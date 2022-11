Inicio » Top News Los 30 mejores mesa redonda cristal capaces: la mejor revisión sobre mesa redonda cristal Top News Los 30 mejores mesa redonda cristal capaces: la mejor revisión sobre mesa redonda cristal 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Thunder Redonda, Mesa de Comedor Redonda, Mesa de Salon o Cocina, Acabado en Cristal Templado y Metal Cromado, Medidas: 100 cm (Largo) x 100 cm (Ancho) x 75 cm (Alto) € 175.90 in stock 1 new from €175.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la mesa de comedor Redonda Thunder: 100 cm (largo) x 100 cm (ancho) x 75 cm (alto).

La mesa de comedor fija thunder, es una mesa de comedor con sobre circular de gran robustez y sobriedad, con formas orgánicas, ideal para comedores industriales y minimalistas.

Los materiales son elegantes y brillantes a la vez que modernos, las patas metálicas con formas curvas le aportan movimiento y originalidad.

Firme, sólida y de larga durabilidad, con una gran estabilidad gracias a la estructura metálica de sus patas y sobre de cristal templado.

Este tipo de material es resistente, por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones.)

Homely | Mesa de Cocina o Comedor Redonda - Tower Vintage | Mesa de Cristal Templado Redonda | Pie Central Tipo Tower | Color Madera | 90 cm Diámetro € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO NÓRDICO: TOWER 90 VINTAGE es una mesa comedor o cocina redonda de cristal de diseño nórdico. Válida para darle un mejor diseño a tu comedor, salón, oficina o despacho.

MESA TOWER: La mesa TOWER tiene un sobre redondo de cristal de 90 cm de diámetro y unas patas de madera de haya, reforzadas con baritas metálicas entrelazadas en color negro

➕VERSATILIDAD: Su diseño y dimensiones hacen que la mesa TOWER VINTAGE encaje a la perfección en cualquier estancia de tu hogar, pues es perfecta para tu cocina, comedor o salón

MEDIDAS: Medidas, diámetro 90 cm, alto 74 cm | Materiales: Cristal / Madera / Metal | Color: Madera / Transparente

️MONTAJE: La mesa TOWER VINTAGE se sirve desmontada y está pensado para un montaje de lo más sencillo. Encontrarás en el paquete toda la información en las instrucciones con los pasos a seguir y especificado al detalle y ahorrarte quebraderos de cabeza en el ensamblado.

DRW Mesa Redonda de Cristal y Metal en Dorado y Transparente 110x75cm € 290.16 in stock 1 new from €290.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa

Medidas: 110x75cm

Dorado y Transparente

Cristal y Metal READ Oculus Rift S Off 100 de descuento para muchos minoristas

VASAGLE Mesa de Centro Redonda, Mesa de Cristal con Marco de Acero, Mesa de Salón, Mesa de Café, Dorado LGT21G € 93.99 in stock 2 new from €93.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Lujo ligero, minimalista] Un marco dorado redondeado, patas doradas y un tablero de cristal: una mesa de centro sencilla pero de diseño que da un estilo único al espacio del hogar

[Estabilidad] Dos armazones redondos de metal y cuatro patas de metal forman una conexión robusta y garantizan la estabilidad de la mesa de café

[Vidrio templado] El tablero de vidrio templado es fuerte y resistente al desgaste, con una carga estática máxima de 70 kg; también es fácil de limpiar, y se puede limpiar con un paño húmedo si se ensucia

[Versatilidad de almacenamiento] Los libros y los objetos decorativos pueden colocarse sobre el tablero de la mesa; las cajas de almacenamiento pueden colocarse debajo de la mesa de salón para aprovechar al máximo el espacio

[Pies ajustables] Los pies de plástico ajustables permiten que la mesa de centro salón se mantenga estable en superficies irregulares, como alfombras o suelos de madera, y protegen el suelo de arañazos

