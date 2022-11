Inicio » Cocina Los 30 mejores Mesa Entrada Recibidor capaces: la mejor revisión sobre Mesa Entrada Recibidor Cocina Los 30 mejores Mesa Entrada Recibidor capaces: la mejor revisión sobre Mesa Entrada Recibidor 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mesa Entrada Recibidor?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mesa Entrada Recibidor del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Vasagle Consola, Mesa de Entrada, Marco de Acero Estable, para Dormitorio, Salón, Estilo Industrial, Marrón Rústico y Negro, Madera de ingeniería aleado, 120 x 23 x 74 € 51.99

€ 42.99 in stock 1 new from €42.99

1 used from €42.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bienvenido a casa: no dejes una entrada vacía esperándote cuando abras la puerta; una mesa de consola que combina un acogedor aspecto vintage con un marco negro mate añadirá un nuevo sabor a tu entrada

Muéstralas a todos: decoraciones, libros, recuerdos; esta mesa de entrada de 120 x 23 x 74 cm tiene un marco de acero duradero y una tapa de madera de clase e1 para mayor estabilidad y durabilidad

Esta mesa de consola se encuentra en el dormitorio para los marcos de fotos, en la sala de estar para la televisión o en el balcón para las plantas en macetas

Montaje simplificado: con instrucciones ilustradas y partes numeradas, el montaje es un juego de niños

Qué hay en la caja: una mesa de consola de estilo industrial de la serie Alinru de Vasagle, un accesorio antivuelco para tu seguridad, y un complemento perfecto que añade un toque atractivo a tu espacio

DlandHome Mueble Entrada Recibidor con Puerta y Compartimiento, Mesa de Consola de Madera, Mesa de Entrada con Marco de Metal, Consola Recibidor para Entrada/Salón/Pasillo, Roble Marrón & Negro € 89.99

€ 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Dimensiones: 100L * 30AN * 77AL cm, Peso del paquete: 13.1 kg. Esta mesa de entrada tiene una superficie impermeable y resistente a los arañazos, una carga máxima de 50 kg, además, la puerta abatible está diseñada con una rejilla y provista de una barra de limitación para facilitar su uso.

✔ Recibidor de Alta Calidad: El tablero es de madera de grado ambiental P2 sin pegamento industrial, y 0 liberación de formaldehído. La estructura utiliza los materiales metálicos resistentes con recubrimiento de polvo que garantizan la estabilidad y la durabilidad.

✔ Práctico & Multifuncional: Hay 2 espacios de almacenamiento, uno con puerta abatible y el otro es abierto, dependiendo de sus necesidades de almacenamiento de diversos artículos, puede utilizarlo en cualquier lugar. Se puede utilizarlo como una consola para ahorrar espacio en el pasillo, como una mesa de sofá para decorar el salón o como una mesa auxiliar en la sala de estar.

✔ Diseño Simple y Elegante: Esta mesa auxiliar hace que sus momentos de descanso sean más cómodos que nunca. Con un diseño sencillo y elegante, este recibidor es funcional y se adapta a cualquier decoración de su habitación. Se combina perfectamente con otros accesorios de mobiliario y le ayuda a conseguir el almacenamiento que necesita a diario.

✔ Servicio al Cliente: Si tiene algún problema cuando llegue el artículo, póngase en contacto con nosotros a través de Amazon, le ayudaremos en 24 horas.

Leepesx Mesa Consola, Mesa Recibidor, Recibidores De Entrada, Mueble Entrada, Mesa Recibidor Estrecha, de Teca Maciza 120x30x80 cm € 278.01 in stock 2 new from €278.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta consola de estilo colonial, hecha de teca maciza, agregará un toque de encanto rústico a su casa.

También se puede usar como una mesa auxiliar o un aparador.

La mesa tiene una robusta superficie de madera maciza, en la que puede colocar elementos decorativos como cestas de frutas o jarrones.

Los 2 cajones ofrecen un amplio espacio para mantener todo tipo de artículos pequeños organizados y al alcance.

