Inicio » Top News Los 30 mejores mesa de recibidor capaces: la mejor revisión sobre mesa de recibidor Top News Los 30 mejores mesa de recibidor capaces: la mejor revisión sobre mesa de recibidor 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de mesa de recibidor?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ mesa de recibidor del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Yaheetech Mesa de Consola Recibidor Muebles Recibidor de Entrada 101x30x81cm Aparador de Entrada Estrecha Clásica ​con Forma X para Salón, Pasillo Blanca € 62.99 in stock 1 new from €62.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran espacio de almacenamiento: la mesa de consola de almacenamiento es adecuada para colocar algo decorativo como un jarrón, un marco de fotos, libros, etc. El estante de almacenamiento inferior proporciona espacio adicional para revistas u objetos pequeños delicados, lo que hace que su espacio esté limpio y ordenado.

Mesa de consola elaborada: la mesa de consola está construida con estantes de MDF y patas de madera maciza, lo que garantiza una larga vida útil; toda la mesa de la consola pinturada impermeable resiste al agua y humedad, y todo el marco es duradero y estable; la mesa de la consola puede soportar hasta 36 kg y el estante inferior puede soportar hasta 26 kg.

Montaje y mantenimiento fácil: Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete y numerados para fácil diferenciar, con instrucciones con dibujos. Es fácil y sin complicaciones siguiendo el manual. La superficie lisa y plana es fácil de limpiar con un paño húmedo o seco, lo que ahorra mucho tiempo

Mesa Auxiliar versátil y práctica: con el tamaño de 101,5 x 30 x 81 cm, esta mesa de consola de diseño X funciona en gran medida como mesa de consola, mesa auxiliar para plantas, mesa de café, mesa de té, mesa de lámpara y mesa de lectura o mesa de entrada. El tamaño apropiado hace que esta mesa de consola sea ideal para la sala de estar, el dormitorio, el comedor, el estudio, el balcón, la oficina, los pasillos, etc.

Mesa consola elegante: el diseño minimalista y en forma de X se ve simple y moderno, encaja fácil con las decoraciones de su habitación y también agrega un toque de encanto elegante a su habitación.

Consola Recibidor iCub Big Wood 100x30x80cm Negro en Madera Maciza de Pino Acabado Vintage Estilo Industrial Box Furniture € 177.49 in stock 1 new from €177.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consola Recibidor iCub Big Wood 100x30x80cm Negro en madera maciza de pino acabado vintage estilo industrial Box Furniture - 30X100X80 cm - Efecto Vintage - Negro

Medidas 100.0cm de largo + 30.0cm de ancho + 80.0cm de alto. Color Negro

Diseñado y Fabricado en España. Madera maciza de pino. Acabado Efecto Vintage, respetuoso con el tacto de la madera natural a base de tintes y aceites naturales aplicados de forma artesanal.

Estructura de tubo de acero de alta resistencia lacada con pintura epoxy de secado al horno de acabado satinado. Se recomienda sujección a la pared.

Cada pieza es única y puede presentar ligeras variaciones de color con respecto a la foto. Puede tener una ligera variación de +-1 cm, debido a cambios en la materia prima. Mueble recomendado para interior. Se entrega desmontado con manual técnico, tornillos y piezas para su montaje. Aconsejable atornillador eléctrico.

Vasagle Consola, Mesa de Entrada, Marco de Acero Estable, para Dormitorio, Salón, Estilo Industrial, Marrón Rústico y Negro, Madera de ingeniería aleado, 120 x 23 x 74 € 46.99 in stock 1 new from €46.99

2 used from €43.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bienvenido a casa: no dejes una entrada vacía esperándote cuando abras la puerta; una mesa de consola que combina un acogedor aspecto vintage con un marco negro mate añadirá un nuevo sabor a tu entrada

Muéstralas a todos: decoraciones, libros, recuerdos; esta mesa de entrada de 120 x 23 x 74 cm tiene un marco de acero duradero y una tapa de madera de clase e1 para mayor estabilidad y durabilidad