Mesa Comedor Redonda Idol, sobre Cristal € 392.00 in stock 1 new from €392.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alto: 76 cm x Ancho: 119 cm x Fondo: 119 cm. Altura de la pata (Espacio libre debajo el artículo): 71 cm. Distancia entre patas (cm): 81 cm. Peso del producto: 38,7 Kg. Grosor del sobre: 10 mm. Tolerancia de las medidas (± cm): 2 cm

Sobre de cristal templado, más resistente y duradero que el cristal común. Patas de acero con efecto madera y diseño de patas entrecruzadas. Protecciones regulables en las patas para proteger en suelo

Mesa redonda Idol de cristal y patas de acero efecto madera Ø 119 cm

Servicio post venta 100% satisfacción, si harecibe la figura dañada, se enviará otra sin coste

Los muebles se enviarán a cualquier punto de la Península (excepto islas, Ceuta y Melilla) Tenemos que informar que las agencias de transporte entregan su pedido en la puerta de su casa o edificio. Por tanto están exentos de subir o trasladar los productos que usted compra al interior de su domicilio o subir el producto a su vivienda en caso de vivir en un edificio

Angel CERDÁ - Mesa Centro Redonda de Cristal Templado y Madera Maciza Color Nogal. Base Circular de Acero Cromado. € 852.00 in stock 1 new from €852.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BONITA Y FUNCIONAL. Esta mesa de diseño moderno y con cristal templado de 100 cm de diámetro es muy funcional gracias a sus dimensiones para poder usarse como mesa de café, de rincón o auxiliar. Además es preciosa.

PARA TODO TIPO DE SALÓN. Su estilo elegante con la madera de nogal hacen que combine con cualquier salón tanto si es de estilo moderno como estilo clásico. Su forma y color le da un toque de distinción a cualquier estancia.

A LA ÚLTIMA EN DECORACIÓN. Esta mesa de centro de diseño sigue las últimas tendencias de decoración y funcionalidad. Tu salón será digno de aparecer en las mejores revistas de muebles y llamará la atención de tus visitas.

CALIDAD: Todos los muebles de la marca Angel Cerdá tienen en común estar fabricados con los mejores materiales y con gran atención al detalle, que asegura que tu mesa de centro de diseño es sólida y duradera.

¿QUÉ RECIBIRÁS? Tu mesa llegará en 2 bultos con la base y el cristal por separado. Tú solo tendrás que colocar el cristal en sus 3 puntos de apoyo y asegurarlo con la tornillería incluida.

MerkaHome - Mesa Comedor Fija Carolina Redonda 110cm DE Cristal Templado Y Cromo € 195.00 in stock 1 new from €195.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor redonda fija

Tapa de cristal templado de 10 mm de espesor

Patas metálicas en acabado cromo

Medidas: 110 cm de diámetro y 73 cm de alto

HABITMOBEL Mesa Comedor Redonda Madera, Cristal, 120 cms de diámetro € 266.00 in stock 1 new from €266.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de diseño, base de madera, tapa de cristal templado. Sillas y sillones a juego

Mesa de diseño, multiusos. -Estructura de madera de haya con varillas metálicas de unión. -Tapa de vidrio templado de 10 mm. de espesor con acabado transparente

Diámetro: 120 cms Altura: 73 cms

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste.

El mueble se enviará a cualquier punto de la Península o islas baleares (excepto Islas canarías, Ceuta y Melilla). La entrega se realiza siempre a pie de calle

Meubletmoi - Mesa redonda de 120 cm, bandeja de cristal ahumado, estructura de acero en estrella – Diseño contemporáneo – Viko € 489.00 in stock 1 new from €489.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa redonda que se caracteriza por su pie central de diseño contemporáneo. Una pieza icónica

La transparencia del tablero de cristal ahumado aporta ligereza al conjunto y realza la estructura del soporte.

Una mesa resistente y fácil de usar que sin duda será la pieza principal de tu hogar.

