Los 30 mejores mini pc intel capaces: la mejor revisión sobre mini pc intel

Mini PC para juegos Intel Octa Core I7 10870H Windows 11, mini computadora de escritorio, 16 GB DDR4 2 TB NVMe SSD Tipo-C/HDMI/DP 4K Salida HD, 7 puertos USB € 702.45 in stock 1 new from €702.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mini PC de alta eficiencia: Kingnovy Mini PC viene con un potente procesador Inter Core I7 10870H (8 núcleos, hasta 5.0 GHz), RAM DDR4 de 3200 MHz, SSD, ofrece una experiencia suave y rápida para juegos, multitarea, edición de video

Ideal para Window: precargado con Windows 11 Pro, gran almacenamiento y PC ligero que hace que el compañero portátil perfecto para las tareas diarias, correo electrónico, transmisión y navegación, mini PC de alta gama para el hogar y el entretenimiento

Compatible con pantalla 4K HD de tres pantallas: el mini ordenador de escritorio equipado con DP/HDMI (4K a 60Hz)/tipo C, hace que sea fácil conectar 3 monitores al mismo tiempo, ampliar ventanas de trabajo, duplicar contenido o ampliar una sola ventana a través de varios monitores

Conexiones flexibles: la mini computadora tiene todas las necesidades esenciales de conectividad cubiertas, con 7 puertos USB (3 USB 3.0 + 4 USB 2.0 y 1 LAN RJ45 (2.5G+1G) para conectar teclado y mouse, proyectores o dispositivos de almacenamiento externos, comparte fácilmente educación/entretenimiento/conferencias con otros

Certificaciones y garantía: Rosh, CE, FCC y soporte 24/7. Proporciona 12 meses de garantía sin preocupaciones, soporte técnico de por vida, más importante, ofrecemos productos de alta calidad

NiPoGi Mini PC Windows 11,16GB DDR4+512GB M.2 SSD Intel Celeron N5105 (hasta 2,9 GHz) Mini Ordenadors de Sobremesa con WiFi 2.4G/5G,Bluetooth4.2,Pantalla Triple,4K, Business Office Mini Ordenador € 398.99

€ 339.99 in stock 1 new from €339.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ [Potente Intel Celeron N5105 de 11.ª Generación] --- El tamaño de la NiPoGi mini ordenador es de 5,1 x 5,1 x 1,8 pulgadas, está alimentado por Intel Jasper Lake N5105 de 11.ª generación (caché de 4 M, 4 núcleos, litho 10 nm, hasta 2,90 GHz), 30 % superior al rendimiento del Celeron J4125 de 10.ª generación, preinstalado el nuevo Windows 11 Pro (64 bits), pero también admite el cambio a Windows 10, Ubuntu o Linux, una ganga y un socio confiable para su trabajo y su vida .

✔ [16 GB DDR4 + 512 GB SSD, Soporte de Expansión] --- NiPoGi GK3 Pro Mini PC 512 GB con gran espacio de almacenamiento para guardar archivos grandes, mejorar la velocidad de ejecución y hacer que su trabajo sea más eficiente, soporte para expandir de manera flexible el espacio de almacenamiento agregando 2.5 " SATA SSD/HDD o insertando un disco duro móvil en la interfaz USB 3.0/2.0. Mini pc sobremesa también es compatible con Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake y Auto Power On.

✔ [Compatibilidad con 4K UHD y Pantallas Triples] --- La NiPoGi Mini Ordenador de Sobremesa con gráficos Intel UHD integrados que garantizan un procesamiento de imágenes más rápido y una reproducción de video en primer plano 4K UHD (4096x2160 @ 60Hz). Mini PC 16gb admite pantalla triple a través de 2 * HDMI y 1 * interfaz VGA para diferentes tareas al mismo tiempo, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo y ahorra procedimientos de trabajo innecesarios.

✔ [WiFi 5 Estable y Bluetooth 4.2] --- NiPoGi mini pc Windows 11 tiene una conexión inalámbrica confiable y estable, abre el sitio web en segundos, ve películas sin almacenamiento en búfer y descarga archivos sin problemas, conecte el monitor a través de WiFi o Ethernet, use un teclado y mouse inalámbricos a través de bluetooth 4.2. La mini computadora será una poderosa estación de trabajo para usted.

✔ [Lo Que Obtendrá] --- El contenido del paquete incluirá 1 * MINI PC, 1 * cable HDMI, 1 * montaje VESA, 1 * adaptador de corriente y 1 * manual de usuario, también brindamos 1 año de satisfacción del producto y soporte técnico de por vida Servicio, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento.

Mini PC Intel i7-10810U(up to 4.9 GHz) 16GB DDR4 512GB M.2 SSD Micro Desktop Computers,Windows 11 Pro WiFi 5 BT 4.2 4K HDMI Typ-C USB 3.0 Gigabit Ethernet VESA for Business/Home Office/School € 599.99 in stock 1 new from €599.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Rendimiento para hacer más】 Sistema Windows 11 Pro preinstalado, mini PC con procesador Intel 10. i7-10810U, 6 núcleos 12 hilos, frecuencia Turbo máxima 4,90 MHz, 12 MB Intel Smart Cache, con la nueva tecnología híbrida Core para liberar espacio de almacenamiento para cargas de trabajo más complejas

【Potente rendimiento】 El mini PC está equipado con 16 GB DDR4 y SSD NVMe M.2 de 512 GB, lo que permite que el PC pequeño ejecute múltiples operaciones de alto rendimiento al mismo tiempo. Consiga más con la multitarea a través de la memoria DDR4, ideal para una transición fluida entre las aplicaciones que requieren mucha carga de trabajo

【Desbloqueo de huellas dactilares y diseño inteligente】① La serie CK10 utiliza la tecnología de desbloqueo de huellas dactilares, un paso para desbloquear el mini PC para proteger su privacidad y seguridad; ② Carcasa de metal para ser fuerte con el sistema de enfriamiento delgado, mejorar el efecto de enfriamiento; ③ Ahorra espacio gracias al tamaño mini de Supper y un soporte VESA para que sea en la pared. o instalar en monitores

【Resolución 4K y compatibilidad con pantalla triple】 El mini PC Kamrui está equipado con gráficos Intel UHD para procesadores de 10. Con una impresionante resolución UHD 4K, lo que lo convierte en un PC de cine en casa ideal. Los puertos HDMI y USB-C y VGA garantizan la compatibilidad con monitores, televisores y proyectores, y ofrecen una amplia gama de opciones de visualización

【Conexión estable, transmisión rápida】 Mini ordenador compatible con WiFi 2.4G/5G y Bluetooth 4.2 para proporcionar una experiencia de carrera estable disponible para conectar varios dispositivos inalámbricos como ratones, teclados, auriculares, etc. Este mini PC también es compatible con el encendido automático, RTC Wake-up y LAN Wake-up. Contamos con un equipo profesional postventa que admite un servicio telefónico las 24 horas para resolver todos sus problemas

Mini PC Intel Core i5-11400H con procesador de 6 núcleos con 16GB DDR4 / 512GB SSD Desktop Mini PC con Windows 11 Pro, HDMI, DP y USB-C, WiFi Dual Band, BT € 589.00 in stock 1 new from €589.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Procesador Intel Core i5-11400H】La mini PC TH60 adopta el procesador Intel Core i5-11400H (procesador de 6 núcleos/12 subprocesos, caché de 12 MB, hasta 4,5 GHz). El sistema Windows 11 Pro está preinstalado y el monitor se puede conectar para experimentarlo de inmediato. Los gráficos Intel UHD (para el procesador Intel de 11.ª generación, 1,45 GHz) proporcionan una visualización más realista para una experiencia más fluida.