Esta mesa de consola se encuentra en el dormitorio para los marcos de fotos, en la sala de estar para la televisión o en el balcón para las plantas en macetas

Montaje simplificado: con instrucciones ilustradas y partes numeradas, el montaje es un juego de niños

Qué hay en la caja: una mesa de consola de estilo industrial de la serie Alinru de Vasagle, un accesorio antivuelco para tu seguridad, y un complemento perfecto que añade un toque atractivo a tu espacio

HOMCOM Mueble Mesa Recibidor Tipo Consola de Entrada y Mesa Auxiliar con 3 Cajones en Color Blanco y Material de Madera 100x32x85cm € 113.99 in stock READ Los 30 mejores Placa Solar Portatil capaces: la mejor revisión sobre Placa Solar Portatil 1 new from €113.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: Este recibidor tiene un estilo único que ofrece amplio espacio para almacenar y exhibir tus objetos cuotidianos y decoraciones. Combinará a la perfección con cualquier decoración, creando un aspecto vintage tradicional allá donde lo coloques

ALMACENAMIENTO CON ESTILO: Cuenta con una amplia encimera y 2 cajones para almacenar objetos pequeños y artículos personales como las llaves, la cartera o monedero, etc.

RESISTENTE Y ESTABLE: Mueble recibidor con estructura resistente de madera MDF. Con gran capacidad de carga, puede soportar hasta 45 kg de peso

LIGERO Y PORTÁTIL: Construido para ser compacto y ligero, este mueble recibidor de bonito diseño y estilo elegante, es fácil de mover, por lo que podrás instalarlo en cualquier espacio de la casa y cambiarlo de ubicación si es necesario sin desmontarlo

MEDIDAS TOTALES: 100x32x85 cm (LxANxAL). Medidas de cada cajón: 26x22,5x8 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 45 kg

HOMCOM Mesa Consola Mesa de Recibidor Entrada con 2 Cajones y Estantes Inferiores Estilo Moderno Marco Metálico 105x40x76 cm Blanco € 108.99 in stock 1 new from €108.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNO Y ELEGANTE: Consola perfecta para tu comedor, sala de estar o entrada. Gracias a su inmejorable diseño, encajará perfectamente en cualquier lugar de tu hogar

AMPLIO ALMACENAJE: Este mueble recibidor está compuesto por una amplia encimera, 2 cajones y 2 estantes inferiores. Ideal para tener organizados tus libros, fotos, plantas, mantas, objetos decorativos... y guardar en los cajones objetos más pequeños y/o personales

MULTIFUNCIONAL: Puedes colocarla al lado de la puerta, detrás del sofá o en la esquina de la sala de estar. Y darle diferentes usos según la sala donde finalmente la instales y también dependiendo de tus necesidades

ESTRUCTURA RESISTENTE: Esta mesa de recibidor está hecha de tablero de madera MDF y laterales reforzados con un marco metálico en forma de X. Cuenta con pies con almohadillas protectoras antideslizantes

MEDIDAS TOTALES: 105x40x76 cm (LxANxAL); Carga máxima: 20 kg (total), 5 kg (cajón) y 5 kg (estante)

SoBuy FSB50-PF Mesa de Consola Mesa de Entrada Recibidor Estructura y Patas de Metal, Estilo Industrial 120 x 75 x 20 cm ES € 56.95 in stock 1 new from €56.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa estrecha: Este mueble tiene unas medidas estrechas de 120 x 20 x 77 cm, así que es ideal como mesa de pasillo. También encaja fácilmente en otros espacios pequeños y estrechos.

Fuerte y estable: las bandejas están hechas de tableros de partículas. Tubo de metal con acabado negro. El diseño triangular de las patas aumenta la estabilidad del producto. Capacidad de carga máxima: 50 kg.

La mesa de salón no solo ofrece espacio práctico de almacenamiento para diversos objetos, sino que también complementa perfectamente cualquier estilo decorativo con su diseño moderno.