El estante ofrece un lugar adicional para almacenar sus zapatos y otras pertenencias.

HOMCOM Mesa Consola Mesa de Entrada con 2 Cajones y Estante Inferior para Pasillo Salón Dormitorio de Estilo Rústico 100x30x76 cm Natural € 88.99 in stock 1 new from €88.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN ESPACIO DE ALMACENAJE: Consola compuesta por una amplia encimera, un estante inferior y dos cajones. Para tener todos tus enseres personales, llaves y cualquier otro objeto guardados y organizados

DISPOSITIVO ANTI-VUELCO: Incluye un sistema antivuelco para fijar en la pared y evitar que se vuelque o tambalee, añadiendo mayor estabilidad y proporcionando la máxima seguridad

CAJONES CON FRONTAL DE REJILLA: El frontal de los cajones, hechos de rejilla de ratán añaden un toque rústico y elegante, creando un efecto visual muy bonito y proporcionando una buena ventilación del interior. Los tiradores de los cajones y los rieles deslizantes aseguran una apertura y cierre fácil y suave

ESTRUCTURA RESISTENTE: Consola hecha de tablero MDF de fibras de madera, resistente y de fácil mantenimiento. El complemento perfecto para tu entrada, sala de estar o dormitorio

MEDIDAS TOTALES: 100x30x76 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 40 kg (total), 5 kg (cajón) y 10 kg (estante); Se requiere montaje READ Los 30 mejores Lapiz Fibra De Vidrio capaces: la mejor revisión sobre Lapiz Fibra De Vidrio

Yaheetech Mesa de Consola Estrecha 106x35x80cm Mesa de Entrada Recibidor Mueble Recibidor de Tres Niveles Mesa Auxiliar para Salón Blanco € 66.00 in stock 1 new from €66.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Matetrial selecionado: Esta armario está hecha de pino y MDF de alta calidad, resistente y duradera para un uso prolongado. La superficie tiene un revestimiento suave a prueba de suciedad, fácil de limpiar y mantener.

El Diseño en Forma de X: El diseño en forma de X se utiliza en ambos lados del producto para reforzar el producto y hacer que la mesa sea más estable.

Tres nivel: Esta mesa tiene tres niveles de particiones para colocar su cosas,La capacidad máxima de carga de la superficie superior es de 25 kg y cada estante de 12 kg .

Gran espacio de almacenamiento: la mesa de consola es adecuada para colocar algo decorativo como un jarrón, libros, etc. El estante de almacenamiento inferior proporciona espacio adicional para revistas u objetos pequeños delicados, lo que hace que su espacio esté limpio y ordenado.

Montaje y mantenimiento fácil: Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete y numerados para fácil diferenciar, con instrucciones con dibujos. Es fácil y sin complicaciones siguiendo el manual. La superficie lisa y plana es fácil de limpiar con un paño húmedo o seco, lo que ahorra mucho tiempo

LOLAhome Consola Auxiliar Moderna Negra de Metal de 75x80x30 cm € 61.16 in stock 2 new from €61.16 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consola auxiliar fabricada con tableros de fibras de madera de densidad media, en tono marrón, tiene la estructura metálica elaborada en acero tubular cuadrado con galvanizado en color negro.

Sus medidas son: 75x80x30 cm. Medidas de las patas: 1,5x1,5x6 cm. Medidas de los huecos: 37,5x28x12 cm.

Una consola decorativa y versátil que encaja en ambientes de diferentes estilos decorativos como moderno, contemporáneo.

La consola está recomendada para uso en la decoración de tu salón, entrada y dormitorio.

SoBuy FSB50-PF Mesa de Consola Mesa de Entrada Recibidor Estructura y Patas de Metal, Estilo Industrial 120 x 75 x 20 cm ES € 56.95 in stock 1 new from €56.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa estrecha: Este mueble tiene unas medidas estrechas de 120 x 20 x 77 cm, así que es ideal como mesa de pasillo. También encaja fácilmente en otros espacios pequeños y estrechos.