Envío: solo delante de tu casa o al pie del edificio. No se entrega en la planta o se instala. SMS de toma de vuelo (1 día lleno de lunes a viernes) o recupera el artículo en la agencia de entrega cerca de casa.

Dimensiones aproximadas: diámetro 120 cm x altura 76 cm

Mesa de comedor redonda 110 centímetros BRISA con patas metal cromado - Cristal templado € 169.00 in stock 1 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor redonda 110 cm. altura 73 cm. con patas metal cromado.

Cristal templado de 10 mm. que aporta transparencia y patas en color roble de diseño sobrio y bello.

Patas de acero pulido, con topes para equilibrar y nivelar.

El cristal queda fijado mediante unas pletinas soldadas al cristal.

Kave Home - Mesa de Comedor Carib Redonda Ø 130 con sobre de Cristal Transparente y Patas de Acero Cromado € 349.00 in stock 1 new from €349.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number C276C07

Kave Home - Mesa redonda de cristal completo Argo y patas de acero con acabado negro Ø 119 cm € 309.00 in stock 1 new from €309.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number CC1350C07 Color Transparente

JTGPFC Mesa De Cristales para Mesas Redonda Ø70cm 80cm 90cm, Mesa Redonda Comedor, 360° Rotación Tablero De Vidrio Redondas para Hotel, Restaurante, Banquete, Grosor 9mm (Color : Clear, Size : 90cm) € 365.74 in stock 1 new from €365.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ El grosor de la encimera de vidrio es de 9 mm (0,35 pulgadas), y hay 4 tamaños para elegir: 70 cm, 80 cm, 90 cm y puede soportar hasta 100 kg

★ El plato giratorio de mesa redonda tiene una base antideslizante en la parte inferior, rotación bidireccional de 360°, y el plato giratorio central en negrita permanece estable y no se mueve durante el proceso de rotación

★ La superficie de la mesa redonda de vidrio templado transparente es resistente al desgaste, resistente al calor, de carga, no es fácil de romper y puede soportar el uso a largo plazo

★ Tablero de mesa de vidrio redondo, apariencia simple y elegante, se puede combinar con varios estilos decorativos para refrescar instantáneamente su comedor o cocina

★ Este tablero de vidrio se puede usar como mesa de café o mesa de café en muchos lugares. El borde pulido de esta pieza de vidrio es estéticamente agradable y funcional; ayuda a prevenir astillas y grietas; soporta altas temperaturas

Shine, Mesa de Comedor Redonda, Mesa de Salon o Cocina, Acabado en Cristal Templado y Metal Cromado, Medidas: 100 cm (Largo) x 100 cm (Ancho) x 75 cm (Alto) € 126.90 in stock 1 new from €126.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la mesa de comedor Redonda Shine: 100 cm (largo) x 100 cm (ancho) x 75 cm (alto).

La mesa de comedor fija Shine, es una mesa de comedor con sobre circular de gran robustez y sobriedad, con formas rectas en su parte inferior, ideal para comedores industriales y minimalistas.

Los materiales son elegantes y brillantes a la vez que modernos, las patas metálicas, con acabado cromado, le aportan robustez y sobriedad.

Firme, sólida y de larga durabilidad, con una gran estabilidad gracias a la estructura metálica de sus patas y sobre de cristal templado.

Este tipo de material es resistente, por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones.). READ Los 30 mejores Mueble Lavabo Con Pie capaces: la mejor revisión sobre Mueble Lavabo Con Pie

Kave Home - Mesa de Comedor Niut Redonda Ø 120 cm de Cristal con Acabado Ahumado Oscuro y Base de Acero en Negro € 495.00 in stock 1 new from €495.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number CC1838C15

Stones Rondò Mesa Redonda, Vidrio Metal, Blanco/Cristal Transparente, 120x120x75 cm € 396.00 in stock 2 new from €396.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa redonda

Cristal templado transparente

Base de metal, color blanco

vidaXL Tablero Superficie Redonda de Mesa de Cristal Vidrio Templado 800 mm € 90.20 in stock 11 new from €90.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features colour_text,size_text

