Los 30 mejores Mesas Redondas Extensibles capaces: la mejor revisión sobre Mesas Redondas Extensibles

Habitdesign Mesa de Comedor Extensible, Mesa salón o Cocina, Acabado en Color Blanco Artik y Roble Canadian, Modelo Kendra, Medidas: 123-173 cm (Largo) x 75 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 119.95 in stock 1 new from €119.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor extensible kendra es una práctica mesa extensible para el comedor con dos posiciones, que te permitirá pasar de los 123 cm a los 173 cm de largo gracias a su sistema de fácil apertura.

Las medidas de la mesa kendra son: 123-173 cm (largo) x 75 cm (ancho) x 78 cm (alto); al extender la mesa kendra ganaras de inmediato 50 cm de longitud.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad; el mueble es de color blanco Artik (Blanco Mate) y roble Canadian.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Es ideal para salones o comedores, pero también queda fantástica en cocinas.

Mesa de Comedor o Cocina Redonda Extensible Dallas de 90 cm de diámetro (17,5/55 / 17,5 cm) Madera lacada Color Blanco € 119.00 in stock 1 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: DALLAS es una mesa de comedor o cocina extensible de diseño sencillo y moderno, de líneas puras y elegantes, perfecta para comedores o cocinas donde quieras aprovechar el espacio al máximo

➕ESPACIO: DALLAS es una mesa adaptable a tu espacio y tus necesidades. Con su mecanismo manual extensible, cuentas con tres tamaños según tus necesidades. Puedes disponer de la mesa con sus dos alas extensibles cerradas (90x55 cm), abrir una (90x72 cm), o las dos alas para disfrutar de una bonita mesa redonda de 90x90 cm

✔️MATERIALES: DALLAS está fabricada en madera lacada en color blanco

CARACTERÍSTICAS: Medidas, ancho 90 cm, fondo 17,5 / 55 / 17,5 cm, alto 75 cm | Color: Blanco | Materiales: Madera

️MONTAJE: Se sirve desmontada, con las instrucciones necesarias. Montaje sencillo

Mesa redonda extensible en madera de haya 100 cm. € 425.00 in stock 2 new from €425.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa extensible redonda en madera de haya.

Diámetro de 100 cm. / Altura patas 73 cm. / Altura total 77 cm.

Extensible 40 cm. adicionales

Diseño nórdico.

Adecuada para un uso diario e intensivo.

Noorsk Design Mesa de Comedor o Cocina Redonda Karelia2 100 € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de cocina / comedor de 100 cm. Alto 74 cm.

Mesa redonda con sobre de madera lacada en color blanco y patas de madera de haya natural

Robustas y estilizadas patas de madera de haya en crudo con conectores metálicos negros.

Mesa funcional y de fácil ubicación ideal para ambientes casuales e informales. Perfecta para ambientes nórdicos.

ATENCIÓN: Antes de realizar la compra, comprueba las medidas del producto y del espacio disponible para evitar devoluciones innecesarias. READ Los 30 mejores Mueble De Baño Con Lavabo Y Espejo capaces: la mejor revisión sobre Mueble De Baño Con Lavabo Y Espejo

Noorsk Design Mesa Redonda de Comedor/Cocina Karelia 100 € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de cocina / comedor de 100 cm. Alto 74 cm.

Mesa redonda con tapa de madera lacada en color blanco y patas de madera de haya natural.

Robustas patas de madera de haya en crudo rematadas en conteras anti deslizamiento y regulables en altura.

Mesa funcional y de fácil ubicación ideal para ambientes casuales e informales.

ATENCIÓN: Antes de realizar la compra, comprueba las medidas del producto y del espacio disponible para evitar devoluciones innecesarias.

NORDICSTORY Escandi 3 Mesa de Comedor Redonda Extensible de Madera Maciza Roble, Cerrada 100 cm y Abierta 130 cm, Ideal para Cocina y Salon, Muebles de Estilo Nordico Color (Roble Natural) € 470.00 in stock 1 new from €470.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra línea NordicStory es una colección de muebles construidos en madera maciza roble 100 % natural. SIN melamina, chapa o MDF. Acabado con aceite natural Bormawash (Italia) libre de COV que no emite ningún tipo de partículas tóxicas. Garantizan la protección y durabilidad de la madera, manteniendo su textura y esencia natural

Longitud variable de la mesa extensible: cerrada 100 cm, abierta 130 cm. Ancho: 100 cm. Alto: 75 cm. Peso 30,0 kg. Una de las ideas principales de la mesa, es ahorrar espacio en tu vivienda