Fuerte y estable: las bandejas están hechas de tableros de partículas. Tubo de metal con acabado negro. El diseño triangular de las patas aumenta la estabilidad del producto. Capacidad de carga máxima: 50 kg.

La mesa de salón no solo ofrece espacio práctico de almacenamiento para diversos objetos, sino que también complementa perfectamente cualquier estilo decorativo con su diseño moderno.

Montaje simplificado: con instrucciones ilustradas y partes numeradas, el montaje es un juego de niños

Producto similar: FSB19-N / FSB19-Z / FSB19-XL-N / FSB35-PF / FSB40-PZ. ¡Definitivamente puedes encontrar una mesa auxiliar que se adapte a tu habitación!

SoBuy FSB35-PF Mesa Recibidor de Entrada Consola Auxiliar Aparador de Estilo Industrial 120 x 80x 30 cm ES € 64.95 in stock 1 new from €64.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño adecuado: Dimensiones (L x W x H): 120 x 30 x 80 cm. Ideal para pasillos, dormitorios, salas de estar, como consola, mesa auxiliar, mesita auxiliar, mesa de recibidor o incluso como escritorio para ahorrar espacio.

Material firme: madera de partículas sólidas de grado E1 con alta resistencia a arañazos y fricción, fácil de limpiar; marco de metal recubierto de polvo resistente que garantiza estabilidad y durabilidad.

Diseño cuidadoso: un lado con estantes de 3 niveles proporciona un amplio almacenamiento para satisfacer tus necesidades.

Diseño simple: funcional y elegante con estante de madera abierto, puede almacenar todos tus artículos esenciales diarios, hacer que el almacenamiento sea más fácil y mantener tu habitación ordenada. Y la almohadilla de los pies evita que el suelo se raye.

Fácil montaje: Se entrega para montar fácilmente con las instrucciones de montaje ilustradas y las piezas numeradas.Este mueble se puede montar sin ningún esfuerzo.

DUGARHOME - Recibidores Modernos de Cristal - Consola Cristal Pequeña (80x30x76) € 260.00 in stock 1 new from €260.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 80cm x 30cm x 76cm (Ancho x Fondo x Alto)

Consola de cristal de una sola pieza con cantos redondos y repisa de cristal.

Grosor del cristal: 12mm.

Ideal para entradas

Yaheetech Mesa Consola Recibidor con 2 Cajones Mesa de Entrada Estrecha Clásica Mesa Auxiliar para Pasillo Comedor Blanco 100x30x80cm € 94.99 in stock 1 new from €94.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material selecionado: Hecho de MDF E1 de calidad y materiales de madera de pino resistente, la superficie de esta mesita está protegida por una capa de chapa resistente al agua y a los arañazos, esta mesita es segura y duradera para años de uso.

Estructura Fuerte: Las 4 estructuras de refuerzo en X en ambos lados se proporcionan para mayor estabilidad y solidez, toda la mesita está sostenida por patas de madera de pino duro, lo que hace que esta mesita sea más fuerte para servir. soportando hasta 25 kg en la parte superior, 16 kg en cada uno de los dos estantes y 6 kg en el cajón.

Gran espacio de almacenamiento: La mesita es adecuada para colocar algo decorativo como un jarrón, libros, etc. El estante de almacenamiento inferior proporciona espacio adicional para revistas u objetos pequeños delicados, lo que hace que su espacio esté limpio y ordenado.

Montaje y mantenimiento fácil: Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete y numerados para fácil diferenciar, con instrucciones con dibujos. Es fácil y sin complicaciones siguiendo el manual. La superficie lisa y plana es fácil de limpiar con un paño húmedo o seco, lo que ahorra mucho tiempo

Mesa consola elegante: el diseño minimalista y en forma de X se ve simple y moderno, encaja fácil con las decoraciones de su habitación y también agrega un toque de encanto elegante a su habitación.