【DIY RAM & Expansión SSD】TH60 está equipado con DDR4 16GB RAM (Doble canal, 2x 8GB, hasta 64GB) y M.2 2280 512GB NVMe PCIe 3.0 SSD (hasta 2TB). Puede expandir el espacio de almacenamiento reemplazando el SSD o expandiendo el SSD. Con estas configuraciones, puede instalar cualquier software y guardar sus archivos personales. Además, incluye adicionalmente una ranura M.2 2280 NVMe PCIe4.0.

【Compatible con pantalla de tres pantallas】La mini PC TH60 admite múltiples salidas de video, HDMI ([email protected]) y DisplayPort ([email protected]) y USB-C ([email protected]). Puede trabajar con varios monitores al mismo tiempo (si usa un convertidor, use un convertidor compatible activo). Se puede conectar a proyectores, monitores, etc., adecuados para entretenimiento en el hogar, navegación web, viajes de negocios, juegos u oficina, lo que hace que su trabajo y entretenimiento sean más eficientes.

【Múltiples interfaces】Puerto RJ45 2.5 Gigabit Ethernet x 1, puerto USB3.2 Gen2 Tipo-A x 5, USB Tipo-C x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1, Clear CMOS x 1. Además, tiene MIC IN conector ×1 y conector para auriculares ×1. Hace que la mini PC de escritorio TH60 sea más delgada y hermosa.

【Soporte y garantía】Si tiene algún problema con su mini computadora, contáctenos. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas. Tenga la seguridad de que todas las mini PC contienen servicios posventa que cumplen con las regulaciones, y brindamos soporte técnico de por vida.

Mini PC Intel Celeron N5105 2,9 GHz,8GB DDR4 512GB SSD, Windows 11 Pro 64bit Micro Desktop Computer,Supports 4K HD Dual HDMI,Dual Band WiFi 2.4G/5G,BT 4.2,Gigabit Ethernet € 299.99 in stock 2 new from €299.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features This mini computer equips with Windows 11 Pro 64 Bit Ιntel Celeron N5105 Quad-Core processor, up to 2.9 GHz with Intel Turbo Boost Technology. It supports Wake On LAN, RTC Wake, Auto Power On.

Featured 8GB DDR4 and 512GB SSD storage . Besides, supporting 128GB TF card expansion and external USB flash drive, from everyday work tasks to entertainment. A 2.5-inch SDD slot (up to 2TB) in the main unit base allows you to expand the drive space.

Great Home Theater PC -Equipped with Intel UHD graphics and dual HDMI output display ports. [email protected] HD video playback, delight in producing stunning visuals, which can be used as a media center to enjoy TV shows.

This windows 10 Pro mini PC designed with 2 x HDMI and 1 x VGA output port, 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.0 ports ,1 x Gigabit Ethernet port,1 x Micro SD Card port slot (for TF cards with up to 128GB), headphone & mic phone port. Supported 2.4G+ 5G Dual-Band Wi-Fi, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.2. Included a VESA mount bracket for easy installation on the back of the TV or monitor.

A great gift idea for your parent, friend, family or elders etc.The Dual band 2.4G/5G Wi-Fi increases connectivity reliability and throughput, while integrated Bluetooth 4.2 means wireless peripherals such as mice, keyboards, headphones, speakers,game controllers can connect with ease. READ Los 30 mejores Impresora Laser Hp capaces: la mejor revisión sobre Impresora Laser Hp

GEEKOM Mini PC, Mini IT11 Intel Core i7-1195G7 (4 Cores 8 Thread, Up to 5.0 GHz) 32GB DDR4 1TB M.2 SSD, Mini Computer 8K HDMI | Type-C | USB4.0 | WiFi 6 | BT5.2 | Mini Desktop Computer € 999.00 in stock 1 new from €999.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mini PC Intel i7-1195G7 de 11.ª generación con Win 11 Pro: la PC de escritorio GEEKOM IT11 i7 viene preinstalada con el sistema Windows 11 Pro. Cuenta con el nuevo procesador Core i7-1195G7, donde la frecuencia turbo puede llegar hasta los 5 GHz. El procesador ofrece 4 núcleos, 8 hilos y 12 MB de caché inteligente.

Gráficos Intel Iris Xe: esta mini computadora está equipada con gráficos Intel Iris Xe, una unidad de gráficos de alto rendimiento para efectos visuales sorprendentes con resolución 4K UHD y admite una resolución de hasta 8K UHD. Disfrute de navegación web Ultra HD, reproducción de video, visualización de TV, cine en casa y juegos con su familia.

2 puertos USB4: equipado con dos puertos USB4, el IT11 es compatible con los puertos USB-C actuales y es compatible con una amplia gama de accesorios de alto rendimiento, como discos duros externos, pantallas y bases. Con él puedes transferir archivos de gran tamaño o conectar un monitor con resolución 8K.

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2: Bluetooth 5.2 tiene una velocidad de transmisión más rápida y un mayor alcance que la generación anterior. ¡WiFi6 es tres veces más rápido que WiFi5!

Capacidad flexible: la mini PC GEEKOM IT11 está equipada con 32 GB de memoria. La memoria de trabajo se puede ampliar hasta 64 GB (32+32) en doble canal (DDR4). También tiene un SSD de 1 TB (2280 M.2 SATA/PCIe), con soporte de hasta 2 TB. Una bahía adicional libre para discos duros de 2,5 pulgadas con una altura de 7 mm permite instalar fácilmente otro SSD SATA de 2,5 pulgadas.

Mini PC Windows 11 Pro, Intel i5-8259U 16GB DDR4 512G M.2 SSD, 4 núcleos 8 subprocesos Computadora de Escritorio pequeña 4K HDMI VGA Type-C USB 3.0 WiFi 5 BT 4.2, admite Encendido automático € 489.99 in stock 1 new from €489.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Micro PC Intel i5-8259U de octava generación con sistema operativo Win11】Sistema Windows 11 Pro preinstalado, Mini PC con el último procesador Core i5-8259U, Max Turbo Frequency puede alcanzar hasta 4,10 GHz. 4 núcleos 8 subprocesos, admite 6M Intel Smart Cache.Small Computer tiene un rendimiento potente, un núcleo eficiente.

【Más rápida, mejor y de mayor capacidad】La mini computadora está equipada con SSD de alta velocidad 16G DDR4 y 512G NVMe M.2, lo que permite que la PC pequeña ejecute varias operaciones de alto rendimiento al mismo tiempo. Ahora está listo para asumir cargas de trabajo exigentes, lo ayuda a despedirse de la latencia y la falta de respuesta. Puede ampliar el almacenamiento con la interfaz M.2 SATA SSD/Nvme SSD o SATA HDD de 2,5 pulgadas hasta 2T (ambos no incluidos)

【Conexión estable, transmisión rápida】La mini computadora de escritorio viene con 1 puerto USB-C, 4 puertos USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0 para una fácil conexión de varios dispositivos, el puerto USB-C admite transferencia de datos de súper velocidad de 10 Gbps. La red WiFi 2.4G+5G de doble banda garantiza transferencias de datos estables y de alta velocidad, incluso en entornos de red abarrotados. Bluetooth 4.2 conecta una velocidad más rápida, mayor cobertura

【Resolución 4K y compatibilidad con pantalla triple】La mini PC viene equipada con Intel Iris Plus Graphics 655 en una impresionante resolución 4K UHD, lo que la convierte en una PC ideal para cine en casa. Los conectores HDMI (4K a 30 Hz) y USB-C (4K a 60 Hz) y VGA garantizan la compatibilidad con monitores, televisores y proyectores, lo que brinda una multitud de opciones de visualización.