Fácil de abrir y cerrar. La limpieza de la mesa es muy simple, con un paño seco y limpio. Evitar el uso de productos químicos agresivos

Fácil y rapido de montar. No se necesita experiencia. Hecho para durar

Todas las mesas se producen en Europa bajo estrictas regulaciones FSC (Consejo de Administración Forestal), la organizacion que desarrolla estándares y políticas para el manejo sostenible de los bosques

NORDICSTORY Mesa de Comedor Extensible Redonda con Patas Cruzadas Moby, Madera Maciza Roble, Estilo Diseno Moderno Nordico o Escandinavo para Salon, 4-8 Personas, 120-160 x 120 x 75 cm. (Natural) € 720.00 in stock 1 new from €720.00

1 used from €481.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Roble Natural Size 120-160 x 120 x 75 cm.

HABITMOBEL Mesa Comedor Extensible de 120 a (160 a 200) x 90 cm (3 Medidas en 1) € 539.00 in stock 1 new from €539.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa extensible ovalada con sobre de DM lacado en blanco mate. Pies en madera de haya natural barnizada.

Dimensiones cerrada 120cm x 90cm, extensible a 160 y a 200cm maximo. Este modelo dispone de bolsa para guardar las extensiones opcional. De patas ligeras y estilizadas, esta mesa es ideal para aquellos quienes lo quieren todo: funcionalidad y estilo al máximo nivel,sacarás el máximo partido a tu espacio, ajustándola en cada ocasión según la cantidad de invitados que tengas en ese momento

Mesa extensible redonda con sobre de DM lacado en blanco mate. Pies en madera de haya natural barnizada.

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste, Gratis

Mueble kit de facil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje

Noorsk Design Mesa Redonda de Comedor o Cocina Tower Cristal 80 € 74.00 in stock 1 new from €74.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa redonda de cocina / comedor de 80 cm de diámetro y 74 cm de alto.

Mesa con sobre de cristal templado de 8 mm. de grosor y patas de madera de haya natural con conectores metálicos negros.

Mesa funcional y de fácil ubicación ideal para ambientes casuales e informales. Perfecta para ambientes nórdicos.

Ideal para combinar con las sillas Tower

ATENCIÓN: Antes de realizar la compra, comprueba las medidas del producto y del espacio disponible para evitar devoluciones innecesarias.

Suska-Regalos Mesa Comedor Extensible Redonda, Madera, 120 X 75 cm-ext. + 30 cm-Tabl.18 mm € 249.00 in stock 1 new from €249.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa comedor extensible madera color haya-madera

Altura del paquete - 30.0 centímetros

Longitud del paquete - 120.0 centímetros

Ancho del paquete - 120.0 centímetros

HOGAR24- Mesa Multiusos Comedor Cocina Dimensiones 90 cm x 90 cm Extensible Libro a 180 cm x 90 cm Color Madera Envejecida Nogal € 146.59 in stock 2 new from €146.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tablero de partículas melaminizado y patas de madera de haya macizas

Medidas cerrada: ancho: 90cm x alto: 77 cm x fondo: 90cm

Medidas abierta: ancho: 180cm x alto: 77 cm x fondo: 90cm

Color: madera envejecida nogal

Mueble en kit, sólo hay que instalar las patas

mesa de cocina mesa redonda extensible mesas de comedor redondas mesa cristal mesas cocina mesa redonda 90 cm*90 cm*30cm mesas estrechas para cocina y salón € 115.99 in stock 1 new from €115.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Aspecto moderno: la mesa de cocina redonda es una excelente combinación de tapa de vidrio templado transparente y roble macizo de alta calidad. Entre todas las formas estéticas, algo entre lo moderno y lo clásico es exactamente lo que buscamos.

❤ Vidrio templado grueso: la mesa de comedor de vidrio estilizado está equipada con una tapa de vidrio templado de alta resistencia de 8 mm de espesor, cuyo borde de vidrio se ha rectificado para brindarle una experiencia agradable y suave.

❤Estabilidad y durabilidad: diseñar una mesa de comedor moderna con patas de metal de transferencia impresas en madera proporciona una excelente estabilidad. Capacidad máxima de peso de la mesa: 120 libras.

❤ Fácil de limpiar: mesa de comedor con sillas de vidrio templado, puede limpiar el polvo o las manchas en un minuto, tamaño de la mesa auxiliar: 90 * 90 * 75 cm.