Transparente

Ø 80 cm

JTGPFC Mesa Redonda Comedor De Centro, Cristales para Mesas Diámetro70 80 85 90 100cm, Girar Mesa Comedor Cristal para Salón Oficina, Bandeja Giratoria para Mesa, Estabilizar, Antiruptura € 595.64 in stock 1 new from €595.64 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ La superficie de la mesa redonda de vidrio está hecha de vidrio templado, lo que evita roturas y aumenta la resistencia del vidrio a 4 veces la de las superficies de las mesas de vidrio ordinarias. Todos los bordes están pulidos para mayor seguridad.

✔ Esta mesa de vidrio se puede usar como mesa de café o mesa de café y también es perfecta para cenar en familia. El borde pulido de esta pieza de vidrio es hermoso y funcional, ayuda a evitar astillas y grietas.

✔El tablero de vidrio transparente viene en 4 tamaños: 70 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm, 100 cm. Tablero de mesa de vidrio templado resistente, el grosor es de 0,32 pulgadas (8 mm), puede soportar 200 kg

✔ Se puede instalar de forma rápida y segura, la placa base protege la superficie de la mesa de daños, suciedad y quemaduras. No se acumula polvo ni siquiera debajo del cristal.

✔ Se agrega una base giratoria entre el tablero de vidrio templado y la mesa. Los pies antideslizantes protegen los muebles de los arañazos y reducen el ruido causado por el movimiento de la mesa de comedor de madera.

MerkaHome - Mesa de Comedor Extensible Cristal 146x90 cm Oslo € 479.00 in stock 1 new from €479.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor Oslo es rectangular extensible a redonda. Tan solo hay que abrir sus alas.

El sistema de apertura es muy sencillo y cómodo

La tapa es de cristal templado de 12mm y las patas son metálicas cromadas

Es una mesa elegante además de robusta. Aportará mucha amplitud a la estancia y combina con muchos estilos de decoración.

Medidas cerrada: 90 cm ancho x 146 cm fondo x 76 cm alto.

V3VOGUE Mesa Redonda Mesa Comedor Cristal Templado para Mesa, Mesas Centro Redondas, Tableros Redondos 40 50 60 70 80cm, Vidrio Templado, para Mesa De Comedor, Mesa De Café € 368.94 in stock 1 new from €368.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad y tratamiento de la superficie】Tapa de la mesa de vidrio redondo templado transparente de alta calidad con bordes pulidos curvados, tratados por un proceso de curado que no produce burbujas, el vidrio templado es claro y brillante y fácil de mantener.

【Proteja los muebles】Decore los muebles de cristal y disfrute de la experiencia de disfrutar del café en una mesa de cristal bellamente decorada. El vidrio tiene una alta resistencia a la temperatura, que no sólo protege los muebles subyacentes, sino que también le da un toque de elegancia.

【Funciones y características】El tablero de vidrio templado redondo es fuerte, resistente a los arañazos y fácil de limpiar. Todo lo que necesita hacer es limpiar la mesa con un paño suave y seco o ligeramente húmedo y ya está listo.

【Tamaño y uso】Ofrecemos un servicio de productos personalizados, podemos personalizar la forma/tamaño/color del producto. El vidrio templado es fácil de montar y se puede utilizar para muchos propósitos útiles, desde una mesa de comedor hasta un escritorio o una mesa de café.

【Tapa de la mesa de vidrio】Tapa de la mesa de vidrio templado transparente redonda Recomendado para: mesa de oficina, mesa de vestíbulo, mesa de reuniones de negocios, mesa de comedor, mesa de cocina, mesa de oficina, mesa de patio o mesa de café.

MerkaHome - Mesa Comedor Cristal Redonda 90 CM Romeo € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor redonda de cristal templado de 8 mm.

Tiene una pata central metálica en acabado cromo.