【Desbloqueo de huellas dactilares y diseño que ahorra espacio】 Adopte la tecnología de desbloqueo de huellas dactilares, un paso para desbloquear el Micro Desktop, para proteger su privacidad y seguridad. Mini PC compacta y liviana de 137.5 mm x 126 mm x 50 mm, se puede colocar en casi cualquier lugar e incluso se puede conectar a la parte posterior de una pantalla con un soporte VESA para una solución todo en uno que ahorra espacio. Admite encendido automático,

Bkouen Mini PC Intel I7-10810U(jusqu'à 4,9 GHz), Mini Computers Windows 11 Pro pour Gaming, 6 Cœurs 12 Thread, 16GB DDR4 512GB M.2 SSD, 2.5" SATA, WiFi 6, BT5.2 para Oficina/Estudio/Película € 699.99 in stock 2 new from €699.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【10a Generazione Intel I7-10810U con Win11 OS, Súper Eficiente】Equipado con el último procesador Intel i7-10810U de 10ª generación, jusqu'à 4,9 GHz, El rendimiento de procesamiento es un 30% superior al del i5-8259U, AMD Ryzen7-3750H, AMD Ryzen 5 5600H. Con 6 núcleos y 12 hilos, puede manejar un 50% más de aplicaciones que con 4 núcleos al mismo tiempo. Preinstalado con el sistema operativo Windows 11 Pro, con 16GB de RAM y 512GB de ROM actualizables, ranura SATA de 2,5" para sus diferentes escenarios. Deja que el mini PC Bkouen CK11 te acompañe a la cima de tu carrera.

【Compatibilidad con la Triple Pantalla UHD [email protected]】El mini PC tiene 2*HDMI, 1*VGA, puede conectar tres pantallas al mismo tiempo, 1*Tipo-C, 1*RJ45, para satisfacer sus diversas necesidades, 4*USB3.0 para facilitar la conexión con varios dispositivos. Las tarjetas Intel UHD graphics ofrecen una resolución superior de 4K UHD para las necesidades de cine en casa y vídeo "visualmente impresionantes".

【Expansión de SSD de 8TB y Refrigeración Silenciosa por Ventilador】El Bkouen Mini PC viene con una memoria RAM DDR4 de doble canal de 16 GB (hasta 64 GB) y una unidad SSD M.2 SATA de 512 GB. Con la ranura M.2 NVME SSD/SATA SSD/2.5" SATA HDD, puede ampliar su almacenamiento hasta 2TB (hasta 8TB, no incluidos). El ventilador incorporado garantiza una excelente refrigeración sin ruidos molestos (por favor, tenga en cuenta: si le molesta el ruido del ventilador, póngase en contacto con nosotros).

【Una Amplia Gama de Escenarios de Aplicación】El mini pc viene preinstalado con Windows 11 Pro y es compatible con Linux y Ubuntu para aplicaciones exigentes de multitarea como Office, YouTube, Netflix, PS, Pr, Ai. Puedes ejecutar programas sin problemas, ver y descargar películas y fotos de gran tamaño sin ningún tipo de estrés. Con una potente CPU que proporciona un buen rendimiento, es la opción perfecta para la oficina de negocios, los juegos, el entretenimiento en casa y la educación.

【Un Sólido Servicio de Asistencia Inalámbrica y de Garantía】WiFi 6 garantiza una transmisión de datos estable y de alta velocidad incluso en redes congestionadas, con Bluetooth 5.2 para una conectividad más rápida y una mayor cobertura. Los ordenadores Bkouen Mini cuentan con la certificación FCC, CE y RoHS. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, ofrecemos soporte técnico de por vida, 1 año de garantía sin preocupaciones y 7*24 horas de servicio al cliente.

KUU Mini PC, Intel Core i7-11370H Ordenadores de sobremesa 16 Go DDR4 RAM 256 Go SSD 500 Go HDD, Windows 11 Gaming Mini computadora, 3.0 SATA SSD/HDD, RJ45, 4K HDMI, Intel Iris Xe Graphics, WiFi 6 € 649.53 in stock 1 new from €649.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【CPU y GPU】KUU Mingar Mini PC viene preinstalado con el sistema operativo Windows 11 Pro y cuenta con un procesador Core i7-11370H. 4 núcleos y 8 hilos, aceleración de frecuencia turbo de hasta 4,8 GHz. Gráficos integrados de gráficos Iris Xe integrados. La Mini PC utiliza el chip de tarjeta de red Realtek RTL8111H Gigabit y es compatible con WOL y PXE. Ampliamente utilizado en juegos ligeros, edición, navegación, programación de visualización de video, uso de software de oficina, etc.

✨【RAM y SSD】La mini computadora de escritorio está equipada con DDR4 de 16 GB y SSD de 256 GB, y otra unidad de disco duro de 500 GB. Equipado con dos ranuras SO-DIMM, su capacidad de RAM se puede ampliar hasta 64 GB, admite M.2 2280 de doble canal, SATA 3.0 y HDD y SSD de 2,5 pulgadas, que tiene suficiente almacenamiento de memoria para ejecutar y guardar más archivos. Con el diseño de material metálico, la mini PC es liviana y estable, y navega fácilmente por Internet.

✨【Salida 4K & disipación de calor silenciada】La Mini PC equipada terminales de salida HDMI 2.0 y Mini DP 1.4, las imágenes 4K se pueden enviar de forma independiente a dos pantallas al mismo tiempo y mejorar la eficiencia del trabajo. También está equipado con un ventilador de refrigeración en el interior. El disipador de calor está hecho de aluminio, que tiene una alta conductividad térmica y promueve una disipación de calor eficiente, mientras crea un entorno de trabajo silencioso para usted.

✨【Peso ligero & puertos ricos】El tamaño de la mini computadora es de 13x11x4 cm y el peso neto es de 0,68 kg. Ideal para TV en casa, trabajo de oficina, acceso a Internet, ver películas, etc. Bluetooth 4.0 integrado y WiFi de doble banda 2.4G/5G (802.11 a/b/g/n/ac). Los puertos incluyen 1*RJ45 (100/1000 Mbps), 4*USB 3.0, 2*USB 2.0, 2*HDMI, 1*Tipo C, 1*Conector de auriculares de 3,5 mm, 1*Conector de CC. Múltiples puertos satisfacen todas las necesidades de cada ocasión.

✨【Garantía y servicio】KUU Mini PC está preinstalado con el sistema operativo Windows 11 Pro. Prometemos una garantía de devolución del 100% del dinero sin riesgos. Ofrecemos 1 año de garantía, incluidas las instrucciones de funcionamiento y la instalación. Nuestros productos son estrictamente inspeccionados por fábrica y empacados. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas posteriores a los días hábiles.

NiPoGi AK1 PRO Mini PC Windows 11,Intel 11th Gen N5105(hasta 2,9 GHz)Mini Ordenadors de Sobremesa,8GB DDR4 256GB ROM Micro PC con Pantalla Dual,4K HD,Dual WiFi,BT4.2,Gigabit Ethernet|Business Mini PC € 259.89

€ 249.98 in stock 2 new from €249.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Rendimiento Potente】La NiPoGi AK1 PRO Mini PC está equipada con un Intel Jasper Lake N5105 de 11 generación más rápido (caché de 4 M, 2,0 GHz hasta 2,90 GHz),Intel UHD Graphics y Windows 11 Pro (64 bits) preinstalado. El rendimiento de N5105 (10nm) es un 30 % superior al de J4125 (14nm).Además N5105 es más eficiente energéticamente que N5095 (10 W frente a 15 W).La CPU N5105 más rápida puede satisfacer sus diversas necesidades, como trabajo, navegación por Internet, estudio en el hogar, etc.