Yaheetech Mesa de Consola Recibidor Muebles Recibidor de Entrada 101x30x81cm Aparador de Entrada Estrecha Clásica ​con Forma X para Salón, Pasillo Blanca € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran espacio de almacenamiento: la mesa de consola de almacenamiento es adecuada para colocar algo decorativo como un jarrón, un marco de fotos, libros, etc. El estante de almacenamiento inferior proporciona espacio adicional para revistas u objetos pequeños delicados, lo que hace que su espacio esté limpio y ordenado.

Mesa de consola elaborada: la mesa de consola está construida con estantes de MDF y patas de madera maciza, lo que garantiza una larga vida útil; toda la mesa de la consola pinturada impermeable resiste al agua y humedad, y todo el marco es duradero y estable; la mesa de la consola puede soportar hasta 36 kg y el estante inferior puede soportar hasta 26 kg.

Montaje y mantenimiento fácil: Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete y numerados para fácil diferenciar, con instrucciones con dibujos. Es fácil y sin complicaciones siguiendo el manual. La superficie lisa y plana es fácil de limpiar con un paño húmedo o seco, lo que ahorra mucho tiempo

Mesa Auxiliar versátil y práctica: con el tamaño de 101,5 x 30 x 81 cm, esta mesa de consola de diseño X funciona en gran medida como mesa de consola, mesa auxiliar para plantas, mesa de café, mesa de té, mesa de lámpara y mesa de lectura o mesa de entrada. El tamaño apropiado hace que esta mesa de consola sea ideal para la sala de estar, el dormitorio, el comedor, el estudio, el balcón, la oficina, los pasillos, etc.

Mesa consola elegante: el diseño minimalista y en forma de X se ve simple y moderno, encaja fácil con las decoraciones de su habitación y también agrega un toque de encanto elegante a su habitación.

Kenay Colección Home-Consola Mueble Entrada Recibidor 2 Cajones Apertura Push Sistema Antivuelco Roble Oscuro Pata Negra Metálica Ellen 100X29X80Cm (Wxdxh) € 359.00 in stock 1 new from €359.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Elegante y Sofisticado: mesita recibidor de lineas rectas, la combinación de sus acabados es perfecta para aportar un look sofisticado a la entrada de tu hogar

Gran Segurirdad - Sistema Antivuelco: incluye herrajes para fijarlo a la pared y evitar que se vuelque. Por seguridad, se debe anclar el mueble a la pared

Medidas: 100x29x80cm (WxDxH). Altura cajones: 16 cm. Altura patas: 64 cm. Altura del suelo a la barra metálica: 10cm

Material: producto hecho en España fabricado en melamina acabado roble forest y patas metálicas

Fácil Instalación: simplemente hay que unir módulo a la base y fijar a pared, incluye las instrucciones necesarias para su montaje

Leepesx Mesa Consola con Tres cajones, Mesa Recibidor, Recibidores De Entrada, Mueble Entrada, Mesa Recibidor Estrecha, marrón € 158.33 in stock 2 new from €158.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este aparador con 3 cajones tiene un diseño discreto pero elegante con elegantes dibujos decorativos, y se puede utilizar como mesa consola.

Este aparador será un aporte práctico y decorativo a tu pasillo, sala de estar o salón.

La gran superficie es ideal para exhibir objetos decorativos, marcos de fotos o incluso plantas, mientras que los tres cajones ofrecen un amplio espacio para colocar todo tipo de elementos pequeños organizados y al alcance.

Gracias al material MDF y las patas de acero en punta, este aparador es duradero.

El montaje montaje es realmente fácil.

UnfadeMemory Mesa Consola Recibidor de Entrada,Mesa Alta Cocina,Mesa Auxiliar,Aparador,Armario,Estilo Antiguo,Madera Reciclada,120x30x76cm € 390.63 in stock 2 new from €390.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa consola reciclada de estilo antiguo será una aportación única a su habitación. Su construcción de madera maciza la hace estable y segura para colocar bebidas, cestas de frutas o artículos decorativos. También puede usarse como mesa auxiliar, aparador, armario, etc.