Montaje simplificado: con instrucciones ilustradas y partes numeradas, el montaje es un juego de niños

Producto similar: FSB19-N / FSB19-Z / FSB19-XL-N / FSB35-PF / FSB40-PZ. ¡Definitivamente puedes encontrar una mesa auxiliar que se adapte a tu habitación!

Mesa de consola recibidor - Mesa de entrada - Estilo Industrial, nordicco rustico fabricada con palets reciclados € 85.00 in stock 1 new from €85.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA de Consola RECIBIDOR - FABRICADA A MANO - a partir del reciclaje de madera de palet.

ACABADO - esta tratada, lijada y pintada.

Medidas: 110 cm ancho x 70 cm alto x 25 cm profundidad cm

SoBuy FSB49-PZ Mesa de Entrada Recibidor Mesa de Consola con 3 Niveles Estructura de Metal, Estilo Industrial 120 x 77 x 20 cm ES € 72.95 in stock 1 new from €72.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa estrecha: Este mueble tiene unas medidas estrechas de 120 x 20 x 77 cm, así que es ideal como mesa de pasillo. También encaja fácilmente en otros espacios pequeños y estrechos

Fuerte y estable: las bandejas están hechas de tableros de partículas. Tubo de metal con acabado negro. Equipado con deslizadores a la altura de sus pies para evitar rayones en su suelo. Capacidad de carga máxima: 50 kg.

Las tres baldas de madera son atractivas y ofrecen a la vez mucho espacio para colocar adornos, como marcos de fotos y jarrones, o libros, lámparas y plantas.

La mesa de salón no solo ofrece espacio práctico de almacenamiento para diversos objetos, sino que también complementa perfectamente cualquier estilo decorativo con su diseño moderno.

Producto similar: FSB19-N / FSB19-Z / FSB19-XL-N / FSB35-PF / FSB50-PF. ¡Definitivamente puedes encontrar una mesa auxiliar que se adapte a tu habitación!

SoBuy FSB29-SCH Mesa de Entrada Recibidor Mesa de Consola 80 x 75 x 30 cm Rectángulo ES € 54.95 in stock 1 new from €54.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Marco de Hierro, Tableros de partículas.

Dimensiones del producto: 80 x 30 x 75 cm (Largo x Ancho x Alto)

Capacidad de carga: 30 kg

Ligeramente rústico pero asombrosamente simple, este mueble llamativo y funcional es un acento decorativo para tu hogar

Funciona muy bien como mesa de consola, mesa de sofá, mesa de centro en tu entrada, también en pasillos, dormitorios, sala de estar, incluso en tu oficina como un escritorio que ahorra espacio

SoBuy FSB35-PF Mesa Recibidor de Entrada Consola Auxiliar Aparador de Estilo Industrial 120 x 80x 30 cm ES € 64.95 in stock 1 new from €64.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño adecuado: Dimensiones (L x W x H): 120 x 30 x 80 cm. Ideal para pasillos, dormitorios, salas de estar, como consola, mesa auxiliar, mesita auxiliar, mesa de recibidor o incluso como escritorio para ahorrar espacio.

Material firme: madera de partículas sólidas de grado E1 con alta resistencia a arañazos y fricción, fácil de limpiar; marco de metal recubierto de polvo resistente que garantiza estabilidad y durabilidad.

Diseño cuidadoso: un lado con estantes de 3 niveles proporciona un amplio almacenamiento para satisfacer tus necesidades.

Diseño simple: funcional y elegante con estante de madera abierto, puede almacenar todos tus artículos esenciales diarios, hacer que el almacenamiento sea más fácil y mantener tu habitación ordenada. Y la almohadilla de los pies evita que el suelo se raye.

Fácil montaje: Se entrega para montar fácilmente con las instrucciones de montaje ilustradas y las piezas numeradas.Este mueble se puede montar sin ningún esfuerzo.