【Diseñado para Hacer Más】La mini pc 8GB DDR4 RAM le permite tener todas sus aplicaciones esenciales abiertas a la vez, lo que le ahorra tiempo y mejora su flujo de trabajo. El interno 256GB M.2 SATA SSD garantiza que tenga mucho espacio para almacenar todos sus documentos y aplicaciones importantes. La NiPoGi Mini PC también tiene una bahía de expansión para agregar unidades adicionales de 2,5".Suficiente espacio para ejecutar, la mini pc 256gb empresarial hace que el trabajo sea más eficiente.

【Estabilidad y Fuerte Conectividad】 La AK1 PRO mini pc admite WiFi de doble banda 2.4G + 5G para una navegación, transmisión, juegos livianos y descargas más fluidos.Mini pc sobremesa también es compatible con RJ45 Gigabit Ethernet, experimente la velocidad y la confiabilidad por cable en cualquier lugar de su hogar u oficina. Bluetooth 4.2 le permite conectarse fácilmente a otros dispositivos y trabajar de manera eficiente. NiPoGi mini pc n5105 es un buen compañero para su trabajo y su vida.

【Listo para Cualquier Escenario】Mini PC Windows con 2x HDMI para compatibilidad con dos monitores y máxima productividad en su flujo de trabajo. Obtenga una experiencia mejorada con Intel UHD Graphics, 4K UHD para entretenimiento visual en el hogar, HTPC, perfecto para la oficina en el hogar, juegos ligeros, seguridad y vigilancia digital, señalización digital, centro de medios, sala de conferencias, etc. Disfrute del entretenimiento con su familia.

【Fortalezca su Espacio de Trabajo】La Mini Ordenador de sobremesa con Jasper Lake N5095, será su primera opción para trabajar desde el hogar o la oficina. Diseñado con 1 x DC, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x puerto RJ45 Gigabit Ethernet, 2 x puerto HDMI, 1 x entrada/salida de audio, que se puede conectar a sus multimedia, mouse, acústicos o auriculares. Mini-PC admite la conexión de múltiples dispositivos y se puede usar con equipos de monitoreo, equipos de oficina, proyectores, televisores, etc.

Mini PC Lenovo ThinkCentre M900 Tiny | Intel Cores i7-6700T 2,8 GHz | RAM 8 GB | SSD 240 GB | Display Port USB 3 | Windows 11 Pro (reacondicionado) € 419.00

€ 389.00 in stock 1 new from €389.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silencioso y potente Fan less con i7 6700T

8 GB de RAM - SSD 256

Incluye llave WiFi de 300 MPS y fuente de alimentación

Intel NUC 11 Enthusiast Kit NUC11PHKi7C Phantom Canyon Home & Business Mini PC Mini Desktop Intel Core i7-1165G7 de 11.ª generación hasta 4,7 GHz, gráficos RTX 2060 (sin RAM y SSD) € 1,499.00 in stock 1 new from €1,499.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Sistema operativo: Windows 11 pro 64 bits ❤Procesador: Procesador Intel Core i7-1165G7 de 11.ª generación 2,8 GHz - 4,7 GHz Turbo, 4 núcleos, 8 subprocesos 12 MB de caché, 28 W

Tenga en cuenta: PC barebone, sin SSD, RAM y sistema

Tenga en cuenta: la caja del fabricante puede abrirse para probarla e inspeccionarla e instalar las actualizaciones para lograr las especificaciones anunciadas. Los defectos y las imperfecciones se reducen significativamente gracias a nuestras exhaustivas inspecciones y pruebas. Windows es la versión en inglés

❤Gráficos discretos: GeForce RTX 2060 Gráficos discretos con 6 GB GDDR6, Memoria: Ranuras SODIMM DDR4-3200 de dos canales ❤Almacenamiento: M.2 22x80/110 PCIe x4 Gen3 NVMe y ranuras M.2 22x80 key M para PCIe SSD x4 Gen3 NVMe o SATA3

❤Otras características y tecnología: puerto HDMI 2.0b | Puerto Mini DisplayPort 1.4 | Dos puertos Thunderbolt 4 (carga rápida) | Puerto Ethernet Intel de 2,5 GB | Intel WiFi 6 AX201 y Bluetooth 5 | Seis puertos USB 3.2 Gen2 | Ranura SDXC con soporte UHS-II | Matriz de cuatro micrófonos de formación de haces, de campo lejano, compatible con Alexa | Admite hasta 4 monitores | Puerto de infrarrojos de consumo frontal

Mini PC Windows 11 Pro,Aerofara A2 Pro Mini Computer 8GB DDR4 512GB M.2 SSD, Intel 11e. PC de sobremesa Gen N5105 (hasta 2,9 GHz), HDMI VGA Pantalla Dual [email protected] Hz, USB 3.0 Empresa, Oficina Doméstica € 299.00 in stock 1 new from €299.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mini PC con CPU actualizada】 AEROFARA Mini PC es un procesador Intel Celeron Quad-Core N5105 de 11.ª generación (hasta 2,9 GHz) 4 subprocesos 4 MB de caché con Windows 11 Pro de 64 bits. Compatible con Linux/ubuntu/CentOS. El procesador Intel Celeron N5105 (10 nm) tiene un rendimiento un 30 % más alto que el J4125 (14 nm) y es más eficiente energéticamente que el N5095 (10 W frente a 15 W).

【SOPORTE DE RED FUERTE】 Admite Wi-Fi de doble banda de 2,4 y 5 GHz. 6 Gigabit Ethernet WIFI y Bluetooth 4.2 garantizan transferencias y descargas más fluidas. Esta mini PC ofrece velocidades de hasta 450 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 1300 Mbps en la banda de 5 GHz, lo que brinda una experiencia de Internet 2 veces más rápida para navegar, transmitir y jugar.

【Opciones de expansión y alta capacidad】La mini computadora está equipada con una memoria interna DDR4 de 8 GB.La SSD M.2 admite SSD SATA de hasta 2 TB. Y la ranura micro SD puede expandir el almacenamiento hasta 256 GB. El gran ventilador incorporado de la mini computadora y los tubos de calor dobles hacen que la disipación de calor sea más eficiente y reduce la pérdida de hardware, brindando una vida útil más larga.

【Servidor de medios de PC pequeño】 La microcomputadora AEROFARA con tarjeta gráfica Intel UHD integrada garantiza un procesamiento de imágenes más rápido y proporciona reproducción de video 4K UHD (4096 x 2160 @ 60Hz). Brindarle una excelente experiencia de visualización con una calidad de imagen realista. La compatibilidad con dos pantallas le ahorra tiempo y aumenta su productividad. Perfecto para entretenimiento visual y de audio en el hogar, oficinas, salas de reuniones, etc.