Hecho de madera reciclada, el aparador es sólido, duradero y hermoso, y tiene las características de diferentes tipos de madera como sheesham, teca, palisandro, madera de mango, acacia, madera reciclada, madera dura, etc. Cada pieza de este mueble es única y ligeramente diferente de la siguiente. Los signos de desgaste y la estructura de vetas visible dan a cada pieza su propia historia y un aspecto único.

Esta mesa es completamente hecha a mano. Cada paso del proceso se realiza con el mayor cuidado, ya sea el pulido, la pintura o el lacado.

Nota importante: Los colores varían de una pieza a otra, por lo que cada uno de nuestras mesas consola son únicas. La entrega es aleatoria.

Amazon Brand - Movian Somes - Consola, 40 x 110 x 76 cm, vidrio templado € 169.17

€ 137.99 in stock 1 new from €137.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 40 x 110 x 76 cm (largo x ancho x alto)

Materiales: superficie de cristal, base cromada

Moderna mesa auxiliar para lámpara de cristal y cromo; fijaciones elegantes y estructura robusta

La altura y el tamaño la hacen muy práctica; patas metálicas cromadas con topes de goma en los pies para evitar rayones en el piso

Viene con las instrucciones de montaje; 2 años de garantía

Versa Shikar Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, con 3 cajones, Medidas (Al x L x An) 80,5 x 30 x 90 cm, Madera, Color Multicolor € 183.80

€ 133.62 in stock 3 new from €133.62

1 used from €99.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80,5 cm, con un largo (fondo) de 30 cm, y un ancho (de lado a lado) de 90 cm. El peso es de 9,5 kg y está hecho de madera de Pino y tiradores de metal. Color: Marrón, rojo, verde y amarillo. Incluye 2 cajones laterales de 26 x 28 x 12 cm y un cajón central de 20,6 x 28 x12 cm

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO RÚSTICO - El concepto rústico de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. El contraste entre los colores de la encimera de madera, el color liso de las patas y los detalles de los cajones aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia; Encaja en ambientes de última tendencia; aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

Tribesigns Mesa de Consola, Industrial de Consola Madera con 2 Estante &1 Estantes de Malla, Vintage Estuilo Mesa Consola para Pasillo, Aparador, Entrada, Recibidor, 120x40x80cm € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MESA DE CONSOLA INDUSTRIAL】 Combina un marco de acero negro con 3 estantes rústicos de madera marrón manufacturados y un estante de almacenamiento de red de metal. Agregue aún más acento decorativo a su hogar con esta elegante mesa de entrada de consola.

【CAMBIO RÁPIDO Y USO EN MÚLTIPLES ESCENAS】 La mesa de líneas limpias es un acento perfecto que funciona como consola, mesa de sofá, mesita auxiliar, mesa de entrada / pasillo, soporte de TV. Puede usarlo para almacenamiento real y función real en cualquier lugar de su habitación.

【NUEVO DISEÑO Y ALMACENAMIENTO EN 4 ESTANTES】 Esta elegante combinación de estilo es precisamente lo que lo distingue: un diseño único y duradero, mientras que el diseño con 4 estantes ofrece una generosa cantidad de espacio para opciones de almacenamiento y exhibición.

【ESTRUCTURA ROBUSTA】 Tribesigns mesa consola con estantes de almacenamiento, diseñada con vetas de madera, construida con hierro de alta calidad y tablero más grueso, lo que la hace bastante resistente y duradera.

【FÁCIL MONTAJE Y LO QUE OBTENDRÁ】 Esta mesa de sofá estrecha viene con todo el hardware e instrucciones necesarios para realizar el montaje sin esfuerzo. Si tiene algún problema con nuestro producto, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para resolverlo lo antes posible.

Kenay Home-Consola Mueble Entrada Recibidor Blanco 1 Cajón DM Lacado Creu 96X30X82Cm, 100x25x80cm (WxDxH) € 429.00 in stock 1 new from €429.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Rústico: mesita recibidor con un amplio cajón y un estante inferior que te ayudará a mantenerlo todo en orden

Gran Almacenaje y Utilidad: aprovecha su cajón principal para guardar todas esas pequeñas cosas que necesitas tener a mano en el recibidor de tu casa. Además, es ideal para colocarla en el pasillo, salón comedor como mueble auxiliar

Medidas: 100x25x80cm (WxDxH). Distancia del suelo al estante: 10 cm aprox. Distancia del hueco entre estante y cajón: 48 cm aprox.