MOMMA HOME Mueble Recibidor, Mesa de Consola Recibidor, Acabado en Blanco, Mueble de Entrada Modelo Gave, Medidas: 110 cm x 30 x 80.5 cm € 89.95 in stock 2 new from €89.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Mesa consola elegante, con estilo moderno y actual. Con hueco para almacenar, ideal para tu recibidor. Estructura color Blanco.

✅ Medidas : 110 cm Largo X 80.5 cm Alto X 30 cm Fondo. 20.6 Kg

✅ Productos de confianza y calidad.

✅ Ideal para todo tipo de recibidores o pasillos. Se trata de una pieza que gracias a su diseño se adapta a cualquier estilo y con cualquier tipo de ambiente.

✅ 2 compartimentos superiores, perfectos para almacenar.

HOMCOM Mesa de Consola 90x35x76 cm Mesa de Entrada con 2 Cajones de Almacenamiento Decorativos y Estructura de Metal para Recibidor Pasillo Salón Color Natural € 123.99 in stock 1 new from €123.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNO Y RETRO: Mueble de madera con marco de metal de estilo retro y actual con bonitos pomos y detalles en las puertas. El diseño de líneas geométricas a modo de espigas en las puertas aporta un toque extra de elegancia y lucirá en cualquier espacio

CONSOLA MULTIFUNCIONAL: Esta mesa consola es perfecta para cualquier espacio de tu hogar u oficina, como el dormitorio, la sala de estar, la recepción o la sala de espera

CON 2 CAJONES: Esta consola cuenta con 2 cajones con espacio útil de 37,5x28,5x8 cm cada uno, para que puedas guardar en ellos las llaves, la cartera y otros objetos pequeños de uso cuotidiano. Los frontales cuentan con un bonito grabado en zigzag y tirador metálico cuadrado

ESTRUCTURA RESISTENTE: Consola con estructura de metal reforzado y fabricada en MDF y melamina. Es un mueble resistente y fácil de limpiar. En la parte posterior tiene 2 barras transversales en forma de X para ofrecer mayor estabilidad

MEDIDAS TOTALES: 90x35x76 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 30 kg (total), 5 kg (cada cajón)

HOMCOM Mueble Recibidor Mesa de Consola con Doble Puerta Corredera Mesa Auxiliar Moderna para Entrada Pasillo Salón 100x35x75 cm Madera Natural € 84.99

€ 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONSOLA CON PUERTAS CORREDERAS: Esta consola en acabado blanco y color madera, combina perfectamente con diferentes estilos de muebles. Es ideal para el salón, el vestíbulo, el dormitorio, etc. Está equipada con puertas correderas, lo que le permite acceder fácilmente al interior del armario y ahorrar espacio

ESPACIOSA Y FUNCIONAL: Consta de una amplia encimera y 2 compartimentos con puertas correderas, ideales para guardar objetos pequeños. Su diseño la hace ideal como mueble de entrada, pero también puede resultar útil cómo mueble auxiliar en el salón o como mesa de tocador en el dormitorio

RESISTENTE Y ESTABLE: Fabricado en MDF laminado y patas de madera, es un mueble resistente y fácil de limpiar. Muy estable gracias a sus patas, gran capacidad de carga y con almohadillas antideslizantes para evitar rayar el suelo

SISTEMA ANTIVUELCO: Cuenta con antivuelco de seguridad ara fijar en la pared y evitar que se tambalee o vuelque. Indispensable en casas con mascotas y niños

MEDIDAS TOTALES: 100x35x75 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 40 kg (total) y 10 kg (cada compartimento). Requiere montaje

Versa Brandon Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, Medidas (Al x L x An) 80 x 40 x 120 cm, Madera y Metal, Color Marrón € 137.65

€ 133.06 in stock 3 new from €133.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80 cm, con un largo (fondo) de 40 cm, y un ancho (de lado a lado) de 120 cm. El peso es de 12,3 kg y está hecho de madera MDF, melamina y las patas de metal. Color: Encimera marrón y patas negras.