【Interfaz multifuncional perfecta】Equipado con 1 conector de CC, 3 USB 3.0, 1 puerto RJ45 Gigabit Ethernet, 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA, 1 entrada/salida de audio que se conecta a sus dispositivos multimedia, el mouse puede ser conectados, acústicos o auriculares. La mini PC admite la conexión de múltiples dispositivos, se puede usar con servidor, equipo de monitoreo, equipo de oficina, pantalla, proyector, TV, etc. READ Los 30 mejores Raton Logitech Cable capaces: la mejor revisión sobre Raton Logitech Cable

Mini PC Intel Core i5-8279U | 16GB RAM 512GB PCIe SSD | Gráficos Intel Iris Plus 655 | Windows 10 |2.4G/5G Dual WiFi BT 5.1| HDMI/DP/USB-C | 2X RJ45 | 4X USB 3.0 | Factor de Forma Pequeña € 529.99

€ 489.99 in stock 1 new from €489.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number U820 16+512GB Model U820 16+512GB Size Intel Core i5-8259U 16GB/512GB

NUC 11 NUC11PAHi7 Home&Business Desktop Mini PC, Intel® Core™ i7-1165G7 4-Core, 2,8 GHz – 4,7 GHz Turbo,8 Thread, 12 MB de caché, 32 GB de RAM, 1TB PCIe SSD, 28 W Intel® Iris™ X, Win 10Pro € 1,507.41 in stock 1 new from €1,507.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Procesador Quad Core】11. Generación Intel Dual-Core i7-1165G7, 2,8 GHz, 4,7 GHz, Turbo, 4 núcleos, 8 hilos, 12 MB de caché. Gráficos Intel UHD de 25 W, 300 MHz-1,3 GHz

Opciones de ampliación de memoria: 32 GB DDR4 RAM, Kingston 1 TB PCIe Solid State Drive (SSD)

Interfaces: 1 puerto USB 3.1 Gen2 delanteros, 2 traseros, USB 3.1, puertos USB 2.0 sobre el cabezal interno, ranura SDXC con soporte UHS-II, audio digital multicanal 7.1 a través de señales HDMI, DisplayPort o Thunderbolt 3, conector estéreo de 3,5 mm para auriculares delanteros, radio de radio de radio de 3,5 mm. Quad Mic-Array Con soporte Alexa, conexión de infrarrojos de consumo en la parte delantera.

【Configuración básica】 Mucho rendimiento en un espacio reducido: la última generación de procesadores Intel iCore permite el funcionamiento del monitor 4K * 3 (4K Dual Monitor incluso a 60Hz) gracias a USB-C incluye Thunderbolt 3 con DisplayPort 1.4 y HDMI2.0b

【 Garantía de compra 】Tres años de garantía original para el resto de componentes de Intel. Para más información, visita el sitio web oficial de Intel.

Lenovo ThinkCentre M900 Tiny Mini PC | Intel Core i7-6700T 2.8 Ghz | RAM 8 GB | SSD 240 GB | Display Port | Wifi | Windows 10 Pro (Reacondicionado) € 278.00 in stock 5 new from €278.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensión del paquete del artículo- 12.1653543183 pulgadas de largo x 12.0866141609 de ancho x 4.8031496014 pulgadas de alto

Peso del paquete del artículo- 4.2108292042 libras

Tipo de producto- ORDENADOR PERSONAL

Sistema operativo- Windows 10 Pro

ALIXO Mini PC Mini computadora de Escritorio Windows 10 8GB RAM 256GB SSD Intel Celeron J4205 Soporte 2.4G 5G Wi-Fi Gigabit Ethernet HDMI USB3.0 BT4.0 Soporte Encendido automático € 279.00

€ 269.00 in stock 3 new from €269.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experiencia de trabajo y juego suave: con el procesador Intel Apollo Lake Celeron J4205 (caché de 2 m, 1.50 GHz hasta 2.30 GHz), 8 GB de RAM y gráficos Intel HD 500. Compatible con sistemas operativos Win10Pro de 64 bits y 8 GB de RAM. El potente hardware hace que funcione más suave y estable

Pantalla dual y gráficos Intel HD: la micro computadora viene con capacidad de transmisión de ultra alta definición de 4 K a 30 GHz, la mini computadora de escritorio viene con capacidad de transmisión de ultra alta definición 4K, lo que te da la mejor experiencia de televisión con calidad de imagen real, que se puede utilizar como un centro multimedia para disfrutar de programas de televisión o juegos

Alta eficiencia de refrigeración: equipado con un buen sistema de refrigeración y ventilador de bajo ruido para mantener el PC mínimo en el estado de temperatura óptimo. Proporciona un entorno de uso suave para la oficina.

Accesorios: HDMI 100 cm; adaptador 12 V/2 A

Servicio posventa de alta calidad: ofrecemos soporte técnico de por vida, 1 año de garantía gratuita y 7 días/24 horas de servicio. Todos nuestros productos obtuvieron certificaciones FCC, CE ROSH

HUNSN Fanless Industrial PC, Mini Computer, Intel Core I5 3317U, Windows XP / 11 or Linux Ubuntu, IM02, WiFi, BT, VGA, HDMI, 2 x LAN, 4 x COM RS232, 4 x USB2.0, 4 x USB3.0, 8G RAM, 128G SSD € 429.99 in stock 1 new from €429.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Powered by intel core i5 3317u processor, applicable to a wide range of industrial applications, 7 x 24 hours of stable work, strong computing power, and can better meet industrial needs

Windows 11 pro (64 bit) installed, set up is effortless and it's ready to run straight out of the box

Fanless passive cooling design, silent solution that’s ultra energy-efficient. the advanced fanless passive cooling design maximizes heat dissipation, meaning all operations can be conducted in absolute silence

HUNSN IM02 designed with 2 x lan, 4 x com, 4 x usb 3.0, 4 x usb2.0, vga, hdmi, spk, mic, industrial aesthetic design and reasonable interface layout, support automatically power on after power failure, IPC type with mounting ears

Size at 210 x 150 x 45mm, 2.5kgs, 12v 5a power supply, with power cord, all use a big brand memory and ssd/hdd with quality assurance, very powerful fanless industrial pc

Intel NUC, NUC 11 Barebone Mini PC - Intel® Core™ Tall i7-1165G7 4-Core 2.8GHz - 4.7GHz Turbo,8 Thread, 12MB Cache, 28W Intel® Iris™ Xe - Graphics Ohne OS NUC11PAHi7… € 799.99 in stock 1 new from €799.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [11ª Generación Intel i7-1165G7 con SO Win10] Sistema Windows 10 Pro preinstalado, Intel Nuc 11 con el último procesador Core i7-1165G7, la frecuencia turbo máxima puede ser de hasta 4,7GHz. 4 núcleos 8 hilos, soporta 12M de caché inteligente.

[Gráficos Intel Iris Xe] El pequeño mini PC está equipado con gráficos Intel Iris Xe y ofrece una asombrosa resolución 4K UHD y admite una resolución UHD de hasta 8K para obtener imágenes impresionantes. Disfruta de la navegación web UHD, la reproducción de vídeo, la televisión, el cine en casa y los juegos con tu familia.

[Mayor capacidad y soporte para la expansión de la memoria] Viene sin DDR4 o SSD. La DDR4 de doble canal admite la ampliación de hasta 64 GB (32+32). El SSD admite una expansión de hasta 2 TB. 1 disco duro SATA de 2,5'' (7 mm), admite una ampliación de hasta 2 TB.

[Tamaño compacto pero muchos puertos] Con su pequeño chasis de 4,6 x 4,4 x 1,8 pulgadas, Intel Nuc tiene 1 puerto HDMI 2.0, 1 puerto Mini DisplayPort, 2 puertos Thunderbolt, 3 puertos USB 3.2, 1 lector de tarjetas SD, 1 puerto LAN de 1000Mbs y 1 conector de audio de 3,5 mm. Pequeño y ligero sin comprometer la función de un ordenador.

[Conexión inalámbrica estable y rápida] Las últimas conexiones inalámbricas con Wi-Fi 6 de doble banda de 2,4 y 5 GHz y Bluetooth 5.2 proporcionan un entorno de trabajo limpio y eficiente.

HISTTON NUC Mini PC Windows 11 Pro Intel Core i9-9880H Processor 64GB RAM 1TB M.2 SSD, Support SATA3.0 for 2.5 Inch HDD/SSD, HDMI & DP Dual Output/TPC/WiFi/BT 4.2 /4K Micro Desktop Computer € 1,430.00 in stock 1 new from €1,430.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SO & CPU & GPU】 Mini Gaming PC preinstalado con sistema Windows 11 Pro de 64 bits (Windows está activado). Mini PC de escritorio Procesador Intel Core i9-9880H (2.30 GHz, hasta 4.80 GHz, 16 MB de caché, 8 núcleos 16 subprocesos) e Intel UHD Graphics 630 garantizan un funcionamiento sin problemas, como juegos, oficina, navegación, navegación o multitarea.

【Pantalla de salida dual 4K HD】 La mini PC HISTTON S210H admite HDMI2.0, pantalla dual DP. Puede usar una computadora personal o usarse como HTPC para configurar su sistema de cine en casa, lo que significa que puede usarlo en su oficina, centro de capacitación, fábrica, cibercafé o en cualquier otro lugar donde se requiera una computadora. La reproducción de video 4K ultra HD (UHD) ofrece una excelente experiencia de visualización.

【SSD M.2 2280 SATA y RAM DDR4】 Esta mini PC para juegos con ventilador incorporado de nuevo diseño admite doble DDR4-2666 SO-DIMM Max 64GB RAM. Admite SSD DIY, almacenamiento de rendimiento más rápido. 1 x M.2 KEY M para SSD de bus SATA y PCIE (M.2 2280 SATA, NVME), 1 x SATA3.0 para HDD / SSD de 2,5 pulgadas.

【Puertos ricos y diversos】 Mini PC de escritorio diseñada con 4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, 1 puerto USB 3.1 tipo C, 1 puerto DP y 1 puerto HDMI, 2 puertos Gigabit RJ45 Lan Realtek RTL8168 / 8111/8112 Controlador Gigabit Ethernet y combinación de Wi-Fi y Bluetooth de banda dual a 300 Mbps. Varios puertos suficientes para la mayoría de los requisitos informáticos familiares y de oficina.

【Súper estabilidad y conectividad sólida】 Con doble banda inalámbrica AC 3165 433 Mbps WiFi y Bluetooth 4.2 y red Gigabit Ethernet para operar perfectamente Internet y garantizar medios y videos fluidos. Tendrá una señal WLAN estable y fluida debido a su fuerte conectividad.

Intel Nuc 12, NUC12WSHi7 Wall Street Canyon Mini PC de sobremesa, Win 11 Pro Mini Computer, Core i7-1260P Prozessor, 12 Kerne, 18MB Cache, Iris Xe Grafik, WiFi6E, Thunderbolt 4 (32GB RAM+1TB PCIe SSD) € 1,470.00 in stock 1 new from €1,470.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [12ª Generación Intel i7-1260P con Win11 OS] Sistema Windows 11 Pro preinstalado, Intel Nuc 12 con el último procesador Core i7-1260P, la máxima frecuencia turbo puede llegar hasta 4,7GHz. 12 núcleos 16 hilos, soporta 18M de caché inteligente.

[Gráficos Intel Iris Xe] El pequeño mini PC está equipado con gráficos Intel Iris Xe en una impresionante pantalla con resolución 4K UHD y soporta resolución UHD hasta 8K a través de Mini DisplayPort, dando una imagen impresionante.

[Mayor capacidad y ampliación de memoria] Módulos SODIMM DDR4-3200 de doble canal, 1,2 V, máx. 64 GB. Ranura M.2 22x80 llave M para SSD PCIe x4 Gen 4 NVMe, ranura M.2 22x42 llave B para PCIe x1 Gen 3, USB 3.2 Gen 2 y ampliación de SSD SATA.

[Numerosos puertos] El Intel Nuc cuenta con 2 puertos Thunderbolt 4, 2 puertos USB frontales y 1 puerto USB 3.2 trasero, 1 puerto USB 2.0 trasero, 2 puertos HDMI 2.1 compatibles con TMDS, 1 puerto LAN de 1000Mbs, 1 conector de audio de 3,5mm, 1 controlador Ethernet Intel i225-LM.

[Conectividad inalámbrica estable y rápida] Las últimas conexiones inalámbricas con Intel Wi-Fi 6E AX211(Gig+) y Bluetooth 5.3 proporcionan un entorno de trabajo limpio y eficiente. Altavoz

Intel NUC, NUC 10 i5, Intel® Core™ i5-10210U Mini PC, NUC10i5FNHN barebone, hasta 4,2 GHz, 4 núcleos, 8 hilos, sin sistema operativo € 509.99 in stock 1 new from €509.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [10.CPU Intel - Potente y eficiente] Intel NUC10 está equipado con un procesador Intel Core i5-10210U de 10ª generación (1,6GHz - 4,2GHz Turbo, 4 núcleos, 8 hilos, 6MB de caché). Los gráficos Intel UHD admiten entre 300 MHz y 1,1 GHz para ofrecerte una mejor experiencia visual.

[Expansión flexible, 64 GB de RAM y 2 TB de SSD]- El NUC10 viene sin DDR4 ni SSD. Su memoria DDR4 de doble canal puede ampliarse hasta 64 GB (no incluidos), y su SSD M.2 PCIe/SATA puede ampliarse hasta 2 TB (no incluidos).

[compatibilidad con el sistema dual y el monitor dual] Este mini escritorio viene preinstalado con Windows 10 Pro como un ordenador tradicional y admite la instalación del sistema operativo Ubuntu.

[Diseño compacto] Este PC de sobremesa es compacto (117 x 112 x 51 mm), por lo que puede llevarlo fácilmente cuando esté de viaje. Es ideal para utilizarlo como centro multimedia en casa y como compañero de trabajo en la oficina.

[Thunderbolt 3 admite hasta 3 pantallas] La Intel NUC está equipada con tres interfaces de vídeo: HDMI2.0a, DisplayPort 1.2 y Thunderbolt 3, lo que permite conectar hasta 3 pantallas.

Micro Firewall Appliance, 6 Intel I225-V 2.5GbE Nic Ports Fanless Mini PC, Intel Core i3 10110U Dual Core, Support AES-NI,TPM2.0 1xDP 1xHDMI 1xCOM 6xUSB, No RAM, No Storage, No System € 398.99 in stock 1 new from €398.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Processor】pfSense Firewall Mini PC with Comet Lake Intel Core i3-10110U dual cores Four threads 2.1GHz up to 4.1GHz 4M cache with Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors,supported AES-NI.Support 1xDP 1xHDMI display,Support synchronous/asynchronous dual display, DP interface resolution up to 4096*[email protected]

【Intel Ethernet I225-V 2.5GbE】This Mini PC pfSense Firewall Router with 6*Intel I225 Network card Suppot 2.5GbE, bring you more faster and professional network usage(some system suppliers maybe have not released compatible driver to match yet, suggest to install newest version of following systems: pfSense 2.5.x, OPNsense 22.1, OpenWrt, ROS7, ESXI, Proxmox, CentOS etc).

【Memory & Storage】This little firewall box comes support 2* DDR4 2666 MHz SODIMM RAM slot,Max. 64 GB and 1*M.2 SSD,1*2.5 Inch SSD/HDD,support RAID 0/1. Large storage can meet the hardware requirements of different network security firewall software and hypervisor applications.

【Professional OS installed】This Micro Firewall Mini PC pre-installed pfSense and you can install OPNsense/OpenWrt/Unbutun/windows and other popular open-source software solutions. Which you can applied in Digital signage, KIOSK, Advertising Machine, Self-service Terminal, Electronic Whiteboard, ATM, POS/Retail, Networking, Automation, Surveillance Parking Pay Station, Channel System, Medical electronic etc

【TPM2.0 & Function】This Mini PC support Auto power on when there is electricity,Timing boot,Wake on LAN,PXE boot,Watchdog(0~255 level). 3*M.2 Slot(Support WIFI/BT&4G/5G),Fanless design, good heat dissipation, small size and easy to install.

Beelink SEi8 Mini PC Mini Ordenador de Sobremesa con Intel 8th Gen i5-8279U (Turbo 4.1Ghz), 16G DDR4 + 500GB NVMe M.2 SSD, WiFi 5, 1000Mbps, Dual HDMI, BT 5.0, Type-C, Win 11 Pro € 599.99 in stock 1 new from €599.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [CPU y gráficos] Intel Coffee Lake i5-8279U de octava generación integrado, 2.4GHz, Turbo 4.1Ghz, 4 núcleos 8 hilos, admite 6 MB de caché inteligente, Intel Iris Plus Graphics 655, 64 bits de Win 11 PRO.

[Memoria actualizable] Esta computadora tiene instalada una memoria RAM DDR4 de 16GB y se puede actualizar hasta 32GB. Ha instalado una ROM SSD NVMe M.2 2280 de 500GB y puede ampliar el espacio de almacenamiento a través de un disco duro SATA de 2,5 pulgadas para sus necesidades personales.

[Pantallas de pantalla dual] Equipado con 2 puertos HDMI que le permiten realizar múltiples tareas con facilidad y reproducir videos 4K HD sin problemas, mejorando la eficiencia de su trabajo. Además, gracias por el uso múltiple, puede cumplir con su trabajo de oficina, la tarea de los niños o ver programas de entretenimiento al mismo tiempo de acuerdo con la demanda.

[Soportes multifuncionales] Con Intel Iris Plus Graphics 655, Gigabit Ethernet LAN 1000M, WIFI 5, Bluetooth 5.0, garantizan una navegación fluida, editan medios y procesos de trabajo de reacción rápida. Prepárese para gráficos y rendimiento increíbles.

[Disipación de calor eficiente] Incorporado en un gran ventilador silencioso (velocidad máxima READ Los 30 mejores Bata Escolar Niño capaces: la mejor revisión sobre Bata Escolar Niño

Intel NUC11PAHi5 Mini PC, Core ™ i5-1135G7 de 4 núcleos, 8 subprocesos, 8 MB de caché, 16 GB de RAM, SSD 512GB PCIe, 28W Gráficos Iris ™ X, Win 10 Pro € 779.99 in stock 1 new from €779.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Intel NUC11PAHi5 con RAM y SSD】 Intel NUC11 NUC11PAHi5 Mini PC / HTPC con todas las piezas nuevas ensambladas. Con cable de CA de EE. UU.

【Procesador y gráficos de cuatro núcleos】 Intel Core i5-1135G7 de 11.a generación, 2,4 GHz - 4,2 GHz Turbo, 4 núcleos, 8 subprocesos, 8 MB de caché, gráficos Intel Iris X de 28 W, hasta 1,3 GHz, 80 unidades de la UE

【Opciones de expansión de memoria】 16GB DDR4 RAM, 512GB PCIe Solid State Drive (SSD)

【Sistema operativo】 Windows 10 Pro de 64 bits, puertos HDMI 2.0b, Mini DisplayPort 1.4, pantalla cuádruple y compatibilidad con 8K, puertos Thunderbolt 3 delanteros y traseros con perfiles de carga rápida de teléfono de 5V / 9V. Intel Wireless-AX 201, 802.11ax 2x2 2.4 Gbps + Bluetooth 5.2, con antenas internas

【GARANTÍA POSTVENTA】 Garantía de tres años para RAM / SSD, SO actualizado de GEEK +. Garantía original de tres años para los componentes restantes de Intel. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de Intel.

MINISFORUM EliteMini TH60, Mini PC Intel Core i5-11400H, 16GB RAM, SSD PCIe 512GB, Wi-Fi 6E /Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ45 2.5G, ranura PCIe 4.0, 5x puertos USB, DC 19V, Windows 11 Pro € 589.99 in stock 1 new from €589.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Procesador Intel Core i5 11º】 Toda la potencia y optimización de Intel. 6 núcleos/12 subprocesos con velocidades de hasta 4,50 GHz. Gráficos UHD de 1,45 GHz, caché de 12 MB.

【Conectividad ultrarrápida】 Gracias a Wi-Fi 6E de doble banda, Bluetooth 5.2 y puerto RJ45 2.5Gigabit Ethernet, siempre tendrá una conexión rápida y estable al más alto nivel.

【Múltiples conexiones】 Posibilidad de conectar 3 Monitores simultáneamente y hasta una resolución máxima de 4K60Hz. Siempre estará listo para aprovechar al máximo su estación de trabajo gracias a la conectividad HDMI, Type-C y DisplayPort. El TH60 también está equipado con salidas de audio duales, 1 conector combinado de 3,5 mm, 1 conector para auriculares y 1 conector para micrófono.

【Aproveche la velocidad PCIe 4.0】 Con EliteMini TH60 tiene la opción de instalar un SSD 2280 M.2 PCIe 4.0 para acceder a una velocidad de lectura/escritura aún mayor y hasta 2 TB.

【Memoria RAM / SSD actualizable】 Esta Mini PC está equipada con un disco SSD PCIe de 512GB y una memoria RAM DDR4 de 3200 MHz de doble canal de 16GB. No dude en actualizarlo en el futuro con SSD PCIe de hasta 2 TB y memoria RAM de hasta 64 GB.

CHUWI Herobox Mini pc Windows 11 Ordenador de sobremesa Intel Celeron J4125, 2.0GHz a 2.7GHz Quad Core 64 bit, 8GB RAM 256GB SSD, BT 4.0 y Dual WiFi,Mini HD, Type-C € 219.00

€ 169.00 in stock 1 new from €169.00

1 used from €151.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ [Pequeño y fácil de transportar]: CHUWI Herobox es liviano y compacto, el tamaño es de solo 18.8 (L) * 13.9 (M) * 3.8 (H) cm. Es de bolsillo y fácil de llevar con su mochila. Es conveniente llevar y ahorrar espacio cuando está en uso

✔ [Expansión de almacenamiento]: CHUWI Mini pc equipado con Windows 11 OS preinstalado, la memoria de 8GB RAM + 256GB SSD, Ademas, puede ampliar el almacenamiento con una Micro SD max hasta 128GB y M.2 slot 2242 / 2280 max hasta 1TB

✔ [Decodificación de 4K]: Herobox lleva con Intel 9th ​​HD Graphics, con decodificación rígida 4K UHD y admite videos en los formatos de 10 bits VP9 y HEVC.convertible en un HTPC en cualquier momento. técnicamente admite hasta 3 monitores al mismo tiempo y es ideal para promocionar grandes eventos en el centro comercial, para que las personas sientan un fuerte shock

✔ [Disipación de calor de alto rendimiento]: Ordenador de sobremesa adopta un diseño científico, utiliza una aleación de aluminio de conducción de calor para garantizar un enfriamiento continuo y efectivo, y hay agujeros de enfriamiento a su alrededor. que ahorra energía sigue siendo potente y estable incluso después de largas horas de trabajo

✔ [Con puertos múltiples]: 2 * USB 3.0, 2 * USB 2.0 para sus necesidades diarias, con ranura USB-C ultrarrápida que puede conectar 2 monitores con salida VGA, se suministra con una garantía de 12 meses después de la compra.

Beelink Mini PC SEi8 Windows11 Pro, Intel Core 8109U up to 3.6GHz, 16G DDR4 RAM 500G NVMe SSD, 4K Dual Display HDMI2.0 USB3.0 Type-C WIFI5.0 BT4.0, Auto Power on/WOL, Fast Running Business PC € 429.00 in stock 1 new from €429.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mini tamaño y potente: el mini ordenador Beelink SEi8 está equipado con un procesador Intel 8th 8109U (Turbo 3,60 GHz). El rendimiento es fenomenal y rápido para multitarea simultánea, tareas habituales diarias (reuniones Zoom, HTPC, teleeducación, ver YouTube y navegación por la web), uso comercial (visualización publicitaria, servidores).

Dos pantallas y conectividad: compatible con el mini PC Beelink SEi8 para pantallas dobles 4K Ultra HD. El mini ordenador SEi8 es una central de conectividad con 4 puertos USB 3.0, 1 puerto RJ45, 1 puerto USB-C y una bahía de unidad para contener un disco duro de 2,5 pulgadas de 7,5 mm de altura, así como una ranura M.2 NVMe.

Diseño compacto y ahorro de espacio: Beelink SEi8. Este mini PC ha sido diseñado por nuestros talentosos diseñadores europeos. El mini ordenador SEi8 viene con un soporte, se puede fijar a la parte posterior de la pantalla. Ocupa poco o nada espacio en tu escritorio.

Sistema operativo compatible y función adicional: licencia Windows 11 Pro preinstalada sin bloatware visible, también puede disfrutar del sistema operativo Linux. Puedes activar el encendido automático en este pequeño PC o controlar a distancia el mini PC Beelink, también dispone de la función WOL.

Servicio de por vida duradero y fiable: Beelink se ha dedicado a la I+D Mini PC durante muchos años. Y todos los Beelink Mini PC han pasado estrictas inspecciones antes del envío. Ofrecemos asistencia técnica de por vida, garantía postventa gratuita de un año y servicio 7/24. Todos nuestros productos han obtenido las certificaciones FCC, UL, CE y RoHS.

TRIGKEY Mini PC i5 Intel Core 8279U 16GB DDR4 500GB NVMe SSD, Speed S, Mini Ordenador De Oficina, Mini PC W11 Pro Gaming, Doble Salida de Pantalla 4K HDMI, WiFi 5,Juegos Ligeros/GTA 5/LOL/CS Go € 499.00 in stock 1 new from €499.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El último 8th Gen Intel Core i5-8279U】El Mini PC equipa el 8th Gen Intel Core i5-8279U (6M Cable, hasta 4,1GHz) (actualmente la mayoría de la caché de la CPU está por debajo de 4M, mientras que el I5 8279 tiene 6M Cable, Hasta el 90% de los programas pueden ser procesados directamente en la CPU, mejorando en gran medida la eficiencia del trabajo), soporta la aceleración del núcleo y la tecnología de memoria Optane, proporcionan una experiencia muy suave para usted.

【Dual 4K 4096*2160 HDMI Screen Output】El Mini Ordenador soporta la salida HDMI ultra 4K 4096*2160px, la calidad de visualización fiel a la realidad le trae una experiencia visual impresionante. También viene con Dual 4K HDMI, que permite conectar dos pantallas al mismo tiempo, reduciendo los procedimientos operativos innecesarios, ofreciendo un perfecto efecto gráfico y mejorando la eficiencia del trabajo.

【Gran capacidad de expansión de almacenamiento por la bunea combinación de RAM y SSD】El Mini PC está equipado con 16G DDR4 y 512G M.2 NVME SSD (más pequeño, más rápido y más estable). Los SSD Sata normales sólo pueden alcanzar 500MB/S, mientras que los M.2 NVME pueden alcanzar 1900MB/S. También soporta añadir un más SSD o HDD de 2,5 pulgadas para ampliar hasta 2TB. Partículas de disipación de calor eficientes, lo que le permite tener una mejor experiencia.

【Support W11 & Multiple Convenient Functions】El Mini PC soporta el último sistema operativo W11 y otros sistemas operativos como Linux Ubuntu. También tiene muchas funciones como Auto, RTC Wake Settings, PXE Boot, y watching dogs, etc. Además, para satisfacer su necesidad diaria, tiene muchas interfaces convenientes : 1*conector DC, 4*USB3.0, 1*RJ45 1000M, HDMI*2, conector de audio (HP&MIC)*1, Tipo-C.

【TRIGKEY servicio por la vida】TRIGKEY se ha comprometido con la investigación y el desarrollo de microordenadores. Todos nuestros Mini PC han sido sometidos a estrictas inspecciones antes del envío. Después de la compra, le proporcionaremos una garantía de un año, 7 * 24 horas de servicio al cliente uno a uno, y soporte técnico de por vida. No le preocupa por los problemas de producto, TRIGKEY le servirá de todo corazón.

Beelink Mini PC SEI8 Intel 8th Gen 4-Core i5-8279U (Up to 4,1 GHz) Mini Ordenador portátil de 16 GB RAM 512 GB NVMe SSD, Windows 10 Pro Mini Desktop Computer, Dual HDMI, WiFi, BT5.0, win11 € 769.00 in stock 1 new from €769.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El último procesador Intel 12th Gen】Beelink SEi12 Mini PC es alimentado por el procesador Intel Core i5-1235U (10 núcleos, 12 hilos, hasta 4,4 GHz, 12 MB de caché). Le potenti prestazioni della CPU possono facilmente soddisfare tutti i tipi di esigenze quotidiane, che possono creare un funzionamento stabile per il lavoro d'ufficio, il design, il video editing, il rendering e il gioco.

【Alta capacidad y ampliable】 El mini ordenador está equipado con 32G DDR4 RAM y 500GB PCIe 4.0 NVMe SSD. Las DDR4 de doble canal son configurables hasta 64 GB 3200 MHz y el SSD PCIe 4.0 se puede ampliar hasta 2 TB M.2 2280 NVMe SSD (excluido). La velocidad de funcionamiento eficiente y el amplio espacio disponible satisfacen tus necesidades diarias de trabajo y entretenimiento.

【Pantalla 4K de doble pantalla】 El mini PC SEi12 está equipado con gráficos Intel Iris Xe, soporta la reproducción de vídeo 4K @ 60, una experiencia visual de alta definición que ofrece un placer visual diferente. El doble HDMI puede conectar dos monitores al mismo tiempo, satisface todas las necesidades diarias y mejorando la eficiencia del trabajo.

【Sistema de refrigeración actualizado】 El mini ordenador SEi12 ha actualizado el ventilador de refrigeración y utiliza una serie de tecnologías de refrigeración patentadas. Mini PC ha diseñado un nuevo soporte para el ventilador, un ventilador de sistema y un radiador SSD para obtener una buena disipación del calor, especialmente para DDR, SSD y placa base.

【Servicio de asistencia confiable】Todos los Mini PC de Beelink han obtenido la certificación CE. Todos los mini PC de Beelink han obtenido la certificación CE. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro mini PC, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Ofrecemos soporte técnico de por vida, 1 año de garantía sin preocupaciones y 24 horas de servicio al cliente.