❤ Libre de preocupaciones: la entrega rápida y los asientos cómodos lo satisfacen, garantía de dos años y servicio de por vida, garantía de satisfacción.

Mobili Fiver, Mesa de Cocina Extensible, Modelo First, Color Madera Rustica, 120 x 80 x 76 cm, Made in Italy € 299.00

€ 269.10 in stock 1 new from €269.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% MADE IN ITALY: Idea, diseño, proyecto y fabricación Mobili Fiver.

Longitud variable de la mesa: cerrada 120 cm, abierto 200 cm. Le 2 extensions se encuentran en el interior de la mesa. La continuidad de la veta entre la superficie de la mesa y las extensiones no está garantizada

Fácil de abrir y cerrar. La limpieza es muy simple, debe realizarse con un paño húmedo y productos de limpieza no agresivos.

Conjunto de Comedor Dallas White Mesa de Comedor Redonda Extensible de 90 cm (17,5/55 / 17,5) cm y 2 sillas de Comedor de Madera Lacado en Blanco € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: DALLAS WHITE es un conjunto de comedor o cocina de diseño sencillo y moderno, de líneas puras y elegantes, perfecto para comedores o cocinas donde aprovechar el espacio al máximo

➕DALLAS WHITE: El conjunto está formado por una mesa extensible redonda, de madera lacada en blanco, adaptable a tu espacio y tus necesidades, y dos sillas de comedor con estructura de madera lacada en blanco y asiento acolchado tapizado en tela gris

✔️CARACTERÍSTICAS MESA: Medidas, ancho 90 cm, fondo 17,5 / 55 / 17,5 cm, alto 75 cm | Color: Blanco | Materiales: Madera

✔️CARACTERÍSTICAS SILLAS: Medidas, ancho 40,5 cm, fondo 48,5 cm, alto 89 cm | Color: Blanco / Gris | Materiales: Madera

️MONTAJE: El conjunto se sirve desmontado, con las instrucciones necesarias. Montaje sencillo, recomendable entre dos personas

COMIFORT Mesa de Comedor- Mueble Extensible, de Estilo Moderno, Muy Resistente, con Medidas de 140/190 x 90 x 78 cm, Fabricado en Europa, Color Blanco y Roble € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO: Mesa de Melamina con patas robustas de diseño único y minimalista. Este mueble de comedor se convertirá en el protagonista de tu hogar. Fabricada en Europa.

VERSÁTIL: Gracias a su estructura cómoda y ampliable puede utilizarse como mesa de comedor, salón o cocina. Sus carriles extensibles de acero te permitirán agrandar y reducir el tablero según tus necesidades.

CALIDAD: Mueble de fácil limpieza y superficie de gran resistencia. Estable y robusto tablero con cantos de PVC. Resistente al desgaste y a la abrasión, para un uso diario de este mueble de alta calidad.

DECORACIÓN Y CONFORT: Cuenta con un tablero multiusos de amplia superficie, útil y ergonómico para su uso diario.

MATERIAL y DIMENSIONES: Fabricada en Europa, Carriles de Acero resistente, con medida extensible de 140/190 cm (altura) x 90 cm (ancho) x 78 cm (fondo)

HABITMOBEL Mesa Comedor Extensible de 120 a 160 a 200 x 120 cm (3 Medidas en 1) € 543.00 in stock 1 new from €543.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa extensible redonda con sobre de DM lacado en blanco mate. Pies en madera de haya natural barnizada.

Dimensiones cerrada a 120cm, extensible a 160 y a 200cm maximo. Este modelo dispone de bolsa para guardar las extensiones opcional. De patas ligeras y estilizadas, esta mesa es ideal para aquellos quienes lo quieren todo: funcionalidad y estilo al máximo nivel,sacarás el máximo partido a tu espacio, ajustándola en cada ocasión según la cantidad de invitados que tengas en ese momento.

Mesa extensible redonda con sobre de DM lacado en blanco mate. Pies en madera de haya natural barnizada.

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste.

El mueble se enviará a cualquier punto de la Península o islas baleares (excepto Islas canarías, Ceuta y Melilla). La entrega se realiza siempre a pie de calle READ Aparecerá un centro de formación para la formación de helicópteros Airbus en Kremenchug

Homely Mesa de Cocina Extensible Paris Total White sobre de Cristal y Estructura en Metal 110/170x70cm (Blanco Total) € 199.00 in stock 1 new from €199.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: La mesa de cocina extensible PARIS TOTAL WHITE está diseñada para cocinas con estilo. Un look minimalista en metal y cristal templado blanco, que aportará elegancia y practicidad a tu cocina

➕ESPACIO: Con la mesa PARIS TOTAL WHITE no tendrás problemas de espacio si llegan visitas a casa. Se extiende por ambos lados del sobre con un sistema de apertura sencillo, ganando 60 cm más si lo necesitas, para sentaros todos alrededor de la mesa

✔️MATERIALES: El color BLANCO es el protagonista. La mesa extensible PARIS TOTAL WHITE Combina una sólida estructura de metal pintada en color BLANCO, con un sobre de cristal (8 mm de grosor) de color BLANCO PURO extensible por ambos lados

MEDIDAS: Mesa cerrada, Ancho 110 cm, Fondo 70 cm, Alto 77 cm | Mesa Abierta, Ancho 170 cm (110+30+30 cm), Fondo 70 cm, Alto 77 cm | Grosor cristal: 8 mm

️MONTAJE: Se sirve en embalaje de alta calidad. Montaje sencillo, solo es necesario atornillar las patas

Habitdesign Mesa de Comedor, Consola, Mesa Extensible, Mesa para Salon recibidor o Cocina, Acabado en Blanco Brillo, Medidas: 50-235 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 178.95

€ 158.00 in stock 6 new from €155.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa consola extensible Kendra es una fantástica mesa de comedor extensible con 5 posiciones, que te permitirá pasar de los 50 cm a los 235 cm de largo

Medidas posición cerrada: 90 cm (fondo) x 50 cm (ancho) x 78 cm (alto). Gracias a su habilidad extensible, se le pueden dar muchos usos: por ejemplo, puedes utilizarla como mesa de recibidor, mesa de cocina o como escritorio, y cuando tengas a toda la familia en casa extenderla al máximo y usarla como mesa de comedor

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Brillo, muy combinable con todo tipo de mueble

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

Mesa de Centro Elevable, Mesita de Salón o Comedor, Modelo LC, Acabado en Color Blanco Artik y Roble Canadian, Medidas: 100 cm (Ancho) x 50 cm (Fondo) x 45-56 cm (Alto) € 66.95

€ 59.95 in stock 4 new from €59.95

1 used from €51.14 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de centro elevable Low Cost es ideal para cualquier tipo de comedor, habitación, salón o sala de espera. Dispone de un compartimento interior ideal para guardar cualquier cosa para que no éste visible como por ejemplo: el mando de la TV, la tableta, los cargadores, etc.

Las medidas son: 100 cm (largo) x 45-56 cm (alto) x 50 cm (fondo). Ideal para cualquier tipo de salón, pudiendo tener a mano todo lo que te interese. Mesa con función elevable podrás trabajar, comer o lo que desees de una manera cómoda.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal) el mueble es de color Blanco Artik (Blanco Mate) y Roble Canadian, muy combinable con todo tipo de decoración.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

HOGAR24.ES- Mesa Cuadrada Multiusos Comedor Cocina Dimensiones 90 cm x 90 cm Extensible Libro a 180 cm x 90 cm. Color Roble Cambrian € 148.83

€ 142.89 in stock 2 new from €142.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales: Tablero de partículas melaminizado y patas de madera de haya macizas

Medidas Cerrada: Ancho: 90cm x Alto: 76,9cm x Fondo: 90cm

Medidas Abierta: Ancho: 180cm x Alto: 76,9cm x Fondo: 90cm

COLOR: ROBLE

Sillas y objetos de decoración NO INCLUIDOS.

Mesa de jardín Extensible 120/180 cm de Madera Teca, Redonda, Madera Teca Grado A, Tamaño: 120/180x77 cm, Tratamiento al Agua aplicado € 440.26 in stock 1 new from €440.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de jardín redonda de madera teca grado A, mueble de importación directa. Mesa extensible de tamaño: 120/180x77 cm.

La madera teca de grado A, es la madera más beneficiosa, es una teca madura y rica en aceites que ofrece protección y resistencia al exterior. Este mobiliario de teca, se entrega al cliente listo para su uso, con un tratamiento al agua especial para madera teca aplicado.

Los muebles de teca requieren un tratamiento periódico. Aconsejamos realizarlo un mínimo de 3/4 veces al año, para conseguir nutrir adecuadamente la madera, y además tener un aspecto suave.

Montaje rápido y sencillo. Solo requiere atornillar las patas al sobre de la mesa.