Material: producto hecho en España en DM lacada en color blanco mate

Fácil Instalación: el montaje es sencillo, incluye las instrucciones necesarias para su montaje

Leepesx Mesa Consola, Mesa Recibidor, Recibidores De Entrada, Mueble Entrada, Mesa Recibidor Estrecha, de Madera Maciza de Roble 110x35x75 cm € 234.68 in stock 1 new from €234.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta consola de madera es un aporte práctico y muy decorativo para tu hogar.

La mesa está hecha en madera maciza de roble y MDF, con hermosas vetas de madera que le dan al mueble un encanto natural, asegurando su robustez y durabilidad.

Puedes colocar dispositivos electrónicos o un teléfono, comida y bebidas, o elementos decorativos como cestas de frutas o jarrones en su robusta superficie.

Además, cuenta con tres cajones y un estante inferior, lo que proporciona un amplio espacio para almacenar artículos.

Versa Bourne Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, con 3 cajones, Medidas (Al x L x An) 80,5 x 30 x 90 cm, Madera, Color Blanco € 145.00 in stock 8 new from €145.00

3 used from €82.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80,5 cm, con un largo (fondo) de 30 cm, y un ancho (de lado a lado) de 90 cm. El peso es de 9,1 kg y está hecho de madera MDF, melamina y madera de Pino. Color: Blanco y marrón. Incluye tres cajones

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO MODERNO - El concepto moderno de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. La armonía en los colores entre encimera y patas, y los pequeños detalles aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia; Encaja en ambientes de última tendencia; aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

vidaXL Mango Mesa Entrada Consola Recibidor Madera Maciza en Bruto Diseño Rústico Mesita Auxiliar Pasillo Vestíbulo Comedor Teléfono Llaves Marrón € 250.44 in stock 6 new from €250.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa para la entrada es de madera maciza de mango, una madera dura con vetas densas

Por un lado, la madera de mango sin tratar es capaz de soportar peso y, por el otro, aguanta el desgaste y el paso del tiempo

Así pues, este preciosa mesa auxiliar es muy estable, duradera y llamativa

La exquisita artesanía y las elegantes vetas de la madera hacen que cada mueble sea único y ligeramente diferente del resto

Mesa Auxiliar Vintage Semicircular, Mesa Consola Recibidor de Entrada Mesa Consola Aparador Salón Comedor de Entrada Decoración de Hogar con Cajón Estilo Rústico Blanco + Marrón, 80 x 40 x 78 cm € 217.49 in stock 1 new from €217.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad y Funcionalidad】: La mesa combina mano de obra de calidad y funcionalidad.

【Calidad y Funcionalidad】: La mesa combina mano de obra de calidad y funcionalidad.

【Robusta y Duradera】: Esta mesa consola robusta y duradera será un excelente aporte para su sala de estar, comedor o pasillo.

【Espacio Adicional】: El cajón le proporciona espacio adicional para sus pertenencias.

【Ahorra Espacio】: Gracias a su diseño compacto, nuestra mesa de consola ocupa muy poco espacio.

HOOBRO Mesa Consola, Mesa de Pasillo con 2 Cajones y 2 Estantes, Aparador de Entrada, Mesa de Sofá con Estructura Estable, para Entrada, Salón, Pasillo, Estilo Industrial, Marrón Vintage EBF32XG01 € 87.99 in stock 1 new from €87.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente como una Roca: Esta mesa de entrada mide 100 x 24 x 80 cm. La combinación de tableros de aglomerado de alta calidad y su estructura metálica, hace que se mantenga en pie como una montaña. Siempre estable, aguanta mucho peso (tablero: 25 kg, estante inferior: 12 kg)