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO INDUSTRIAL - El concepto industrial de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. El contraste entre el color de la encimera y el metal de las patas aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

Versa Alfama Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, con 2 cajones, Medidas (Al x L x An) 81,5 x 30 x 90 cm, Madera, Color Gris € 167.08 in stock 3 new from €167.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 81,5 cm, con un largo (fondo) de 30 cm, y un ancho (de lado a lado) de 90 cm. El peso es de 9 kg y está hecho de madera de Pino. Color: Marrón, azul y gris. Incluye 2 cajones de diferentes tamaños

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO MEDITERRÁNEO - El concepto mediterráneo de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. La armonía del color de la encimera de madera, el color liso de las patas y los detalles en cajones aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos READ Samsung ha ideado una nueva solución para eliminar la cámara de automatización

Versa Taline Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, Medidas (Al x L x An) 80 x 30 x 100 cm, Madera y Metal, Color Blanco € 82.95 in stock 2 new from €82.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80 cm, con un largo (fondo) de 30 cm, y un ancho (de lado a lado) de 100 cm. El peso es de 8,1 kg y está hecho de madera MDF, melamina y las patas de metal. Color: Encimera marrón claro y estructura blanca.

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO INDUSTRIAL - El concepto industrial de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. El contraste entre el color de la encimera y el metal de las patas aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

Versa Vilius Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, Medidas (Al x L x An) 80 x 23,5 x 80 cm, Madera, Color Marrón y Negro € 49.00 in stock 4 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80 cm, con un largo (fondo) de 23,5 cm, y un ancho (de lado a lado) de 80 cm. El peso es de 3,2 kg y está hecho de madera MDF, melamina y las patas de metal. Color: Encimera marrón y patas negras.

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO INDUSTRIAL - El concepto industrial de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. El contraste entre el color de la encimera y el metal de las patas aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

HOMCOM Mueble Recibidor Estrecho Mesa de Consola con 1 Cajón y 2 Estantes Abiertos Estilo Industrial para Pasillo Entrada Sala de Estar 100x30x80 cm Negro y Marrón € 89.99

€ 75.99 in stock 1 new from €75.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN ALMACENAJE: Este mueble de entrada consta de una gran encimera, 1 cajón y 2 baldas inferiores. Perfecta para organizar tus libros, fotos, plantas, mantas, adornos... y guardar objetos pequeños y/o personales en los cajones

MODERNO Y ELEGANTE: La consola perfecta para un comedor, sala de estar o entrada. Encaja perfectamente en cualquier lugar de tu casa gracias a su bonita combinación de colores marrón y negro

ESTRUCTURA RESISTENTE: Mesa auxiliar realizada en paneles de madera MDF con cantos reforzados. Dispone de almohadillas de protección antideslizantes en sus patas para evitar rayar el suelo

ANTI-VUELCO: Asegure los muebles a la pared con un sistema de seguridad antivuelco para evitar que vuelque o se sacuda. Imprescindible en hogares con niños o mascotas

MEDIDAS TOTALES: 100x30x80 cm (LxANxAL); Medidas interiores del cajón: 89x23,5x5,6 cm (LxANxAL); Carga máxima: 40 kg (total), 5 kg (cajón) y 5 kg (estante)

HOMCOM Mesa de Consola Clásica con 1 cajón y 1 Estante de Almacenaje para la Entrada el Pasillo o como Auxiliar en Salones y Comedores Estilo Elegante de 100x30x81cm Blanco € 81.99 in stock 1 new from €81.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONSOLA CLÁSICA PARA RECIBIDORES. Perfecta para decorar y obtener una zona extra de almacenaje y orden justo a la entrada de casa.

INCORPORA UN CAJÓN. Ideal para guardar pequeños objetos como las llaves, por ejemplo.

ESTANTE INFERIOR ADICIONAL. Súper práctico para dejar bolsos o incluso varios pares de zapatos.

FÁCIL DE LIMPIAR. Simplemente pásale un paño húmedo.

MEDIDAS: 100x30x81cm (LxAnxAl). Soporta un máximo 15kg(sobremesa), 15kg(estante), 5kg(cajón).

Consola Auxiliar Moderna Negra de Metal de 75x80x30 cm - LOLAhome € 65.95

€ 61.16 in stock 2 new from €61.16 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consola auxiliar de metal negra moderna; tiene la estructura metálica fabricada en acero tubular cuadrado con galvanizado en color negro.lleva 1 balda y 2 huecos de madera mdf, con acabado decorativo en madera natural veteada; requiere montaje; sus medidas son: ancho 80 cm; alto 75 cm y fondo 30 cm

Producto que combina tradición e innovación

Producto de alta calidad

Producto útil y práctico

SoBuy FSB19-N Mesa de Entrada Recibidor Mesa de Consola 120 x 65 x 20 cm ES (H 65 cm-1) € 44.95 in stock 1 new from €44.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Marco de Hierro, Tablero de MDF

Dimensiones del producto: 120 x 20 x 65 cm (Largo x Ancho x Alto)

Capacidad de carga: 50 kg

Ligeramente rústico pero asombrosamente simple, este mueble llamativo y funcional es un acento decorativo para tu hogar

Funciona muy bien como mesa de consola, mesa de sofá, mesa de centro en tu entrada, también en pasillos, dormitorios, sala de estar, incluso en tu oficina como un escritorio que ahorra espacio

Natural, Recibidor salón, Entrada Comedor, Acabado en Roble Salvaje y Blanco, Medidas: 90 cm (Largo) x 80 cm (Alto) x 30 cm (Fondo) € 109.90 in stock 1 new from €109.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El recibidor Natural, es un mueble de entrada de gran robustez y sobriedad, de formas simples y rectas, ideal para comedores, salones, entradas o pasillos.

Las medidas del recibidor Natural son: 90 cm (ancho) x 30 cm (fondo) x 80 cm (altura). Los materiales son rústicos a la vez que muy robustos, ideales para encajar en ambientes de estilo industrial, gracias a su diseño, sus formas rectas e imponentes, encaja perfectamente en ambientes minimalistas.

El recibidor Natural es firme y sólido, incluye un grueso tablero acabado en Roble Salvaje de 54mm de grosor, que muestra su veteado natural aportando un toque industrial y auténtico. Además también incluye una balda inferior acabada en símilpiel. La entrada Natural tiene una gran estabilidad gracias a sus anchas y resistentes patas metálicas en forma de U de color Blanco.

Este tipo de material es resistente, por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones.)

VASAGLE Mesa de Consola, Mesa de Entrada, Mesa de Sofá con 2 Cajones, Marco de Acero, Estable, para Pasillo, Dormitorio, Salón, Estilo Industrial, Marrón Rústico y Negro LNT015B01 € 83.99 in stock 1 new from €83.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una entrada industrial exitosa: Con 2 elementos esenciales, acero y superficie de tablero de aglomerado, esta rústica mesa de consola marrón invitará al espíritu industrial de un loft neoyorquino a instalarse en tu casa

Más cajones, menos desorden: Nunca es fácil guardar las llaves, el correo y las carteras. 2 cajones extra bajo la mesa te dan espacio para esconder el desorden causado por los pequeños objetos

Hecha para durar: Hecha de aglomerado y acero, esta mesa de consola es robusta. Las patas ajustables proporcionan una excelente estabilidad incluso en terrenos ligeramente irregulares

La asmblea dominada: Esta tabla viene con piezas numeradas, instrucciones ilustradas y una herramienta de montaje. Además, su estructura es simple, sólo se necesita un poco de grasa

Idea de decoración: Da vida a tus ideas de decoración con esta mesa de consola y transforma tu casa en un hogar de ensueño ahora mismo! Esta mesa de entrada es parte de la Serie VINCYER

tectake 800914 Mesa Consola, Cómoda Estilo Industrial Rústico, Mobiliario de Salón, Mueble con Estantes de Rejilla (Madera Industrial Oscura) € 59.90

€ 56.90 in stock 2 new from €56.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AUTÉNTICO TODOTERRENO: Haz que tu salón o recibidor desprenda buen gusto con la sofisticada pero sencilla cómoda Bristol de tectake.