Todos nuestros productos de madera de teca cuentan con la licencia FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) que certifica la legalidad de su origen, proceso de producción, transformación, transporte y comercialización. Toda nuestra teca cumple con el reglamento sobre madera de la UE que exige, que el país que la emite, trate sus bosques de acuerdo con las leyes medioambientales y de gestión forestal. Así como también las legislaciones laborales y sobre bienestar comunitario.

Beat Dining-80, Mesa patas madera y sobre madera blanco estilo nórdico para comedor, cocina , balcón , terraza interior € 75.08 in stock 1 new from €75.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura de acero pintada

Diámetro de 80 cm y altura de 67 cm

Habitdesign Mesa Consola Desplegable, Mesa Auxiliar o de Cocina, Modelo Tavolo, Acabado en Blanco Artik y Gris Cemento, Medidas: 120 cm (Largo) x 70 cm (Ancho) x 73,5 cm (Alto) € 92.95 in stock 2 new from €89.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa desplegable auxiliar Tavolo es una práctica mesa extensible para la cocina con dos posiciones, te permitirá pasar de los 35 cm a los 70 cm de ancho gracias a su sistema de fácil apertura tipo libro. También podrás darle uso como recibidor, tocador o mesa auxiliar.

Medidas de la mesa auxiliar: Mesa cerrada: 77 cm (alto) x 120 cm (ancho) x 35 cm (prof.) Mesa abierta: 73,5 cm (alto) x 120 cm (ancho) x 70 cm (prof.) Encaja a la perfección en decoraciones variadas, destaca por un diseño cuidado y neutro, esta mesa es justo lo que estás buscando para tu cocina.

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Artik (Blanco Mate) y Gris Cemento, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

COMIFORT – Mesa De Comedor Extensible Moderna de 120 a 170 cm, Medidas 120/170x75x78 cm, Disponible en Colores: Blanca, Blanco/Roble, Roble, Wengué, Nordic (Blanco/Roble) € 129.00 in stock 1 new from €129.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesas de comedor extensibles de 120 cm (ancho) a 170 cm (ancho). Colores: blanco, blanco/roble, roble, wengué, nordic. Fabricado en Europa

Medida: cerrada 120 cm (ancho), abierta: 170 cm (ancho), 75 cm (fondo), 77,5 cm (alto), gran capacidad y comodidad, fuerte y estable. Carriles extensibles de acero de alta calidad

Acabado en melamina de alta calidad, Los cantos de la mesa están hechos de PVC, son resistentes al impacto, al desgaste y a la abrasión para un uso intenso del mueble

Una mesa ideal para comedor, salón o cocina, muy cómoda por su sistema extensible, la puedes hacer grande o compacta según tus necesidades

Diseño moderno, versátil y multifuncional: simple y elegante, puede personalizar la mesa en cualquier habitación de su hogar

Juego de 2 Mesas Nido auxiliares nordicas Modernas Mesa de café Mesas de Centro Redondo Mesa Auxiliar de Sala, Extensibles apilable, Grande Negro 80 cm, pequeño Gris 60 cm € 329.52 in stock 1 new from €329.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de la mesa lateral】: Marco de madera MDF y metal robusto. Lograr un sabor moderno que irá bien con una variedad de decoración del hogar.

【Mesas de centro para sala de estar】: Tamaño compacto, ahorro de espacio y diseño liviano. Puede moverlo fácilmente de un lugar a otro.

【Mesa final práctica】: Se puede usar como mesa de comedor, mesa de café, mesa de refrigerios, mesa auxiliar, mesa de lectura en el hogar y la oficina.

【Fácil de limpiar】: Con la superficie lisa, puede limpiar fácilmente la mesa de café con un paño suave y húmedo.

【Fácil de instalar】: con instrucciones claras, puede armar la mesa de forma rápida y sencilla. Se incluyen las piezas, pernos y tuercas requeridos. READ Samsung Daily ofrece actualizaciones de dramas coreanos, compras, visualización ...

SoBuy Mesa de Centro para Salón,Mesa de Café, Blanco, L105xH40 cm,FBT61-W, ES € 66.95 in stock 1 new from €66.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad máxima: 50 kg, Peso de envío:9kg

Medidas de la estructura (L, P,H): Como en la foto

Zona ideal para objetos de decoración o bebidas

Material: los piernas de madera pino,la mesa hecha de MDF.