Aparador Versátil: Este estilizado aparador con cajones para su entrada es muy discreto y se adapta a muchos ambientes. Puede situarse en la entrada, en donde el estante inferior servirá para colocar zapatos, bolsos, etc. O junto al sofá, para los ramos de flores, los libros y las revistas, o como mesa auxiliar para las bebidas y los aperitivos. Su multiple funcionalidad nunca está de más

Aspecto Encantador: Los paneles de madera marrón vintage, rústicos y elegantes, aportan una sensación nueva y fresca a su hogar. La combinación de cajones y estantes crea una nueva entrada de estilo industrial

Diga Adiós al Desorden: Dispone de 2 estantes abiertos y cajones. Puede guardar los objetos pequeños en los cajones para evitar que se ensucien o se pierdan, proteger la intimidad y resolver sus diferentes necesidades. Las entradas desordenadas serán ya cosa del pasado, este aparador se convertirá en su aliado y creará un ambiente acogedor para su entrada

Sencilla Instalacion: Diseñada inteligentemente, es sencilla de construir e incluye instrucciones ilustradas claras y detalladas, etiquetas y herramientas de montaje. Puede armarse fácilmente y a continuación usarse

Versa Indra Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, con 3 cajones, Medidas (Al x L x An) 80 x 25 x 95 cm, Madera, Color Blanco € 199.95 in stock 2 new from €199.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80 cm, con un largo (fondo) de 25 cm, y un ancho (de lado a lado) de 95 cm. El peso es de 9 kg y está hecho de madera MDF con cubierta de melamina. Color: Blanco. Incluye 3 cajones con aplicaciones de espejo

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO CLÁSICO - El concepto clásico de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. La armonía entre los detalles de los cajones y el color liso de las patas aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos READ Los 30 mejores Fuente Horno Cristal capaces: la mejor revisión sobre Fuente Horno Cristal

Mesa Consola Mesa de Entrada para Salón Recibidor Entrada Metal/Aglomerado 80 x 100 x 30 cm Negro Efecto Madera € 74.99 in stock 1 new from €74.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa decorativa y versátil embellecerá tu hogar. Con su diseño de estilo intemporal, encajará perfectamente en tu salón o en cualquier otra habitación de tu casa.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :- diseño excepcional y atemporal- montaje rápido y sencillo- uso versátil

MEDIDAS : - total (AlxAnxP):80 x 100 x 30 cm - estructura metálica : 15 x 15 mm

MATERIAL : - estructura : metal - tablero : tablero aglomerado COLOR : - estructura : negro - tablero : efecto madera

Producto de la marca [en.casa].

FATIVO Consola Mesa Marmol Recibidor Entrada: Mueble Auxiliar Estrecha Nórtico para Pasillo Salon Entraditas de Patas Hierros Rusticas 120x30x79 cm € 169.98 in stock 1 new from €169.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CONSOLA LUJOSA - Esta mesa consola de piedra sinterizada es su mejor opción si está buscando un gabinete de entrada elegante para su sala de estar, con la maravillosa textura del mármol pero una dureza que supera con creces cualquier piedra natural. Un mueble impresionante combina estética y durabilidad, brinda una sensación profunda y lujosa

PIEDRA SINTERIZADA DURADERA - La mesa consola moderna está realizada en piedra sinterizada, un nuevo material muy apreciado en todo el mundo. Resistente al calor y al frío, resistente a los arañazos, no cambiará de color incluso si la temperatura alcanza los 1200 ℃, por lo que si derrama café caliente o cenizas de cigarrillos directamente sobre la mesa, nunca la dañará

ESTILO NÓRDICO SIMPLE - El estilo simple y la mesa de porche bellamente diseñada harán que los ojos de las personas brillen cuando entren por la puerta. Buen mueble para que refleja tu estilo. Puede usarlos para casi cualquier cosa: para exhibir sus artículos decorativos, como lámparas elegantes, floreros, figuritas, vegetación y fotos familiares para darle un toque personal

PRÁCTICA Y VERSÁTIL - - La mesa consola de mármol es lo suficientemente compacta para una entrada, perfecta para colocar las llaves o el teléfono, en los pasillos para llenar los espacios vacíos. La mesa consola, también conocida como mesa de sofá, ubicándolas detrás de un sofá es otro uso popular

3 AÑOS DE GARANTÍA, DEVOLUCIONES SIN PREOCUPACIONES - Dimensiones del producto 100 x 30 x 70 cm / 120 x 30 x 79 cm, viene con hardware e instrucciones de instalación, lea los pasos cuidadosamente antes de montar la mesa. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, le responderemos dentro de las 24 horas. Las devoluciones y cambios por problemas de calidad no requieren que usted asuma ningún costo

FATIVO Consola Mesa Marmol Recibidor Entrada: Mueble Auxiliar Estrecha Nórtico para Pasillo Salon Entraditas de Patas Hierros Rusticas, Negro, 100x30x79 cm € 139.98 in stock 1 new from €139.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CONSOLA LUJOSA - Esta mesa consola de piedra sinterizada es su mejor opción si está buscando un gabinete de entrada elegante para su sala de estar, con la maravillosa textura del mármol pero una dureza que supera con creces cualquier piedra natural. Un mueble impresionante combina estética y durabilidad, brinda una sensación profunda y lujosa

PIEDRA SINTERIZADA DURADERA - La mesa consola moderna está realizada en piedra sinterizada, un nuevo material muy apreciado en todo el mundo. Resistente al calor y al frío, resistente a los arañazos, no cambiará de color incluso si la temperatura alcanza los 1200 ℃, por lo que si derrama café caliente o cenizas de cigarrillos directamente sobre la mesa, nunca la dañará

ESTILO NÓRDICO SIMPLE - El estilo simple y la mesa de porche bellamente diseñada harán que los ojos de las personas brillen cuando entren por la puerta. Buen mueble para que refleja tu estilo. Puede usarlos para casi cualquier cosa: para exhibir sus artículos decorativos, como lámparas elegantes, floreros, figuritas, vegetación y fotos familiares para darle un toque personal

PRÁCTICA Y VERSÁTIL - - La mesa consola de mármol es lo suficientemente compacta para una entrada, perfecta para colocar las llaves o el teléfono, en los pasillos para llenar los espacios vacíos. La mesa consola, también conocida como mesa de sofá, ubicándolas detrás de un sofá es otro uso popular

3 AÑOS DE GARANTÍA, DEVOLUCIONES SIN PREOCUPACIONES - Dimensiones del producto 100 x 30 x 78,5 cm, viene con hardware e instrucciones de instalación, lea los pasos cuidadosamente antes de montar la mesa. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, le responderemos dentro de las 24 horas. Las devoluciones y cambios por problemas de calidad no requieren que usted asuma ningún costo

Versa Cagliari Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, con 1 cajón, Medidas (Al x L x An) 80 x 30 x 80 cm, Madera, Color Dorado € 179.95 in stock 1 new from €179.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - La mesilla auxiliar tiene el tamaño optimo para la sala de estar, la habitación o comedor. La mesa tiene una altura de 55 cm, con un largo (fondo) de 40 cm, y un ancho

ESTABLE - Su estructura con materiales de calidad y durabilidad le aportan gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, etc

ESTILO INDUSTRIAL - El concepto industrial de esta mesa baja se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

SoBuy FSB19-Z Mesa de Entrada Recibidor Mesa de Consola 120 x 65 x 20 cm ES (H 65 cm-2) € 47.95 in stock 1 new from €47.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Marco de Hierro, Tablero de MDF.

Dimensiones del producto: 120 x 20 x 65 cm (Largo x Ancho x Alto).

Capacidad de carga: 50 kg.

Ligeramente rústico pero asombrosamente simple, este mueble llamativo y funcional es un acento decorativo para tu hogar.

Funciona muy bien como mesa de consola, mesa de sofá, mesa de centro en tu entrada, también en pasillos, dormitorios, sala de estar, incluso en tu oficina como un escritorio que ahorra espacio.

