Tamaño pequeño - Diseño de tres mandíbula, pequeño y fácil de usar.

Ventajas - Sujeción tiene una alta precisión de centrado y una amplia gama de sujeción.

Fiable y práctica - de alta calidad mandriles de tres mordazas han sido ampliamente utilizados.

Aplicación - Auto-centrado, utilizado principalmente para accesorios de máquinas herramienta.

Mini Torno de Madera y Metal 6 en 1,12000 Rpm 12VDC / 2A / 29W Amoladora Motorizada de Rompecabezas para el Montaje de Bricolaje de Sierra, Amoladora, Perforadora, Torno de Madera, etc. € 229.29 in stock 1 new from €229.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mini 6 en 1 torno máquina para el montaje DIY de la máquina de aserrar, amoladora, taladradora, torno de madera, metal torno, Miller.

Gran juego de herramientas de artesanía para el bricolaje, afición, fabricación de modelos, la artesanía, los estudiantes, el procesado de piezas pequeñas, etc.

De aleación de aluminio avanzada y aleación de zinc, duradero y no deformable para su uso.

Muy interesante para instalar y utilizar, regalo perfecto para los aficionados al bricolaje de torno.

Esta mini máquina de usos múltiples se puede montar en 6 diferentes tipos de tornos, pero se puede utilizar un solo tipo de estos tornos al mismo tiempo.

Husuper Mini Torno de Metal 550W Diámetro del Mandril 100mm Mini Torno de Precisión Distancia entre Centros 300 mm 50-2500RPM Máquina de Torno para Fabricación de Buje, Husillo, Prototipo, Modelo € 669.99 in stock 1 new from €669.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ESTRUCTURA DE HIERRO】- El mini torno de metal está hecho de hierro de alta calidad. El torno está equipado con engranajes de nilón que son resistentes al desgaste, duraderos y de rotación más precisa y profesional. La potencia del torno de metal mini del motor: 550 W. El protector contra salpicaduras de longitud completa proporciona la máxima protección.

【VELOCIDAD VARIABLE INFINITA】- Velocidad variable de 0-2500 RPM. Avanzar y retirarse a todas las velocidades. Opere manualmente o con una velocidad de alimentación automática ajustable. La sensación y precisión de la corredera en forma de V se obtiene mediante materias primas, endurecimiento por calor y molienda. Incluye botón de parada de emergencia.

【PORTABROCAS DE PRECISIÓN DE 4 GARRAS】- Mini portabrocas de torno de metal, portabrocas autocentrante de 4 garras para un ajuste estable del material cilíndrico. El portón trasero incluye. El eje principal está soportado por rodamientos de rodillos cónicos de precisión con una precisión del husillo de menos de 0,01 mm. Incluye una luz. Diámetro del portabrocas: 100 mm (3,94").

【MATERIALES COMPUESTOS PROFESIONALES】- El poste de cambio rápido para tornos de metal mini puede lograr posiciones de corte interno, corte de cara y corte en bisel cambiando el ángulo del poste de la herramienta y ajustando el soporte compuesto. El carro transversal profesional está diseñado con resistencia a la abrasión, moviendo las cuchillas libremente con la barra de alimentación.

【APLICACIÓN AMPLIA】- Accionada por un motor de corriente continua, esta mini herramienta de corte para tornos de metal se puede utilizar en áreas como el procesamiento de piezas de precisión en miniatura, procesamiento de muestras y trabajos de modelado. READ Los 30 mejores Saco De Boxeo capaces: la mejor revisión sobre Saco De Boxeo

Jadpes Torno de Metal TZ20002M Torno de Metal Mini Torno de Metal TZ20002M Torno de Metal, Mini Torno de Mesa, TZ20002M 12000 RPM Torno de Metal Mini Alta Potencia 60W para proce € 463.89 in stock 1 new from €463.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La altura central es de 25 mm y la distancia central es de 135 mm. En general, las velocidades del torno se reducen a 2000 rpm cuando se gira el metal.

La máquina herramienta utiliza un motor más potente, y la caja del motor y la caja del cabezal son estructuras conectadas.

Las partes principales de la máquina están hechas de materiales metálicos, con cubierta protectora de la correa.

La herramienta de torneado está hecha de material de acero de alta velocidad, que puede procesar metales blandos, no ferrosos y preciosos. Si el bloque intermedio se usa para aumentar, el rango de diámetro se ampliará a 100 mm.

El volante con línea de escala de precisión de 0.02 mm aumenta la precisión de la pieza de trabajo de procesamiento de máquina herramienta

Fácil de operar Altamente eficiente Alta dureza Larga durabilidad Centro giratorio del torno Material de metal premium para mini máquina de torno Carpintería de bricolaje € 46.69 in stock 1 new from €46.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño compacto, rápido de instalar en torno.

Hecho de material metálico de primera calidad, el conjunto central giratorio es de alta dureza y larga durabilidad.

La profundidad de perforación se puede regular y ajustar.

Adecuado para mini máquina de torno para hacer carpintería de bricolaje.

Fácil de operar y altamente eficiente.

XBaofu 2 unids Metal síncrono Engranaje Motor Engranaje Engranaje Engranaje Engranaje s/n cj0618 Mini Engranajes de Torno, máquinas de Corte metálico Engranajes (Color : Plata) € 30.95 in stock 1 new from €30.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nombre del producto: Engranaje síncrono de metal (material de aleación de aluminio)

Parte No: S / N: CJ0618-148 S / N: CJ0618-027

Especificaciones: diámetro interno del engranaje de motor síncrono8mmwidth de Groove3mm

Diámetro del taladro de dos ejes traseros síncronos10mmwidth del slot4mm

Color: Plata

XUQIANG 2pcs Cubierta de Metal Cubierta de Acero con botón para Mini máquina de Torno Madera Trabajando Bricolaje Herramientas manuales de carpintería de Bricolaje € 26.92 in stock 1 new from €26.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 x cubierta de metal

Adecuado para Mini Latee.Producto ID: 1093656

Más duradero y estable con cubierta de acero.

El paquete incluye:

Más detalles

Adecuado para Torno K01-50 / K02-50 3 Garras 4-Jaw autocentrado Drill clamp 50mm Mini Metal Torno Drill clamp M14 Rosca Monte Torno Drill clamp Broca helicoidal (Color : K01 50) € 110.92 in stock 1 new from €110.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Alta resistencia y dureza, de tamaño pequeño, conveniente para llevar.

2. El mandril compacto es pequeño volumen, fácil de utilizar.

3. Tiene una alta precisión de centrado, así como una amplia gama de sujeción.

4. El mandril está hecho para máquinas herramientas metros en el tratamiento de metales no ferrosos no metales como el plástico y así sucesivamente.

5. Los mandriles tienen dos tipos de montaje: el corto central cilíndrica de montaje y el montaje de rosca.

Hazmemejor Portabrocas de Metal - Z011 Accesorio de Abrazadera de Mandril de 3 mordazas de aleación de Zinc for Mini Torno de Metal € 16.02 in stock 1 new from €16.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de alta calidad, resistente al desgaste, fuerte y duradero.

Diseño de 3 mordazas, tamaño compacto, fácil de usar.

Tiene un amplio rango de sujeción.

El mandril de alta calidad de 3 mordazas se ha aplicado ampliamente.

Utilizado principalmente en accesorios de máquina-herramienta.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Mini Torno Metal disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Mini Torno Metal en el mercado. Puede obtener fácilmente Mini Torno Metal por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Mini Torno Metal que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Mini Torno Metal confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Mini Torno Metal y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Mini Torno Metal haya facilitado mucho la compra final de

Mini Torno Metal ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.