Muy rápido de montar y desmontar incluídas instrucciones de montaje gráficas

Mesa de Comedor Extensible, Consola Extensible, Mesa Multiposición, Acabado en Color Roble Oscuro, Medidas: 90 cm (Ancho) x 50-300 cm (Largo) x 78 cm (Alto) € 299.90 in stock 1 new from €299.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas mesa consola cerrada: 49 cm (largo) x 90 cm (ancho) x 75 cm (alto).

Acabado en melamina color roble oscuro, de alta calidad, fabricada con tablero aglomerado de alta resistencia con un increíble grosor de 22 mm.

Guías extensibles de acero de alta capacidad de carga.

Mueble versátil y multifuncional, diseño sencillo y elegante te permitirá adaptar la mesa a cualquier estancia de tu hogar.

Utilízala de recibidor o mesa escritorio cuando está completamente cerrada y extiéndela al máximo cuando necesites una mesa grande, albergando la asombrosa cantidad de 14 comensales.

Lastdeco Mesa Comedor Redonda. Mesa Cocina Tablero Madera no Extensible o Plegable. Color Natural y Negro. Estilo Industrial. Modelo Tirkane. 120 x 120 x 75 cm € 354.95 in stock 1 new from €354.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilosa mesa de comedor fabricada en madera de abeto y hierro de color negro para la estructura y tablero en color natural. Su moderno diseño industrial permite disfrutarla en cualquier tipo de ambiente, combinada con los muebles del salón comedor o como mesa auxiliar en la cocina para disfrutar de una agradable comida.

La mesa cuenta una estructura muy robusta gracias a sus patas y a su forma redonda que le da estabilidad, es muy espaciosa y tiene capacidad para 6 comensales. La mesa no es plegable ni extensible, pero se puede desmontar.

Para crear un ambiente de última tendencia y vestir con un toque moderno tu salón o comedor, puedes acompañar la mesa con un juego de sillas elegante o combinar la mesa con otros muebles de la misma colección como el buffet, el mueble bar, el escritorio, las mesas auxiliares, mesa de centro o la mesa de TV.

Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 120 x 120 x 75 cm. Medida patas: 72 cm. Medida entre patas: 80 cm. Espesor del tablero: 3 cm. Número de comensales: 6

Fabricada con materiales de máxima calidad muy resistentes y fácil de limpiar con un trapo húmedo. Necesita montaje. Manual de instrucciones y herramientas incorporados. Disponemos de un servicio de Atención al Cliente 24h para resolver cualquier tipo de duda o incidencia. Con la garantía de Lastdeco.

Homely - Conjunto de Comedor de diseño nórdico MELAKA Mesa Extensible de 120/160x80 cm Roble y 4 sillas Blancas € 359.00 in stock 1 new from €359.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO NÓRDICO: El conjunto de comedor MELAKA, con una mesa extensible fresca y práctica, y un conjunto de cuatro sillas, aportará a tu hogar el calor y la elegancia del más puro estilo nórdico

MATERIALES: La madera de roble es la protagonista del conjunto de comedor MELAKA. La mesa de comedor extensible MELAKA tiene estructura y patas de madera de roble en acabado natural, y un sobre de MDF laminado en madera de roble. La estructura de las sillas es también de madera de roble con acabado natural, y su respaldo y asiento están lacados en blanco

➕ESTILO Y ESPACIO: MELAKA es un conjunto de mesa y sillas bonito, práctico y acogedor, que aportará clase y estilo a tu salón, comedor o cocina, y que te asegurará acoger confortablemente a todas tus visitas alrededor de su mesa, pues su sobre extensible es perfecto para esas ocasiones especiales en casa

CARACTERÍSTICAS MESA: Medidas cerrada, ancho 120 cm, fondo 80 cm, alto 75,8 cm | Medidas abierta, ancho 160 cm, fondo 80 cm, alto 75,8 cm | Color: Roble | Materiales: Madera / MDF | Requiere montaje. Sencillo, dos personas

️CARACTERÍSTICAS SILLAS: Ancho 44 cm Fondo 52,5 cm Alto 78,5 cm | Altura asiento 43,5 cm | Color: Blanco / Roble | Materiales: Madera | Requiere montaje. Sencillo, dos personas

MHF Avon Mesa extensible 120-160-200x100 cm, forma redonda, color blanco brillante € 647.15 in stock 1 new from €647.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: blanco y madera de roble

Dimensiones: 78 x 120 x 200 x 100 cm

Parte superior: tablero DM lacado en blanco

Marco de metal en color madera de roble

Dos insertos de 40 cm - Tablero laminado en color roble