El diámetro es de 90 cm y la altura de 75 cm

De diseño actual y moderno la hacen ideal para salones pequeños o también para la cocina

Home Heavenly® - Mesa Comedor Redonda de Cristal Dan, de 110 cm diámetro x 73 cm Altura. 4 Patas entrecruzadas. (Plateado) € 229.99 in stock 1 new from €229.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA COMEDOR DAN: La mesa de comedor Dan, es una elegante mesa redonda de cristal que por sus dimensiones y diseño polivalente está pensada para todos los espacio del hogar, negocio y oficina.

ELEGANCIA: Mesa de comedor que mantiene una imagen limpia gracias a un sobre redondo de cristal templado transparente para darle profundidad y cuatro patas tubulares de forma rectangular sujetas en transversal para mayor sujeción que le aportan ese aire moderno y actual.

MULTI-UBICACIÓN: Es óptima en cualquier espacio, ya sea en un salón, cocina, sala de espera o reunión debido a su ideal tamaño y a su línea contemporánea.

MATERIALES DE CALIDAD: Fabricada en cristal templado de 10 mm de grosor. Este material no se rompe sino que lo hace en pequeñas partículas que nunca caen al suelo, evitando así situaciones peligrosas, además de ser un material que no absorbe el calor. Las patas son de metal acabado en cromado brillo.

MEDIDAS: 110 cm de diámetro x 73 cm de altura.

Stratos Mesa de comedor redonda blanca extensible de 120 cm de diámetro (-160 cm) de cristal templado mesa extensible € 1,200.00 in stock 1 new from €1,200.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor se caracteriza por una combinación de acero cepillado y tablero de fibra de densidad media en color blanco. El tablero de la mesa es también una combinación de tablero de fibra de densidad media y cristal templado. Una sólida pata de mesa garantiza una buena estabilidad.

Altura: 76 cm. Ancho: 120 cm de diámetro, extensible hasta 160 cm.

Material: Cristal endurecido con tablero de fibra de densidad media, acero cepillado.

BenyLed Juego de 2 Mesas de Café Redondas con Estructura de Metal, Mesa Auxiliar Redonda (Tapa de Mesa de Vidrio Templado), Mesa Grande: 80 * 80 * 45cm; Mesa pequeña: 60 * 60 * 35cm € 189.00

€ 179.00 in stock 2 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sólido y duradero】La mesa de centro anidada está hecha de estructura de metal y material de vidrio templado de alta calidad para que sea más estable. El diseño de la base redonda conectada con las patas de metal puede garantizar la máxima estabilidad de la mesa de centro.

【Diseño redondo】La mesa de centro para sala de estar adopta un diseño de marco de acero semicircular único y una mesa redonda, con líneas suaves y hermosas, y mayor seguridad. El tablero redondo y la mesa de centro con patas reducen los golpes accidentales de adultos o niños.

【Combinación gratuita】Estas pequeñas mesas de centro redondas se pueden distribuir individualmente por toda la habitación para aumentar la belleza de su hogar. También se pueden anidar juntos, lo que no solo permite un fácil acceso al café y los refrigerios, sino que también ahorra más espacio. El juego de 2 mesas de café es muy adecuado para sala de estar, dormitorio, balcón, espacio pequeño, etc.

【Ligero y fácil de montar】La mesa de centro redonda anidada se puede colocar plana en la puerta de tu casa y requiere un montaje mínimo. Simplemente conecte las patas y la parte superior de la mesa para completar el uso de la mesa de café. El diseño liviano hace que sea fácil de mover.

【Propósito múltiple】Mesas de nido suficientes para libros, lámparas, café como mesa auxiliar en su sala de estar; Gran compañero multiusos para tu mesa de café; Encaja perfectamente en un espacio pequeño como mesitas de noche.

DORAFAIR Mesa de Comedor de Cristal Templado,Mesa Redonda de Cocina o Café Moderna Nórdica Patas de Madera € 122.99 in stock 1 new from €122.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Dimensiones :80*80*72cm .Esta moderna mesa de cristal estarán perfectamente complementar cualquier comedor o cocina.