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAJE: Sus tres niveles ofrecen un amplio espacio para libros, elementos de decoración y otros objetos personales.

DISEÑO PRÁCTICO: El estilo minimalista industrial y la poca profundidad hacen que este versátil mueble funcione perfectamente como aparador, mueble auxiliar para la cocina, el pasillo, el salón o el dormitorio.

CARACTERÍSTICAS CONVINCENTES: Su gran estabilidad y su buena capacidad de carga, así como los cuatro pies de plástico con altura regulable, completan las ventajas de este fantástico enser decorativo.

DETALLES DEL PRODUCTO: medidas totales (ancho x fondo x alto): aprox. 100 x 30 x 81 cm // Grosor del tablero de MDF: aprox. 1,5 cm // Estantes de rejilla (ancho x fondo): aprox. 94 x 29 cm // Marco de acero (ancho x fondo): aprox. 2 x 2 cm // Margen de ajuste para los pies de plástico: aprox. 1,5 cm // Capacidad de carga del estante superior: 75 kg // Capacidad de carga de los estantes de rejilla: 30 kg cada uno.

SoBuy FSB51-W Mesa de Entrada Recibidor Mesa de Consola con 3 Cajones y 1 Estante 93 x 33 x 79 cm ES € 109.95 in stock READ Fotos prácticas de OnePlus 9 5G y detalles de hardware filtrados 1 new from €109.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Tablero en tablero de partículas (E1) lacado. Dimensiones: L93 x P33 x H79 cm. Capacidad máxima: 45 kg en total, bandeja: 15 kg, estante: 15 kg, cada cajón: 5 kg. Peso de envío aproximado: 23 kg.

Compuesto por 3 cajones y un estante inferior para un almacenamiento más disponible, es perfecto para guardar decoraciones, libros, etc.

Con su espíritu nórdico claro y sencillo, combinará fácilmente con el resto de tu mobiliario y es perfecto para crear un rinconcito elegante en tu hogar.

Dependiendo de las necesidades de almacenamiento de varios artículos, este gabinete se puede usar como una mesa consola para ahorrar espacio en su entrada, una mesa de sofá para decorar la sala de estar o un televisor en la sala familiar.

Dos colores a elegir: FSB51-W (blanco) y FSB51-HG (gris claro). Se entrega para un fácil autoensamblaje con instrucciones de montaje ilustradas y piezas numeradas.

Relaxdays Consola Recibidor, Mesa Entrada, Mueble Industrial, Acero-PB, 1 Ud, 80 x 101,5 x 35cm, Negro y Marrón, Madera € 74.90 in stock 2 new from €74.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorra espacio consola recibidor con 2 superficies para la entrada; mide unos 80 x 101, 5 x 35 cm

Llamativa mesa auxiliar de diseño industrial; mueble para darle un toque moderno a tu hogar

Versátil mesa recibidor ideal para dejar las llaves al entrar en casa o para decoración en el salón

Estantería la balda metálica negra sirve de estantería de cocina para utensilios o conservas

Práctica el mueble recibidor soporta hasta 20 kg; con protectores en las patas contra arañazos

mDesign Mesa auxiliar en estilo industrial – Mesa de salón pequeña con 2 niveles, de metal y madera – Pequeño mueble recibidor para ganar espacio en el pasillo y el salón – negro y gris € 85.16 in stock 1 new from €85.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO MODERNO: Esta moderna mesilla auxiliar para el salón y el pasillo con diseño industrial será el centro de atención en cualquier estilo decorativo, tanto contemporáneo como tradicional.

DOS SUPERFICIES: Esta mesa de recibidor reemplaza la clásica mesa de teléfono mientras cumple con la misma función. En sus dos baldas se pueden poner diversos objetos a mano y de forma decorativa.

ALMACENAMIENTO VERSÁTIL: Ya sea como mesa de entrada, de sofá, estantería o mesita de noche en el dormitorio, este mueble es versátil y complementa cada habitación con una superficie práctica.

ESTABLE Y FÁCIL DE CUIDAR: Este mueble consola estable está hecho de metal resistente a la corrosión y madera. Es fácil de cuidar y solo debe limpiarse con un paño húmedo. Además, se monta fácilmente.

MESA PEQUEÑA: Con 30,0 cm x 60 cm x 60 cm, este mueble industrial cabe sin esfuerzo hasta en los lugares más pequeños. Así ofrece espacio de almacenamiento también en el pasillo y la entrada.

Yaheetech Mesa Consola Recibidor con 2 Cajones Mesa de Entrada Estrecha Clásica Mesa Auxiliar para Pasillo Comedor Blanco 100x30x80cm € 94.99 in stock 1 new from €94.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material selecionado: Hecho de MDF E1 de calidad y materiales de madera de pino resistente, la superficie de esta mesita está protegida por una capa de chapa resistente al agua y a los arañazos, esta mesita es segura y duradera para años de uso.

Estructura Fuerte: Las 4 estructuras de refuerzo en X en ambos lados se proporcionan para mayor estabilidad y solidez, toda la mesita está sostenida por patas de madera de pino duro, lo que hace que esta mesita sea más fuerte para servir. soportando hasta 25 kg en la parte superior, 16 kg en cada uno de los dos estantes y 6 kg en el cajón.

Gran espacio de almacenamiento: La mesita es adecuada para colocar algo decorativo como un jarrón, libros, etc. El estante de almacenamiento inferior proporciona espacio adicional para revistas u objetos pequeños delicados, lo que hace que su espacio esté limpio y ordenado.

Montaje y mantenimiento fácil: Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete y numerados para fácil diferenciar, con instrucciones con dibujos. Es fácil y sin complicaciones siguiendo el manual. La superficie lisa y plana es fácil de limpiar con un paño húmedo o seco, lo que ahorra mucho tiempo

Mesa consola elegante: el diseño minimalista y en forma de X se ve simple y moderno, encaja fácil con las decoraciones de su habitación y también agrega un toque de encanto elegante a su habitación.

SoBuy FSB21-W Mesa de Entrada Recibidor Mesa de Consola con Cajón 92 x 30 x 80 cm ES € 64.95 in stock 1 new from €64.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Tablero de partículas y MDF.

Dimensiones del producto: 92 x 30 x 80 cm (Largo x Ancho x Alto)

Capacidad de carga: 60 kg

Moderno pero asombrosamente simple, este mueble llamativo y funcional es un acento decorativo para tu hogar

Funciona muy bien como mesa de consola, mesa de sofá, mesa de centro en tu entrada, también en pasillos, dormitorios, sala de estar, incluso en tu oficina como un escritorio que ahorra espacio

Versa Bridge Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, con 3 cajones, Medidas (Al x L x An) 77 x 30 x 107 cm, Madera, Color Blanco, Verde y Marrón € 159.95

€ 138.66 in stock 1 new from €138.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 77 cm, con un largo (fondo) de 30 cm, y un ancho (de lado a lado) de 107 cm. El peso es de 8 kg y está hecho de madera MDF con cubierta de melamina con tiradores de metal. Color: Blanco, Verde y Marrón. Incluye tres cajones

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO RÚSTICO - El concepto rústico de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. El contraste entre los colores de la encimera de madera, el color liso de las patas y los detalles de los cajones aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia; Encaja en ambientes de última tendencia; aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de mesa de recibidor disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de mesa de recibidor en el mercado. Puede obtener fácilmente mesa de recibidor por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de mesa de recibidor que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca mesa de recibidor confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente mesa de recibidor y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para mesa de recibidor haya facilitado mucho la compra final de

mesa de recibidor ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.