❤️ Mesa con sobre de cristal templado de 8 mm con sistema anti-corrosión, muy fácil de limpiar, resistente a los arañazos.

❤️ Patas de madera natural de haya con una textura clara y rústica, armadas por tubos metálicos en color negro .

❤️ Las almohadillas de las patas se pueden girar para adaptarse a un piso irregular. Usted no tiene que preocuparse por la estabilidad.

❤️ Escandinava mesa de comedor, se puede utilizar en la cocina, cafetería, área de ocio, sala de reuniones, sala de negociación, bar, hotel, etc.

Mesa de Comedor Redonda con Cristal PONNARBONNE € 965.75 in stock 1 new from €965.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor circular

Tapa de cristal templado de seguridad de 12 mm. de espesor

Base de acero inox. efecto espejo

Telma – Mesa de comedor redonda, diseño de cristal mármol y patas doradas € 210.00 in stock 1 new from €210.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor

Color blanco y dorado

Tablero de cristal jaspeado. Base de metal cromado dorado

120 x 120 x 120 x 75 cm

Huuryoudo Juego de 2 mesas, mesa de centro de cristal dorado con estructura de metal, mesa auxiliar redonda para balcón, sofá, mesa con mesa pequeña, salón, placa de cristal dorado € 189.99

€ 169.99 in stock 1 new from €169.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 2 mesitas de café: la tabla de café adecuada puede agregar espacio y arte a tu sala de estar. Con vidrio transparente y marco de metal dorado brillante, la mesa de café creó transparencia, luz y una estética limpia.

Materiales de alta calidad: la mesa de cristal de esta mesa de sofá está hecha de placa de vidrio resistente al calor, que es firme, no frágil, duradera y fácil de limpiar para garantizar un aspecto exquisito y hermoso y garantizar la durabilidad de la mesa de café mientras tanto. La mesa de café dorado puede soportar una carga máxima de 100 kg.

Varias aplicaciones: la combinación de mesa de café grande redonda y pequeña mesa tiene el mismo ámbito de aplicación que la sala de estar de mesa simple normal. La mesa de café pequeña se puede utilizar solo como mesa auxiliar. La mesa de café de cristal también se puede utilizar como mesa de salón moderna o mesa auxiliar.

Segura y estable: la forma redonda de la mesa redonda del sofá es muy amigable para las familias con niños para evitar golpes accidentales. Hemos instalado cojines de pie en la parte inferior de la mesa de café de vidrio para evitar daños en su piso cuando se mueve y coloca la mesa de cristal.

Fácil instalación: esta mesa de juego para la sala de estar requiere instalación, pero su estructura es muy simple. Una persona puede realizar la instalación de forma independiente. Tenemos instrucciones para videos detallados de introducción e instalación para su referencia.

Mesa Comedor Redonda, SHEEPPING Mesas de Centro para Salon, Mesa de Comedor Mesa Auxiliar Cristal con Tablero de Vidrio Transparente, 90 x 90 x 75 cm,Negra € 189.99 in stock 1 new from €189.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almohadillas resistentes al desgaste: evitan arañazos y ruidos. Las mesas de cocina son ideales para el uso duro y ofrecen una alta estabilidad.

Mesa de comedor redonda. Tamaño: diámetro: 90 cm. Altura: 75 cm. Fácil de limpiar, resistente a la suciedad y a los arañazos

La mesa es fácil de montar: el paquete contiene las piezas y dibujos necesarios para el montaje. Configuración más rápida en 10 minutos con instrucciones (idioma español no )

Mesa de comedor de cristal de alta calidad: el tablero está hecho de cristal templado transparente de 8 mm. Las patas de la mesa son de metal. Aporta un toque elegante a tu salón y cocina

Entrega y servicio de calidad: el tiempo de entrega es de 3-5 días. desde almacén checo. Si tienes alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros

